Giba Um

"É dever básico de quem manuseia dinheiro público que, para justificar contracheques mensais...

...habituais de R$ 200 mil ou mais, não bastam expressões genéricas como "direitos eventuais", "direitos pessoais" ou "indenizações", de Flávio Dino (STF), em guerra contra o "império dos penduricalhos".

Giba Um

Giba Um

23/02/2026 - 07h00
Continue lendo...

Lances de má sorte aconteceram no desfile da Acadêmicos de Niterói no carnaval, além de ter sido rebaixada. Alguns amigos chegaram a interpretar os momentos, garantindo que "eram sinais dos deuses". Lula alimenta um lado supersticioso e arregalou os olhos quando  seu boneco que caiu e perdeu a cabeça.

MAIS: o boneco do presidente que perdeu a cabeça, que era o homenageado da escola de samba, que foi arrastada por ruas nas imediações do sambódromo. E não antes de alguém da própria escola resolver utilizar a alegoria de forma pouco carnavalesca e muito anti-higiênica.

"Seis minutos"

Houve ao menos dez encontros pessoais entre o ministro Dias Toffoli (STF) e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, de acordo com a PF. A maior parte dos encontros ocorreram em Brasília, em festas e jantares. A PF também cita repasses de R$ 35 milhões ao fundo Arleen, ligado ao banqueiro, para a empresa Maridt na qual Toffoli é sócio dos próprios irmãos. E na reunião de ministros do STF o ministro Luiz Fux disse que Vorcaro e Toffoli mantiveram apenas "seis minutos de conversa".

Redes milionárias 1

Nos últimos 30 dias, o governo Lula conseguiu torrar R$ 2 milhões com propaganda no Facebook e Instagram, segundo o grupo Meta, dono dessas redes sociais, que divulga gastos de anunciantes de cunho político e eleitoral. Somadas as despesas esse tipo de propaganda nos últimos três meses, com a conta do governo com anúncios, em apenas duas redes sociais, dispara para R$ 7,4 milhões.

Redes milionária 2

Mais: cerca de R$ 700 mil foram destinados, em um mês, a seis anúncios de Lula para promover a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. O contribuinte teve de bancar anúncios principalmente em São Paulo (R$ 289 mil), Rio Grande do Sul (R$ 212 mil) e Bahia (R$ 207 mil). Já usuários do Facebook e Instagram em estados como Mato Grosso (R$ 21 mil) e Distrito Federal (R$ 21 mil) viram poucos anúncios.

PPPs de saneamento 1

Emissários do governador Tarcísio de Freitas têm conversado com grandes grupos de saneamento, a exemplo de Aegea e BRK Ambiental. A ordem é convencer esses players a disputar leilões de PPPs previstos para este ano. Em jogo, um pacote de investimentos que pode chegar a R$ 40 bilhões. O governo tem feito uma mea culpa , reconhecendo que o formato anterior foi duplamente fracassado: não alcançou adesão dos municípios e do mercado privado.

PPPs de saneamento 2

Projeto de lei deverá ser aprovado na Assembleia paulista nas próximas semanas reorganiza os territórios de saneamento em subunidades menores e viabiliza a concessão dessas áreas por meio de PPPs. A ideia é que esse modelo aumentará a atratividades dos blocos para investidores privados, um recuo em relação à estratégia de 2021, em que apenas o bloco da Sabesp prosperou. A nova abordagem tenta contornar esse gargalo ao agrupar municípios por bacias hidrográficas e oferecer apoio financeiro do estado nos contratos de 20 e 40 anos.

Se descobrindo

A atriz e cantora Marjorie Estiano, uma das mais aplaudidas de sua geração, está novamente nos holofotes,  por conta de seu protagonismo na minissérie ‘Ângela Diniz: Assassinada e Condenada’ produzida pela HBO. Capa da revista ‘Claudia’ contou que através dos estudos para viver a personagem percebeu o quanto é necessário se desvincular dos mecanismos de manipulação “invisíveis aos olhos”. “Quanto mais consciência você tem dos mecanismos de manipulação aos quais foi submetida, e que já fazem parte do seu ser, do seu pensamento, mais propício é conseguir desatar esses nós. Agora, o que significa mesmo ser mulher, quais são as vantagens que o meu gênero traz, independentemente da política, embora seja impossível separar completamente, ainda estou para descobrir.”

Confessou ainda que a personagem da minissérie fez ela ter um outro olhar sobre ela mesmo: “A Ângela me permitiu desenvolver uma sensibilidade muito maior em relação ao meu corpo, às minhas escolhas, à minha liberdade. Não sei se é algo passageiro, porque, às vezes, a inspiração é como uma faísca que acende por um instante e depois se apaga. Mas algo permanece mais bonito nesse processo, diria que hoje me sinto mais à vontade na minha própria pele”.  Sobre voltar a fazer novela é direta: “Fazer uma novela é um processo exaustivo. Você não pode ir ao médico, não dorme, não tem vida social. Quando eu tinha 20, 30 anos, isso tinha impacto, mas eu ainda tinha saúde para assumir essas condições. Hoje, tenho receio de encarar um processo como esse”.  E completa assumindo que  não descarta um retorno. “Preciso conversar com mais atores que fazem novela nessa fase da vida, para entender como eles conseguem, porque a memória que eu tenho é de uma vida muito, muito dura”. 

Pacheco não quer ser ‘outro Haddad’

Em conversas mais reservadas, o senador Rodrigo Pacheco tem condicionado sua candidatura ao governo de Minas Gerais à formação de  uma “frente ampla”, ou seja, um acordo de apoios englobando esquerda, centro e centro-direita. Pacheco não quer ser o "Fernando Haddad de Minas", um candidato com encontro marcado com a derrota, cuja única função seria dar um palanque a Lula no estado – a exemplo do destino que o PT quer impor ao futuro ex-ministro da Fazenda em São Paulo. Para isso, o senador tem conversado com lideranças do PT, PSB, MDB, União Brasil e PP. E a todos diz que só sai candidato se tiver essa sopa de letrinhas a seu lado. A questão é que o próprio Pacheco tem de definir qual delas será sua sigla matriz. Sua permanência no PSD é tida como inviável depois que o atual vice-governador Mateus Simões migrou para o partido. Simões é o candidato de Romeu Zema ao governo. União Brasil e MDB já ofereceram um teto para Pacheco disputar a eleição. No primeiro, ele teria acesso a um fundo eleitoral robusto e uma bancada federal numerosa; no segundo, contaria com a capilaridade municipal maior no interior de Minas Gerais.

"Rebaixada em conserva"

Também a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que mantém seu afastamento da campanha de Flávio, seu enteado, aproveitou a queda da escola que homenageou Lula, republicando uma postagem feita por  IA com o presidente e integrantes da escola dentro de uma lata de conserva. Na lata, estava escrito num rótulo: "Rebaixada em conserva Acadêmicos de Niterói". Sobre à forma como a escola se referiu a Jair Bolsonaro, apareceu um boneco similar ao Bozo, atrás das  grades. Michelle escreveu: "Só para lembrar que quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é registro judicial, não opinião".

Presente para os seguidores

Na quarta-feira, 18 de fevereiro, Paris Hilton divulgou em seu Instagram uma sessão de fotos em homenagem ao seu aniversário. A socialite celebrou 45 anos na terça-feira, 17. Para marcar essa nova etapa, Paris fez poses completamente despida em um ensaio sugestivo. As imagens capturam a socialite em diversas posições sedutoras, com um fundo de cortinas rosas. Ela adornou-se com elegantes luvas prateadas, meias brancas até a coxa e um impressionante xale de pele rosa. A mãe de dois filhos completou o visual com os cabelos loiros soltos, sapatos de salto branco, um colar de diamantes e uma maquiagem perfeita. Para encerrar a postagem em seu dia especial, a herdeira da renomada cadeia hoteleira escreveu na legenda: "Meu traje de aniversário". Embora o dia fosse de Paris, quem realmente se considerava afortunado eram seus seguidores da rede social. 

"Pé frio"

Além do rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, ficou ainda um troféu a ser distribuído de "pé frio". Governistas, provocados sobre o tema, não hesitam em dizer que o prêmio vai para a primeira-dama Janja. E alguns lembram que, em janeiro de 2023, ela foi apelidada de "Mick Janja", depois de aparecer várias vezes na transmissão de um jogo com a camisa do Flamengo e o time perder para o Palmeiras. Seria uma referência à famosa fama de "pé frio" do cantor Mick Jagger. As redes deitam e rolam com essa história. 

Virou produto 1

Agora alvo de pedidos de impeachment, o ministro Dias Toffoli não é, para analistas, uma vítima: é um produto. Após um período de coragem, em que condenou políticos corruptos do Mensalão e do Petrolão e de elogiada presidência no Tribunal Superior Eleitoral - Toffoli deu "um cavalo de pau" e passou a defender teses no STF que coincidiam com interesses que ele condenava. Agora, quando o vento muda, Lula, o criador, que o indicou para o Supremo, cobra a conta.

Virou produto 2

Toffoli virou um dos artífices de um STF que faz reuniões com Lula fora da agenda e tem adotado decisões políticas com aparência de jurídicas. O problema, segundo os mesmos analistas, não é Toffoli e sim o sistema que o presidente ajudou a construir e que agora parece repudiar, no escândalo Master, quando lhe convém. Ele gostaria de descartar Toffoli para não contaminar seu governo, que teria contaminado o Supremo.

Mistura Fina

A plataforma da transparência do Tesouro Nacional revela que o governo Lula já distribuiu R$ 630 milhões em 2026 para bancar emendas parlamentares. Desde o início do ano, foram pagos mais de R$ 438 milhões em emendas parlamentares individuais e outros R$ 191 milhões bancaram as emendas da bancada. Deputados e senadores estavam em recesso até o início de fevereiro.
 
Emendas são recursos públicos que deputados e senadores destinam a municípios Brasil afora. Parlamentares indicam e o governo paga. Há dez anos, sob gestão do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Congresso aprovou tornar o pagamento de emendas "impositivo". Ou seja, o governo é obrigado a pagar emendas "impositivas", sem interferência política. Faz apenas uma avaliação técnica da ordem do parlamentar – e paga.

Declarações de ministros do STF, sob condição de anonimato, revelam uma queixa comum: segundo analistas, o medo de Alexandre de Moraes. Contudo, se há esse temor, evidenciado por decisões jamais contestadas, a maioria do Supremo se sente "confortável", para dizer o mínimo, com o temor maior imposto a críticos da Corte e ao jornalismo investigativo que, em larga medida, tem feito o que deveria ser investigado pela PGR,
 
O jornalismo investigativo revelou o contrato milionário do Master com a esposa advogada de Moraes, e o espantoso caso do resort Tayayá. O inquérito na Receita acabou trincando a sensação de medo e conforto dentro e fora do STF e Moraes passou a ser criticado, embora em off. Vários juristas estão alardeando que o inquérito de Moraes na Receita viola o devido processo legal e usurpa a competência da 1ª instância.
 
Entre alguns bem-informados jornalismos que andaram apostando nessa hipótese nas redes sociais, Alexandre de Moraes (STF) teria desconfiado de vazamento da Receita com informação do colunista Lauro Jardim, apontado que o patrimônio da esposa do ministra subiu de R$ 24 milhões para R$ 79,7 milhões em um ano, entre 2023 e 2024. E a informação rapidamente se espalhou.

In – Verão: Romeu e Julieta gelado

Out – Verão: torta gelada de abacaxi

CLAÚDIO HUMBERTO

"É importante que não tenha o rabo preso"

Senador Carlos Portinho (PL-RJ) sobre o candidato ideal de oposição a Lula, na eleição

20/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Câmara quer CPMI investigando festas de Vorcaro

Voltou a bombar a proposta de CPMI do Banco Master após as primeiras informações sobre as festas o banqueiro Daniel Vorcaro em sua casa de praia de Trancoso (BA) com “altas autoridades federais” e a presença de garotas de programa. Chamadas de “Cine Trancoso”, as festas devem ser investigadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a pedido do seu ministério público. Cerca de 280 parlamentares apoiaram a CPMI, até agora ignorada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.

Passando a limpo

“A CPI do Banco Master é uma obrigação institucional”, sustenta o deputado Sanderson (PL-RS), “o Brasil precisa passar isso a limpo”.

Sem testemunhas

Há relatos de que garotas ucranianas e croatas eram trazidas do exterior por não entenderem tratativas em português com as “altas autoridades”. 

CPMI necessária

O deputado Coronel Tadeu (PL-SP) defende a CPMI “para proteger a economia, os investidores e a imagem das instituições brasileiras.”

Epstein brasileiro?

Os deputados querem escarafunchar a suspeita que ainda parece um exagero: Vorcaro seria a versão brasileira do financista Jeffrey Espstein.

Salário de ministro do STF cresceu 37,3% em 10 anos

Há dez anos, o teto salarial do funcionalismo público, estabelecido pelos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), era de R$33,7 mil. Entre 2016 e 2026, o salário passou para R$46.366,19, aumento de 37,33%. Entretanto, o maior impacto do aumento no teto não é salário dos 11 ministros do STF e sim “efeito cascata”, já que vencimentos da Corte estabelecem o limite para o serviço público no Brasil. Nos últimos dois anos o efeito foi aumento de mais de R$11,8 bilhões no orçamento.

Pelo menos

Estimativa da Instituição Fiscal Independente aponta que o aumento do teto teve impacto de R$6,3 bilhões no orçamento público em 2025.

Talvez maior?

A IFI espera que em 2026 o aumento do teto tenha impacto orçamentário pelo menos igual ao do ano passado. Mas em 2024 foi de R$5,5 bilhões.

Comparação

O valor do salário no STF é 29 vezes maior que o salário-mínimo, que quase dobrou nos últimos dez anos (+84%) no Brasil.

Já vai tarde

O governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) comentou o rebaixamento da escola de Samba que bajulou Lula no Rio: “Apostou no divisionismo, resolveu atacar a família, os evangélicos. Vai tarde”.

Há limites

Há até quem desconfie da produção de dossiês contra ministros do STF etc., mas essa hipótese é descartada por um deles. Na avaliação desse ministro, que pediu anonimato, “Moraes não chegaria a tanto”. 

Zema confirmou

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) confirmou presença no ato contra Lula e os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, no dia 1º: “O brasileiro precisa se manifestar e se mobilizar”.

Outra mobilização

Além dos protestos “Acorda Brasil”, marcados para 1º de março em todo o País, também está marcado para este sábado (21) um ato na sede do Banco Master, em São Paulo, contra a esculhambação generalizada. 

Paz em Gaza

Javier Milei, reafirmou em Washington o compromisso com o Conselho da Paz de Gaza de Donald Trump e colocou à disposição os Cascos Brancos, força humanitária da Argentina, para auxiliar na missão de paz.

De um lado ao outro

É marxista o deputado José María Balcázar, que tomou posse como presidente interino do Peru, após vencer votação no Congresso. Ele substitui José Jerí, do PDSP, partido conservador e cristão.

Sem flores

A advogada Deborah Toni, especialista em Direito Público, afirma que a Lei nº 226/2026, sancionada por Lula, encerra congelamento de direitos dos servidores, mas abre caminho para diversas disputas jurídicas.

Caso real

O ex-príncipe Andrew, irmão do Rei Charles III, passou 11 horas preso em meio às investigações sobre ligações com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, e acabou solto. Mas a apuração da polícia vai continuar.

Pergunta ao chefe

Todo mundo tem um Master?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Insetos e política

Governador de São Paulo, Franco Montoro era conhecido pelas gafes e confundir nomes e pessoas. Certa vez, em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, ele reconheceu um político do interior conhecido por Mosquito. Simpático, abraçou o homem e, após os cumprimentos, ficou em silêncio. Não se lembrava do nome, nem do seu município. Perguntou: “Como é que está sua cidade, Formiga?”

Giba Um

"Lógico que não estou feliz com esse Congresso. Um Congresso que não dá nenhuma resposta à sociedade

...É um Congresso que não está à altura da sociedade brasileira e precisa ser melhorado", de Gilberto Kassab, cujo projeto pessoal é ser governador de São Paulo - e que não será vice de Tarcísio.

20/02/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Depois de conseguirem afastar o ministro Marco Buzzi, do STJ, ministros da Corte entraram em contato com ele aconselhando o acusado por assédio sexual a antecipar o julgamento do processo e pedir, por conta própria, a aposentadoria antecipada. Buzzi,68 anos, está pensando na alternativa.

MAIS: afastado do STJ, ele recebeu 1,19 milhão de reais em remunerações ao longo de 2025. A média mensal foi de 99 mil reais, mais do que o dobro do teto salarial. Se escolher a aposentadoria, receberá mensalmente o teto que, em caso de morte, passa diretamente à sua viúva.

Bancada Master

Os dois partidos que declararam apoio a Dias Toffoli após seu afastamento do caso Master são de direita: Partido Progressistas (PP) e União Brasil. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, é do PP. Lira indicou para o TCU o ministro (e ex-deputado dos Republicanos) que atropelou o BC nesta novela de Vorcaro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é do União Brasil, estado que colocou dinheiro no Master. O deputado que assina a nota em defesa de Toffoli, é o autor da emenda PEC 65, que teria aumentado o valor da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.

Dose dupla 1

A escolha do ministro André Mendonça (STF) para a relatoria do caso do Banco Master foi divulgada como resultado de um sorteio. Contudo, muitos apostam que Mendonça recebeu a relatoria por "prevenção". Ele é relator do roubo a aposentados e pensionistas do INSS, que se conecta com o inquérito que apura a suspeita de que o banco de Daniel Vorcaro teria fraudado empréstimos consignados também não autorizados por segurados.

Dose dupla 2

De acordo com a lei e o regimento, André Mendonça seria "juiz prevento" do caso, mas a bancada de Lula no STF resistia à possibilidade. Toffoli disse, em princípio, de que não haveria motivo para se afastar da relatoria, alegando que não fez nada de errado. Mas acabou cedendo à pressão dos colegas e entregou os pontos. Muitos acharam que a chance do caso "sobrar" para André Mendonça foi usada para manter Toffoli na posição. Só que a situação do ex-relator era insustentável. Lula agora até estimula o impeachment de Toffoli: está de olho na vaga que surgiria no Supremo.

Exemplo do STM

Para definir o novo relator do caso Master, faltou ao STF seguir a iniciativa da presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha que, no começo do mês, instalou um telão e convidou a imprensa para acompanhar o sorteio eletrônico, ao vivo, dos relatores e revisores dos processos de perda de patente do ex-presidente Bolsonaro, mais três generais e um almirante condenados por tentativa de golpe de Estado em 2022. Foi considerado um gesto inédito de transparência que deveria inspirar outros tribunais onde técnica e detalhes de sorteios de relatores são nebulosos.

Sem ataques

Conselheiros de Flávio Bolsonaro (PL) dizem que ele não pretende aproveitar a crise envolvendo o ministro Dias Toffoli para fazer ataques ao Supremo. Existiam duas razões para isso: abrir essa frente traria memórias do governo do pai e ofuscaria o bom momento de sua candidatura, que encostou em Lula em algumas pesquisas. Além disso, a avaliação é que Toffoli, ex-petista, é muito mais identificado com o presidente Lula que o nomeou, mesmo ele sendo reprovado em dois concursos para juízes. O desgaste, para Flávio, ficaria muito mais na conta do atual ocupante do Planalto.

Giba Um

Balanço do carnaval

O Carnaval de 2026 ressaltou uma tendência que já estava em ascensão: um planejamento aprimorado e uma redução no improviso. Enquanto os participantes se deliciavam com o esplendor e a emoção nas ruas, as escolas de samba e as prefeituras se organizaram com uma antecedência sem precedentes, dando ênfase à profissionalização, captação de recursos e à organização logística (com algumas exceções). Com investimentos públicos significativos, a expectativa de milhões de foliões durante as festividades e um planejamento com enfoque no turismo como um meio econômico, o Carnaval de 2026 revelou que a maior celebração popular do país se converteu, cada vez mais, em um extenso projeto de gestão, branding e cultura de mercado. E  como  2026 está se destacando como um dos cinco mais quentes registrados até agora, exibindo temperaturas altas semelhantes às de 2025, que ficou em terceiro lugar na classificação histórica, em razão do considerável efeito do aquecimento global, nestes 5 dias de folia nas ruas de todo Brasil (e ainda virão mais; o pós-carnaval e o desfile das campeãs no próximo sábado), as tendências dos foliões e exibir mais a pele nesta época. Tanto no sambódromo, quanto nas ruas, quanto nos camarotes a predisposição de deixar barrigas e pernas de foram proporcionais com o brilho e o pique exibindo pelos estados brasileiros. Com tanta exposição das celebridades é claro que surgiram críticas boas e ruins para todos que se dispuseram a exibir suas curvas.  Entre tantas  que se exibiam nos camarotes dos sambódromos ou do circuito baiano estavam Erika Januza, Scheila Carvalho, Clara Moneke, Gkay, entre muitas outras.

Campanha de Flávio: Michelle insultada

É muito mais complicada a decisão de Michelle Bolsonaro de não fazer campanha para Flávio. Alguns amigos estão tentando interceder achando que um pedido de desculpas pode resolver a crise, iniciada por conta de uma mensagem enviada pelo enteado, quando acusou a ex-primeira-dama de estar tramando contra sua candidatura. Michelle achou que foi insultada, prefere nem falar com Flávio que, por sua vez, tenta espalhar que está tudo bem, que "fala diretamente com Michelle" e acha que tudo "é fabricado por fontes ocultas e mentirosas". Contudo, o "01" não fornece nomes ou grupos que estejam trabalhando contra sua candidatura, "o que atinge também meu pai". Michelle continua afastada da presidência do PL Mulher desde dezembro do ano passado. Ela alega questões médicas. Na realidade, foi uma forma de mostrar ao próprio Bolsonaro que não admitira escolher Flávio para disputar o Planalto sem falar com ela. Na história da família, Michelle nunca foi muito chegada nem a Flávio, menos ainda a Eduardo e Carlos, com quem passou anos sem cumprimentar. Há em Michelle a certeza de que se elege senadora pelo DF, mas gostaria mesmo de ser a vice de uma sonhada candidatura de Tarcísio de Freitas.

Também Nikolas

Tem também outra figura bolsonarista –  e amigo de Michelle –  que está sendo pressionado por Flávio porque teria dito aos mais chegados que não fará campanha pelo "01": é o deputado Nikolas Ferreira, que admitiu em parte a distância. "Estarei na campanha, sem participar ativamente no processo. Flávio é o escolhido pelo presidente Bolsonaro e terá meu apoio". Nikolas queria ter participado do planejamento. Detalhe: Michelle apoia Nikolas e considera o deputado "um verdadeiro filho de Bolsonaro".

Giba Um

 O amor está no ar

A supermodelo Alessandra Ambrósio compartilhou álbum de fotografias em suas redes sociais que retrata uma sessão sensual com seu namorado, Buck Palmer, um designer de joias australiano. As fotos, em preto e branco, foram capturadas para celebrar o Valentine’s Day, (comemorado no sábado,14 nos Estados Unidos e alguns países da Europa). Nas imagens, o casal exibe uma atmosfera de intimidade, trocando carinhos e beijos, vestindo apenas jeans. " Com vontade de...  meu amor",  foi a legenda que ela escolheu para a postagem. A modelo brasileira, de 44 anos, está em um relacionamento com Buck Palmer, um ex-modelo, desde o final de 2024. O relacionamento foi oficializado em suas redes sociais no início de dezembro daquele mesmo ano. É o terceiro relacionamento depois do fim de seu casamento com o empresário norte-americano Jamie Mazur, que chegou ao fim em 2018. O casal frequentemente mostra trechos de suas aventuras e viagens pelo Brasil, incluindo lugares como Fernando de Noronha e Florianópolis, além de seus momentos a sós, que refletem um estilo de vida relaxado, romântico e praiano.

Giba Um

 Poderoso

André Esteves aproveitou a conferência do BTG deste ano, na semana passada, para mostrar sua influência não apenas entre autoridades brasileiras, mas também entre políticos norte-americanos. O troféu do banqueiro foi o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que ele convidou pessoalmente para o encontro e que foi entrevistado por Esteves em um grande painel virtual. Esteves e Bessent têm relação próxima desde a época em que ambos circulavam no entorno de George Soros, hoje alvo de críticas de Trump.

Memória

Para quem tem a memória curta: antes de virar candidato à Presidência por escolha do pai, em julho do ano passado, Flávio Bolsonaro (na época, Eduardo tinha certeza de que seria ele a disputar o Planalto) afirmou que o grupo do ex-presidente só apoiaria um candidato  à Presidência da República disposto a impor ao Supremo a aprovação do indulto para Jair Bolsonaro. E assegurava: "Estamos falando da possibilidade de uso da força, da interferência em outro poder". Como diz Miriam Leitão, "não há um moderado de nome Bolsonaro".

Nada de novo

Nem chega a ser surpresa, embora precoce e já usada por vários políticos na história recente: o candidato Flávio Bolsonaro assumiu o compromisso de não tentar se reeleger, caso consiga impedir a reeleição de Lula no comando do Planalto. Ele argumentou que "um presidente precisa governar tomando decisões que visem o futuro do país e não em seu projeto próprio de reeleição, porque o Brasil está acima de tudo. Assino qualquer proposta que o mandato seja apenas para uma vez". Os mais veteranos morreram de rir: já ouviram a promessa dezenas de vezes. Outros acham que ele está começando a usar salto alto.

Mistura Fina

Lula deverá mandar em março a indicação oficial de Jorge Messias para uma vaga no STF: acha que Davi Alcolumbre não prejudicará a sabatina do Senado. Evangélico Messias acaba de voltar de um retiro espiritual. Para católicos como Lula, a quaresma começou ontem, Quarta-Feira de Cinzas é tempo de reflexão. E se der certo, mais viagens prolongadas ao exterior.

Aliados de Lula dizem que as últimas pesquisas que apontaram consolidação de Flávio Bolsonaro na segunda posição, com diferença apertada para o presidente, já inviabilizam uma candidatura de centro. Segundo uma figura próxima de Lula, "a terceira via está fadada a passar vergonha". Hoje, o candidato mais competitivo deste campo é Ratinho Jr. (PSD), que tem marcado entre 8% e 10%. Ou seja: a polarização de 2022 já se repetiu e a subida de Flávio não surpreende.
 
Ciro Nogueira tem a fala de ser "rápido no gatilho". Em meio à reconciliação com Lula, já manobra para a colocação de aliados no atual governo. O empresário piauiense José Trabulo Junior está cotado para voltar à gestão da Caixa Econômica ou assumir um cargo no Banco do Nordeste. Conterrâneo e ligadíssimo a Nogueira, Trabulo foi exonerado da função de consultor da presidência da Caixa Econômica Federal em outubro do ano passado.
 
Mais: naquela época, o governo decidiu fazer uma limpa em nomes indicados pelo PP para ministérios e estatais após uma sequência de derrotas em votações no Congresso. Homem de confiança do senador piauiense, Trabulo chegou a atuar diretamente na campanha de Jair Bolsonaro à reeleição, em 2022. À essa altura, com a reaproximação de Nogueira e Lula, esse se torna um pecadilho de menor importância.
 
Nenhum dos advogados que atuam na defesa do caso do Banco Master pediu a retirada da ação do âmbito do Supremo. O retorno à primeira instância da Justiça poderia ser requisitado pelos representantes dos acusados, como o dono Master, Daniel Vorcaro, mas até agora ninguém se mexeu. O caso foi todo ao STF por ordem de Toffoli pelo suposto envolvimento de um deputado.

In –  Consultor de investimentos

Out –  Analista de crédito

