"Com esse Supremo o Brasil é ingovernável"

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Dosimetria: Congresso pode derrubar partes do veto

O veto integral de Lula (PT) ao projeto da dosimetria do 8/jan pode ter apenas partes derrubadas por votação do Congresso. A avaliação é da nova líder da Minoria no Congresso, Bia Kicis (PL-DF). A deputada garante que o principal objetivo é impedir que a derrubada do veto sirva de pretexto para beneficiar detentos membros de facções criminosas, cuja progressão de pena foi dificultada pela Lei Antifacção, e concentrar os benefícios da dosimetria nos condenados injustamente pelo 8/jan.

Lei não impede

Apesar de a reversão total de um veto integral ser a praxe no Legislativo, não existe impedimento na lei para a derrubada apenas parcial.

Estratégia

O plano da oposição é também restaurar trechos da Lei Antifacção, segundo Kicis, para restringir benefícios a presos do 8 de janeiro.

Precaução

Bia Kicis alerta para o plano de Lula e cia. de “demonizar” a oposição com a acusação de que a dosimetria iria beneficiar bandidos perigosos.

Sem troca

A nova líder da Minoria assegura: não há “moeda de troca” no voto da dosimetria; nem a aprovação de Jorge Messias, nem o fim da escala 6x1.

Pesquisa que favorece Lula tem ligação ao governo

Integrante do grupo de comunicação FSB, que presta serviços ao governo Lula (PT), a empresa de pesquisa Nexus divulgou levantamento (nº BR-01075/26) que aponta Lula cinco pontos (41% a 36%) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) no 1º turno, mas Flávio está apenas dois pontos à frente (42% x 40%) no Sul. Pode ter sido erro, na melhor hipótese: é a única pesquisa que aponta vantagem tão pequena do candidato do PL na região. Os demais institutos apontam até 19 pontos em favor de Flávio na Sul. Procurado, o Nexus/FSB não explicou tamanha diferença.

Quaest

Na pesquisa Genial/Quaest de 15 de abril, na região Sul Flávio aparece com 40% contra 23% do atual presidente Lula; 17 pontos de diferença.

CNT e Paraná

No primeiro turno da CNT/MDA de 14 de abril, Flávio tem 40% e Lula, 28% na região Sul. No Paraná Pesquisa de 2 de abril foi 49,5% a 30,2%.

Datafolha

Até no último levantamento nacional Datafolha nacional, de 11 de abril, no Sul Flávio soma 39% contra 28% de Lula.

Já na fila

Pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro agradeceu o governador Tarcísio de Freitas (Rep-SP), “pessoa que tem plena capacidade de ser presidente do Brasil e, se Deus quiser, ainda vai ser um dia”, disse.

Independência

Na feira agrícola Agrishow, Flávio Bolsonaro afirmou que o governo Lula trata o agro como lixo. Disse também ter um sonho para o Brasil: “as pessoas não precisarem depender de político nenhum”.

Parece CPI

Substituído na vaga que ocupava na CCJ do Senado, Sergio Moro (PL-PR) concluiu que a manobra de Lula (PT) e cia. para excluí-lo da votação do indicado de Lula ao STF Jorge Messias na comissão mostra que o governo não tem certeza da aprovação: “só isso explica”.

Martelo batido

Líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ) afirmou que o partido é contra a indicação de Jorge Messias ao Supremo e ainda disse que o momento é muito ruim para a indicação (ao STF) “de qualquer pessoa”.

Coração de pedra

Autor do primeiro projeto de anistia no Senado, Hamilton Mourão (Rep-RS) disse que Lula foi “rancoroso e revanchista” ao vetar a dosimetria e reafirmou que a oposição trabalha pela derrubada do veto.

Bom ao contrário

Na avaliação do ex-senador Arthur Virgílio Neto, o projeto do fim da escala 6x1 é injusto e ruim para os trabalhadores e para a cidadania. “E, se for aprovado, vai acabar por gerar muito desemprego”, garante.

Negado

Pré-candidata ao Senado pelo PL no DF, a deputada federal Bia Kicis, afirmou que o Partido Liberal “desautorizou” o lançamento da pré-candidatura do senador Izalci (DF) ao governo da capital federal.

Ação e reação

O Pentágono do governo dos Estados Unidos avalia aplicar sanções contra a Espanha, que se recusou apoiar a operação militar americana contra o Irã. Pode culminar com a expulsão do país europeu da OTAN.

Pensando bem...

...faltam só 160 dias para a eleição.

PODER SEM PUDOR

Presentes inúteis

Saudoso advogado atuante nos tribunais superiores de Brasília, Werner Becker era vereador de oposição em Porto Alegre, nos anos de chumbo, e vivia às turras com um arenista provocador, Jorge Goularte, um ex-sargento conhecido por ser tosco. Certa vez, durante uma discussão no plenário, Goularte tentou ironizar o fato de Becker ser emérito apreciador de uísque: “Vou oferecer ao senhor algo inútil: um copo de leite!”. Werner Becker reagiu na bucha, arrancando gargalhadas gerais: “E eu vou oferecer a você um livro!”