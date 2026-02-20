"É importante que não tenha o rabo preso"

giba um

de Gabriel Galípolo, na CEO Conference Brasil, evento promovido pelo BTG Pactual, que tem como figura central André Esteves

Pedro Bial ,67 anos, passará a apresentar o programa "Conversa com Bial" uma vez por semana. Também será diretor artístico de documentários e algumas atrações da emissora como Som Brasil e o Projeto Falas.

MAIS: com a mudança, a empresa pretende ampliar a atuação da área dos documentários da Globo. Bial, a propósito, morando em São Paulo e para quem não sabe, ele não gosta de ser incomodado por fãs ou admiradoras.

Expansão da marca

A Victoria’s Secret revelou sua nova campanha para 2026 com um objetivo claro: fazer da lingerie um item essencial. A coleção, com ênfase na Signature Collection, conta com um grupo de supermodelos que mescla ícones clássicos e novas figuras da moda. As peças foram elaboradas tanto para o uso cotidiano quanto para trazer um toque de elegância ao design. Os rostos mais icônicos da campanha incluem as ex-angels Adriana Lima e Candice Swanepoel.

No entanto, elas não estão sozinhas; o time também conta com as modelos Abby Champion, Anok Yai, Devyn Garcia, Imaan Hammam e Paloma Elsesser. Um dos destaques da campanha é o Sutiã em T-shirt Sem Aro que apresenta um acolchoamento para garantir conforto, versatilidade e um caimento sutil sob as roupas. A marca lançou três novos estilos em sua linha de sutiãs tipo camiseta, com tamanhos que vão de PP a GG. Entre as novidades estão o Sutiã em V, o Sutiã com Gola Alta e o Sutiã Cropped de Manga Curta, com preços variando de US$ 12,50 a US$ 49,95.

Essa coleção estará disponível para compra online a partir de hoje e nas lojas físicas selecionadas ao redor do mundo a partir de 19 de fevereiro. O objetivo é revitalizar as ofertas para os consumidores, e essa nova expansão de produtos contribui para alcançar essa meta. As fotos que foram feitas por Carlijn Jacobs, mostram um estilo gráfico e sofisticado, com o nome Victoria's Secret se tornando um elemento central da produção. As modelos posam junto às grandes letras como se participassem de um desfile de moda.

2º mês de governo e contas no vermelho

O segundo mês do atual governo chega à metade e já conseguiu gastar mais do que arrecadou este ano. A plataforma Gasto Brasil mostra que o “país” já conseguiu gastar mais do que arrecadou este ano. A mesma plataforma aponta mais de R$ 660 bilhões em despesas pagas até o final da semana passada, enquanto o Impostômetro, que calcula o total de impostos arrecadados registra apenas R$ 557 bilhões tomados da população em 2026.

Só o governo federal conseguiu torrar quase R$ 270 bilhões arrecadados, que não cobriram as despesas públicas. Essas despesas foram parar em R$ 541 bilhões até agora. Em 2025, o governo paulista registrou a maior arrecadação da História: R$ 3,99 trilhões. E ainda assim, houve déficit em 2024, R$ 3,63 trilhões. Os gastos do governo Lula com viagens no terceiro mandato foram os maiores de todos os tempos: estão próximos de R$ 22 milhões (o presidente, Janja e ministros, com poucos convidados).

Além do 1º turno

O potencial de reeleição do governador Tarcísio de Freitas vai além da possibilidade de vitória em 1º turno contra ministros do presidente Lula, segundo a Paraná Pesquisas. A reeleição ocorreria com ampla vantagem com 58% à frente de Fernando Haddad e 56% contra Geraldo Alckmin.

Teria 26,3 pontos sobre Haddad e 20,9 pontos contra Alckmin. Tarcísio telefonou para Flávio Bolsonaro e um deles perguntou ao outro: "E a gente vai se candidatar para quê?" Adivinhe quem foi? Dica: tem maior dose de sincericídio dentro do peito.

Filme premiado

O filme "Mar de Mães" se destacou ao conquistar os prêmios de Melhor Curta-Metragem e Melhor Produção durante o festival Barcelona Indie Awards. Ao contrário de outras produções, o curta-metragem lançado em 2024, que explora a realidade da maternidade, trazendo à tona temas como carga emocional, culpa, suporte social e a identidade feminina não teve sua premiação altamente divulgada.

A criação é de Thaís Vilarinho, autora do renomado best-seller "Mãe Fora da Caixa", e a direção é de Letícia Prisco. No elenco Fernanda Rodrigues, Pathy Dejesus e Sabrina Petraglia. A ideia do projeto surgiu de um diálogo entre Sabrina e Vilarinho, narrando a trajetória de três amigas que se apoiam mutuamente em Santos (SP), enquanto navegam as complexidades da maternidade contemporânea.

Sabrina, Fernanda e Letícia estiveram na capital da Catalunha para receber os prêmio e aproveitaram para também explorar as belezas da cidade espanhola. Atualmente, a atriz Sabrina Petraglia reside em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, enquanto Fernanda Rodrigues vive em Lisboa, Portugal.

"Quero ser reserva"

Partidos de esquerda em São Paulo passaram a considerar nas conversas para montagem de chapa de vice de suplentes de uma eventual candidatura ao Senado de Fernando Haddad (Fazenda). A justificativa é que ele será quase certamente ministro de Lula, em caso da reeleição do presidente. Partidos como PSB e PSol cobiçam o posto, mas o PT - e nem poderia ser diferente - também está interessado em manter a cadeira. E já tem uma candidatíssima a essa reserva.

Temem virar pó

A relação entre produtores de leite e o governo Lula vive novo ponto de fervura, na esteira do acordo Mercosul-União Europeia. A Frente Parlamentar da Agricultura cobra do ministro Carlos Fávero medidas para mitigar eventuais impactos negativos do tratado para o setor.

Entre as propostas que têm sido levadas a Fávaro estão a criação de equalização de renda para produtores afetados pelo surtos de importação; ampliação de linhas de crédito do Plano Safra com juros subsidiados para modernização de instalações, genética ganhos de produtividade, esforço à política de preços mínimos e aquisição pública de leite e derivados aos programas sociais.

Pérola

"O Banco Central está mais para um transatlântico do que para um jet ski. Não pode fazer grandes movimentos ou mudanças. A palavra-chave do momento é "calibragem",

"Reunião secreta" 1

Lula recebeu ministros do STF em outra "reunião secreta", fora da agenda, para passar temas ou discutir versões, iniciativa do presidente. Mesmo os que são contra o "Código de Conduta" deu palpite sobre a iniciativa de Edson Fachin, que parece não avançar. O presidente do Supremo, Edson Fachin, não foi convidado.

"Reunião secreta" 2

A "reunião secreta" aconteceu na véspera da abertura do ano da Justiça e vazaram muitos trechos de seu conteúdo. No encontro, o presidente voltou a atacar o ministro Dias Toffoli. Há anos, era seu presidente, não fez concurso de doutorado e virou integrante do STF por indicação de Lula), contudo, não fez nenhum comentário sobre negócios milionários com escritórios de advocacia. No evento seguinte, que quem ouviu, acha que as palavras brotavam de Gilmar Mendes.

Assim não dá

O governo de Tarcísio de Freitas teme a judicialização da licitação da Linha 19 celeste do Metrô de São Paulo. Há informações que a Andrade Gutierrez vai recorrer a Justiça para impugnar resultados das propostas dos 2 e 3 vencidos pela Odebrecht.

A companhia questiona a habilitação dos consórcios encabeçados pela concorrente e aponta suposta irregularidade nos preços e falhas nos documentos da proposta comercial. O primeiro round, no âmbito administrativo seus recursos para embargar a licitação, foram negados. A Odebrecht está mais do que confiante

107º na corrupção

O Brasil repetiu em 2025 sua pior posição no IPB (Índice de Percepção da Corrupção)da ONG Transparência Internacional. o país ficou em 107º entre 112 nações e territórios, com 35 pontos em escala de 0 a 100 - quanto pior a nota, maior a percepção de integridade.

Em relação a 2024, quando o país registrou 34 pontos (a pior nota da série histórica), houve alta de um ponto, variação consignada estatisticamente insignificante pela organização e que indica estagnação. A posição do ranking permaneceu a mesma. As três primeiras posições: Dinamarca (89 pontos), Finlândia (88) e Cingapura (84). Na Outra ponta estão Somália e Sudão (9 pontos cada) e Venezuela (10).

Adeus à Oxxo 1

A solidão societária da Femsa na operação da Oxxo seria apenas um rito de transição. Os mexicanos avaliam vender parte ou mesmo integralmente o controle da rede de lojas de conveniência. A Femsa se viu forçada a assumir 100% do capital com a decisão da Raízen, sua sócia, de deixar o negócio. A Femsa trouxe a operação para o Brasil sonhando com a meta de abrir cinco mil lojas. Parou em pouco mais de 600.

Adeus à Oxxo 2

Consta que a rede varejista tem operado no vermelho desde 2022 e somente nos anos 2023 e 2024, as perdas passaram de R$ 410 milhões. Nos últimos três anos, o grupo mexicano e a Raízen tiveram de aportar cerca de R$ 150 milhões para cobrir prejuízos e sustentar investimentos em expansão. A joint venture entre Cosan e Shell, que já tem seus problemas (não são poucos e são caros) desistiu de enxugar gelo. A Femsa não quer também investir.

Mistura Fina

Crítico habitual da Globo em suas redes sociais, Luciano Hang será, por meio de sua empresa, um dos patrocinadores da transmissão da Copa do Mundo. A Havan comprou uma "cota de apoio", aquelas nas quais a marca aparece mais em ações de conteúdo e intervalos comerciais. Luciano - sempre chamado de "Véio da Havan", investiu R$ 235 milhões na compra e o espaço durante o torneio.

O ministro relator Floriano de Azevedo Marques, do TSE, votou contra a cassação do senador Jorge Seif (PL-SC), acusado sem provas de pegar caronas em aeronaves do "Véio da Havan" da companhia. Enquanto as empresas listadas faziam a festa em máximas históricas da B3 a Raízen (RAIX4), de Rubens Ometto, dona da Shell no Brasil , conseguia despencar para sua mínima histórica de R$ 0,77 por ação.

A vereadora Amanda Vettorazzo fez um pedido à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para que seja disponibilizado o contrato firmado com o apresentador José Luiz Datena, que foi contratado para participar de programas na Rádio Nacional e na TV Brasil. Esta solicitação, baseada na Lei de Acesso à Informação, tem como objetivo esclarecer informações sobre os valores envolvidos, os critérios adotados para a contratação e a origem dos recursos públicos. De acordo com os dados disponíveis, o contrato prevê a produção de 260 edições do programa “Alô Alô Brasil” e 52 episódios de “Na Mesa com Datena”, com um custo anual estimado em R$ 1,445 milhão. A vereadora enfatiza a necessidade de maior transparência e justificativa apropriada em relação ao interesse público. A EBC possui um prazo legal de 20 dias para fornecer uma resposta.

O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, é outro brasileiro citado na recente leva de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre o caso Jeffrey Epstein, financista americano condenado pelo tráfico sexual de menores. A referência a Esteves está no campo dos negócios: em mensagem a Epstein, de abril de 2012, o consultor inglês Ian Osborne disse, após desembarcar em São Paulo: "Estou indo de helicóptero agora encontrar André Esteves".

O encontro é citado na troca de e-mails de Epstein e Osborne, mas não há menção a Esteves. Também são citados encontros entre Osborne e. Eike Batista, mas como Esteves, sem relação com crimes sexuais. Osborne é empresário britânico do ramo de tecnologia que representava Jeffrey em negociações, segundo noticiário internacional.

In – Chips de provolone

Out – Provolone empanado