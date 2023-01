Confira a coluna do Paulo Vinícius Coelho, desta segunda-feira, 02 de janeiro de 2023

Pelé era ponta-de-lança, posição cujo nome caiu em desuso há quase quarenta anos. Mais do que isto, era tudo, como indica o diálogo publicado por Armando Nogueira com Pelé, por vezes atribuído a Nelson Rodrigues, depois de América 3 x 5 Santos, em fevereiro de 1958:

"– Quem é o melhor centroavante do Brasil?

– Eu –respondeu com naturalidade.

– E o melhor meia-esquerda?

– Eu também –já agora com um sorriso.

Deixei o Maracanã sem saber direito se acabara de conhecer um pirralho convencido ou um eleito dos céus.

Como estávamos no ano de 1957, o leitor já percebeu que minha dúvida não durou muito tempo. O menino do vestiário ganharia, com o Brasil, já no ano seguinte, o Mundial da Suécia", escreveu Armando.

Ele data a conversa um ano antes de quando de fato aconteceu a partida contra o América. Não tem importância. Pelé já era o maior muito antes de ser e continuará sendo muito depois de ter sido.

A mística da camisa 10 se fortalece com ele, na ponta de lança. Quer dizer, o meia-esquerda que se aproxima do centroavante, A mesma função, em outras gerações, de Zico, com a 10 do Flamengo, Palhinha, com a 10 do Corinthians, Tostão, com a 8 do Cruzeiro.

O número de Tostão está aqui detalhado para se entender que houve, no Brasil, duas maneiras de numerar as camisetas. A numeração se iniciou na final da Copa da Inglaterra de 1933, vencida pelo Everton contra o Manchester City.

A aproximação da Copa de 1950 fez a CBD obrigar os times a numerarem suas camisas a partir de 1948, época em que Flávio Costa era técnico da seleção e definia seu sistema como Diagonal, uma espécie de WM torto.

Na Europa, com o WM (2-3-5), numerava-se goleiro e os dois zagueiros com 1, 2 e 3. A linha média com 4, 5 e 6. Flávio Costa puxava um dos dois médios para a linha de defesa, ou o 4 pela direita, ou o 6 à esquerda. Quando o escolhido era o 6, a defesa começava com o lateral-direito número 2 e a diagonal se dava com 8 mais adiantado em comparação com o camisa 10. Zizinho atacava um pouco mais do que Jair, na seleção de 1950.

No Santos, tradicionalmente, o número 4 recuou e, com o passar dos anos, virou o lateral-direito. Era assim com Biguá, 4 do Flamengo –Júnior ocupou a lateral direita rubro-negra vestido com a camiseta 4 em 1974.

O passar dos anos mudou esta lógica, mas explica por que o Palmeiras tinha o lateral-direito Eurico, com a 2, e o ponta-de-lança Leivinha, com a 8 –Ademir da Guia era o meia-armador, 10. Ao passo que o Santos teve Lima, lateral-direito 4 e Pelé, meia mais ofensivo do que Mengálvio ou Jair Rosa Pinto, consagrando a 10.

O Rei estreou na seleção com a 13, entrando no segundo tempo contra a Argentina, em 1957. Três dias depois, fez sua primeira partida como titular com a 8. Luizinho, do Corinthians, vestiu o manto que se tornaria sagrado com Pelé.

Maradona, Messi e Mbappé não abriram mão do número sagrado assim que tiveram chance de colocá-lo às suas costas. Na Holanda, o 14 tem algum peso,mas Cruyff usava 9 no Barcelona e só jogou uma Copa com a 14. A exceção é a Inglaterra, onde o 7 de Cristiano Ronaldo é herança de Stanley Matthews.

Os britânicos tiveram sua rainha. O futebol sempre terá seu Rei.

Gerson no Fla

O Flamengo não parou de contratar e traz de volta Gerson, para trabalhar com Vítor Pereira. Está claro que o técnico português julga mais fácil executar seu estilo de pressão no rubro-negro do que no Corinthians. Mas é ele, o treinador, quem tem de responder isso em sua apresentação na Gávea.

Crias da Academia

Diferentemente do rubro-negro, o Palmeiras aposta em Garcia, Vanderlan, Naves e Giovani, além de Endrick, para manter sua força em 2023. A ideia é de que o time pode ser tão competitivo juntando quem nasceu na Academia ao elenco bicampeão da Libertadores e campeão brasileiro em 2022.