"Eu não seria presidente por muito tempo se não torcesse pros EUA"

Giba Um

...de Jorge Messias, indicado para o Supremo (e contra Davi Alcolumbre), depois que Lula entrou em campo por sua defesa, começando pelos senadores Otto Alencar e Renan Calheiros

O JP Morgan está sancionando a estratégia expansionista do empresário Marcos Molina no mercado. O banco voltou a comprar lotes expressivos de ações da MBRF. Em outubro, a instituição financeira ultrapassou a marca de 5% de participação. O avanço do JP Morgan é uma boa bússola.

MAIS: por conta da curva ascendente de preços da carne bovina no mercado internacional. O aumento da demanda é assegurado pela China e Oriente Médio. E o ciclo pecuário joga a favor do grupo: a menor oferta de gado dos EUA e Austrália afunila a produção global e aumenta a atratividade da proteína brasileira.

Já faz parte

A cantora e atriz Cynthia Erivo , viu seu nome explodir ao interpretar a Elphaba Thropp no dois filmes de Wicked, onde contracena com Ariana Grande. Em entrevista à revista Paper Magazine, quando foi questionada, se não teria medo de ficar marca pela personagem foi direta: "Não sei se há algo de que eu queira deixar ir, principalmente porque as coisas que surgiram disso foram muito especiais. Cheguei à conclusão de que esta obra fará parte da minha vida para sempre, e sempre fará parte da conversa sobre como é a minha carreira e o que ela representou. Eu simplesmente me entreguei a isso e é meio bonito que seja a isso que eu possa me entregar". Especula-se que existirá um terceiro filme, mas Cynthia, quer aproveitar o sucesso dos filmes para se dedicar à música. “Eu faço tudo isso porque é o que me faz sentir bem. Com certeza vou me concentrar na música. Lancei um álbum este ano [I Forgive You] e recebi uma indicação ao Grammy por causa dele , com a música Be Okay. Quero fazer mais disso, compor mais músicas, porque sinto que faz parte de mim. Mas eu adoro fazer filmes. Adoro poder interpretar esses personagens e contar essas histórias, então acho que, no geral, sou apenas uma artista que ama o que faz”. Apesar da correria, ela revela o que lhe mantem no foco: “É chá. É um banho quente. É minha corrida matinal, é uma sauna, se eu conseguir ir. É garantir que eu me alimente corretamente e me hidrate. Nem sempre sou muito boa nisso. Gosto de silêncio, então às vezes preciso de privação sonora, só para sentar e assistir a programas de TV sem sentido. Preciso dos meus Real Housewives, preciso de todas essas coisas para que, por um segundo, tudo pareça normal".

Lula entrega indicação nas mãos de Alcolumbre

A indicação oficial de Jorge Messias para o Supremo ainda não foi oficialmente entregue ao Senado, o que poderia impedir a sabatina do próximo dia 10 de dezembro, o que aumentaria o prazo para conversas e convencimento. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse ser "manobra do Executivo" que está entrando pessoalmente na campanha. E Lula resolveu entrar para valer: vai entregar pessoalmente a indicação de Messias nas mãos de Alcolumbre. Veteranos observadores políticos dizem que "não se trata de "Lula descer um degrau, mas sim elevar o presidente do Senado" Só que Lula vai esperar um pouco "para a poeira baixar". Com discrição, já se reuniu com os senadores Otto Alencar e Renan Calheiros. Alcolumbre, na semana passada, disse que estavam sendo feitas negociações no estilo "toma lá, dá cá" para ele e seus senadores aprovarem Messias. Reagiu e disse que não é adepto "dessas trocas". Contudo, está de olho na cadeira da presidência do Banco do Brasil, há anos ambicionada. O BB vai mal, mas o presidente do Senado já teria um nome no bolso. Quem viver, verá.

Diagnóstico em 2025

Paulo Gonet, procurador-geral da República, já recomendou que o general Augusto Heleno cumpra sua pena, por ser portador de Alzheimer, em prisão domiciliar humanitária (ele é condenado a 21 anos no processo da trama golpista). Contudo, o STF já apurou que o diagnóstico ganhou minucioso relatório médico que, em janeiro de 2025, apresentava diagnóstico de demência mista (etiologias Alzheimer e vascular, combinadas) em estágio inicial, sobrepostas a antecedentes de transtorno depressivo e transtorno misto ansioso depressivo. A partir de 2024, os sintomas aumentaram.

Mais uma vez Gisele

Em um momento em que as joias se conectam cada vez mais com autenticidade e a força feminina, Gisele Bündchen ressurge como a escolha ideal para representar a nova visão da Vivara. A supermodelo brasileira, símbolo atemporal de sofisticação, frescor e poder, assume o protagonismo da campanha de final de ano que redefine o luxo por meio da simplicidade e da conexão com o essencial, em cliques que exploram tons quentes e um estilo minimalista, personifica uma beleza natural que reflete a essência da marca: um luxo despretensioso, uma elegância atemporal e uma sensualidade autêntica. Sua presença transmite uma harmonia singular entre serenidade e magnetismo. Um encontro harmonioso entre uma musa eterna e uma marca que compreende que o brilho mais precioso vem de dentro. Sobre participar da campanha Gisele foi direta: “Participar da campanha de Natal da Vivara me trouxe de volta a esse clima de aconchego que vivemos no fim do ano: família por perto, presença verdadeira e gestos que carregam afeto. As joias dessa coleção traduzem exatamente esse espírito; são presentes que ficam para sempre e acompanham as memórias mais especiais”.

Caso encerrado

O ministro Alexandre de Moraes (STF) já determinou o encerramento do processo de Bolsonaro e início do cumprimento da pena. Contudo, a defesa apresentou novo recurso contra sua condenação, alegando que ainda tinha direito a embargos infringentes, que servem para questionar decisões não unânimes. No pedido, a defesa usa como base o voto de Luiz Fux, único da Primeira Turma a votar pela absolvição de Bolsonaro. Moraes determinou trânsito em julgado de ação penal, sem possibilidade de mais recursos.

Guerra em família 1

Os filhos de Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, estão unidos e criticam a ex-primeira-dama Michelle por tentar interferir na costura do palanque no Ceará. Segundo eles, ao atacar a aliança do deputado André Fernandes (PL-CE) e com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB), Michelle desrespeitou a ordem direta do marido. Michelle não é integrante da Executiva Nacional e tem apenas "cargo honorífico", à frente do PL Mulher, não lhe dá direito de organizar palanques regionais. No domingo (31) ela participou do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) a governador.

Pérola "Comecei morto a semana e estou acabando na UTI", de Jorge Messias, indicado para o Supremo (e contra Davi Alcolumbre), depois que Lula entrou em campo por sua defesa, começando pelos senadores Otto Alencar e Renan Calheiros.

Guerra em família 2

No palco, Michelle criticou a aproximação de Fernandes e do PL com Ciro, que rompeu com o PDT e se filiou ao PSDB. E não recua: "Essa aliança que vocês precipitaram a fazer é que não dá, Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita (Jair Bolsonaro), isso não dá. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido. Compara o presidente Bolsonaro e ladrão de galinha, então não tem como".

"Galo"

Na semana passada Michelle contou para correligionários que havia preparado milho cozido para que o marido comesse e expôs um apelido íntimo, "meu galo" , pelo fato de Bolsonaro gostar muito do prato. E fez uma brincadeira: disse que ele seguia firme na prisão e que havia chegado a hora de provar ser "imbrochável" (como na conhecida medalha dos imbrocháveis, imorriveis e incomiveis)". Os filhos estrilaram porque associavam Bolsonaro à impotência.

Bananinha em campo

Se as eleições presidenciais de 2026 colocarem Macaco Tião contra Lula, eu prefiro o Macaco Tião". É a nova brilhante frase do ainda deputado federal Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Dudu Bananinha, em entrevista ao UOL, na semana passada. Agora, ele resolveu apoiar, com algumas reservas, uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas ao Planalto, ainda no contexto de um segundo turno. Nas mais recentes pesquisas, Lula bate em Tarcísio no segundo turno.

Contra Tarcísio

Já o senador Flávio Bolsonaro, que se autoproclama porta voz no pai, repete que "não é o momento de tratar de 2026". Carlos Bolsonaro, outro filho, classifica a discussão sobre 2026 como um "absurdo político" e Eduardo -sempre ele - classifica como "errada” o que chamou de "estratégia de Tarcísio de dialogar com o STF, com o centro e com a esquerda." E emenda: "Acho que ele enxerga pessoas como aqueles radicais de quem quer se ver afastado".

Velhos amigos

Dados em poder da CPMI do INSS sobre o tempo em que Hugo Motta, presidente da Câmara, empregou em seu gabinete diretor de políticas públicas da Conafer, segunda entidade que mais lucrou com a fraude bilionária da roubalheira dos aposentados, lançam nova luz sobre o escândalo. Como assessor de Motta, Jeronimo da Silva Junior ganhava R$ 1.500 por mês. A Conafer complementava a renda dele. Só de novembro de 2020 a janeiro de 2021 pagou, segundo a Coaf, nada menos do que R$ 227 mil ao então funcionário da Câmara.

Abaixo de R$ 50 mil

Junior do Peixe, como é conhecido o amigo aliado de Motta, sacou nesses três meses R$ 175 mil em espécie. Sempre abaixo de R$ 50 mil por vez, limite que obrigaria seu banco a alertar o órgão de controle financeiro. O relatório do Coaf aponta "tentativa de burla da identificação do destino" do dinheiro vivo. Agora, a CPI quer aprofundar investigações com novas quebras de sigilo bancário.

Mistura Fina

Consta da declaração dos bens de Hugo Motta, presidente da Câmara, apresentada à Justiça Eleitoral, 50% de um avião avaliado em R 100 mil, quase o valor de um carro popular no país. Detalhes não aparecem na transparência do TSE. Registos da Agência Nacional de Aviação Civil revelam que é um modelo EMB-810D, conhecido como Seneca III. Seu sócio no avião é a empresa AVPAR Participações Ltda.

Site como aeronvaesavenda.com avaliam o modelo entre R$1 milhão e R$ 3,5 milhões, mas a média do mercado é de R$ 2,2 milhões. O Seneca III foi projetado para pilotos e mais cinco passageiros e fabricado em 1983, pouco antes do nascimento de Motta, que é de 1989. Mês passado, bandidos tentaram roubar o avião do Clube Estância Ouro Verde, na Paraíba. Mas o aparelho se negou a decolar. Motta não abre a boca sobre a diferença de valia da veterana aeronave.

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) está conversando com o PT seu retorno ao partido, de onde saiu em 2009. Símbolo maior da Rede, não tem mais condições de continuar na legenda que fundou e que hoje é dominada por Heloisa Helena, sua adversária. Resumo da ópera: Marina deverá ser candidata a deputada federal por São Paulo no ano que vem.

Juristas experientes acham improvável que o Superior Tribunal Militar determine a perda de patente de militares acusados da "tentativa de golpe", como pretende o ministro Alexandre de Moraes (STF). Um ministro aposentado do STM que, aliás, detesta Bolsonaro, lembra que a perda de patente, de acordo com o Código Penal Militar, somente se aplica em condenações por "indignidade".

De acordo com o mesmo ministro, ainda muito admirado no STM a "indignidade" se dá em "condenações por estupro", por exemplo. O cometimento considerado "indignidade" estabelece uma incompatibilidade incontornável com o regulamento militar. Ele acha que os generais presos percam a patente no crime político que chama de "tentativa de golpe".

O grupo JHSF acaba de inaugurar o São Paulo Surf Club, com título familiar custando R$ 1.250 milhões (pessoa física é de R$ 750 mil), empreendimento com piscina de 220 metros, com ondas de até 22 segundos que imitam condições reais de melhor dia de mar. Além da piscina com onda, o novo clube oferece sete quadras para outros esportes, mais uma academia. A JHSF acha que, especialmente na hora do almoço, jovens e milionários da Faria Lima estarão surfando por lá.

In - Cinema: Soldado de Chumbo

Out - Cinema: Five Nights At Freddy's 2