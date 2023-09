“Faço questão de sempre dizer isso: o Exército não tem que ser enaltecido por cumprir a lei. É obrigação. Não tem mérito”, de TOMÁS PAIVA // comandante do Exército, sobre seu antecessor não ter topado o golpe.

“Quem quer mais uma?” – dizia o entregador e magnata Donald Trump, na semana passada, enquanto distribuía pizzas a eleitores em um pub de Bettendorf, em Lowa, o primeiro estado a realizar eleições primárias republicanas.

Mais: ele foi recebido aos gritos de “U-S-A” e “Proud to be an american” (orgulho de ser americano). A FoxNews, que apoia Trump, exibia o momento ao vivo. Depois de distribuir pedaços de pizza, Trump quis de gorjeta o voto dos eleitores.

Virou as costas

Está nas redes sociais: na semana passada, ações da polícia baiana deixaram 20 mortos. Aí, repórteres tentaram ouvir o chefe da Casa Civil, Rui Costa, que governo o estado por oito anos e é aliado do atual governador, o também petista Jerônimo Rodrigues. Ao ser questionado sobre o assunto, virou as costas e soltou uma única expressão: “Fui”.

Mais: se Rui não gosta de encontro com parlamentares em benefício do aumento da base parlamentar de Lula, igualmente não suporta repórteres, ainda mais em grupo. E também não gosta de reuniões com Janja.

LIGAÇÕES PERIGOSAS

Há ligações entre empresas de apostas esportivas e o deputado Felipe Carreras (PSB-PE), que teria cobrado uma propina de R$ 35 milhões para pegar leve com as bets. Ele é sócio desde 2004 da Festa Cheia, cujos eventos têm sido patrocinados pelas bets. Carreras é apontado em Pernambuco como o principal homem de confiança do prefeito do Recife, João Campos (PSB), filho de Eduardo Campos, político que morreu num desastre aéreo em Santos (SP).

Cartas na mesa

O CEO global da Enel, Flávio Cattaneo, teve reuniões em Brasília com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, adiantando que o grupo pretende investir US$ 4 bilhões no Brasil até 2026. O executivo também enfatizou a intenção da companhia de duplicar os aportes previstos em energia renovável, chegando perto dos US$ 2 bilhões. É a moeda de troca que a Enel está colocando na mesa para assegurar a renovação antecipada da Coelce (condição básica para a venda do controle da empresa).

EX-CARCEREIRO

O agente da Polícia Federal Paulo Rocha Gonçalves Junior acaba de assumir um cargo na Presidência da República. Conhecido como Paulão, Gonçalves Junior foi uma espécie de carcereiro de Lula enquanto atual presidente esteve preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Depois disso, o policial federal se tornou amigo e homem de confiança do petista e participou de sua equipe de segurança na campanha eleitoral de 2022.

Mais: era ele que comandava a agenda de visitas que Janja fazia a Lula na prisão e garantia a privacidade do casal.

Perdas ou não

A delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (o ex-presidente aposta que o subordinado não chegaria a extremos), envolve nome da antiga cúpula das Forças Armadas participando de uma possibilidade de golpe. Se culpados, terão julgamento primeiro no STF e se condenados a mais de dois anos, terão outro julgamento no Superior Tribunal Militar. Lá, 15 ministros analisam toda a carreira do acusado e muitas vezes, mesmo já condenados no STF, não perdem a patente.

Queria ser diferente

A modelo e empresária Marina Dias, 47 anos, que ganhou primeiro o mundo antes de ser reconhecida no Brasil, na capa da revista Ela falou sobre algumas decisões que são consideradas controversas por muitas pessoas, mas que para ela é normal. A modelo ganhou destaque no Brasil ao ser jurada do Desafio da Beleza (exibido no GNT de 2012 a 2015).

Entre tantos assuntos ela diz que tem que explicar muitas vezes porque tem tantas tatuagens pelo corpo: “Não as fiz como uma afronta ao mundo. A maioria das pessoas pensam isso, mas desde criança, sempre achei lindo”; porque optou por não ser mãe: “Meu relacionamento com a minha mãe foi difícil. Fiquei aterrorizada ao pensar que repetiria ciclos do que naquela época me fazia tão mal”, ainda revelando que nunca teve instinto de mãe e que fez dois abortos (um aos 19, e outro aos 20 anos).

A modelo explicou que teve uma infância complicada e sempre quis ser diferente: “Passei a vida inteira tentando ser diferente. Nasci loira e aos 13 pintei o cabelo a primeira vez, foi uma briga. Minha mãe queria que eu fizesse balé, eu disse ‘não’. Usava um mix de roupas femininas e masculinas e adotei o estilo andrógino, meio tomboy”.

Agora com cabelos grisalhos, conquistados com ajuda do cabeleireiro Celso Kamura, revela que dispensa recursos artificiais e sente sua energia mais focada e defende o uso de Cannabis para uso medicinal (ela usa para o tratamento de ansiedade). “É o futuro da medicina. Remédios tarja preta não me fazem bem”.

Nova viagem no final do ano

O primeiro ano do terceiro governo de Lula será marcado por quase 70 dias fora do Brasil. O presidente encerrará seu ciclo de viagens de 2023 participando da Conferência Mundial sobre o Clima (COP28) em Dubai, de 30 de novembro a 12 de dezembro.

Na volta, fará ainda uma visita oficial à Alemanha, doador do Fundo Amazônia. Lula quer se transformar numa ponte entre países ricos e o Sul Global nas discussões em torno do aquecimento global. Não será tão fácil: não teve sucesso como mediador para guerra da Ucrânia, melhorar o ambiente democrático da Venezuela ou conseguir recursos para redução da fome e da desigualdade. Ficou tudo na intenção, no palavrório e no papel.

No discurso que fez na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Lula anunciou uma redução de 48% do desmatamento da floresta amazônica até agosto, dados sob suspeita – e sem nenhuma glória. Um assessor disse aos jornalistas que corresponde a uma diminuição de 25% da emissão de gases que impactam nas mudanças climáticas do Brasil, o que é apenas uma suposta estimativa.

Em dezembro, no COP28, Lula vai cobrar recursos das nações industrializadas para que emergentes possam tomar providências contra o aquecimento global, o que no curto prazo não tem chance de acontecer.

Aproveitando as férias

A jornalista e autora do livro Abuso - A cultura do estupro no Brasil, Ana Paula Araújo, está curtindo as férias em Fernando de Noronha. Foi com o namorado o advogado Pedro Corrêa, para o casamento de um casal de amigos e estendeu alguns dias para descansar, onde compartilhou algumas fotos em suas redes sociais. A jornalista é bem discreta na vida pessoal, compartilhando raros momentos de sua vida fora da bancada jornalística. Ana Paula namora com Pedro há cinco anos e tem uma filha de 17 anos, Melissa de seu relacionamento com o empresário Christiano Londres.

Dobro

Luís Roberto Barroso assume a presidência do STF, ocupada por Rosa Weber que se aposenta, no momento em que o tribunal recebeu o maior número de ações penais da história recente: 1.289 de janeiro para cá, o que representa o dobro dos casos do gênero contabilizados desde 2006, primeiro ano da série histórica com dados disponíveis. As peças relacionadas aos ataques golpistas correspondem a 98% dos processos criminais da Corte e são um desafio à eficiência do tribunal, que hoje tem 23.547 casos pendentes de análise das mais diversas áreas.

Novos amigos

Como parte dos preparativos para assumir a presidência do STF (sua posse terá 1.200 convidados), o ministro Luís Roberto Barroso tem procurado conselhos com colegas mais próximos e até se reaproximou do decano da Corte, Gilmar Mendes, com quem já teve uma coleção de atritos. Essa nova parceria estreou em voto dado em conjunto, em junho, sobre o piso nacional da enfermagem. Os de melhor memória, contudo, lembram frase de Barroso no plenário endereçada a Mendes: “Você é uma pessoa horrível. Uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia”.

Mais que lula

Luísa Sonza que, na semana passada, contou que havia sido traída pelo namorado Chico Moedas, no programa de Ana Maria Braga, segundo o Google Trends foi mais googlada que Lula, Jair Bolsonaro e Neymar. No dia em que confessou a traição (20), seu nome superou as pesquisas por “Flamengo”, time carioca que enfrentaria novamente o São Paulo no domingo (24) e perderia.

Mais: nesses dias em que Luísa Sonza protagonizou comentários mais diversos dos internautas, algumas ex-namoradas de Chico não estavam surpresas. Diziam que também foram traídas.

OUTRO BRASIL

Numa de suas últimas crônica, Ruy Castro se pergunta como os extintos colunistas sociais, tipo Ibrahim Sued, estariam vendo as transformações do café society. Antigos capitães da indústria, do comércio e da política, com seus nomes e sobrenomes pomposos, foram substituídos por influencers, rappers, funkeiros, musas fitness, MCs e outras especialidades. E até cita, entre mestres de cerimônia, o MC Cacau do Dendê, o MC Rozo de Rodo e o MC Sapão. Entre as musas fitness, Gracyanne Barbosa, que se orgulha de comer 1.200 ovos por mês.

MISTURA FINA

SURPRESA na sexta-feira (22) numa rede social que logo depois evaporou: o presidente Lula – e isso não é fake news – postou lá pelas 18h um post no X (ex-Twitter) de Elon Musk, informando haver decretado fim de semana no sábado (23) e no domingo (24). A Secretaria de Comunicação (Secom) nem pensou em inventar qualquer coisa para justificar o post: ficou na dela, meio escondida.

QUANDO viajar para Dubai, em dezembro, para reunião do COP28, Lula completará mais de dois meses longe de terras brasileiras em um ano. Em 2008 e 2009, ele bateu todos os recordes: 22 viagens em cada ano. só em 2009, passou 80 dias no exterior. Somando os mandatos, Lula é de longe o presidente que mais viajou: 154 viagens, incluindo as 15 em oito meses e meio do terceiro mandato. Superou até mesmo FHC. O petista também realizou duas viagens não-oficiais como presidente eleito. Passou uma semana entre Egito e Portugal.

PRESIDENTE da Frente Parlamentar do Agronegócio, deputado Pedro Lupion (PP-PR) não se conforma com a decisão do STF sobre o marco temporal. Quer entrar com algum tipo de instrumento jurídico ou uma super ofensiva do Senado, mesmo sabendo que não conseguirá nenhum resultado. Lupion acha que “foi montado um calendário contra a agro” para que suas lideranças passem “ a rezar na cartilha de Lula”.

A JUSTIÇA Eleitoral, que Gleisi Hoffmann, presidente do PT, quer fechar, gasta quase todo seu orçamento na folha de pagamento de mais de 37 mil funcionários. Relatório do CNJ aponta que, dos R$ 7,2 bilhões gastos em 2022, R$ 6,2 bilhões foram para custos do pessoal, mesmo em ano que não há eleições. Gastos com informática custaram no ano R$ 329,7 milhões. A Justiça Eleitoral tem 2.870 magistrados, 23.242 servidores e outros 11.137 auxiliares, terceirizados e estagiários.

AS frentes parlamentares do Congresso vêm se multiplicando em 2023: desde janeiro já foram criadas 241 associações do tipo, o equivalente a 68% dos grupos em funcionamento nos quatro anos da última legislatura. Há casos de deputados inscritos com mais de 100 coletivos temáticos, número maior do que os dias que estiveram presentes no Parlamento. Entre as últimas frentes criadas estão a da defesa do hip hop e do samba, passando pelo apoio a plantas como bambu e carnaúba.

GRANDES produtores de fumo no país estão recalculando o tamanho da safra 2023-24. A própria Associação dos Fumicultores do Brasil tem orientados os agricultores a não elevarem a área plantada e o número de pés por hectare. A ordem é evitar aumento excessivo e forte queda nos preços. Os produtores também miram a sempre dura negociação com fabricantes de cigarros, leia-se BAT, Philip Morris e outros. No Rio Grande do Sul, em algumas regiões, mais de 20% das lavouras foram devastadas pelo ciclone, fora a seca do ano passado.

Colaboração: Paula Rodrigues

