CLAÚDIO HUMBERTO

"Descondenado brincando de ser presidente"

Ex-candidato a presidente Padre Kelmon sobre Lula em campanha no Carnaval

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

18/02/2026 - 07h00
Propaganda já significa 50% dos gastos na Câmara

O ano legislativo mal começou na Câmara dos Deputados, mas as despesas com a “divulgação da atividade parlamentar” já representam quase a metade dos gastos de deputados federais na cota de exercício da atividade parlamentar, o “cotão parlamentar”. Apesar de terem voltado ao batente apenas dia 2 de fevereiro, deputados torraram R$13,2 milhões do cotão, sendo R$6,4 milhões (49%) para propaganda própria.

Plenas férias

Em janeiro, mês de férias dos deputados federais, o cotão custou R$12,3 milhões aos pagadores de impostos.

Carros alugados

Segundo maior gasto do cotão parlamentar, o aluguel de veículos de deputados federais representa cerca 19% (R$2,4 milhões) das despesas.

Comparação

Em 2025, deputados torraram R$240 milhões com o cotão parlamentar, pequena redução em relação aos R$ 251 milhões de 2024. 

Recorde absoluto

Senadores torraram R$35,8 milhões com o cotão parlamentar no ano passado, o maior valor de todos os tempos.

Omissão do TSE na Sapucaí repete padrão de 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem muito a explicar, mas não fará, sobre haver fechado os olhos para o espetáculo abusivo do governo Lula (PT) na Marquês de Sapucaí. A Corte inclusive fez lembrar as decisões de 2022, acusada de censurar conteúdos da direita enquanto tolerava excessos da esquerda, em um padrão preocupante. O TSE até multou o então presidente Jair Bolsonaro por usar imagens do 7 de Setembro na TV, agora tolera propaganda pessoal de Lula paga por verbas federais.

Agora é tarde

Advogados eleitoralistas ingênuos acham que, na ressaca do carnaval, ministros se arrependeram da decisão unânime que avalizou o abuso.

Decisão criativa

Chega a ser engaçado lembrar que o TSE tornou Bolsonaro inelegível (“propaganda eleitoral antecipada”) por se reunir com embaixadores.

Ora, credibilidade

O TSE sabe que favorecer um lado, tornando instituições em ferramentas partidárias, arruína a credibilidade. Mas não sinaliza que luta contra isso.

Crítica virou bajulação

“Não faz sentido cobrar rigor histórico num enredo ou questionar a troca da crítica social pela bajulação na Sapucaí”, reagiu Michel Temer. “É triste ver a troca da ponte para o futuro por uma volta ao passado”, disse.

Saída de emergência?

A propaganda eleitoral de Lula na Sapucaí foi tão escandalosa que teóricos da conspiração estão desconfiados. Acham que Lula quer ser declarado inelegível para cair fora da disputa pela reeleição, em outubro.

Com direito a refrão

Como a Marquês de Sapucaí vaia até minuto de silêncio e é intolerante contra políticos oportunistas, não deu outra: o presidente petista foi vaiado e o povão gritou o refrão “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.

Vai passar?

A CPI do Crime Organizado vai votar, na quarta-feira (25), convites aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Há também requerimentos para os senadores ouvirem parentes dos dois ministros, como a esposa de Moraes e os irmãos de Toffoli.

Quem explica?

O Ministério Público Federal levou seis anos (seis!) para arquivar denúncia anônima de “genocídio” contra Jair Bolsonaro durante a pandemia. O MPF “cozinhou” o quanto pôde essa presepada.

Humilhou geral

Para a deputada Bia Kicis (PL-DF), o desfile-comício para Lula (PT) na Marquês de Sapucaí “humilhou” o Tribunal Superior Eleitoral, rompendo com a legislação eleitoral “em pleno ano eleitoral”.

Explica aí

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ouve, terça (24), o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Accioly, para detalhar a fiscalização adotada no mercado e em torno do Master.

A pedido

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a visita do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão da Papudinha, em Brasília. Já está agendada para o próximo dia 25.

Pensando bem...

...propaganda eleitoral antecipada é um verdadeiro Carnaval.

PODER SEM PUDOR

Porqueira de advogado

Certa vez, na conferência no IX Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, defendia a Federação e culturas regionais quando, bem-humorada, lembrou do ex-aluno que queria ser advogado para ganhar dinheiro e conhecer Miami. “O porqueira não conhece Mariana e quer ir para Miami!”, exclamou, bem-humorada, arrancando risadas da plateia.

CLÁUDIO HUMBERTO

"Quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva",

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comenta o desfile pró-Lula na Sapucaí

17/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Esculacho de Lula no Rio fez pouco da Lei e do TSE

No Carnaval do Rio destaca este ano a face sombria da politicagem mais rastaquera. Escola de samba irrelevante, regiamente paga com dinheiro público (R$ 10,3milhões), degenerou uma celebração cultural em propaganda eleitoral, violando abertamente a Lei e com isso expondo ao deboche à Justiça Eleitoral.

E o Tribunal Superior Eleitoral em particular, que, mais uma vez, inclina-se a fechar os olhos à esquerda. Como a lembrar que, se a lei eleitoral é para todos, parece valer só para alguns.

Carnavalizando o ódio

O carnaval dos marqueteiros se dedicou a tripudiar sobre adversários e a bajular o governo, ignorando os escândalos de corrupção da era Lula. 

Covardia alegórica

O esculacho lulista incluiu até os evangélicos, até porque sabia que, por convicção religiosa e assepsia, eles não estariam lá para reagir.

Lado está definido

Ao ignorar alertas de abuso de poder político e econômico, a Justiça Eleitoral pareceu sugerir de que lado está, e estará em outubro.

Pague a conta, cidadão

Como alegoria final do deboche, Lula fechou o desfile na avenida como se quisesse destacar: isto aqui é mesmo promoção pessoal, mas e daí?

Lula já criou 159 medidas provisórias no mandato

O presidente Lula (PT) não tem vergonha de tomar do Congresso Nacional o papel de legislador: o petista conseguiu editar, até o momento, 159 medidas provisórias desde que tomou posse no terceiro mandato. Apenas em 2024, ele criou 81 MPs, recorde até o momento neste mandato.

Neste momento existem 24 medidas provisórias em tramitação, 23 das quais estão ainda na Câmara dos Deputados.

Tem prazo

Medidas provisórias têm poder de lei durante prazo máximo de 120 dias, quando precisam passar pelo crivo do Congresso.

Consequências

Duas MPs já ultrapassaram o prazo e vão passar a trancar a pauta da Câmara. A partir da próxima semana outras quatro MPs perdem o prazo.

2026 sem nada

Até o momento, Lula e cia. não editaram novas medidas provisórias em 2026. Não há limite legal sobre a edição de MPs pelo presidente.

Tecnicalidade

O presidente do partido Novo, Eduardo Ribeiro, promete ajuizar Ação de Investigação Judicial Eleitoral no TSE “assim que Lula registrar sua candidatura”. Sem candidatura oficial do petista, não há o que cassar.

Revisão histórica

A “homenagem” a Lula na Sapucaí é revisão histórica com verba pública, diz Deltan Dallagnol. “Apagaram o pedalinho, o sítio, o triplex, mensalão, petrolão e até a prisão, mas a fantasia não muda a biografia”.

Estilo norte-coreano

“Faltou o carro da Odebrecht e do Sítio de Atibaia no desfile do Lula. Foi um deprimente espetáculo de abuso do poder”, observou o senador Sergio Moro (União-PR), “a Coreia do Norte não faria melhor”.

Arquivado

Osmar Terra (PL-RS) registrou o arquivamento, pelo Ministério Público, dos pedidos de ação contra Jair Bolsonaro por “genocídio” durante a pandemia. “O tempo é o pai da verdade”, disse ele sobre a “aberração”.

Diversos desinteresses

Estão sem líder ou coordenador as frentes parlamentares de Prevenção de Desastres e Apoio Humanitário; da Mineração e Construção Civil; e da Valorização do Serviço Social. São 311 frentes no Congresso.

Barrado

Kim Kataguiri (União-SP) lembra que tentou barrar o desfile pró-Lula: “Entrei com uma ação popular para impedir os repasses de dinheiro público para essa campanha eleitoral antecipada, e ela foi negada”.

Na mira da PGR

O deputado Messias Donato (Rep-ES) vê irregularidades na descida de Lula à Sapucaí para posar em fotos com escola de samba que o homenageou e anunciou: “Protocolaremos representação na PGR”.

Omitiram o óbvio

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) ironizou o desfile pró-Lula na Sapucaí: “faltou o enredo falar a principal parte, as condenações em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro do descondenado”.

Pergunta na jurisprudência

Se desfile-comício pode para um, pode para todos?

PODER SEM PUDOR

Boi Bandido

Então relator da CPI dos Correios, Omar Serraglio (PMDB- PR) viveu momentos de “América” no rodeio comemorando os 50 anos da cidade de Rondon (PR).

Organizado pelo prefeito Ailton Valotto, estava no centro da arena com várias autoridades, como o chefe de gabinete do ex-ministro do Planejamento, Ênio Verri, quando um touro escapou do brete.

A debandada na arena foi geral, com a multidão às gargalhadas. Na correria Serraglio ainda pôde ouvir ao longe: “Pega ele, Zé Dirceu!”.

Cláudio Humberto

CLAÚDIO HUMBERTO

"Pelo conjunto da obra, não tem condições de continuar"

Adriana Ventura (Novo-SP) sobre a permanência do ministro Dias Toffoli no STF

16/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Senado tem 55 pedidos de impeachment contra o STF

Tramitam no Senado 55 pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Alexandre de Moraes é o alvo do maior número de pedidos; 29, mas existem petições específicas contra Gilmar Mendes (9), Flávio Dino (8), Dias Toffoli (6), Cármen Lúcia (3), Cristiano Zanin (3) e Edson Fachin (2), além de petições conjuntas que incluem, por exemplo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet. O novo pedido de impeachment contra Toffoli no caso Master não entra na conta.

Recorde 2025

Apenas no ano passado o Senado recebeu 38 pedidos de impeachment contra membros do Supremo. É o maior volume da História.

Primeiro do ano

O primeiro pedido de impeachment contra ministros do STF de 2026 foi contra Dias Toffoli, antes de se afastar da relatoria do caso Master

Barroso na mira

Somadas as petições contra o ministro aposentado (antecipadamente) Luis Barroso, ex-presidente do STF, o total de pedidos chega a 60.

Nunca na História

O Senado é o único órgão capaz de analisar impeachment de ministros do STF, mas nunca um membro da Corte foi cassado.

Governo Lula já pagou R$630 milhões em emendas

A plataforma de transparência do Tesouro Nacional revela que o governo Lula (PT) já distribuiu R$ 630 milhões em 2026 para bancar emendas parlamentares. Desde o início do ano, que mal começou em Brasília, foram pagos mais de R$438 milhões em emendas parlamentares individuais e outros R$191 milhões bancaram as emendas de bancada. Deputados e senadores estavam em recesso até o início de fevereiro.

Mecânica

Emendas são recurso público que deputados e senadores destinam a municípios Brasil afora. Parlamentares indicam e o governo federal paga.

Pai da mudança

Há dez anos, sob o então presidente da Câmara Rodrigo Maia, o Congresso aprovou tornar o pagamento de emendas “impositivo”.

Pré-requisitos e só

O governo é obrigado a pagar emendas “impositivas”, sem interferência política. Faz apenas avaliação técnica da ordem do parlamentar e paga.

Visão embaçada

O Portal da Transparência ainda não registrou nenhum real pago pelo governo Lula (PT) em emendas parlamentares, em 2026. Mas o Tesouro Nacional não pode deixar de fazer as contas: foram R$ 630 milhões.

Governo gastador

O governo do Brasil é, de longe, o maior anunciante da Meta (Facebook e Instagram no Brasil. Torrou R$2 milhões em anúncios no último mês. O segundo colocado, um “ICL Notícias”, torrou R$ 300 mil em 30 dias.

Conduta e honra

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem até o final do mês (dia 27) para apresentar defesa no Superior Tribunal Militar, que julga se ele “mantém requisitos de conduta e honra” para conservar a patente e título militar.

Sob pressão

A CPI do Crime Organizado vai ouvir na terça-feira (24) o diretor-geral da Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp etc.) no Brasil, Conrado Leister, sobre o uso das redes para disseminar e financiar o crime organizado.

Sempre eles

O Senado tem até o fim do mês para analisar a medida provisória que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência reguladora, com autonomia administrativa e técnica... e muitos cargos.

Sem brincadeira

Projeto do deputado Duda Ramos (MDB-RR) prevê até dez anos de prisão para quem dopar outra pessoa sem consentimento. O texto será analisado pela CCJ da Câmara e depois segue direto ao Plenário.

Governo menor

A Câmara chegou ao Carnaval com a maioria das comissões permanentes instaladas: 25 das 30 têm presidentes. O PT tem quatro comissões, enquanto o maior partido de oposição PL emplacou cinco.

Três disputam

Pré-candidato ao Senado, o deputado Arthur Lira (PP-AL) visitou o Sertão alagoano essa semana já em articulação. Pesquisas indicam disputa acirrada com Alfredo Gaspar (União) e Renan Calheiros (MDB).

Pensando bem...

...virou ex-amigo do amigo do meu pai.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Disque-Hélio

Enfrentando o notório boêmio Hélio Garcia na disputa pelo governo de Minas, nos anos 1990, o governo tucano lançou um “disque-pileque”, para provocar o adversário. Era um telefone disponibilizado para quem, depois de entornar uns copos, não se sentia em condições de dirigir. Um PM seria destacado para conduzir o carro até em casa. A vice tucana Dorothéa Werneck percebeu a bobagem e ironizou: “Pronto. Já estão usando a máquina do Estado em favor do Hélio Garcia...”

