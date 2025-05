"Está muito cedo, falta um ano e pouco para a eleição. Tenho que pensar agora em entregar resultado"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, recentemente anunciou sua pré-candidatura à Presidência da República. Consciente de sua limitada visibilidade em âmbito nacional, ele tem envidado esforços para aumentar seu reconhecimento, sempre atuando dentro dos limites legais permitidos.

Mais: Esta semana, participou do 14º Lide Brazil Investment Forum em Nova York, ao lado de outros governadores, como Eduardo Leite (RS), Cláudio Castro (RJ), Raquel Lyra (PE), Ibaneis Rocha (DF), Renato Casagrande (ES), Jorginho Mello (SC) e Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais.

Decisão recente

Uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça reformulou significativamente o contexto jurídico para inúmeras indústrias brasileiras. As empresas que adquirem insumos sujeitos ao IPI agora têm a permissão de manter o crédito relativo ao imposto, mesmo nos casos em que o produto final não seja tributado, como ocorre com exportações, medicamentos e alimentos.

Anteriormente, os créditos dessas transações eram ajustados por meio de estorno quando a saída do produto final era isenta, imune, com alíquota zero ou não sujeita à tributação. Essa prática causava distorções econômicas e aumentava os custos operacionais das empresas, além de demandar controles internos detalhados e complexos.

Com a nova decisão, abre-se a possibilidade de restituição ou compensação dos valores não utilizados nos últimos cinco anos, desde que a empresa consiga demonstrar a utilização industrial dos insumos tributados.

Indignação

A Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer) e o Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (Simefre) expressaram considerável indignação em face do recente anúncio de uma parceria entre os governos brasileiro e chinês visando a produção de trens na China.

Em comunicado oficial, o Simefre argumentou que, embora a cooperação internacional, especialmente com a China, desempenhe um papel significativo em diversos setores brasileiros, sua relevância no setor ferroviário não é tão pronunciada.

Eles sentem-se subestimados pela postura adotada pelo governo brasileiro.

"Valorizar a indústria nacional é investir no presente e no futuro do Brasil. É essencial que aproveitemos o melhor de nossos recursos para construir um caminho sustentável para as nossas ferrovias," destacou Vicente Abate, presidente da Abifer.

Congestionamento

O poder judiciário brasileiro enfrenta um acúmulo de aproximadamente 83,7 milhões de processos em tramitação, dos quais cerca de 75% encontram-se, em termos práticos, congestionados. Este índice continua a aumentar anualmente.

Escritórios de advocacia frequentemente expressam preocupações sobre a lentidão do sistema e temem que muitos processos acabem se perdendo em meio ao elevado volume de litígios.

Advogados recomendam enfaticamente a importância da objetividade e clareza nas petições, uma vez que documentos excessivamente longos tendem a perder seu impacto em um contexto já sobrecarregado.

Além disso, destacam a importância da comunicação direta e eficaz com os magistrados e suas equipes, considerando-a crucial para aumentar a visibilidade dos casos e obter informações valiosas.

Parceria com México

Representantes do setor alimentício do Brasil e do México estão se reunindo com o objetivo de discutir soluções colaborativas que promovam o acesso a alimentos saudáveis, o fortalecimento da agricultura familiar e o equilíbrio nos sistemas de abastecimento.

O encontro tem como objetivo principal a troca de experiências bem-sucedidas em políticas públicas voltadas para a segurança alimentar e nutricional, além de estratégias para mitigar a inflação dos preços dos alimentos.

Após a reunião, estão previstas visitas técnicas e apresentações institucionais para o compartilhamento de boas práticas entre os dois países.

Um pato feio bonito

Quem vê a supermodelo Isabeli Fontana, de 41 anos, que iniciou sua carreira aos 13, provavelmente não imagina que ela já foi chamada de "pato feio". Essa história, compartilhada pela modelo ao aparecer na capa da Numéro holandesa, remonta ao início de sua trajetória, sendo destaque na Vogue norte-americana.

Não pela falta de beleza, mas sim porque, ao se mudar para os Estados Unidos, ela sentia que não pertencia ao lugar.

"A Vogue escreveu um artigo elogioso sobre mim, mencionando como eu era um jovem 'pato feio'. Naquela época, eu nem conseguia dar entrevistas em inglês, então precisavam traduzir tudo o que eu falava sobre sentir-me deslocada. Estar nessa posição de não me considerar tão bonita quanto outras garotas acabaram ajudando a consolidar minha carreira. Eu não tinha noção de nada e acredito que por isso fui valorizada na indústria da moda—porque ainda nem conhecia meu próprio potencial".

Isabeli também comentou como a ioga a ajudou em muitos momentos, especialmente quando se sentia deprimida ou estranha.

Com quase 30 anos de carreira, ela acredita que reinventar-se constantemente pode ser o segredo de sua longevidade profissional.

"O mundo da moda é uma loucura. É preciso passar por um processo contínuo de renascimento sem certeza do que virá na próxima temporada. Sempre me desafiava a ser o que o cliente desejava. Podia me transformar a cada trabalho, pois cada um era diferente. Isso é o que amo na moda: desafiar-me e fazer as pessoas acreditarem que posso ser diversas mulheres. Ainda estou aqui porque amo a arte e as pessoas com quem trabalho, todas são criativas e é muito divertido trabalhar com arte”.



Haddad: confiante no crescimento do Brasil

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, demonstra confiança no potencial de crescimento econômico do Brasil. Ele projeta que, até o final do mandato do Presidente Lula, o país alcançará um crescimento de 3%.

Eu penso que esse ano, mesmo com juros altos, nós vamos crescer em torno de 2,5%. Acredito que a economia brasileira tem condições de crescer de forma equilibrada a uma taxa próxima da média mundial, não vejo razão para o Brasil crescer menos”.

Apesar de seu otimismo quanto ao crescimento econômico, Haddad ressalta que ainda há muito a ser feito, enfatizando que o principal objetivo permanece o cumprimento das metas fiscais estabelecidas.

Ele também observou que considera as taxas de juros brasileiras excessivamente altas, mas destacou que Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, possui autonomia para suas decisões, e que o presidente Lula deposita total confiança na competência de Galípolo.

O Brasil não precisa escolher

Fernando Haddad comentou que houve muita especulação sobre a posição do Brasil na disputa comercial entre China e Estados Unidos, devido às tarifas impostas por ambos os países. No entanto, ele afirma que o Brasil não se envolverá diretamente no conflito e não precisa escolher um lado.

Haddad disse: "O presidente Lula não fará essa escolha. Precisamos repensar nosso desenvolvimento e não podemos depender tanto de uma relação bilateral". Além disso, Haddad opinou que Donald Trump deveria ser mais generoso com os países da América Latina e América do Sul.

Mesmo ressaltando que o Brasil não tomará partido, ele destacou que a China é a maior parceira comercial do Brasil, enquanto os Estados Unidos dominam as tecnologias de ponta. Portanto, manter parcerias com ambos os países é essencial para o Brasil.

Reeducação alimentar

A cantora, apresentadora e escritora Priscilla Alcantara causou sensação ao postar uma foto vestindo blazer, meia-calça e colar. Exibindo um corpo super em forma, ela destaca sua disciplina tanto nas atividades físicas quanto na alimentação.

“Praticamente eliminei o açúcar, frituras e embutidos. Notei uma grande diferença e meu corpo respondeu muito bem. Incorporei uma alimentação 'limpa e verdadeira'. Aquele básico que funciona: proteína, uma fonte de carboidratos, vegetais e frutas. O primeiro passo foi a reeducação alimentar. Percebi que precisava desinflamar meu corpo, algo que só uma boa alimentação poderia fazer”.

Quanto às atividades físicas, Priscilla sempre as praticou; quando mais jovem, jogava vôlei e afirma que a estética também a motiva a se esforçar mais.

“Seria hipocrisia dizer que a estética não me incentiva. Sempre tive uma autoestima elevada e me aceitei em todas as fases, mas queria alcançar o corpo que tenho hoje, mais definido. Porém, meu principal objetivo é manter a saúde”.

Verdadeiro democrata

Fernando Haddad (Fazenda) ainda falou que o Estados Unidos se promoveu muito com a globalização, mas por outro lado acredita que quem mais se beneficiou foi a China. Reforçando que Lula não escolherá o lado na “guerra”, afirma que o presidente é um verdadeiro democrata.

“Ele é visto no mundo inteiro como um genuíno democrata. Ele é uma pessoa que nasceu da luta contra a ditadura, venceu três eleições democraticamente, reconheceu todos os resultados quando perdeu, jogou fair play a vida inteira e tem as portas abertas do mundo inteiro. Talvez seja dos poucos governantes que tenham portas abertas em qualquer quadrante do mundo”.

Comissão extrema

A Câmara dos Deputados formalizou a instauração da Comissão Externa destinada a monitorar e avaliar a execução das obras relacionadas ao Túnel Santos-Guarujá, um projeto de significativa importância nacional, fruto de uma colaboração entre os governos federal e estadual.

Este túnel, com uma extensão de 1,5 km, incluindo 870 metros submersos, possui um investimento estimado em R$ 6 bilhões. A presidência da comissão ficará a cargo do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), autor do requerimento que levou à sua criação, sendo composta por 12 parlamentares.como Alex Manente (Cidadania-SP), Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), Carlos Sampaio (PSD-SP), Delegado da Cunha (PP-SP), Marcos Pereira (Republicanos-SP), Renata Abreu (PODE-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP).

Atravessou

Nem os mais audaciosos estavam preparados para essa. Rui Costa, ministro da Casa Civil, ultrapassou seu colega Silvio Costa Filho, responsável por Portos e Aeroportos, para renegociar o contrato de concessão do aeroporto de Brasília, cujo acionista majoritário é a empresa argentina Corporación América Airports. A renegociação envolve a saída dessa concessionária.

A Infraero detém 49% do consórcio. O Tribunal de Contas da União (TCU) é quem dará o aval para o possível acordo. O problema é que, com a intervenção da Casa Civil nas negociações, ainda não há previsão de uma proposta finalizada para ser enviada ao TCU para análise.

Mistura Fina

O deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) expressou sua insatisfação com o aumento do número de deputados na Câmara, de 513 para 531. Ele argumenta que o estado de São Paulo sairá prejudicado, pois a Constituição estabelece que nenhum estado pode ter menos de 8 e mais de 70 deputados. Phillippe acredita que um estado que arrecada 35% dos impostos deveria ter uma participação maior na Câmara, atualmente correspondendo a 13% dos deputados. Para ele, uma representação justa para São Paulo seria de 140 membros.



Ainda Luiz Philippe de Orleans e Bragança: ainda acredita que a votação da anistia para os presos 8 janeiro será colocado em pauta, por que tanto o presidente da Câmara Hugo Motta (Rep-PB) quanto o presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP), não demonstram interesse. E explanou. “O caminho é remover o presidente da Câmara e do Senado. Estamos vendo o desenrolar, em parcelas, de uma criação de uma ditadura”.

O deputado Ciro Nogueira também esteve em Nova York e encontrou-se com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Na volta, ele afirmou que o terceiro filho de Jair Bolsonaro retornará ao Brasil, mas não soube dizer quando isso acontecerá.

Na segunda-feira (12), a empresa chinesa Meituan anunciou um investimento de aproximadamente US$ 1 bilhão no Brasil, focando no setor de delivery. Isso significa que o iFood, que já enfrenta certa resistência, terá um novo concorrente. Mesmo assim, os "rivais" que também serão seus competidores estão animados. A Keeta planeja criar uma rede nacional de entrega de alimentos no Brasil e oferecerá aos parceiros locais um conjunto de ferramentas digitais e de marketing para ajudá-los a expandir seus negócios.

O Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian revelou um crescimento de 3,3% nas vendas em lojas físicas durante o período do Dia das Mães, em relação ao mesmo intervalo do ano passado.

In – Terapia humanista

Out – Terapia de grupo