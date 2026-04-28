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CLAÚDIO HUMBERTO

"Com esse Supremo o Brasil é ingovernável"

Pré-candidato a presidente Aldo Rebelo, no programa Canal Livre, da Bandnews TV

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

28/04/2026 - 07h00
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Dosimetria: Congresso pode derrubar partes do veto

O veto integral de Lula (PT) ao projeto da dosimetria do 8/jan pode ter apenas partes derrubadas por votação do Congresso. A avaliação é da nova líder da Minoria no Congresso, Bia Kicis (PL-DF). A deputada garante que o principal objetivo é impedir que a derrubada do veto sirva de pretexto para beneficiar detentos membros de facções criminosas, cuja progressão de pena foi dificultada pela Lei Antifacção, e concentrar os benefícios da dosimetria nos condenados injustamente pelo 8/jan.

Lei não impede

Apesar de a reversão total de um veto integral ser a praxe no Legislativo, não existe impedimento na lei para a derrubada apenas parcial.

Estratégia

O plano da oposição é também restaurar trechos da Lei Antifacção, segundo Kicis, para restringir benefícios a presos do 8 de janeiro.

Precaução

Bia Kicis alerta para o plano de Lula e cia. de “demonizar” a oposição com a acusação de que a dosimetria iria beneficiar bandidos perigosos.

Sem troca

A nova líder da Minoria assegura: não há “moeda de troca” no voto da dosimetria; nem a aprovação de Jorge Messias, nem o fim da escala 6x1.

Pesquisa que favorece Lula tem ligação ao governo

Integrante do grupo de comunicação FSB, que presta serviços ao governo Lula (PT), a empresa de pesquisa Nexus divulgou levantamento (nº BR-01075/26) que aponta Lula cinco pontos (41% a 36%) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) no 1º turno, mas Flávio está apenas dois pontos à frente (42% x 40%) no Sul. Pode ter sido erro, na melhor hipótese: é a única pesquisa que aponta vantagem tão pequena do candidato do PL na região. Os demais institutos apontam até 19 pontos em favor de Flávio na Sul. Procurado, o Nexus/FSB não explicou tamanha diferença.

Quaest

Na pesquisa Genial/Quaest de 15 de abril, na região Sul Flávio aparece com 40% contra 23% do atual presidente Lula; 17 pontos de diferença.

CNT e Paraná

No primeiro turno da CNT/MDA de 14 de abril, Flávio tem 40% e Lula, 28% na região Sul. No Paraná Pesquisa de 2 de abril foi 49,5% a 30,2%.

Datafolha

Até no último levantamento nacional Datafolha nacional, de 11 de abril, no Sul Flávio soma 39% contra 28% de Lula.

Já na fila

Pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro agradeceu o governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP), “pessoa que tem plena capacidade de ser presidente do Brasil e, se Deus quiser, ainda vai ser um dia”, disse.

Independência

Na feira agrícola Agrishow, Flávio Bolsonaro afirmou que o governo Lula trata o agro como lixo. Disse também ter um sonho para o Brasil: “as pessoas não precisarem depender de político nenhum”.

Parece CPI

Substituído na vaga que ocupava na CCJ do Senado, Sergio Moro (PL-PR) concluiu que a manobra de Lula (PT) e cia. para excluí-lo da votação do indicado de Lula ao STF Jorge Messias na comissão mostra que o governo não tem certeza da aprovação: “só isso explica”.

Martelo batido

Líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ) afirmou que o partido é contra a indicação de Jorge Messias ao Supremo e ainda disse que o momento é muito ruim para a indicação (ao STF) “de qualquer pessoa”.

Coração de pedra

Autor do primeiro projeto de anistia no Senado, Hamilton Mourão (Rep-RS) disse que Lula foi “rancoroso e revanchista” ao vetar a dosimetria e reafirmou que a oposição trabalha pela derrubada do veto.

Bom ao contrário

Na avaliação do ex-senador Arthur Virgílio Neto, o projeto do fim da escala 6x1 é injusto e ruim para os trabalhadores e para a cidadania. “E, se for aprovado, vai acabar por gerar muito desemprego”, garante.

Negado

Pré-candidata ao Senado pelo PL no DF, a deputada federal Bia Kicis, afirmou que o Partido Liberal “desautorizou” o lançamento da pré-candidatura do senador Izalci (DF) ao governo da capital federal.

Ação e reação

O Pentágono do governo dos Estados Unidos avalia aplicar sanções contra a Espanha, que se recusou apoiar a operação militar americana contra o Irã. Pode culminar com a expulsão do país europeu da OTAN.

Pensando bem...

...faltam só 160 dias para a eleição.

PODER SEM PUDOR

Presentes inúteis

Saudoso advogado atuante nos tribunais superiores de Brasília, Werner Becker era vereador de oposição em Porto Alegre, nos anos de chumbo, e vivia às turras com um arenista provocador, Jorge Goularte, um ex-sargento conhecido por ser tosco. Certa vez, durante uma discussão no plenário, Goularte tentou ironizar o fato de Becker ser emérito apreciador de uísque: “Vou oferecer ao senhor algo inútil: um copo de leite!”. Werner Becker reagiu na bucha, arrancando gargalhadas gerais: “E eu vou oferecer a você um livro!”

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT prometeu avanço e entregou colapso"

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (RN), ironiza o 'padrão PT'

24/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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MCs Poze e Ryan SP receberam auxílio emergencial

Alvos de operação da Polícia Federal que apura lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas e apostas ilegais, que teria “lavado” mais de R$1,6 bilhão, os funkeiros MC Poze do Rodo e MC Ryan SP aparecem como beneficiários do auxílio emergencial. MC Ryan, que a PF suspeita ser o líder da organização, tem o início dos auxílios registrado em abril de 2020. O último foi em outubro de 2021, totalizando R$5.250. No período, o funkeiro já tinha músicas de sucesso. Não devolveu nada.

Faturou

No caso de Poze do Rodo, foram ao todo dez pagamentos do auxílio emergencial, entre julho de 2020 e setembro de 2020.

Tá devendo

Poze recebeu pagamentos entre R$150 e R$600. Houve devolução de R$3,3 mil, mas quatro parcelas de R$150 não constam o registro.

Bolso cheio

No período, Poze também já ganhava uma boa grana como MC, teve, em 2019, hit por semanas nas paradas musicais do Brasil.

Queridinho petista

Além da dupla, o criador do “Choquei” foi preso na operação. O perfil é aquele com o qual Janja interagiu para negar a taxa das blusinhas.

Governo torra R$7 milhões no Facebook em 1 mês

Apenas nos últimos 30 dias, o governo Lula (PT) elevou para quase R$7 milhões os gastos com propaganda no Facebook e Instagram. Entre 22 de março e 20 de abril a administração federal petista torrou R$6,86 milhões com 97 anúncios que ainda estão ativos nas redes sociais de Mark Zuckerberg. O Governo do Brasil é, de longe, o maior anunciante do Facebook no País, à frente do Partido dos Trabalhadores (PT), que é atualmente o segundo maior anunciante da Meta no Brasil: R$936 mil.

Nosso dinheirinho

Em cinco dias, apenas um anúncio do governo Lula sobre a carteira de motorista (CNH) custou US$125 (R$628) mil aos pagadores de impostos.

Aposta eleitoreira

O PT torrou R$936 mil em oito anúncios no Facebook, apenas desde 22 de março. Quase todos tratam do fim da escala 6x1.

Números oficiais

O levantamento foi feito na plataforma da própria Meta, que divulga todos os pagamentos feitos por anunciantes de cunho político, social etc.

Fazendo o diabo

O governo brasileiro baixou a bola porque errou, orientando seu agente nos EUA a fazer o diabo para provocar a prisão e deportar o ex-deputado Ramagem. O delegado da PF cumpriu a tarefa. Deu no que deu.

Nada a reclamar

Servidores efetivos da Câmara dos Deputados, que representam menos de 20% dos empregados da Casa, somam boas quantias no holerite: a menor remuneração é de R$19,6 mil e a maior supera os R$37,5 mil.

Indefinição

As duas principais plataformas de previsões e apostas do mundo, Kalshi (que tem brasileira entre os fundadores) e Polymarket agora preveem chances iguais de Flávio Bolsonaro e Lula na eleição para presidente.

Voto não

O senador Rogério Marinho (PL-RN) declarou que vai votar contra o advogado-geral da União, Jorge Messias, para vaga no STF, e explica “ajudou a transformar a AGU em instrumento de controle e censura”.

Sarney, 96 hoje

Um dos brasileiros mais admirados do nosso tempo faz aniversário nesta sexta (24): José Sarney, escritor e jornalista, que foi deputado federal, governador, presidente do Senado e presidente da República, completa 96 anos de idade ao lado de D. Marly, filhos, 13 netos e 14 bisnetos.

Baixaria petista

Alfredo Gaspar (PL-AL) realizou exame de DNA para desmentir acusação de suposto estupro, feita por petista e aliada. A história surgiu após o deputado, relator da CPMI do INSS, pedir a prisão de Lulinha.

Passou o prazo

A PGR tem cinco dias para se manifestar sobre pedido da defesa de Jair Bolsonaro para cirurgia no ombro, pretendida para hoje (24), ou amanhã. Como Alexandre de Moraes (STF) só mandou a procuradoria se manifestar ontem, o período solicitado pela defesa não vai ser cumprido.

Top aborrecimento

Saiu o listão do Banco Central com as instituições financeiras com mais reclamações no 1º trimestre do ano. No topo e em ordem: Banco C6, Bradesco, BTG/Pactual/Banco Pan, PicPay e Inter.

Pensando bem...

...infelizmente jabuticaba não acalma fome por impostos, nem baixa a conta de luz.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Só podia dar nisso

Logo após o golpe de 1964, o ex-chefe da Casa Civil de João Goulart, Darcy Ribeiro, encontrou na casa do poeta Pablo Neruda, no Chile, outros brasileiros exilados, entre os quais Fernando Henrique Cardoso, Fernando Gasparian e Celso Furtado. Darcy lembrou um momento grave, quando, durante o governo deposto, teve de assumir atribuições dos ministros da Guerra, da Casa Militar e da Marinha – respectivamente doente, viajando e demissionário. Furtado brincou, arrancando gargalhadas gerais:

- Então é por isso que estamos aqui...

CLAÚDIO HUMBERTO

"Ninguém aguenta mais o Lula, dentro ou fora do Brasil"

Pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro reage ao protesto anti-Lula em Portugal

23/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Governo revisa projeção de votos pró-Messias

Tem explicação a mudança na sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado por Lula para ocupar a vaga do ministro aposentado Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). O cenário mudou e piorou muito a intenção do “Bessias” de ocupar a suprema cadeira, na última semana. A sutil mudança, apenas um dia, de 28 para 29 de abril, garante a votação após a reunião de líderes, quando deve sair a “aferição final” da pressão para a sabatina de Messias.

Esvaziou

Há uma semana, otimistas falavam até em 52 votos pró-Messias. Esta semana, tabelas indicam que não bate nos 50, com contas até em 43.

Não colabora

Governistas e oposicionistas contam que o clima azedou mais por “culpa” do Supremo do que pelas derrapadas do inábil governo do PT.

Supremo governismo

Nas “barbeiragens” do STF, diz uma fonte, aparece o inquérito aberto contra o Flávio Bolsonaro (PL), principal adversário de Lula em outubro.

Pé atrás

Há ainda a inclusão de Romeu Zema (Novo), outro nome da oposição, no interminável “inquérito das fake news”, e a eleição do Rio de Janeiro.

Lula tem histórico de tentar ‘criar caso’ com EUA

A promessa de Lula (PT) de aplicar “reciprocidade” no caso do delegado brasileiro expulso dos Estados Unidos por tentar burlar regras de imigração contra o ex-deputado Alexandre Ramagem, é apenas mais uma das várias tentativas do petista, ao longo dos anos, de “criar caso” e desestabilizar a relação entre os dois países. Começou em 2004, quando Lula ameaçou expulsar o jornalista Larry Rohter, do New York Times, por reportagem sobre sua bebedeira. Lula acabou recuando. Sempre recua.

Amigo de tiranias

Em 2010, tentou “mediar” em favor do programa nuclear do Irã. Foi enxotado pelos EUA, que iniciava sanções contra a ditadura dos aiatolás.

No lado errado

Na guerra da Ucrânia, Lula passou pano para invasores russos. E apoiou os terroristas do Hamas contra Israel, onde virou persona non grata.

Ranço contra EUA

Em 2023, atual mandato, Lula passou a criticar a “hegemonia do dólar” e a colecionar provocações aos EUA, país que mais investe no Brasil.

Crachá retaliado

Após bravatas de “reciprocidade” contra a expulsão do seu agente, Lula (PT) baixou a bola. A “retaliação” será retirar credenciais de acesso de um policial americano à Polícia Federal. Não é nada, não é nada, não é nada mesmo: o americano apenas perde o crachá de acesso ao prédio.

Lista arquivada

Sem ter como reagir ao flagrante de manipulação do ICE para deportar o Alexandre Ramagem, o governo Lula listou opções de oficiais de inteligência a serem expulsos do País. Recuarem. Sempre recuam.

Ao dicionário

Adulto entrou na sala, no Itamaraty, e lembrou que expulsando um funcionário americano sem haver cometido violações semelhantes às do delegado, o Brasil estaria praticando retaliação e não reciprocidade.

Lulatour

A deputada Carol de Toni (PL-SC) cobrou explicações da Casa Civil e do Itamaraty acerca da gastança de Lula no tour pela Europa. A coluna revelou que na Alemanha, só com hospedagem, passou dos R$812 mil.

Mão na carteira

A Aneel, agência reguladora que parece trabalhar contra o consumidor, bateu mais um prego no caixão do combalido bolso do brasileiro: liberou reajuste que chega a 20% para mais de 20 milhões de consumidores.

Ineditismo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lembra: desde que entrou em vigor a Constituição de 1988, nenhum parlamentar foi condenado por calúnia no STF, acusação pela qual ele agora é investigado na Corte.

Psicopatas fora

Pré-candidato a senador no Amazonas, Capitão Alberto Neto (PL) criticou ações do Ibama no estado, que acusa de atear fogo a casas de produtores rurais. O deputado disse que o governo federal do PT maltrata o povo e prometeu “enfrentar os psicopatas ambientalistas”.

União

Ao citar Flávio e Michelle Bolsonaro, a governadora do DF, Celina Leão (PP), está convicta na união da direita nas eleições: “Temos valores em comum, um projeto para o Brasil e nomes preparados para liderar”.

Pensando bem...

...credencial não é visto.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Pior que na ditadura

O advogado Técio Lins e Silva, que defendeu presos políticos por mais décadas anos, denunciou certa ao ministro ao então ministro da Justiça, Tarso Genro, que o tratamento da Polícia Federal ao exercício da advocacia no governo petista ficou “muito pior” que na ditadura. Lembrou que ouvia presos sem cerceamentos, até no temido Regimento Sampaio, do Rio de Janeiro, nos anos de chumbo: “Certa vez, no fundo da sala, havia um coronel orelhudo e, diante daquelas orelhas enormes, pedi ao general para retirá-lo, no que fui atendido.” Para Lins e Silva, a PF da era petista, na ocasião, não reconhecia o direito dos presos e nem as prerrogativas dos advogados.

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