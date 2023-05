Caminhos da vida

Cláudio Humberto

Senador Sergio Moro (União-PR) após governo anunciar 'pente fino' no Pátria Voluntária

Entorno radical quer Marina Silva ‘entrincheirada’

A turma de Marina Silva (Meio Ambiente) acha que Davi Alcolumbre (União-AP) agiu para enfraquecer seu ministério. Ele preside a Comissão Mista da medida provisória que cujo substitutivo esvaziaria a pasta. A goleada de 15x3 na comissão, com votos governistas, faz o entorno radical ONGs e ambientalistas radicais insistir para que Marina fique “entrincheirada” no veto à exploração de reservas estimadas em 10 bilhões de barris de petróleo, que pode reverter a pobreza da região.

Bases falsas

Alcolumbre se aliou a Randolfe Rodrigues, também senador do Amapá, contra o veto do Ibama, que seria baseado em dados e pesquisas falsos.

Novo eldorado

A exploração pela Petrobras, nessa área a 500km da foz do rio Amazonas, deve atrair investimentos internacionais e gerar empregos.

Quem é embaixador

Coube ao ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) mandar o recado a Marina: ele diz que Lula é o verdadeiro embaixador ambiental do Brasil.

Bilhete premiado

Lula recebe Marina nesta sexta (26) para deixar claro que não pode abrir mão desse verdadeiro bilhete premiado para a região e seu governo.

Governo dificulta acesso a gastos de Lula lá fora

O Palácio do Planalto determinou que os gastos do presidente Lula (PT) em viagens internacionais sejam guardados a sete chaves. O Itamaraty, responsável por parte do pagamento de despesas fora do País, recebeu ordens para que os dados sejam concedidos somente através de pedidos da Lei de Acesso à Informação (LAI). Isso atrasa o acesso a gastos extravagantes como, por exemplo, os R$1,33 milhão torrados apenas no hotel de Lula e Janja em Londres, no Reino Unido.

Estratégia

Pedidos feitos pela Lei de Acesso à Informação levam até um mês para obterem respostas de órgãos públicos e autoridades.

Conta de subtrair

No início do mês, o petista Lula gastou mais de R$6,6 milhões para levar uma comitiva gigantesca à China e Emirados Árabes.

Ai do bolso

Na viagem para a Argentina e Uruguai, a primeira da turnê internacional do Lula III, os gastos superaram os R$2 milhões.

Dupla paternidade

De fora das comissões barulhentas em andamento, o senador Omar Aziz (PSD-AM) tem dito que foi dele a escolha de Eliziane Gama (PSB-MA), ex-CPI da Covid, para relatar a CPI dos Atos de 8 de Janeiro. O ministro Flávio Dino (Justiça) acha que a escolha foi dele também.

Rainha em ação

O chanceler de enfeite Mauro Vieira ontem almoçou com embaixadores africanos, em agenda padrão rainha da Inglaterra, enquanto questões de política externa eram tocadas pelo chanceler de fato, Celso Amorim.

Quem explica?

Pesquisa do Sesi/Senai aponta que o Nordeste é a região mais satisfeita com os professores: 61% dos entrevistados consideram que a qualidade dos docentes “ótima” ou “boa”.

Espelho meu

Leitores desta coluna sabem há um mês da mobilização para que Arthur Maia (União-BA) fosse eleito presidente da CPMI do 8 de Janeiro. A confirmação do nome do deputado federal saiu nesta quinta-feira (25).

Bom ou ruim?

“Secretário da reforma tributária” da Fazenda, Bernardo Appy disse na Câmara que o ministro Fernando Haddad “quer entrar pessoalmente na reforma nos próximos dias”. E não explicou onde ele estava até agora.

Boquinha

Daniela Barbalho foi liberada pela Justiça do Pará e vai assumir a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Ela é casada com o governador Helder Barbalho e cunhada do ministro Jader Filho (Cidades)

Na raiz

A CPI do MST aprovou convite para ouvir Raul Jungmann. O interesse é saber sobre o enfrentamento a invasões de terra quando comandou (1999-2022) a pasta do Desenvolvimento Agrário no governo FHC.

No lucro

Parlamentares maldosos dizem que Soraya Thronicke (União-MS) “saiu no lucro” por ter cadeira na CPMI do 8 de Janeiro. Avaliam que faltou empenho da senadora para colocar a primeira CPI para funcionar.

Pergunta na ignorância

Se o agro não produz arroz, produz o quê?

PODER SEM PUDOR

Deputados noveleiros

O deputado Átila Lira (PSDB-PI) relatava o projeto que instituía 2005 como “Ano Nacional Roberto Marinho” e resolveu buscar amparo nos colegas, durante uma reunião da Comissão de Educação da Câmara: “As novelas da Globo são importantes para o País. Eu conversava com a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), uma noveleira. Ela concorda comigo.” A deputada respondeu, arrancando gargalhadas: “Quero dizer três coisas. A primeira é que não sou noveleira, a segunda é que quase não assisto televisão e a terceira é que o senhor nunca falou comigo sobre esse assunto. Mesmo assim, voto favoravelmente ao seu relatório.” Vai entender...