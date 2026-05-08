Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba Um

"O banco teria desenvolvido atividades criminosas favorecidas pela ocultação de informações e...

...pela ausência de exigências fiscalizadoras, o que estimula a infiltração do crime organizado no sistema financeiro e mercado de capitais", de Flávio Dino (STF), sobre o escândalo do Master

Giba Um

Giba Um

08/05/2026 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, já disse, depois da rejeição de Jorge Messias pelo Senado, que não quer mais saber de STF e tampouco de se candidatar ao governo de Minas Gerais. Contudo, diante de nova pressão do PT, Pacheco voltou a dizer que, com relação ao governo mineiro, "ainda não há decisão tomada" .

MAIS: petistas não acreditaram muito e resolveram partir para um plano B, avançando sobre o ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT). De início, ele resiste a se vincular diretamente a Lula. Em 2022, quando foi derrotado, considerou que o PT se afastou de sua campanha — e dificilmente fará algum acordo com o partido.

5 080526

Um ano intenso

Na capa da revista Vogue Brasil, a atriz Zendaya compartilhou: “Este talvez seja um dos anos mais intensos da minha vida”, após a profunda campanha de promoção de O Drama e da terceira temporada de Euphoria. “Só é superado pelo ano passado, quando estava gravando tudo isso”. E realmente não é pouca coisa: ela chega aos cinemas interpretando Atena em A Odisseia, retorna como MJ em Homem-Aranha: Um Novo Dia e ainda fará a estreia de Duna: Parte 3, em dezembro. Com tantos projetos na agenda, seu nome se destaca nas redes sociais e nos tapetes vermelhos, sempre acompanhada de looks elaborados junto ao stylist Law Roach. Fora do trabalho, sua prioridade é simples: relaxar. Como resultado, os pijamas se tornaram sua nova paixão fashion. Sobre 2026, Zendaya menciona que será um ano de despedidas: “Estou encerrando ciclos com personagens que cresceram comigo. Revisitá-los em novas fases da vida tem se mostrado desafiador e inspirador”. Ao escolher novos projetos, ela é clara: precisa sentir conexão com a narrativa. “Se o roteiro me faz esquecer do resto, sei que estou no caminho certo”. Ela também revela: “O que é interessante sobre qualquer personagem é que eles te ensinam muito sobre você mesma. E, embora os personagens possam parecer muito diferentes, ainda há muita emoção pessoal minha que eu uso em cada um deles. E todos eles me ensinam algo novo sobre o mundo e sobre mim mesma”.

Lula reeleito terá mais um "Desenrola"

O programa "Desenrola 2", lançado por Lula, carrega excelentes intenções e pode ter o efeito de desafogo no curto prazo. Só que, a julgar pela equação tradicional do endividamento da população e das empresas, caso seja reeleito, Lula precisará ter um "Desenrola 3" engatilhado. O Boletim Focus praticamente confirma o cenário de descrédito em relação ao ajuste fiscal já a partir deste ano. Se depender da inflação, as contas públicas estão eletrocutadas desde já. O Focus elevou a projeção da inflação brasileira pela 8ª vez consecutiva, com o IPCA chegando a 4,89% em 2026, portanto fora da meta de 3%. Para 2027, as estimativas indicam uma queda para 4%. Apenas em 2028, o IPCA se aproximaria da meta de 3% (3,64%, segundo o Boletim Focus).

Vitória de Pirro

Em 2029, cairia mais um pouco, atingindo 3,5%. Parece um grande avanço, só que é uma vitória de Pirro. Primeiramente, porque, quanto maiores são os intervalos das projeções, mais eles favorecem os resultados, já que ignoram mudanças drásticas de cenários. Supostamente, a inflação prevista pelo Focus pode estar dentro do esperado e que a profecia seja autorrealizável. O mesmo boletim prevê uma taxa Selic de 13% neste ano, 11% em 2027 e 10% em 2028 e 2029. Caso as projeções se confirmem, o juro real bateria em 6,5% ao fim de 2029 e continuaria sendo o segundo maior do mundo, atrás apenas da Rússia.

4 080526_2

Filha de peixe

No próximo domingo, comemoramos o Dia das Mães e, como de costume, diversas marcas lançam campanhas especiais. A Riachuelo apresenta a ação “Ria com Ela”, que conta com a participação de Camila Pitanga e sua filha Antonia, além de Silvia Braz com sua filha mais nova, Bebela. Esta é a primeira colaboração publicitária de Camila e Antonia, e o ambiente foi descontraído, com muita música, dança, risadas e um toque especial de estilo. A campanha também inclui uma coleção criada por Silvia, com roupas em suede, jeans e uma estampa paisley exclusiva, sob a proposta “mini me”, que une mães e filhas de maneira carinhosa e divertida. Cada look representa diferentes formas de ser mãe. Antonia, prestes a completar 18 anos, começa a se destacar. Embora seja discreta, demonstra seu talento artístico: canta e toca piano e violão. “Fiquei muito feliz de dividir isso com minha filha”, afirmou Camila e completa: “Minha melhor parceira de vida”. Mais do que vender, a campanha quer celebrar momentos reais: aquelas risadas que ecoam pela casa, memórias que ficam e histórias que aquecem o coração.

Incentivos e gastos

Mais: os índices adotados pelo mercado não levam em consideração o festival de incentivos fiscais e gastos assistencialistas que Lula vem realizando, a começar pelo "Desenrola 2" (o primeiro foi lançado em julho de 2023). Nenhuma dessas variáveis combina com um cenário mais bem comportado e um futuro de saúde longeva para os efeitos de curtíssimo prazo do programa: a redução do endividamento nacional. Se a taxa real cair para um patamar civilizado, acende a fervura inflacionária. Ou seja, o "Desenrola 2" vai acabar copiando o iPhone, que já está em sua 15ª versão. Ou seja: a renda melhora, o consumo aumenta e surgem novas dívidas. Traduzindo: quantos mais "Desenrolas" serão necessários para conter o vício do endividamento, ninguém sabe ou tem ideia.

Acordo com Trump

Pressionado pela crise do governo com o Congresso, Lula terá hoje uma reunião na Casa Branca, em Washington, onde será recebido por Donald Trump. Além de atuar para esvaziar o discurso de bolsonaristas alinhados ao presidente americano, o presidente brasileiro usará a conversa para que sua pauta econômica e de segurança pública seja alavancada no Brasil em ano eleitoral, com possível assinatura de cooperação no combate ao narcotráfico. A intenção é aplicar uma espécie de vacina e impedir que os EUA enquadrem as facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, como defendido pela alta de direita.

Pérola

"O banco teria desenvolvido atividades criminosas favorecidas pela ocultação de informações e pela ausência de exigências fiscalizadoras, o que estimula a infiltração do crime organizado no sistema financeiro e mercado de capitais",

de Flávio Dino (STF), sobre o escândalo do Master.

Vermelhos e azuis 1

"Eu diria que não tem azul nem vermelho. Tem quem tem interesse e quem tem causa. Nós, vermelhos, temos causa", disse Luiz Philippe Vieira de Mello, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, num congresso jurídico em Brasília. Foi julgado e condenado como um juiz parcial, transformando-se em novo símbolo de uma Justiça capturada pela política. Depois, disse que a frase foi retirada de contexto. A distinção entre vermelhos e azuis havia sido feita pelo ministro Ives Gandra Filho. Em outro lugar, estava outro escândalo: ministros receberam pagamentos para ensinar advogados a atuar no tribunal.

Vermelhos e azuis 2

Gandra Filho recebeu e não viu problema. Não estava sozinho. Dos 27 ministros do TST, ao menos 14 deram aula e foram anunciados como professores dos cursos do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, com inscrições entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Vieira de Mello questionou: "Se isso não é conflito ético, o que mais seria?" E já avisou que serão descontadas as faltas não justificadas do salário dos juízes que se ausentam para palestras remuneradas. "É mais que conflituoso. A maioria dos advogados não tem condições de pagar isso". Gandra Filho nunca escondeu suas cores.

Vermelhos e azuis 3

A OAB fez que não viu nem ouviu o presidente do TST, declarando-se "vermelho" em um discurso que chocou os juízes "azuis" do país. A OAB mostra que o aparelhamento esquerdista é mais amplo do que se supõe. O Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle externo da magistratura, pode agir no caso do presidente do TST, mas não o fará. E Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) condena a barganha com o drama dos presos de 8 de janeiro e diz que "dosimetria é um direito, questão humanitária não se negocia", afirma o deputado.

Olho nos irmãos 1

Em Washington, Lula ainda tentará, na reunião com Trump, desarmar os planos de Flávio Bolsonaro (ele está em Washington, visitando o irmão Eduardo, que foi anunciado por aqui como suplente de André do Prado (PL), candidato ao Senado) de se vender como aliado do presidente americano. Em discurso na Conferência de Ação Política Conservadora, no Texas, em março, ele pediu que "EUA e o mundo observem as eleições no Brasil" (e até falou contra o voto eletrônico). Os aliados temem que Trump faça uma deferência ou elogios a Lula, o que seria ruim para Eduardo.

Olho nos irmãos 2

Eduardo já sofreu desgaste durante a crise do tarifaço. Aliados da direita demonstraram desconforto com as medidas de Trump e atribuíram ao ex-deputado parte da responsabilidade pelo ambiente que levou às sanções e tarifas. Quando houve recuo e exceções por parte do governo americano, a avaliação entre esses interlocutores é de que Eduardo perdeu força no debate interno da direita — e Lula saiu bem na empreitada. Agora, essa posição de suplente de André do Prado desperta comentários: uma condenação até o prazo de registro das candidaturas, em 15 de agosto, tornaria Eduardo inelegível.

Mistura Fina

Ainda estão pendentes de análise no Congresso Nacional 80 vetos presidenciais. Quase todos (79) foram assinados por Lula no atual mandato, mas um deles permanece intocado desde junho de 2022, quando Bolsonaro vetou trechos da lei aprovada na Câmara e no Senado que previa despacho gratuito de bagagens em viagens em companhias aéreas.

O Congresso tem mais seis semanas de trabalho no primeiro semestre, antes do recesso, e depois só volta após as eleições. São 77 que deveriam ser analisados, os vetos "sobrestando a pauta", ou seja, antes de qualquer outra matéria em sessão conjunta do Legislativo. Na sessão em que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou, derrubou-se o veto à Lei da Dosimetria: ele é quem define a ordem de análise.

A partir desta semana, os contribuintes já amargam mais de R$ 1,4 trilhão pagos em impostos em 2026. A conta é da Associação Comercial de São Paulo, por meio da ferramenta "Impostômetro". Só no mês de abril, foram tomados da população cerca de R$ 360 bilhões, aumento de 13% em relação a março, que já foi considerado recorde histórico no volume de taxas cobradas para o mês. Em média, o pagador de impostos bancou R$ 12 bilhões por dia durante abril. É o maior nível da história.

Apenas o estado de São Paulo respondeu por R$ 504 bilhões pagos em impostos entre 1º de janeiro e 1º de maio deste ano. A arrecadação dos governos municipais, estaduais e federal cresceu 2,9% em 2026 em comparação ao ano passado. Até o próximo dia 10 de maio, deve passar de R$ 1,5 trilhão o valor dos impostos tomados do contribuinte apenas em 2026, segundo estimativa da Associação Comercial de São Paulo.

In - Cerveja com gengibre
Out - Cerveja com leite condensado

Giba Um

"Ninguém pode ser investigado a vida toda. Não é só no inquérito das fake news. É em qualquer...

...inquérito. Processo penal não pode ser um ato de vingança. Inquérito eterno é o arbítrio", de Jorge Messias (AGU), sobre a falta de conclusão no inquérito das fake news

07/05/2026 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A pecuarista Teresa Vendramini, a Teka, é a favorita de Fernando Haddad para ser sua vice. Ela recusou as sondagens iniciais, mas aliados do ex-ministro agora têm mantido conversas com Teka, tentando convencê-la a aceitar a missão.

MAIS: no início do ano, ela se filiou ao PDT, que apoiará Haddad. Ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, a pecuarista daria uma sinalização de diálogo com o agronegócio, setor normalmente refratário a candidatos do PT em São Paulo.

Giba Um

Custo alto

O Met Gala de 2026 ocorreu na segunda-feira (4), no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Este evento é amplamente considerado um dos mais exclusivos a nível mundial, reunindo estrelas, estilistas e personalidades de destaque da cultura em uma celebração que mistura arte, moda e glamour em sua forma mais intensa. O tema selecionado para este ano foi "Costume Art", e o código de vestimenta estabelecido foi "Fashion is Art". A ideia era mostrar que roupa vai muito além de tendência: é expressão, história e até obra de arte, tudo conectado ao corpo humano e à criatividade. Algumas das celebridades que compareceram realmente abraçaram o tema de maneira significativa e, apesar de seus trajes poderem ser alvo de críticas em outros ambientes, neste evento foram recebidos com aplausos, mesmo quando um pouco controversos. O custo para participar é elevado; em 2026, um ingresso individual custou cerca de US$ 100 mil, enquanto uma mesa pode chegar a até US$ 350 mil, o que representa aproximadamente R$ 1,7 milhão. Entretanto, a maioria dos convidados não paga essa quantia; marcas renomadas compram mesas e levam celebridades para representá-las, tornando sua presença não só relevante, mas também financeiramente viável. Além disso, o acesso ao evento é extremamente restrito; apenas aqueles que estão na lista, meticulosamente selecionada por Anna Wintour, podem entrar. Entre as personalidades presentes estavam Beyoncé, que atuou como coanfitriã, além de Heidi Klum, Madonna, Rihanna, Katy Perry, Blake Lively, o clã Kardashian-Jenner, Hailey Bieber, Cardi B, Sabrina Carpenter e Cher, só nomes de peso, todas conhecidas por sua influência no mundo da moda e do entretenimento.

Lula e Messias: um ano sem encontros

Lula e Jorge Messias fazem pose de amigos fraternais, mas a agenda oficial sinaliza que o presidente não se empenharia pelo escolhido para a vaga de Luís Roberto Barroso como ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula não pediu voto para Messias a qualquer senador. Acreditava que sua indicação era mais do que suficiente para sua eleição. Os encontros privados entre os dois aconteceram até 2024 e, ainda assim, cada vez menos. Lula não repetiu 2023, quando recebeu Messias por dez vezes, mais do que qualquer deputado ou senador. Em 2024, depois de Lula preterir Messias e escolher Flávio Dino para a vaga de Rosa Weber, foram apenas quatro despachos privados. Na agenda oficial do presidente, não há registro de encontros com o titular da AGU em 2025. E nem mesmo neste ano, quando apostou que Davi Alcolumbre não impediria a vitória de seu indicado ao Senado. Achava que Alcolumbre já esquecera de que, quando Lula indicou Messias, não se dera ao trabalho de avisá-lo. A propósito: Messias não foi o único que Lula não recebeu; pelo menos 13 ministros não foram recebidos pelo petista em 2026.

Juntos na rampa

Em suas últimas declarações, Flávio Bolsonaro vinha se considerando um "Bolsonaro moderado" e agora partiu para um "Bolsonaro vacinado", garantindo que não receberá o extremismo do pai. O PL da Dosimetria foi apenas, contudo, um passo para garantir impunidade aos golpistas, incluindo o ex-presidente. Ele não esconde que sua meta é emplacar uma anistia que tire Jair da prisão até o fim do ano, "para que ele possa subir a rampa comigo". Ele sabe, todavia, que, se eleito, seu pai governará ao seu lado, no seu estilo e "no seu sonho de vingança".

Giba Um

Enchendo o porquinho

A atriz Juliana Paes, hoje aos 47 anos, se deu o luxo de encerrar o longo contrato que tinha com a Globo, podendo atuar e escolher os trabalhos, principalmente em plataformas de streaming. Com um tempo mais livre, ela pode se dedicar ao carnaval, ocupando o posto de Rainha de Bateria da Viradouro, que se sagrou campeã neste ano. Apesar de tudo, ela já avisou que, no ano que vem, não ocupará mais o cargo, mas, mesmo assim, permanecerá na escola como musa. Com mais pausa entre um trabalho e outro, Juliana também pôde realizar um sonho de infância: viajar para o Japão. Em suas redes sociais, compartilhou fotos dessa realização e contou que o sonho surgiu quando tinha 10 anos, com a memória de um papel de carta com uma menina sob cerejeiras floridas. “Mantive aquela imagem na cabeça por anos até descobrir que aquela paisagem (e talvez o sentimento que a imagem manifestou em mim) tinha tempo e lugar certo para acontecer: Japão na floração de cerejeiras! Esperei alguns bons anos até finalmente conseguir estar ali, debaixo das cerejeiras e suas flores que olham para baixo, como se quisessem olhar de volta quem as admira… Sentindo aquele senso de realização que tem a ver com a ordem do sonhar”. Além do trabalho como atriz, ela tem faturado bastante com propagandas ou publis (publicidade das redes sociais); entre tantas, Dakota (da qual é garota-propaganda), Resfenol, Natura, Clínica Even, entre outros.

Giba Um

Outro filho

A equipe da campanha de Flávio Bolsonaro decidiu que vai começar a chamar o presidente Lula de "pai do Lulinha". É uma tentativa de desgastar o presidente com temas que estão no radar do eleitor, como as fraudes do INSS. Flávio também tem informações de que a Polícia Federal avançou significativamente, nas últimas semanas, em suas investigações contra Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. A preocupação do presidente teria aumentado com essas informações, e ele tenta blindar o filho. Seus movimentos já foram mapeados pelos investigadores, e as diligências prosseguem. A PF prepara surpresas para os próximos dias.

Suplência, não!

Aliados de Fernando Haddad já acham que será difícil impedir Márcio França (PSB) de concorrer a uma vaga para o Senado por São Paulo, porque ele controla o partido no estado. A outra vaga deve ficar com Simone Tebet, também do PSB (já acertada com a cúpula do partido). Há quem ache que oferecer uma suplência para o Senado a Marina Silva (Rede) seria uma solução (ela não quer saber da Câmara). Ela já estrilou e avisou que as chances de suplência para o Senado são zero. "Esse debate não é condizente com o tamanho e a qualidade de nossa representação e contribuição".

Pérola

"Ninguém pode ser investigado a vida toda. Não é só no inquérito das fake news. É em qualquer inquérito. Processo penal não pode ser um ato de vingança. Inquérito eterno é o arbítrio",

de Jorge Messias (AGU), sobre a falta de conclusão no inquérito das fake news.

Virando as costas 1

Analistas de plantão lembram que Davi Alcolumbre tem um histórico de voo solo e rompimentos ou, simplesmente, de virar as costas. Matéria da revista Piauí mostra que, por anos, Alcolumbre foi aliado e assessor do ex-presidente Sarney. Aprendeu tudo com ele, até que o abandonou. Em 2014, contrariou Sarney, lançou-se candidato ao Senado e venceu. Sarney não o perdoou. Como presidente do Senado, foi aliado de Bolsonaro no início de seu governo, mas rompeu.

Virando as costas 2

Ainda Alcolumbre: ele foi aliado de Lula até ser contrariado com a escolha de Messias. Agora, a reaproximação com o bolsonarismo é um novo caminho. Sua sobrevivência vai além dos casos do INSS e do Master e chega à disputa pela reeleição para a presidência do Senado. Os pedidos de impeachment serão as moedas de troca pelo apoio bolsonarista à sua recondução. Lula e aliados já estão debruçados sobre um plano capaz de liquidar a tentativa de reeleição dele. Do Amapá, poderão surgir fatos surpreendentes, para dizer o mínimo.

Derrotas seguidas 1

As duas grandes derrotas do governo Lula no Congresso Nacional, na semana passada — primeiro com a rejeição de seu indicado para o Supremo, Jorge Messias, e depois com a derrubada do veto à lei que deverá reduzir penas dos condenados pelo 8 de janeiro — anunciam dificuldades que as pesquisas já indicam que o presidente enfrentará nas eleições. A média das principais pesquisas de segundo turno divulgadas em abril aponta Flávio com 44,8% e Lula com 44,3%.

Derrotas seguidas 2

Lula lidera numericamente as pesquisas Nexus/BTG e CNT/MDA; Flávio está à frente na Atlas/Intel, Genial/Quaest, Apex/Futura e Datafolha. Nas simulações do primeiro turno, todos os seis institutos apontam liderança numérica de Lula, com até cinco pontos de vantagem. Até mesmo resultados de plataformas de previsão e apostas, agora proibidas no Brasil, indicam chance cada vez menor de vitória de Lula.

Outback ameaçado 1

O cardápio societário do Outback Brasil deve passar por uma razoável transformação. Tanto a Vinci Compass, dona de 67% do capital, quanto a Bloomin' Brands, detentora dos 33% restantes, avaliam reduzir sua participação acionária. Se a gestora de Gilberto Sayão pretende abrir caminho para a entrada de outro investidor, capaz de acelerar o plano de expansão da rede de restaurantes, a motivação do grupo americano é outra. A Bloomin' Brands, dona global da marca Outback, precisa concentrar capital e energia no turnaround de sua operação nos Estados Unidos.

Outback ameaçado 2

No Brasil, a cadeia de restaurantes tem aberto 15 lojas por ano; nos Estados Unidos, teve de digerir oito trimestres seguidos de queda nas vendas, em uma verdadeira frigideira de óleo fervente: a Bloomin' Brands fechou 21 restaurantes nos Estados Unidos. Esse contexto empurra o grupo norte-americano para uma nova redução de sua fatia no Outback Brasil — a primeira se deu em 2024, exatamente com a venda de 67% para a Vinci Compass. Ainda com participação menor, a Bloomin' Brands pode preservar sua exposição a uma operação forte e liberar capital para arrumar a própria cozinha nos Estados Unidos.

Mistura Fina

Rejeitado para a cadeira do Supremo, o ministro Jorge Messias, que ainda pode se consolar chefiando a AGU (Advocacia-Geral da União), faturou mais de R$ 83,1 mil em penduricalhos de janeiro a março, última data disponível de seu holerite. O contracheque de Messias tem como remuneração básica bruta o valor de R$ 79.805,71, mas o abate-teto salva o contribuinte de ter de bancar a fatura e reduz R$ 46.593,83 do montante.

O salário de Messias foi engordado com "verbas indenizatórias" e "distribuição de saldo de honorários advocatícios". Os honorários extras, por ter feito o que já é pago para fazer, somaram R$ 77,2 mil, sendo R$ 35,2 mil apenas em fevereiro. O restante (R$ 5,9 mil) veio da nebulosa "verba indenizatória": R$ 2,1 mil em janeiro, considerando salário médio de R$ 3,7 mil (PNAD).

Dados do sistema de Gestão de Apostas do governo federal mostram que a cidade do Rio de Janeiro lidera a lista de municípios no país com mais pessoas físicas cadastradas em sites de apostas. Em março, um total de 1.793.348 estavam vinculados às bets. A cidade fica à frente até de São Paulo (715.256 CPFs cadastrados), cuja população é maior do que a carioca. No Brasil, como um todo, cerca de dez milhões tinham cadastros ativos.

Depois de uma reunião com Gabriel Galípolo, presidente do BC, a governadora do DF, Celina Leão (PP), tranquilizou muita gente: o BRB não será liquidado. Mais: os 318 deputados que votaram pela derrubada do veto de Lula à lei de Dosimetria são suficientes até para alterar a Constituição. Representam 62% de toda a Câmara e os 49 senadores, 60,4%. Partidos como PSD e MDB, que somados têm seis ministérios no governo petista, liberaram suas bancadas no Senado para a derrubada do veto de Lula à Lei da Dosimetria.

In - Livro: O fim chega para todos
Out - Livro: O diabo veste cor-de-rosa

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT não desenrola, apenas enrola ainda mais o Brasil e o povo"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre o relançamento do fracassado Desenrola

06/05/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula mandou divulgar visita antes de Trump confirmar

A Casa Branca ainda não confirmou ou nem dá a mínima importância à audiência do presidente Donald Trump a Lula (PT), nesta quinta-feira (7), em Washington. Mas o Planalto se apressou e divulgou o encontro. A audiência anterior foi cancelada pelo governo dos Estados Unidos de última hora porque Trump tinha muito a fazer, como prender o ditador Nicolás Maduro e ajudar Israel a atacar os tiranos do Irã. A viagem do petista aos EUA está mantida, mesmo sem a agenda confirmada.

Nada oficial

A própria Presidência da República contou à imprensa que a reunião é uma “previsão” e não garante que ocorrerá.

Memória

O primeiro encontro oficial dos dois foi em outubro de 2025, na cúpula de países do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia.

Esbarrão

A prometida reunião será a primeira em território americano desde que se esbarraram na Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Nem 5 minutos

O encontro rápido entre Lula e Trump na ONU, em Nova York, ficou conhecido pela tal “química” citada pelo americano, para ser gentil.

PT quer resolver crise com Pacheco esta semana

Ainda magoado e irritado com a humilhante semana de derrotas no Congresso, Lula deu ordens para que o PT resolva logo o palanque em Minas Gerais e pressione Rodrigo Pacheco (PSB) para descer do muro. No Planalto, paira a desconfiança de que o senador mineiro atuou na rejeição de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). Quem vai dar o enquadro em Pacheco é o presidente do PT, Edinho Silva, que deve resolver o imbróglio até o retorno de Lula dos Estados Unidos.

Desandou o palanque

O PT já dava como certo que Pacheco, que até mudou para o PSB, daria palanque a Lula em Minas, mas o clima de traição azedou a aliança.

Amnésia petista

Pacheco não perde a chance de lembrar os governistas de que foi ele quem arranjou o encontro entre Messias e Davi Alcolumbre.

Corpo mole

O senador não acredita em esforço de Lula pela candidatura, a começar pela manutenção dos ministérios do PSD, que tem candidato no Estado.

Até chover

Máxima em Brasília diz que quando os parlamentares querem, até chove. Esta semana, para adiantar tramitação do projeto da escala 6x1, a Câmara dos Deputados terá até raríssima sessão sexta-feira.

Desânimo

Mais da metade dos pequenos e médios empresários, 52,3%, não parecem lá muito animados com o Dia das Mães. O grupo, aponta a Serasa Experian, não vai realizar nenhuma ação específica para a data.

Remarca aí

Com pouca chance de sair alguma coisa, a reunião da lulista Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que ouviria Gabriel Galípolo ontem (5), não rolou. O presidente do Banco Central teve um mal-estar e não foi

Vermelho no CNJ

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) disse que representou contra o presidente do TST no Conselho Nacional de Justiça. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho se declarou “vermelho” em sessão da Corte.

Ajuda

Com 27 cidades pernambucanas castigadas pela chuva, a governadora Raquel Lyra (PSD) amanheceu em Brasília com o pires na mão para salvar os municípios. A meta é conseguir R$6,3 bilhões da União.

Crescemos!

Com todo vigor de quem tem 28 anos, a coluna cresceu e estreou no tradicional Diário do Comércio, que se soma a mais de 20 jornais pelo Brasil que reproduzem a Coluna Cláudio Humberto.

Volta à cena

Depois de José Dirceu, que se enrolou no Mensalão e no Petrolão, outro distinto petista vai tentar candidatura à Câmara. É o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, que até puxou cana no Mensalão e na Lava Jato.

Só problema

A preocupação com as Bets chegou à Associação Brasileira da Indústrias Exportadoras de Carne. A gastança com a jogatina já compromete a renda familiar e impacta o consumo de alimentos, como carne bovina.

Pergunta suprema

O TST é a única Corte que tem ministros “vermelhos”?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Dos Thales, o maior

Dois gigantes do colunismo político, os saudosos Carlos Castello Branco, do Jornal do Brasil, e Luiz Recena, do Jornal de Brasília, compartilhavam do privilégio de terem como fonte o deputado pernambucano Thales Ramalho. Certa vez, em resposta a notícias da escolha do conterrâneo Fernando Lyra para o ministério de Tancredo Neves, Thales perpetrou uma maldade que era também uma grande injustiça: “Fernando não pode ser ministro da Justiça porque é um analfabeto.” Certa sexta-feira, já recomposto com Lyra, ele surpreendeu: “Castello, escreva pra domingo: Fernando será ministro da Justiça.” Castelinho cobrou: “Pô, Thales, ele não era um analfabeto?” A resposta saiu na bucha: “Alfabetizou-se esta semana, Castello...”. Depois ligou para Recena: “Escreva isto também, vá que o Castello esqueça...”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3679, de quinta-feira (07/05)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3679, de quinta-feira (07/05)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7019, quinta-feira (07/05)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7019, quinta-feira (07/05)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2920, quarta-feira (06/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2920, quarta-feira (06/05)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7018, quarta-feira (06/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7018, quarta-feira (06/05): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3004, terça-feira (05/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3004, terça-feira (05/05): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
Imóvel Financiado em Atraso?
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Imóvel Financiado em Atraso?
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/04/2026

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 30/04/2026

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta