CLAÚDIO HUMBERTO

"É importante que não tenha o rabo preso"

Senador Carlos Portinho (PL-RJ) sobre o candidato ideal de oposição a Lula, na eleição

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

20/02/2026 - 07h00
Câmara quer CPMI investigando festas de Vorcaro

Voltou a bombar a proposta de CPMI do Banco Master após as primeiras informações sobre as festas o banqueiro Daniel Vorcaro em sua casa de praia de Trancoso (BA) com “altas autoridades federais” e a presença de garotas de programa. Chamadas de “Cine Trancoso”, as festas devem ser investigadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a pedido do seu ministério público. Cerca de 280 parlamentares apoiaram a CPMI, até agora ignorada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.

Passando a limpo

“A CPI do Banco Master é uma obrigação institucional”, sustenta o deputado Sanderson (PL-RS), “o Brasil precisa passar isso a limpo”.

Sem testemunhas

Há relatos de que garotas ucranianas e croatas eram trazidas do exterior por não entenderem tratativas em português com as “altas autoridades”. 

CPMI necessária

O deputado Coronel Tadeu (PL-SP) defende a CPMI “para proteger a economia, os investidores e a imagem das instituições brasileiras.”

Epstein brasileiro?

Os deputados querem escarafunchar a suspeita que ainda parece um exagero: Vorcaro seria a versão brasileira do financista Jeffrey Espstein.

Salário de ministro do STF cresceu 37,3% em 10 anos

Há dez anos, o teto salarial do funcionalismo público, estabelecido pelos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), era de R$33,7 mil. Entre 2016 e 2026, o salário passou para R$46.366,19, aumento de 37,33%. Entretanto, o maior impacto do aumento no teto não é salário dos 11 ministros do STF e sim “efeito cascata”, já que vencimentos da Corte estabelecem o limite para o serviço público no Brasil. Nos últimos dois anos o efeito foi aumento de mais de R$11,8 bilhões no orçamento.

Pelo menos

Estimativa da Instituição Fiscal Independente aponta que o aumento do teto teve impacto de R$6,3 bilhões no orçamento público em 2025.

Talvez maior?

A IFI espera que em 2026 o aumento do teto tenha impacto orçamentário pelo menos igual ao do ano passado. Mas em 2024 foi de R$5,5 bilhões.

Comparação

O valor do salário no STF é 29 vezes maior que o salário-mínimo, que quase dobrou nos últimos dez anos (+84%) no Brasil.

Já vai tarde

O governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP) comentou o rebaixamento da escola de Samba que bajulou Lula no Rio: “Apostou no divisionismo, resolveu atacar a família, os evangélicos. Vai tarde”.

Há limites

Há até quem desconfie da produção de dossiês contra ministros do STF etc., mas essa hipótese é descartada por um deles. Na avaliação desse ministro, que pediu anonimato, “Moraes não chegaria a tanto”. 

Zema confirmou

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) confirmou presença no ato contra Lula e os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, no dia 1º: “O brasileiro precisa se manifestar e se mobilizar”.

Outra mobilização

Além dos protestos “Acorda Brasil”, marcados para 1º de março em todo o País, também está marcado para este sábado (21) um ato na sede do Banco Master, em São Paulo, contra a esculhambação generalizada. 

Paz em Gaza

Javier Milei, reafirmou em Washington o compromisso com o Conselho da Paz de Gaza de Donald Trump e colocou à disposição os Cascos Brancos, força humanitária da Argentina, para auxiliar na missão de paz.

De um lado ao outro

É marxista o deputado José María Balcázar, que tomou posse como presidente interino do Peru, após vencer votação no Congresso. Ele substitui José Jerí, do PDSP, partido conservador e cristão.

Sem flores

A advogada Deborah Toni, especialista em Direito Público, afirma que a Lei nº 226/2026, sancionada por Lula, encerra congelamento de direitos dos servidores, mas abre caminho para diversas disputas jurídicas.

Caso real

O ex-príncipe Andrew, irmão do Rei Charles III, passou 11 horas preso em meio às investigações sobre ligações com o criminoso sexual Jeffrey Epstein, e acabou solto. Mas a apuração da polícia vai continuar.

Pergunta ao chefe

Todo mundo tem um Master?

PODER SEM PUDOR

Insetos e política

Governador de São Paulo, Franco Montoro era conhecido pelas gafes e confundir nomes e pessoas. Certa vez, em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, ele reconheceu um político do interior conhecido por Mosquito. Simpático, abraçou o homem e, após os cumprimentos, ficou em silêncio. Não se lembrava do nome, nem do seu município. Perguntou: “Como é que está sua cidade, Formiga?”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Descondenado brincando de ser presidente"

Ex-candidato a presidente Padre Kelmon sobre Lula em campanha no Carnaval

18/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Propaganda já significa 50% dos gastos na Câmara

O ano legislativo mal começou na Câmara dos Deputados, mas as despesas com a “divulgação da atividade parlamentar” já representam quase a metade dos gastos de deputados federais na cota de exercício da atividade parlamentar, o “cotão parlamentar”. Apesar de terem voltado ao batente apenas dia 2 de fevereiro, deputados torraram R$13,2 milhões do cotão, sendo R$6,4 milhões (49%) para propaganda própria.

Plenas férias

Em janeiro, mês de férias dos deputados federais, o cotão custou R$12,3 milhões aos pagadores de impostos.

Carros alugados

Segundo maior gasto do cotão parlamentar, o aluguel de veículos de deputados federais representa cerca 19% (R$2,4 milhões) das despesas.

Comparação

Em 2025, deputados torraram R$240 milhões com o cotão parlamentar, pequena redução em relação aos R$ 251 milhões de 2024. 

Recorde absoluto

Senadores torraram R$35,8 milhões com o cotão parlamentar no ano passado, o maior valor de todos os tempos.

Omissão do TSE na Sapucaí repete padrão de 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem muito a explicar, mas não fará, sobre haver fechado os olhos para o espetáculo abusivo do governo Lula (PT) na Marquês de Sapucaí. A Corte inclusive fez lembrar as decisões de 2022, acusada de censurar conteúdos da direita enquanto tolerava excessos da esquerda, em um padrão preocupante. O TSE até multou o então presidente Jair Bolsonaro por usar imagens do 7 de Setembro na TV, agora tolera propaganda pessoal de Lula paga por verbas federais.

Agora é tarde

Advogados eleitoralistas ingênuos acham que, na ressaca do carnaval, ministros se arrependeram da decisão unânime que avalizou o abuso.

Decisão criativa

Chega a ser engaçado lembrar que o TSE tornou Bolsonaro inelegível (“propaganda eleitoral antecipada”) por se reunir com embaixadores.

Ora, credibilidade

O TSE sabe que favorecer um lado, tornando instituições em ferramentas partidárias, arruína a credibilidade. Mas não sinaliza que luta contra isso.

Crítica virou bajulação

“Não faz sentido cobrar rigor histórico num enredo ou questionar a troca da crítica social pela bajulação na Sapucaí”, reagiu Michel Temer. “É triste ver a troca da ponte para o futuro por uma volta ao passado”, disse.

Saída de emergência?

A propaganda eleitoral de Lula na Sapucaí foi tão escandalosa que teóricos da conspiração estão desconfiados. Acham que Lula quer ser declarado inelegível para cair fora da disputa pela reeleição, em outubro.

Com direito a refrão

Como a Marquês de Sapucaí vaia até minuto de silêncio e é intolerante contra políticos oportunistas, não deu outra: o presidente petista foi vaiado e o povão gritou o refrão “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.

Vai passar?

A CPI do Crime Organizado vai votar, na quarta-feira (25), convites aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Há também requerimentos para os senadores ouvirem parentes dos dois ministros, como a esposa de Moraes e os irmãos de Toffoli.

Quem explica?

O Ministério Público Federal levou seis anos (seis!) para arquivar denúncia anônima de “genocídio” contra Jair Bolsonaro durante a pandemia. O MPF “cozinhou” o quanto pôde essa presepada.

Humilhou geral

Para a deputada Bia Kicis (PL-DF), o desfile-comício para Lula (PT) na Marquês de Sapucaí “humilhou” o Tribunal Superior Eleitoral, rompendo com a legislação eleitoral “em pleno ano eleitoral”.

Explica aí

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ouve, terça (24), o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Accioly, para detalhar a fiscalização adotada no mercado e em torno do Master.

A pedido

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a visita do deputado Guilherme Derrite (PP-SP) ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão da Papudinha, em Brasília. Já está agendada para o próximo dia 25.

Pensando bem...

...propaganda eleitoral antecipada é um verdadeiro Carnaval.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Porqueira de advogado

Certa vez, na conferência no IX Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, defendia a Federação e culturas regionais quando, bem-humorada, lembrou do ex-aluno que queria ser advogado para ganhar dinheiro e conhecer Miami. “O porqueira não conhece Mariana e quer ir para Miami!”, exclamou, bem-humorada, arrancando risadas da plateia.

giba um

"O Banco Central está mais para um transatlântico do que para um jet ski"

de Gabriel Galípolo, na CEO Conference Brasil, evento promovido pelo BTG Pactual, que tem como figura central André Esteves

18/02/2026 06h30

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Pedro Bial ,67 anos, passará a apresentar o programa "Conversa com Bial" uma vez por semana. Também será diretor artístico de documentários e algumas atrações da emissora como Som Brasil e o Projeto Falas.

MAIS: com a mudança, a empresa pretende ampliar a atuação da área dos documentários da Globo. Bial, a propósito, morando em São Paulo e para quem não sabe, ele não gosta de ser incomodado por fãs ou admiradoras.

Giba UmEscreva a legenda aqui

Expansão da marca

A Victoria’s Secret revelou sua nova campanha para 2026 com um objetivo claro: fazer da lingerie um item essencial. A coleção, com ênfase na Signature Collection, conta com um grupo de supermodelos que mescla ícones clássicos e novas figuras da moda. As peças foram elaboradas tanto para o uso cotidiano quanto para trazer um toque de elegância ao design. Os rostos mais icônicos da campanha incluem as ex-angels Adriana Lima e Candice Swanepoel.

No entanto, elas não estão sozinhas; o time também conta com as modelos Abby Champion, Anok Yai, Devyn Garcia, Imaan Hammam e Paloma Elsesser. Um dos destaques da campanha é o Sutiã em T-shirt Sem Aro que apresenta um acolchoamento para garantir conforto, versatilidade e um caimento sutil sob as roupas. A marca lançou três novos estilos em sua linha de sutiãs tipo camiseta, com tamanhos que vão de PP a GG. Entre as novidades estão o Sutiã em V, o Sutiã com Gola Alta e o Sutiã Cropped de Manga Curta, com preços variando de US$ 12,50 a US$ 49,95.

Essa coleção estará disponível para compra online a partir de hoje  e nas lojas físicas selecionadas ao redor do mundo a partir de 19 de fevereiro. O objetivo é revitalizar as ofertas para os consumidores, e essa nova expansão de produtos contribui para alcançar essa meta. As fotos que foram feitas por Carlijn Jacobs, mostram um estilo gráfico e sofisticado, com o nome Victoria's Secret se tornando um elemento central da produção. As modelos posam junto às grandes letras como se participassem de um desfile de moda.

2º mês de governo e contas no vermelho

O segundo mês do atual governo chega à metade e já conseguiu gastar mais do que arrecadou este ano. A plataforma Gasto Brasil mostra que o “país” já conseguiu gastar mais do que arrecadou este ano. A  mesma plataforma aponta mais de R$ 660 bilhões em despesas pagas até o final da semana passada, enquanto o Impostômetro, que calcula o total de impostos arrecadados registra apenas R$ 557 bilhões tomados da população em 2026.

Só o governo federal  conseguiu torrar quase R$ 270 bilhões arrecadados, que não cobriram as despesas públicas. Essas despesas foram parar em R$ 541 bilhões até agora. Em 2025, o governo paulista registrou a maior arrecadação da História: R$ 3,99 trilhões. E ainda assim, houve déficit em 2024, R$ 3,63 trilhões. Os gastos do governo Lula com viagens no terceiro mandato foram os maiores de todos os tempos: estão próximos de R$ 22 milhões (o presidente, Janja e ministros, com poucos convidados).

Além do 1º turno

O potencial de reeleição do governador Tarcísio de Freitas vai além da possibilidade de vitória em 1º turno contra ministros do presidente Lula, segundo a Paraná Pesquisas. A reeleição ocorreria com ampla vantagem com 58% à frente de Fernando Haddad e 56% contra Geraldo Alckmin.

Teria 26,3 pontos sobre Haddad e 20,9 pontos contra Alckmin. Tarcísio  telefonou para Flávio Bolsonaro e um deles perguntou ao outro: "E a gente vai se candidatar para quê?" Adivinhe quem foi? Dica: tem maior dose de sincericídio dentro do peito.

Giba UmEscreva a legenda aqui

Filme premiado

O filme "Mar de Mães" se destacou ao conquistar os prêmios de Melhor Curta-Metragem e Melhor Produção durante o festival Barcelona Indie Awards.  Ao contrário de outras  produções, o curta-metragem lançado em 2024,  que explora a realidade da maternidade, trazendo à tona temas como carga emocional, culpa, suporte social e a identidade feminina não teve sua premiação altamente divulgada.

A criação é de Thaís Vilarinho, autora do renomado best-seller "Mãe Fora da Caixa", e a direção é de Letícia Prisco. No elenco Fernanda Rodrigues, Pathy Dejesus e Sabrina Petraglia. A ideia do projeto surgiu de um diálogo entre Sabrina e Vilarinho, narrando a trajetória de três amigas que se apoiam mutuamente em Santos (SP), enquanto navegam as complexidades da maternidade contemporânea.

Sabrina, Fernanda e Letícia estiveram na capital da Catalunha para receber os prêmio e aproveitaram para também  explorar as belezas da cidade espanhola. Atualmente, a atriz Sabrina Petraglia reside em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, enquanto Fernanda Rodrigues vive em Lisboa, Portugal.

Giba UmEscreva a legenda aqui

"Quero ser reserva"

Partidos de esquerda em São Paulo passaram a considerar nas conversas para montagem de chapa de vice de suplentes de uma eventual candidatura ao Senado de Fernando  Haddad (Fazenda). A justificativa é que ele será quase certamente ministro de Lula, em caso da reeleição do presidente. Partidos como PSB e PSol cobiçam o posto, mas o PT - e nem poderia ser diferente - também está interessado em manter a cadeira. E já tem uma candidatíssima a essa reserva.

Temem virar pó

A relação entre produtores de leite e o governo Lula vive novo ponto de fervura, na esteira do acordo Mercosul-União Europeia. A Frente Parlamentar da Agricultura cobra do ministro Carlos Fávero medidas para mitigar eventuais impactos negativos do tratado para o setor.

Entre as propostas que têm sido levadas a Fávaro estão a criação de equalização de renda para produtores afetados pelo surtos de importação; ampliação de linhas de crédito do Plano Safra com juros subsidiados para modernização de instalações, genética ganhos de produtividade, esforço à política de preços mínimos e  aquisição pública de leite e derivados aos programas sociais.

Pérola

"O Banco Central está mais para um transatlântico do que para um jet ski. Não pode fazer grandes movimentos ou mudanças. A palavra-chave do momento é "calibragem", 

de Gabriel Galípolo, na CEO Conference Brasil, evento promovido pelo BTG Pactual, que tem como figura central André Esteves.

"Reunião secreta" 1

Lula recebeu ministros do STF em outra "reunião secreta", fora da agenda, para passar temas ou discutir versões, iniciativa do presidente. Mesmo os que são contra o "Código de Conduta" deu palpite sobre a iniciativa de Edson Fachin, que parece não avançar. O presidente do Supremo, Edson Fachin, não foi convidado.

"Reunião secreta" 2

A "reunião secreta" aconteceu na véspera da abertura do ano da Justiça e vazaram muitos trechos de seu conteúdo. No encontro, o presidente voltou a atacar o ministro Dias Toffoli. Há anos, era seu presidente, não fez concurso de doutorado e virou integrante do STF por indicação de Lula), contudo, não fez nenhum comentário sobre negócios milionários com escritórios de advocacia. No evento seguinte, que quem ouviu, acha que as palavras brotavam de Gilmar Mendes.

Assim não dá

O governo de Tarcísio de Freitas teme a judicialização da licitação da Linha 19 celeste do Metrô de São Paulo. Há informações que a Andrade Gutierrez vai recorrer a Justiça para impugnar resultados das propostas dos 2 e 3 vencidos pela Odebrecht.

A companhia questiona a habilitação dos consórcios encabeçados pela concorrente e aponta suposta irregularidade nos preços e falhas nos documentos da proposta comercial. O primeiro round, no âmbito administrativo seus recursos para embargar a licitação, foram negados. A Odebrecht está mais do que confiante

107º na corrupção

O Brasil repetiu em 2025 sua pior posição no IPB (Índice de Percepção da Corrupção)da ONG Transparência Internacional. o país ficou em 107º entre 112 nações e territórios, com 35 pontos em escala de 0 a 100 - quanto pior a nota, maior a percepção de integridade.

Em relação a 2024, quando o país registrou 34 pontos (a pior nota da série histórica), houve alta de um ponto, variação consignada estatisticamente insignificante pela organização e que indica estagnação. A posição do ranking permaneceu a mesma. As três primeiras posições: Dinamarca (89 pontos), Finlândia (88) e Cingapura (84). Na Outra ponta estão Somália e Sudão (9 pontos cada) e Venezuela (10).

Adeus à Oxxo 1

A solidão societária da Femsa na operação da Oxxo seria apenas um rito de transição. Os mexicanos avaliam vender parte ou mesmo integralmente o controle da rede de lojas de conveniência. A Femsa se viu forçada a assumir 100% do capital com a decisão da Raízen, sua sócia, de deixar o negócio. A Femsa trouxe a operação para o Brasil sonhando com a meta de abrir cinco mil lojas. Parou em pouco mais de 600.

Adeus à Oxxo 2

Consta que a rede varejista tem operado no vermelho desde 2022 e somente nos anos 2023 e 2024, as perdas passaram de R$ 410 milhões. Nos últimos três anos, o grupo mexicano e a Raízen tiveram de aportar cerca de R$ 150 milhões para cobrir prejuízos e sustentar investimentos em expansão. A joint venture entre Cosan e Shell, que já tem seus problemas (não são poucos e são caros) desistiu de enxugar gelo. A Femsa não quer também investir.

Mistura Fina

Crítico habitual da Globo em suas redes sociais, Luciano Hang será, por meio de sua empresa, um dos patrocinadores da transmissão da Copa do Mundo. A Havan comprou uma "cota de apoio", aquelas nas quais a marca aparece mais em ações de conteúdo e intervalos comerciais. Luciano - sempre chamado de "Véio da Havan", investiu R$ 235 milhões na compra e o espaço durante o torneio.

O ministro relator Floriano de Azevedo Marques, do TSE, votou contra a cassação do senador Jorge Seif (PL-SC), acusado sem provas de pegar caronas em aeronaves do "Véio da Havan" da companhia. Enquanto as empresas listadas faziam a festa em máximas históricas da B3 a Raízen (RAIX4), de Rubens Ometto, dona da Shell no Brasil , conseguia despencar para sua mínima histórica de R$ 0,77 por ação.

A vereadora Amanda Vettorazzo fez um pedido à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para que seja disponibilizado o contrato firmado com o apresentador José Luiz Datena, que foi contratado para participar de programas na Rádio Nacional e na TV Brasil. Esta solicitação, baseada na Lei de Acesso à Informação, tem como objetivo esclarecer informações sobre os valores envolvidos, os critérios adotados para a contratação e a origem dos recursos públicos. De acordo com os dados disponíveis, o contrato prevê a produção de 260 edições do programa “Alô Alô Brasil” e 52 episódios de “Na Mesa com Datena”, com um custo anual estimado em R$ 1,445 milhão. A vereadora enfatiza a necessidade de maior transparência e justificativa apropriada em relação ao interesse público. A EBC possui um prazo legal de 20 dias para fornecer uma resposta.

O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, é outro brasileiro citado na recente leva de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre o caso Jeffrey Epstein, financista americano condenado pelo tráfico sexual de menores. A referência a Esteves está no campo dos negócios: em mensagem a Epstein, de abril de 2012, o consultor inglês Ian Osborne disse, após desembarcar em São Paulo: "Estou indo de helicóptero agora encontrar André Esteves".

O encontro é citado na troca de e-mails de Epstein e Osborne, mas não há menção a Esteves. Também são citados encontros entre Osborne e. Eike Batista, mas como Esteves, sem relação com crimes sexuais. Osborne é empresário britânico do ramo de tecnologia que representava Jeffrey em negociações, segundo noticiário internacional.

In –  Chips de provolone
Out –  Provolone empanado

