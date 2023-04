“Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato mereceria. Vou entrar num novo ciclo com foco pessoal”,

de CARLOS BOLSONARO // anunciando que deixará as redes sociais de seu pai.

O BB estuda abrir três escritórios nos Estados Unidos – um deles em Nova York. A ideia é atender brasileiros que moram em território americano ou que viajam para lá à negócios frequentemente. É um passo na estratégia de fortalecimento da operação nos EUA.

Mais: o primeiro movimento foi a recém-anunciada fusão entre o BB Américas e o BB Miami, que funcionavam como duas unidades de negócios distintas e distantes. A associação saiu do papel na gestão da nova presidente do BB, Tarciana Medeiros.

In - Doce de mamão

Out - Doce de cidra

Contra Zelensky

Antes de viajar para a China, numa tentativa de antecipar conversa com Xi Jinping sobre seu sonhado “Clube da Paz”, Lula disse que “Zelensky não pode querer tudo”, o que assustou o mundo democrático. Antes de voltar, retornou ao ataque, repetindo que a “Ucrânia também é culpada dessa guerra”. O presidente brasileiro não entendeu a guerra. Na ONU, o Brasil (leia-se Mauro Vieira) exigiu respeito à integridade territorial ucraniana. Traduzindo: a Criméia faz parte do território ucraniano reconhecido internacionalmente. Nenhuma nação que respeita a Carta da ONU tem o direito de propor a cessão de parte de seu território de um país soberano invadido.

SUGESTÃO

Ex-embaixador dos Estados Unidos em Brasília durante os governos anteriores do PT, Thomas Shannon, ironiza as posições adotadas por Lula: primeiro, deseja “boa sorte” ao petista sobre dependência global do dólar americano; depois, por sua ofensiva contra Zelensky. E até faz uma sugestão: “Zelensky poderia sugerir que Lula desse o Rio Grande do Sul para a Argentina”. Depois, encerra: “Se o Brasil quer ter um papel que ajude a terminar essa guerra, deve ter cuidado com o que diz”.

Na garganta

Também na viagem à China, Lula resolveu dar umas estocadas nos Estados Unidos. Na realidade, está com Joe Biden na garganta: primeiro, pelo excesso de gentileza a Janja; depois pelos minguados US$ 50 milhões que ofereceu ao Fundo Amazônia depois de ter dito que iria arrecadar US$ 20 bilhões. À propósito, o fundo já recebeu R$ 3,3 bilhões e hoje, gerado pelo BNDES, já tem R$ 4,5 bilhões.

GRANDE RISCO

Às vésperas da campanha eleitoral de 2022, Jair Bolsonaro queria ampliar a isenção para remessas entre pessoas físicas nas compras de comércio eletrônico asiáticas de até US$ 50 para US$ 100. Queria agradar compradores do lado de cá. Agora, Lula acaba com a isenção e as perspectivas são de grande risco para o governo: 82,6 milhões de eleitores no país, cerca de 53% já fizeram suas compras nas redes Shein, Shopee e AliExpress. Esse número é maior que os votos que Lula teve na última eleição presidencial.

Olho nos cartões

O Ministério da Fazenda estuda medidas para reduzir os juros rotativo do cartão de crédito. Uma das ideias é exigir que as operadoras passem a diferenciar os clientes que usam o rotativo em dois grupos: um que cai no rotativo de vez em quando e logo quita a fatura e outro que vive pendurado. O primeiro teria uma taxa menor; se não consegue, pagará 15% ao mês. Hoje, a taxa de juros do rotativo está em 417,35% ao ano. A linha é a mais cara do sistema financeiro, batendo inclusive a do cheque especial de 137,41% ao ano. Bancos e operadoras não querem nem saber.





Mistura de estilos

A 22ª edição do Festival Coachella, que está acontecendo no Empire Polo Club, na cidade Indio, Califórnia, misturou mais que nunca os estilos musicais, de rap a rock alternativo, de hip hop passando pela música eletrônica até o pop. O festival que acontece desde 1999 (com uma pausa em 2000 por excesso de ingressos vendidos, que gerou o cancelamento e 2020 e 2021 por causa da pandemia da covid-19). Evento que agora é realizado em dois finais de semana de abril, tem número de ingressos limitado e foi dividido a partir da 13ª edição devido a quantidade de atrações. Entre as atrações deste ano estão Gorillaz, Becky G, Harry Salles, Rosalía entre outros.

E claro que um festival com muitas atrações empolga várias celebridades presentes lá, entre elas as brasileiras, a influenciadora e modelo Camila Coelho, a ex-dançarina do Faustão e modelo Erika Schneider, a super modelo Alessandra Ambrósio que aproveitou um dos dias ao lado de Paris Jackson. Também passaram por lá Camila Cabello que aproveitou o primeiro dia ao lado de Shawn Mendes dando indícios de que os dois reataram, a atriz Bella Throne entre outros.

Braga também virou opção

Conforme a predisposição de Jair Bolsonaro de disputar o Senado em 2026, conforme ele próprio espalhou, o panorama de candidatos da direita ao Planalto, já sofre modificações. Se ele levar a sério, a possibilidade de Michelle enfrentar as urnas, em qualquer posição evapora. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é uma aposta forte, mas Bolsonaro já disse que “ele não está pronto para enfrentar Lula numa eleição” (Gilberto Kassab, seu homem-forte, diz que até lá ele será o favorito).

O governador de Minas Gerais, que só apoiou Bolsonaro – e sem muito sucesso – no segundo turno, é desconhecido fora de seu Estado. A novidade poderia ser – e o ex-presidente gosta disso – a candidatura de Walter Braga Netto, que já trabalha na sede do PL, com sala e quatro assessores. Até Valdemar Costa Neto, dono do PL, gosta dessa outra aposta para Bolsonaro na Presidência em 2026. Se for declarado inelegível, fica quieto, percorre o Brasil e vai a eventos especiais e só entra em campo em 2026, tentando emplacar sua candidatura no TSE. Alexandre de Moraes deixa o tribunal em 2024, Cármen Lúcia assume o TSE até agosto de 2026 e com ela estarão Kássio Nunes Marques e André Mendonça, tidos como voto certo pró-Bolsonaro. É uma chance contra a composição do TSE: 7 magistrados, 3 do STF, 3 do STJ e 2 advogados indicados pelo STF.

Provocando nas redes

A modelo, empresária Luciana Gimenez, 53 anos, que está quase 100% recuperada de seu acidente, em Aspen, enquanto esquiava, voltou a sensualizar nas redes sociais. Não é de hoje que publica fotos sensuais e provocantes. Numa das últimas legendou: “Mais alguém ama gelatina também?”, com uma roupa não muito apropriada para apreciar a sobremesa. Mais: na última quinta-feira (13) ela revelou que já havia transado num avião, durante a estreia de seu podcast Bagaceira chique. Há tempos atras também revelou que durante suas viagens de avião trocava de roupa. “Às vezes eu tô no voo e troco de roupa, boto uma calça de moletom e tiro sutiã e calcinha para ficar mais livre no voo. Eu não consigo, me aperta tudo”.

Lulatour

O presidente Lula não esquenta a cadeira: ainda este mês viajará para Portugal e Espanha. E mais uma vez, Geraldo Alckmin assumirá a Presidência da República em exercício, declinando do convite de Lula para que se sentasse em sua cadeira. O vice-presidente prefere despachar em uma sala do lado do gabinete presidencial. Numa recente reunião com governadores – e com Alckmin a seu lado – o petista disse que “quando eu viajar, vou escrever Geraldo Alckmin para você sentar sem nenhuma preocupação”. E emendou: “Minha cadeira não morde, ela afaga”.





Um e outro

O ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, teve um motivo muito especial para antecipar sua aposentadoria na Alta Corte – e o tempo se encarregará de comprovar. Há juristas bem informados que são capazes de jurar que Lewandowski, que se dedicará a dar pareceres, poderá reaparecer como contratado de um poderoso grupo empresarial, hoje com valor de mercado de R$ 135 bilhões. E há outros juristas que também apostam que poderia ser o grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Quem também está trabalhando lá é Cristiano Zanin, advogado de Lula, que pode ser indicado ao STF e terá de abandonar a banca.

Só para milionários

A suíte presidencial do St. Regis, hotel que Lula e a primeira-dama Janja ficaram em Pequim, tem diária só para milionários: mais de R$ 66 mil. O quarto tem acesso privado e conta com uma cama tipo King Size, tamanho daquela comprado para o Alvorada, banheiro em mármore, banheira de hidromassagem com vista para capital chinesa, coquetéis de cortesia e um espaço de 200 metros quadrados. Um mordomo fica à disposição 24 horas do hóspede. Só de imposto e taxa são quase R$ 9,5 mil por dia.

“CPI DOS MOVÉIS”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (agora, ela posta fotos de conjuntos de lingerie de renda e cintas) respondeu no Instagram críticas da gestão Lula sobre como deixou o Alvorada. A Secom informou que a mobília “estava em péssimo estado de manutenção” e Michelle sugeriu uma “CPI dos móveis do Alvorada”. Segundo ela, sua família preferiu usar os próprios moveis durante seu período lá e as peças que Lula e Janja sentem falta “estão em depósitos”.

MISTURA FINA

DEPOIS da criação do maior bloco parlamentar na Câmara, o governo virou minoria no Legislativo. O maior bloco (PP, União, PSDB, PSB, PDT e outros) tem 173 integrantes, liderados por Arthur Lira (PP-AL), presidente da Casa. O segundo bloco (MDB, PSD, Republicanos e outros) tem 142 e o bloco do governo não chega aos 99 do PL de Bolsonaro. Mais: a bancada da “minoria” tem 102 deputados contra 95 da “maioria” lulista.

APENAS os mais chegados acompanham uma das maiores preocupações do presidente Lula: problemas de vários tipos que se sucedem na Secom – Secretaria de Comunicação da Presidência – comandada por Paulo Pimenta, que trocou uma cadeira de deputado federal para virar ministro. O Chefe do Governo acha que Pimenta fala muito, não resolve situações difíceis rapidamente e até critica a campanha “O Brasil voltou”.

A CBF acaba de vender por R$ 40 milhões um avião modelo Citation Severeign 680, conforme promessa do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, logo que assumiu. Agora, já foi colocado à venda o helicóptero Augusta A 109S, o que deve acontecer dentro de pouco tempo.

O FUNDADOR e acionista da Azul, David Neelman, teria planos de se associar à Regent Craft para a produção de planadores elétricos para transporte marítimo. Ele já colocou um pé na companhia: assumiu uma cadeira no Conselho Consultivo de Dennis Mullenburg, ex-CEO da Boeing. Até agora, a Regent já levantou US$ 50 milhões junto a fundos de investimento como Thief Capital e Y Combinator. A empresa já em tem uma carteira de pedidos de mais de 400 planadores no valor de US$ 8 bilhões.

UM dos mais respeitados políticos brasileiros, já em idade avançada, estaria sofrendo os primeiros sintomas de Mal de Alzheimer. Um de seus antigos colaboradores esteve com ele, há alguns dias e ouviu a mesma pergunta feita quatro vezes em curto espaço de tempo.

O GRUPO SBF, dono da rede de lojas Centauro, estaria sondando bancos e fundos de investimento, para uma possível emissão de dívida. A operação poderia ser para o segundo semestre. A empresa daria tempo à espera de uma descontaminação do efeito Americanas. A fraude da companhia infectou o risco de créditos das empresas de varejo. O SBF teria elegido como prioridade o alongamento do perfil da dívida.

O SESC vive momento de expansão em São Paulo. Apenas na capital paulista, estão previstas 12 novas unidades do Sesc nos próximos dez anos. Das novas, a primeira a ser inaugurada este ano é a Sesc 14 Bis, que ocupará cinco andares da Federação do Comércio e o Teatro Raul Cortez também será administrado pelo Sesc. Mais: uma associação entre Sesc e Funarte recuperará o antigo prédio do TBC – Teatro Brasileiro de Comédia – na Bela Vista. E a nova sede do Sesc deverá ocupar o prédio histórico, no centro, onde funcionava o Mappin Stores.

Assine o Correio do Estado