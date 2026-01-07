Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"É perseguição política escancarada"

Deputado Sóstentes Cavalcante (PL-RJ) sobre tratamento dispensado a Jair Bolsonaro

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

07/01/2026 - 07h00
Verborragia de Lula força revisão da defesa de tirano

Pesquisas para consumo interno do Palácio do Planalto concluíram que Lula (PT) errou novamente e agora a sua equipe corre para consertar dizendo que o tirano venezuelano Nicolás Maduro era de fato ditador e que o governo petista não reconheceu sua suposta vitória na eleição fraudada. Lula foi fortemente aconselhado a se distanciar da pecha de grande avalista da ditadura no país vizinho. A ordem é que o primeiro escalão não fale da Venezuela. Defesa de Maduro, nem pensar.

Acertou no alvo

Calou fundo a fala do governador paulista Tarcísio de Freitas (Rep), criticando a omissão do petista Lula, que ajudou a prolongar a ditadura.

Até o medo mudou

O medo na Praça dos Três Poderes deixou de ser de notas ou falas críticas e passou a ser de marines desembarcando no pátio do Alvorada.

Na bagagem

O problema é que o recesso de Lula terminou e o petista voltou a Brasília. Com Lula e Janja, voltou o medo do “excesso” nas falas.

Péssimo histórico

Língua solta, Lula no improviso já aliviou para traficantes, ofendeu mulheres e judeus e passou pano para corintiano agressor de mulheres.

Líderes de Lula devem sair em troca de ministros

O recesso parlamentar não ajudou a apaziguar os ânimos entre Lula, petistas e líderes do Congresso Nacional. Ao menos duas lideranças devem deixar os postos nas próximas semanas, Jaques Wagner (PT-BA), líder de Lula no Senado, e o senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do petista. Para não contribuir com a fritura pública dos senadores, Lula deve colocar a substituição no bolo de trocas ministeriais, quando auxiliares sairão para disputar as eleições.

Acordo caro

Wagner, boa praça e raro bom quadro petista, sofre fritura por acordo no episódio da dosimetria, em votação já perdida pelo governo.

Sustentáculo político’

Com o senador maranhense o cenário é pior. Rocha foi alvo de batida da Polícia Federal em operação sobre a roubalheira do INSS, em dezembro.

Rabo de foguete

O senador é ligado ao “Careca do INSS” e chegou a ter a prisão pedida pela PF, mas escapou do xadrez com a negativa do Ministério Público.

Colapso iminente

Governador do Estado que faz fronteira com a Venezuela, Antonio Denarium avisou que Roraima não tem condições e nem capacidade de atender venezuelanos se aumentar o fluxo de entrada no Brasil.

Comoção

A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou as redes sociais e colocou os termos “Traumatismo” e “Libertem Bolsonaro” entre os assuntos mais comentados do X nesta terça-feira (6).

Algo estranho

Major Araújo (PL-GO) estranha ofensiva do Tribunal de Contas da União contra o Banco Central no caso Master, “O TCU não exerce função de órgão regulador do sistema bancário”, lembra o deputado estadual.

Perseguição implacável

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) registrou indignação após negativa de atendimento hospitalar a Jair Bolsonaro, “o que se vê aqui é cerco, humilhação, intimidação e asfixia física e psicológica”.

Candidatíssimo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez defesa desavergonhada da prisão do narcoditador Nicolás Maduro: “algo precisava ser feito e foi feito”, disse ele em tom pré-presidencial.

Padre de los pobres

A coleção de relógios de luxo do ex-narcoditador venezuelano Nicolás Maduro voltou a viralizar, após sua captura pelos EUA. Só um deles, o Hublot Classic Fusion Cruz-Diez (peça única) vale mais de R$600 mil.

Gasto sem dó

O governo Lula (PT) começou o ano sem dó do pagador de impostos, claro. Torrou R$38,7 mil com anúncios no Facebook e Instagram no primeiro dia útil de 2026. Continua o maior anunciante da rede social.

Tarda, mas não falha

A cúpula da CPMI do INSS tem absoluta confiança de que, mais cedo ou mais tarde, autoridades usando seus cargos a serviço dos interesses de Daniel Vorcaro (Master) pagarão preço elevado, inclusive pela soberba.

Pensando bem...

…só defende narcoditador quem não vive na narco-ditadura.

PODER SEM PUDOR

Hóspede indigesto

Mocidade era figura folclórica na Paraíba dos anos 60. Não tinha emprego, mas andava bem-vestido graças à generosidade de pessoas como o governador João Agripino, que até permitiu que ele morasse no palácio. Mas Mocidade adorava atacar o governador e pregava a invasão do palácio para “derrubar o governo!”. Agripino soube e o chamou para almoçar: “Mocidade, quem lhe dá quarto e comida?” perguntou. “O senhor”, respondeu. “Como, então, você convoca uma multidão para derrubar o governador?”, devolveu Agripino. Mocidade respondeu com o garfo suspenso na altura do queixo: “Governo tem que se lascar, existe para ser derrubado..."

CLAÚDIO HUMBERTO

"O povo trabalha mais, paga mais e recebe menos"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reage aos quase R$4 trilhões em impostos tomados pelo governo

04/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Feminicídio e violência homofóbica sobem com Lula

Apesar dos discursos da lacrolândia, o governo Lula (PT) registrou entre 2023 e 2025 enorme crescimento no número de vítimas de feminicídio e de violência homofóbica no Brasil, conforme dados oficiais e relatórios de organizações da sociedade civil. O balanço revela um cenário alarmante: enquanto feminicídios consumados aumentam, as tentativas e a violência letal contra a população LGBTQIA+ cresceram de forma explosiva, consolidando o Brasil como líder mundial em mortes por homofobia.

Explosão de casos

O Ministério da Justiça (e Segurança Pública!), mais empenhado em lacrar do que agir, admite: feminicídios explodiram em 2025.

Crescimento de 26%

De janeiro a setembro de 2025, foram mais de 2.700 ocorrências de tentativas de feminicídio, 26% amais que em 2024.

Foram 2.978 crimes

No primeiro semestre de 2025, chegou a 2.978 o total de feminicídios consumados e tentados, aumento de 17,85% sobre 2024.

Subnotificação

Apesar da lei dura que pune o feminicídio no Brasil, o governo é acusado de não investir em sua divulgação, como se apostasse na subnotificação.

Governo Lula é o maior anunciante do Facebook

No Brasil não tem para ninguém: o governo federal do petista Lula é o maior anunciante do grupo Meta, dono das principais redes sociais utilizadas pelos brasileiros. Apenas nos últimos 90 dias, a administração federal torrou mais de R$11,3 milhões com anúncios no Facebook e Instagram, segundo levantamento do Diário do Poder na plataforma Meta Ads, que divulga todos os anunciantes que fazem propaganda política, eleitoral ou social em suas plataformas de redes sociais.

Alvo certo

Os mais de R$11 milhões que o governo Lula torrou em propaganda no Facebook e Instagram foi destinada a apenas 14 anúncios.

PL logo ali

O Partido Liberal de Guarulhos (SP) gastou R$853 mil em anúncios para o prefeito da cidade, Lucas Sanches (PL). É o terceiro maior do País.

Propaganda de governo

O governo do Rio Grande do Sul de Eduardo Leite (PSD) é o 5º maior anunciante (R$554 mil), seguido pelo governo do Ceará (R$519 mil).

Num só dia

O governo Lula tomou dos brasileiros, apenas nas primeiras 24 horas de 2026, mais de R$ 13,79 bilhões em impostos, segundo cálculos do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo.

Triste número um

Virou notícia até no Paraguai a tributação brasileira: “Brasil terá o maior imposto do mundo”, diz El Nación, que destaca (estimados) 28% de taxa, mais que a Hungria, atual recordista com 27%, e que o Paraguai pode se beneficiar com a mudança de empresas. Caso da Lupo, por exemplo.

Extremismo proibido

A partir do início de 2026, a promoção de ideologias extremistas como o comunismo e o nazismo é proibida por lei na República Tcheca. Ignorar a lei e defender o extremismo pode render até cinco anos de cadeia.

Irresponsabilidade geral

“Ano a ano, vimos aumento de impostos e gastança do governo, que não soube ou não quis ajustar as despesas”, criticou a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que alerta para os perigos da irresponsabilidade fiscal.

Ruim menos ruim

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) alerta para a sanha arrecadatória do governo petista: “a previsão é que, na eleição, o governo diga que não tem dinheiro. A boa notícia é que podemos tirar o PT este ano”.

Cheque aberto

Helio Lopes (PL-RJ) quer saber o custo final das 400 cabines (adicionais) em navios de cruzeiro para a delegação brasileira na COP30. O deputado denuncia que não há informações detalhadas sobre o gasto.

Lobby forte

O lobby das farmácias venceu. O projeto que permitia venda de remédios (sem prescrição) fora de farmácias foi invertido pelo senador Humberto Costa (PT-PE) e agora reafirma que medicamentos só podem ser vendidos... dentro de farmácias. A Câmara ainda vai analisar o projeto.

Mercado estável

A chance de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia em 2026 permanece em 44%, segundo a plataforma de previsões e apostas Polymarket. Há um mês eram 45% de chances com US$ 5,4 (R$29,2) milhões apostados.

Pensando bem...

...o filósofo já dizia: dados torturados confessam qualquer coisa.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Torturador de ouvidos

Deputado do PDS, Nilson Gibson (PE) se divertia tirando a oposição do sério. Certa vez, em 1982, ele foi à tribuna da Câmara atacar o PMDB do seu Estado, para ele “vítima de araque” do regime militar. Em aparte, o peemedebista José Carlos Vasconcelos vestiu a carapuça e o acusou de “defender o arbítrio”. Com seu jeito eloquente, Gibson desafiou: “Vossa Excelência, por acaso, alguma vez já foi torturado?”. Vasconcelos respondeu “não”. Era a “deixa” para o implacável conterrâneo: “Mas bem que merecia!”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Que a Gestapo faça o que bem entender com meu concurso"

Eduardo Bolsonaro, que é policial federal concursado, após 'ordem' para voltar a atuar na PF

03/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Governo Lula ganhou 90% dos casos no STF

Balanço das decisões no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) durante o ano de 2025 revela foco desproporcional em investigações e condenações ligadas à oposição a Lula (PT), enquanto ações contra aliados do Planalto, quase inexistentes, na maior parte dos casos foram favoráveis aos governistas. Mesmo excluindo centenas de condenações no badernaço de 8 de janeiro, levantamentos divulgados mostram que o STF tem decidido em linha com Lula em nove de cada dez casos.

Ano pré-eleitoral

O STF favoreceu o governo Lula condenando adversários e rejeitando alegações da oposição, por exemplo, para validar decretos presidenciais.

Parceria constante

Os ministros STF avalizaram políticas públicas e deram a mão a Lula até em questões de política econômica, como no aumento abusivo do IOF.

Hifi’ STF com Lula

Em linha com Lula e antes de decisão legislativa, o STF vedou indulto ou anistia a Bolsonaro, alegando que seus “crimes” são “imperdoáveis”.

Governo no pódio

De 94 mil decisões monocráticas, Moraes fez 7 mil, Dino 5,8 mil e Zanin 5,4 mil. André Mendonça, fora da bancada governista, em 4º, fez 5,3 mil.

Câmara reduz cotão, mas torra R$225 milhões

Ao contrário do Senado, a Câmara dos Deputados reduziu em mais de 10% as despesas com a cota para exercício da atividade parlamentar, o “cotão parlamentar”, em 2025. Foram R$225,4 milhões no ano passado, enquanto em 2024 os deputados federais torraram R$252,1 milhões. A principal despesa do cotão bancou a “divulgação da atividade parlamentar”, a propaganda para deputados; R$91,4 milhões (41%).

Pódio 2025

Os maiores gastões são Zé Adriano (PP-AC), com R$581 mil; Josenildo (PDT-AP), R$579 mil; e Pompeo de Mattos (PDT-RS), R$570 mil.

Redução expressiva

O valor destinado ao cotão dos deputados federais em 2025 foi menor até que o total gasto em 2023 (R$247 milhões).

Além-cotão

O auxílio-moradia, outro benefício dos deputados federais além do cotão parlamentar, custou R$4,8 milhões aos pagadores de impostos em 2025.

E o rombo só aumenta

O governo Lula (PT) tomou dos brasileiros R$3,98 trilhões em impostos em 2025, segundo o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. É o maior valor de todos os tempos; 10,56% a mais que 2024.

Propósito

O vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) reagiu à arrecadação recorde do governo, no ano passado: “Alguém tem que pagar as viagens da Janja e os bilhões roubados do INSS”, ironizou.

Regras de ficção

A Instituição Fiscal Independente volta a alertar sobre a situação fiscal no Brasil: “Nenhum dos objetivos da regra fiscal criada neste governo está sendo alcançado. O aumento da dívida pública não foi estancado e não houve investimento estatal”, diz o diretor-executivo Marcus Pestana.

Já começou

A primeira postagem do ano no ‘X’ do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi um vídeo de feliz ano novo com uma mensagem nada discreta no finalzinho: “2026, fora PT!”

Governo anti-Sol

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) prevê retração de 7% na instalação de sistemas de produção de energia solar no Brasil, em 2026. Culpa do governo Lula (PT), que criou imposto de 25% para a importação de painéis, além dos juros altos etc.

Governo anti-Sol II

Relatório XP Investimentos corrobora previsão da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar): a taxa de juros estratosférica e os impostos de 25% vão barrar o crescimento de energia solar em 2026.

Medo e cobrança

“O Ministério da Justiça está preocupado em perseguir quem posta memes criticando o Lula. No governo petista, você paga imposto para viver com medo”, diz o partido Novo sobre os 57 inquéritos de memes.

Dobro do tamanho

O grupo de mais de dez países conservadores proposto pelo presidente da Argentina, Javier Milei, faria contraposição ao convescote esquerdista ressuscitado por Lula (PT), a Celac (Estados latinos e caribenhos).

Pensando bem...

...a Praça em Brasília já pode mudar de nome.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Morando na filosofia

Reza o folclore que ao assumir o poder, em 1964, o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco encomendou ao romancista baiano Adonias Filho “uma filosofia para a revolução” de março de 1964, porque, para ele, “não há revolução sem filosofia”. O escritor encerrou a conversa com uma lição: “O senhor está enganado. A revolução já tem filosofia há mais de dois mil anos. Ela se chama democracia”.

