"Eu tenho muita sorte na vida e uma delas é saber escolher meu vice. Duvido que algum presidente..."

de Lula, depois de um "balão de ensaio" que ameaçava a permanência de Alckmin na vice na presidencial

Giba um

Giba um

16/02/2026 - 06h00
Rodrigo Faro acaba de oficializar seu retorno ao Grupo Globo após um hiato de 18 anos. O acordo prevê o comando de um projeto inovador que une entretenimento de publicidade com estreia prevista para o segundo semestre no canal Multishow, além de inserções da Globo e no Globoplay.

MAIS: intitulada "Faro Fora de Ar" mostrará o apresentador vivenciando a rotina de diversas profissões, como caminhoneiro, porteiro e caixa de supermercado. Na primeira temporada serão quatro episódios focados em um formato híbrido. Da saída, serão duas cotas de publicidade, cada uma de R$ 6 milhões.

Faz o que ama

A atriz, cantora, compositora, modelo e agora musa do Salgueiro, Bruna Griphao está na capa da revista Boa Forma onde reforçou que ser atriz é sua principal paixão. “Atuar segue sendo a minha maior paixão. Nada ocupa esse lugar. Sempre foi o que me moveu  e continua sendo. Voltar ao teatro, principalmente, deixou isso ainda mais evidente para mim. Ao mesmo tempo, descobri uma nova paixão no Carnaval.

Me joguei de cabeça, fiquei completamente envolvida, apaixonada”. Em entrevista ela confessou que sempre se mantei ativa e que pensa que é para manter a forma (apesar de excelente) se engana, ela faz porque gosta. “Eu sempre gostei de me exercitar. Fui atleta na infância, pratiquei natação e saltos ornamentais, então o movimento sempre esteve presente na minha vida. Desde criança, fui muito ativa, cheia de energia, e o esporte sempre fez parte da minha rotina. Hoje, a atividade física é um pilar essencial para mim. É tão básico quanto beber água: precisa estar no meu dia. Eu faço porque amo.

Bruna ainda fala que procura manter uma alimentação mais saudável possível, e que dieta para ela não funciona. “Já tentei seguir dietas e impor restrições, mas fui entendendo, com o tempo, que esse tipo de controle não funciona para mim. A restrição acaba gerando compulsão.  Prefiro manter uma vida saudável de uma maneira que seja possível. Me alimento bem, me sinto bem e, quando dá vontade, me permito comer algo fora da rotina, sem culpa”.  

E quando questionada sobre o que significa bem-estar foi direta: “Para mim está diretamente ligado à felicidade e à saúde, a esse estado de sintonia entre mente e corpo. É quando tudo está alinhado e você consegue fazer escolhas, dentro do que é possível, sobre como viver o seu tempo. Bem-estar é ter qualidade de vida, poder se dedicar a si mesma, estar perto de quem você gosta, sentir-se saudável e presente. Para mim, é poder fazer o que se ama”.

No fim, Lula irá mesmo de Alckmin

Há dias, Lula resolveu provocar: "Tanto Alckmin como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "sabem que têm um papel a cumprir em São Paulo". foi o suficiente para que rolasse a hipótese de Alckmin saísse candidato ao governo paulista", o que ele não quer saber de encarar Tarcísio de Freitas nas urnas. Haddad tem reiterado que igualmente não topa se candidatar ao governo de São Paulo e "ganhar uma terceira derrota".

Gleisi Hoffmann, ministra de Relações Institucionais, não deixa por menos: "Alckmin será o que ele quiser nas eleições de 2026”. E o que Alckmin quer é permanecer na vice-presidência. Muitos lembram que Lula adora fazer esse tipo de "joguinho": ele anunciou José Alencar novamente como vice só no fim de junho. Na época, Lula tentava atrair o PSB, que apresentava como opções Eduardo Campos e Ciro Gomes. Um grande bloco tem outra ideia: é Gilberto Kassab, dono do PSD, que quer se sentar na cadeira de vice-presidente de Lula.

MDB também quer

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, também tenta emplacar um vice na chapa de reeleição de Tarcísio de Freitas em São Paulo: pode ser ele mesmo. Só que existe a ameaça de perder a presidência nacional do partido. Há alternativas: Rodrigo Arenas, Enrico Misasi e até o prefeito Ricardo Nunes. Além disso, parte da bancada do MDB prefere manter proximidade com Lula. Simone Tebet é outro nome em discussão. E os emedebistas pensam em outra saída: o atual vice, Felício Ramuth, deixa o PSD e se transfere para o MDB.

Uma vitória

Gracyanne Barbosa, apesar de ser  “fruto do carnaval”, por assim dizer, porque já esteve à frente de várias baterias, como rainha, tanto de escolas de samba cariocas quanto paulistas, está comemorando mais que nunca sua presença na  Marquês de Sapucaí neste ano.  De volta como rainha da bateria da União da Ilha ela teve que se esforçar um pouco mais este ano. 

Gracyanne ainda está em recuperação de uma lesão no tendão do joelho que sofreu enquanto competia no quadro  Dança dos Famosos do programa  Domingão com Huck, em setembro, no qual teve que realizar até uma cirurgia. “É o meu retorno à Sapucaí, é uma vitória sobre tantas coisas que aconteceram e quase me impossibilitaram de desfilar, é um 'grito' de  “Eu consegui”, após uma lesão e uma cirurgia super séria". E completa: "Claro que gostaria de estar 100%, usar um salto, só posso  9 meses após a cirurgia e ainda estou indo para o 5º mês, mas não dá e está tudo bem!".

Constrangimento

Um evento na Fiesp, na semana passada, teve um climão quando ficaram cara a cara o senador Sérgio Moro e advogados que tiveram na linha de frente das críticas à Lava Jato. Ele comanda um conselho sobre segurança da entidade e entrou para fazer uma saudação na reunião do Conselho jurídico, da qual participavam criminalistas como Alberto Toron, Flávia Rahal, Pierpaolo Bottini e Eduardo Carnelós. Segundo uma testemunha, houve grande constrangimento com a chegada do ex-juiz. Detalhe: Moro é considerado o superfavorito para o governo do Paraná. Leva no primeiro turno, se bobear.

Sem licitação

Os Correios contrataram um escritório de advocacia privado por R$ 800 mil sem passar por processo licitatório para atuar na defesa da estatal e ex-dirigentes em um processo no TCU. A modalidade é prevista para situações excepcionais e tudo corre em sigilo. O escritório Wambier, Yamasaki, Bevervanço & Lobo Advogados passou a representar os Correios no processo que apura irregularidades contábeis no balanço de 2023, período em que era presidida por Fabiano Silva Santos. Os Correios têm 300 advogados no quadro interno, mas a empresa optou pela contratação externa.

"Eu tenho muita sorte na vida e uma delas é saber escolher meu vice. Duvido que algum presidente tenha tido a sorte de ter o vice que eu tenho",

de Lula, depois de um "balão de ensaio" que ameaçava a permanência de Alckmin na vice na presidencial.

Haddad no Senado

Ainda ministro da Fazenda, Fernando Haddad está mais do que contente com as últimas pesquisas sobre a liderança de candidatos na disputa de duas vagas do Senado por São Paulo. Segundo o Paraná Pesquisas, Haddad é o líder dos cenários estimulados (entre 36,1% e 36,5%); a segunda colocada é Marina Silva (Meio Ambiente) com desempenho entre 31,3% e 31,5%. O terceiro é Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública, com 27,2% e 29,9%. Em outros cenários, Eduardo Bolsonaro aparece com 1.8% e Geraldo Alckmin com 1,5%.

CUT no Dia do Trabalho

Lideranças sindicais tentam convencer a CUT a participar do ato unificado no Dia do Trabalho em São Paulo, com o argumento de que o evento este ano será especialmente importante, tendo em vista a campanha de reeleição de Lula. Em 2025, a maior central do país fez sua própria manifestação por discordar do sorteio de dez carros como chamariz do público. O resultado foi ruim para todos: os sindicalistas presentes não passavam de "meia dúzia de gatos pingados". A manifestação será novamente na praça Campo de Bagatelle, na zona norte da cidade. 

Liberdade parcial

Relatório elaborado pela organização Freedom House atribuiu apenas 65 pontos (de 100) a liberdade para acessar e navegar na internet no Brasil. Segundo o estudo Freedom on the Net 2025, a quantidade de pessoas com acesso à web tem aumentado nos últimos anos no País, entretanto derrubam a nota brasileira o bloqueio de perfis de redes sociais pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, citado no estudo e outras punições contra jornalistas e usuários da internet, A Freedom House aponta: "Jornalistas independentes e ativistas correm o risco de assédio e ataques violentos e a violência política é elevada".

Prisão domiciliar

A prisão domiciliar para Jair Bolsonaro pode ser pautada na semana que vem na Primeira Turma Da Corte. Por outro lado, com escândalo do assédio sexual no STJ, Lula pode ter três vagas novas para indicar neste ano. Além de Marco Buzzi, alvo de investigação, também vão se aposentar Og Fernandes e Antônio Saldanha. Detalhe o questionamento que Buzzi enfrentou, por coincidência era a data de aniversário do ministro acusado.

Dano colateral

O advogado Sérgio Rosenthal, especialista em crimes financeiros, diz que a criação pelo governo do imposto de 10% sobre alta renda, para compensar a isenção do IR até R$ 5.000, pode gerar sentimento de injustiça e estímulo à sonegação se não houver contrapartida do poder público. "A sonegação, no contexto brasileiro, muitas vezes não é percebida como delito ou conduta socialmente reprovável, mas instrumento de autodefesa do contribuinte".

Sem dinheiro novo

Entre credores da Raízen, cresce a leitura de que Cosan e a Shell estão esticando a corda da empresa para que ela arrebente. O rompimento seria o pedido de recuperação judicial da companhia, que carrega dívidas de curto prazo de R$ 53 bilhões. A percepção dos bancos que ambas caminham nessa direção em relação à capitalização emergencial da Raízen. Cosan e Shell têm se mostrado resistentes à ideia de colocar dinheiro novo na empresa. “Quanto "pior, melhor" e o "melhor " seria não injetar capital na companhia e aguardar a recuperação judicial.

Mistura Fina

Um primo do ministro Marco Buzzi, do STJ, e uma vizinha dele em uma praia de Balneário Camboriú (SC), registraram declarações, na semana passada, em cartório colocando em dúvida a acusação de importunação sexual feita por uma jovem de 18 anos contra o juiz. Ambos disseram que Buzzi tem deficiência física e acreditam que isso impediria ter molestado a garota no mar revolto da região.

O relatório Freedom in the World, sobre liberdades políticas e civis das nações, diz que o Brasil é democracia livre, mas “a corrupção é endêmica nos altos escalões" e "gera ampla desilusão da população". O Nome do PSD para presidente deverá ser Ratinho Jr., governador do Paraná. Eduardo Leite (RS) e Ronaldo Caiado (GO) são também bem avaliados, mas Ratinho ocupa a "janela da frente" faz tempo.

Ao atrair três governadores campeões de votos ao PSD Kassab garante o que interessa: eleger grande número de deputados federais. É o que determina o tamanho da fatia dos fundões eleitoral e partidário. Para a deputada Carol de Toni (PL-SC), o recente programa "Gás do Povo" é mais um jogo de cena: "É teatro para distrair quatro anos de erros. Mudam o nome, criam um espetáculo".

Giba Um

"Quando eu viajar para os Estados Unidos, eu sou muito teimoso e muito tinhoso, sabe? Se o Trump...

...conhecesse o que é a sanguinidade de Lampião de um presidente, ele não ficaria provocando a gente", de Lula, num evento do Instituto Butantan, em São Paulo. 

13/02/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A parceria bilateral para investimentos na  recuperação de pastagens que vem sendo alinhavada entre Brasil e Arabia Saudita pode virar um acordo maior no agronegócio. Os dois países discutem uma cooperação para a produção de bioinsumos agrícolas. O diálogo envolve fertilizantes biológicos, bio estimulantes, inoculantes e tecnologias de agricultura de baixo carbono.

MAIS: esses projetos dialogam com a própria iniciativa conjunta para a recuperação de pastagens degradadas. Uma das vantagens seria a possibilidade do Brasil reduzir a dependência na importação de fertilizantes sintéticos, hoje fortemente concentrados em poucos polos produtores e vulneráveis a choques geopolíticos. O Brasil entra com escala produtiva e a Arabia Saudita aportaria capital.

Chega perto

Não é só Malu Gaspar que publica matérias muito especiais: agora, Adriana Fernandes, está informando que a operação da Polícia federal contra a Amprev, fundo de previdência dos servidores do Amapá assustou o mundo político pela proximidade com Davi Alcolumbre (União Brasil), presidente do Senado e uma das figuras mais influentes do país. Não é uma conexão qualquer. A ação, que apura irregularidades em investimentos feitos no Brasil no Banco Master, mirou o diretor-presidente da entidade, Jocildo Silva Lemos Ele foi indicado para o cargo por Alcolumbre e também trabalhou como tesoureiro de sua campanha nas eleições de 2022.

Crimes em fundos

Os dados da PF são superlativos, mas não retratam que vem se formando silenciosamente um fenômeno no STF: a apuração envolvendo o Banco Master vem se expandindo a cada dia. Iniciada com indícios no BRB, a apuração mergulhou num esquema de crimes em fundos. Dessas duas frentes de investigação já surgiram outros vinte procedimentos "filhotes". E uma fonte do Supremo garante: "É o novo inquérito do fim do mundo". 

"Não descartou"

O ex-presidente Michel Temer (MDB) avisa que não está em seus planos disputar novamente o Palácio do Planalto, mas não descarta totalmente a possibilidade (algumas cabeças do MDB insistem na ideia). "Por onde eu ando eu percebo que as pessoas querem uma alternativa moderada, estão cansadas da polarização. Ser candidato não faz parte do meu horizonte político, mas vamos esperar o que vai acontecer". 

Epstein-Eike 1

Entre os documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos que mencionam Eike Batista, há um pedido de Jeffrey Epstein, o financista americano condenado por tráfico sexual de menores. "Sei que Eike Batista abordou Hutchinson para uma joint venture em um novo porto do Brasil, ele está com problemas de caixa... algum interesse?", escreveu Epstein em 2012. Ele perguntava ao sultão Ahmed bin Sulayem e o sultão não demonstrou interesse. O documento faz parte do acervo do Departamento de Justiça dos EUA.

Epstein-Eike 2

O sultão bin Sulayem, dos Emirados Árabes, é atual CEO da DP World, conglomerado de logística e portos, figura recorrente e carimbada no caso Epstein. Hutchinson é um grupo multinacional de gerenciamento de portos para contêineres, com atuação principalmente na China e Hong Kong. Os documentos apontam 12 encontros entre um emissário de Epstein (o consultor inglês Ian Osborne) e Eike Batista. Aqui, Eike diz que não se lembra dos encontros e nunca lidou diretamente com Epstein.

Giba Um

 Em alta

A cantora, compositora e agora atriz Rosalía está em alta no circuito musical e agora na TV.  Capa da Revista Vogue e da Billboard Brasil  a espanhola contou como está sendo sua experiência como atriz da terceira temporada da série Euphoria, que deverá estrear no dia 12 de abril. “Gosto de me colocar a serviço da emoção, a serviço de uma ideia, a serviço de algo que é muito maior do que eu”. A personagem dela ainda é um mistério. Como atriz ela está sendo super elogiada pelo criador da série Sam Levinson.  “Adoro soltá-la em cena. Deixo que ela brinque com as palavras, as emoções, em inglês e em espanhol. Nunca quero dizer a ela o que fazer, porque seus instintos são fascinantes, carismáticos e engraçados”. Em breve começará sua turnê Lux, do seu quarto álbum lançado no final do ano passado que promete ter muito sucesso.

Sobre o tour Rosalía faz mistério: “Estamos em ensaios agora. Estamos começando a construir o espetáculo.   O que posso dizer que definitivamente haverá experimentação e, espero, rigor e descontração ao mesmo tempo." E acrescentou: "Será muito diferente da turnê Motomami”.  Se  existe alguma dúvida do provável sucesso da turnê de Rosalía, é só  buscar os números do lançamento de seu álbum em 7 de novembro, que conta com a participação de Björk e Carminho e continua a tradição da artista de incorporar e fundir uma variedade de gêneros musicais. Um dos aspectos mais impressionantes foi uma métrica singular. Com o lançamento de Lux, 12 das 15 faixas da versão digital conseguiram entrar no Top 50 diário global do Spotify. O alto volume de reproduções de várias músicas demonstrou que os ouvintes estavam desfrutando deste álbum poderoso em sua totalidade, possivelmente do começo ao fim.

STF: Messias está aprontando a mala

O Advogado-Geral da União, Jorge Messias, já estaria aprontando as malas a caminho do Supremo: Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, aposta que o senador Davi Alcolumbre, que batalhava pela indicação de Rodrigo Pacheco para uma cadeira no STF e não escondia que era contra Messias, já teria suspendido a artilharia para ajudar na aprovação do nome escolhido por Lula. O próprio Ciro também faz questão de anunciar que votará em Jorge Messias para a Alta Corte e, mais do que isso, "vai se expor e fazer campanha para ele" Nogueira conhece Messias há muitos anos. "Ele nasceu em Pernambuco mas viveu muitos anos no Piauí. Eu o conheço há muitos anos, ele é preparadissimo, honesto e tem um coração muito bom". Em dezembro, quando teve uma reunião na Granja do Torto, fora da agenda, com Lula, Ciro já falara muito bem de Jorge Messias ao presidente e até o comparou ao ministro Cristiano Zanin, outro indicado pelo presidente. "Os dois são humildes, não gostam de holofotes".

Motta patrocinou

A conversa (e um acordo) de Ciro com Lula foi coordenada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. Ciro quer que o presidente, apoie enfaticamente apenas um candidato no Senado, o também senador Marcelo Castro (MDB), o que facilitaria a reeleição de presidente do PP. Hugo Motta também estava presente na conversa e o objetivo era costurar uma reaproximação entre Ciro e Lula (já estavam do mesmo lado há alguns anos). No ano passado, o senador não se entendeu com Eduardo Bolsonaro, teve problemas com Ronaldo Caiado e quando Flávio Bolsonaro lançou sua candidatura ao Planalto, Ciro foi o primeiro a criticar.

Giba Um

Ensaios para o carnaval

Uma das atrizes que declaradamente é apaixonada pelo Carnaval é Deborah Secco. Todo ano demostra sua paixão pelo evento de uma maneira diferente. Este ano está publicando alguns ensaios. Nos útimos dias compartilhou com fãs e seguidores dois deles todos em homenagem ao cinema nacional. O primeiro deles foi em homenagem a Gabriela da célebre obra de Jorge Amado, chamada "Gabriela, Cravo e Canela". Esta história foi levada às telas em três momentos distintos, tanto para o cinema quanto para a televisão, a última versão em teve como protagonista sua amiga, Juliana Paes. O segundo a atriz publicou um ensaio em homenagem a Luz del Fuego, uma notável dançarina, naturista, atriz, autora e defensora dos direitos das mulheres no Brasil, tida como uma das pioneiras do naturismo no país e repetiu um ensaio da revolucionária. Entretanto, ao contrário de del Fuego, a cobra usa pela atriz era artificial. Luz tinha uma jiboia e gostava de integrá-la em suas performances artísticas.

Giba Um

Fundos abutres

Presidente nacional do PSDB, o deputado Aécio Neves reagiu em termos duros ao assédio de Gilberto Kassab, cacique do PSD, aos tucanos. "O Kassab funciona na política como aqueles fundos abutres da economia. Ataca os ativos da empresa para depois comprar na baixa", sentencia Aécio. A reação foi motivada pelo anúncio  da ida de 6 dos 8 deputados estaduais do PSDB de São Paulo ao PSD. O que incomodou foi a maneira como o acerto foi feito, em bloco, durante um café na casa de Kassab. "É preciso que Kassab saiba que o PSDB não está à venda", emenda Aécio.

Doutorado no xadrez

A decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF), no começo da semana, trouxe uma combinação de medidas no caso de Silvinei Vasques, ex-diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, que atualmente cumpre prisão preventiva na Papudinha, dentro do Complexo da Papuda, em Brasília. Moraes autorizou que Vasques continue seus estudos de doutorado na modalidade de ensino à distância, permitindo que o ex-agente siga com o curso enquanto permanece no xadrez.

Time econômico

Pré-candidato ao Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) iniciou a montagem do núcleo econômico de sua campanha com nomes que integraram o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se não conseguiu Paulo Guedes, já estão entre os escolhidos Gustavo Montezano, ex-presidente do BNDES e Adolfo Sachsida, ex-ministro de Minas e Energia. Os dois economistas já participaram de encontros de Flávio com investidores e empresários em São Paulo.

Mistura Fina

Em conversas com representantes do agronegócio, o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) tem afirmado que a abertura de novos mercados para produtos brasileiros deve acrescentar mais de US$ 4,5 bilhões às exportações brasileiras em 2026. Será um salto de 50% em relação à cifra obtida nessa rubrica no ano passado, em torno de US$ 3 bilhões. A projeção considera habilitações sanitárias já concluídas ou em fase final, com impacto direto ainda neste ano.

O grosso do incremento esperado vem de carnes bovinas, suína e de frango, além de miúdos, pescados, lácteos e frutas, com destaque para acordos com China, México, Indonésia, Vietnã, Japão e países do Oriente Médio. Técnicos da Pasta estima que só a ampliação de mercados para carnes pode responder por mais de US$ 2,5 bilhões do total projetado.

Favorito para encarar uma "terceira via" na eleição presidencial, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) acaba de entregar uma frota de 243 drones para as forças de segurança do estado. A pauta é considerada estratégica para a candidatura do governador que terá um viés de centro-direita e busca eleitores bolsonaristas. O investimento total das aeronaves é de R$ 12,2 milhões.

A Globo resolveu fazer mudanças na cobertura das eleições presidenciais. As sabatinas com os candidatos, que eram realizadas dentro do Jornal Nacional, passarão a ser um programa independente na grade da emissora, transmitidos depois do noticioso e antes da novela das nove. No primeiro turno, Cesar Tralli e Renata Vasconcellos comandarão as entrevistas. Se houver segundo turno, Renata Lo Prete assume e entrevista os dois candidatos.

Lula chamou de Marisa Letícia sua mulher Janja, durante evento sobre a área de educação em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Marisa Letícia faleceu há 9 anos. Após a gafe, que deixou Janja sem graça, Lula fez a correção explicando que se referia à atual primeira-dama e que ela deveria acompanhá-lo em uma unidade móvel para realizar exames de mamografia. Marisa Letícia morreu em 2007, aos 66 anos, em consequência de um AVC. 

In –  Carnaval: bebidas hidratantes

Out –  Carnaval: bebidas alcóolicas

 

Cláudio Humberto

"O Brasil segue parado enquanto o mundo cobra mais integridade"

Senador Jorge Seif (PL-SC) reage ao Brasil entre os países mais corruptos do mundo

12/02/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Governo Lula já está no vermelho após só 43 dias

O segundo mês de 2026 nem chegou à metade e o governo Lula (PT) já conseguiu gastar mais do que arrecadou este ano. A plataforma Gasto Brasil aponta mais de R$660 bilhões em despesas pagas até ontem (11), enquanto o Impostômetro, que calcula o total de impostos arrecadados, registra ‘apenas’ R$557 bilhões tomados da população este ano. Só o governo federal de Lula e cia. conseguiu torrar quase R$270 bilhões nos primeiros 43 dias do ano, segundo a plataforma Gasto Brasil.

 

Diz o governo

Até mesmo a conta oficial do Portal da Transparência registra R$623 bilhões arrecadados, que não cobririam as despesas públicas.

 

Versão oficial

Segundo o Portal da Transparência do governo federal, as despesas públicas foram de ‘apenas’ R$541 bilhões até o momento, este ano.

 

Histórico preocupa

Em 2025 o governo petista registrou a maior arrecadação da História: R$3,99 trilhões. Ainda assim houve déficit. Em 2024, R$3,63 trilhões.

 

Torneira quebrada

Os gastos de Lula e cia. com viagens no terceiro mandato, por exemplo, são os maiores de todos os tempos: já se aproxima dos R$12 bilhões.

 

Lula reuniu ‘Consórcio’ para palpitar sobre Código

Lula (PT) recebeu ministros do STF para outra reunião “secreta”, fora da agenda e imprópria, para discutir temas ou passar determinações que jamais serão conhecidos, exceto nas versões que combinaram divulgar. Ministros que são contra o Código de Conduta na Corte vazaram que Lula deu palpites, por exemplo, sobre essa iniciativa do seu presidente, Edson Fachin, que, por sinal, não figurou entre convidados do conchavo. O petista teria criticado o “timing” do Código de Conduta. Anrã.

 

Afinando discurso

A reunião do grupo que a oposição chama de “consórcio”, revelada pela jornalista Monica Bergamo, foi na véspera da abertura do ano da Justiça.

 

Agenda seletiva

Vazaram também que Lula voltou a atacar Dias Toffoli, mas não se disse o que ele acha dos negócios milionários com escritórios de advocacia.

 

Tocando de ouvido

No evento dia seguinte, Lula discursaria usando palavras que pareciam retiradas de intervenções de Gilmar Mendes e/ou Alexandre de Moraes.

 

Hipocrisia nacional

O ministro-relator Floriano de Azevedo Marques, do TSE, votou contra a cassação do senador Jorge Seif (PL-SC), “acusado” – sem provas – de pegar carona em aeronaves do Veio da Havan na campanha. Se tivesse viajado em jatinho para resortes ou futebol, nem teria sido processado.

 

SIFU3

Enquanto as empresas listadas faziam a festa nas máximas históricas na bolsa B3, a Raízen (RAIZ4), de Rubens Ometto, dona da Shell no Brasil, conseguia despencar para sua mínima histórica: R$0,77 por ação.

 

Ela prefere Caiado

Janaina Paschoal também soube que Ratinho Jr deve disputar o Planalto pelo PSD. Acha um erro, prefere Ronaldo Caiado: “Já passou por todos os cargos possíveis, é direita desde a época do cavalo branco”.

 

Transparência turva

Após mais de 40 dias desde o início de 2026 e o Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União ainda não disponibilizou sequer uma despesa do governo Lula (PT) com cartões corporativos.

 

Tapetão, não

O TRE-MG frustrou a ofensiva judicial esquerdista e rejeitou o pedido do PT, PCdoB e PV para cassar e deixar inelegível o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) por um tal “abuso de poder político nas redes sociais”.

 

Quem paga?

Pesquisa Nexus/FSB desta semana registra: desaba para 28% o apoio dos brasileiros à redução da escala 6x1 se isso significar redução nos pagamentos. Sem impacto no pagamento, o apoio é de 73%... claro.

 

Povo não esqueceu

Apesar de a CPMI do INSS andar apagada, no Pinto da Madrugada, bloco de pré-Carnaval de Maceió (AL), fizeram sucesso as fantasias de “Careca do INSS”, um dos pilares do roubo bilionário aos aposentados.

 

Festival de promoções

Para Carlos Jordy (PL-RJ), é “muito batom na cueca” promover Lula no Carnaval com dinheiro público em uma escola de samba que tem vereador do PT como presidente de honra, além de Janja no desfile.

 

Pensando bem...

...agora o governo Lula está gostando da Bolsa.

 

PODER SEM PUDOR

Porcaria de Constituição

Então cotada para o Supremo Tribunal Federal, a constitucionalista e futura ministra Carmen Lúcia passava o fim de semana com o pai, dono de posto de gasolina em Espinosa (MG), quando a família foi assaltada por quatro bandidos. Ela entregou a carteira e a mochila de viagem, sob a mira de revólveres. Os bandidos iam saindo quando a jurista apelou: Por favor, me deixem a Constituição, está no bolso de fora da mochila”. “Mas o que é isso, dona?”, perguntou um ladrão, intrigado. “É o livrinho que está aí na bolsa...”, disse Cármen Lúcia. “É essa porcaria aqui que a senhora quer?” confirmou o bandido. Era.

