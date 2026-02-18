"Descondenado brincando de ser presidente"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Propaganda já significa 50% dos gastos na Câmara

O ano legislativo mal começou na Câmara dos Deputados, mas as despesas com a “divulgação da atividade parlamentar” já representam quase a metade dos gastos de deputados federais na cota de exercício da atividade parlamentar, o “cotão parlamentar”. Apesar de terem voltado ao batente apenas dia 2 de fevereiro, deputados torraram R$13,2 milhões do cotão, sendo R$6,4 milhões (49%) para propaganda própria.

Plenas férias

Em janeiro, mês de férias dos deputados federais, o cotão custou R$12,3 milhões aos pagadores de impostos.

Carros alugados

Segundo maior gasto do cotão parlamentar, o aluguel de veículos de deputados federais representa cerca 19% (R$2,4 milhões) das despesas.

Comparação

Em 2025, deputados torraram R$240 milhões com o cotão parlamentar, pequena redução em relação aos R$ 251 milhões de 2024.

Recorde absoluto

Senadores torraram R$35,8 milhões com o cotão parlamentar no ano passado, o maior valor de todos os tempos.

Omissão do TSE na Sapucaí repete padrão de 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem muito a explicar, mas não fará, sobre haver fechado os olhos para o espetáculo abusivo do governo Lula (PT) na Marquês de Sapucaí. A Corte inclusive fez lembrar as decisões de 2022, acusada de censurar conteúdos da direita enquanto tolerava excessos da esquerda, em um padrão preocupante. O TSE até multou o então presidente Jair Bolsonaro por usar imagens do 7 de Setembro na TV, agora tolera propaganda pessoal de Lula paga por verbas federais.

Agora é tarde

Advogados eleitoralistas ingênuos acham que, na ressaca do carnaval, ministros se arrependeram da decisão unânime que avalizou o abuso.

Decisão criativa

Chega a ser engaçado lembrar que o TSE tornou Bolsonaro inelegível (“propaganda eleitoral antecipada”) por se reunir com embaixadores.

Ora, credibilidade

O TSE sabe que favorecer um lado, tornando instituições em ferramentas partidárias, arruína a credibilidade. Mas não sinaliza que luta contra isso.

Crítica virou bajulação

“Não faz sentido cobrar rigor histórico num enredo ou questionar a troca da crítica social pela bajulação na Sapucaí”, reagiu Michel Temer. “É triste ver a troca da ponte para o futuro por uma volta ao passado”, disse.

Saída de emergência?

A propaganda eleitoral de Lula na Sapucaí foi tão escandalosa que teóricos da conspiração estão desconfiados. Acham que Lula quer ser declarado inelegível para cair fora da disputa pela reeleição, em outubro.

Com direito a refrão

Como a Marquês de Sapucaí vaia até minuto de silêncio e é intolerante contra políticos oportunistas, não deu outra: o presidente petista foi vaiado e o povão gritou o refrão “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.

Vai passar?

A CPI do Crime Organizado vai votar, na quarta-feira (25), convites aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Há também requerimentos para os senadores ouvirem parentes dos dois ministros, como a esposa de Moraes e os irmãos de Toffoli.

Quem explica?

O Ministério Público Federal levou seis anos (seis!) para arquivar denúncia anônima de “genocídio” contra Jair Bolsonaro durante a pandemia. O MPF “cozinhou” o quanto pôde essa presepada.

Humilhou geral

Para a deputada Bia Kicis (PL-DF), o desfile-comício para Lula (PT) na Marquês de Sapucaí “humilhou” o Tribunal Superior Eleitoral, rompendo com a legislação eleitoral “em pleno ano eleitoral”.

Explica aí

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ouve, terça (24), o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Accioly, para detalhar a fiscalização adotada no mercado e em torno do Master.

A pedido

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a visita do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão da Papudinha, em Brasília. Já está agendada para o próximo dia 25.

Pensando bem...

...propaganda eleitoral antecipada é um verdadeiro Carnaval.

PODER SEM PUDOR

Porqueira de advogado

Certa vez, na conferência no IX Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, defendia a Federação e culturas regionais quando, bem-humorada, lembrou do ex-aluno que queria ser advogado para ganhar dinheiro e conhecer Miami. “O porqueira não conhece Mariana e quer ir para Miami!”, exclamou, bem-humorada, arrancando risadas da plateia.