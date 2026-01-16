Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Eu vejo essa possibilidade de nomear o Eduardo no Itamaraty tão distante, que primeiro Flávio...

tem que se preocupar em ganhar a eleição. Se ganhar, nomeia quem quiser", de Ciro Nogueira (PP), sobre futura nomeação de Eduardo Bolsonaro para o Ministério das Relações Exteriores

Giba Um

Giba Um

16/01/2026 - 06h00
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, articula junto com o Itamaraty uma viagem a Pequim, no início de fevereiro. O objetivo é negociar com autoridades chinesas acordos para mitigar o impacto das salvaguardas às importações de carne bovina anunciadas pelo país asiático no último dia 31 de dezembro.

MAIS:  no centro da pauta estariam temas como reconhecimento mútuo de padrões sanitários e contrapartidas comerciais. A principal medida adotada pelo governo chinês foi a criação de uma tarifa adicional de 55% que incidirá quando os volumes ultrapassaram cotas previamente estabelecidas. A China é a maior compradora de carne bovina brasileira.

Mais colorida

Capa da revista Marie Claire digital a atriz e cantora Marjorie Estiano, fala abertamente sobre seus próximos trabalhos e também opina sobre a sociedade e seu papel como um todo. Marjorie não teme falar de assuntos polêmicos como feminicídio. “Tenho imensa satisfação em ver que o audiovisual pode ampliar o debate sobre feminicídio. Hoje não existe o meio-termo: ou você é um agente da violência ou luta contra ela, para fora e para dentro, em você e dos lados. O feminicídio é só a ponta do iceberg. As violências contra mulheres acontecem desde o nascimento e as vítimas são absolutamente descredibilizadas. Só com estudo e autocrítica dá para perceber como o patriarcado se infiltra nas nossas relações, até nas mais íntimas”. Marjorie ressalta que é muito importante reconhecer o seu papel na sociedade. “Conhecer a estrutura da sociedade é fundamental para integrá-la conscientes de que somos parte tanto do problema quanto da solução. Mas o deslocamento não vem de graça. Mudar comportamento e mentalidade requer esforço, e o privilegiado tem desinteresse em mudar algo que não enxerga como desvantajoso. A violência também se ampara na ignorância”. Aos 43 anos a atriz disse que agora sua vida está mais colorida, e não fala só sobre moda, ela diz que colocou mais cor em sua vida: tem banheiro mostarda e roxo; cozinha azul e sofá verde. Com uma variedade de personagens ela garante que não gosta de ser rotulada. “Fui muito colocada como roqueira, depois romântica e doce, e isso me incomodava. Não porque não me identificasse com esses elementos, mas porque a repetição me reduzia. Enquadrar é aprisionar. É uma negociação constante sair do quadrado”. Entre um trabalho e outro  procura a natureza para se reconectar e ganhar fôlego para outros trabalhos.

Correios: PT contra megaoperação-enxuga

Os Correios queriam empréstimo de R$ 20 milhões avalizado pelo Tesouro Nacional, que preferiu não se arriscar. Conseguiram R$ 12 bilhões com aval da União, assinado por cinco bancos públicos e privados. Os primeiros R$10 bilhões foram recebidos pela estatal em 31 de dezembro. Os restantes R$ 2 bilhões estão previstos para este ano. Em contrapartida, os Correios prometem demitir 15 mil funcionários até 2027 (Programa de Demissão Voluntária), e fechar mais mil agências (o fechamento dessa quantidade significará uma economia de R$ 2,1 bilhões. Só que a estatal, só neste ano que está começando, já acumula prejuízos de R$ 6 bilhões e todo o programa enfrenta grande resistência do PT. Em um ano eleitoral, alas do partido avaliam que o custo político do enxugamento da estatal será maior do que o desgaste provocado pelos bilionários prejuízo acumulados desde 2022. A leitura é pragmática: déficits contábeis não votam, mas fechamento de unidades e cortes de pessoal produzem efeitos imediatos nas bases eleitorais, sobretudo em municípios médios e pequenos, onde as agências dos Correios cumprem papel simbólico e social. Resultado: Lula já pensa em reduzir a velocidade da operação-enxuga.

Liderança

Lula lidera a corrida pela reeleição no pleito de outubro, segundo pesquisa da plataforma Meio e Instituto Ideias (pouco conhecidos). Aparece à frente de todos os adversários tanto no primeiro como no segundo turno. A exceção é Tarcísio de Freitas, que empata, se considerada a margem de erro, no segundo turno, Flávio Bolsonaro não renuncia: o PL diz que é "teimosia". Ele também quer conter avanço de Michelle Bolsonaro e evitar que Tarcísio se descole do bolsonarismo, mantendo o nome da família na cena política nacional.

Nas telonas

O filme Melania, produzido pela Amazon MGM Studios, estreia nos cinemas brasileiros dia 30 de janeiro, oferecendo ao público uma perspectiva nova e íntima dos bastidores que precederam a posse presidencial nos Estados Unidos em 2025. A trama foca nos 20 dias que antecederam a cerimônia de posse, narrando os eventos sob o ponto de vista de Melania Trump. No decorrer do documentário, o público tem a oportunidade de observar de perto os preparativos da esposa de Donald Trump para seu retorno ao cargo, lidando com os desafios da transição para a Casa Branca e organizando a volta de sua família para Washington. Com imagens exclusivas, o filme expõe reuniões, conversas privadas e locais raramente visitados pelo público, oferecendo um olhar mais humano e próximo sobre um dos papéis mais icônicos e observados mundialmente. Melania mostra como decisões pessoais, familiares, profissionais e filantrópicas se entrelaçam nesse momento crucial, contribuindo para um relato singular desse período de mudança. “A história é colocada em movimento durante os 20 dias da minha vida que antecedem a posse presidencial dos Estados Unidos. Pela primeira vez, o público é convidado aos cinemas para acompanhar o desenrolar deste capítulo, um olhar privado e sem filtros enquanto navego entre família, negócios e filantropia na minha notável jornada para me tornar a Primeira-Dama dos Estados Unidos da América”.

"Sustentáculo político"

Weverton Rocha (PDT-MA) não deve deixar a vice-liderança do governo Lula no Senado. A Polícia Federal apontou o senador como "sustentáculo político" do escândalo no INSS, dando mais combustível para a CPMI. Weverton sempre ajudou o governo no Senado e qualquer mudança só o deixaria mais exposto. Weverton é relator da indicação de Jorge Messias (AGU) para o Supremo. Não há sinal da sabatina, embora Lula e Alcolumbre estão se aproximando até conversando sobre trocas que, claro, o algoz de Messias desmente.

"Solitária"

Carlos Bolsonaro , o Carlucho, comunicou que seu pai Jair Bolsonaro teve um agravamento de crise de soluços persistentes no domingo (11) que evoluiu para um quadro de azia constante, que dificulta alimentação adequada. Seu médico foi chamado à Superintendência da Polícia Federal, onde Bolsonaro cumpre pena de 27 anos de prisão por crimes na "trama golpista". Além de alimentação não adequada, Carlos disse que seu pai não conseguia dormir. Considera grave abalo psicológico que o ex-presidente sofre, pelo fato de permanecer sozinho na cela que classificou de "solitária".

Pérola

Suspeição generalizada 1

No limite, não existirá mais ninguém no Brasil apto a ocupar cada um dos quase 50 mil cargos públicos da gestão federal. De ministros de Estado a assessores comissionados, passando por presidente e diretores de estatais, autarquias e agências reguladoras, há um crescente e perigoso processo de estigmatização de nomes designados para postos na administração pública direta e indireta. O tema tem sido discutido na Casa Civil e no CGU, que se dividem nas atribuições técnica e jurídica.

Suspeição generalizada 2

Mais: essas atribuições são relacionadas ao preenchimento de funções na esfera federal - da concentração das indicações as análise de antecedentes, passando pela definição de normas e orientações e pela fiscalização do cumprimento dos critérios legais e de integridade. O que se vê e se pode chamar de Efeito Lava Jato, é uma caça às bruxas institucionais que têm criado embaraços em sequência tanto para quem escolhe quanto para quem é escolhido. Olho vivo.

Recompor a renda

Emissários de Jair Bolsonaro têm levado ao presidente do PL, Waldemar da Costa Neto, o pedido de que o partido aumente o valor da remuneração paga a Michelle Bolsonaro. À frente do PL Mulher, a ex-primeira-dama recebe da sigla cerca de R$ 41 mil por mês. Ao contrário do que se possa pensar, o pedido não chega a ser um reconhecimento do peso político conquistado por Michelle, sobretudo depois da prisão do marido. Dentro do PL, a reivindicação é vista como uma manobra de Bolsonaro para recompor sua própria renda. Após sua condenação pelo STF, o partido suspendeu o salário mensal de R$ 46 mil que era pago ao "ex-presidente honorário".

Futuro escuro

Se Tarcísio de Freitas sai para sua reeleição no governo de São Paulo (os números para a Presidência não são muito inspiradores), o prefeito Ricardo Nunes, que queria concorrer ao governo paulista, fica meio à deriva. Não pode concorrer de novo à prefeitura em 2028 e ficará sem cargo eletivo até a eleição geral em 2030. Para sua própria sucessão, Nunes é contra a indicação de seu vice bolsonarista coronel Mello Araújo (PL), indicado pelo Capitão quando tinha esse poder. Nunes pode ganhar um cargo, contudo, em próxima administração de Tarcísio, são bons amigos.

Ministros no ar 1

Regalia disputada pela nata de Brasília, os jatinhos da FAB fizeram ao menos 1.778 decolagens com autoridades ao longo de 2025. Têm direito à regalia os ministros de Estado, chefes das Forças Armadas presidentes da Câmara, Senado e STF e, normalizado no atual governo, sem previsão legal, até ministros do Supremo. A conta não considera os rolês de Lula e Janja, sempre com grandes comitivas e com gastança protegida por sigilo.

Ministros no ar 2

Só deu Hugo Motta voando por aí. O deputado e presidente da Câmara (Arthur Lira estaria um pouco decepcionado por sua indicação) tem seu próprio avião, mas fez ao menos 141 viagens nas asas da FAB por conta do contribuinte. Fernando Haddad não quer sem saber de voos sem ser com aviões de carreira: foram 132 viagens ao longo do ano, 20 à mais do que em 2024. A presidência do STF fez 100 decolagens, os ministros outras 19. O total de 2025 supera os voos de 2024 (1553) e fica atrás de 2023 (1997).

Mistura Fina

O ministro Alexandre de Moraes (STF) acaba de assumir a presidência interina da Corte, após anúncio do recesso do atual presidente Edson Fachin. O recesso começou em dezembro. Nesse intervalo (Moraes é o vice-presidente do colegiado do Judiciário) a Corte funciona em modo de plantão e analisa casos de urgência. Além de Moraes, os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Flávio Dino integram a comissão de plantão.

O Congresso Nacional acumula atualmente 70 vetos presidenciais pendentes de análise, o que representa um desafio para a articulação política do governo no início deste ano. A lista de pendências aumentou após Lula barrar integralmente o Projeto da Dosimetria. A oposição já articula a derrubada desse veto, enquanto o caso pode ir parar no Supremo. O Planalto alegou que a proposta feria a Lei da Responsabilidade Fiscal e que "anistia é perdão, não impunidade".

O governo Lula não abre a boca sobre as atrocidades cometidas pelo Irã, cujas forças de repressão podem ter matado mais de 6.000 manifestantes desde o início dos protestos nas ruas de Teerã, em 28 de dezembro. A informação é da ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega. Há subnotificação, por isso é possível confirmar, até agora, cerca de 700 mortes. Apagão digital imposto pela ditadura dos aiatolás dificulta a coleta de dados
 
O Itamaraty distribui notas sobre quaisquer acontecimentos em outros países, mas se omite, segundo analistas, diante de crimes cometidos por ditadores amigos. A maioria dos assassinados pela teocracia tinha menos de 30 anos de idade, segundo Mahmood Amiry Moghaddam, diretor da IHR. Observadores acham que Lula revitalizou a invasão da Rússia e sempre passa o pano em figuras como Maduro e Ortega.

Depois de ter bons resultados com dois programas especiais exibidos em novembro e dezembro, o programa "Viva a noite", atração que levou Gugu Liberato ao estrelato (1959-2019), vai voltar à grade fixa do SBT. Luis Ricardo, eterno garoto-propaganda do Baú de Felicidade e pupilo de Silvio Santos, vai apresentar a nova versão. Ele já comandou o revival que serviu como termômetro em 2025. Os especiais foram ao ar em noites de sexta-feira e chegaram a vencer a Record em alguns minutos.

In – Chá de camomila com maçã e canela

Out – Chá de hibisco com couve

CLAÚDIO HUMBERTO

"Isso é irresponsabilidade com o dinheiro público"

Senador Jorge Seif (PL-SC) sobre acordo do Master envolvendo fundos de previdência

14/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula atormenta Receita com ‘metas de arrecadação’

Sob o comando de Fernando Taxxad Haddad desde o início do atual governo, o Ministério da Fazenda tem atormentado a Receita Federal com metas mensais da arrecadação, atribuídas a Lula (PT), esfolando cada vez mais o pagador de impostos. Isso tem gerado ruídos, pressão excessiva e contratempos ao trabalho técnico da Receita, que, não por acaso, trocou o comando da assessoria de comunicação, em Brasília, e outra vez sem recorrer a profissionais da área, especialistas no assunto.

Crise de credibilidade

A mudança ocorre em meio a uma crise de credibilidade da Receita, agravada por dezenas de aumento de tributos no governo Lula.

Comunicação confusa

Internamente, servidores de áreas técnicas como tributação, aduana e fiscalização têm criticado a comunicação confusa do órgão.

Jornalistas proibidos

Agora, o auditor-fiscal Daniel Belmiro assumiu no lugar do analista-tributário Daniel Alencar no comando da Comunicação da Receita.

Vítimas desinformadas

As decisões sobre criação de impostos e aumento de alíquotas estariam sendo divulgadas de maneira que dificulta a compreensão da “tunga”.

Lula ignora Câmara para despachos privados

A agenda oficial do presidente Lula (PT) ilustra bem a dificuldade que o petista tem na Câmara. Acostumado com a velha política do escambo, contando com votos de partidos que assumem algum ministério, não recebeu nem um deputado para despacho privado em 2025. O desempenho é ainda pior do que a performance de 2024, quando o presidente só recebeu só quatro deputados, sendo três petistas e Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara e respeitado pelos colegas.

Bem parecido

No Senado, a coisa não é muito diferente. Só uma visita, Leila Barros (PDT). Ainda assim, Lula levou oito meses até receber a parlamentar.

Na mão 

Encontros com governadores também secaram em 2025, foram apenas três reuniões privadas e com a turma alinhadíssima ao Planalto.

Companheirada

Os três recebidos por Lula foram: Helder Barbalho (MDB-PA), Renato Casagrande (PSB-ES) e maranhense Carlos Brandão (ex-PSB).

Matemática

Vice-líder da oposição na Câmara, Sanderson (PL-RS) lembra que após 25 anos de governos de esquerda, o Brasil figura em sétimo no vergonhoso ranking de países mais violentos do mundo.

Caravana furada

Com o ministro Guilherme Boulos (Secretaria Geral) escalado para divulgar o governo Lula pelo País, o deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM) lista alguns “feitos” do petista, como a roubalheira no INSS.

Recordar é viver

Eduardo Bolsonaro lembrou que a posse do presidente do Irã, que executa civis indiscriminadamente, contou com a presença de membro do governo brasileiro: o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) esteve lá.

Licitação de ouro

Alvo da PF em processo sobre falcatruas com emendas parlamentares, o deputado Felix Mendonça Filho (PDT-BA) mandou quase 60% do recurso para obras. Logo atrás, vem compra de bens (27,4%) e serviço (11,4%).

É um purgante

Quando decidiu que deixaria mesmo o Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski baixou a guarda da discrição sobre a dificuldade no trato com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Silêncio constrangedor

Foram 16 dias de absoluto silêncio do governo Lula até que o Itamaraty divulgar uma econômica nota sobre a situação do Irã, que mata seus civis. Ainda assim, nada de condenar as mortes, que passam de 2 mil.

Metade reprova

A primeira pesquisa do ano eleitoral (Canal Meio/Instituto Ideia) registra péssima notícia para Lula, que vai tentar a reeleição. O petista registra reprovação entre o eleitorado em 50% 

Escanteio

No Planalto, auxiliares de Lula garantem que o petista até ouviu o nome de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para suceder a Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, mas que não considerou mesmo o senador.

Pensando bem...

... para quem investiu, restou um prejuízo master.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O ‘furto’ que não houve

Brasília não merece mesmo a fama dos políticos que a frequentam. Quando renunciou ao mandato, na esperança de retornar ao poder pelas mãos dos militares, Jânio Quadros pediu ao ajudante de ordens, major Amarante, que deixasse no Palácio Alvorada um terno e sapatos. Mais tarde, em 1978, conforme relato de Murilo Melo Filho em seu soberbo “Tempo Diferente” (ed. Topbooks, Rio, 295 pp.), Jânio contaria uma lorota à revista Manchete:

- A Presidência da República não me deu nada. Pelo contrário, andou me tirando. Lá, furtaram-me um terno, uma camisa e um par de sapatos...

Giba Um

"Não pode existir norma dirigida a uma pessoa. Essa lei é dirigida clara e insofismavelmente...

a Bolsonaro e aos que com ele atentarem contra o Estado de Direito", de Belisário dos Santos Jr., advogado e ex-secretário da Justiça de SP, sobre projeto de lei da redução de penas

14/01/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Uma propaganda da gestão Tarcísio de Freitas que fala em fim da cracolândia e diz que o túnel Santos-Guarujá saiu do papel virou alvo de piadas de adversários do governador, que argumentam que as "realizações" estão longe da realidade. No vídeo, o governo afirma que, após 30 anos, a "Cracolândia "não existe mais".

MAIS:  contudo, o próprio Tarcísio já reconheceu em entrevistas que os usuários estão espalhados pelo centro de São Paulo. "Sempre vai ter gente consumindo drogas porque é um problema social" ele disse. No caso do túnel Santos-Guarujá, a inauguração está prevista para 2031.

Giba Um

Primeiro tapete

Mal começou o ano de 2026 e já começam os primeiros tapetes vermelhos. No domingo foi a vez do tapete ser estendido para o Golden Globe Awards, em sua 83ª edição.  A premiação que honraram os melhores profissionais de cinema e televisão, filmes e programas televisivos de 2025  aconteceu no The Beverly Hilton e pelo segundo ano consecutivo foi comandado pela comediante, atriz, apresentadora Nikki Glaser. O filme brasileiro “O agente secreto” levou duas estatuetas das três que concorria, de melhor Filme de Língua Não Inglesa e melhor ator de filme de drama com Wagner Moura. E claro uma legião de celebridades desfilou seu modelitos antes do grande evento, onde o preto foi a cor predominante como o look da vencedora de melhor atriz coadjuvante, Teyana Taylor, com algumas exceções. Um dos looks que mais chamou atenção foi da atriz Jennifer Lawrence, um modelo  da Givenchy assinado por Sarah Burton, completamente transparente, com um decote profundo e recortes ousados em ambos os lados da cintura coberto por de flores bordadas em tons de rosa, verde e dourado em partes estratégicas. Entre os looks mais elegantes, segundo alguns sites estavam Julia Roberts, Jennifer Garner, Emily Blunt, Selena Gomez e Amanda Seyfried. Mas também chamaram atenção estrelas como Miley Cyrus,  Emma Ston, Jenna Ortega, Kate Hudson, Alicia Silverstone entre outras. 

Influenciadores  defendem Master

Malgrado desmentidos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro garantindo que nunca "comprou" influenciadores para lançar suspeitas nas redes sociais sobre o processo de liquidação do Banco Master pelo Banco Central, foram obtidos documentos, troca de mensagens e recibos de depósitos bancários que comprovam que esse tipo de ação criminosa foi bastante usada – e bem paga. Algumas figuras que jogaram ao lado de Vorcaro chegaram a ganhar mais do que os R$ 2 milhões revelados até mesmo por jornalistas (o trabalho de Malu Gaspar tem merecido o maior aplauso de sua categoria). O nome do apresentador de fofocas de televisão e famoso ex-consumidor de drogas Leo Dias e alguns supostos sócios de seu grupo está alimentando mais investigações, embora ele diga que não tem nenhuma proximidade a Vorcaro. Acordos com esses influencers (a maioria desconhecida do grande público) tinham cláusula que previa sigilo absoluto. Correndo por fora, a Polícia Federal já tem uma lista deles que operavam uma espécie  de “ gabinete  do ódio".

Três a um

O ex-deputado federal José Genoíno (SP) não pretende se candidatar neste ano, ao contrário de outros envolvidos no mensalão, que planejam concorrer à Câmara. Três figuras do famoso escândalo devem disputar mandato de deputado federal: o ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha e o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares. Detalhe: Dirceu tem certeza de que será eleito sem maiores dificuldades.

Giba Um

Segurando as rédeas

Nascida em Taiobeiras, uma cidade no norte do estado de Minas Gerais, com cerca de 33 mil habitantes, a cantora Marina Sena cada vez mais vai se destacando na música. Ela revelou a revista Ela algumas inseguranças que tinha a respeito de sua carreira, mesmo com um uma vida profissional desde 2015, ganhando notoriedade somente com seu primeiro álbum solo em 2021.  “Sempre fui uma pessoa segura, mas, enquanto presença na indústria da música, ainda sentia inseguranças, por estar entendendo a coisa toda e não ter seguido uma fórmula. Mas, quando o público me abraçou e me vi necessária para a cultura brasileira, fiquei bem mais fortalecida”.  Prestes a completar 30 anos (setembro 2026) ela conta que sofre uma pressão em respeito a maternidade, mas garante que só será mãe quando estiver 100% pronta para cuidar de outra vida. Namorando o influencer e dançarino Juliano Floss (8 anos mais novo), garantiu que é difícil gerenciar a vida com tanta opinião alheia.  “É difícil para qualquer pessoa manter as rédeas diante de tantos pitacos. É preciso ter inteligência para saber o que absorver. Toda mulher independente também já passou por situações em que o parceiro não dá conta dessa grandeza que é ser livre. Já aconteceu comigo, mas hoje não vivo mais isso. Inclusive, estou com uma pessoa que ama esse meu jeito”.

Giba Um

Outro "posto Ipiranga"

O senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República, passou o fim do ano visitando figurões do mercado financeiro, entre eles André Esteves, dono do BTG Pactual. Flávio se comprometia, nos encontros, a anunciar até abril um nome do quilate do ex-ministro Paulo Guedes para ser o seu "Posto Ipiranga". É a expressão utilizada por seu pai Bolsonaro na campanha de 2018, quando designou o aliado para responder tudo por ele na área econômica inspirado em um comercial de TV de rede de postos de gasolina. Flávio ainda não tem nenhum nome convidado.

Caso a caso

Integrantes do STF aceitaram o projeto de redução de penas aprovado pelo Congresso Nacional ainda que tenham críticas públicas. Uma das razões é o fato de que uma ala do tribunal entende que os efeitos da proposta não serão automáticos para todos os réus, incluindo Jair Bolsonaro (PL) mas avaliados caso a caso, a critério do relator, ministro Alexandre de Moraes. A ideia de uma anistia ampla era totalmente rejeitada pelos Magistrados. Essa ala do Supremo participou de conversas sobre a construção do texto  com o envio ao Senado.

Pérola

"Não pode existir norma dirigida a uma pessoa. Essa lei é dirigida clara e insofismavelmente a Bolsonaro e aos que com ele atentarem contra o Estado de Direito", 

de Belisário dos Santos Jr., advogado e ex-secretário da Justiça de SP, sobre projeto de lei da redução de penas.

Ao vivo

Na semana passada, o ministro Luiz Fux foi ao gabinete de Edson Fachin apresentar seu apoio no código de conduta defendido pelo presidente do STF para ministros de tribunais superiores. Fux até gostaria de participar do texto. Os ministros do Supremo estão divididos a Fux defende a votação do texto no plenário da Corte em sessão transmitida a todo país. Aos mais chegados, o mesmo Fux confessa que tem quase certeza que a maioria dos ministros não vai topar essa "votação no plenário".

Moraes elogiado

O presidente do STF, Edson Fachin, também preferiu não dar o ar da graça no ato organizado por Lula sobre o vandalismo entre os Poderes no 8 de janeiro de três anos atrás. Acha que o Congresso derruba o veto e alguém questione a legitimidade da redução de penas na Justiça e preferiu não se comprometer. Mas manteve seu apreço pela democracia numa cerimónia sobre  8/1 no próprio STF, quando elogiou Alexandre de Moraes. "O ministro Alexandre de Moraes colocou-se firme por dever de ofício, com sacrifícios pessoais e familiares e esteve onde precisava estar. Não por bravata, mas porque era seu ofício".

Até sósias

Há um ano, o MPF abriu um inquérito para investigar a sonegação pela Presidência, de informações sobre gastos de Lula e Janja  e sobre visita dos filhos do petista ao palácio. As apostas são de que nada vai andar. Na virada do ano, o caso dos sigilos de Lula foi arquivado no gabinete de Paulo Gonet, PGR. E a justificativa também está em sigilo. Outro procedimento arquivado no MPF investigava – mesmo –  a existência de sósias de Lula na Presidência - esses, contudo, com todos os dedos.

Fundo de imóveis

O governo Lula quer colocar em funcionamento no primeiro semestre deste ano um fundo lastreado em imóveis da União. Pretende dar  eficiência para gerir e até vender os ativos para levantar receitas e diminuir despesas do patrimônio público. O plano está sendo estudado pelo Ministério da Gestão em conjunto com a Caixa Econômica Federal e segue diretriz de Lula para não deixar imóveis públicos sem uso. A iniciativa já selecionou 58 unidades.

Avenida Brasil 2

A Globo vai produzir uma sequência da novela "Avenida Brasil" (2012), um de seus maiores sucessos para alavancar o horário nobre. João Emanuel Carneiro já teve aprovado o argumento depois de alguns ajustes pedidos pela direção. A novela já está em fase de pré-produção e irá ao ar somente em 2027, com Adriana Esteves mm revivendo o personagem "Carminha" e Débora Falabella trazendo de volta "Nina". E duas negociações já estão em andamento: a volta de Ana Paula Arósio, depois de 18 anos e a participação de Ticiane Pinheiro, ex-Record, agora morando no Rio com o marido César Tralli e toda a família.

Retrato

Admiradores de Nelson Motta estão encantados com o último retrato que ele traçou de Donald Trump em sua coluna: " Viciado em Coca-Cola, comedor de hambúrgueres e de menores de idade, é a figura pública mais odiada do planeta que ele quer dominar e impor seus padrões criminosos a sua total falta de escrúpulos  e de vergonha. E a cada dia é mais odiado pelos próprios americanos. Trump consegue ser mais ridículo do que o duce Mussolini, com sua boquinha de chupa-ovo, sua cara laranja e seus cabelos louros de palhaço".

Mistura Fina

Nas redes sociais, não são poucos os que dizem que "a vaidade de Trump não tem limite". Enquanto preparava a prisão de Maduro, o americano mandou criar um site oficial para reescrever a História em causa própria. Nele, é tratado como um "herói da democracia" e repete a mentira de que Joe Biden teria roubado a eleição  de 2020. Os golpistas (agora, poderão ter suas penas reduzidas) que invadiram o Capitólio são descritos como "manifestantes pacíficos e patriotas".
 
O vandalismo de Maduro foi mais espalhafatoso do que de Chaves. Em 2017, ele inventou uma Assembleia Constituinte para esvaziar os poderes da Assembleia Nacional, na qual o governo perdera a maioria. A obra-prima do chavismo, contudo, foi a ruína econômica. De 2012 a 2020, o PIB per capita foi de US$ 12.607 para USS 1.506, quase 90%. No mesmo intervalo, 7 milhões de venezuelanos (22% da população) deixaram o país. Não se tem notícia de nada parecido, exceto em guerras.

Na primeira fala depois do ataque a Caracas, Donal Trump proclamou a volta da Doutrina Monroe, que pregava "A América para os americanos" (não, a frase não é dele). Agora, o porrete está nas mãos do dono de um "ego desgovernado". Segundo o Washington Post, ele descartou dar o cargo de Maduro a Maria Corina Machado porque ela aceitou o Nobel da Paz, que ele preferia ver na sua estante. Ela já falou em entregar o prêmio a Trump. Um dia, ele não pareceu interessado na troca; no dia seguinte, falou que "até gostaria".

Donald Trump, pelo que se supõe, joga em várias frentes: agora, se diz "presidente em exercício da Venezuela; sugere acordo com Cuba "antes que seja tarde demais", oferece US$ 100 mil para cada morador da Groenlândia para comprar a área; chama Gustavo Petro, presidente da Colômbia, de "próximo alvo" e está interessado "em alguma coisa" no México (ele ainda não sabe o que é).

A eterna crise da Oi promete ser muito lucrativa para ao menos uma pessoa :o administrador judicial Bruno Rezende. A Justiça decidiu que ele receberá nada menos do que 5% la tudo o que for devolvido pelos credores. Como o próprio Rezende calculou em R$15 bilhões o valor dos ativos totais da Oi ique poderiam ser vendidos, numa conta simples chega-se a uma potencial bolada de R$ 750 milhões. Nada mal, não é?

In - Mel de laranjeira
Out - Mel Mandaguari

