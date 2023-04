“É momento para recolocar como prioridade no centro da agenda internacional a erradicação da fome e da pobreza”,

em discurso de LULA // na Espanha, sugerindo quais devem ser as prioridades do mundo.

As empresas de plano de saúde tiveram em 2022 seu pior resultado financeiro desde 2001: o lucro despencou de R$ 3,8 bilhões em 2021 para R$ 2,5 bilhões no ano passado, que aumenta a pressão das operadoras por um super reajuste das mensalidades.

Mais: o reajuste que costuma acontecer em maio, para planos individuais. Também poderá ocorrer uma redução na rede de atendimento. Alguns planos têm, hoje, prazos para consultas, exames e cirurgias quase semelhantes aos do SUS.

In - Livro de romance

Out - Livro de ficção cientifica

Até Eike

A licitação das jazidas de níquel no Morro do Engenho e Santa Fé, em Goiás (o governo pretende lançar no segundo semestre) deverá atrair players de diversos tipos e tamanhos. Há informações de que até Eike Batista, ex-bilionário, vislumbra a oportunidade de voltar à cena, pegando carona na licitação. Ele já estaria se candidatando como adviser para trazer investidores estrangeiros. No passado, Bolsonaro anunciou a concessão das jazidas, mas os estudos ficaram na gaveta. Também no segundo mandato de Dilma Rousseff, a área foi incluída no rol dos bens da União que seriam privatizados. Depois, o governo recuou.

NÃO DÁ EM NADA

Além da CPI do Golpe, a Câmara prepara a instalação de mais duas comissões parlamentares: uma sobre as Lojas Americanas, outra sobre o MST. Analistas lembram que essa será a quinta CPI contra o MST nos últimos 20 anos. As outras tiveram muito circo e pouco resultado. Em 2005, quando terminou a CPI da Terra, os ruralistas aprovaram relatório que pretendia tipificar as ocupações como crime hediondo e seus participantes em terroristas. Não deu em nada e a nova deverá ter o mesmo resultado.

Aproximação

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, está articulando encontro entre representantes dos trabalhadores no Conselho Deliberativo do FAT e com presidentes das centrais sindicais. Quer apresentar seus planos para o uso de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, principal fonte de financiamento do banco. Mercadante já aventou a hipótese de utilizar o FAT para concessão de subsídios a setores como energia renovável, fabricação de veículos elétricos e empresas de inovação, entre outros. E quer reverter o clima com o pessoal das centrais: nenhum deles foi convidado para sua posse no BNDES.

MOVIMENTO CHINÊS

A estatal chinesa Sino-Lac Supply Chain retomou o projeto de investir no setor portuário brasileiro e já há conversas com os governos do Maranhão e do Pará. Atrás do negócio, está um movimento do governo chinês para assegurar o suprimento de proteína para a população do país. O objetivo da estatal é montar uma estrutura transversal de logística, envolvendo armazenamento, desembaraço aduaneiro, atestação fitossanitária e transporte de grãos e carne para o mercado chinês.

Com ironia

Durante sua passagem por Portugal o presidente Lula entregou ao cantor, compositor e escritor Chico Buarque o Prêmio Camões que lhe foi concedido a quatro anos. Ao entregar o prêmio Lula alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro: “Hoje, para mim, é uma satisfação corrigir um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos. Digo isso porque esse prêmio deveria ter sido entregue em 2019 e não foi. Todos nós sabemos por que”. E Chico Buarque também não deixou por menos, fazendo um agradecimento com certa ironia a Bolsonaro. “Conforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio Camões, deixando espaço para a assinatura do nosso presidente Lula”.

Nova coleção

A empresária, blogueira e influenciadora Lala Rudge, 33 anos, assina uma nova coleção de sapatos com a Schutz, que mostra o visual sexy e girly (assim descrito, que significa feminino). Uma parceria que vem desde 2013 quando ela lançou sua primeira coleção. Lala também é proprietária da grife de lingerie La Rouge Belle, que além de vender peças íntimas também comercializa roupas underwear. “Eu achava que faltava uma marca jovem, cool, que acompanhasse as tendências da moda, sexy, de pijama e de lingerie. Eu não achava isso no Brasil”. Mais: há dois anos lançou seu perfume batizado de Mystere. Apesar de não ser modelo (ela é formada em Direito) é frequentemente chamada por grandes marcas para assistir desfiles e fotografar looks de novas coleções. Em entrevista ela garante que hoje tudo mudou e que ter uma rede social é essencial para quem quer ter um negócio. “Hoje em dia, se você não tem rede social, você não existe, e é em qualquer profissão. Hoje em dia todo mundo é um pouco influencer, todo mundo é um pouco blogueiro. Tudo mudou muito para todas as profissões”.

Casório precoce

É o prato do dia nos jornais, TVs e redes sociais: o prefeito de Araucária (PR), Hissan Hussein, 65 anos, se casou com a Miss Teen da cidade. Kauane Rode Camargo, 16 anos, e sua mãe Marilene Rode foi logo nomeada secretária municipal de Cultura e Turismo, com salário de R$ 21,4 mensais. É o quinto casamento dele que tem patrimônio de R$ 14 milhões, declarado na Justiça Eleitoral. O Ministério Público do Paraná está investigando se houve algum acordo familiar (força de expressão) por trás do enlace. O Brasil, para quem não sabe, é o campeão de casamentos infantis da América Latina. No ranking mundial, ocupa o quinto lugar, com 2,2 milhões desses casamentos e em primeiro lugar está a Índia, com 15,6 milhões. Entre 2021 e março deste ano, 7.228 menores de idade se casaram em território nacional. Nos últimos dois anos, mais de 1,7 milhão de casamentos registrados, não teve a idade de uma das partes do casal informada.

No estilo The Jetsons

Bebe Rexha é uma das queridinhas da música pop no momento, prova que tem estilo e talento de sobra. Bebe iniciou como compositora antes de começar a gravar as suas músicas, entre os artistas para qual já compôs, estão Rihanna, Eminem, Selena Gomez, Nick Jonas, David Guetta, Iggy Azalea e Madonna. Lançando seu terceiro álbum ela contará com a participação de alguns artistas, entre eles a lenda do rap Snoop Dogg na música Satélite que está sendo lançada mundialmente hoje. A música vem acompanhada de um clipe animado no qual os artistas encontram ícones da música no espaço lembrando The Jetsons desenho animado produzido pela Hanna-Barbera nos anos 60.

Não é ilegal

Apesar da repercussão, o casamento de Araucária não é ilegal. Segundo a legislação brasileira, a partir de 16 anos, a pessoa pode se casar com autorização dos pais. Outra possibilidade é a pessoa ser emancipada, o que também pode acontecer a partir da mesma idade. O Código Civil estabelece os 16 anos como “idade núbil”, o que significa que a pessoa já teria tanto aptidão psíquica quanto sexual para se casar (com autorização dos pais). O Ministério Público acha que a nomeação de Marilene configura nepotismo. Até 2019 não havia idade mínima estabelecida para que crianças fossem submetidas a relações conjugais. Em 2021, houve 16.572 casamentos no Brasil, nos quais a noiva tinha até 17 anos.

No papel

Há quem aposte que Lula resolveu ouvir os conselhos de ministros muito próximos que trataram de mostrar ao presidente que seus discursos de improviso vinham produzindo problemas e que melhor seria ele ler discurso previamente preparado. Já aconteceu na China e nesta semana, também em Portugal, onde o cuidado era ainda maior. Seu discurso foi vetado na cerimônia oficial da Assembleia da República e o governo socialista tratou de criar evento paralelo para o petista discursar (e lendo).

Olha na bivalente

Na primeira fase, a vacina bivalente foi recomendada para um público selecionado, somando 63,4 milhões de brasileiros. Agora está sendo liberada para qualquer adulto que já tenha recebido pelo menos duas doses de outras vacinas, o público-alvo é de outros 97 milhões. Em dois meses, apenas 16% da faixa selecionada foram vacinados. Em dezembro, o governo comprou mais 50 milhões de doses da bivalente. Com as compradas antes, o total chega a 138 milhões de doses disponíveis. A baixa procura tem levado a um super desperdício de vacinas: desde 2022, foram descartados 39 milhões de doses e a incúria causou um prejuízo de R$ 2 bilhões.

LUCRO

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve o maior faturamento de sua história. Em 2022 arrecadou cerca de R$ 1,2 bilhão. O maior responsável pelo aumento da receita foi o “direito de transmissão” e “comerciais” onde foi arrecadado R$ 357 milhões ante R$ 214 milhões de 2021. A CBF tinha a intenção de atingir um faturamento de R$ 1 bilhão e comemorou a superação. No ano que vem o lucro pode ser até superior devido à venda do avião modelo Cessna por cerca de R$ 40 milhões e do helicóptero por US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões), que só entrarão na receita deste ano.

MISTURA FINA

ALÉM de ter contribuído para a demissão do ex-chefe do GSI, general da reserva Gonçalves Dias, amigo de décadas de Lula, a primeira-dama Janja estaria, segundo muitos petistas, ampliando sua coleção de mais amigos e conselheiros de Lula. Na conta, estariam Luiz Dulci, Franklin Martins, Paulo Okamoto e mesmo Aloizio Mercadante. Ultimamente, também Gleisi Hoffmann não tem conseguido conversar com Lula, como antigamente: tem de passar por Janja.

REGINA Cruz, sindicalista que comandou a mobilização de petistas em Curitiba durante a prisão de Lula é a nova superintendente do Ministério do Trabalho no Paraná, reportando-se direto ao ministro Luiz Marinho. Ela foi presidente da CUT no estado e é muito amiga de Janja, que também participou da vigília e trabalhou para sua nomeação.

O GOVERNADOR de São Paulo, Tarcísio de Freitas, convidado para o 1º de Maio das centrais sindicais no Vale do Anhangabaú, esteve sob fogo cerrado dos sindicalistas que achavam que sua presença pouco tinha a ver com os trabalhadores. E acabou sendo salvo, quase em cima da hora: irá a Ribeirão Preto, interior de São Paulo, visitar a Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, evento que costuma ser reduto de bolsonaristas. Lá, terá o próprio ex-presidente a seu lado, com o qual aparecerá nas fotos.

OBSERVADORES de melhor memória não se surpreendem em ver o deputado Orlando Silva ser relator do projeto que relativiza o direito de expressão, a pretexto de “combate a fake news”. Afinal, ele é do PCdoB, partido que tem história vinculada a ditadores. Entre eles, Josef Stalin, acusado de extermínio de 20 milhões de pessoas, Enver Hoxha, tirano da Albânia e, de quebra, Mao Tsé-Tung.

A NORTE-americana Plug Power deverá desembarcar logo no Brasil. A empresa já acenou ao governo do Ceará o interesse em investir no hub do hidrogênio verde que está sendo processado no Porto de Pecém. Especializada no desenvolvimento de sistemas para produção de combustíveis a partir do hidrogênio, a companhia reúne uma carteira de depósitos de US$ 6 bilhões. Duas empresas australianas também estão interessadas: a Energix Energy quer investir US$ 5,5 bilhões e a Fortescue, outros US$ 6 bilhões.

REVIGORADA pela captação de R$ 1,67 bilhão no follow on na semana passada, a Dasa vai reestruturar seus negócios. Além da venda de imóveis, o fechamento de hospitais e laboratórios pouco rentáveis ou deficitários entrou no radar da empresa, que considera prioritário aumentar as margens do negócio. A Dasa tem operado com índices de rentabilidade abaixo da média no setor hospitalar. O grupo já iniciou conversas com credores, especialmente bancos, para renegociar dívidas e alongar o perfil do passivo.

