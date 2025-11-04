Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"É um equívoco enorme [o benefício de redução de pena]"

Senador Sergio Moro (União-PR) sobre abrandamento de pena no projeto antifacção de Lula

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

04/11/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Propaganda pretende destacar o que Lula não fez

O ministério da propaganda de Lula (PT), chefiado por Sidônio Palmeira, sentiu o impacto das pesquisas, de diversos institutos, e vai usar dinheiro público para tentar limpar a barra do chefe de governo nas redes sociais. Tracking do Planalto (pesquisas diárias para consumo interno) captaram desgaste após o petista defender traficantes, para ele, “vítimas dos usuários”. O plano é difundir o que Lula não fez: só tem a apresentar projetos tardios, como PEC da Segurança e voltar a falar mal dos EUA.

Apenas espuma

A “espuma” pretende fazer as pessoas esquecerem sua recusa de ajuda ao governo do Rio para a megaoperação contra narcoterroristas.

Não entra mosca

Lula deve focar apenas em Cop30 nos próximos dias e ser afastado de falas sobre segurança, sobretudo de improviso.

Fábrica de manchete

O Itamaraty também foi pressionado a dar celeridade ao encontro com autoridades dos Estados Unidos, que deu banana para a Cop30.

Dividendos

A pauta do encontro de Lula com Trump foi atropelada pelas manchetes da operação bem avaliada pela população contra narcoterroristas.

Relator da CPMI defende ‘megaoperação’ anti-ladrão

Relator da CPMI que investiga o roubo a nove milhões de aposentados do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL) lamentou que a polícia não tenha o poder de chumbo contra “corruptos no poder”, assim como teve a polícia do Rio de Janeiro na megaoperação contra a facção criminosa. “Tenho pena da polícia não ter a mesma autorização pra fazer isso nos corruptos com poder”, disse o deputado ao criticar o silêncio do depoente.

Difícil investigar

Depoente de ontem, Abraão Lincoln, presidente da CBPA, entidade que levou mais de R$400 milhões dos aposentados, pôde ficar em silêncio.

Assim não dá

Gaspar também criticou o habeas corpus (mais um) dado pelo Supremo a um dos investigados pela comissão de deputados e senadores.

Palavra do investigador

“Chega aqui habeas corpus do Supremo Tribunal Federal”, desabafou Gaspar, “esse Brasil não pode continuar dividido dessa forma”.

Já?

Escritório de lobby distribui convites para homenagem, nesta terça (4), ao ministro Guilherme Boulos, com direito a regabofe, em mansão no Lago Sul, em Brasília. Tem até tema de improvável discussão: “diálogo e compromisso com o Brasil dos setores público e privado”. Çey.

Corrente do bem

Foi um sucesso a mobilização de apoiadores às famílias dos policiais mortos em operação no Rio de Janeiro. Já nas primeiras horas superou a meta de R$400 mil. Em menos de 24h ultrapassou R$1 milhão doado.

Dinheiro público

Tentando surfar na onda da segurança pública, calcanhar de Aquiles de Lula (PT), o governo federal já torrou R$1 milhão para “impulsionar” publicações com lorotas sobre o tema, no Facebook e Instagram.

Tem coisa aí

Advogado de Trump, Martin de Luca desconfia da investigação de Alexandre de Moraes (STF) sobre a operação contra o crime organizado no Rio. Acha que tem a ver com alta na popularidade de Cláudio Castro.

Flopou

Preocupou lideranças cearenses do PDT a convenção estadual e municipal neste fim de semana. Mesmo com a presença de quadros nacionais do partido, como Carlos Lupi, sobraram cadeiras no auditório.

Direita sobrando

Totalizam 191,7 milhões os seguidores dos 11 maiores líderes de oposição nas redes, incluindo Bolsonaro, filhos e Michelle, governadores etc. Os 11 maiores da esquerda, Lula incluído, 81,8 milhões.

Milei faz escola

Dispararam as chances de Johannes Kaiser, candidato do partido libertário (como o argentino Javier Milei) a presidente do Chile. Está em segundo, mas já superou candidatos da esquerda e direita tradicional.

Aversão a milico

Costumeiro desprezo de Lula por militares foi repetido na agenda que cumpre em Belém (PA). A Marinha disponibilizou uma embarcação para hospedar o petista, mas Lula preferiu um iate para chamar de seu.

Pensando bem...

...conferir sobre o clima requer encontro inflacionado.

PODER SEM PUDOR

Água enferruja

Enquanto há presidente que até tentou expulsar jornalista estrangeiro que criticou seu pendor pelo copo, Jânio Quadros nunca os xingava, até porque não escondia o hábito. Certa vez, em campanha para prefeito de São Paulo, aceitou convite de uma eleitora para almoçar. Com a carne assada no ponto, a anfitriã perguntou, gentil: “O senhor toma um copo d’água?” Jânio respondeu na bucha: “Água, minha senhora, é para radiador de automóvel.”

Cláudio Humberto

"É entregar o galinheiro à raposa"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre proposta petista para segurança pública

02/11/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Nas redes, Bolsonaro bate Lula e todo staff petista

O governo Lula (PT) já dobrou este ano gastos em propaganda nas redes sociais, mas não tem jeito: Jair Bolsonaro (PL), sozinho, tem mais seguidores que todos os inimigos petistas somados. O ex-presidente tem 73,7 milhões de seguidores, enquanto os 36 perfis de Lula e petistas relevantes, incluindo Janja, Haddad e Gleisi, e esquerdistas tipo Boulos (Psol), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), muito ativo nas redes, e o vice Alckmin somam 72,7 milhões no Facebook, Threads, TikTok, Instagram, X e YouTube, segundo levantamento do Diário do Poder.

 

Mais de meio Brasil

Jair, Michelle, Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Tarcísio têm 174,1 milhões de seguidores. Mais do dobro de Lula & cia.

 

Nikolas bate Lula

Somente o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) já tem mais seguidores que Lula nas redes sociais: 39,7 milhões a 39,4 milhões do petista.

 

Proporção em tudo

Até entre primeiras-damas o bolsonarismo soma o dobro do petismo: Michelle tem 7,9 milhões de seguidores, Janja, 3,8 milhões.

 

Dados técnicos

O Diário do Poder avaliou 137 perfis de 25 autoridades nas seis redes. Eduardo e Gleisi não estão no Threads; Janja e Michelle só no X e Insta.

 

PEC ignora organizações criminosas, alerta Fraga

Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, o deputado Alberto Fraga (PL-DF) chamou de mentirosa, nesta sexta (31), alegações de integrantes do governo Lula (PT) e aliados no Congresso no sentido de que a PEC da Segurança seria a melhor resposta para fatos como os que motivaram a megaoperação policial no Rio de Janeiro, esta semana, “A PEC não tem um só artigo, nem mesmo uma linha, tratando de combate a organizações criminosas”, disse Fraga, “é só perfumaria”.

 

Relator da lei do Susp

Coronel da PM da reserva, Fraga é um estudioso do tema. Foi relator da lei que criou o Susp, o Sistema Único de Segurança Pública, em 2017.

 

Bancada da bala

Fraga se diverte corrigindo repórteres que procuram definir suas atividades na Câmara. “Bancada da bala!”, diz, orgulhoso.

 

PT com o crime

Fraga é deputado federal já no quinto mandato e não se conforma com os sinais da esquerda: “Há indícios de envolvimento do PT com o crime”.

 

Azedou o clima

Maior climão no Superior Tribunal Militar após sua presidente Maria Elizabeth Rocha lacrar pedindo desculpas às vítimas da ditadura. O ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira registrou sua discordância.

 

Silêncio gritante

O senador Paulo Paim (PT-RS), caçador de votos de aposentados, tomou chá de sumiço no roubo no INSS. A oposição não estranha: afinal, PT e governo Lula têm ligações umbilicais, até familiares, como o caso.

 

Um político à deriva

Com chances remotas e por isso mesmo desmotivado para disputar mandato eletivo, o senador Rodrigo Pacheco (MG) já tem ao menos um projeto político, caso se frustre o sonho do STF: vai se filiar ao MDB.

 

Leva para casa

O presidente Nayib Bukele, ídolo dos salvadorenhos, mandou suspender comida dos 40 mil bandidos que prendeu, caso se confirme a ordem para matar pessoas aleatoriamente nas ruas. E sugeriu que os organismos internacionais levem para suas casas os bandidos que tanto protegem.

 

Agenda

Se nada mudar, vai ser no fim da manhã desta segunda (3), às 11h, o encontro entre Alexandre de Moraes e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. A pauta da audiência será a megaoperação contra o crime organizado.

 

Petistas esperançosos

Três dos quatro governadores do PT estão aptos a disputar a reeleição em 2026; na Bahia, Ceará e Piauí. Só a governadora Fátima Bezerra (RN) não pode concorrer e deve tentar o retorno ao Senado Federal.

 

Dicionário ideológico

Geralmente ganham denominação diferente os conflitos entre forças armadas, grupos paramilitares ou terroristas que movimentam milhares de soldados e produzem mais de cem baixas.

 

Maioria não-absoluta

Candidata do governo de esquerda no Chile, com apoio de Michelle Bachelet, Jeannette Jara lidera pesquisas, mas tem só 16% de chance de vitória nas casas de apostas. Derrota no 2º turno é mais que provável.

 

Pensando bem...

...se ginástica olímpica marqueteira fosse modalidade esportiva, o Planalto já seria ‘hors concours’.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Diferenças visíveis

O papa João Paulo II visitava Brasília, em 1991, quando foi apresentado a várias autoridades, no Palácio do Planalto. Na fila estava o secretário de Esportes, Bernard Rajzman, ex-jogador de vôlei, e sua esposa, Carmem, filha de Ademar Ghisi, ministro do Tribunal de Contas da União. Era impossível não notar a diferença de idade e de estatura, no casal. “É sua filha?”, perguntou João Paulo II, simpático. Bernard se apressou na resposta, um tanto contrariado: “Não, é minha mulher!” O papa já cumprimentava outro casal quando Bernard desabafou: “Até tu, papa?”

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT correu pra aparelhar tudo"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre suspensão da Lei das Estatais, provocando prejuízo bilionário nas empresas

01/11/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Polícias da esquerda são as mais letais do Brasil

Não é no Rio de Janeiro, mas na Bahia, que há 18 anos tem o PT no comando do governo, onde está a polícia mais letal do País, considerando números absolutos da recente edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2025). Foram 1.556 mortes em 2024, uma taxa de 10,5 a cada 100 mil habitantes. São mais do que o dobro dos 703 registrados pela polícia fluminense no mesmo período, com taxa de 4,1.

Números vergonhosos

A Bahia de Jerônimo Rodrigues (PT) teve número ainda pior na edição anterior do anuário: foram 1.700 mortes, 11,5 em cada 100 mil.

DNA vermelho

O Amapá de Clécio Luís, hoje no Solidariedade, ex-Rede, ex-Psol e ex-PT, lidera a letalidade 17,1 ou 137 em números absolutos.

Acima da média

Os dois Estados têm índices bem piores do que o registrado na média nacional, com taxa em 2,9 para cada 100 mil habitantes.

Dados oficiais

Agora lacrando na favela, Benedita da Silva (PT) fez um governo em que a letalidade policial no Rio disparou de 592 (2001) para 900 em 2002.

56% reprovam posição de Lula sobre narcotráfico

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas aponta que 56,1% da população do Rio de Janeiro reprova o “trabalho” de Lula (PT) contra o tráfico de drogas: 45% classificam a atuação do petista como “péssima” e 11,1% dizem que é “ruim”. Outros 26,5% acreditam que o “trabalho” do presidente é regular, enquanto só 14,2% dizem que é bom (8,3%) ou ótimo (5,9%). A pesquisa foi feita após Lula haver afirmado que traficante “é vítima do usuário” e na sequência da megaoperação policial no Rio.

Bem diferente

De um modo geral, na média da população em geral e dos moradores de favela, a megaoperação é aprovada por 70% do total.

Mais, por favor

Segundo o Paraná Pesquisas, 67,9% da população pede ainda mais operações policiais que protejam a população dos criminosos.

Favelas aplaudem

Levantamento semelhante do AtlasIntel distinguiu a população em geral dos moradores das favelas do Rio: 87,6% aprovaram a megaoperação.

Muito estranho

Mais do que gafe, a divulgação antecipada da ministra Simone Tebet (Planejamento) sobre dados do desemprego levanta suspeitas quanto a confidencialidade, que podem mexer com o mercado financeiro.

Origem das plumas

Na CPMI do INSS, o PSDB/Cidadania substituiu Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), um dos parlamentares que votou contra a convocação de investigados como Frei Chico, irmão de Lula. Entra Beto Pereira (PSDB-MS), que assim como Nogueira era filiado do PDT antes de virar tucano.

Na calma

Mesmo com prometida celeridade na tramitação da PEC da Segurança, pouco deve acontecer este mês. O relatório só deve ser apresentado pelo deputado Mendonça Filho (União-PE) em dezembro, dia 4.

Não pôde evitar

Lula que não perde palanque quando dá para faturar algum assinando leis aprovadas, engoliu seco e assinou na moita a lei Sérgio Moro (União-PR), que reforça proteção de agentes em combate ao crime organizado.

Ritmo tartaruga

Só agora o STF determinou nova notificação a Silvio Almeida na queixa-crime que enrola o ex-ministro dos Direitos Humanos de Lula no escândalo sexual envolvendo ex-servidoras. Tem 15 dias para resposta.

O povo aprova

Pesquisa AtlasIntel sepulta falácias lacradoras sobre a operação contra criminosos da pior espécie, no Rio: quase 88% dos moradores das favelas cariocas aplaudiram a ação da polícia militar.

Ministério que faz falta

O ex-presidente Michel Temer defende que Lula recrie um ministério da Segurança Pública, que fez sucesso em seu governo: “seria importante para o País, um gesto muito adequado”.

Bolso cheio

Estados e municípios encheram as burras com royalties dos contratos de partilha de produção de petróleo. A ANP concluiu na sexta os repasses relativos à produção de agosto, rendeu, ao todo, R$5,1 bilhões.

Pensando bem...

...pesquisas apontam: quem menos aprova a megaoperação no Rio, mais longe está do problema.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Discriminação

Quando soube que foram sacados R$20 mil (o menor valor de todos) para o deputado Professor Luizinho (PT-SP), na boca do caixa do mensalão, escândalo de corrupção do primeiro governo Lula cujas cifras atingiam facilmente dezenas e centenas de milhões, o senador José Jorge (PFL-PE) ironizou: “Professor é discriminado até nisso...”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 22 horas

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio
Loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

4

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C
PREVISÃO

/ 18 horas

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

5

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira
SAÚDE

/ 1 dia

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho