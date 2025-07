"Fala em taxar bilionários, mas deu desconto a empreiteiras amigas"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Alheio, Lula já não recebe deputados e senadores

Desde o início do ano, Lula (PT) não recebeu um único deputado federal ou senador para despacho privado, como é próprio na relação institucional. Parlamentares, inclusive petistas, reclamam que o Lula alheio do terceiro mandato, com sinais de desinteresse ou cansaço, nem de longe lembra aquele dos governos anteriores. A agenda de audiências de 2025 piorou em relação a 2024, indicando sinais de inapetência: recebeu 4 deputados e 5 senadores durante o ano todo.

Moro vê senilidade

A conduta de Lula, que para o senador Sergio Moro (União-PR) indica “senilidade”, coincide com a perda de relevância dentro e fora do País.

Só recebe petistas

Os deputados que Lula recebeu em 2024 são todos do PT, à exceção de Arthur Lira (PP-AL), que era o presidente da Câmara.

Governadores ignorados

Lula não está nem aí até para os governadores aliados. Só recebeu Helder Barbalho (MDB-PA), em abril, talvez em razão da COP30.

Tempo reservado

Ladra condenada, a ex-presidente argentina Cristina Kirchner teve mais tempo privado com Lula este ano do que os congressistas brasileiros.

Esquerda não se atualizou, avalia cientista político

Para o cientista político Juan Carlos Arruda, diretor-geral da ONG Ranking dos Políticos, a má avaliação daqueles que se definem como “progressistas” pode ser explicada: a esquerda não soube se atualizar. “O presidente Lula, hoje, governa com os olhos do passado, como se estivesse no início do século”, critica Juan Carlos. “Já a direita brasileira soube [se atualizar]. E soube vocacionar e dialogar com as massas”, aponta o cientista político, explicando o declínio esquerdista.

Governo sem caminho

“Qual a grande conquista do governo Lula até agora?”, desafia Juan Carlos Arruda, ressaltando a falta de entregas do governo do PT.

Direita no topo

A deputada Carolina de Toni (PL-SC) ocupa a primeira colocação no Ranking dos Políticos, seguida por Arnaldo Jardim (Cidadania-SP).

Zona de rebaixamento

Os deputados Renildo Calheiros (PCdoB-PE) e Florentino Neto (PT-PI) são os mais mal avaliados entre os 594 deputados e senadores.

Bom para quem rouba

O gabinete do ódio petista, que Lula chama “clube de influência”, criou a mentira de que mais impostos é “bom para a população”. Só é bom para quem rouba: mais impostos é mais dinheiro em mãos bobas.

Nem precisa oposição

A péssima relação do governo com a Câmara dos Deputados não se limita apenas a Lula e a Fernando Haddad. A irritadiça Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) consegue ser desagradável até com aliados.

Usina de fake news

Milhares de contas falsas, robôs, “estrategistas” e “influenciadores” digitais, replicaram nas redes sociais, nesta quinta (3), a campanha do gabinete de ódio difundindo a mentira de que “rico não paga impostos”. A fake news certamente não corre o risco de parar no inquérito do STF.

Política do fingimento

Com cara de quem acha todos à sua volta otários, o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), fingiu divergir dos ataques petistas a Hugo Motta nas redes sociais: pediu “respeito” ao presidente da Câmara.

Ataque coordenado

O governo Lula não tem votos no Congresso, então, o que fazer? O gabinete do ódio optou por atacar o Congresso e ao presidente da Câmara, Hugo Motta, repetindo o mote “Congresso da mamata” etc.

Sobrou pra gente

O STF homologou acordo do governo para reembolsar as vítimas do roubo ao INSS, transferindo aos pagadores de impostos o ônus do ressarcimento. Sindicatos e associações picaretas ganham tempo.

Ato antidemocrático

O Conselho de Ética da Assembleia do Paraná aprovou suspensão do deputado estadual petista Renato Freitas, acusado de facilitar entrada de baderneiros que depredaram a Alep mês passado.

Vôos em alta

O número de voos internacionais bateu as 66 mil decolagens entre janeiro e maio deste ano, alta de 15,6%. Aeroportos do Rio (10%), DF (6,4%) e São Paulo (5%), lideram a expansão. As contas são da Anac.

Pergunta na porta do STF

Coordenar (e até financiar) organização clandestina para atacar Poder da República não era “tentativa de golpe”?

PODER SEM PUDOR

Memória de um atentado

Véspera de Finados de 1980. Palmira e Isis, mãe e filha, foram ao cemitério São João Batista, no Rio, visitar o túmulo de uma parente querida, d. Lyda Monteiro, secretária da OAB assassinada no Rio por uma carta- bomba. Perguntaram a um homem que encontraram no local: “O sr. conheceu Lyda?” Ele pareceu surpreso e respondeu, nervoso: “Não, não, eu me emocionei com o caso...” Seis meses depois, lendo o noticiário sobre o ato terrorista do show do Dia do Trabalho, no Riocentro, elas reconheceram o homem morto no atentado, por “acidente de trabalho”. Era aquele que surpreenderam diante do túmulo de d. Lyda: o sargento Guilherme Pereira do Rosário.