"Eu tenho muita sorte na vida e uma delas é saber escolher meu vice. Duvido que algum presidente..."

Rodrigo Faro acaba de oficializar seu retorno ao Grupo Globo após um hiato de 18 anos. O acordo prevê o comando de um projeto inovador que une entretenimento de publicidade com estreia prevista para o segundo semestre no canal Multishow, além de inserções da Globo e no Globoplay.

MAIS: intitulada "Faro Fora de Ar" mostrará o apresentador vivenciando a rotina de diversas profissões, como caminhoneiro, porteiro e caixa de supermercado. Na primeira temporada serão quatro episódios focados em um formato híbrido. Da saída, serão duas cotas de publicidade, cada uma de R$ 6 milhões.

Faz o que ama

A atriz, cantora, compositora, modelo e agora musa do Salgueiro, Bruna Griphao está na capa da revista Boa Forma onde reforçou que ser atriz é sua principal paixão. “Atuar segue sendo a minha maior paixão. Nada ocupa esse lugar. Sempre foi o que me moveu e continua sendo. Voltar ao teatro, principalmente, deixou isso ainda mais evidente para mim. Ao mesmo tempo, descobri uma nova paixão no Carnaval.

Me joguei de cabeça, fiquei completamente envolvida, apaixonada”. Em entrevista ela confessou que sempre se mantei ativa e que pensa que é para manter a forma (apesar de excelente) se engana, ela faz porque gosta. “Eu sempre gostei de me exercitar. Fui atleta na infância, pratiquei natação e saltos ornamentais, então o movimento sempre esteve presente na minha vida. Desde criança, fui muito ativa, cheia de energia, e o esporte sempre fez parte da minha rotina. Hoje, a atividade física é um pilar essencial para mim. É tão básico quanto beber água: precisa estar no meu dia. Eu faço porque amo.

Bruna ainda fala que procura manter uma alimentação mais saudável possível, e que dieta para ela não funciona. “Já tentei seguir dietas e impor restrições, mas fui entendendo, com o tempo, que esse tipo de controle não funciona para mim. A restrição acaba gerando compulsão. Prefiro manter uma vida saudável de uma maneira que seja possível. Me alimento bem, me sinto bem e, quando dá vontade, me permito comer algo fora da rotina, sem culpa”.

E quando questionada sobre o que significa bem-estar foi direta: “Para mim está diretamente ligado à felicidade e à saúde, a esse estado de sintonia entre mente e corpo. É quando tudo está alinhado e você consegue fazer escolhas, dentro do que é possível, sobre como viver o seu tempo. Bem-estar é ter qualidade de vida, poder se dedicar a si mesma, estar perto de quem você gosta, sentir-se saudável e presente. Para mim, é poder fazer o que se ama”.

No fim, Lula irá mesmo de Alckmin

Há dias, Lula resolveu provocar: "Tanto Alckmin como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "sabem que têm um papel a cumprir em São Paulo". foi o suficiente para que rolasse a hipótese de Alckmin saísse candidato ao governo paulista", o que ele não quer saber de encarar Tarcísio de Freitas nas urnas. Haddad tem reiterado que igualmente não topa se candidatar ao governo de São Paulo e "ganhar uma terceira derrota".

Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais, não deixa por menos: "Alckmin será o que ele quiser nas eleições de 2026”. E o que Alckmin quer é permanecer na vice-presidência. Muitos lembram que Lula adora fazer esse tipo de "joguinho": ele anunciou José Alencar novamente como vice só no fim de junho. Na época, Lula tentava atrair o PSB, que apresentava como opções Eduardo Campos e Ciro Gomes. Um grande bloco tem outra ideia: é Gilberto Kassab, dono do PSD, que quer se sentar na cadeira de vice-presidente de Lula.

MDB também quer

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, também tenta emplacar um vice na chapa de reeleição de Tarcísio de Freitas em São Paulo: pode ser ele mesmo. Só que existe a ameaça de perder a presidência nacional do partido. Há alternativas: Rodrigo Arenas, Enrico Misasi e até o prefeito Ricardo Nunes. Além disso, parte da bancada do MDB prefere manter proximidade com Lula. Simone Tebet é outro nome em discussão. E os emedebistas pensam em outra saída: o atual vice, Felício Ramuth, deixa o PSD e se transfere para o MDB.

Uma vitória

Gracyanne Barbosa, apesar de ser “fruto do carnaval”, por assim dizer, porque já esteve à frente de várias baterias, como rainha, tanto de escolas de samba cariocas quanto paulistas, está comemorando mais que nunca sua presença na Marquês de Sapucaí neste ano. De volta como rainha da bateria da União da Ilha ela teve que se esforçar um pouco mais este ano.

Gracyanne ainda está em recuperação de uma lesão no tendão do joelho que sofreu enquanto competia no quadro Dança dos Famosos do programa Domingão com Huck, em setembro, no qual teve que realizar até uma cirurgia. “É o meu retorno à Sapucaí, é uma vitória sobre tantas coisas que aconteceram e quase me impossibilitaram de desfilar, é um 'grito' de “Eu consegui”, após uma lesão e uma cirurgia super séria". E completa: "Claro que gostaria de estar 100%, usar um salto, só posso 9 meses após a cirurgia e ainda estou indo para o 5º mês, mas não dá e está tudo bem!".

Constrangimento

Um evento na Fiesp, na semana passada, teve um climão quando ficaram cara a cara o senador Sérgio Moro e advogados que tiveram na linha de frente das críticas à Lava Jato. Ele comanda um conselho sobre segurança da entidade e entrou para fazer uma saudação na reunião do Conselho jurídico, da qual participavam criminalistas como Alberto Toron, Flávia Rahal, Pierpaolo Bottini e Eduardo Carnelós. Segundo uma testemunha, houve grande constrangimento com a chegada do ex-juiz. Detalhe: Moro é considerado o superfavorito para o governo do Paraná. Leva no primeiro turno, se bobear.

Sem licitação

Os Correios contrataram um escritório de advocacia privado por R$ 800 mil sem passar por processo licitatório para atuar na defesa da estatal e ex-dirigentes em um processo no TCU. A modalidade é prevista para situações excepcionais e tudo corre em sigilo. O escritório Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo Advogados passou a representar os Correios no processo que apura irregularidades contábeis no balanço de 2023, período em que era presidida por Fabiano Silva Santos. Os Correios têm 300 advogados no quadro interno, mas a empresa optou pela contratação externa.

"Eu tenho muita sorte na vida e uma delas é saber escolher meu vice. Duvido que algum presidente tenha tido a sorte de ter o vice que eu tenho",

de Lula, depois de um "balão de ensaio" que ameaçava a permanência de Alckmin na vice na presidencial.

Haddad no Senado

Ainda ministro da Fazenda, Fernando Haddad está mais do que contente com as últimas pesquisas sobre a liderança de candidatos na disputa de duas vagas do Senado por São Paulo. Segundo o Paraná Pesquisas, Haddad é o líder dos cenários estimulados (entre 36,1% e 36,5%); a segunda colocada é Marina Silva (Meio Ambiente) com desempenho entre 31,3% e 31,5%. O terceiro é Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública, com 27,2% e 29,9%. Em outros cenários, Eduardo Bolsonaro aparece com 1.8% e Geraldo Alckmin com 1,5%.

CUT no Dia do Trabalho

Lideranças sindicais tentam convencer a CUT a participar do ato unificado no Dia do Trabalho em São Paulo, com o argumento de que o evento este ano será especialmente importante, tendo em vista a campanha de reeleição de Lula. Em 2025, a maior central do país fez sua própria manifestação por discordar do sorteio de dez carros como chamariz do público. O resultado foi ruim para todos: os sindicalistas presentes não passavam de "meia dúzia de gatos pingados". A manifestação será novamente na praça Campo de Bagatelle, na zona norte da cidade.

Liberdade parcial

Relatório elaborado pela organização Freedom House atribuiu apenas 65 pontos (de 100) a liberdade para acessar e navegar na internet no Brasil. Segundo o estudo Freedom on the Net 2025, a quantidade de pessoas com acesso à web tem aumentado nos últimos anos no País, entretanto derrubam a nota brasileira o bloqueio de perfis de redes sociais pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, citado no estudo e outras punições contra jornalistas e usuários da internet, A Freedom House aponta: "Jornalistas independentes e ativistas correm o risco de assédio e ataques violentos e a violência política é elevada".

Prisão domiciliar

A prisão domiciliar para Jair Bolsonaro pode ser pautada na semana que vem na Primeira Turma Da Corte. Por outro lado, com escândalo do assédio sexual no STJ, Lula pode ter três vagas novas para indicar neste ano. Além de Marco Buzzi, alvo de investigação, também vão se aposentar Og Fernandes e Antônio Saldanha. Detalhe o questionamento que Buzzi enfrentou, por coincidência era a data de aniversário do ministro acusado.

Dano colateral

O advogado Sérgio Rosenthal, especialista em crimes financeiros, diz que a criação pelo governo do imposto de 10% sobre alta renda, para compensar a isenção do IR até R$ 5.000, pode gerar sentimento de injustiça e estímulo à sonegação se não houver contrapartida do poder público. "A sonegação, no contexto brasileiro, muitas vezes não é percebida como delito ou conduta socialmente reprovável, mas instrumento de autodefesa do contribuinte".

Sem dinheiro novo

Entre credores da Raízen, cresce a leitura de que Cosan e a Shell estão esticando a corda da empresa para que ela arrebente. O rompimento seria o pedido de recuperação judicial da companhia, que carrega dívidas de curto prazo de R$ 53 bilhões. A percepção dos bancos que ambas caminham nessa direção em relação à capitalização emergencial da Raízen. Cosan e Shell têm se mostrado resistentes à ideia de colocar dinheiro novo na empresa. “Quanto "pior, melhor" e o "melhor " seria não injetar capital na companhia e aguardar a recuperação judicial.

Mistura Fina

Um primo do ministro Marco Buzzi, do STJ, e uma vizinha dele em uma praia de Balneário Camboriú (SC), registraram declarações, na semana passada, em cartório colocando em dúvida a acusação de importunação sexual feita por uma jovem de 18 anos contra o juiz. Ambos disseram que Buzzi tem deficiência física e acreditam que isso impediria ter molestado a garota no mar revolto da região.

O relatório Freedom in the World, sobre liberdades políticas e civis das nações, diz que o Brasil é democracia livre, mas “a corrupção é endêmica nos altos escalões" e "gera ampla desilusão da população". O Nome do PSD para presidente deverá ser Ratinho Jr., governador do Paraná. Eduardo Leite (RS) e Ronaldo Caiado (GO) são também bem avaliados, mas Ratinho ocupa a "janela da frente" faz tempo.

Ao atrair três governadores campeões de votos ao PSD Kassab garante o que interessa: eleger grande número de deputados federais. É o que determina o tamanho da fatia dos fundões eleitoral e partidário. Para a deputada Carol de Toni (PL-SC), o recente programa "Gás do Povo" é mais um jogo de cena: "É teatro para distrair quatro anos de erros. Mudam o nome, criam um espetáculo".