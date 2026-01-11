Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Como médico, isso me preocupa"

Marcelo Matias, presidente do Simers, após Alexandre de Moraes barrar apuração do CFM

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

11/01/2026 - 07h00
Venezuela reinventou ditadura à base de mentiras

O fim do narcoditador Nicolás Maduro devolveu às telinhas preciosos documentários sobre a tragédia da Venezuela, lembrando-nos dos facínoras que reinventaram a ditadura, por meio do controle de um Legislativo acuado, eleições fraudadas (e ai de quem as criticasse), não sem antes de tornar inelegíveis e prender adversários. E exportaram o definido no Foro de São Paulo, acusando adversários de “atentado contra a democracia” e os tachando de “traidores da pátria” e etc.

 

Modelito cara-de-pau

Chamavam críticas à “desinformação” ou de “fake news”, mas, quando se sentiam acuados, recorriam à velha mentira da “defesa da soberania”.

 

Ditadura planejada

Antes da ditadura descarada, a Venezuela se viu sob ditadura disfarçada, “relativa”. Os golpistas seguiram um método, o plano chavista.

 

Liberdade cancelada

Após tornar inelegíveis, prender e matar opositores, o regime de Chávez e Maduro fechou emissoras e jornais, prendeu e matou jornalistas.

 

Máscaras rasgadas

Maduro no xilindró, a ditadura prendeu 14 jornalistas, profissionais como os que no Brasil preferem defender o tirano e atacar o xerife “malvadão”.

 

Governo aposta no Senado para manter veto

O governo aposta na melhora na relação entre o Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para manter o veto ao projeto da dosimetria. Na Câmara, as planilhas governistas que circulam já dão o jogo como perdido. Lula e Alcolumbre estavam às turras, mas um jantar fora da agenda, em dezembro, colocou panos quentes na relação. Para derrubar o veto, é preciso de 41 votos no Senado e 257 na Câmara.

 

Espreme que vai

O projeto passou com 48 votos no Senado, a meta do governo, que já trabalha nisso mesmo no recesso, é virar ao menos oito.

 

Pode esquecer

Na Câmara, que gestou o projeto da dosimetria, o cenário é mais desfavorável. Passou com folga: foram 291 votos pelo texto.

 

Logo ali

Sempre no radar, uma alternativa governista está no outro lado da Praça dos Três Poderes: judicializar no amigável Supremo Tribunal Federal.

 

Pasta enfraquecida

Ricardo Lewandowski já não escondia dissabor como ministro da Justiça e Segurança Pública, pasta enfraquecida e penando sem orçamento. Provável separação da Justiça e da Segurança só antecipou a saída.

 

Pura vaidade

Apesar de celebrar o acordo comercial costurado entre Mercosul e União Europeia, vaidoso, Lula ainda murmura que gostaria que o aceite tivesse saído no mês passado, quando o Brasil presidia o bloco sul-americano.

 

Malha Judas

Eleita na esteira bolsonarista, a senadora Soraya Thronicke (Pode-MS), agora lulista de carteirinha, não foi perdoada por seguidores (e eleitores) ao dizer que vai votar para manter o veto contra a dosimetria.

 

Questão paroquial

Se no plano nacional PP e União Brasil desembarcaram do governo Lula, no Ceará a água corre para o outro lado. Há conversas com o PT para compor apoio ao plano de reeleição do governador Elmano de Freitas.

 

Insegurança jurídica

Tereza Cristina (PP-MS) criticou veto de Lula ao projeto de regularização de imóveis rurais em faixas de fronteira. A senadora diz que isso prejudica produtores e que pretende derrubar o veto no Congresso.

 

Sumiu!

Com a fila do INSS batendo os 3 milhões de brasileiros na espera, o senador Jorge Seif (PL-SC) cobrou o presidente Lula, “Onde está o governo que ‘cuidaria do povo’?”. Diz que ficou só no discurso.

 

Saudade do ex

Mario Frias (PL-SP) lembrou que, enquanto o ministro Camilo Santana (Educação) bate bumbo para o aumento real de R$18 para os professores, na gestão de Jair Bolsonaro o reajuste foi de 33,24%.

 

Barraco

Terminou em confusão a visita do vereador Rubinho Nunes (União-SP) à USP. O parlamentar foi desmentir conversa mole sobre o 8 de janeiro e a confusão acabou instalada, com direito a safanões e gritaria.

 

Pensando bem...

...cartão master já teve outro significado.

 

PODER SEM PUDOR

Escolha ‘democrática’

Com o súbito falecimento do governador de Minas, Olegário Maciel, o ditador Getúlio Vargas teve de escolher o substituto. Pediu listas sêxtuplas a Antônio Carlos e a Gustavo Capanema e a ambos solicitou que nelas incluíssem um delegado de polícia de Pará de Minas: Benedito Valadares. Foi, claro, o escolhido. Interpelado depois sobre a decisão, Getúlio explicou:

- Benedito era o único nome comum nas duas listas...

CLAÚDIO HUMBERTO

"Vai ter sangue nas mãos do excelentíssimo ministro e do Gonet"

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sobre a delicada situação do ex-presidente

08/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Governo distribuiu R$32,02 bilhões em emendas

O governo Lula (PT) distribuiu mais de R$32,02 bilhões em emendas parlamentares em 2025, segundo dados do Portal da Transparência, da Controladoria-Geral da União (CGU). O total reservado havia sido maior: R$47,8 bilhões, mas apenas 67% foram de fato pagos. As emendas parlamentares destinam verbas do Orçamento a mando de deputados e senadores, sem interferência do Poder Executivo.

Maioria individual

Cerca de 53% de tudo pago pelo governo federal atendeu às emendas individuais, tanto emendas pix, quanto as com finalidade definida.

Nosso dinheirinho

Segundo o Tesouro Nacional, o governo Lula pagou R$3 bilhões a mais em emendas em 2025 do que em 2024.

Balcão 2025

O Tesouro Nacional contabiliza R$28,9 bilhões pagos em 2025 em emendas parlamentares, quase tudo (75%) em emendas individuais.

Saco sem fundo

Para 2026, a perspectiva é de ainda mais gastos com emendas. O Orçamento do ano, já aprovado, prevê pagamento de R$61 bilhões.

Lula deve priorizar solução caseira em ministérios

Forçado por pedidos de demissão ou pela descompatibilização de cargos, em razão do ano eleitoral, o presidente Lula deve priorizar alçar ao posto de ministro quem já está na pasta que o titular vá se afastar este ano. Para não travar as “entregas”, os secretários-executivos, que atuam como braço-direito dos ministros, devem assumir temporariamente a titularidade das pastas. A escolha também pretende evitar ainda mais desgaste com o Congresso, que sempre tem quem quer uma boquinha.

Taxxad ausente

Na Fazenda, Dario Durigan deve substituir Fernando Haddad. Taxxad, por ora, deve coordenar campanha de reeleição de Lula.

Velha conhecida

Para a poderosa Casa Civil, Lula deve colocar a secretária Miriam Belchior no lugar de Rui Costa, que deve tentar o Senado pela Bahia.

Vai indo

Lewandowski deve pedir o boné nos próximos dias da pasta da Justiça, a mais enrolada. A vaga pode sobrar até para o petista Tarso Genro.

Sindicância

O Conselho Federal de Medicina vai apurar denúncias de falta de atendimento médico a Jair Bolsonaro, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal. A sindicância teve instauração imediata.

Outro caminho

Com pouca chance de vitória nos pedidos feitos ao ministro Alexandre de Moraes, a oposição resolveu procurar o presidente do Supremo Tribunal, Edson Fachin, para solicitar a prisão domiciliar para Bolsonaro.

Não para

Já são quase 1500 os documentos recebidos pela CPMI que investiga a ladroagem no INSS. Protocolados são 2.854, o último pede a convocação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente.

Tudo estranho

“É no mínimo estranho ver o TCU tentando interferir em uma decisão técnica e exclusiva do Banco Central”, diz o senador Magno Malta (PL-ES), que ainda quer saber, “estão tentando salvar quem?”.

P do pecado

O pagode desbancou o sertanejo e levou o top 1 de música mais ouvida no Brasil em 2025. O Hit “P Do Pecado”, do grupo brasiliense Menos É mais e Simone Mendes, subiu ao pódio após sete anos de sertanejo.

1/2026

A Câmara tem seu primeiro projeto de lei do ano protocolado. É do Executivo e institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, para criar o Instituto Federal do Sertão Paraibano.

Vem aí!

Depende do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), a instalação da CPMI para investigar denúncias cabulosas contra o Banco Master. Pedido para criar a CPMI tem mais de 230 assinaturas.

Alás...

... entre as mais de duas centenas de assinaturas de parlamentares para criar a CPMI do Banco Master, não tem petista entre os signatários. A turma do PCdoB e do Psol também ficou de fora.

Pergunta aos comunas

Por que quem sempre lacra contra banqueiros não assina a CPMI do Banco Master?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Cachoeira de simpatia

Juscelino Kubitscheck era um craque na arte de agradar platéias. Certa vez, quando governador, visitou a cidade de Tombos (MG), na divisa com o Estado do Rio, cujo nome era uma referência à belíssima queda d’água no rio Carangola. E causou estupor ao se referir à cachoeira, no discurso:

- Isso não é natural...

A platéia ainda estava boquiaberta, perplexa, quando JK completou:

- ...é tão linda que só pode ser obra do povo de Tombos!

Saiu do palanque carregado nos braços.

CLAÚDIO HUMBERTO

"É perseguição política escancarada"

Deputado Sóstentes Cavalcante (PL-RJ) sobre tratamento dispensado a Jair Bolsonaro

07/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Verborragia de Lula força revisão da defesa de tirano

Pesquisas para consumo interno do Palácio do Planalto concluíram que Lula (PT) errou novamente e agora a sua equipe corre para consertar dizendo que o tirano venezuelano Nicolás Maduro era de fato ditador e que o governo petista não reconheceu sua suposta vitória na eleição fraudada. Lula foi fortemente aconselhado a se distanciar da pecha de grande avalista da ditadura no país vizinho. A ordem é que o primeiro escalão não fale da Venezuela. Defesa de Maduro, nem pensar.

Acertou no alvo

Calou fundo a fala do governador paulista Tarcísio de Freitas (Rep), criticando a omissão do petista Lula, que ajudou a prolongar a ditadura.

Até o medo mudou

O medo na Praça dos Três Poderes deixou de ser de notas ou falas críticas e passou a ser de marines desembarcando no pátio do Alvorada.

Na bagagem

O problema é que o recesso de Lula terminou e o petista voltou a Brasília. Com Lula e Janja, voltou o medo do “excesso” nas falas.

Péssimo histórico

Língua solta, Lula no improviso já aliviou para traficantes, ofendeu mulheres e judeus e passou pano para corintiano agressor de mulheres.

Líderes de Lula devem sair em troca de ministros

O recesso parlamentar não ajudou a apaziguar os ânimos entre Lula, petistas e líderes do Congresso Nacional. Ao menos duas lideranças devem deixar os postos nas próximas semanas, Jaques Wagner (PT-BA), líder de Lula no Senado, e o senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do petista. Para não contribuir com a fritura pública dos senadores, Lula deve colocar a substituição no bolo de trocas ministeriais, quando auxiliares sairão para disputar as eleições.

Acordo caro

Wagner, boa praça e raro bom quadro petista, sofre fritura por acordo no episódio da dosimetria, em votação já perdida pelo governo.

Sustentáculo político’

Com o senador maranhense o cenário é pior. Rocha foi alvo de batida da Polícia Federal em operação sobre a roubalheira do INSS, em dezembro.

Rabo de foguete

O senador é ligado ao “Careca do INSS” e chegou a ter a prisão pedida pela PF, mas escapou do xadrez com a negativa do Ministério Público.

Colapso iminente

Governador do Estado que faz fronteira com a Venezuela, Antonio Denarium avisou que Roraima não tem condições e nem capacidade de atender venezuelanos se aumentar o fluxo de entrada no Brasil.

Comoção

A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou as redes sociais e colocou os termos “Traumatismo” e “Libertem Bolsonaro” entre os assuntos mais comentados do X nesta terça-feira (6).

Algo estranho

Major Araújo (PL-GO) estranha ofensiva do Tribunal de Contas da União contra o Banco Central no caso Master, “O TCU não exerce função de órgão regulador do sistema bancário”, lembra o deputado estadual.

Perseguição implacável

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) registrou indignação após negativa de atendimento hospitalar a Jair Bolsonaro, “o que se vê aqui é cerco, humilhação, intimidação e asfixia física e psicológica”.

Candidatíssimo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez defesa desavergonhada da prisão do narcoditador Nicolás Maduro: “algo precisava ser feito e foi feito”, disse ele em tom pré-presidencial.

Padre de los pobres

A coleção de relógios de luxo do ex-narcoditador venezuelano Nicolás Maduro voltou a viralizar, após sua captura pelos EUA. Só um deles, o Hublot Classic Fusion Cruz-Diez (peça única) vale mais de R$600 mil.

Gasto sem dó

O governo Lula (PT) começou o ano sem dó do pagador de impostos, claro. Torrou R$38,7 mil com anúncios no Facebook e Instagram no primeiro dia útil de 2026. Continua o maior anunciante da rede social.

Tarda, mas não falha

A cúpula da CPMI do INSS tem absoluta confiança de que, mais cedo ou mais tarde, autoridades usando seus cargos a serviço dos interesses de Daniel Vorcaro (Master) pagarão preço elevado, inclusive pela soberba.

Pensando bem...

…só defende narcoditador quem não vive na narco-ditadura.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Hóspede indigesto

Mocidade era figura folclórica na Paraíba dos anos 60. Não tinha emprego, mas andava bem-vestido graças à generosidade de pessoas como o governador João Agripino, que até permitiu que ele morasse no palácio. Mas Mocidade adorava atacar o governador e pregava a invasão do palácio para “derrubar o governo!”. Agripino soube e o chamou para almoçar: “Mocidade, quem lhe dá quarto e comida?” perguntou. “O senhor”, respondeu. “Como, então, você convoca uma multidão para derrubar o governador?”, devolveu Agripino. Mocidade respondeu com o garfo suspenso na altura do queixo: “Governo tem que se lascar, existe para ser derrubado..."

