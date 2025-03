Cesta básica em alta: o peso da inflação no bolso dos brasileiros

COLUNISTAS

Fábio Barbosa, CEO da Natura, é considerado um craque, mas neste momento, um craque pressionado. Barbosa tem sobre si o descontentamento não apenas dos controladores – Pedro Passos, Guilherme Leal e Luiz Seabra – mas também de influentes minoritários da empresa como como Dynamo, a norte-americana Pzena e a inglesa Aikia.

Mais: os miniritários são os que mais fazem pressão sobre Barbosa. A cobrança é por uma rápida solução para a venda da Avon Internacional. As negociações com a gestora IG4 não atam nem desatam. O prazo de exclusividade terminou dia 5, o que significa que a Natura pode abrir outras negociações.

Foi dada a largada

O remake de Vale Tudo só estreia dia 31 de março, mas uma festa luxuosa, que contou com a presença de grande parte do elenco, equipe de produção e diretores, no Copacabana Hotel.

Na festa, notou-se que o elenco aparenta estar bastante unido e preparado para lidar com as críticas e comparações que devem surgir durante a exibição da trama.

No discurso que fez durante a festa, Manuela Dias, autora da adaptação, agradeceu a todos.

“É uma novela que a gente vai poder assistir junto da nossa avó e não vai se sentir constrangido. Fazer Vale Tudo é um desafio maravilhoso. O importante é que não estou sozinha. Esse elenco é dos sonhos, e ter o privilégio de escrever para vocês é emocionante. Estou aqui para o que vocês precisarem sempre. Juntos até matar Odete Roitman”, brincou a autora.

Não foi por acaso que a Globo optou por uma trama que foi um sucesso de público em 1988. A adaptação é a tentativa de recuperar os números das novelas das 21h (20h) que Mania de Você, não conseguiu (aliás foi uma das piores novelas em audiência no horário nobre).

Entre tantas que brilharam estavam Taís Araújo e Paola Oliveira, respectivamente vão dar vida a Raquel e Heleninha Roitman (elas já trabalharam juntas em Cara e Coragem), Bella Campos, que dá vida a Maria de Fátima, Carolina Dieckmann, que viverá Leila, e a vilã-mor Odete Roitman, que será interpretado por Debora Bloch que tratou de defender a personagem:

“Busquei no texto entender quem é essa mulher, e o que ela representa no Brasil de hoje. Agora, é um outro momento de Brasil e do mundo. Mas tem um lado que as pessoas sempre amam odiar as vilãs. Isso também é interessante”.

Bolsonaro já tem nomes para Senado

Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto estão debruçados sobre o tabuleiro das eleições para o Senado em 2026. Neste momento, as discussões se concentram na movimentação das peças nos principais estados da federação. No Rio, não há nem discussão. Bolsonaro não abre mão de indicar os dois candidatos do PL.

E os nomes já estão mais do que dados: Flavio e o atual governador do estado Claudio Castro. No PL, há vozes que defendem a candidatura de Flávio ao próprio governo do Rio, ideia que esbarra na resistência do pai.

Com Eduardo Paes pela frente, a ameaça do 01 perder a eleição e, consequentemente, o foro privilegiado mexe com coração de Bolsonaro. Em São Paulo, as dúvidas são maiores.

Tudo depende do movimento a ser feito por Eduardo Bolsonaro que, ao menos no momento, cumpre autoexílio nos Estados Unidos. Por ora, o 03 oscila entre a reeleição na Câmara, liquida e certa ou uma candidatura ao Senado, com taxa de risco maior.

Almanaque

Para Lula, Janja e demais integrantes da comitiva que vai ao Japão: lá é proibido porte de armas, uso de drogas, uso irregular de celular, fumar em lugares públicos, jogar guimbas de cigarro no chão e tatuagens.

E considerados rudes usar toalha para limpar o rosto, usar a expressão “tim, tim”, roupas reveladoras (para elas), entrar nos templos de sapatos, tocar em produtos nos supermercados sem luvas, beijas, tratamentos estéticos e namorar em público só para começo de conversa.

Episódio dois

A Levis decidiu reviver, ou melhor, readaptar antigos comerciais produzidos pela companhia nos anos 80. E a estrela dessas novas versões é a diva Beyoncé.

O primeiro filme inspirado em "Launderette", o anúncio de 1985 que fez retornar às paradas Billboard a música "I Heard It Through the Grapevine", foi lançado em setembro do ano passado.

Agora, o segundo episódio da sua colaboração com a campanha Reimagine recria um anúncio de 1991, que ocorre numa sala de sinuca.

O mais recente anúncio, chamado "Pool Hall", exibe Beyoncé com uma roupa jeans, enfrentando um dos melhores na sinuca (representado pelo ator Timothy Olyphant), ao som de "Levii's Jeans", faixa de seu álbum country "Cowboy Carter".

Não mudou nada

Há um episódio registrado no reencontro entre Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, depois que o ministro Alexandre de Moraes liberou os dois para voltarem a conversar.

Valdemar era o mais entusiasmado.

Na sede do partido, quando viu pela frente o amigo Bolsonaro, tratou de abraçá-lo e quase ia beijá-lo.

Bolsonaro recuou e decretou: “Aqui, não. Continuo ‘incomível’!”. Valdemar ficou meio desajeitado, mas acabou dando risada.

Licitação portuária

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, está empenhado em obter até o fim de abril, o aval do TCU para concessão do canal de acesso ao porto de Paranaguá (PR).

Costa Filho aposta todas suas fichas na licitação, a primeira dessa natureza no Brasil. A operação é tida como condição para o governo lançar edital para outros leilões similares, a começar por Santos, Itajaí e Rio Grande.

A entrega à iniciativa privada desponta como única solução para equacionar a falta de recursos públicos para dragagem de canais portuários. A licitação do canal de Paranaguá deve levantar perto de R$ 1 bilhão.

PÉROLA

“Fui um presidente marcado para ser deposto”, de José Sarney, 94 anos, sobre a chegada ao poder há 40 anos e dificuldades para conduzir a transição democrática, criticando esquerda e direita da atualidade do país.

Tábua de salvação

Com a popularidade rolando ladeira abaixo, o presidente Lula está apostando na aprovação do novo Imposto de Renda como tábua de salvação.

Nos bastidores, o cálculo principal envolve o impacto eleitoral da medida. Numa só jogada, ele quer melhorar sua avaliação e resgatar capital político para Fernando Haddad (Fazenda), ainda o nome mais forte do PT para o período pós-Lula.

A crise do Pix e a fama de “Taxad” prejudicaram a imagem de Haddad no eleitorado, mas Lula acha que pode recuperar tudo nos dois flancos.

Pode respingar

Está nas redes sociais: um processo no TCU sobre a compra de 300 respiradores pelo Consórcio Nordeste na pandemia pode respingar em Rui Costa (Casa Civil), vão a julgamento em maio.

O custo foi de R$ 48,7 milhões e os aparelhos nunca foram entregues. Auditores da corte responsabilizam Carlos Gabas, secretário-executivo do Consórcio, que era presidido na época pelo então governador da Bahia, Rui Costa. Observadores mais atentos lembram que o relator é Jorge Oliveira, indicado por Jair Bolsonaro.

Espólio

Azul e Gol em processo de fusão, já manifestaram à Anac a intenção de assumir os slots da Voepass no Aeroporto de Congonhas. São 20 cobiçados horários de pouso e decolagem no aeroporto paulista.

Se obter êxito, a dobradinha Azul e Gol passarão a ter 342 slots em Congonhas. A TAM também mira nos ativos para saltar de 240 para 260 horários.

Há mais de semanas, a Anac suspendeu a operação da Voepass até que a empresa comprove “correção de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão previstos em regulamentos”.

Olho no rastreamento

“Operador” de José Luiz Ábalos, ex-ministro do Desenvolvimento do governo socialista da Espanha, ‘lavou’ mais de 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) no Brasil, furtados de contratos de compra de máscaras durante a pandemia da covid, segundo a Promotoria Anticorrupção da Espanha.

Autoridades espanholas afirmam que “para dificultar o rastreamento” do dinheiro roubado, uma grande parte foi depositada em conta aberta em nome da empresa brasileira Suro Capital no banco Itaú BBA.

O caso é investigado no Brasil e teria a participação de brasileiros (Ábalos já responde a processos no Supremo espanhol).

De volta

Depois de muitos anos, Sylvia Bandeira, atriz e ex-mulher de Jô Soares, 75 anos, assinou com a Globo e fará ‘Dona de mim’, próxima novela das 19h na emissora.

Ela será ‘Isabela’, mãe de ‘Filipa’, papel de Cláudia Abreu. Longe das novelas Sylvia se defende no teatro, de vez em quando. Seus admiradores veteranos ainda lembram dela, toda nua, em 1983, nas páginas de ‘Playboy’. Outros lembram das cenas sem roupa no filme ‘República dos Assassinos’, de 1979.

Implante de Xuxa

A apresentadora Xuxa Meneghel, 61 anos, acaba de submeter a um procedimento de implante de cabelos, depois de ter se certificado de um problema de saúde.

“Tirei cabelos de trás da cabeça e coloquei em cima, na frente e nas entradas. Daqui a três meses, esses fios devem cair e vão nascer outros no lugar. Não queria muito cabelo, só queria ter um cabelinho legal”.

Xuxa sofre de uma doença hereditária chamada alopecia androgenética, condição genética que torna os fios progressivamente mais finos até a queda. E de quebra, Xuxa se submeteu a 80 procedimentos estéticos, técnica que promete rejuvenescimento da pele, em intervalo de sete horas.

Mistura Fina

O MST aproveitou a presença de Lula, no começo do mês, num assentamento em Minas Gerais para computar números. Das 12 mil famílias que ele prometeu assentar na ocasião, só 4.800 seriam ligadas ao movimento.

O MST cobra o assentamento de 65 mil famílias ligadas a ele – e 140 mil no total. No que se refere a obtenção de terras pelo Incra, não houve suplementação de R$ 350 milhões previstos para 2025. Sem recurso, não seria possível desapropriar as cinco áreas prometidas por Lula.

Há um impasse envolvendo a ViaBahia, leia-se o fundo canadense PSP (Public Sector Pension Investment Board).

A empresa quer devolver à União as concessões da BR-116 e BR-324 na Bahia. Renan Filho, ministro dos Transportes, exige a entrega da operação até o fim do mês, em acordo com o TCU.

Só que falta o principal: dinheiro. Até agora, o governo não se comprometeu com nada e nem imagina de onde sairiam os recursos.

A vaga deixada por Cacá Diegues na cadeira sete da Academia Brasileira de Letras já estimula conhecidas figuras por sua eleição, já marcada para 30 de abril.

O senador Cristovam Buarque e a jornalista Miriam Leitão já entraram em contato com o presidente Merval Pereira e formalizaram suas candidaturas. Nas próximas semanas, eles tratarão de entrar em contato com cada um dos imortais, atrás de seus votos.

Impulsionada pela injeção de capital da Advent, a Skala Cosméticos quer ganhar o mundo. Internamente, a empresa trabalha com a meta de aumentar a parcela de vendas internacionais no faturamento de 20% para 30% em dois anos.

Em 2024, seu faturamento foi de R$ 1,1 bilhão. Hoje, a companhia exporta para 70 países e a meta é chegar a 100. Só que o principal combustível para o aumento de vendas no exterior deverá vir de um único lugar: os Estados Unidos.

A FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas – pediu recuperação judicial em São Paulo, quer forçar renegociação com credores de dívidas que somam R$ 130 milhões. Uma das maiores são dívidas de IPTU e outras desavenças que levaram à locação de novos imóveis. Aluguéis passados ficaram em aberto e o caso virou arbitragem. Com a recuperação, um eventual acerto de contar será parcelado e com desconto.

In – Blusa feminina mullet padrão

Out – Blusa feminina mullet alongado

