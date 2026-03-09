Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba Um

Eu levei o Augusto (Augusto Lima ex-sócio) para ter uma testemunha. Dei risada depois porque...

André disse que era o maior banqueiro do mundo. E ele era Deus que apareceu em nossa vida. Que tínhamos de agradecer a Deus a proposta dele", de Daniel Vorcaro, sobre o encontro com André Esteves, no ano passado.

GIBA UM

GIBA UM

09/03/2026 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou em decisão limitar a  penhora dos lucros obtidos na edição deste ano do camarote Alma Rio 2026, vinculados ao empresário Álvaro Garnero, para pagamento de uma dívida de R$ 21 milhões do Brasilinvest, O espaço VIP, considerado um dos mais exclusivos do Carnaval do Rio de Janeiro, vendeu ingressos a R$ 7.000 por noite.

MAIS:  em outra decisão liminar que envolve a mesma dívida, o TJ-SP ordenou o bloqueio de dividendos e rendimentos ligados a participações acionárias de Álvaro e outros integrantes da família Garnero no grupo empresarial Monteiro Aranha S.A. A defesa da família Garnero garante que irão recorrer e que imoveis em valor superior ao da dívida já foram dados como garantia para o pagamento. 

Fase do cinema

A  atriz Bruna Marquezine, que comoveu o mundo ao interpretar “Salete” em “Mulheres apaixonadas”, mostrando se talento desde da infância, hoje conhecida internacionalmente, por interpretar Jenny Kord no filme “Besouro azul”, revelou em entrevista a revista Vogue Brasil, no qual é capa que no momento se identifica mais com o cinema. “O que eu mais gosto de fazer é cinema, tem algo a respeito da obra fechada, com início, meio e fim, que é gratificante. A possibilidade de criar personagens mais coesos e com mais profundidade me atrai muito, pois você não precisa contar com a resposta do público ou depender do próximo bloco de capítulos que vai chegar”.  

Aliás em breve ela poderá ser vista de novo nas telonas no filme “Velhos Bandidos”, ao lado de Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos, onde  vai mostrar seu lado da cómico também. “É a primeira vez que eu fiz uma comédia, fiquei feliz porque o humor é algo muito presente na minha vida. Sempre achei que a arte não rotulava, mas a indústria rotula, então acabamos sempre fazendo mais dos mesmos papéis, mais dos mesmos gêneros. Foi uma situação delicada, porque eu estava ali no meio de veteranos, de artistas que dominam o gênero, tentava não me afogar, não virar uma mera telespectadora deles”. E completou que aceitou o papel de bate-pronto quando soube que Fernanda Montenegro fazia parte do elenco.

Bruna revelou que quer continuar investindo em sua carreira internacional, mas que por enquanto não quer se mudar par ao exterior. “Prometo há dois anos para os meus agentes em Los Angeles que vou me mudar para lá e, há dois anos, eu enrolo eles. Tenho muita dificuldade de deixar o Brasil. Amo o Rio de Janeiro. Acho que LA é uma cidade que me gera certa ansiedade por não conseguir me descolar do trabalho. Não vejo a minha carreira como nacional ou internacional. Se internacionalizar a minha carreira significa parar de trabalhar no Brasil, eu nem cogito”. 

Encontro Lula-Trump adiado de propósito

A hostilidade recente do governo Lula contra o governo norte-americano foi combinada internamente para forçar o adiamento -  e quem sabe, até o cancelamento - da audiência com o presidente dos Estados Unidos, no próximo dia 22. Lula liberou o assessor Celso Amorim, 83 anos, a atacar abertamente Trump e fazer a reunião perder sentido (alguns ironizam dizendo que, dessa forma, ele dorme menos em encontros). Deu certo: é que Lula não queria explicar certas coisas a Trump, como o acordo secreto, omitido dos brasileiros, que prevê base militar da China no Brasil, revelado pelo documento "Tucano Ground Station", apresentado em 26 de fevereiro ao Congresso, nos Estados Unidos.

Múcio vai explicar

Lula não explica seus segredos, mas o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, terá de fazê-lo à comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (foi convocado). Outros segredos de Lula são a escala de navio e de avião militares do Irã no Rio de Janeiro e Celso Amorim (acordado) defendendo armas nucleares para o Brasil (?). Também as reuniões secretas sobre gastos de R$ 800 bilhões em defesa no Brasil preocupam mais os Estados Unidos que o chilique esquerdistas de Amorim.

Nova parceria

A Chilli Beans, apresentou sua nova coleção em parceria com a Anitta. Inspirada no glamour cotidiano, esta linha compreende óculos, relógios e acessórios que integram elementos do estilo street glam, office core e influências do Brazilcore 2.0, refletindo a autenticidade e liberdade que são marcas registadas da estética da Geração Z. Um dos grandes destaques desta coleção é a adição de pingentes e berloques personalizáveis nas hastes dos óculos, permitindo que os usuários criem combinações exclusivas e expressem sua singularidade. 

Entre as opções disponíveis, estão miniaturas metálicas, homenagens à cultura pop e o adesivo metálico "Girl from Honório", referência ao bairro que faz parte da trajetória da cantora. "Fiz questão de trazer na minha coleção óculos para todos os gostos: fashionistas, com glamour urbano, mais comportadinhos, mas tudo 100% brasileiro! Os berloques e pingentes estão dando um show à parte, né? Tenho certeza que essa coleção vai fazer a cabeça dos meus fãs e dos fãs da Chilli Beans nesse verão". A coleção apresenta modelos de óculos de sol com hastes metálicas e o icônico “A de Anitta”, além de peças com grau que possuem um design inspirado no estilo tropical office core. A linha também inclui relógios e acessórios que apresentam correntes e texturas metálicas. 

Equipe jurídica

O senador Flávio Bolsonaro já oficializou nomes que irão compor a linha de frente jurídica nas eleições deste ano. A estratégia eleitoral ficará sob a responsabilidade de Maria Cláudia Bucchianeri, que já integrou o Tribunal Superior Eleitoral como ministra, enquanto a coordenação geral do grupo será exercida por Tracy Reinaldet, advogado com histórico de atuação na Operação Lava Jato. Maria Cláudia já defendeu juridicamente o direito de Lula concorrer à Presidência em 2018 (estava detido). Tracy foi o arquiteto de delação premiada de figuras conhecidas, entre elas o doleiro Alberto Youssef e o ex-ministro Antonio Palocci.

Mesmo com chiadeira

A oposição tem na manga 4 precedentes de CPMIs que foram prorrogadas sem passar por sessões do Congresso - Fake News, Petrobras, Violência contra a mulher e MST. O histórico será usado para pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a estender o trabalho da que investiga o INSS, que termina neste mês. Ele diz que é preciso do aval das duas Casas e sessão conjunta. Outra estratégia é prorrogar por maioria da própria comissão, mesmo com chiadeira do governo.

Pérola

"Eu levei o Augusto (Augusto Lima ex-sócio) para ter uma testemunha. Dei risada depois porque o Augusto é engraçado imitando. André disse que era o maior banqueiro do mundo. E ele era Deus que apareceu em nossa vida. Que tínhamos de agradecer a Deus a proposta dele", de Daniel Vorcaro, sobre o encontro com André Esteves, no ano passado.

"Valuation" internacional 1

Sidônio Palmeira (Secom) tem se reunido com o assessor especial para assuntos internacionais Celso Amorim, o vice Geraldo Alckmin e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil) para discutir como valorizar a performance de Lula no exterior em sua campanha eleitoral. A questão é como transpor a política externa do governo Lula, algo mais árido e de comunicação pouco popular, para a campanha. O Itamaraty, capitaneado por Lula, até que acertou muito nessa terceira fase do governo.

"Valuation" internacional 2

O registro de fatos internacionais tem a vantagem de colocar Lula bem no centro das iniciativas, o que do ponto de vista audiovisual é um valioso insumo para ações de marketing. O que não faltam são imagens do presidente sendo incensado por chefes de Estado de todo o mundo. Sidônio pretende também explorar o relato das viagens, com os assuntos tratados, os acordos assinados e o seu impacto no país.

Até livro

Hoje, há discussões no Planalto sobre a produção de um livro que seria assinado por Amorim, Haddad (a publicação serviria também para sua campanha em São Paulo) e Alckmin. O vice-presidente desfruta de prestígio junto a entidades empresariais internacionais e mesmo nacionais. O triunfo da iniciativa seria gerar fatos e agendas, com a realização de lançamentos em capitais com maior densidade eleitoral e mesmo fora do Brasil. Como peça de propaganda, seria uma espécie de continuidade do filho de Dona Lindu alçado ao status de "Ivanhoé do mundo". Seria pelo menos melhor do que e o samba-enredo da Marquês de Sapucaí.

Dose dupla

Veteranas e talentosas atrizes estão em ação na temporada teatral do Rio e São Paulo. Rosamaria Murtinho, 93 anos, ao lado da neta Sofia Mendonça, está no espetáculo "Uma vida em cores", com texto e direção de Cacau Hygino, no Teatro I Love PRIO. Conta a vida da designer Iris Apfel, ícone da moda que morreu aos 102 anos. Já Natália do Vale, 73 anos, ao lado de Herson Capri, 74 anos, que já viveram casais na TV, estão no espetáculo "A sabedoria dos pais", texto e direção de Miguel Falabella, no Teatro Bradesco do Bourbon Shopping, em São Paulo. Conta a vida de um casal, formado por um dramaturgo e uma artista plástica, que está se separando depois de 35 anos de casamento.

Também farmacêutica 1

A ligação de Daniel Vorcaro à Lula ainda está por ser investigada. Um dos fatos intrigantes é que o petista recebeu por quatro vezes, fora da agenda, o banqueiro preso: uma delas, por hora e meia. Mas teria sido o "socorro" a um empresário em dificuldades, em Minas Gerais, que pode virar batom na cueca. Tratava-se de Walfrido dos Mares Guia, duas vezes ministro de Lula. A saída era a farmacêutica Biomm, que precisava de um investidor e de um governo gastador e seus problemas acabariam.

Também farmacêutica 2

Após a posse de Lula, Vorcaro aparece, vira sócio e sacramenta tudo na inauguração da fábrica da Biomm, em Nova Lima (MG), em abril de 2024. Lula fez questão de ir e o amigo discursou agradecido: restavam-lhe 8% da Biomm, um quarto da Cartago, de Vorcaro e ele estava feliz. O governo Pula enterrou na Biomm R$ 203 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e mais R$ 133 milhões do BNDES e BDMG. E logo a Biomm fecharia contratos milionários com o governo Lula. Os críticos dizem que nunca vendeu um frasco de nada ao setor privado.

Mistura Fina

O governo Lula patina no setor ferroviário. Enquanto a repactuação de grandes contratos de concessão, casos de Carajás e da Vitória de Minas, com a Vale, e da Ferrovia Centro-Atlântica, leia-se VLI, empaca, resta se contentar com operações menores. Ao menos um contrato ferroviário parece estar bem engatilhado para atualização antes do fim da outorga. A Ferrovia Tereza Cristina (FTC), concessionária que opera 164 km de malha no sul de Santa Catarina, entrou em fase de audiência pública.

Mais: a fase de audiência pública da ANTT sobre prorrogação antecipada do contrato de concessão indica que uma renovação está sendo preparada antes mesmo do vencimento formal do prazo original, previsto para 2027. A FTC é controlada por um bloco de acionistas privados que inclui Santa Lúcia Concessões Públicas Ltda., Administração e Empreendimentos Vasone Ltda. e Apply Comércio e Empreendimentos Ltda.

Os gastos do governo brasileiro ultrapassam a marca de R$ 1 trilhão nesses dias, segundo a plataforma Gasto Brasil, da Associação Comercial de São Paulo e Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. A conta inclui gastos públicos primários dos governos municipais, estaduais e especialmente, do governo federal, que torrou mais de R$ 402 bilhões desde o início do ano.

Os 27 governos estaduais respondem por mais de R$ 280 bilhões em 2026, enquanto os mais de 5,5 mil municípios custaram R$ 309 milhões. O Gasto Brasil aponta que apenas o Poder Executivo do governo federal já gastou mais de R$ 52 bilhões com pessoal e encargos neste ano. Na soma das três esferas do governo, o Executivo detonou R$ 269 bilhões com pessoal ; o Judiciário, R$ 9,4 bilhões e o Legislativo, R$ 7 bilhões.

In - Bolinho de mandioca com carne-seca
Out - Bolinho de milho com bacon

Assine o Correio do Estado

CLAÚDIO HUMBERTO

"O governo Lula faz politicagem com a desgraça alheia"

Marcel van Hattem (Novo-RS), sobre a conduta de Lula e a tragédia em Minas Gerais

07/03/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Mensagem sugere que Moraes frequentava Vorcaro

Entre as mensagens apontando intrigante proximidade entre o banqueiro Daniel Vorcaero e Alexandre de Moraes, uma não escapou a políticos de oposição porque indica que o ministro do STF era visitante habitual em endereços do dono do Banco Master. Em troca de mensagens com a namorada Martha Graeff, em 29 de abril de 2024, Vorcaro diz estar recebendo Moraes em sua nova casa em Campos (do Jordão) e que o ministro havia gostado do que viu, observando: “E ele adorava (o) apto”.

Visita habitual

Para a oposição, esse trecho mostra que Moraes costumava visitar o investigado Vorcaro, cliente do escritório de advocacia da esposa.

Impeachment

A ligação de Vorcaro a Moraes está entre as alegações do governador de Minas, Romeu Zema, para pedir impeachment do ministro do STF.

Caso é grave

“Não é possível tratar um caso dessa gravidade com silêncio ou omissão”, diz o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, um dos signatários do impeachment.

Reação a críticas

A iniciativa de Zema e suas críticas ao STF fez o decano Gilmar Mendes reagir fortemente, atacando o governador e falando em “hipocrisia”.

Brasileiros já pagaram R$ 800 bilhões em impostos

Os brasileiros amargam, neste sábado (7), a marca de R$ 800 bilhões pagos em impostos, somente em 2026. A conta é do “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo, que inclui todas as taxas tomadas dos cidadãos no âmbito federal, estadual e municipal. Foram R$ 100 bilhões em apenas dez dias. Em 26 de fevereiro, o Impostômetro apontava R$ 700 bilhões tomados dos brasileiros em impostos, este ano.

No vermelho

Esta semana, a plataforma Gasto Brasil registrou que as despesas do governo já superaram R$ 1 trilhão no mesmo período.

Só de paulistas

A arrecadação de impostos no estado de São Paulo responde por 37,4% de tudo tomado pelo governo: mais de R$ 286 bilhões, até agora.

Até o dia 17

A estimativa do Impostômetro é que sejam tomados outros R$ 100 bilhões dos brasileiros apenas nos próximos dez dias.

Uma por ano

O Brasil perdeu três posições entre as maiores economias do mundo, desde que Lula (PT) voltou à Presidência. Os dados são Austin Ratings, que mede o desempenho das economias mundiais em dólar. O País subiu à 8ª colocação em 2022 e perdeu uma posição por ano. Até agora.

Nem o vice sabe

O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) avisou publicamente que a chapa presidencial de Lula (PT) não está fechada. “Essa é uma definição mais para frente”, disse o ex-PSDB e ex-adversário do petista.

Sinais claros

Ao receber Lionel Messi e o time Inter Miami, Donald Trump citou Cuba oito vezes. Disse que vai “esperar duas semanas”, “resolver este antes” e que é “questão de tempo” até haver fluxo de pessoas entre os países.

Pode mesmo?

Simone Tebet (Planejamento) pode se candidatar em São Paulo, disse Geraldo Alckin, que não se aprofundou sobre a qual cargo. No Paraná Pesquisas de fevereiro (04650/26) ela aparece apenas nos cenários espontâneos com 1,1% para o Governo e 0,8% para o Senado.

Vorcaro-USA

Martin de Luca, advogado da rede de vídeos Rumble, avalia que à medida que forem descobertos vínculos do banqueiro Daniel Vorcaro nos EUA, o interesse das autoridades americanas no caso vai aumentar.

Vale lembrar

Diante do escândalo do Banco Master, Carlos Bolsonaro lembra que “enfiaram” Jair Bolsonaro na cadeia por 28 anos “sob a justificativa boçal e canalha de tentativa de golpe…. para a democracia ser mantida!”.

Brasil escanteado

Donald Trump recebe 12 chefes de Estado e governo latino-americanos, neste sábado (7), em Miami, para o encontro “Escudo das Américas”, incluindo Javier Milei (Argentina). O Brasil nem sequer foi mencionado.

Esquerda rachada

O Psol decide hoje (7) se vai formar federação com o PT. O partido de Guilherme Boulos já está associado ao Rede, mas está rachado quanto ao PT. A maioria deve ser contra casar-se com petistas até 2030.

Pensando bem...

...preso em Brasília, Daniel Vorcaro fica ainda mais perto do STF.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Senador cabeleira

Ao iniciar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que preside, o senador ACM (PFL-BA) fazia a chamada dos presentes quando alfinetou: “Roseana Wellington...” Wellington Salgado (PMDB-MG) chiou:

- “Roseana Wellington”, senador?

- São os seus cabelos longos... – respondeu ACM, irônico, referindo-se à cabeleira de gosto duvidoso, tipo anos 60, do suplente de Hélio Costa.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Não tem nenhuma possibilidade de fazermos acordo"

Senador Rogério Marinho sobre acordão para trocar a CPI do Master pela dosimetria

06/03/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Dinheiro da fraude do Master pode estar na África

Além de dono da Varajo Consultoria Empresarial, que a Polícia Federal suspeita ter sido criada para receber pagamentos por “serviços informais”, de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Leonardo Augusto Furtado Palhares é o diretor da Spread of Love and Respect. O nome em inglês é só nos documentos da Receita Federal, para passar o chapéu e pedir dinheiro a desavisados, mas o nome é “Fundação Solar”, ONG que diz atuar como “elo entre doadores e projetos educacionais na África”.

Tudo estranho

Palhares aparece como diretor, mas o site da ONG diz que quem estruturou tudo foi Stella Vorcaro, filha do enrolado dono do Master.

ONGoduto

A suspeita é que esteja pelos lados da África parte da grana do suposto esquema do banqueiro, que também atuou na área do gangsterismo.

Conta de passagem

A Varajo, de Palhares, é apontada pela PF como parte da estrutura de lavagem de dinheiro envolvendo Vorcaro e servidores do Banco Central.

Tentáculos

Palhares aparece como diretor da Super Empreendimentos. No mesmo posto está Ana Cláudia Queiroz de Paiva, também alvo dos federais.

Embaixadora ativista vê ‘martírio’ do tirano do Irã

A contaminação ideológica da diplomacia no governo Lula (PT) não se limita ao alinhamento a ditaduras corruptas e cruéis: nivela diplomatas por baixo. Caso do telegrama ao Itamaraty da encarregada de negócios em Burkina Faso, Claudia Assaf, sobre assinar livro de condolências pelo “martírio” do “líder supremo” Ali Khamenei, ditador cujo regime matou dezenas de milhares de opositores semanas antes do ataque dos EUA e da “potência ocupante”. A ativista se recusa a escrever o nome de Israel. Procurado, o Itamaraty não respondeu. O espaço permanece aberto.

Quem mandou?

Pior é que a “embaixadora interina” afirma no papelório que assinaria o livro de condolências “em nome do governo e do povo brasileiro”.

Bajulando o tirano

Na internet, ela elogia a “candura” de Khamenei, cujo regime persegue, mata ou prende e mulheres, como a Nobel da Paz Narges Mohammadi.

Antissemitismo

A diplomata ativista, não por acaso, já respondeu até a processo por antissemitismo, caracterizado o crime de racismo, por ataques a Israel.

Sinusite

Estava na pauta da CPMI do INSS a quebra de sigilo fiscal da J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, mas a reunião de quinta-feira (5) foi cancelada. O relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), passou mal.

Turma é outra

Lula nunca gostou da ideia de ir a Washington pedir a bênção a Trump. Para o petista, cancelar a visita pode ser vendido como “independência”, agradando ao que resta de aiatolás, radicais brasileiros, China etc.

Caso de polícia

Precursores em trambiques de toda sorte, postos de combustíveis do Distrito Federal reajustaram o preço da gasolina nessa quinta-feira (5) sob justificativa, vejam só... da guerra no Irã.

Sem bajuladores

Acostumado a festas badaladas e com indumentárias que caberiam em uma caixa de fósforo, Daniel Vorcaro vai passar 10 dias de isolamento no presídio de Potim (SP). São normas do sistema penitenciário.

Me erra

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto não conhece o enrolado Daniel Vorcaro, preso esta semana pela Polícia Federal. O político disse até que foi chamado por um parlamentar para jantar com o banqueiro e recusou.

Subida fenomenal

Para Valdemar Costa Neto, a rápida ascensão de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas eleitorais comprova que o senador “está se mostrando um verdadeiro fenômeno, assim como o pai”.

Todos de olho

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) vê como “muito estranha” a morte de um dos membros do grupo de Daniel Vorcaro na PF e promete investigação. Quer comissão independente para acompanhar a investigação da Polícia Federal e o Ministério da Justiça, já instaurada.

Oitiva e visita

Evair de Melo (PP-ES) pediu à Comissão de Segurança e à CPMI do INSS para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal sobre a morte do “Sicário” de Daniel Vorcaro. E quer visita às dependências da PF.

Pensando bem...

...escândalo maior que a Lava Jato e, até agora, sem delação.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Monumento ao cocô de pardal

O jovem estudante Edmur Mesquita foi à casa do ex-presidente Jânio Quadros propor um debate na Universidade Católica de Santos e não mediu mesuras para conquistar o ilustre debatedor. “Dr. Jânio, o senhor é um monumento!”. Jânio atalhou o jovem, rispidamente: “Monumento, meu caro senhor, só serve para se cagar em cima”. Estendeu a mão e despachou o rapaz.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio

3

"Seis anos de humilhação"; o relacionamento com o ex-vereador que terminou em medida protetiva
Relato

/ 13 horas

"Seis anos de humilhação"; o relacionamento com o ex-vereador que terminou em medida protetiva

4

Judiciário de MS ignora decisões do Supremo e mantém supersalários
dias contados

/ 1 dia

Judiciário de MS ignora decisões do Supremo e mantém supersalários

5

Resultado da Loteria Federal 6047-0 de hoje, sábado (07/03)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6047-0 de hoje, sábado (07/03)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 3 dias

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 4 dias

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 27/02/2026

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário