“Eu vou repetir, toda vez que a sociedade se assusta com a política, ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior”, do presidente LULA // em evento do dia nacional da indústria promovido pela Fiesp

Lula informou que negou convite 3 de Vladimir Putin, para participar do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (14 e 17 de junho), que foi feito pelo ministro de Negócio Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, em abril.

Mais: em ligação com o presidente russo (no qual deu sua negativa), afirmou que durante conversa, disse a Putin que continua à juntamente com Índia, Indonésia e China para tentar um acordo de paz entre os dois países (Rússia e Ucrânia).

IN: Vestuário: manga capa

OUT: Vestuário: manga morcego

Bem guardados

O Planalto determinou que os gastos de Lula, Janja e da tradicional entourage, em viagens internacionais sejam muito bem guardados. O Itamaraty, responsável por parte do pagamento de despesas fora do país, recebeu ordens para que os dados sejam concedidos apenas através de pedidos da Lei de Acesso à Informação.

O que atrasa o acesso a grandes gastos como os R$ 1,33 milhão torrados pela caravana presidencial em Londres, recentemente. No início de maio, Lula gastou mais de R$ 6,6 milhões para leva uma comitiva colossal à China e Emirados Árabes. Para Argentina e Uruguai, outros R$ 2 milhões.

INTERFERÊNCIA

A decisão do ministro Alexandre de Moraes ao vínculo empregatício entre motorista e a plataforma de transporte Cabify causou mal- -estar entre integrantes do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A sentença monocrática de Moraes, derrubando uma decisão do TST-MG ocorreu apenas uma semana após os presidentes do STF, Rosa Weber e do TST, Lelio Bentes, formarem um acordo de cooperação técnica para compartilhamento de informações e apreciação de processos.

Entre os membros do TST, a decisão de Moraes foi interpretada como uma interferência exagerada do STF na esfera da justiça trabalhista.

MP nos ares

O PRG Augusto Aras retomou os planos de aquisição de até seis aeronaves de pequeno porte para o Ministério Público. O projeto foi anunciado no ano passado, mas não decolou. Agora, Aras promete fechar a aquisição dos aviões até agosto.

O PRG está empenhado em deixar a frota como legado de sua gestão à frente do Ministério Público – isso se não for reconduzido ao cargo por Lula.

As aeronaves atenderão, especialmente, ao deslocamento de procuradores na Região Amazônica. Serão comprados aviões pequenos, de seis lugares e o custo total não deve passar de R$ 2 milhões.

SEM RESPOSTA

O deputado cassado pelo TSE, Deltan Dallagnol (Podemos- -PR), disse que tentou por diversas vezes falar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas que não teve resposta. “Eu procurei o presidente da Câmara.

Mandei mensagem para ele, minha assessoria tentou agendar uma reunião, mas ele fechou as portas, não respondendo às mensagens e aos nossos pedidos. Tentei inclusive falar com a chefe de gabinete dele algumas vezes”.

Não pode misturar

Ainda Deltan Dallagnol: ele ainda afirmou que não se pode misturar assuntos diferentes, quando foi perguntado se Arthur Lira, não tinha rancor dele por ter sido investigado pela Lava- Jato: “compreendo que pessoas que são investigadas, tornadas réus em processos, possam se sentir pessoalmente atingidas, ainda que não seja para nós, de forma alguma, uma questão pessoal”.

E acrescentou: “Temos mantido uma interlocução com diferentes membros da Mesa Diretora para apresentar nosso caso. Afinal de contas, eles que vão decidir. Tem sido uma interlocução respeitosa de apresentação de caso e institucional”.

Parando para pensar

A cantora e apresentadora Anitta, semana passada atiçou seus seguidores nas redes sociais ao disparar: “O meu pior segredo guardado. Algo entusiasmante será lançado amanhã”. Tratava de sua participação no show de abertura Final da UEFA Champions League 2023, promovido pela Pepsi, que contará também com vencedor do Grammy Burna Boy que acontecerá dia 10 de junho.

Capa da revista Elle Brasil ela diz que agora que chegou aos 30 anos, está parando mais para pensar e dispara falando que a essência da favela não sai dela “Eu sou assim e quem quiser que aceite”.

Sobre moda que ela também está ajudando a influenciar desabafa: “Acho que com a moda também sou muito livre para ser do jeito que sou. Antes, não curtia muito a moda, até que comecei a entender que ia ter que entender. Aí, comecei a amar: ‘Cara, gosto muito de me expressar com isso’. Hoje dou ideias aos meus estilistas e eles vão entendendo a minha personalidade e me vestindo de acordo. Eu digo muito para eles que não me importo com o que as pessoas vão dizer. Falo: ‘Não gosto de ter que ser sempre a mesma coisa. Vou ter que ser hoje de novo?’ Gosto de acordar e falar: ‘Agora, estou desse jeito aqui, bora’”

Ibama também sobre ataque

Antevendo a repercussão internacional que teria a mudança nos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, na semana passada, Lula não quis “passar recibo”, a se usar expressão popular e disse que “estava tudo normal”, querendo também apaziguar o descontentamento da ministra Marina Silva.

No fundo, estava furioso e se sentindo “traído” pelo Congresso. Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama, que está sendo observado de lupa, acha que há espaço para reverter o esvaziamento dos ministério e que Marina não deixará o barco, como fez em 2008.

Não sabia que uma ala da Câmara avalia apresentar, em plenário, um adendo à MP da reestruturação das Pastas tornando possível que a emissão de licenças ambientais, atribuição do Ibama, seja feita por outros ministérios, como o Ministério de Minas e Energia.

O ex-senador Alexandre Silveira (Minas e Energia), que tem bom trânsito no Congresso e vive uma guerra interna com Marina em razão do veto do Ibama ao avanço dos estudos para exploração do petróleo na Foz do Amazonas.

A ministra, por outro lado, tem sido criticada, internamente pela distância com que trata os parlamentares. Arthur Lira, presidente da Câmara, diz que “falta interlocução de Marina com o Legislativo”. E emenda: “Você não pode viver desconectado à técnica da política. Não funciona”

O tempo cura feridas

A polêmica cantora Britney Spears, que antigamente era conhecida como princesa do pop (muitos falam que o título acabou em 2007 quando ficou internada num centro de reabilitação de dependentes químicos), que apesar de fazer muito sucesso ainda e ganhar diversos prêmios, devido sua instabilidade emocional. perdeu a guarda dos filhos (no qual não vê há quase 4 anos) e se afastou da família.

Semana passada ela compartilhou nas redes sociais sua reaproximação com a mãe Lynne Spears (a relação entre as duas ficou estremecida após o fim da tutela da família, que cuidava de todos os aspectos da vida pessoal e profissional da artista).

“Minha doce mamãe apareceu na minha porta ontem depois de 3 anos… já faz tanto tempo… com a família sempre há coisas que precisam ser resolvidas… mas o tempo cura todas as feridas!!!”

Papel e carimbo

Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama, está numa fase um tanto dolorida. Depois da negativa de licença ambiental da Petrobras para estudos de exploração na Foz do Amazonas, vai ganhar uma representação da Associação dos Notários e Registradores do Brasil por conta de uma polêmica declaração sua.

Ao mencionar a recusa da autorização à Petrobras, Agostinho disse que o órgão “não é um cartório onde as pessoas levam um papel e a gente carimba”. Em sua representação, a associação vai ressaltar que as atividades que o tabelionato executa são regidas por lei e fiscalizadas pelo Poder Judiciário.

Fora da lista

O PP resolveu fazer precocemente uma pesquisa para ver quais os nomes do partido teriam condições de, supostamente, ser candidato à Presidência da República em 2026, caso Jair Bolsonaro se torne inelegível. Ciro Nogueira, à propósito, sonha em retornar à Casa Civil se o Capitão voltar.

No levantamento, entre tantos nomes surgidos e a maioria sem qualquer chances, apareceu o de Arthur Lira, presidente da Câmara: mereceu 1%. Lira mandou logo um aviso para que seu nome fosse retirado da lista.

Veto, não

Ainda na semana passada, Lula chamou Marina Silva e Sonia Guajajara para uma reunião: queria fazer um afago às ministras ao dizer que os temas de suas Pastas são valorizados e que elas podem contar com seu respaldo.

O Planalto ainda vê chance de alterar algumas pequenas coisas em plenário, mas sabe que a margem de negociação é pequena e que o veto do presidente está descartado. Falta poder de barganha.

As duas também não entenderam o que Lula quis dizer quando avisou que “agora começou o jogo”. E enfatizou: “Vamos conversar com o Congresso e fazer a governança daquilo que precisamos fazer”. É conversa “para boi dormir”, a se usar outra expressão popular.

CARTÃO DE VISITA

Para analistas, Marina Silva engoliu rancores passados e ganhou projeção internacional, depois de ganhar o Ministério do Meio Ambiente. Muitos acham que ela foi o “cartão de visitas” do “novo” Lula nas cúpulas ambientais e encontros bilaterais.

Vários países começaram acreditar que sabiam o que esperar do Brasil e essa imagem já começa a deteriorar. O Congresso expõe o Brasil e o governo Lula e a reação virá logo. No encontro do G7, o petista não foi tão celebrado por conta de suas declarações sobre a guerra na Ucrânia.

MISTURA FINA

A CONDENAÇÃO do ex-presidente Fernando Collor pelo STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro ainda permitirá que sua defesa apresente recursos antes de uma eventual prisão. Também há possibilidade de pedidos de vista (mais tempo para análise) que interrompem a tramitação do processo. O caso está próximo da prescrição. Segundo especialistas, caberiam os chamados embargos infringentes, recursos apresentados contra um acórdão não unânime.

EM São Paulo, a Câmara Municipal aprovou projeto de resolução que amplia o número de anos que a Polícia Militar deve cuidar da segurança de ex-presidentes da Casa após o término de mandato. Dessa forma, a proteção passa de dois para três anos, em linha com o prazo máximo na chefia do Legislativo municipal. O primeiro a ser beneficiado será o atual presidente, Milton Leite, que deve estar preocupado com o aumento da violência na cidade.

O CARREFOUR planeja lançar uma oferta para a recompra da ações de sua subsidiária brasileira, negociada na B3 sob o nome de Atacadão S/A. Seria uma tentativa de frear o desabamento das cotações. O papel é negociado na casa de R$ 9,80, a menor cotação desde o IPO do Carrefour Brasil em 2017. No intervalo de um ano, a companhia perdeu 50% de seu valor de mercado.

O TRIBUNAL de Justiça de São Paulo acaba de confirmar decisão em 2ª instância (na 4ª Câmara de Direito Privado) de uma indenização que o ex-presidente Jair Bolsonaro, deverá pagar para o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP). A confirmação da condenação que foi dada pela 24ª Vara Cível da capital, em junho do ano passado, por insultar jornalista onde foi acusado de “assédio moral sistemático”. A indenização de R$ 50 mil (que inicialmente era de R$ 100 mil) será enviado para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

O SINDICALISTA João Luiz Fukunaga, que assumiu a Previ (fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil) em fevereiro foi afastado temporariamente do cargo. O juiz Marcelo Gentil Monteiro da 1ª Vara Federal do Distrito Federal, acatou uma ação popular que discutia as aptidões do sindicalista para ocupar o cargo. Na época que assumiu apresentou um atestado de capacidade técnica dado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que também foi anulado, porque não comprovava as condições exigidas para ocupação do posto.

DEPOIS de anunciado com Glenda Kozlowski num novo projeto que ocuparia um dia da semana no lugar de Faustão na Band, Zeca Camargo afirmou que não está na atração, que não sabia e que não tinha nada com isso. Comentaristas de televisão disseram que “marcaram o casamento, mas esqueceram de avisar o noivo”. À propósito, também Renata Fan está cotada para o novo projeto, que estreará em agosto.

