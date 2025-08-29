"Confirma o que todos já sabemos"

Giba Um

maneira, você não tem para quem recorrer. E a maioria apoia Alexandre de Moraes", de Valdemar Costa Neto (PL), sem detalhar o que espera de Trump.

As forças militares americanas têm cerca de 2 milhões de soldados, dos quais 1,3 milhão estão ativos e o restante pertence à Guarda Nacional. E não chegam a um milhão as forças somadas de oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.

Mais: Brasil e Colômbia somam 220 mil soldados do Exército, com equipamentos modestíssimos e sucateados. A Venezuela tem pouco mais de 100 mil soldados ativos. A Guiana tem dois mil soldados e compreende que os EUA combatem grupos terroristas, como o cartel de drogas venezuelano.

"Abraço de afogados"

Silas Malafaia começou com Lula e depois passou para Leonel Brizola. Rompeu com o PT antes de Lula encerrar o segundo mandato. Foi ele que casou Bolsonaro com Michelle que, por sinal, já foi fiel de sua empresa. Hoje, Malafaia enfrenta líderes evangélicos que calculam se valeria a pena adotar o tom bélico dele na defesa de Bolsonaro. Não querem problemas com Alexandre de Moraes. Nas últimas semanas, diz que o mesmo Moraes "mexeu com o cara errado" e que "não tem medo de ser preso". Muitos apostam que sua insistência em peitar o ministro do STF "o levará a afundar com Bolsonaro, num abraço de afogados".

Farra de viagens

O governo Lula se distancia cada vez mais da mesa de negociações com os EUA, a cada ataque de Trump, mas já conseguiu torrar quase R$ 1 bilhão de dinheiro público em viagens somente este ano, até dia 15 de agosto, R$ 960 milhões. Considerando diárias pagas a servidores petistas, foram R$ 590,5 milhões, enquanto as passagens consumiram outros R$364,2 milhões dos contribuintes. "Outros gastos" não especificados significam mais R$ 5,2 milhões apenas este ano. O total de meio mês já com diárias já supera as despesas com passagens em todo o ano de 2022.

Solução especial

Não tem nem mesmo um dia que o ex-presidente Michel Temer não seja procurado por um ou mais representante da mídia atrás de informações e opiniões sobre a crise Brasil-Estados Unidos, ou Lula-Trump. Temer é considerado um político ponderado, experiente e nem por isso dono de estratégias especiais, se é que se pode chamá-las dessa forma. Uma delas: nesses dias, o ex-presidente falou o que faria para acabar com a dúvida de Lula ligar ou não para Trump. Colocaria tda a imprena na sala ao lado e ligaria. Aí é só aviar se atendeu ou não.

Jeito de candidata 1

Enquanto Bolsonaro se descabela contando os dias para o julgamento final que poderá levá-lo à prisão, sua mulher Michelle foi a grande estrela da Festa do Peão de Boiadeiro, sábado passado (23), em Barretos. A ex-primeira-dama teve sua permanência aplaudida pela massa humana que estava no super evento, andou no meio da multidão (ela não gosta muito de posar para fotos com fãs) e - e nem poderia ser diferente - foi muito lembrada para se candidatar ao Planalto.

Jeito de candidata 2

Aliados de Bolsonaro chegaram a considerar a ida de Michelle à festa de Barretos inoportuna. Muitos achavam que ela estava lá por proveito político, só não sabiam se em causa própria ou conseguiam imaginar quem seria o beneficiado (ela disfarça, mas sabe que o Capitão será condenado). Os mais radicais acham que a alegria demonstrada por Michelle influencia o bloco bolsonarista. E "com jeito de candidata" tinha a seu lado um esquadrão de seguranças, própria e da festa.

Um renascimento

Em maio deste ano, a cantora e atriz Miley Cyrus lançou seu nono trabalho musical, o “Something Beautiful”, mas já está pensando em seu próximo CD, que já tem 12 faixas praticamente prontas. Miley revela que no próximo trabalho ela quer se distanciar um pouco do que já apresentou. “Esse é realmente meu foco: usar este ano para acabar com aquela ideia que eu tinha de mim mesma. Há uma música no álbum lançado recentemente chamada ‘Reborn’ e é mais ou menos sobre isso. Sinto que o próximo ano, para mim, será uma espécie de renascimento de como faço as coisas e como encaro minha carreira”. Aliás, o ano que vem será um ano muito movimentado para Cyrus ela quer fazer algo especial para comemorar os 20 anos de sua personagem Hannah Montana.

“Quero criar algo realmente muito especial, porque foi realmente o começo de tudo isso que está aqui hoje. Sem Hannah, realmente não existiria esse tipo de... esse eu". Mais: ela estaria negociando com a emissora NBC para ter o seu próprio talk-show, e o contrato é estimado em US$ 60 milhões. Neste mês, Miley posou para a capa e recheio da Perfect Magazine e, em uma das capas, ela aparece nua, cobrindo somente partes estratégicas, e fala da relação que tem com o nu. “Mesmo que eu não esteja usando nada, ainda sinto um certo poder nisso". Mais: a atriz também é o rosto da Gucci que marca o lançamento de uma nova fragrância da grife, a Flora Gorgeous Gardenia Intense Eau de Parfum.

Bebida favorita dos americanos

O café é a bebida favorita dos americanos - mais que chá, suco, refrigerante e água engarrafada. Dois terços dos adultos americanos (cerca de 67%) bebem café todos os dias e o consumidor médio consome aproximadamente três xícaras por dia. Só esses dados da National Coffee Association, sem falar em quanto os Estados Unidos ganham com o produto, já seriam suficientes para garantir que a decisão de Trump de impor tarifa adicional de 40% (além dos 10% que vigoram desde abril) deverá atropelar o próprio interesse econômico americano. Mais: desde 2020, o consumo do café cresceu 7% com um aumento notável entre consumidores com mais de 25 anos de idade. Documento da entidade revela que o segmento contribui com US$ 343 bilhões para os EUA por meio de investimento, distribuição, varejo e atividades de merchandising. Quase sem um pé de café (há uma colheita simbólica no Havaí e em Porto Rico), os EUA conseguem gerar US$ 43 para cada US$ 1 de café que importam. É um valor agregado de nada menos do que 4.200%.

Maior fornecedor

O Brasil é o maior fornecedor do grão aos americanos. De todo café verde que entra nos EUA, 32% saem de lavouras brasileiras. Na sequência, figuram Colômbia (20%), Vietnã (8%) e Honduras (7%). O volume das exportações brasileiras é maior do que o dos outros quatro maiores exportadores somados. A interrupção nas importações coloca em risco todo o processo de alto valor para os Estados Unidos. A tarifa de 40% ameaça desviar o grão a outros mercados e prejudicar "severamente" torrefadores dos EUA e o valor que o produto agrega para a economia do país, diz a entidade.

Mudança de ritmo

A influenciadora e empresária Carol Peixinho, que ficou conhecida após terminar em terceiro lugar no Big Brother Brasil 19. Agora grávida de oito meses do cantor Thiaguinho, garante que teve que desacelerar um pouco e fala da mudança de seu corpo na reta final da gravidez. “Nossa, foram muitas transformações. Sempre fui muito agitada e, na gestação, desacelerei de verdade. Estou super dorminhoca pela manhã e descobri um novo prazer em banhos quentinhos, sendo que antes eu só amava banho geladíssimo! Também tenho estado mais emotiva do que o habitual. No corpo, as principais mudanças foram no peito e na barriga. O ganho de peso está dentro do esperado e sigo cuidando de mim para me amar ainda mais nessa fase tão especial”. Para depois da chegada de Bento, já tem planos profissionais: “Ter meu canal e meu e-book de receitas, em que quero dar ainda mais vida às criações saudáveis que já fazem sucesso nas minhas redes sociais. Esse é um sonho que ainda vou concretizar!”. Vale lembrar que Carol já é dona marca de roupas fitness, a Pisci.

Produto essencial

O documento da National Coffee Association aposta que o Brasil, provavelmente, exportará cada vez mais para outros mercados, como China, União Europeia, Suíça, Canadá e México, em vez dos EUA. Recentemente, a China autorizou 183 novas empresas brasileiras de café a exportar para o mercado chinês. A NCA afirma aindaque as taxas elevadas sobre o café verde do Brasil podem criar uma "inversão tarifária" em que a tarifa de importação que incide sobre a matéria-prima supera a alíquota do produto final. E conclui que o café não é um produto de comércio injusto ou não recíproco, mas essencial que impulsiona a economia dos EUA e sustenta quase 2,2 milhões de empregos no país.

Caindo fora

O empresário João Carlos Camargo está deixando o cargo de chairman do Conselho Executivo da CNN Brasil, por decisão própria. Estava lá desde 2022, melhorou o estado financeiro da emissora e agora quer se dedicar mais ao Grupo Esfera Brasil, a Casa Parlamento e a Agência Infra, além de outros negócios da família. Um desses negócios era o relançamento da rádio Transamérica (ele comprou com um irmão) ainda neste ano. Queria mesmo era criar uma rádio chamada CNN Transamérica - e Rubens Menin não topou. Ele tinha discordâncias com Camargo. Agora, a Transamérica está meio à deriva.

Sacando das contas

De um lado, Alexandre de Moraes também não poderá ficar com o cartão (nacional) Elo, oferecido pelo Banco do Brasil, onde recebe seu salário. Há problemas que dirigentes do cartão não querem assumir; de outro, por conta de sanções que o ministro do STF vem sofrendo do governo Trump por meio da Lei Magnitsky, está crescendo uma onda de falsas informações com incitações para que clientes de bancos (especialmente BB) saquem o dinheiro depositado nas suas contas. É muito perigosa uma possível "corrida": provocar pânico no sistema bancário é crime, com multa e prisão de dois a seis anos.

Mistura Fina

Lula já disputou seis eleições presidenciais, perdeu três vezes (1989, 1994 e 1998) e venceu outras três (2002, 2006 e 2022). Agora, expõe abertamente seu plano de concorrer pela sétima vez. Só admite desistir "por questões de saúde". Ficou entusiasmado com a última pesquisa Genial/Quaest que, em simulações para o segundo turno, apresenta Lula derrotando todos os pré-presidenciais e nada de "empate técnico". No dia do segundo turno, terá 81 anos de idade.



Apesar de ter desconversado na última campanha, Lula tem direito a concorrer pela sétima vez ao Planalto no ano que vem. Não pode é usar a máquina do governo em solenidades oficiais como palanque. O cargo já dá uma vantagem natural ao candidato que tenta reeleição. Desde que a emenda da reeleição foi aprovada, todos os inquilinos do Alvorada tentaram prorrogar a estadia no palácio. FHC, Lula e Dilma conseguiram e Bolsonaro foi o único barrado nas urnas.



Para quem gosta de números e contas: o teto do INSS no Brasil é de R$8.157,41. Para receber esse valor por mês durante 40 anos, se você for homem ou 35 anos, se você for mulher. Se você investir R$ 951,63 por mês durante 49 anos, você também terá R$ 3.065.275,74 de patrimônio e uma renda mensal de R$ 19.722,08. Esse cálculo foi baseado somente em 8% ao ano. É o Brasil!



Na semana passada, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, ameaçado de expulsão do PL, visitou Lula no Alvorada e levou de presente ao Chefe do Governo meias esportivas e coloridas. O presidente havia visto o parlamentar usando esse tipo de meia, quis saber onde comprar e Antônio Carlos preferiu presentear. Há alguns dias, o mesmo Lula inaugurava um sapatênis da etiqueta Zegna, no valor de R$ 8.000. Alguém pagou no cartão.



Desde seu primeiro mandato com ternos e camisas confeccionadas sob medida, Lula nunca escondeu que "gostava de andar de terno e gravata". Também no primeiro mandato, gostou das meias de cano alto, quase transparentes de seda, usadas pelo então ministro Márcio Thomaz Bastos que, na primeira viagem que fez para a Europa, tratou de dar muitas caixas de meias para Lula.

In – Exercício para braço: rosca martelo

Out – Exercício para braço: rosca direta