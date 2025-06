Dormir também se ensina

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Colocar uma criança para dormir está longe de ser uma tarefa simples. Sei disso por experiência própria. Como mãe de duas meninas, vivo o desafio noturno entre historinhas, copos d’água e o famoso “só mais um beijinho”. Foi assim que percebi: o sono é um aprendizado. E como todo aprendizado, exige rotina, exemplo e paciência.

Em paralelo, na minha prática clínica como cirurgiã-dentista, durante a minha pós-graduação em Dor Orofacial, comecei a estudar a relação da má qualidade do sono com dores crônicas. Sono, inclusive, se tornou a minha área de pesquisa no mestrado. No âmbito clínico, passei a observar um outro lado: pacientes jovens, entre 20 e 30 anos, aparentemente saudáveis, relatando dificuldades para dormir, ansiedade e uso de medicações indutoras do sono. São adultos que nunca aprenderam a dormir – e agora tentam compensar com remédios o que deveria ser hábito.

Enquanto ensinamos crianças a comer bem ou praticar esportes, o sono segue ignorado. Poucos pais explicam aos seus filhos que é à noite que o corpo cresce, o cérebro organiza memórias e as emoções se estabilizam. Dormir vai muito além do descanso. Pesquisas da Associação Brasileira do Sono (ABS) e da Associação Brasileira de Medicina do Sono (ABMS) revelaram que duas em cada três pessoas têm algum grau de comprometimento do sono. É um dado preocupante, mas ainda possível de mudar.

Por isso, defendo que dormir bem é um hábito construído desde a infância. Porque dormir também se aprende. E o momento de ensinar é agora. Há algumas dicas para um sono melhor, que podem ser adotadas por todas as pessoas, desde as crianças e os jovens até os pais que precisam colocar os filhos para dormir:

– Crie uma rotina com atividades relaxantes;

– Mantenha horários regulares para dormir e acordar, mesmo aos fins de semana;

– Evite telas pelo menos 30 minutos antes de dormir;

– Mantenha o quarto escuro, silencioso

e com uma temperatura agradável;

– Exponha-se ao sol pela manhã por pelo menos 30 minutos;

– Evite cafeína e energéticos à tarde/noite;

– Use o quarto apenas para dormir.

Adotar essas práticas ou ao menos incorporá-las gradualmente à rotina pode ter um impacto significativo na qualidade do sono. No caso das crianças, é fundamental ensiná-las desde cedo sobre a importância do descanso para o crescimento e o bem-estar, apresentando o sono como um verdadeiro superpoder que as ajuda a aprender, a crescer e a enfrentar melhor os desafios do dia a dia.

Ao cultivar essa consciência desde a infância, podemos vislumbrar um futuro em que as pessoas não apenas dormem melhor, mas vivem de forma mais saudável e equilibrada.