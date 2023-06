“É questão de combinar uma forma para atender os desejos do União Brasil e não ferir pessoas que foram muito importantes para nós durante a campanha”,

do senador JAQUES WAGNER (PT-BA) // sobre a permanência de Daniela do Waguinho no Ministério do Turismo.

As festas de casamento no Brasil encolheram 30% nos últimos quatro anos, segundo levantamento do site ‘casamentos.com.br’. as listas de convidados tinham em 2019, em média, 180 pessoas. Depois da pandemia, baixaram para 125.

Mais: o custo de cada pessoa incluída na festa passou de R$ 218 para R$ 350, uma alta de 60% (inflação no período foi de 28%). O levantamento inclui comportamento de 4,2 mil casais brasileiros em 2019 e 1,2 mil nos quatro primeiros meses deste ano.

In - Quentão de chocolate

Out - Quentão com gemada

Pressão

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) cobrou duramente da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, uma solução para o impasse do Pronampe. Em março, o Congresso aprovou a MP do governo estendendo de 48 para 72 meses o limite para a quitação de financiamentos no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Até agora, não aconteceu nada: os tomadores de empréstimo não conseguem alongar os prazos de pagamento. Tudo por conta da morosidade do BB que não alterou o estatuto do Fundo de Garantia da Operação, garantidor de financiamentos para pequenas e médias empresas.

JUROS ALTOS

Desde abril, um grupo formado com a participação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) com o Ministério da Fazenda e com o Banco Central discutem o fim do crédito rotativo como forma de ajudar a baixar a taxa de juros do país. Em março deste ano, a taxa anual do crédito rotativo foi de 430,5% ano, o maior percentual desde março de 2017, quando alcançou 290,3%. Os bancos argumentam que as altas taxas de crédito rotativo financiam as compras parceladas sem juros.

Pró-Rússia

O assessor especial da Presidência sobre assuntos internacionais, Celso Amorim, continua sua campanha de desinformação sobre a invasão russa na Ucrânia. Em entrevista ao site Headline, Amorim assumiu que a Ucrânia é uma “vítima” nessa guerra, mas não culpou a Rússia pela tragédia. Preferiu culpar o “espirito da Guerra Fria”, numa tentativa de responsabilizar a Otan pelo conflito. Pior: Amorim comparou relatos do Kremlin sobre supostos “maus tratos” a russos na Ucrânia e um genocídio – um aceno à narrativa de Moscou para justificar a guerra.

“ÀS AVESSAS”

O PP já foi aliado de Lula, nos governos anteriores. Hoje, Arthur Lira enlouquece o presidente e o senador Ciro Nogueira, ex-Casa Civil de Bolsonaro, trata de liquidar com os programas do petista. Agora, no Twitter diz que Lula “é o Robin Hood às avessas”. Mistura redistribuição de renda, carros populares, reoneração do diesel, encarecendo alimentos e transporte público e financia carros que custarão a partir de R$ 60 mil. “É o Robin Hood às avessas. Tirar dos pobres para dar aos ricos. Mais PT impossível”.

Exigência da Ford

A Ford colocou um condicionante para fechar o acordo de transferência de sua antiga fábrica de Camaçari (BA) para a chinesa BYD. A montadora norte-americana quer garantias do governo da Bahia de que não receberá qualquer cobrança futura da Justiça pela suspensão de produção de veículos na unidade. É uma questão básica para o acordo. O governo baiano já sinalizou diversas vezes a intenção de processar a Ford e exigir indenização pela cessão de benefícios fiscais que não tiveram as devidas contrapartidas por parte da companhia.

Instituto de sobrevivência

A cantora, atriz, apresentadora e empresária Preta Gil mais uma vez prova que está preparada para tudo e pronta para vencer qualquer desafio. Depois de ser diagnosticada com um câncer colorretal em janeiro, ter algumas complicações no tratamento e de sua separação ela se mostra uma das mulheres mais fortes e de exemplo que existe no Brasil. Capa e recheio da Marie Claire Brasil conta que partiu dela a decisão de se separar depois de 8 anos. “Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada. Por que o marido é mais importante que a mãe, o pai, a irmã, o amigo? Isso é um traço do patriarcado, que coloca essa importância tão grande no homem”.

Ela garante que a doença está lhe fortalecendo e lhe transformando mais ainda, e que está recebendo “uma enxurrada de amor”. E agradece por ser uma pessoa que tem condições de fazer um tratamento. “Sempre fui vidraça. Racismo, homofobia, todos esses preconceitos cansam, ferem. Mas, quando a vida está no limiar, é outro rolê. E não se trata de mim, que tenho uma vida de privilégios. Tem gente na fila do SUS esperando um exame de colonoscopia há um ano. E então morre”. E garante que vai usar mais uma vez de sua voz para alertar sobre o problema. “Quando eu ficar curada, vou dar muita atenção a isso, criar uma fundação, otimizar processos, justificar o propósito de tudo isso”.

Santos juninos têm dupla festa

Para quem não sabe: os chamados santos juninos, Antônio, João e Pedro têm duplos festejos: um que nasceu nos campos, num contexto agrícola, herdado de Portugal e Espanha do século XVI e outro, que brotou do calendário católico e ficou mais popular. Santa Antônio (13) é vinculado à proteção contra as pragas; São João (24) é associado à força do sol na fertilização da natureza; e São Pedro (29), ligado ao bom tempo. Já para os católicos, estes mesmo santos têm origens e características bem diferentes. Santo Antônio é o primeiro homenageado das festas juninas, que inspira trezenas (13 dias de orações) e é ‘casamenteiro’; São João é aquele que anuncia ‘boas novas’, ou seja, a vinda de Jesus Cristo, que ele batizou, para ‘renovar todas as coisas’; e São Pedro, protetor das viúvas e pescadores, que inspira procissões marítimas.

Inspirado na princesa

A atriz Elle Fanning, 25 anos, tão talentosa quanto sua irmã Dakota Fanning. Além de atuar Elle também vem sendo bastante requisitada pela publicidade. Embaixadora da Cartier desde 2021, é o rosto da nova coleção da grife, Grain de Cafe’ que teve como inspiração a icônica atriz de Hollywood e princesa de Mônaco, Grace Kelly, uma amante das joias Cartier. A coleção original foi criada em 1938 pela então diretora criativa Jeanne Toussaint, que acreditava que cada momento e cada experiência da vida era como um grão de café, que ao ser cuidadosamente torrado e coado, liberava todo o seu sabor.

Caricatura

Assim como não se pode vestir de indígena no carnaval ou sair de nega maluca, ações que são caricatura e até podem ganhar risco de prisão, alguns historiadores também estão achando que os caipiras em suas festas expõem ao ridículo com dentes pintados de preto, calça com retalho, camisa xadrez e chapéu de palha, tudo isso não é “politicamente correto”. Seria o olhar do homem da cidade sobre o homem do campo, mesmo com comida típica, combinação do sagrado com o profano. E mais: xingar alguém de caipira, hoje em dia, pode ofender.

Ele não vê

Em sua crítica a Brasília, que gerou muitos protestos, o ministro Rui Costa (Casa Civil) disse que os políticos nos percursos que fazem até a Praça dos Três Poderes não lidam com “gente pedindo esmola e gente desempregada”. Não é bem assim: a menos de um quilômetro do Planalto, onde Costa despacha, algumas vias são ocupadas por barracas feitas com sacos de lixo e placas pedindo alimento e cobertor. Perto dali, na Rodoviária do Plano Piloto, a dois quilômetros do gabinete do chefe da Casa Civil, dezenas de pessoas dormem sob viadutos.

Estátua sumida

Oito meses após sumir numa madrugada em novembro de 2022, até hoje não se vê em Búzios (RJ) a escultura do presidente Juscelino Kubitschek, onde também há outra estátua, de Brigitte Bardot. A casa foi batizada de Solar do Peixe Vivo, alusão à música que JK adorava. A polícia descobriu que a remoção ocorreu a mando da viúva do doador da escultura, que alegou “falha de comunicação” com a empresa contratada para “restaurar” a obra de arte. A casa do veraneio de JK em Búzios é dos anos 50, na região dos Lagos. Hoje, no local, funciona o restaurante Juscelino.

NOVO GUARDA-ROUPA

O presidente Lula está renovando seu guarda-roupa e com muitas peças confeccionadas por inspiração de Janja, que gosta de cores claras nos ternos. Esta semana, o petista inaugurava uma primeira roupa cinza bem claro, diferente dos ternos marinho, azulão e cinza escuro usados, há anos, pelo Chefe do Governo. Lula, do seu lado, não gosta muito de vestidos de Janja que têm mangas com punhos enormes, quase escondendo as mãos. E Lula não consegue dar a mão para a primeira-dama nos eventos.

MISTURA FINA

CONDENADO a oito anos de prisão em regime inicial fechado pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Fernando Collor ainda dispõe de poucos recursos jurídicos para continuar em liberdade. Quem melhor conhece a cabeça de Collor está apostando que, antes de ir para a cadeia, o ex-presidente deixa o Brasil e voa para um país que não tenha acordo de extradição com o lado de cá. Pedir asilo ele acha que poderá não dar certo.

O EX-ministro Anderson Torres, que a Polícia Federal aposta que conhecia detalhes de um golpe que poderia ter acontecido em dezembro do ano passado, está entre os primeiros convocados para depor na CPI mista do Golpe e a defesa já está atuando por um novo adiamento para ele. Seus advogados alegarão que Torres ainda está “abalado psicologicamente” depois de meses na prisão e querem ganhar um mês a mais de prazo. Desde sua prisão, Jair Bolsonaro nunca mais se comunicou com Torres.

A SENADORA Damares Alves está avisando que não votará em Cristiano Zanin para o STF. Ela acredita que a nomeação do advogado de Lula “fere o princípio da Constituição da impessoalidade” e não pode aceitá-la. E repete que “nada nem ninguém” a fara mudar de ideia: “Por favor, não insistam”. Damares também não gosta dos cabelos de Cristiano, penteados com gel.

ARTHUR Lira, presidente da Câmara, voltou a criticar o presidente Lula em entrevista na GloboNews, esta semana, dizendo que “o Congresso é conservador, liberal para reformas e o governo escolhido foi um progressista, de esquerda”. E confirmou que propôs tirar Rui Costa da Casa Civil e colocar em seu lugar Fernando Haddad (Fazenda) com quem tem muita afinidade. Lula nem respondeu: sabe que Costa é um dos alvos favoritos de Lira.

O PRESIDENTE da Câmara, Arthur Lira, presidente da Câmara, está trabalhando para emplacar o advogado alagoano Adriano Avelino no TST (Tribunal Superior do Trabalho). Lira está garantindo que Avelino estará na tríplice que será encaminhada a Lula. O conterrâneo do presidente da Câmara consta da relação de seis nomes votados pela OAB Federal. Desses, os atuais ministros do TST escolherão os três finalistas que serão submetidos a Lula. A vaga está destinada ao quinto constitucional da advocacia.

PASSADOS quase seis meses do governo Lula, a Agência Espacial Brasileira continua presidida por Carlos Augusto Teixeira de Moura, um coronel da reserva da Aeronáutica nomeado em 2019 por Jair Bolsonaro. O setor está preocupado; já foram assinados dois acordos na área e ninguém sabe o que é e quando serão executados. O Ministério da Ciência e Tecnologia diz que está “atento” e que os acordos são um “impulso” ao Programa Espacial Brasileiro.

Assine o Correio do Estado