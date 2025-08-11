Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Existem parlamentares que são chantageados por ministros do STF"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) faz denúncia durante a obstrução na Câmara

CLAÚDIO HUMBERTO

CLAÚDIO HUMBERTO

11/08/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Dino mantém processo de desafeto e alivia Rui Costa

Causou estupefação na política maranhense a decisão de Flávio Dino, que mandou para o Superior Tribunal de Justiça ação envolvendo Rui Costa no escandaloso caso dos respiradores, quando o ministro da Casa Civil era governador da Bahia e chefe do “Consórcio Nordeste”. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Já ação contra o desafeto e governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), segue no Supremo.

Aqui comigo

Contra Brandão, a ação é sobre cobiçada nomeação ao Tribunal de Contas estadual. Aliado de Dino que queria a cadeira foi ignorado.

Esse desce

Com Costa, Dino acatou curiosa manifestação da PGR que considerou que como o petista era governador, à época, o caso deve ir para o STJ.

Duas medidas

Com o ex-aliado, que é governador e cujo foro é de fato o STJ, Dino ignora alegação semelhante da PGR e da Advocacia-Geral da União.

Fora da lei

A presidente da Assembleia maranhense, deputada Iracema Vale (PSB), criticou o imbróglio, acha que a intervenção não tem base legal.

Lula cita ‘propostas’ e ‘mesa’ que não existem

Sempre que mostra seu desinteresse em negociar com o governo dos Estados Unidos, chegando ao constrangimento de confessar medo de ser “humilhado” por Donald Trump, Lula (PT) conta a lorota de que haveria “propostas” sobre a “mesa de diálogo” ou “negociação” que na verdade não existem. A mentira cessa quando ele resolve envergonhar Geraldo Alckmin, afirmando que o vice “não consegue falar com ninguém” e joga a toalha: “não existe interlocução” com a Casa Branca.

Oportunismo bolorento

Lula vive a fantasia anos 1970 de “lutar” contra o americano malvadão e “imperialista”, como forma de tentar reverter pesquisas desfavoráveis

Diplomacia de férias

Lula adotou a jogada eleitoral após receber a carta de Trump em 9 de julho. Já no dia 10, mandou o chanceler Mauro Vieira sumir do mapa.

Omissão vexatória

Enquanto Lula subia no palanque do tarifaço, afetando quem produz e exporta, Mauro Vieira flanava na Croácia e Irlanda até o dia 17.

Presidente fraquinho

Visto como um presidente de Câmara fraco, sem liderança e sem coragem de enfrentar o governo ou o STF, Hugo Motta (Rep-PB) tenta mostrar alguma força punindo deputados de oposição. Mesmo assim passou a bola para a Corregedoria. Haverá resistência.

Caso Glauber

O barraqueiro Glauber Braga (Psol-RJ), que agrediu um cidadão na Câmara, está com processo de cassação parado. Promessa de Hugo Motta, que assim o convenceu a suspender a “greve de fome”.

Alô, Xandão

Buscando um lugar ao sol após ser esquecido pelo eleitor, o ex-deputado petista Sibá Machado (AC) resolveu compartilhar fake news sobre punição a deputados que se rebelaram na Câmara. Vexame.

Meteu o bedelho

Pegou mal a decisão de Lula que achou uma boa ideia se meter em outro Poder e defender cassação de deputados. Zucco (PL-RS), diz que a fala só reforça o perfil “autoritário e truculento” do petista.

Alô, Xandão

Buscando um lugar ao sol após ser esquecido pelo eleitor, o ex-deputado petista Sibá Machado (AC) resolveu compartilhar fake news sobre punição a deputados que se rebelaram na Câmara. Vexame.

Novidade no TRF4

O TRF-4 está com uma nova desembargadora, é a juíza federal Ana Paula de Bortoli, que assumiu a função na sexta-feira (8). A magistrada foi promovida pelo critério de merecimento.

Veto é retrocesso

A Federação das Indústrias de Minas Gerais criticou o afronte de Lula, que ignorou o Congresso e vetou pontos da Lei de Licenciamento Ambiental. A FIEMG classificou o veto como “grave retrocesso”.

A ver

Tanto o Senado, quanto a Câmara dos Deputados têm sessões plenárias e reuniões de diversas comissões agendadas a partir desta segunda-feira (11), mas a oposição continua em pé de guerra.

Pensando bem...

...tem confusão e “confusão” no Congresso.

PODER SEM PUDOR

Políticos mãos-de-vaca

Um grupo de políticos discutia certa vez sobre colegas avarentos. Alguém lembrou o dia em que o deputado Hugo Rodrigues da Cunha decolava do aeroporto de Uberaba quando viu pela janela um homem montando “Cinco Estrelas”, seu cavalo favorito. Ele pegou o primeiro vôo de volta só para dar uma bronca no capataz da sua fazenda. O senador Heráclito Fortes, na época filiado ao PFL-PI, arrancou gargalhadas ao brincar com outro mão-de-vaca conhecido: “Ouvi dizer que Tancredo era careca para não ter que emprestar o pente...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Brasil não quer essa radicalização"

Henrique Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara, após Lula falar mal de Bolsonaro

09/08/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Três americanos influenciam Trump sobre Brasil

Três homens fazem a cabeça de Donald Trump sobre o Brasil e nenhum deles se chama Eduardo Bolsonaro, como preferem acreditar Alexandre de Moraes e Lula (PT). O primeiro, Martin De Luca, advogado de Trump, é o autor da ação que abriu caminho para a Lei Magnitsky contra Moraes. Outro, Jason Miller, conselheiro e braço direito de Trump, não esquece: chegando ao Brasil, em 2021, foi detido e interrogado por três horas na Polícia Federal, a mando de Moraes.

Trauma brasileiro

Miller veio à Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC), ainda no governo Bolsonaro. Não esperava a “recepção” em um país livre.

Focado no Brasil

Desde então, Miller monitora o Brasil, vê o Pais como ditadura judicial. Até xingou Moraes de “idiota”, no X, após o gesto obsceno no estádio.

Aviso prévio

Antes da cancelamento do visto e a sanção da Magnitsky, Miller definiu Moraes como “a maior ameaça à democracia no Hemisfério Ocidental”.

American bolsonarista

Steve Bannon, amigo de Trump, é admirador de Bolsonaro e se ligou ao filósofo Olavo de Carvalho. É ativista contra a “ditadura do STF”.

Alcolumbre se joga na alça de mira da Magnitsky

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) tem comportamento afobado, por isso pode custar caro sua decisão de afrontar a vontade majoritária do Senado pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Ele não se deu conta de que no meio do caminho tem a Lei Magnitsky. Aquela. Tão logo circularam suas declarações, post da embaixada americana no X advertiu os que apoiarem ou protegerem o sancionado Moraes. Assim, além dos ministros do STF, Alcolumbre também entrou na alça de mira.

Lista aumentou

A expectativa em Brasília é que Alcolumbre fará companhia a Rodrigo Pacheco, antecessor que inventou, entre os sancionados da Magnitsky.

Cargos no horizonte

Amigos de Alcolumbre admitem que ele tentou se credenciar junto a Moraes, que tudo pode, e a Lula (PT), de quem espera mais cargos.

Lista em definição

A lista de novos sancionados deve ser informada a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, durante reunião para a qual foram convidados.

Apenas truculência

O jurista André Marsiglia afirmou ontem (8) que “é absolutamente inconstitucional” a iniciativa autoritária do presidente da Câmara, Hugo Motta, tentando mostrar que manda, de suspender cinco deputados. A decisão atende a pedido de Lula e a expectativa de ministros do STF.

Maria sem brioche

É ridícula a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de gastar R$1,5 milhão em sala vip no aeroportos de Brasília para que seus ministros escapem do alcance dos pagadores de impostos.

Crescimento rápido

O pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes na plataforma Change.org passou das 1,8 milhão de assinaturas na sexta-feira (8). Até junho eram pouco mais de 1,5 milhão.

Nas trincheiras

O perfil do STF no X (ex-Twitter), rede que foi censurada durante quase toda a eleição 2022, resolveu agora responder a postagem de pessoas para esclarecer que alegações esdrúxulas eram, de fato, falsas.

Dois caminhos

Para Nikolas Ferreira (PL-MG), “Moraes está cavando a própria cova financeira e da família. E quer arrastar o STF junto com ele. Ministros, soltem a mão desse cara logo. Que ele renuncie ou seja impichado”.

Oposição, oposição

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, defendeu a atuação da bancada no Congresso, que obstruiu os trabalhos: “motivo de orgulho”, disse. E ainda pediu: “Anistia já”.

Sem acesso, sem fim

Alexandre de Moraes justificou a decisão de não permitir acesso à íntegra do processo que congelou contas e cartões e Eduardo Tagliaferro, seu ex-assessor que denunciou “abusos”: há “diligências em andamento”.

Sub do sub

Na China, a defesa do Brasil na crise com os EUA sobrou para Wang Yi, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista: a China “está disposta” a “compensar incertezas externas”. Ah, bom.

Pensando bem...

...se fosse divórcio, seria litigioso.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Rapazes, cheguei

Deputado estreante no início dos anos 1990, o pernambucano Gustavo Krause era ignorante em matéria de Brasília e por isso teve dificuldade de encontrar o complicado endereço do catarinense Jorge Bornhausen, que oferecia jantar a parlamentares novatos. Ele já encontrou o ambiente animado. Ainda na porta da casa, festeiro, Krause foi logo gritando: “Santa Catarina e Pernambuco, unidos, jamais serão vencidos!” Fez-se súbito silêncio, as pessoas trocaram olhares e o sorriso de Krause foi sumindo enquanto ele descobria que era a festa errada. Saiu de fininho.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Abaixo de 50kg, pode mentir, agredir e posar de vítima"

Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizando respostas da deputada do PT que o agrediu

08/08/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Caos na Câmara reforça falta que Arthur Lira faz

A falta de talento e até de coragem de Hugo Motta (Rep-PB), durante a obstrução de opositores ao governo, comprovou a falta que faz a liderança de Arthur Lira (PP-AL) no comando da Câmara. Foi ele quem recebeu líderes no próprio gabinete e pavimentou a desobstrução, permitindo a abertura dos trabalhos. Lira demonstrou, no mano a mano, que conserva o prestígio de sempre entre os deputados de todos os lados. Motta não foi capaz de perceber que o protesto era contra ele.

 

Protesto claro

A prisão de Bolsonaro revoltou os parlamentares, mas o protesto era contra a omissão medrosa dos presidentes da Câmara e do Senado.

 

Deu trabalho

Mesmo com o esforço de Lira, a situação ainda se perdurou mais algumas horas. Não foi imediatamente resolvida por resistência do PL.

 

Resposta ao STF

Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL, bateu o pé por solução que envolvesse também o Senado e uma resposta a Moraes.

 

Reserva de Lira

Lira tenta não se envolver e nessas ocasiões escala Dr. Luizinho (PP-RJ), deputado de sua confiança e quase nomeado ministro da Saúde.

 

Nomeações viram pressão contra Alcolumbre

Caçador profissional de cargos no governo federal, quase como um pedágio para garantir alguma paz para Lula (PT) no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), corre o risco de ver adiado o sonho de emplacar mais aliados na presidência de agências reguladoras. Caçador profissional de cargos, o senador sonha dia e noite com o controle das agências nacionais de Energia Elétrica (Aneel), Petróleo (ANP), e até mesmo a de Mineração (ANM).

 

Tem que validar

Para infortúnio do presidente do Senado, todas as nomeações de comando das agências passam pela Comissão de Infraestrutura.

 

PL no comando

Quem preside o colegiado, portanto quem dita o que vai ou não ser pautado, é o senador Marcos Rogério (RO), do PL de Jair Bolsonaro.

 

Só interino

O interesse de Alcolumbre nas agências já desgastou a relação com o Planalto. Sem avançar em acordo, agências têm presidência interina.

 

Só piora

Não ajuda a desfazer a imagem de censor a demissão do fotógrafo de 63 anos que apenas fez o seu trabalho, flagrando o gesto obsceno de Alexandre de Moraes a torcedores que o vaiavam, no Itaquerão.

 

Irrecuperável

Ao invés de passar a mão no telefone e ligar para Donald Trump e desatar o nó do tarifaço, Lula gasta tempo conspirando com Índia e China, que fazem ouvidos moucos, para escantear os Estados Unidos.

 

Amigas

Vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) visita nesta sexta (8) sua amiga pessoal e ex-primeira-dama Michelle. Celina não tem medo de demonstrar sempre seu apreço ao casal Bolsonaro.

 

Truculência

Sem controle dos deputados e para debelar a confusão na Câmara, Hugo Motta, presidente da Casa, deixou a polícia legislativa de sobreaviso para uma remoção forçada dos ocupantes.

 

Estranho silêncio

A OAB, que não para de passar vergonha, divulgou nota em maio contra “qualquer iniciativa externa de impor sanções a magistrados brasileiros”. Mas faz silêncio desde que a Lei Magnitsky foi aplicada.

 

Jogada reta

O anúncio de que a gigante Apple vai produzir 19 bilhões de chips nos EUA, com investimentos de US$600 bilhões, ocorre um dia após o governo Trump anunciar tarifa de 100% a semicondutores estrangeiros.

 

Cabe tudo

Levantamento do perfil especializado World of Statistics, a Constituição brasileira é a terceira mais longa do mundo, com 64.488 palavras, atrás de Índia e Nigéria. Mas deve ser, de longe, a mais desrespeitada.

 

E o roubo do INSS?

Ciro Nogueira (PP-PI) chamou atenção para a roubalheira bilionária de velhinhos do INSS, agora escanteada no noticiário da imprensa amiga. “Que dia vai ser instalada a CPMI?”, cobrou o senador.

 

Pensando bem…

…Magnitsky vai acabar virando verbo.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Sinceridade de político

Embaixador em Lisboa em 1985, o ex-chanceler Azeredo da Silveira convidou o senador FHC para almoço com diplomatas, no restaurante Mônaco, à beira mar. Lá pelas tantas, um deles perguntou àquele que anos depois seria presidente da República: “É verdade que o Senhor vai disputar a prefeitura de São Paulo?” Com um sorriso condescendente, FHC devolveu a pergunta: “Ô, meu filho, você acha que eu vou entrar numa fria de disputar uma eleição contra Jânio Quadros?” Entrou e perdeu.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena
Quase

/ 18 horas

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul ganham R$ 32,5 mil na Mega-Sena

2

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS
feminicídio

/ 16 horas

Após briga, marido mata a esposa atropelada em MS

3

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5990-0 de ontem, sábado (09/08): veja o rateio

4

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque
EMPREENDIMENTOS

/ 2 dias

Acordo embarga 10 obras, mas mantém megaconstrutora no entorno de parque

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1100, sábado (09/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1100, sábado (09/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD