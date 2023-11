Lula fala muito sobre diversidade, mas ainda não alterou o quadro de participação de homens e mulheres negros em postos de confiança na gestão federal em comparação a seu antecessor, Jair Bolsonaro.

Mais: em setembro, pretos e pardos somavam 37,8% dos 37,6 mil escolhidos para cargos comissionados. Em dezembro do ano passado, ainda no governo Bolsonaro, o segmento já era de 37,3% do total e em setembro de 2019, 34,5%.

“Há meses, não converso com ele. Se pudesse, diria para manter a meta do déficit zero nas contas de 2024. É um erro o governo se endividar para financiar obras do PAC”,

de HENRIQUE MEIRELLES // ex-presidente do BC nos dois primeiros governos de Lula.

In – Drinque sem álcool: Bahama Mama

Out – Drinque sem álcool: Grasshopper

Entre passarelas e primeira fila

Apesar de pouca divulgação aconteceu entre os dias 8 e 12 de novembro a 56ª edição do São Paulo Fashion Week que apresentou as principais tendências de moda para o verão 2024. 38 marcas nacionais desfilaram entre o Shopping Iguatemi e o Komplexo Tempo, na Mooca que eram os principais pontos.

O grande destaque desta edição foi que as marcas deram espaço nas passarelas para as veteranas, em algumas grifes modelos com mais de 50 anos. O ponto alto foi o desfile da cantora Preta Gil para a grife carioca The Paradise, que também teve em sua passarela, Luiza Brunet (primeira foto) Marina Dias e Veluma.

Mais: a maioria das marcas apostaram na inclusão, diversidade e sustentabilidade com casting bem eclético. Também se dividiram por lá entre passarela e primeira fila, Barbara Fialho e Mônica Martelli (segunda foto), Isabella Fiorentino (terceira foto) e a jornalista Rachel Sheherazade (última foto) recém-expulsa da A Fazenda.

Violência por super dívida

O casal Ana Hickmann-Alexandre Corrêa (são sócios) não tem apenas R$ 3,5 milhões em dívidas. Os dois e a empresa Hickmann Serviços Ltda. acumulam R$ 14,6 milhões em dívidas, conforme revelado por relatório do Banco Safra. Ela não teria conhecimento desse montante e a briga doméstica começou por causa disso. No relatório, aparece uma lista de 46 processos de cobrança instaurados contra o casal e sua empresa no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Entre os processos, dívidas por empréstimos bancários, impostos, condomínio e até amigos. Em outubro, o Banco Safra pediu o bloqueio de bens do casal em processo no qual cobra uma dívida de R$ 365 mil por um empréstimo realizado em maio. Foi indeferido pelo juiz Evandro Lambert de Faria. Quem cuida da administração e finanças da empresa é Alexandre. Teria até procuração de sua mulher.

Em outro processo, o Banco do Brasil também exige o pagamento de uma dívida de R$ 1,2 milhão. Ele é que acionou a Justiça tentando um acordo. Em outubro, a Hickmann Serviços Ltda. já havia sido notificada a respeito de outra dívida com valor de R$ 2,4 milhões, processo movido por uma cooperativa que alega não ter recebido pagamento de um empréstimo. Colunas de showbiz dizem que ela tem um patrimônio de R$ 150 milhões. Bem administrados, resultariam em juros de cerca de R$ 4 milhões anuais.

Apenas uma brincadeira

“Voltamos” foi a frase que Sabrina Sato (em alta na Globo) e João Vicente de Castro usaram para apresentar a nova atração Let Love, que estreou no Multishow. Muita gente vibrou ao ver a frase, acreditando que o ex-casal havia voltado.

A novidade é um reality de relacionamento que coloca pretendentes que acabam de se conhecer para viver juntos, sob o mesmo teto, com toda a intimidade de um casal de anos. Sabrina mostrou-se feliz com o novo programa: “Foi bom mostrar um pouco da nossa relação de amizade, temos carinho e admiração um pelo outro”.

João Vicente completou: “Fiquei muito feliz, eu e Sabrina sempre sonhamos em trabalhar juntos. Antes de ex-namorados, somos amigos e sempre torcemos muito um pelo outro. Temos uma característica parecida que é gostar de gente, somos curiosos e um pouco fofoqueiros”.

Arrumando a mala

Lula já está se preparando para retomar sua série de viagens internacionais ainda este mês: em Dubai, ele e Janja deverão se hospedar no famoso Hotel Burj al Arab, um dos mais caros do mundo, onde a suíte principal custa R$ 50 mil por apenas uma noite. Será a 16ª viagem do petista ao exterior que vai a Arábia Saudita, Catar e Alemanha.

Concorrente

Quem acompanha a quantidade de viagens do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ironiza e diz que ele é “concorrente” do presidente Lula. Em seu segundo mandato, Zema já passou 70 dias distante do Palácio Tiradentes neste ano. Saiu do estado 35 vezes entre janeiro e setembro de 2023.

O número supera as 25 viagens realizada em 2019, primeiro ano do seu primeiro mandato, quando ele ficou 41 dias fora de Minas. Zema passou 17 dias no exterior em 2023: 10 na Itália e Áustria e sete nos Estados Unidos.

“Frigideira”

Está em pauta de negociações entre Lula e o Planalto também o Ministério da Pesca e Aquicultura. Mesmo sendo um peixe miúdo, Lira quer o cargo para fazer política regional. Ele acha que tem “Pernambuco de mais para Nordeste de menos” no primeiro escalão do governo.

O atual titular de Pesca, André de Paula, forma um quarteto na Esplanada dos Ministérios, ao lado de José Múcio (Defesa), Silvio Costa (Portos e Aeroportos) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia). André de Paula já sentiu o cheiro de óleo na frigideira.

FORA DO MAPA

O Ministério de Portos e Aeroportos prepara estudo técnico para as obras de dragagem do Porto de Natal. No governo, o projeto é considerado o ponto de partida de adequação de portos públicos a navios movidos por combustíveis limpos.

É um dos maiores entraves logísticos do país. O sistema portuário brasileiro, segundo analistas, está à margem da transição energética do setor de navegação por não ter estrutura para receber grandes embarcações não poluentes.

Escolhido

Jean Lima deverá ser efetivado como presidente da EBC, dando ao ministro Paulo Pimenta (Secom) controle total sobre a empresa. Lima é da mesma corrente interna do PT que Pimenta integra, o Socialismo em Construção.

Ele é historiador e a EBC será seu primeiro trabalho numa empresa de comunicação. José Américo Dias, superintendente de São Paulo, achou que seria escolhido, mas Paulo Pimenta levou a melhor. Funcionários de São Paulo respiraram aliviados: odeiam Dias.

SUPER PODEROSO

Segundo analistas, Câmara e prefeituras podem perder sentido já a partir da transição da reforma tributária, com a criação do “conselho federativo”, composto por representantes de cada Estado, para controlar e distribuir o novo IBS (Imposto Sobre Bens e Serviços), em substituição aos tributos municipais ISS e IPTU.

O representante de cada Estado terá mais poder que deputado, senador, governos estaduais e assembleias e até o Congresso pode ficar fora de cena: o conselho é que decidirá sobre o orçamento.

Imigrantes ilegais

As informações circulam no Itamaraty: o Instituto Nacional de Migración do México pediu à Embaixada do Brasil que acelere os trâmites para a saída do país de um grupo de mais de dois mil brasileiros presos tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

O problema é considerado delicado pelos diplomatas. O México e também os Estados Unidos têm cobrado do governo Lula medidas duras para combater quadrilhas que atuam em território brasileiro. Os dois países ainda não registraram qualquer ação nesse sentido.

Rompimento

A cantora e ex-BBB Juliette Freire acaba de encerrar sua parceria profissional que vinha mantendo desde 2021 com a empresa Rodamoinho, da cantora Anitta. Desde que venceu o Big Brother Brasil 21, ela mantinha um contrato com a empresa da funkeira.

O rompimento é devido a acusações de plágio em diversas ocasiões. Entre os que reclamaram estavam Emicida, Iza, Manu Gavassi e até Pabllo Vittar. Composições que integram as acusações deverão ser retiradas do ar.

ACORDO

Luiza Brunet, que prestou solidariedade a Ana Hickmann no episódio de violência doméstica, também estava às voltas com uma dívida de R$ 646 mil de cartão de crédito. Foi acionada judicialmente e o processo corria no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora, para se livrar da cobrança, Luiza recorreu a um acordo que, segundo seu advogado, rendeu um bom desconto. O banco que acionava a ex-modelo era o Bradesco. No acordo, multas e juros foram reduzidos.

MISTURA FINA