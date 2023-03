"É algo completamente descabido em uma República"

Michel Constantino

Confira a coluna de Michel Constantino desta terça-feira (14)

O crescimento econômico brasileiro medido pelo Produto Interno Bruto – PIB de 2022 foi próximo de 3% como mostrou os dados do IBGE, esse resultado se deu pós pandemia de Covid e puxado no último trimestre pela formação bruta de capital e principalmente pelo setor de serviços que se recuperou em 2022 do maior impacto negativo durante as restrições de interação impostas pelas políticas de distanciamento social.

Em 2023 as previsões do crescimento da economia começaram como em 2022, o mercado bem pessimista. Em 2022 tínhamos o cenário internacional de alta dos preços, guerra Ucrânia e Rússia, cadeias logísticas com falhas na oferta mundial, eleições e incertezas sobre os gastos do governo e inflação subindo. No atual momento ainda temos incertezas com o cenário internacional de aumento de taxas de juros para controle inflacionário, alta do dólar, e, internamente estamos com índice de inflação alto e incerto, com políticas de expansão de gastos e provocando ainda uma política monetária contracionista.

Nesse cenário alguns especialistas fazem projeção de crescimento do PIB do Brasil em torno de 1%, eu particularmente acredito que possa crescer 1.5% se o governo apresentar uma transparente e eficiente reforma tributária e um arcabouço fiscal que cuida realmente da trajetória de gastos.

O setor produtivo do agronegócio será novamente o puxador da economia brasileira, tivemos uma desaceleração do agronegócio resultado do agronegócio no último trimestre de 2022, que não comprometeu seu resultado anual, principalmente olhando para os resultados estaduais.

Os estado que tem a economia com maior correlação com o agronegócio serão os entes federativos que as projeções indicam maior crescimento econômico. Mato Grosso do Sul será um dos estados que vai apresentar saldos positivos e maior que a média nacional. Alguns pontos colaboram com nossas previsões:

Estado que pioneiro na aplicação da lei de liberdade econômica, facilitando a abertura e manutenção de empresas; Forte incentivo de atração de investimentos nacionais e internacionais; Manutenção de menor ICMS do Diesel; Melhoria na infraestrutura de logística; Políticas de apoio ao setor produtivo; Incentivo a abertura de indústrias; Vocação do Agronegócio; Vale da Celulose; Diversificação da matriz produtiva; Investimento em políticas de ciência e tecnologia para garantir um estado Carbono Neutro, a partir de fomento em pesquisas e soluções que direcionem esforços para uma economia sustentável.

Além dos nossos modelos econométricos que criam as estatísticas futuras olhando os dados passados, olhamos de forma qualitativa as decisões de políticas estaduais que incentivam o crescimento, e, indicamos esses 10 pontos para suportar nossas previsões estatísticas.

Nosso Mato Grosso do Sul deve crescer em torno de 2.5% a 4% em 2023, espero que mais, e, vamos acompanhando mês a mês e atualizando nossos leitores nesse caminhar econômico pantaneiro.

