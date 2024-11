Caminhos da vida

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Algo nobre e belo acontece a alguém quando deparar com um semblante alegre, alguém com um olhar otimista e brilhante. Mais nobre e mais belo é sentir e vibrar com algum coração irradiando paz e alegria.

Junto a pessoas assim prendadas não haverá lugar para a tristeza. Junto a essas pessoas não haverá espaço para lamentações, para insatisfações. Tudo terá seu brilho. Tudo terá seu colorido e tudo emanará seu som belo e formoso.

Pessoas vestidas com as vestes da simplicidade, do bom humor e da elegância espiritual atraem por onde andarem, não apenas a admiração, mas, sobretudo, o respeito e a veneração. Pois são portadoras de grandes virtudes e nobres sentimentos.

Essas são pessoas, dentro desse mundo paganizado, exemplos de disciplina, de virtude e de testemunho. São pessoas, dentro desse mundo materialista, corajosas em se desfazer das riquezas materiais e se fazer da mesma família do Mestre puro, pobre e obediente. Escolhem caminhos desafiadores dos atrativos mundanos.

E são pessoas felizes. Seus olhos revelam a inocência. Suas mãos repartem a caridade. Seu caminhar garante o caminhar do Senhor. Seu ouvir coloca-se em permanente escutar das palavras do alto. Seu falar será sempre o revelar dos pensamentos de quem ama e louva. Seu viver será sempre o viver do Criador.

Com esses pensamentos e com esses sentimentos, qualquer pessoa humana tem em suas mãos a chave e o segredo do cofre do amor de Deus, de sua sabedoria e da riqueza dos ensinamentos contidos no livro sagrado da Palavra do mesmo Deus e Pai.

E para entender os ensinamentos desse Mestre, a Igreja proporciona esse tempo, denominado Advento, para estudo, reflexão e oração. Lembramos que é importante a distinção entre Ano Civil e Ano Litúrgico. Ano civil inicia no dia primeiro e encerra no dia 31 de dezembro.

Essa semana que estamos iniciando é a que marca o início desse Ano litúrgico, e justamente com o Advento. Palavra que significa a lembrança da primeira vinda do Messias, em outras palavras, a vinda do Filho de Deus como ser humano, feito homem, com as marcas iguais em tudo, menos o pecado.

Assumiu a natureza humana a fim de resgatar a humanidade do pecado que marchou no princípio da criação. É tempo de vigiar para superar e vencer a tentação de afastar a tentação de igualar-se a Deus em poder e dominação sobre os demais.

Esse é o tempo de aproximar-se de Deus com coração transformado. Abandonar o caminho do mal e iniciar o caminho do bem. Abandonar o caminho do ódio e assumir o caminho da misericórdia. Destruir os caminhos das divisões e construir os caminhos da unidade, visando a comunhão com todas as crenças.

Esse é o denominado tempo da purificação pessoal e íntima. Tempo de olhar para o presépio, que já se encontra em organização em muitos ambientes, e se perguntar qual seria o sentido e em que a humanidade poderia contribuir a fim de que não seja apenas uma imagem a mais entre tantas.

Corações vazios não agradam a Deus. Mãos vazias também não agradam. Aguarda um coração feliz e mãos que se doam.