"Essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira, vai se tornar ainda mais forte"

“Essa reunião de hoje significa que a democracia brasi- leira, depois do episódio de domingo, vai se tornar ainda mais forte”

de TARCÍSIO DE FREITAS // governador de São Paulo, sobre reunião de Lula com representantes da Câmara, Senado, STF, governos e prefeituras

Devido às investigações do Ministério Público Federal sobre o grupo Jovem Pan por conta de informações falsas e ataques antidemocráticos, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, deixa a presidência das empresas.

Mais: em 2021, a rádio Jovem Pan transformou-se em TV e ganhou a imagem de bolsonarista, com seus principais comentaristas. No domingo (8) a emissora tratava os golpistas como “manifestantes” e “famílias que querem transparência nas eleições.

Fora do governo

É uma espécie de pente-fino: o TCU identificou 6.157 oficiais comissionados em funções civis em 2020, mais do que o dobro da quantidade de 2016 (2.957).

A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, comanda agora a “desbolsonarização” do governo Lula, atingindo militares em cargos comissionados.

O petista terá apenas um militar como ministro (Bolsonaro levou sete para o Planalto): é o general Marco Gonçalves Dias, do GSI. Exonerada também foi a mulher do almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Selma Pinho (ocupava cargo de confiança na Secretaria-Geral da Presidência). Bolsonarista, o almirante não participou da cerimônia de troca dos comandantes militares.

Bloqueio de Bens

A Advocacia-Geral da União (AGU) vai pedir bloqueio de bens de mais de 100 empresas suspeitas de financiar atos golpistas, com fornecimento de transporte e alimentação, além de suposta participação na estratégia dos golpistas no ataque aos prédios dos Três Poderes.

A ideia é utilizar os recursos para pagar o prejuízo pelos danos ao patrimônio. Entre as obras de arte semidestruídas (haverá tentativas de restauro) estão trabalhos de Di Cavalcanti, Portinari e Athos Bulcão. A pintura de Di Cavalcanti vale entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões.

Olho nos trilhos

O governo Lula vai rever o modelo das outorgas ferroviárias idealizado pela gestão Bolsonaro. O Ministério dos Transportes quer acabar com o regime de autorizações (leia-se Pro trilhos) preservando apenas os contratos já assinados.

O entendimento é que esse formato criou um ambiente cenográfico, pouco exequível. Até nos contratos assinados, há dúvidas das empresas e consórcios contemplados. Dos 88 requerimentos de autorização feitos ao antigo Ministério da Infraestrutura (tempos de Tarcísio de Freitas) e ANTT, já foram assinados 27 acordos, com promessa de investimentos de R$ 133 bilhões.

Independente

O ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), presença diária na televisão, quer mudar a legislação sobre o uso da Força Nacional de Segurança (FNS).

A proposta, já discutida pela equipe de transição, está sendo tratada como prioridade diante dos atos criminosos de domingo (8). A ideia é que o governo federal tenha plenos poderes para determinar o envio de tropas da Força sem a necessidade de pedido e muito menos de anuência do chefe executivo estadual, como a lei determina.

Sete anos

Jovens trans continuam sendo expulsas (ou proibidas) de usarem banheiros em universidades, shoppings e outros locais públicos, o que expõe a falta de regulamentação sobre o tema no Brasil.

Não há legislação federal que garanta o acesso de pessoas trans a banheiros de acordo com o gênero com o qual se identificam. O julgamento está parado há sete anos no STF desde que o ministro Luiz Fux pediu vista do processo. Agora, os pedidos de vista do STF, de acordo com as mudanças no regimento interno da Alta Corte, encurtaram para 90 dias.

20 anos de Carreira

A super modelo Isabeli Fontana, 39 anos, está comemorando 20 anos de carreira. Capa e recheio da revista Vogue Brasil, lembra dos primeiros momentos de sua carreira ao ficar em terceiro lugar no concurso Elite Model Look (que alçava aspirantes a modelo para fama).

E conta que é modelo por acaso, queria ser veterinária, mas pelo seu jeito “tomboy” (assim que sua mãe a descrevia), foi inscrita num curso de boas maneiras e assim foi parar no concurso.

Ela lembra também que sua carreira só alcançou altos voos depois de uma campanha junto com a Gisele Bündchen para a Valentino, quando Anna Wintour a viu e escreveu uma manteria sobre ela a descrevendo como promessa dos anos 2000. Ela não pensa em se aposentar e acredita que o segredo para sempre ser chamada para campanhas e desfiles é porque tem a capacidade de se renovar.

“Ainda consigo ter um espírito jovem que quer conquistar mais coisas. Não fico estagnada. Dou a volta por cima”. Só que o ritmo, é claro, diminuiu, não dorme antes de meditar e fazer as afirmações da autora motivacional americana Louise Hay.

“Procuro de tudo para cuidar da cabeça e do coração”. Mãe de Zion, de 19 anos e Lucas de 16, e há nove anos junto com o cantor Di Ferrero, ela confessou que não gostaria de viver uma gravidez aos 40 anos. Mais: ela acaba de assinar uma coleção com a marca Trinys (roupas fitness, de athleisure e praia)elas compartilharam algumas fotos feitas juntas.

Acha que é presidente

A maioria dos analistas políticos consideram Jair Bolsonaro o grande inspirador da invasão e depredação do Congresso, STF e Planalto no domingo (8), em Brasília, porque em seus quatro anos de mandato primou em fazer ameaças aos poderes e mesmo inspirar golpes, salientando que tinha a seu lado “o meu Exército”.

Bolsonaro, internado num hospital em Orlando com dores abdominais e sem previsão de alta, tratou de dizer que “não teve nada” com os ataques dos golpistas.

Da mansão onde está hospedado em Kissimmee, na Grande Orlando, o ex-presidente tem movimentado o Twitter. Nele, continua a se apresentar como “Capitão paraquedista do Exército Brasileiro. Presidente da República Federativa do Brasil. Candidato à reeleição com o número 22”. E mantém em seu perfil virtual um endereço fictício: “Brasília.Brasil”.

Irmã favorita

A modelo, empresária e influenciadora Kylie Jenner, 25 anos, a mais jovem membro da família Kardashian-Jenner, confessou em um de seus vídeos, ao fazer uma retrospectiva de seus melhores momentos de 2022, e depois de muita insistência ao ser questionada quem era a irmã favorita, disse que não tinha. E depois falou no momento quem merecia o troféu de irmã do ano era Khloé Kardashian. “Eu acho que minha irmã favorita esse ano provavelmente é a Khloé. Ou... É, eu vou com a Khloé. Nós ficamos mais próximas esse ano, nós estamos nesse clubinho de mães”. Kylie e Khloé tem filhas com idade bem próximas apesar dos 13 anos de diferença. E colocou as outras irmãs, Kendall, Kim e Kourtney como vice-campeãs.

De volta

Veterana figura do PT, ex-ministro da Previdência Social, Comunicação e Relações Institucionais dos governos Lula e Dilma Rousseff, Ricardo Berzoini, poderá ter seu nome barrado como indicação do partido para a presidência dos Correios: não possui curso superior. Em seus tempos de titular da Pasta da Previdência Social, Berzoini foi massacrado pela imprensa porque cismou de pedir “prova de vida” a aposentados nonagenários e mesmo centenários. Só que exigia que eles comparecessem pessoalmente nas agências do INSS.

Moda de Janja

A primeira-dama do país, Rosângela Lula da Silva, a Janja, que usou terno de seda dourada de Helô Rocha na cerimônia de posse de Lula foi alvo dos mais diversos comentários, quer valorizar a moda brasileira, mais especialmente se assinada por jovens estilistas.

Fazem parte de seu bloco de preferência, Sandra Anselmi, Paula Ferber, Rafaella Caniello e Airon Martins. Foi ele que criou a camisa de seda da marca Misci usada por Janja em sua primeira entrevista no Fantástico e o blazer que ela vestia na diplomação do marido no TSE. A camisa, à propósito, custou R$ 2.580.

Histórias do país

Algumas escolas de samba do Rio vão contar história do país, com direito a letras de seus sambas-enredo que poderão ter outra leitura. A Imperatriz Leopoldinense vai cantar a vida de Lampião e Maria Bonita. Trecho da letra:

“E foi-se então, adeus, capitão / No estouro do pipoco/ Rola o quengo do caboclo/ A sete palmos desse chão”. E a Beija-Flor reescreve a Independência: “Ordem é mito do descaso/ Que desconheço desde os tempos de Cabral/ A lida, um canto, o direito/ Por aqui o preconceito tem conceito estrutural/ Pela pátria soberana, eis o povo no poder”.

Novo número

Ainda no domingo, enquanto bolsonaristas radicais depredavam os prédios dos Três Poderes, aliados de primeira ordem e também ex-ministros de Bolsonaro tentaram contato com o ex-presidente em Orlando, mas não tiveram sucesso.

Bolsonaro havia trocado de celular e repassou o número apenas para restrito grupo de pessoas. A mudança teria ocorrido há pouco mais de uma semana, quando o ex-chefe do Executivo viajou para os Estados Unidos. Muitos acharam que ele queria distância de qualquer seguidor participante do vandalismo em Brasília. Seus filhos Flávio e Carlos, que estavam na Flórida, falaram com quem ficou por aqui com seus celulares.

MISTURA FINA

AINDA distante de 2026, o PL já tem planos para Michelle Bolsonaro. Voltando de Orlando, assumirá o PL Mulher e terá sala em Brasília e oito assessoras. A ideia é que Michelle ganhe presença nacional e seja preparada para uma candidatura lá na frente. Uma das alternativas é que mude seu domicílio eleitoral para São Paulo e saia candidata ao Senado. Tudo planejado por Valdemar Costa Neto.

PARA quem gosta de números: a posse de Lula atraiu 407 jornalistas de 16 países e cerca de 150 mil pessoas. Jair Bolsonaro, em setembro do ano passado, conseguiu reunir 100 mil pessoas. No velório de Pelé, Santos foi tomada por 230 mil pessoas e para lá se deslocaram 1.190 jornalistas de 32 países.

CELINA Leão está assumindo a cadeira de governadora do DF em substituição a Ibaneis Rocha, que foi suspenso por 90 dias pelo ministro Alexandre de Moraes pela ausência de providências a serem tomadas enquanto os golpistas depredavam os prédios do Três Poderes em Brasília. Celina já tem feito considerações mais do que elogiosas a Ibaneis, mas ele já ganhou, em menos uma semana, sete pedidos de impeachment. Mesmo demonstrando fidelidade, Celina já pode sonhar com um governo caindo no seu colo.

O PROTAGONISMO de Rui Costa (Casa Civil) até agora começa a gerar ciumeira entre os petistas. Já existem conversas de que ele pode entrar na lista dos presidenciáveis do governo – e no lugar de Fernando Haddad (Fazenda). Dessa lista, além do ministro da Fazenda, já fazem parte Geraldo Alckmin e Simone Tebet.

OS ministros do Desenvolvimento Social, Wellington Dias e da Fazenda, Fernando Haddad, planejam colocar na rua em um mês o Desenrola, iniciativa do governo para renegociação de dívidas.

O programa é de grande complexidade: implica definir taxas de juros, percentuais de desconto para as dívidas e quem assumirá o risco.

O governo já pediu adesão das instituições financeiras ao programa – e cada um poderá ter um método próprio para atuar. Juntar todas no mesmo bloco é complicado.

O BRASIL tem sido pressionado pela Organização Mundial da Saúde Animal a emitir um alerta formal sobre a presença do aethina túmida em algumas regiões produtoras de mel do país. É uma espécie de besouro que devasta colmeias, impondo prejuízos aos apicultores.

Já há registro no Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. A disseminação do besouro pode custar o bloqueio à entrada de mel brasileiro em diversos países, justo quando o Brasil bate seu recorde com a produção de 60 mil toneladas. Entre os principais países importadores estão EUA, Alemanha, Canadá, Países Baixos e Reino Unido.

