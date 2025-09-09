Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Esse 7 de Setembro foi um grito contra arbitrariedades"

Deputado Rodrigo Valadares (União-SE) sobre manifestações em todo o País

CLAÚDIO HUMBERTO

CLAÚDIO HUMBERTO

09/09/2025 - 07h00
Setor público já gastou R$3,5 trilhões, este ano

Os governos federal, estaduais e municipais já custaram mais de R$3,5 trilhões aos pagadores de impostos somente nos primeiros oito meses do ano, no Brasil. A máquina federal de Lula (PT) fez a maior parte dos gastos do governo, R$1,53 trilhão (até o momento, em 2025), bem mais que R$1 trilhão de todos os 27 governos estaduais somados e outros R$1 trilhão torrado pelas mais de 5,5 mil prefeituras. A conta que expõe a gastança do setor público é da plataforma Gasto Brasil.

Pessoal leva 60%

Segundo a ferramenta, gastos com pessoal (e encargos) e Previdência Social correspondem a cerca de 60% do total das despesas públicas.

Executivo trilionário

No governo federal, o Executivo é o Poder que mais gastou o dinheiro extraído do bolso de quem paga impostos: R$994,4 bilhões até ontem.

Justiça de ouro

O Judiciário federal, que inclui tribunais superiores e a Justiça federal nos estados, é o segundo maior gastador: R$35,9 bilhões.

Gatos sem limites

O Legislativo gastou 30% a menos que o Judiciário, R$ 26 bilhões. O Ministério Público R$18,7 bilhões e a Defensoria Púbica, R$5,1 bilhões.

Paulista colocou Tarcísio na disputa presidencial

O discurso em que se reconciliou com o bolsonarismo, domingo (7), na Avenida Paulista, praticamente oficializou a disposição de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) de disputar a presidência em substituição a Jair Bolsonaro (PL), se for essa a escolha do ex-presidente. A mudança de comportamento do governador de São Paulo tem sido percebida após sua visita a Bolsonaro, há dez dias, quando ambos mantiveram uma conversa reservada de teor não divulgado.

Engajamento

Após a conversa reservada com Bolsonaro, Tarcísio arregaçou as mangas e na sequência se engajava no esforço pela anistia.

Rejeição definidora

A provável candidatura de Tarcísio preocupa Lula porque, além de se mostrar competitivo, o governador tem baixa rejeição no eleitorado.

Lealdade ao ex-chefe

Aliás, o discurso preocupou também apoiadores de Lula, que esperavam que Tarcísio renegasse suas origens bolsonaristas.

Traficante no palanque

O Congresso deveria investigar o que fazia no palanque de Lula (PT), na favela do Moinho, a mulher que presa pela polícia por tráfico de drogas e por extorquir moradores. Seu irmão chefia o PCC na região central de São Paulo. O Congresso deveria investigar, mas não o fará.

Cerco europeu

Deputado do partido Chega na Assembleia da República Portuguesa, o brasileiro Marcos Santos disse ao canal de Barbara Kogos, no Youtube, que Lei Magnitsky alcança Alexandre de Moraes também na Europa.

Denúncia na pauta

A Comissão de Segurança Pública do Senado vota, a partir de 11h desta terça (9), série de requerimentos em torno das denúncias de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Crise no PBC

O Itaú, maior banco do País, demite em massa como se preparasse para o pior. Isso após fazerem o “L” vários dos seus sócios e herdeiros, militantes do influente “Partido dos Banqueiros Comunas (PBC)”.

Não é piada

Para Rogério Marinho (PL-RN), sobrou só o “tapetão” ao governo, na CPMI do INSS, após o ex-ministro da Propaganda de Lula pedir sua suspensão da comissão por... ter sido ministro de Bolsonaro.

Sem investigar

A senadora Damares (Rep-DF) cobrou a Controladoria-Geral da União por arquivar o processo contra o nº 2 do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, acusado de jantar fora da agenda com empresa de streaming.

Pimenta nos olhos...

Após militantes do Psol invadirem prédio no Rio, o prefeito Eduardo Paes (PSD) avisou que invasões “não passarão” e criticou o partido. O Psol é o único partido de esquerda que não apoiou Paes na eleição.

Papo nada reto

Até o início da noite desta segunda (8), a presidência da Câmara dos Deputados ainda não havia divulgado qualquer pauta de votações no plenário, mas existe uma sessão semipresencial prevista na agenda.

Pergunta no passado

Povo na rua não era democracia?

PODER SEM PUDOR

Promoção instantânea

Raposa política, José Maria Alckimin sempre se saía de situações de “saia justa”. Certa vez, solícito, recebeu um militar em audiência: “Tenha a bondade, major.” O home corrigiu: “Não sou major, dr. Alckimin, sou apenas um capitão.” O político mineiro não se fez de rogado: “Para mim, é major, na promoção de minha amizade…”

Giba Um

"Vou fazer 80 anos, mas estou parecendo um jovem de 30. O meninão aqui... estou a 180 por hora...

a 180 por hora, estou que nem carro de Fórmula 1. Estou assim porque tenho uma causa. Vocês são a minha causa", de Lula, lançando o programa Gás do Povo, em BH.

08/09/2025 00h02

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Para um programa que saiu do ar há muitos anos, sem se preocupar com a repercussão e já tentou voltar outras vezes, a informação de que o novo "Aqui Agora" já está arrumando as gavetas para cair fora, não chega a ser novidade. A produção é pobre, quadros como "Para quem você puxaria a descarga? São indigestos.

Mais:  a "casa assombrada" é de rir (restou pouco da casa) e por aí vai com comando de Geraldo Luís, que entrou em cena na última hora. Dani Brandi é competente, Mauro fim Pagetti parece estagiário. E ainda tem o policialesco "Brasil Urgente", da Band, levando a melhor.

"Direito à defesa"

José Luis Oliveira Lima, o Juca, advogado de Braga Netto, anunciou o curto prazo para a defesa analisar  provas, disponibilizadas na íntegra só recentemente: são quase 80 terabytes de dados, sendo 225 milhões de mensagens, equivalente a 17 mil filmes longa-metragem. Mais: a notificação do governo dos EUA aos bancos brasileiros, sobre sanções contra Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, faz prever que essas medidas podem ser estendidas a outras pessoas.

"Para inglês ver"

Deputados da federação União Progressista, que desembarcou do governo, garantem que a decisão terá pouco impacto no Congresso. O anúncio é visto por alguns como "para inglês ver". A avaliação de parlamentares do União Brasil e do PP é que os alinhados a Lula em temas como isenção do IR, dificilmente haverá resistência, por ser pauta popular. E mais: muitos não vão se descolar totalmente por interesse em emendas. 

Pé na estrada

A ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) retomou, na semana passada, as Caravanas Federativas, nas quais representantes do governo Lula se reúnem com gestores locais. O evento aconteceu em Natal, com a presença de mais de 2.500 pessoas. Para este ano, estão previstas ainda as caravanas em  São Luiz (MA), Fortaleza (CE), Foz do Iguaçu (PR) , Pelotas (SC), Mauá (SP) e Rio de Janeiro (RJ). 

Parceira certa 1

A entrada da Acciona no leilão de concessão do túnel Santos-Guarujá trouxe um certo alívio ao governador Tarcísio de Freitas. A participação dos espanhóis foi vista no Palácio dos Bandeirantes como estratégica para atenuar a percepção de fracasso que ronda um dos maiores projetos de infraestrutura da gestão Tarcísio – um investimento total de R$ 7 bilhões. 

Parceira certa 2

Mais Santos-Guarujá: na hora H, outros, grandes players do setor, como a chinesa CCCC, a italiana WeBuild, Andrade Gutierrez e Odebrecht, recuaram e desistiram de apresentar proposta. A Acciona terá como único concorrente a portuguesa Mota Engil, que tem uma operação bem menor no  Brasil. Por sinal, parece que há uma sintonia entre espanhóis e Tarcísio de Freitas. Responsável pela linha 6 (laranja) do metrô de São Paulo, o grupo é apontado como  forte candidato a assumir também a implantação da linha 19 (celeste), orçada em mais de R$ 12 bilhões. 

Giba Um

"Virou um inferno"

Com pouco mais de 20 anos como atriz e vivendo Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, a atriz Paolla Oliveira, abriu seu coração para  falar sobre a cobrança excessiva sobre sempre estar em boa forma no videocast 'Conversa vai, conversa vem', da  jornalista Maria Fortuna. “O inferno que se tornou a minha vida. O desagrado, a insuficiência. Quando se coloca uma roupa em que se sente bonita e não está bonita para os outros. Quando ia fazer um trabalho e me perguntavam sobre quantos quilos ia emagrecer e não sobre o personagem. O carnaval era sobre a dieta que faria. Respondia no modo sobrevivência, tipo: “Sabem mais que eu, preciso responder”. Uma hora era bonita, outra hora não era mais. Aqui era padrão, ali era gorda. Foi uma confusão tão grande que falei: “Não quero mais”. Foi uma crise gigante”. Foi então que se deu conta que não precisava mais se preocupar com a opinião dos outros, resolvendo simplesmente parar de escutar as críticas negativas, principalmente,  pelo seu corpo e revelou o quanto isso foi libertador. “Comecei a me reconhecer e falar “preciso estar de acordo com o que penso e não com a expectativa dos outros”. Foi libertador. A régua continua cruel demais, temos que ser mais magra, mais jovem, mais bonita. Mas a partir do discurso posto, conseguimos arrumar lugar de mais conforto. O ano mais lindo foi o da onça, quando fiz vídeo falando: “Quero que se dane meu peso, a dieta que vou fazer, não vou fazer nada, parem de me perguntar”. 

STF pronto: anistia é inconstitucional

A responsabilização dos envolvidos é fundamental para que nada parecido se repita". É o ministro Gilmar Mendes em um evento acadêmico, na semana passada, na Suprema Corte di Cassazione Corte institucional da Itália, antecipando a posição da 1ª Turma do STF sobre o julgamento da trama golpista. E emendou: "A Corte está preparada para enfrentar, uma vez mais e sempre, com altivez e resiliência, todas as ameaças contra si e sua independência venham de onde vierem". Na Câmara, com Centro e oposição, o clima é de otimismo (!) porque as planilhas registram 300 votos. Resumo da ópera: por mais que Hugo Motta negue, a proposta para a anistia será pautada e pode sair ainda em setembro. E Gilmar Mendes continua à espera: anistia em caso de tentativa de violação do estado democrático "morre na praia". O que poderá acontecer na sequência, é outro problema. A senha para o projeto da anistia andar foi a visita de Arthur Lira, ainda influente no Centrão a Bolsonaro. A sentença pode sair esta semana, sexta-feira , dia 12.

Olho no futuro

Analistas de plantão apostam que, se for colocado em prática hoje, com ou sem Tarcísio, o projeto de anistia não sobrevive. Se o Congresso aprovar, a PGR contestará a medida no STF. A Alta Corte julgaria inconstitucional o perdão a golpistas recém condenados. Mais: Em dois anos, Alexandre de Moraes será presidente do Supremo. Se a direita for maioria no Congresso em 2027, poderá abrir um processo de impeachment contra o ministro. Com Moraes nas mãos dos parlamentares, o Judiciário e o Congresso precisarão conversar.

Giba Um

Novos trabalhos

A atriz e modelo Pamela Anderson, hoje com 58 anos, ficou internacionalmente conhecida por sua interpretação de "C.J." Parker na série de TV SOS Malibu (1992–1997). Apesar de nunca ter parado de atuar tem quase 30 filmes e muitas participações em séries, longas e programas de TV, viu seu nome ganhar o noticiário de novo com a atuação na nova versão do filme Corra que a Polícia Vem Aí (considerado pela crítica uma das melhores comédias de 2025). E com esse novo reconhecimento ela está sendo chamada para fazer outros trabalhos, já está escalada para mais três longas o Rosebush Pruning (A Roseira podada),Place to Be (Lugar para estar) além de  protagonizar Queen of the Falls, um longa-metragem independente que contará também com a presença de Guy Pearce no elenco principal.  Mais: Pamela que fez o programa Pamela's Garden of Eden agora comanda uma outra atração, desta vez na área culinária, o Pamela's Cooking with Love exibido pela plataforma de streaming Prime Video. Na atração nomeados chefs a acompanha em um passeio por  propriedade rural na Ilha de Vancouver, onde juntos preparam refeições à base de plantas..
 fundamentais para viralização na internet, e isso realmente me interessa. Acho que tenho tido bastante sucesso nisso”.

Giba Um

Michelle senadora

Michelle Bolsonaro vem ganhando força como uma das principais lideranças da direita no Brasil, ampliando sua relevância eleitoral. Pesquisa do instituto Gerp diz que, num segundo turno, Michelle venceria Lula com 48% de intenções de voto contra 37% do presidente. O marido nunca permitiria uma candidatura à Presidência: Michelle disputará o Senado, enquanto Lula tem sua reprovação aumentada. E mais agora, sua articulação com Celina Leão pode ter impacto significativo nas eleições do ano que vem. Detalhe: Michelle ainda sonha com o Planalto.

"Buenos Wines"

Considerado um dos maiores narradores de futebol de todos os tempos, Galvão Bueno continua dando voz à emoção como contratado da Amazon Prime Video. E decidiu recalcular a rota e expandir seus investimentos. Hoje, é um dos principais produtores de vinho do país. Aos 75 anos, dono da Fazenda Bellavista Estate, em Candiota, no Rio Grande do Sul, Galvão contempla, em mais de 100 hectares, uma variedade de uvas. Dentre os cultivos estão merlot,  Petit verdot, cabernet sauvignon, Pinot Noir, sauvignon Blanc e Chardonnay. Sua marca é inspirada em seu prestígio nos esportes: "Bueno Wines".

Quatro em dez

Mudanças no Jornal Nacional: William Bonner sai entra César Tralli em novembro e permanece Renata Vasconcellos com o novo maior salário da emissora. A audiência do Jornal Nacional já teve tempos melhores. Em 2025 é de 22 pontos com 37% de share no chamado PTN (audiência no Brasil como um todo). O JN fala com quase 30 milhões de brasileiros todos os dias. De janeiro até agora, já foram mais de 150 milhões de brasileiros alcançados. Em 2025 (até o momento) de 10 televisores ligados, 4 estão sintonizados no JN durante a exibição do telejornal.

Mistura Fina

Logo na largada do processo sobre trama golpista, os advogados dos réus produziram saldo negativo para Bolsonaro. Tentaram reduzir a responsabilidade e sem negar a citada trama golpista. O caso mais emblemático foi na defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Advogado e ex-secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten não deixou por menos: "Essa turma criava e  distribuía teorias conspiratórias para se manter vivos dentro de suas insignificâncias".

Donald Trump quer fazer da caça aos imigrantes uma marca de seu governo. No caso dos imigrantes brasileiros, segundo a PF, já se pode traduzir em números. Nos primeiros oito meses deste ano, 1.817 brasileiros foram expulsos dos Estados Unidos. Isso representa mais que os 1.660 mandados embora em todo o ano de 2024. E muito mais que os 1.256 obrigados a retornar em 2023.
 
Os executivos da Reag Investimentos que articulam a aquisição da gestora estão amarrando um contrato de risco com o atual controlador, João Carlos Mansur. A proposta não prevê qualquer desembolso de imediato no negócio. Haveria um tempo de carência, de 12 a 24 meses, para o pagamento. O valor, por sua vez, só seria fixado ao final desse prazo e calibrado em função da carteira de ativos retidos e dos resultados financeiros.
 
Ou seja: do que estará da Reag após a grave crise reputacional deflagrada com as denúncias de investimentos com o PCC. E mesmo assim, com todas essas amarras, os executivos da gestora ainda não estão certos de que assumirão esse risco apenas entre si. O que corre no mercado é que eles buscam parceiros externos para a compra do controle da Reag. O que já é, em grande parte, outra história.
 
Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha do apresentador Silvio Santos, mudou sua assinatura profissional Ela pediu para ser chamada, daqui para a frente, de Daniela Abravanel.
 
In – Lasanha de palmito à bolonhesa
Out – Lasanha de chuchu e carne moída

cláudio humberto

"Queremos é alcançar os grandes ladrões da Nação"

Deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI que investiga o roubo no INSS

07/09/2025 14h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Mordomia: FAB já fez 793 voos com autoridades
Regalia das mais cobiçadas por autoridades em Brasília, os voos em jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB) se aproximam este ano das 800 decolagens levando a turma da mordomia. Entre 1 de janeiro e 3 de setembro, mais recente atualização da FAB, foram 793 viagens para levar ministros de Lula, presidentes da Câmara dos Deputados, Senado e Supremo Tribunal Federal. A rigor, ministros do STF nem poderiam desfrutar da benesse, mas deram um jeitinho de liberar.

Passou a boiada
Oficialmente, os ministros do Supremo solicitaram os jatinhos da FAB por ao menos 19 vezes. Tudo por nossa conta dos impostos.

Palmo a palmo
Na acirradíssima disputa pelo topo da regalia estão Fernando Haddad (Fazenda), com 87 voos; e Hugo Motta, presidente da Câmara, 85.

Eles adoram
Baforando no cangote de Motta e Haddad está Luís Roberto Barroso. O presidente do STF viajou 82 vezes nas asas da FAB.

Desgastou, parou
Como a coluna revelou em 13 de junho, a farra diminuiu porque só três dos dez jatinhos voam. Falta dinheiro para manutenção dos demais.

Bolsonaro quer família na briga, mas não Michelle
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gostaria de ter algum familiar compondo chapa presidencial em 2026, na vaga de vice (certamente de Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos), mas resiste à ideia de a ex-primeira-dama Michelle vir a ser essa pessoa. Ele quer proteger a esposa do jogo bruto da política. A informação é de um ex-ministro do seu governo, que faz a ressalva: Bolsonaro faz essas considerações avaliando cenários, hipóteses, não cogita estar fora da disputa de 2026.

Bem posicionada
Independente do desejo do ex-presidente, com Bolsonaro no sobrenome, dizem as pesquisas, Michelle é a opção mais competitiva.

Flávio no horizonte
Sem Michelle na chapa presidencial, o Bolsonaro favorito no PL, para vice de Tarcísio de Freitas (Rep), por exemplo, seria o senador Flávio.

Não se fala nisso
Esse tema não é tratado em voz alta no PL e ou qualquer partido de direita. A prioridade é a anistia para garantir Bolsonaro na disputa.

Esquerdilionários
O INSS se negou atender recomendação da CGU para interromper conluio com a petista Contag (confederação de trabalhadores do agro) para fazer descontos não autorizados. A estimativa na CPMI é que a Contag subtraiu R$3,6 bilhões de humildes aposentados do campo. 

Explica aí
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara cobrará do chanceler Mauro Vieira esclarecimentos sobre eventual “asilo, refúgio e salvo-conduto” para Nicolás Maduro, ditador venezuelano e amigão de Lula.

Alma petista
Silvio Costa Filho gostou tanto dos salamaleques do cargo de ministro de Portos que avisou: apoiará Lula nas eleições, ainda que seu partido, o Republicanos, venha a ter Tarcísio de Freitas enfrentando o petista.

Capitalismo que é ruim
Viralizou vídeo de cubana comprando o pão de cada dia na ditadura comunista. A padaria controla ficha e só lhe vende dois pães, para ela e o marido. Em Cuba, cada pessoa só tem direito a um pão por dia.

Pibinho festejado
Para a ministra Simone Tebet (Planejamento), o aumentinho de 0,4% do PIB no trimestre (segundo o IBGE) mostra que “o Brasil segue no caminho certo, com mais renda e menos desigualdade”.

Jogo jogado
Em nome da imparcialidade, o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) acha que Bolsonaro deveria ser votado pelos 11 ministros e não por cinco em Turma: “Um é advogado do Lula, o outro é inimigo do Bolsonaro”.

É desespero?
Descondenado pelo STF, José Dirceu chamou o governador de São Paulo de “ficção”. Até ele, de sangue gelado correndo nas veias, parece se associar ao pânico de Tarcísio de Freitas (Rep) em 2026.

Goleada da Seleção
Os números do Google Trends não mentem: na semana do julgamento de Bolsonaro, o assunto da semana foi... o jogo Brasil x Chile. Mais de 2,5 milhões de buscas. O julgamento acumulou pouco mais de 500 mil.

Pensando bem...
...até muito pouco tempo e por razões “desconhecidas”, a Seleção ia lançar uma camisa vermelha.

PODER SEM PUDOR

Vencendo pelo cansaço

Cláudio Humberto

Professor de Filosofia no Recife, Pessoa de Moraes foi chamado para depor no DOI-Codi, logo após o golpe de 1964, para explicar sua posição algo esquerdista. A primeira pergunta foi sobre a sua visão da doutrina marxista. Morais falou durante quase uma hora. A segunda resposta levou trinta minutos. A terceira, sobre o que achava do “momento político”, ele atacou: “Como diria o filósofo alemão Kierkegärd...” O exausto oficial interrompeu, entregando os pontos: “Dr. Pessoa, o senhor está dispensado.”

