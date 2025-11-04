"Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, mas o que me dá orgulho é que não tem ninguém que...

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

Giba Um

Giba Um

04/11/2025 - 06h00
Continue lendo...

Dois apartamentos no bairro de Embaré, em Santos (SP), foram penhorados pela Justiça em virtude de dívidas referentes à taxa de condomínio. Os imóveis estão no espólio de Pelé. A dívida está em R$ 9 mil referente aos meses de abril a junho de cada unidade.

MAIS: o  nome do condomínio é Residencial Dondinho, e homenagem ao apelido do pai de Pelé, o famoso Dondinho. O juiz nomeou Edson Chalbi do Nascimento, o Edinho, filho de Pelé, como representante do espólio, como depositário do bem.

Mais uma vez assustadora

Uma das mais aguardadas festas de Halloween, não pela festa em si, mas pela fantasia usada pela anfitriã, da modelo e apresentadora Heidi Klum, aconteceu na sexta-feira (31). A modelo reuniu muitos convidados no Hard Rock Hotel, no centro de Manhattan, Nova York. A anfitriã mais uma vez ousou, misturando uma cobra com a cabeça de medusa, com as pequenas serpentes em sua cabeça com movimento. “Eu sempre tento encontrar coisas que as pessoas naturalmente não fariam. Muitas pessoas vão de enfermeira ou policial, mas eu sempre procuro algo que eu nunca tenha visto". E completou: “Quando me mudei para os Estados Unidos, me apaixonei imediatamente pelo Halloween e por toda a sua atmosfera assustadora. Só faltava uma festa fantástica”. Então Heidi decidiu fazer a sua própria festa e deu certo, este ano foi a 24ª edição. “Deu certo porque, ao longo dos anos, as pessoas têm se tornado cada vez mais extravagantes com suas fantasias. A festa se tornou quase lendária. É épica. Sinto que meu amor pelo Halloween fez com que outras pessoas também se apaixonassem pelo feriado."  O marido de Klum,  Tom Kaulitz, também não esquiva de se fantasiar. E sua fantasia é quase sempre algo ligada à da amada. Este ano músico do Tokio Hotel era um homem de pedra, sugerindo que ele havia se transformado numa estátua ao olhar para a medusa.  Quem também encantou  foi a filha Leni Klum, que se vestiu de Camilla Cream, personagem do livro infantil "A Bad Case of the Stripes", (1988) escrito e ilustrado por David Shannon. E teve brasileiras também na festa. A cantora Ludmilla teve sua fantasia inspirada no personagem Shuri, de "Pantera Negra", da Marvel, enquanto a modelo trans Valentina Sampaio se vestiu de Leeloo  personagem de "O Quinto Elemento".

Colapso anunciado da Agência da Mineração

A Agência Nacional de Mineração (ANM) está sob jogo cruzado. O tiroteio combina pressões políticas, cerco de órgãos de controle, notadamente do TCU, e suspeitas criminais, tudo em meio à ameaça de colapso operacional. Há uma articulação de parlamentares e prefeitos de Minas Gerais e Pará, com apoio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para defenestrar o diretor-geral da ANM, Mauro Henrique Sousa. Por trás da ofensiva, está a urgência dos municípios em aumentar sua arrecadação. Prefeitos mineiros e paraenses, estados que concentram mais de 75% da produção mineral do Brasil, acusam a direção da ANM de negligência da cobrança e no repasse dos fundos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais. A conspiração dos prefeitos contra o comando da agência é potencializada pelas "escavações" feitas pelo TCU no órgão regulador.

Perda de arrecadação

De acordo com auditoria divulgada no ano passado, o volume de sonegação no recolhimento da CFEM chegou a 70% entre 2017 e 2022. A perda de arrecadação estimada é da ordem de R$ 20 bilhões. Significa dizer que os municípios mineradores aos quais cabe a fatia de 60% do CFEM, deixaram de receber algo em torno de R$ 12 bilhões. Há duas semanas, o TCU deu nova estocada na ANM. E apontou "fragilidades estruturais persistentes" em áreas essenciais como "integridade e controle interno".

Halloween à brasileira

Por aqui nas terras brasileiras aconteceu também  a 4ª edição da Elleween , festa promovida pela revista Elle Brasil. Com o tema “Convenção de Monstros” o hotel Rosewood, na Bela Vista, em São Paulo reuniu cerca de 400 convidados na sexta-feira (31) que contou com  DJ, projeções de filmes clássicos de terror, iluminação cênica e performers caracterizados, para animar a festa, com patrocínio de Chevrolet, Natura e M&Ms, e apoio de Fini e Blue Moon. Horas antes do evento a publicação divulgou a capa da edição digital com o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank  já no clima de Halloween, onde o ator aparece quase irreconhecível numa versão de Frankenstein e Edward mão de tesoura. Em entrevista os atores falam sobre o primeiro projeto em conjunto, a comédia “Quem casa quer casa”. “Hoje eu só quero fazer projetos que façam sentido na minha vida. O maior legado que eu posso deixar para os meus filhos são as escolhas que eu faço, profissionais, de vida, de tudo”, diz Gagliasso. O casal também falou do casamento de 15 anos e da renovação feita este ano. “Foi um jeito de dizer que seguimos juntos, mas diferentes, mais maduros, mais conscientes do que é amar e escolher o outro todos os dias", derrete Ewbank.

Ainda a carnificina

Caberá ao ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) explicar o sumiço do governo e "histórias" para não ajudar o Rio. Ele é alvo de nada menos do que 12 requerimentos de deputados federais de vários partidos. Por outro lado, diplomatas de Nova York avisam que as manifestações "da ONU" sobre a operação no Rio são obra de brasileiros que ocupam boquinhas de consultores e assessores, inclusive de imprensa, na área de "direitos humanos". Não pertencem aos quadros da ONU. E armas: nenhuma das apreendidas pertencem a colecionadores ou perseguidos por Lula Algumas foram adquiridas: muitas eram das forças armadas do Brasil e da Venezuela.

Promessa quebrada

A cinco dias do Segundo Turno da eleição de 2022, o então candidato Lula garantiu até por escrito que, vencendo a disputa com  Jair Bolsonaro, não tentaria a reeleição. "Se for eleito, serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população" disse no "X" (Ex-Twitter). Pelo que se vê, Lula mentiu. Na semana passada, lançou sua candidatura à reeleição em 2026 no primeiro dia de visita à Ásia. Quatro dias depois, chamou de "um lapso" e "erro" lançar candidatura na Indonésia: "Afinal, não tenho voto lá" (foi lá que avisou que iria concorrer, com "energia de 30 anos” e irá disputar "o quarto mandato”).

Pérola

"Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, mas o que me dá orgulho é que não tem ninguém que já tenha demarcado mais terra indígena do que nós",

de Lula, visitando a Aldeia Vista Alegre, no Pará e anunciando a criação de uma universidade indígena com sede em Brasília.

Férias sem volta

O tenente-coronel Mauro Cid, afastado do Exército devido ao envolvimento na trama golpista, deveria se apresentar hoje, mas resolveu tirar 60 dias de férias para evitar constrangimento. A expectativa é que ele não retorne mais às fileiras da Força por falta de ambiente entre os pares. Cid pediu transferência para a reserva  remunerada com provento constitucional ao tempo de serviço, o que deverá ser autorizado pelo Exército, a partir de janeiro. Ele tem 29 anos de serviço e precisaria ter 31 anos para ser transferido para a reserva com proventos integrais. Receberá, contudo, o soldo de seu posto e adicionais.

Bandeira vermelha

Neste mês, a bandeira tarifária vermelha, patamar 1 estará de volta. A Aneel segue com a tendência iniciada em junho passado, mantendo a cobrança entre os patamares 1 e 2, os mais caros do sistema elétrico. O acréscimo corresponderá a R$ 4,46 extras a cada 100  MWh, consumidos, já em vigor. A decisão se deve ao reduzido nível dos reservatórios, especialmente nos subsistemas Sudeste-Centro-Oeste e Nordeste. O primeiro está em 44,6% de sua capacidade; o segundo, 48,96%. Nos dois casos, são os índices mais baixos em quase três anos. Se a chuva não voltar em novembro, a agência volta com a bandeira ao patamar 2 (R$ 6,24/100 MWh) em dezembro.

Coleção de títulos

Em outubro, Lula sancionou a lei aprovada pelo Congresso que confere ao município de Antonina, no Paraná, o título de Capital Nacional da Bala de Banana. Foi a 43a. cidade brasileira que ganhou uma honraria desse tipo só nesse mandato de Lula. Tem de tudo e para todos os gostos, dependendo dos brasileiros e suas cidades. A lista (não dá para publicar tudo) é grande - e das mais originais, se é que se pode chamar assim: Boa Vista é a Capital da Paçoca de Carne com Farinha; Jaraguá do Sul é Capital dos Atiradores e Florianópolis é a Capital das Startups. Tem mais: Panambi é a Capital da Pós-Colheita de Grãos, Friburgo, da Moda Íntima e Cruzeiro, da Revolução Constitucionalista de 1932. Com todos seus títulos publicados no Diário Oficial da União.

Virou moda

Agora, nos finais de semana, a Globo resolveu colocar no ar "reflexões" de dois apresentadores de programas de entretenimento no final de seu programa, Marcos Mion dedica muitos minutos sobre como viver com muita espiritualidade e Luciano Huck, também no final de seu "Domingão", analisa a vida dos brasileiros, como sobrevivem e ações políticas condenáveis. O primeiro é chamado, ironicamente, nos bastidores de" "pastor" ou "profeta; já o segundo é rotulado de "candidato" - mesmo fora de época. Mion (contratado até 2027) recebe R$ 400 milhões (e pode chegar a mais de milhão com campanhas) e Huck ganha R$ 4 bilhões e pode alcançar R$ 6 milhões com publicidade e participação nos lucros.

Olho no Corinthians

Ronaldo Fenômeno confessou num podcast esportivo que gostaria de transformar o Corinthians numa SAF Sociedade Anônima de Futebol. Perguntado, onde arrumaria o dinheiro, o ex-jogador não deixou por menos: "Arrumo dinheiro no mercado. Vou adorar envolver torcedores". Hoje, para Ronaldo, o Timão atravessa uma fase difícil "com muita bagunça e dívida alta", mais afastamento do presidente por  suspeitas na administração. Mesmo assim, gostaria de topar o desafio: "Bem administrado, o Corinthians é uma máquina", Ele é dono de uma fortuna de R$ 1 bilhão, à qual os quatro filhos não terão direito - e é acionista do Real Valladolid , da Espanha e do Fort Lauderdale Strikes.

Mistura Fina

No próximo dia 11, o Congresso promove uma sessão solene pelos 70 anos do movimento que impediu um golpe em andamento protagonizado por militares e políticos contra a posse de JK. Diziam que ele não havia obtido maioria absoluta de votos. . A ação foi chamada de "Movimento de 11 de Novembro de 1955" e foi liderada pelo marechal Henrique Teixeira Lott, então ministro da Guerra, que colocou tanques e 25 mil soldados nas ruas. A ideia era proteger a democracia, não derrubá-la.

No livro-biografia de Lotto autor Wagner William diz que os mesmos golpistas tentaram o golpe de novo nos anos 1956 e 1959. Voltaram a tentar em 1961 e em 1964, conseguiram, depois de anistiados. William diz que "se Lott tivesse sido eleito em 1960, quando disputou a Presidência, os militares não teriam conseguido impor sua ditadura" Ele perdeu para Jânio Quadros, que logo renunciou.

Ainda o movimento vitorioso comandado por Lott contra militares que garantiu a posse de JK: na época, o jornalista Carlos Lacerda, um dos conspiradores civis, pediu asilo em Cuba, comandada pelo ditador Fulgencio Batista. Lacerda chegou a apoiar o golpe, rompeu com militares em 1968 e fundou a Frente Ampla, com JK e Jango. Com o AI-5, foi preso e cassado, perdendo direitos políticos por 10 anos.

O anúncio da parceria entre a Casas Bahia e o Mercado Livre colocou o Magazine Luiza na berlinda. O mercado tem questionado o acordo similar assinado entre a rede Magazine Luiza e a chinesa AliExpress. Aos olhos dos minoritários, o negócio tornou-se uma zona um tanto cinzenta. Os investidores se ressentem da escassez de informações sobre os resultados da aliança, que envolve a venda cruzada de produtos das duas plataformas de e-commerce.

Há poucos dados disponíveis sobre o fluxo de pedidos, participação do cross border, volume de faturamento e até mesmo sobre o portfólio ofertado de parte a parte. No mercado, há uma percepção de assimetria. A leitura é que o Magazine Luiza abriu sua vitrine e assumiu parte do ônus logístico do parceiro, sem comprovar o retorno. Já a AliExpress teria capturado tráfego e base local. 

In – Risoto de palmito
Out – Risoto de limão

Cláudio Humberto

"É entregar o galinheiro à raposa"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre proposta petista para segurança pública

02/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Nas redes, Bolsonaro bate Lula e todo staff petista

O governo Lula (PT) já dobrou este ano gastos em propaganda nas redes sociais, mas não tem jeito: Jair Bolsonaro (PL), sozinho, tem mais seguidores que todos os inimigos petistas somados. O ex-presidente tem 73,7 milhões de seguidores, enquanto os 36 perfis de Lula e petistas relevantes, incluindo Janja, Haddad e Gleisi, e esquerdistas tipo Boulos (Psol), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), muito ativo nas redes, e o vice Alckmin somam 72,7 milhões no Facebook, Threads, TikTok, Instagram, X e YouTube, segundo levantamento do Diário do Poder.

 

Mais de meio Brasil

Jair, Michelle, Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Tarcísio têm 174,1 milhões de seguidores. Mais do dobro de Lula & cia.

 

Nikolas bate Lula

Somente o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) já tem mais seguidores que Lula nas redes sociais: 39,7 milhões a 39,4 milhões do petista.

 

Proporção em tudo

Até entre primeiras-damas o bolsonarismo soma o dobro do petismo: Michelle tem 7,9 milhões de seguidores, Janja, 3,8 milhões.

 

Dados técnicos

O Diário do Poder avaliou 137 perfis de 25 autoridades nas seis redes. Eduardo e Gleisi não estão no Threads; Janja e Michelle só no X e Insta.

 

PEC ignora organizações criminosas, alerta Fraga

Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, o deputado Alberto Fraga (PL-DF) chamou de mentirosa, nesta sexta (31), alegações de integrantes do governo Lula (PT) e aliados no Congresso no sentido de que a PEC da Segurança seria a melhor resposta para fatos como os que motivaram a megaoperação policial no Rio de Janeiro, esta semana, “A PEC não tem um só artigo, nem mesmo uma linha, tratando de combate a organizações criminosas”, disse Fraga, “é só perfumaria”.

 

Relator da lei do Susp

Coronel da PM da reserva, Fraga é um estudioso do tema. Foi relator da lei que criou o Susp, o Sistema Único de Segurança Pública, em 2017.

 

Bancada da bala

Fraga se diverte corrigindo repórteres que procuram definir suas atividades na Câmara. “Bancada da bala!”, diz, orgulhoso.

 

PT com o crime

Fraga é deputado federal já no quinto mandato e não se conforma com os sinais da esquerda: “Há indícios de envolvimento do PT com o crime”.

 

Azedou o clima

Maior climão no Superior Tribunal Militar após sua presidente Maria Elizabeth Rocha lacrar pedindo desculpas às vítimas da ditadura. O ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira registrou sua discordância.

 

Silêncio gritante

O senador Paulo Paim (PT-RS), caçador de votos de aposentados, tomou chá de sumiço no roubo no INSS. A oposição não estranha: afinal, PT e governo Lula têm ligações umbilicais, até familiares, como o caso.

 

Um político à deriva

Com chances remotas e por isso mesmo desmotivado para disputar mandato eletivo, o senador Rodrigo Pacheco (MG) já tem ao menos um projeto político, caso se frustre o sonho do STF: vai se filiar ao MDB.

 

Leva para casa

O presidente Nayib Bukele, ídolo dos salvadorenhos, mandou suspender comida dos 40 mil bandidos que prendeu, caso se confirme a ordem para matar pessoas aleatoriamente nas ruas. E sugeriu que os organismos internacionais levem para suas casas os bandidos que tanto protegem.

 

Agenda

Se nada mudar, vai ser no fim da manhã desta segunda (3), às 11h, o encontro entre Alexandre de Moraes e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. A pauta da audiência será a megaoperação contra o crime organizado.

 

Petistas esperançosos

Três dos quatro governadores do PT estão aptos a disputar a reeleição em 2026; na Bahia, Ceará e Piauí. Só a governadora Fátima Bezerra (RN) não pode concorrer e deve tentar o retorno ao Senado Federal.

 

Dicionário ideológico

Geralmente ganham denominação diferente os conflitos entre forças armadas, grupos paramilitares ou terroristas que movimentam milhares de soldados e produzem mais de cem baixas.

 

Maioria não-absoluta

Candidata do governo de esquerda no Chile, com apoio de Michelle Bachelet, Jeannette Jara lidera pesquisas, mas tem só 16% de chance de vitória nas casas de apostas. Derrota no 2º turno é mais que provável.

 

Pensando bem...

...se ginástica olímpica marqueteira fosse modalidade esportiva, o Planalto já seria ‘hors concours’.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Diferenças visíveis

O papa João Paulo II visitava Brasília, em 1991, quando foi apresentado a várias autoridades, no Palácio do Planalto. Na fila estava o secretário de Esportes, Bernard Rajzman, ex-jogador de vôlei, e sua esposa, Carmem, filha de Ademar Ghisi, ministro do Tribunal de Contas da União. Era impossível não notar a diferença de idade e de estatura, no casal. “É sua filha?”, perguntou João Paulo II, simpático. Bernard se apressou na resposta, um tanto contrariado: “Não, é minha mulher!” O papa já cumprimentava outro casal quando Bernard desabafou: “Até tu, papa?”

CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT correu pra aparelhar tudo"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre suspensão da Lei das Estatais, provocando prejuízo bilionário nas empresas

01/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Polícias da esquerda são as mais letais do Brasil

Não é no Rio de Janeiro, mas na Bahia, que há 18 anos tem o PT no comando do governo, onde está a polícia mais letal do País, considerando números absolutos da recente edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2025). Foram 1.556 mortes em 2024, uma taxa de 10,5 a cada 100 mil habitantes. São mais do que o dobro dos 703 registrados pela polícia fluminense no mesmo período, com taxa de 4,1.

Números vergonhosos

A Bahia de Jerônimo Rodrigues (PT) teve número ainda pior na edição anterior do anuário: foram 1.700 mortes, 11,5 em cada 100 mil.

DNA vermelho

O Amapá de Clécio Luís, hoje no Solidariedade, ex-Rede, ex-Psol e ex-PT, lidera a letalidade 17,1 ou 137 em números absolutos.

Acima da média

Os dois Estados têm índices bem piores do que o registrado na média nacional, com taxa em 2,9 para cada 100 mil habitantes.

Dados oficiais

Agora lacrando na favela, Benedita da Silva (PT) fez um governo em que a letalidade policial no Rio disparou de 592 (2001) para 900 em 2002.

56% reprovam posição de Lula sobre narcotráfico

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas aponta que 56,1% da população do Rio de Janeiro reprova o “trabalho” de Lula (PT) contra o tráfico de drogas: 45% classificam a atuação do petista como “péssima” e 11,1% dizem que é “ruim”. Outros 26,5% acreditam que o “trabalho” do presidente é regular, enquanto só 14,2% dizem que é bom (8,3%) ou ótimo (5,9%). A pesquisa foi feita após Lula haver afirmado que traficante “é vítima do usuário” e na sequência da megaoperação policial no Rio.

Bem diferente

De um modo geral, na média da população em geral e dos moradores de favela, a megaoperação é aprovada por 70% do total.

Mais, por favor

Segundo o Paraná Pesquisas, 67,9% da população pede ainda mais operações policiais que protejam a população dos criminosos.

Favelas aplaudem

Levantamento semelhante do AtlasIntel distinguiu a população em geral dos moradores das favelas do Rio: 87,6% aprovaram a megaoperação.

Muito estranho

Mais do que gafe, a divulgação antecipada da ministra Simone Tebet (Planejamento) sobre dados do desemprego levanta suspeitas quanto a confidencialidade, que podem mexer com o mercado financeiro.

Origem das plumas

Na CPMI do INSS, o PSDB/Cidadania substituiu Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), um dos parlamentares que votou contra a convocação de investigados como Frei Chico, irmão de Lula. Entra Beto Pereira (PSDB-MS), que assim como Nogueira era filiado do PDT antes de virar tucano.

Na calma

Mesmo com prometida celeridade na tramitação da PEC da Segurança, pouco deve acontecer este mês. O relatório só deve ser apresentado pelo deputado Mendonça Filho (União-PE) em dezembro, dia 4.

Não pôde evitar

Lula que não perde palanque quando dá para faturar algum assinando leis aprovadas, engoliu seco e assinou na moita a lei Sérgio Moro (União-PR), que reforça proteção de agentes em combate ao crime organizado.

Ritmo tartaruga

Só agora o STF determinou nova notificação a Silvio Almeida na queixa-crime que enrola o ex-ministro dos Direitos Humanos de Lula no escândalo sexual envolvendo ex-servidoras. Tem 15 dias para resposta.

O povo aprova

Pesquisa AtlasIntel sepulta falácias lacradoras sobre a operação contra criminosos da pior espécie, no Rio: quase 88% dos moradores das favelas cariocas aplaudiram a ação da polícia militar.

Ministério que faz falta

O ex-presidente Michel Temer defende que Lula recrie um ministério da Segurança Pública, que fez sucesso em seu governo: “seria importante para o País, um gesto muito adequado”.

Bolso cheio

Estados e municípios encheram as burras com royalties dos contratos de partilha de produção de petróleo. A ANP concluiu na sexta os repasses relativos à produção de agosto, rendeu, ao todo, R$5,1 bilhões.

Pensando bem...

...pesquisas apontam: quem menos aprova a megaoperação no Rio, mais longe está do problema.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Discriminação

Quando soube que foram sacados R$20 mil (o menor valor de todos) para o deputado Professor Luizinho (PT-SP), na boca do caixa do mensalão, escândalo de corrupção do primeiro governo Lula cujas cifras atingiam facilmente dezenas e centenas de milhões, o senador José Jorge (PFL-PE) ironizou: “Professor é discriminado até nisso...”

