Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Cláudio Humberto

"Nenhum homem é maior que a Justiça"

Helio Lopes (PL-RJ) sobre chance de Alexandre de Moraes ter atos analisados fora do Brasil

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

29/06/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Lula triplica gastos com propaganda no Facebook

Passam de R$18,7 milhões as despesas do governo Lula (PT) com propaganda no Facebook e Instagram, nos últimos três meses. É o maior valor do ano. Entre novembro e janeiro, a gestão petista gastava R$2,3 milhões por mês nas redes sociais, em média. Entre abril e junho, os gastos dispararam para mais de R$6,2 milhões a cada trinta dias. O governo Lula é, de longe, o maior anunciante do grupo Meta no Brasil.

PT derrama milhões

O segundo maior anunciante do Facebook é o PT: R$2,7 milhões em três meses, quase 100% com propaganda para Fernando Haddad (PT).

Grana não falta

Um “Instituto Conhecimento Liberta” ficou em terceiro; torrou R$755 mil em anúncios. Com seus perfis ‘associados’, gastos vão a R$1,8 milhão.

Na conta carioca

A Prefeitura do Rio de Janeiro disparou para a quarta posição entre os maiores anunciantes do Facebook, em 2026: R$656 mil em 90 dias.

Números oficiais

O levantamento foi feito na plataforma da própria Meta, que divulga todos os pagamentos feitos por anunciantes de cunho político, social etc.
 

Intérprete para Lula em Paris custou R$ 41,9 mil

O Ministério das Relações Exteriores solta a conta gotas os gastos de Lula durante vergonhosa participação na reunião do G7, grupo das sete maiores economias ocidentais, como convidado e que nada rendeu além de fotos com acenos para o vazio. A coluna acompanha as faturas do período em que, mais uma vez, Lula não se constrangeu e esbanjou o quanto deu. Só com intérprete para o orgulhoso monoglota petista, o esfolado brasileiro vai se virar para pagar a conta de R$41.979,46.

Só uma parte

A hospedagem da equipe que prepara a chegada do presidente também custou uma fortuna: R$112,9 mil. Não inclui a de Lula, sempre mais cara.

Sem dó

A coluna antecipou o valor do aluguel das luxuosas limosines para carregar Lula para cima e para baixo: mais R$480 mil na nossa conta.

No pix

Também bancamos R$39,1 mil pelo aluguel de duas salas para reunião dos aspones. Ainda rolou uma diária adicional, mais R$3,1 mil.

Bom lembrar

Na opulenta passagem por Paris, em 2025, o casal Lula e Janja, que até rendeu à primeira-dama o apelido de Esbanja, só a hospedagem passou de R$1,2 milhão. Tudo por conta dos pagadores de impostos, claro.

Suspeita ligação

Alfredo Gaspar (PL-AL) reagiu à operação da PF que aponta o vereador petista Senival Moura (SP) ligado ao PCC: “O partido do presidente da República está cada vez mais amarrado ao crime organizado”.

Só no sapatinho

Enquanto pagava de “gente como a gente”, com casacão da Petrobras, em agenda em Santa Catarina, Lula tirou do armário mais um modelo dos luxuosos sapatos Zegna, que passa dos R$10 mil o par.

Diferenças regionais

Com 12 políticos na corrida, o Piauí é o estado com o maior número de pré-candidatos confirmados ao governo, todos de partidos diferentes. São Paulo, o maior estado brasileiro, tem só dois confirmados na disputa; o atual governador Tarcísio de Freitas (Rep) e Fernando Haddad (PT).

Faça as contas

Segundo a divisão do TSE, cada senador rendeu quase R$9,2 milhões do fundão eleitoral aos partidos para a eleição deste ano, e cada deputado rendeu R$4,6 milhões. São 513 deputados e 81 senadores.

29 reais

O número de votos recebidos pelos deputados federais representa 35% na partilha do fundão eleitoral de R$5 bilhões. Isso quer dizer que cada voto em deputado federal “vale” cerca de R$29,63 para os partidos.

Para americano ver

Até a embaixada de Cuba nos EUA anunciou, em inglês, as tais “176 reformas”. Só não falou que não há de qualquer mudança no sistema político; o Partido Comunista permanece o único permitido na ilha.

Estratégias

Após a reunião do PT que viralizou com o discurso de André Janones dando dicas de como enrolar o eleitor, o PL realiza seu próprio encontro, o “3º seminário nacional de comunicação do PL”, dia 3 de julho, no Rio.

Pensando bem...

...ano eleitoral faz milagre só nas propagandas.

PODER SEM PUDOR

O amor é lindo

O senador Gilvam Borges (PMDB-AP) discursava no Senado quando se dirigiu ao colega Valter Pereira (PMDB-MS): “Senador, com todo o respeito, a solidariedade e o amor que existe entre nós dois... Falo do amor fraterno, não do amor que vossa excelência está imaginando...”.

E concluiu: “Vou parar com isso, porque quando falamos em amor já somos cerceados”. Os presentes deram apenas leves sorrisos.

Giba Um

"Tenho 4 integrantes que se revezam. Ter escolta não é mordomia. É proteção...

... a quem mais enfrentou o PCC, o Comando Vermelho e as facções criminosas no Brasil. A obrigação de garantir segurança a ex-governadores e suas famílias vigora desde 2010 em Goiás", de Ronaldo Caiado, que nega ter 51 policiais em sua segurança

26/06/2026 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Em depoimento ao Senado, o taxista Márcio Antonio Silva relembrou a morte do filho, aos 25 anos. O corpo foi encontrado embrulhado em um saco plástico. O pai, profundamente abalado, chorava. Representava milhares de famílias afetadas e ofendidas por um presidente que fazia piada, recusava-se a comprar vacinas.

Mais: chamava os brasileiros de “frouxos” e “maricas” durante a pandemia. Na próxima semana estreia o documentário “Anatomia do Risco”, dirigido por Dandara Ferreira, que reconstitui esse período. Bolsonaro e outros 65 investigados foram indiciados por crimes relacionados à emergência sanitária.

Giba Um

Sonho de vilania

A cantora Ana Castela está mostrando que suas competências vão muito além dos palcos. Depois de brilhar na novela “Coração Acelerado”, a artista assume um papel central em “Onde Está a Boiadeira?”, novela vertical produzida pelo Globoplay e criada especialmente para celulares. Na trama, Ana interpreta uma versão de si mesma, mergulhando em uma história repleta de suspense, mistério e reviravoltas inesperadas. A narrativa começa durante uma viagem com o namorado, mas um acontecimento inesperado muda completamente seus planos. A cantora desaparece e é sequestrada por uma fã obsessiva, interpretada por Duda Batsow. Apesar da agenda lotada de shows, Ana está disposta a explorar novos papéis na atuação. “Se aparecer algo que combine comigo e que dê para organizar com a agenda, eu vou ficar muito feliz em fazer”. Ela também destaca que, dia após dia, se sente mais confortável diante das câmeras e já considera a atuação como parte de sua trajetória profissional. “Ainda estou aprendendo muito, mas já me sinto mais confortável do que no começo.” E suas aspirações vão além. Depois de explorar gêneros como romance, ação e suspense, Ana revelou um novo desejo na dramaturgia: interpretar uma grande vilã.

Fatia do Casino: dois na disputa

Ninguém sabe quem vai dar o bote no Grupo Pão de Açúcar. É a dúvida que se ouve no mercado diante da escalada de Silvio Tini e da família Coelho Diniz, os dois maiores acionistas do GPA, no capital da rede varejista. Entre os investidores, a percepção é de que tanto Tini quanto o clã mineiro preparam o terreno para um movimento mais contundente, inclusive a aquisição da participação do Casino. Tini, de um lado, e os Coelho Diniz, de outro, vêm mantendo conversas com os franceses. O grupo francês, que não vê a hora de deixar o Brasil, detém cerca de 20% das ações do GPA. Quem conseguir fisgar essa fatia ficará em posição privilegiada para exercer influência predominante sobre a governança e os rumos estratégicos da varejista. Na semana passada, os acionistas do Pão de Açúcar derrubaram a “poison pill” do estatuto da empresa, abrindo caminho para que qualquer investidor tenha mais de 25% das ações. Hoje, Tini possui 25,8%, enquanto os Coelho Diniz somam 24,6%.

Xadrez societário

Ainda sobre o Pão de Açúcar: trata-se de um verdadeiro xadrez societário entre jogadores de estilos diferentes. Os Coelho Diniz são do ramo. A família controla supermercados em Minas Gerais há anos. Já Tini é um dos mais notórios ativistas do mercado de capitais brasileiro. Para ele, assumir a posição de mando representará conduzir as negociações com os credores em meio ao processo de recuperação extrajudicial. Não há sinais de desarmonia, mas tampouco evidências de aproximação. A questão é saber quem conseguirá transformar participação acionária em influência efetiva. O Casino pode ser o fiel da balança.

Giba Um

Outros projetos

Aos 67 anos, Madonna mostra que continua com energia de sobra. Segundo o Daily Mail, a Rainha do Pop está organizando uma nova turnê mundial para divulgar seu álbum “Confessions II”, que será lançado nas plataformas digitais em 3 de julho. Fontes do jornal afirmam que Madonna está animada para retornar aos palcos e se apresentar em grandes arenas e estádios, como o Wembley Stadium. A artista também movimentou a internet após uma apresentação surpresa na Times Square e o lançamento de um curta-metragem que conta com a presença de estrelas como Julia Garner, Kate Moss, Benedict Cumberbatch e Lourdes Leon. Enquanto os fãs aguardam com expectativa essa nova etapa, outro projeto acabou não avançando: a cinebiografia de Madonna foi cancelada. Julia Garner, escolhida anteriormente para interpretá-la no cinema, continua sendo apontada como possível protagonista de uma série em parceria com Netflix, embora a informação ainda não tenha sido confirmada.

Giba Um

Artigo de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em seu perfil na rede Truth Social um artigo em que analisa sua influência nas eleições da América Latina e cita o pleito brasileiro como seu “próximo grande teste” político na região. O texto, intitulado “Trump conquista oito vitórias em sete anos na América Latina”, sustenta que a próxima eleição presidencial brasileira poderá se tornar “a disputa mais consequente do hemisfério” sob sua influência. O artigo cita a disputa entre a família Bolsonaro e Lula e afirma que, caso o Brasil se junte à crescente lista de países que caminham para a direita, O mapa político da América Latina será drasticamente diferente daquele de apenas uma década atrás.

Olho no “Dark Horse”

O filme “Dark Horse”, sobre a vida de Jair Bolsonaro, foi exibido para um grupo restrito nos últimos dias. A reação predominante foi a de que a produção poderá reabrir feridas ainda não cicatrizadas, especialmente em razão das revelações envolvendo a parceria entre o “Zero Um” e Daniel Vorcaro. As redes de cinema demonstram resistência à exibição do longa por dois motivos: primeiro, por acreditarem que poderá ser um fracasso de bilheteria; segundo, pelo receio de conflitos entre bolsonaristas e opositores nas portas dos cinemas, com possibilidade de tumultos.

Pérola

“Tenho 4 integrantes que se revezam. Ter escolta não é mordomia. É proteção a quem mais enfrentou o PCC, o Comando Vermelho e as facções criminosas no Brasil. A obrigação de garantir segurança a ex-governadores e suas famílias vigora desde 2010 em Goiás”,

de Ronaldo Caiado, que nega ter 51 policiais em sua segurança.

“Método Master” 1

A PF investiga um suposto esquema de fraudes contra o sistema financeiro promovido pelo banco digital Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Com base em irregularidades apontadas pelo Banco Central, a investigação afirma que o Digimais adotou “práticas temerárias análogas às do extinto Banco Master”. Segundo os investigadores, o banco inflava seus ativos e captava recursos com remuneração muito acima da média do mercado, utilizando garantias do Fundo Garantidor de Créditos.

“Método Master” 2

Na Operação Miragem, que investiga o suposto esquema de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional, houve bloqueio de bens e valores de até R$ 670,3 milhões, além da quebra dos sigilos fiscal e bancário dos investigados. O relatório policial aponta a precificação de títulos antigos e sem valor da Vale em R$ 650 milhões, a avaliação de um terreno em Pernambuco por R$ 150 milhões, quando seu valor real seria inferior a R$ 10 milhões, e a marcação de uma carteira de automóveis em R$ 3,5 bilhões. Além disso, dois ativos que somavam R$ 71 milhões teriam sido reavaliados para R$ 174,5 milhões.

Mora no exterior

A Polícia Federal quer localizar o bispo Edir Macedo, mas enfrenta dificuldades. Embora possua luxuosos apartamentos no topo do grande templo do Brás, em São Paulo, ele residiria no exterior, e poucos conheceriam seu endereço. Nas últimas semanas, Macedo não tem aparecido no principal templo da capital paulista. Segundo publicações especializadas em economia e finanças, sua fortuna é estimada em US$ 1,9 bilhão, valor próximo de R$ 9 bilhões. A Igreja Universal possui cerca de 12,3 mil templos em mais de 130 países nos cinco continentes. No Brasil, são mais de 5.500 unidades. Estima-se que reúna aproximadamente 10 milhões de fiéis em todo o mundo.

Quem salva Ciro 1

O comitê da campanha de Ciro Nogueira vive dias de grande tensão. Dentro do PP e entre os principais aliados do senador, há praticamente um consenso de que ele precisará buscar uma reaproximação com Lula, costurando ao menos um pacto de não agressão com o PT. A pesquisa AtlasIntel trouxe duas más notícias para o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Pela primeira vez, Ciro, candidato à reeleição ao Senado pelo Piauí, apareceu em terceiro lugar, com 11,9%, atrás de seus adversários, o senador Marcelo Castro (MDB), com 24,1%, e do deputado federal Júlio César (PSD), com 19,1%. O caso Master teria retirado 5,8 pontos percentuais de sua aprovação.

Quem salva Ciro 2

Para completar, Lula apareceu com 67,3% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que somou apenas 20,6%. A diferença de quase 47 pontos percentuais reforça uma realidade que preocupa o PP: o Piauí continua sendo um dos estados mais lulistas do Brasil. Um resultado potencializa o outro, e ambos afetam diretamente os planos eleitorais de Ciro. A margem de manobra do senador foi reduzida. Além disso, Marcelo Castro e Júlio César integram a base de apoio do governador Rafael Fonteles (PT), que mantém larga vantagem nas pesquisas.

Mistura Fina

A Polícia Federal apontou que o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner, “exerceu o mandato parlamentar de forma alinhada aos interesses econômicos do Banco Master”, a partir de indícios obtidos nos celulares apreendidos, segundo relatório mencionado pelo ministro André Mendonça. Pior: segundo a apuração, essa situação não se caracterizaria por ato único e isolado, mas por um padrão contínuo, sistemático e documentado de engajamento em negócios liderados por Daniel Vorcaro.

Para a PF, Wagner atuou em favor do conglomerado financeiro, sobretudo entre 2022 e 2025, durante a ascensão da organização investigada. A corporação aponta reuniões do senador para tratar de temas de interesse de Vorcaro, como o aumento da cobertura do FGC para beneficiar o Master. Wagner negou relação com Daniel Vorcaro, mas teria enviado mensagem ao ex-sócio Augusto Lima indagando: “Como estão as coisas no banco?”. Além disso, é acusado de mentir sobre dólares e euros. As diárias pagas pelo Senado totalizam valor muito inferior aos R$ 600 mil apreendidos.

Augusto Lima, novamente alvo da PF, está a léguas de distância do ex-sócio Daniel Vorcaro. Entretanto, em janeiro de 2024, quando sua esposa Flávia completou 44 anos, promoveu uma grande festa para 500 convidados em Salvador, em um prédio histórico do século XVIII. Houve bufê importado de São Paulo, champanhe Dom Pérignon e show de Ivete Sangalo, cujo cachê teria sido de R$ 1 milhão. Entre os presentes estavam ACM Neto e Jaques Wagner.

In – Licor de café
OutLicor de jenipapo

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT aparelhou até a publicidade pública"

Rogério Marinho (PL-RN), que acionou o TCU para investigar gastos de Lula com propaganda

25/06/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

PF quer saber o que ligou Vorcaro a Hugo Motta

Investigadores da Polícia Federal se desdobram na análise de dados da Compliance Zero que flagraram diálogo do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), atuando para liberar empréstimo de R$22 milhões para uma empresa da cunhada, em março de 2024. A pergunta na corporação é “o que Daniel Vorcaro viu em Motta?”. O pedido de Motta ao enrolado dono do Banco Master, segundo registrado pelo Estadão, foi em março de 2024. Motta nem mesmo era cotado para a presidência da Câmara.

Plantou...

O empréstimo acabou liberado. Motta, que nem era citado para suceder a Arthur Lira na presidência da Cãmara, foi indicado em outubro de 2024.

...e colheu

Três meses após o lobby, Motta desfrutava de luxuosa hospedagem no Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, generosa cortesia de Vorcaro.

Idos 2024

A coluna apurou que Motta não está na lista de 25 deputados que viajaram em ‘missão oficial’ para o convescote em Lisboa, mas esteve lá.

Suave na nave

Sobre o bem-bom às custas de Vorcaro, Motta disse que “não via problemas porque é um evento corporativo” e que estava tranquilo.

Dez nanicos vão levar R$33 milhões do fundão

Apesar de não terem atingido a cláusula de barreiras, que é o desempenho eleitoral mínimo para um partido obter acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na TV, dez partidos nanicos irão tomar dos pagadores de impostos mais de R$33 milhões do fundão eleitoral: Agir, DC, Democrata, Missão, Mobiliza, PCB, PCO, PRTB, PSTU e UP. É a parcela desses partidos dos R$99,2 milhões (2% do fundão eleitoral) que todos os 30 partidos dividem em ano de eleição.

Só unzinho

Cabe numa moto (e sobraria lugar) a bancada no Congresso desses partidos que vão morder R$33 milhões: só Kim Kataguiri (Missão-SP).

Achado na rua

Cada um dos nanicos receberá mais de R$3,3 milhões simplesmente por estarem registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Não confunda

O fundo partidário é mesada; R$110 milhões todo mês. Já o fundão eleitoral é a bolada de R$5 bilhões rateados para campanha eleitoral.

Trabalha contra

Flávio Bolsonaro diz que Lula não move uma palha sobre o tarifaço por uma razão simples: “acredita que isso pode beneficiá-lo nas urnas em outubro, mesmo que isso custe quebrar as empresas brasileiras”.

Traíra, só o peixe

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) chama Soraya Thronicke de “Soraya Trambique” e acusa: “após trair Bolsonaro, rasteja para ser aceita pelos petistas e acabou humilhada! Traíra não é bem-vindo em lugar algum!”

Medo impera

Para Alfredo Gaspar (PL-AL), o Brasil está perdendo a guerra para o crime organizado porque falta ao Governo Lula (PT) “uma política de segurança pública de verdade. A população vive com medo”.

Milagres eleitorais

Atrás de votos, Lula volta hoje (25) ao Mato Grosso do Sul para cumprir agenda pela segunda vez em 2026. Ano passado, sem eleição, o petista não se deu ao trabalho nem de passar pelo estado. A partir do dia 4 de julho, fica proibida a participação de pré-candidatos em inaugurações etc.

Troca-troca

Alan Rick (Rep-AC) aposta em uma saída do aperto sem criar tributos. O senador sugere usar créditos a receber da União para quitar débitos locais e reduzir dívidas de entes federativos com o governo federal.

Abismo inédito

A Venezuela vai revelar rombo de US$240 bilhões (R$1,25 trilhão) nas contas do país, muito mais que o estimado inicialmente, diz o Financial Times. Será a maior reestruturação de dívida pública da História mundial.

Vergonha total

Para Bibo Nunes (PL-RS), o STF “está cada vez mais politizado, sem credibilidade e distante da confiança da população”. Na visão do deputado, falar da Corte é algo que o “envergonha como brasileiro”

História é outra

Advogado da Rumble e Trump Media, Martin De Luca esclarece que a decisão da Justiça americana não autorizou a AGU a atuar na defesa do ministro Alexandre de Moraes no processo nos EUA. A Justiça aceitou ouvir argumentos do governo brasileiro e só. Não decidiu sobre o mérito.

Pensando bem...

...é quinta-feira, mas já sextou no Congresso.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Doença muito rara

Teotônio Vilela Filho e Márcio Fortes eram dirigentes do PSDB e chegaram atrasados a uma importante reunião, durante o governo FHC. “Desculpem o atraso”, justificou Fortes, “Teotônio teve crise de um mal muito raro, o distúrbio cronotopocinético, mas já está tudo bem com ele.”

Nem Vilela entendeu nada. Fortes explicaria depois: “Eu também sofro desse mal, distúrbio cronotopocinético. ‘Crono’ de tempo, ‘topo’ de terreno ou distância e ‘cinético’ de movimento. Quer dizer que o sujeito chega sempre atrasado...”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3024, sábado (27/06); veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3024, sábado (27/06); veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de ontem concurso 3721, sábado (27/06); veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem concurso 3721, sábado (27/06); veja o rateio

3

Resultado da Quina de São João, concurso 7051, domingo (28/06)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Quina de São João, concurso 7051, domingo (28/06)

4

Mulher é encontrada morta em chácara e MS chega ao 13° feminicídio no ano
NAVIRAÍ

/ 16 horas

Mulher é encontrada morta em chácara e MS chega ao 13° feminicídio no ano

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1231, sábado (27/06); veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1231, sábado (27/06); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 3 dias

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 4 dias

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 19/06/2026

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 18/06/2026

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair