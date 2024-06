Como fica o profissional de contabilidade em tempos de inteligência artificial?

Giba Um

de Alexandre de Moraes, despedindo-se da presidência do TSE.

Em novembro de 2025, Belém receberá 140 chefes de Estado na abertura da COP30. Como ocorre em eventos globais com tantos líderes o planejamento de segurança contra ações terroristas é uma prioridade. Lula, até agora, não envolveu a elite militar do país na conferência

Mais: e os comandantes das Forças Armadas já alertaram o Planalto. E nada aconteceu. Militares utilizados em acontecimentos do porte do COP30 tem todo o planejamento de segurança iniciado até mesmo com um ano de antecedência.

Solidariedade e lucros

A atriz e empresária (dona da grife Ginger) Marina Ruy Barbosa, 28 anos, acaba de encerrar seu contrato fixo com a Globo. Um dos motivos alegados segundo sites de fofoca é que ela quer ter mais qualidade de vida sem precisar negar trabalhos. Independente do contrato, Marina ainda é uma das queridinhas da publicidade, só neste mês estará em três campanhas: dos chocolates Kopenhagen (recentemente comprado pelo Grupo Nestlé) para o Dia dos Namorados; para Melissa apresentando os novos modelos da grife e para Uza Shoes, apresentando a nova coleção de calçados e bolsas para o inverno. Mais: a atriz que já demonstrou em outras oportunidades ser uma pessoa solidária, também entrou numa campanha para as vítimas do Rio Grande do Sul. Além de reverter parte da renda das vendas de sua grife, também disponibilizou suas lojas para ser pontos de arrecadação de doações, além de ceder o direito de imagem de um ensaio feitos com gatos resgatados, para reverter na arrecadação de ração para os animais que também se transformaram em vítimas da enchentes do estado gaúcho, unindo-se a Specialdog e Specialcat para doar 10 toneladas de ração.

“Um país róseo e exuberante”

O Banco Safra está projetando um Brasil pedalando firme já no final de 2024 e colhendo essa “boa safra” durante um futuro próximo. É a conclusão que pode ser tirada da análise do ex-ministro Joaquim Levy, diretor de Estratégica Econômica com o Mercado da instituição financeira. Levy acha que quem apostar no banco ganharia duplamente: primeiro, o retorno do dinheiro investido; depois, o privilégio de viver “em um país róseo e exuberante”. Ele não leva em consideração variáveis que não estão no horizonte, pelo menos com algumas probabilidades. Outros analistas – surpresos – apostam que Levy não é um insider: é respeitado conjunturalista e deve ter informações originadas nos intestinos do poder. Afinal, foi ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff.

Destoa do mercado

Ainda a análise de Joaquim Levy: o ex-ministro destoa do mercado. Economistas de outras instituições financeiras, que fizeram doutorado, com ele, na Universidade de Chicago, apostam no Boletim Focus de que as expectativas econômicas para 2024/2025 do setor financeiros (comparando 17 setores da indústria) serão piores, na média, em 98% dos financistas. Não há nenhuma regra para que a mesa de operação tenha de seguir orientação de Levy, mas chega a ser curioso o Safra, conservador. Assine, por tabela, um cenário tão positivo para o país.

Sinônimo da maquiagem

Niina Secrets é quase um sinônimo de maquiagem. Bruna Santina Martins que acaba de completar 30 anos, começou aos 16 anos como youtuber de maquiagem onde ganhou o apelido. Mais tarde se tornou uma referência como influenciadora digital e empresária de uma linha de maquiagem com nome homônimo de seu apelido. Com 8 milhões de seguidores em suas redes sociais ela conta como lida com a fama: “Mantenho um equilíbrio saudável. Sei que compartilhar minha vida pessoal é uma grande parte do meu trabalho e permite uma conexão mais autêntica com meus seguidores. Equilíbrio tudo isso estabelecendo equilíbrio entre privacidade e bem-estar”. E garante que “O maior desafio de ser mulher e empreender é equilibrar todas as responsabilidades e expectativas. Além de gerenciar o negócio, muitas de nós também cuidamos da família e da casa, e ainda enfrentamos preconceitos e estereótipos no mercado. É um desafio constante ter que provar nosso valor e competência”.

In – Pão de batata recheado com calabresa Out – Pão de fubá recheado com calabresa

Mais rígidas

O Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas está defendendo que os PMs que carregam no peito câmeras corporais posam suspender as gravações nos momentos que bem entenderem, inclusive nos momentos de ação. Traduzindo: podem impedir a gravação de cenas que poderiam incriminá-los. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski quer normas mais rígidas: quer que as câmeras sejam entregues aos PMs no início do expediente e que o desligamento só ocorra para preservar intimidades dos agentes, como ir ao banheiro ou fazer refeições.

“Ministra Petrobras”

Nas previsões sobre o futuro da Petrobras, sob o comando de Magda Chambiard, é que haverá maior influência política na estatal. Ou seja: maior interferência do acionista controlador na gestão. Magda será uma espécie de “ministra da Petrobras”. Ela estará alinhada às ideias e propostas do governo e exatamente por isso que Lula a escolheu. Alguns, contudo, acham que a estatal ser controlada pela União não é garantia de um poder amplo, geral e irrestrito pelo governo. Afinal, todos os presidentes da República têm influência sobre a estatal, o que não significa interferência total. Houve grande evolução na governança da empresa depois do escândalo de corrupção.

FILA DE DESPACHOS

A agenda de Lula revela o quanto de aversão que o presidente alimenta em relação aos ministros, nomeados para tentar governabilidade. Passados 150 dias de 2024, quatro ministros nunca foram recebidos para despachar com o chefe: Waldez Góes (Integração), Simone Tebet (Planejamento), André de Paula (Pesca) e o general Marcos Amaro (GSI). A lista encurtou porque Celso Sabino (Turismo) teve seu primeiro despacho na semana passada. Dos 39 ministros, 18 conseguiram até hoje uma reunião privada com Lula. Rui Costa teve 7 reuniões e empatou com Paulo Pimenta (ainda na Secom).

Não é garantido

A soma de todos os salários em circulação na economia aumentou 8% no último ano e o país gerou 33% mais empregos formais. As previsões de crescimento do PIB são de 2% para este ano, mais do que esperado inicialmente. São dados do IBGE e ainda assim, a popularidade do governo continua baixa. E pesquisas revelam que para 57% dos brasileiros “o país está na direção errada”. Mais: embora desempenho econômico possa ser fatal para a continuidade de um governo, o tempo em que bons resultados garantiam a vitória nas urnas não existem mais. Fatores ideológicos, segurança pública e agenda sintonizada com o futuro estão pesando mais, dizem os analistas.

FIGURINO DA NIKE

O Grupo SBF está fazendo com a Nike o que nem a Nike conseguiu fazer. A companhia trabalha para 2024 com uma projeção de aumento de 15% nas vendas da marca no Brasil. Seria um crescimento superior ao do ano passado, em torno de 11%. Nos anos de gestão da própria no país, a Nike nunca alcançou uma alta de receita de dois dígitos. A paciência durou até 2020, quando os norte-americanos venderam sua operação no Brasil para a SBF, dona da rede de lojas Centauro, por R$ 900 milhões. Em meio à crise no varejo não deixa de ser uma proeza o tanto que o grupo está extraindo da Nike.

Ultraprocessados 1

Fernando Haddad (Fazenda) espera que a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprove a regulamentação da reforma tributária até dia 8 de julho. Para ele, o prazo é “factível”. Os alimentos processados podem ser reinclusos na reforma tributária (foram retirados do pacote de seletivos) através de modificação de ordem semântica. Entrariam na sacola do imposto sobre bens e serviços “prejudiciais à saúde e ao meio ambiente”. O expurgo foi feito pela bancada ruralista e pelo Centrão.

Ultraprocessados 2

Só mesmo a pressão por parte expressiva do Congresso conseguiria retirar os processados do leque de produtos a serem majorados com impostos maiores. Estudo do Banco Mundial prevê que um aumento de 10% no preço reduziria o consumo desses alimentos em 17% na média. Os benefícios seriam para as famílias mais pobres, que mudariam uma parte maior de seu consumo para alimentos mais saudáveis, além de ajudar a diminuir os níveis de obesidade da população esses alimentos estão associados a 10,5% de todas as mortes prematura de adultos de 30 a 69 anos.

MISTURA FINA

O FIM da isenção de importações até US$ 50, a “taxa da blusinha”, pode afetar R$ 1 bilhão em compras mensais. A Câmara aprovou taxação de 20% do Imposto de Importação além dos 17% já cobrados de ICMS. O Imposto de Importação está zerado, desde agosto, para remessas de até US$ 50. Compras acima desse valor para importados são tributadas em 60%.

FOI uma recompensa a remoção de Frederico Meyer da embaixada em Telaviv para a missão do Brasil na Conferência do Desenvolvimento, em Genebra. Ele é mais um diplomata que passou vergonha por causa de Lula e sofreu humilhação de Israel Katz, chanceler de Benjamin Netanyahu, no Museu do Holocausto. Lula foi o primeiro presidente brasileiro a ser considerado persona non grata no exterior e inócua a presença do embaixador brasileiro.

NOVAS denúncias contra o ministro Juscelino Filho (Comunicações) inspirou o PT a indicar o nome de César Alvarez, secretário executivo da Pasta entre 2011 e 2013, para substituir o polêmico ministro. Alvarez foi Chefe de Gabinete Adjunto da Presidência da República entre 2004 e 2013. Só que Lula não planeja afastar Juscelino. Ele tem por costume não demitir o colaborador quando todos pedem sua cabeça. Aí, a vítima esfria a cabeça, acha que vai permanecer e tem seu afastamento assinado. Que o diga Jean Paul Prates.

A NESTLÉ é apontada no setor como principal candidata à compra da Gran Coffee, empresa de autosserviço de cafés e bebidas quentes colocada à venda pela Pátria Investimentos. A investida da multinacional suíça é interpretada como uma “operação tranca mercado”. A Nestlé quer impedir a entrada de novos concorrentes ou aumento de participação das empresas já no mercado. A Gran Coffee tem mais de 30 mil máquinas ativas em cerca de 10 mil empresas em modelo de comodato ou locação. Fatura cerca de R$ 200 milhões. É menos do que faturava antes da pandemia: cerca de R$ 300 milhões.

A MARCOPOLO está acelerando no mercado sul-americano de ônibus elétrico. As placas de trânsito apontam em direção de cidades importantes como como Santiago, Buenos Aires e Lima, todas com projetos de eletrificação da frota. Outro alvo seria a Colômbia, que já tem uma posição estratégica como fornecedora de veículos para Bogotá. Uma das grandes apostas é o modelo Attivi Integral, que entrou em fase de testes. A Marcopolo não se descuida do front doméstico: está de olho no pacote de financiamento para a renovação e eletrificação da frota de ônibus do país anunciado pelo BNDES. Ao lado, serão recursos do FAT e do Fundo Clima.