Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Ridículo. Governo de mentira"

Marcel van Hattem (Novo-RS) critica factoide de Lula (PT) sobre o projeto de ampliar o MEI

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

30/06/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Marcos Valério já denunciava ligação PT-PCC

A oposição sempre denuncia as relações do PT de Lula com o PCC para explicar as omissões do governo no combate ao crime organizado, mas a primeira acusação não é recente. O operador do mensalão Marcos Valério, das entranhas do petismo, contou à PF ter ouvido do ex-secretário-geral do PT Silvio Pereira que o prefeito de Santo André (SP) Celso Daniel foi morto em 2002 após seu dossiê sobre financiamento eleitoral ilegal petista via bingos e empresas de ônibus ligados ao PCC.

Senival, a missão

A prisão semana passada do vereador Senival Moura (PT), suspeito de submissão ao PCC desde 2014, pode indicar que a ligação se manteve.

Ligação cabulosa

Em 2019, áudios de presos do PCC mencionaram “diálogo cabuloso” dos integrantes da organização criminosa com governos do PT.

Companheirada protegida

Em 2006, nos ataques do PCC em SP, presos grampeados indicaram em conversas telefônicas que não atacariam alvos do PT.

Sob controle do PCC

Dirigentes do PT já foram acusados de ligação a perueiros e empresas controladas pelo PCC para lavagem de dinheiro e contratos públicos.

Congresso só tem mais nove dias de trabalho

A partir desta terça-feira (15), a Câmara dos Deputados e o Senado têm apenas nove dias úteis de trabalho este semestre, antes do recesso parlamentar, que começa dia 18 de julho. Tanto a Copa do Mundo, quanto o São João e as festas juninas interferem no calendário do Legislativo, mas o principal empecilho é a falta de vontade dos parlamentares de aprovarem projetos importantes antes da eleição.

Eleição atropela

O recesso parlamentar vai até 4 de agosto, no dia seguinte é a data limite para partidos realizarem convenções e definirem coligações.

Missão: difícil

Está marcada para hoje reunião de líderes da Câmara para o presidente da Casa, Hugo Motta, tentar convencer deputados da sua pauta.

Outro ritmo

No Senado, o presidente Davi Alcolumbre colocou de molho projetos queridinhos do governo Lula (PT), como o fim da escala 6x1.

Sushi Moriyasu

A Seleção acabou por derrotar a seleção japonesa por 2x1, de virada, caprichosamente nos acréscimos, calando a boca do arrogante treinador Hajime Moriyasu, para quem o time brasileiro “já não é aquele de antes”.

Imprescritível e inafiançável

O governador catarinense Jorginho Mello (PL) denunciou Lula (PT) à PGR por xenofobia, crime equiparado ao racismo (inafiançável e imprescritível), que pode render até 5 anos de prisão e multa ao petista. Lula ofendeu todo um povo, chamando os catarinenses de “racistas”.

Xenofobia é racismo

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil, “racismo é crime grave com penalidades severas na Lei Brasileira”

e ensina: “o crime de racismo é direcionado a uma coletividade”.

Disque 100

O próprio governo federal oferece serviço de denúncia por violações de direitos humanos, o Disque 100, que recebe, entre outras, denúncias contra “discriminação étnica ou racial”... como xenofobia.

Cabeças feitas

A menos de 100 dias da eleição, a Nexus/BTG (BR-08521/26) aponta alto grau de definição dos eleitores: 74% já decidiram em quem vão votar não mudarão de ideia. Só 25% ainda admitem mudar o voto.

Tucano depenado

A pesquisa Nexus/BTG Pactual diz que o pré-candidato a presidente mais rejeitado é Aécio Neves: 60% não votam no tucano “de jeito nenhum”, mais que Lula, Flávio Bolsonaro e até Cabo Daciolo.

Mídia sem resultado

Ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga criticou o governo Lula por inflar propagandas e esquecer do principal: “Saúde Pública não se faz com marketing milionário, e sim com planejamento e gestão”, disse.

Bolso dos políticos

Após Lula cair cinco pontos no Nordeste, seu principal reduto eleitoral, o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol avaliou que o caso do Banco Master “começou a pesar onde mais dói ao Lula: a urna”.

Pergunta no pano

Xenofobia agora também é “gafe”?

PODER SEM PUDOR

Senador não é lastro

O senador Marco Maciel sobrevoava o interior do Rio Grande do Sul, em meados de 1989, quando o pequeno avião Piper começou a ser sacudido por fortes rajadas de vento. Preocupado, o piloto fez um pouso em Júlio de Castilhos, longe do destino, que era o município de Cruz Alta. Maciel se fez de mouco, mas contou depois a amigos, achando muita graça, que ouviu o piloto olhar para seu porte de fiapo e murmurar: “Faltou lastro...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Mais um petista ligado ao crime organizado. Zero surpresa!"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), após prisão de vereador petista ligado à facção criminosa

26/06/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Desafio de Flávio é atrair até quem lhe faz sombra

Não é só Michelle Bolsonaro. Os problemas de Flávio Bolsonaro (PL), que o colocam a dois ou três pontos de Lula (PT), têm a ver com políticos importantes da direita mantidos à distância da pré-campanha. Caso do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e até do governador de São Paulo. Os três, aliás, têm a mesma queixa de hostilidades dos “herdeiros naturais” da dinastia. Até Michelle é tratada como “intrusa”. Os três fazem falta no palanque e isso se reflete nas intenções de voto em Flávio.

Entorno fraco

Presidente de instituto de pesquisa disse à coluna que é o entorno fraco de Flávio e não áudios a Vorcaro que dificultam resultado nas pesquisas.

Olho no futuro

Tarcísio está longe da campanha de Flávio porque precisa cuidar da sua própria. Além disso, ele já pensa em ser eleito presidente em 2030.

Rumo ao Senado

Michelle não se engaja na campanha do enteado porque, sentindo-se excluída, prefere se proteger e cuidar da própria campanha ao Senado.

À distância

Nikolas também foi repelido pelo núcleo duro bolsonarista em razão dos ciúmes do seu protagonismo. Para evitar polêmica, é outro que caiu fora.

Itamaraty troca trabalho na diplomacia por lacração

Após o governo Lula (PT) não fazer parte das audiências públicas nos Estados Unidos que discutirão tarifas sugeridas contra o Brasil, sobrou para o Ministério das Relações Exteriores apelar para a lacração. O perfil oficial do Itamaraty, que era responsável por fazer diplomacia, resolveu fazer politicagem eleitoral: tentou justificar a própria incapacidade negociadora, que resultou na recomendação do tarifaço, aos “traidores da pátria” e à “tentativa de interferência externa na justiça brasileira”.

Aqui é repartição

Em publicação secundária, o Itamaraty ainda defende a lorota de que as audiências seriam apenas para o setor privado e a sociedade civil.

Mentira ativista

O Itamaraty diz ter participado “ativamente” do caso: duas defesas escritas e uma reunião “com delegação de alto nível”, em Washington.

Imitar é melhor

O Itamaraty deveria se envergonhar de ficar fora de importante debate, ainda mais no Congresso dos EUA, que pode nos livrar de tarifaço.

Itamaraty destruído

Estarrecido com o nível baixo e o aparelhamento ideológico e partidário do Itamaraty, ex-chanceler muito admirado pelos diplomatas brasileiros desabafou: “Destruíram uma bicentenária instituição de Estado...”

Diplomacia aparelhada

O vídeo vazado do chanceler decorativo Mauro Vieira tomando bronca humilhante no G7 expôs todo desprezo de Lula (PT) pelo Itamaraty, que ele trata como departamento do PT. E a chefia do Itamaraty gosta.

Crise instalada

“A saída de Jaques Wagner da liderança do governo não apaga o escândalo do Banco Master. Pelo contrário: escancara o tamanho da crise instalada dentro do Planalto”, diz o senador Carlos Viana (PSD-MG)

Honraria gaúcha

O deputado Zucco (PL-RS) será homenageado com a Medalha do Mérito Farroupilha, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa gaúcha. Distinção foi proposta pelo Capitão Martim (Rep).

Objetivo comum

Líder da oposição a Lula, o senador Rogério Marinho (PL-RN) descarta afastamento sobre a picuinha de Michelle e Flavio Bolsonaro e garante: “seguimos juntos para livrar o Brasil das garras do PT”.

Planalto vem aí

Ex-governador do Rio de Janeiro e ensaiando retorno à política, Anthony Garotinho analisou vídeo de Michelle Bolsonaro sobre desentendimento com Flávio e concluiu que é um pré-anúncio à Presidência da República.

Um sopro

Durou só 100 dias a prisão de Daniel Vorcaro na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O banqueiro foi preso na Compliance Zero no início de março e, após duas semanas, foi enviado à PF.

Quem importa se cala

Independente da conclusão da PGR sobre a arma de Jair Bolsonaro, a defesa do ex-presidente ainda aguarda análise pelo ministro Alexandre de Moraes (STF) do pedido de prorrogação da domiciliar, feito terça (23).

Pensando bem...

...roupa suja se lava em domicílio.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

É duro ser secretário...

Atual ministro do governo, José Múcio é paciente e bem-humorado. Provou isso quando foi secretário do governador de Pernambuco, Roberto Magalhães. Certa vez, no Programa Geraldo Freire, da rádio Jornal, Magalhães pediu seu testemunho para uma afirmação: “Meu governo já fez mais de 12 mil quilômetros em eletrificação rural!”. José Múcio não deixaria o governador mentindo sozinho: “É verdade, foram mais de 12 mil quilômetros...”. Magalhães exclamou, desistindo da lorota, “É mentira! Não posso mentir ao povo. Na verdade, foram só 8 mil!”.

Giba Um

"Tenho 4 integrantes que se revezam. Ter escolta não é mordomia. É proteção...

... a quem mais enfrentou o PCC, o Comando Vermelho e as facções criminosas no Brasil. A obrigação de garantir segurança a ex-governadores e suas famílias vigora desde 2010 em Goiás", de Ronaldo Caiado, que nega ter 51 policiais em sua segurança

26/06/2026 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Em depoimento ao Senado, o taxista Márcio Antonio Silva relembrou a morte do filho, aos 25 anos. O corpo foi encontrado embrulhado em um saco plástico. O pai, profundamente abalado, chorava. Representava milhares de famílias afetadas e ofendidas por um presidente que fazia piada, recusava-se a comprar vacinas.

Mais: chamava os brasileiros de “frouxos” e “maricas” durante a pandemia. Na próxima semana estreia o documentário “Anatomia do Risco”, dirigido por Dandara Ferreira, que reconstitui esse período. Bolsonaro e outros 65 investigados foram indiciados por crimes relacionados à emergência sanitária.

Giba Um

Sonho de vilania

A cantora Ana Castela está mostrando que suas competências vão muito além dos palcos. Depois de brilhar na novela “Coração Acelerado”, a artista assume um papel central em “Onde Está a Boiadeira?”, novela vertical produzida pelo Globoplay e criada especialmente para celulares. Na trama, Ana interpreta uma versão de si mesma, mergulhando em uma história repleta de suspense, mistério e reviravoltas inesperadas. A narrativa começa durante uma viagem com o namorado, mas um acontecimento inesperado muda completamente seus planos. A cantora desaparece e é sequestrada por uma fã obsessiva, interpretada por Duda Batsow. Apesar da agenda lotada de shows, Ana está disposta a explorar novos papéis na atuação. “Se aparecer algo que combine comigo e que dê para organizar com a agenda, eu vou ficar muito feliz em fazer”. Ela também destaca que, dia após dia, se sente mais confortável diante das câmeras e já considera a atuação como parte de sua trajetória profissional. “Ainda estou aprendendo muito, mas já me sinto mais confortável do que no começo.” E suas aspirações vão além. Depois de explorar gêneros como romance, ação e suspense, Ana revelou um novo desejo na dramaturgia: interpretar uma grande vilã.

Fatia do Casino: dois na disputa

Ninguém sabe quem vai dar o bote no Grupo Pão de Açúcar. É a dúvida que se ouve no mercado diante da escalada de Silvio Tini e da família Coelho Diniz, os dois maiores acionistas do GPA, no capital da rede varejista. Entre os investidores, a percepção é de que tanto Tini quanto o clã mineiro preparam o terreno para um movimento mais contundente, inclusive a aquisição da participação do Casino. Tini, de um lado, e os Coelho Diniz, de outro, vêm mantendo conversas com os franceses. O grupo francês, que não vê a hora de deixar o Brasil, detém cerca de 20% das ações do GPA. Quem conseguir fisgar essa fatia ficará em posição privilegiada para exercer influência predominante sobre a governança e os rumos estratégicos da varejista. Na semana passada, os acionistas do Pão de Açúcar derrubaram a “poison pill” do estatuto da empresa, abrindo caminho para que qualquer investidor tenha mais de 25% das ações. Hoje, Tini possui 25,8%, enquanto os Coelho Diniz somam 24,6%.

Xadrez societário

Ainda sobre o Pão de Açúcar: trata-se de um verdadeiro xadrez societário entre jogadores de estilos diferentes. Os Coelho Diniz são do ramo. A família controla supermercados em Minas Gerais há anos. Já Tini é um dos mais notórios ativistas do mercado de capitais brasileiro. Para ele, assumir a posição de mando representará conduzir as negociações com os credores em meio ao processo de recuperação extrajudicial. Não há sinais de desarmonia, mas tampouco evidências de aproximação. A questão é saber quem conseguirá transformar participação acionária em influência efetiva. O Casino pode ser o fiel da balança.

Giba Um

Outros projetos

Aos 67 anos, Madonna mostra que continua com energia de sobra. Segundo o Daily Mail, a Rainha do Pop está organizando uma nova turnê mundial para divulgar seu álbum “Confessions II”, que será lançado nas plataformas digitais em 3 de julho. Fontes do jornal afirmam que Madonna está animada para retornar aos palcos e se apresentar em grandes arenas e estádios, como o Wembley Stadium. A artista também movimentou a internet após uma apresentação surpresa na Times Square e o lançamento de um curta-metragem que conta com a presença de estrelas como Julia Garner, Kate Moss, Benedict Cumberbatch e Lourdes Leon. Enquanto os fãs aguardam com expectativa essa nova etapa, outro projeto acabou não avançando: a cinebiografia de Madonna foi cancelada. Julia Garner, escolhida anteriormente para interpretá-la no cinema, continua sendo apontada como possível protagonista de uma série em parceria com Netflix, embora a informação ainda não tenha sido confirmada.

Giba Um

Artigo de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em seu perfil na rede Truth Social um artigo em que analisa sua influência nas eleições da América Latina e cita o pleito brasileiro como seu “próximo grande teste” político na região. O texto, intitulado “Trump conquista oito vitórias em sete anos na América Latina”, sustenta que a próxima eleição presidencial brasileira poderá se tornar “a disputa mais consequente do hemisfério” sob sua influência. O artigo cita a disputa entre a família Bolsonaro e Lula e afirma que, caso o Brasil se junte à crescente lista de países que caminham para a direita, O mapa político da América Latina será drasticamente diferente daquele de apenas uma década atrás.

Olho no “Dark Horse”

O filme “Dark Horse”, sobre a vida de Jair Bolsonaro, foi exibido para um grupo restrito nos últimos dias. A reação predominante foi a de que a produção poderá reabrir feridas ainda não cicatrizadas, especialmente em razão das revelações envolvendo a parceria entre o “Zero Um” e Daniel Vorcaro. As redes de cinema demonstram resistência à exibição do longa por dois motivos: primeiro, por acreditarem que poderá ser um fracasso de bilheteria; segundo, pelo receio de conflitos entre bolsonaristas e opositores nas portas dos cinemas, com possibilidade de tumultos.

Pérola

“Tenho 4 integrantes que se revezam. Ter escolta não é mordomia. É proteção a quem mais enfrentou o PCC, o Comando Vermelho e as facções criminosas no Brasil. A obrigação de garantir segurança a ex-governadores e suas famílias vigora desde 2010 em Goiás”,

de Ronaldo Caiado, que nega ter 51 policiais em sua segurança.

“Método Master” 1

A PF investiga um suposto esquema de fraudes contra o sistema financeiro promovido pelo banco digital Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Com base em irregularidades apontadas pelo Banco Central, a investigação afirma que o Digimais adotou “práticas temerárias análogas às do extinto Banco Master”. Segundo os investigadores, o banco inflava seus ativos e captava recursos com remuneração muito acima da média do mercado, utilizando garantias do Fundo Garantidor de Créditos.

“Método Master” 2

Na Operação Miragem, que investiga o suposto esquema de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional, houve bloqueio de bens e valores de até R$ 670,3 milhões, além da quebra dos sigilos fiscal e bancário dos investigados. O relatório policial aponta a precificação de títulos antigos e sem valor da Vale em R$ 650 milhões, a avaliação de um terreno em Pernambuco por R$ 150 milhões, quando seu valor real seria inferior a R$ 10 milhões, e a marcação de uma carteira de automóveis em R$ 3,5 bilhões. Além disso, dois ativos que somavam R$ 71 milhões teriam sido reavaliados para R$ 174,5 milhões.

Mora no exterior

A Polícia Federal quer localizar o bispo Edir Macedo, mas enfrenta dificuldades. Embora possua luxuosos apartamentos no topo do grande templo do Brás, em São Paulo, ele residiria no exterior, e poucos conheceriam seu endereço. Nas últimas semanas, Macedo não tem aparecido no principal templo da capital paulista. Segundo publicações especializadas em economia e finanças, sua fortuna é estimada em US$ 1,9 bilhão, valor próximo de R$ 9 bilhões. A Igreja Universal possui cerca de 12,3 mil templos em mais de 130 países nos cinco continentes. No Brasil, são mais de 5.500 unidades. Estima-se que reúna aproximadamente 10 milhões de fiéis em todo o mundo.

Quem salva Ciro 1

O comitê da campanha de Ciro Nogueira vive dias de grande tensão. Dentro do PP e entre os principais aliados do senador, há praticamente um consenso de que ele precisará buscar uma reaproximação com Lula, costurando ao menos um pacto de não agressão com o PT. A pesquisa AtlasIntel trouxe duas más notícias para o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Pela primeira vez, Ciro, candidato à reeleição ao Senado pelo Piauí, apareceu em terceiro lugar, com 11,9%, atrás de seus adversários, o senador Marcelo Castro (MDB), com 24,1%, e do deputado federal Júlio César (PSD), com 19,1%. O caso Master teria retirado 5,8 pontos percentuais de sua aprovação.

Quem salva Ciro 2

Para completar, Lula apareceu com 67,3% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que somou apenas 20,6%. A diferença de quase 47 pontos percentuais reforça uma realidade que preocupa o PP: o Piauí continua sendo um dos estados mais lulistas do Brasil. Um resultado potencializa o outro, e ambos afetam diretamente os planos eleitorais de Ciro. A margem de manobra do senador foi reduzida. Além disso, Marcelo Castro e Júlio César integram a base de apoio do governador Rafael Fonteles (PT), que mantém larga vantagem nas pesquisas.

Mistura Fina

A Polícia Federal apontou que o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner, “exerceu o mandato parlamentar de forma alinhada aos interesses econômicos do Banco Master”, a partir de indícios obtidos nos celulares apreendidos, segundo relatório mencionado pelo ministro André Mendonça. Pior: segundo a apuração, essa situação não se caracterizaria por ato único e isolado, mas por um padrão contínuo, sistemático e documentado de engajamento em negócios liderados por Daniel Vorcaro.

Para a PF, Wagner atuou em favor do conglomerado financeiro, sobretudo entre 2022 e 2025, durante a ascensão da organização investigada. A corporação aponta reuniões do senador para tratar de temas de interesse de Vorcaro, como o aumento da cobertura do FGC para beneficiar o Master. Wagner negou relação com Daniel Vorcaro, mas teria enviado mensagem ao ex-sócio Augusto Lima indagando: “Como estão as coisas no banco?”. Além disso, é acusado de mentir sobre dólares e euros. As diárias pagas pelo Senado totalizam valor muito inferior aos R$ 600 mil apreendidos.

Augusto Lima, novamente alvo da PF, está a léguas de distância do ex-sócio Daniel Vorcaro. Entretanto, em janeiro de 2024, quando sua esposa Flávia completou 44 anos, promoveu uma grande festa para 500 convidados em Salvador, em um prédio histórico do século XVIII. Houve bufê importado de São Paulo, champanhe Dom Pérignon e show de Ivete Sangalo, cujo cachê teria sido de R$ 1 milhão. Entre os presentes estavam ACM Neto e Jaques Wagner.

In – Licor de café
OutLicor de jenipapo

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Laudo conclui que Grazielle Machado morreu por choque anafilático
Laudo Médico

/ 19 horas

Laudo conclui que Grazielle Machado morreu por choque anafilático

2

Buraqueira toma conta de rodovia privatizada pelo governo de MS
MS-040

/ 1 dia

Buraqueira toma conta de rodovia privatizada pelo governo de MS

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7052, segunda-feira (29/06)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7052, segunda-feira (29/06)

4

Desembargador Alexandre Bastos já tem maioria no CNJ para retornar ao TJMS
Ultima Ratio

/ 1 dia

Desembargador Alexandre Bastos já tem maioria no CNJ para retornar ao TJMS

5

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2976, segunda-feira (29/06)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2976, segunda-feira (29/06)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 4 dias

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 5 dias

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 19/06/2026

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 18/06/2026

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair