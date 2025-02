CPI do Consórcio Guaicurus seria benéfica para todos, até para o próprio consórcio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Por que se fala há muito tempo nessa famigerada ou bendita CPI do transporte coletivo e a dita-cuja nunca se efetiva? Por que as outras tentativas nunca se consolidaram? Por que aqueles que deveriam cumprir suas obrigações com a sociedade e com aqueles que lhe confiaram seus votos fazem verdadeiros corpos moles em instaurar e realizar as investigações que se fazem necessárias com relação aos inúmeros problemas verificados na concessão do transporte coletivo em Campo Grande? Porque, porque, os porquês se sucedem com o tempo e ninguém consegue responder a essas questões.

Ah, mas as respostas existem, claro que existem, e devem estar escondidas nos porões obscuros da política. Só pode! Convém lembrar aos nobres vereadores da Capital dos seus papéis de fiscalizadores e da importância dos objetivos de uma CPI, que existe desde a década de 1950 no Brasil e que em Campo Grande está regulamentada na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Diante de tudo que ocorreu no passado, quando das tentativas da criação da CPI para apurar irregularidades na concessão do transporte coletivo na Capital, quando, estranhamente, cumpridas todas as formalidades pela criação dessas, vinha o presidente da Casa e dizia que não havia “fato determinado”, que é uma exigência legal, e na caneta, derrubava todas as argumentações plausíveis e corretas para instauração da comissão, a gente começa a refletir o porquê desse temor de alguns em investigar um serviço que não satisfaz aos que lhe utilizam, ou seja, as pessoas comuns, os trabalhadores humildes de Campo Grande, que despertam, em sua maioria, às 4h para cumprir sua nobre missão de trabalhar e auferir o rendimento para o seu sustento ou de sua família e dependem, evidentemente, dos ônibus que vão e vem pelas inúmeras ruas e bairros da Capital.

O transporte coletivo é um dos serviços mais importantes para o povo de uma cidade. Imaginem uma cidade grande sem o transporte coletivo? É impossível. Pela sua importância, esse e muitos outros serviços são obrigação do Estado, que repassa essas obrigações, por meio da concessão, à iniciativa privada. Entenderam, senhores vereadores de Campo Grande? O transporte coletivo é uma concessão, e essa concessão não pode ser eterna, dada a quem não cumpre com suas obrigações e que falta com o mínimo do cumprimento com o que é estabelecido nos contratos.

E o que seria o mínimo, senhores vereadores? Se vocês perguntarem para os usuários sofredores do transporte coletivo, as respostas seriam certamente essas: “mais ônibus circulando para diminuir as lotações terríveis nos veículos; ar-condicionado nos veículos lotados ou, pelo menos, ventiladores aos usuários; respeito aos horários estabelecidos, porque todas as pessoas precisam cumprir suas obrigações com seus empregadores; ônibus confortáveis para os usuários, etc. Mais ou menos isso é o que o povo que depende do transporte coletivo quer, e não é muito perto dos preços cobrados pelas passagens e dos benefícios que o Consórcio recebe do poder público municipal.

Milhões de reais locupletam os cofres da concessionária todos os anos. Na verdade, tudo se resume a uma palavra: dignidade. Dignidade, senhores vereadores. É o que o povo usuário quer, e parece que vocês têm uma grande dificuldade em entender isso. O povo não quer que vocês prendam os diretores do Consórcio, não quer que vocês prejudiquem o Consórcio, não quer que vocês anulem a concessão do Consórcio, o povo não quer saber das falcatruas do passado (se houveram). Enfim, o povo usuário não quer nada além de receber um serviço decente e correto pelo que pagam.

O artigo 6° da Constituição Federal do Brasil diz que o transporte público é um direito social e que deve assegurar uma vida digna aos seus cidadãos. Entenderam, excelências? Vida digna! No transporte coletivo de Campo Grande, isso não acontece. Vão lá, excelências, vão andar de ônibus, pelo menos, uns três dias para sentirem.

A CPI não servirá apenas para demonstrar as irregularidades do Consórcio. Investiguem também (se tiverem coragem) tudo o que houve nas administrações anteriores da Câmara Municipal e do Município a respeito das relações com o Consórcio Guaicurus e essa concessão. Enfim, se a CPI for honesta e transparente, poderemos saber, talvez, as respostas dos porquês que nunca se aprova uma investigação, o porquê de o serviço de transporte coletivo ser tão ruim. Até o Consórcio Guaicurus poderá se defender e expor toda sua verdade nessa relação. O povo espera, mas a gente, que é mais fraco, não acredita. Ou pode acreditar?