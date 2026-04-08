Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Família Moraes agradece"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) sobre eventual fim da CPI do Crime Organizado

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

08/04/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

PL vê vantagem para Flávio após trocas estaduais

Concluído o prazo para renúncia de governadores e demais ocupantes de cargos do Executivo, além da janela do troca-troca partidário, a cúpula do PL avalia que o resultado foi positivo para Flávio Bolsonaro, que enfrentará Lula este ano. Nos governos, pouco muda com os vices no poder, mas o reforço pesa nas composições para o Senado. O Distrito Federal, com a governadora Celina Leão (PP), amiga de Michelle Bolsonaro, candidata ao Senado, é um palanque celebrado pelo PL.

Direita liderando

No eleitorado conservador do DF, a chapa Celina/Michelle puxa votos para Flávio, com apoio de Ibaneis Rocha (MDB), que disputa o Senado.

O que importa

Lula larga com mais governadores do que Flávio, que irá receber apoio de estados com mais eleitores: 57,3 milhões x 53 milhões.

Segundo turno

No PL, é certo um segundo turno com Flávio e Lula. O partido espera alta do senador em estados como Paraná, Goiás e Minas Gerais.

Cabos eleitorais

Os liberais ainda planejam somar mais votos após a janela partidária ter turbinado a bancada do PL na Câmara, acrescentando 10 deputados.

Gastos do governo superam R$1,5 trilhão no ano

Os gastos do governo superaram ontem R$1,5 trilhão em 2026, segundo a plataforma Ga$to Brasil, da Associação Comercial de São Paulo e da Confederação da Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). O governo federal é responsável pela maior parte das despesas: R$620 milhões. Os 27 governos estaduais custaram R$432 milhões e as mais de 5,5 mil administrações municipais, R$476 milhões.

Rombo crescente

O Impostômetro registra que foram tomados mais de R$1,1 trilhão em tributos dos pagadores de impostos; rombo de mais de R$400 milhões.

Pessoal federal

Os gastos do governo federal com pessoal e encargos somam R$80 bilhões. É a maior conta bancada pelo pagador de impostos, em 2026.

Outros poderes

O Ministério Público Federal consumiu R$2 bilhões com pessoal; o Legislativo, R$1,2 bilhão; e o Judiciário, R$43 milhões.

Almoço de granfino

Para quem ficou curioso e quer experimentar a carne de paca, que Janja cozinhou para Lula na Páscoa, vai ter trabalho para encontrar a iguaria legalizada. E prepare o bolso, no Mercado Municipal de São Paulo, por exemplo, o quilo do requintado quitute não sai por menos de R$250.

Se a moda pega

Palestrante de convescote bancado pelo Master, o ministro do STJ Benedito Gonçalves se declarou impedido de julgar os processos do banco. No Supremo, convidados de Daniel Vorcaro ainda estão inertes.

Redirecionamento

A campanha de Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência deve realinhar o discurso do pré-candidato e direcionar para o eleitor mais ao centro. O diagnóstico é que o eleitor mais à direita já definiu o voto em Flávio (PL).

Correlação?

O senador Carlos Viana (MG), que presidiu a CPMI do INSS, revelou que a pressão contra a investigação da comissão foi tão grande que chegou a ser ameaçado de “não ter partido” para concorrer nas eleições deste ano. Após encerrada a CPMI, ele deixou o Podemos e se filiou ao PSD.

Blá, blá, blá político

Para justificar intervenção no diretório gaúcho do partido, o PT citou “ascensão do fascismo global”, “ofensiva da ultradireita”, “violência internacional” e... forçou que o PT se alie ao PDT de Juliana Brizola.

Sempre na nossa

A ONG Ranking dos Políticos chama atenção para as 37 medidas de Lula de aumentar ou criar impostos desde 2023: “Quem paga a conta? Você no posto de gasolina, na loja online e na folha de pagamento”.

Dono desconhecido

Líder da oposição na Câmara, Gilberto Silva (PL-PB) informou que não houve resposta do requerimento enviado ao presidente do STF, Edson Fachin, para identificar o telefone vinculado à Corte flagrado nas investigações sobre o caso Banco Master. “O Brasil tem direito de saber”.

Escudos

“Será que a ONU irá se posicionar contra [o Irã] usar crianças como escudo humano?”, questiona deputado principe Luiz P. de Orleans e Bragança (PL-SP), “ou será que a ONU não condena mais terrorismo?”.

Pensando bem...

...cozinhe a paca, mas não importune a baleia.

PODER SEM PUDOR

A Justiça no reino do Céu

O ministro Rafhael Barros Monteiro presidia o STJ e almoçava em Madri, com juízes do Supremo Tribunal do Reino da Espanha, entre eles Afonso Lopes Sena e a brasileira Maria Elisa Berenguer, secretária-geral da Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado. Conversavam sobre o interesse espanhol em casos fora de sua jurisdição (o juiz Baltazar Garzón processou Augusto Pinochet). Bem-humorada, ela perguntou a Lopes Sena: “Vocês também atuam no reino do Céu?” O magistrado espanhol respondeu de bate-pronto: “Não, no reino do céu só tem pessoa física...”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Corrupção está no DNA do PT"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre a corrupção motivar a rejeição a Lula e cia.

06/04/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula quer anular quebra de sigilo de Lulinha no STF

Após atender a expectativa de Lula (PT) de deletar a CPMI do INSS, além de vetar a prorrogação e sepultar a quebra de sigilo do seu filho, o Supremo Tribunal Federal (STF) enfrenta outra cobrança, segundo fontes e interlocutores do processo: derrubar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Fabio Luiz, o Lulinha, ordenada pelo ministro André Mendonça a pedido da Polícia Federal. O petista estava enfurecido, sem saber como reagir à CPMI, quando o STF resolveu o problema para ele.

Isso tem limite

Lula comemora o que chama na intimidade de “parceria”, mas quer mais e estranha quando ponderam seria “excessivo” desautorizar Mendonça.

Mãos nos cordões

Muito nervoso nas últimas semanas, Lula comandou pessoalmente e aos gritos o plantão de políticos do PT para derrubar o relatório da CPMI.

Missão cumprida

A pose constrangedora de petistas celebrando o fim das investigações foi enviada a Lua ainda na madrugada tipo “missão dada, missão cumprida”.

Fazendo o diabo

A mentira contra o relator Alfredo Gaspar é uma velha estratégia petista na política e sindicatos: ofender para tumultuar e tentar virar a votação.

Congresso tem 78 vetos presidenciais pendentes

Existem 78 vetos presidenciais pendentes de votação no Congresso. Desses, 75 estão “sobrestando a pauta”, ou seja, extrapolaram o prazo de 30 dias para análise e são incluídos automaticamente na pauta de votação. Quase todos (77) os vetos foram feitos pelo atual presidente Lula (PT), mas um deles está na gaveta desde junho de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro vetou partes da lei que proibia companhias aéreas de cobrar pelo despacho de bagagens.

Inércia

Há quatro vetos de Lula imóveis desde 2023; 16 desde 2024; 41 vetos de 2025 parados e 16 realizados em 2026 também estão na gaveta.

Menos imposto, nunca

Lula vetou totalmente 13 projetos do Congresso, incluindo a isenção de IPI sobre móveis e eletrodomésticos para vítimas de desastres.

Congresso pode derrubar

Lula também vetou por completo o “PL da Dosimetria”, além da lei que aumentava o número de deputados federais de 513 para 531.

Oposição vs. governo

O “Placar do Congresso” aponta apenas 154 deputados federais que fazem oposição de verdade e votam contra o governo Lula (PT) em ao menos 70% das votações. Outros 35 deputados são do “Centrão” (ao menos 50% de votos contra o governo). O resto é todo governista.

Divindades

Angelo Coronel (Rep-BA) não perdoou fala de Lula de que senador “pensa que é Deus” e rebateu: “Lula não pensa. Ele quer ser”. A declaração complicou ainda mais a indicação de Jorge Messias ao STF.

Estranha ligação

Relator da indicação de Jorge Messias ao STF, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) teve indiciamento pedido na CPMI do INSS. O inquérito sobre a falcatrua tramita justamente na corte que Messias ambiciona.

Grande responsável

Enquanto o Judiciário controlar tudo, diz o deputado Luiz P. de Orleans e Bragança “tem de ser responsabilizado por tudo”; do buraco na rua, ao narcotráfico, falta de segurança, instabilidade política e alta na inflação.

Zero surpresa

Mais petista do que muitos petistas de fato, Eliziane Gama (MA) deixou o PSD, onde é inquilina desde 2023. A desculpa foi a pré-candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência. Sem surpresa, se mandou para o... PT.

Contra o tempo

O Brasil corre contra o tempo para colocar de pé a aplicação provisória da parte comercial do acordo entre Mercosul e União Europeia. O prazo é curto, menos de um mês, está previsto para 1º de maio.

Não decola

A depender dos números apurados pela pesquisa Futura (MG-07865/2026), Rodrigo Pacheco (PSD) vai ter muito trabalho para se eleger governador em Minas Gerais. Na espontânea, soma só 3,2%.

Piorou a coisa

Preocupou parte do PT levantamento do Paraná Pesquisas sobre a situação financeira na gestão de Lula. Aqueles que dizem que piorou são a maioria, com 35%. Os que avaliam alguma melhora somam só 28,7%.

Pensando bem...

...abril mal começou, mas o ano legislativo já está acabando.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Só fazendo milagre

O então presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, Joseph Couri, lembrou o exemplo de Jesus Cristo, que mandou pegar um peixe e retirar de sua boca uma moeda de ouro, para pagar os tributos ao coletor de impostos de Jerusalém: “Se, naquela época, com a carga tributária e a burocracia infinitamente menores, Jesus Cristo teve de fazer milagre para pagar impostos, imagina os pobres mortais de hoje em dia, com a carga a quase 40% do PIB!”.

Giba Um

"Não se faz composição apenas com quem gostamos e gosta de nós...

Eleições para o Senado são importantes. O governador mantém relação com o presidente porque precisa dele. Já o senador, com mandato de oito anos, pensa que é Deus", de Lula para Jorge Messias, cuja aprovação para o Supremo depende do Senado

06/04/2026 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Há dias, o programa jornalístico comandado por Andréia Sadi foi palco de um colossal vexame. Foi colocado no ar, para supostamente rechear com dados numéricos uma matéria dedicada ao escândalo do Master, de Daniel Vorcaro. O que se viu foi um festival de erros, o que raramente se vê na GloboNews.

MAIS: dois editores mais jovens, responsáveis pelo infográfico, foram literalmente dispensados. Há quem aposte que muitos veteranos quase comemoraram: há por lá (e outras emissoras) uma epidemia de "jovens talentos" formados por universidades que deveriam ser fechadas.

Giba Um

É o momento que dá certo

Quem vê cara não vê coração, diz o velho ditado. Mas, no caso de Bruna Lombardi, também poderíamos adaptar a frase: quem vê cara não vê a idade. Ao longo dos anos, Bruna que além atriz é poetisa, escritor e modelo aos 73 anos, segue reinventando a própria trajetória e agora também se destaca como influenciadora, compartilhando reflexões sobre vida, bem-estar e autocuidado com seus seguidores. “Na hora em que você envelhece, é exatamente aquele momento em que está dando tudo certo, né? Acho que o grande trunfo do passar do tempo é conseguir ser a gente mesma e não ceder às pressões de fora". Recentemente, Bruna assumiu mais um papel: tornou-se embaixadora da campanha “Mulher en Provence”, da L’Occitane en Provence. A parceria marca presença na nova campanha da marca, chamada Flora Orchestra, que celebra os 50 anos da empresa com um olhar inovador. Conhecida por defender que a beleza nasce de dentro para fora, Bruna combina perfeitamente com a proposta da campanha: unir natureza, autocuidado e bem-estar. Em vez de anúncios tradicionais, o projeto transforma flores icônicas da marca, como a lavanda e a immortelle, em protagonistas de uma espécie de “sinfonia visual”. Com tecnologia que capta os movimentos sutis das plantas, a natureza praticamente vira música. Para a atriz, o autocuidado evolui com o tempo. Pequenos rituais diários, como cuidar da pele ou reservar alguns minutos para si, fazem toda a diferença. Não por acaso, com mais de 30 trabalhos na TV, 10 livros publicados e milhões de seguidores, Bruna segue inspirando diferentes gerações. Parte da campanha foi fotografada em Trancoso, no icônico Teatro L’Occitane, reforçando uma mensagem simples: beleza, natureza e autenticidade caminham melhor juntas.

Xadrez eleitoral do mineiro Romeu

Encaixes e desencaixes estão influenciando as candidaturas presidenciais da direita. Primeiro, foi Ratinho Jr., que deixou a corrida ao Planalto pelo receio de entregar de bandeja o comando da política do Paraná a Sérgio Moro. Agora é Romeu Zema, que enfrenta problema semelhante. Caso venha a concorrer à Presidência, Zema deixará o atual governador e seu ex-vice, Mateus Simões (PSD), em maus lençóis. Simões mantém relação de proximidade com o bolsonarismo. São milhões de votos que lhe interessam muito na campanha para a reeleição ao governo do estado. Contudo, se Zema lançar chapa própria para concorrer contra Lula e, principalmente, Flávio Bolsonaro, Simões ficará entre a cruz e a espada: como apoiar o ex-governador, seu aliado político, sem perder os votos do bolsonarismo? Como assegurar os votos do bolsonarismo sem cometer traição política a Zema? É uma equação difícil de ser resolvida.

Xadrez eleitoral 2

Na tentativa de colocar um pé em cada barco, não apenas Simões, mas o próprio Zema corre um risco político. Se o ex-governador disputar o Planalto, o clã Bolsonaro provavelmente despejará todo seu apoio na campanha de Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao comando de Minas Gerais. Nesse caso, Simões, que já está bem atrás nas pesquisas, não conseguiria mais virar o jogo. E Zema acumularia duas derrotas na mesma urna: a sua, na corrida à Presidência, e a de seu candidato ao governo de Minas Gerais. Sem contar Rodrigo Pacheco, agora no PSB, que está chegando.

Giba Um

Pedindo licença

A atriz Alice Wegmann se aventurou no coração da Amazônia para viver Luiza no filme Rio de Sangue, que estreia nos cinemas em 16 de abril. Na história, ela interpreta uma médica de ONG que é sequestrada durante uma expedição no Alto Tapajós, em meio ao cenário tenso do garimpo ilegal em terras indígenas. O longa aposta em duas mulheres no centro da trama. Alice divide cenas com Giovanna Antonelli, que interpreta sua mãe, Patrícia. Para a atriz, é importante ver personagens femininas fortes nas telas. “Cresci vendo As Panteras e Três Espiãs Demais e sonhava ser detetive. Sempre gostei de ação: fui atleta, treinei boxe e nunca parei de me exercitar. Em Onde Nascem os Fortes já vivi algo parecido. Gosto de ver mulheres fortes no audiovisual brasileiro. Gosto de ver mulheres com atitude, que não ficam apenas esperando o príncipe encantado”, falou em entrevista à Glamour. As gravações na floresta duraram dois meses e foram marcantes. Alice conta que procurou agir com muito respeito diante da natureza e das comunidades locais. "Não entrei nenhuma vez no rio ou nos igarapés sem pedir licença. Aquilo tudo é tão maior do que a gente. Então tentei ter o máximo de respeito, mas ainda assim sinto que foi pouco". Depois de trabalhos intenso, incluindo a novela Vale Tudo, o filme e uma nova série da Netflix que estreia em novembro , a atriz de 30 anos quer uma pausa. “Eu amo trabalhar, mas agora estou precisando de férias e até de um tempinho para cuidar da saúde".

Giba Um

Papéis invertidos

No começo da semana passada, o ex-deputado e ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, deu uma entrevista ao programa "Frente a Frente" e disse que o pleito presidencial será decidido no erro de um dos dois candidatos principais. "Será a eleição da rejeição, assim como foi a eleição de 2022. Quem está no poder agora não é Bolsonaro, é Lula. Os papéis foram invertidos". Ou seja: não disse nada que qualquer profeta de esquina já não tivesse dito. Cunha vai tentar retomar a carreira política. Em 2022 já havia tentado, sem sucesso. Agora, sai por Minas Gerais porque não quer rivalizar com sua filha, a deputada Dani Cunha (União Brasil), eleita pelo Rio.

Delação complicada

A delação de Daniel Vorcaro está difícil de ser iniciada. Ele não quer permanecer na prisão, o valor do ressarcimento já está estimado em R$ 12 bilhões e não quer incluir informações sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Pessoal da PGR e da PF, que estaria do lado contrário, ouvindo as exigências do banqueiro, diz que ele tem de permanecer determinado prazo na prisão, não abre mão do ressarcimento (que pode ser discutido) e quer saber tudo sobre o Supremo. E Vorcaro também não quer assumir o cone de "delator", o que seria fundamental, além de algumas generosidades de seus "carcereiros" (designação antiga). Responsáveis pela condução de uma delação não escondem que a arrogância de Vorcaro começa a incomodar.

Pérola

"Não se faz composição apenas com quem gostamos e gosta de nós. Eleições para o Senado são importantes. O governador mantém relação com o presidente porque precisa dele. Já o senador, com mandato de oito anos, pensa que é Deus",

de Lula para Jorge Messias, cuja aprovação para o Supremo depende do Senado.

Fica no PSD

Apesar de não ter sido escolhido por Gilberto Kassab (PSD) para ser candidato do partido ao Planalto, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não sairá de sua legenda, permanecendo até o final de seu mandato. Um manifesto assinado por ex-parlamentares, sociólogos, economistas e outros intelectuais pediu que ele fosse candidato a presidente pelo PSDB, e Eduardo não aceitou. No Rio Grande do Sul, ele se esforçará pela eleição de seu vice, Gabriel Sousa (MDB), como governador do estado. De quebra, ligou para Ronaldo Caiado, parabenizando-o pela escolha, e estará engajado na campanha.

Na campanha de Caiado

Lula pediu que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, abra mão de se candidatar por Minas Gerais e fique no cargo. Ele é filiado ao PSD, que lançou Ronaldo Caiado à Presidência. A ideia é que Silveira tenha um papel de coordenação na campanha e ajude na interlocução com seu partido e outras legendas do centro. Lula está preocupado em garantir estabilidade da "cozinha" do governo, após as saídas de Fernando Haddad, Rui Costa e Gleisi Hoffmann.

Principal bandeira

A principal bandeira de Ronaldo Caiado na campanha é a segurança pública. Paulo Vasconcelos, marqueteiro de Caiado, já distribui vídeos sobre Goiás, estado que Caiado governa e onde se diz que "bandido não se cria". Em outro, menciona medidas contra feminicídios: "Tenho mão firme contra criminosos. Quando são opressores de mulheres, aí é que sou mais mão pesada". Caiado também já avisou — e está repetindo — que um de seus primeiros atos depois da posse (se vencer) será "assinar a anistia de Bolsonaro".

Com Michelle 1

Na semana passada, circularam rumores de novo agravamento no clã Bolsonaro. Michelle, que voltou a ter o ouvido do ex-presidente, estaria articulando uma candidatura alternativa à de Flávio — e essa alternativa seria Tarcísio de Freitas. Michelle mantém relação difícil com os filhos de Bolsonaro. Há oito anos, ela atua nos bastidores da política e se tornou um rosto admirado nacionalmente, em especial entre mulheres evangélicas, hoje distantes de Flávio. Essa base é volumosa e resultante do bolsonarismo e disputada pelo PT (muitos são beneficiárias de programas do PT).

Com Michelle 2

Agora, a prisão de Bolsonaro projeta Michelle como principal articuladora da direita junto a lideranças evangélicas. Essa rede foi construída como primeira-dama à frente do PL Mulher. Ela domina o falar bíblico e chega diretamente a lideranças relevantes. Há quem diga não ser impossível Michelle defender Tarcísio com argumentos parecidos com os de Silas Malafaia. Ela tem afirmado que, no primeiro turno, apoiaria o candidato com mais chances de derrotar o PT, que não seria Flávio. Na semana passada, José Dirceu disse que o nome que mais preocupa o PT é o de Tarcísio, por ter consolidado apoio de empresários e do mercado financeiro. E até acham que, para ele, Michelle na vice seria ideal.

Mistura Fina

A viagem de Lula aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump pode ficar para julho. Eles tentaram realizá-la em março, novamente adiada, e nunca chegou a ser marcada. Não há, contudo, nenhum sinal de Washington de que seja descartada, já que a janela se alargou para o final do primeiro semestre. Eles se mantêm em contato, como diplomatas, sem qualquer divulgação. A Casa Branca não deve oferecer datas antes de chegar a uma solução para o conflito no Oriente Médio, e Lula pensa mais nas pesquisas nas últimas semanas.

O empresário Alfredo Cotait Neto acaba de assumir a presidência da Associação Comercial de São Paulo com o objetivo de dar à entidade uma roupagem mais política. Defende a ampliação do teto do Simples, que vem articulando com Hugo Motta, presidente da Câmara, além do voto distrital misto. Sobre o fim da escala 6x1, que enfrenta resistência entre empresários, Cotait quer ampliar o debate.

O programa "Em Família com Eliana" sofrerá algumas mudanças nas próximas semanas. O reality musical "Minha Família é Show" deverá ter seu fim abreviado. No quadro, famílias travam uma disputa musical em busca do prêmio: um carro. Detalhe: as apresentações das famílias é que estão derrubando os números de audiência. Agora, a Globo procura um game show com perguntas e respostas, o que lembra um pouco um quadro do "Domingo Legal", de Celso Portiolli.

Mais dois formatos estão em análise. A ideia inicial é que o "Em Família" fosse um programa em constante transformação, até atingir a fórmula ideal. Nesse futuro game, os participantes que responderão às perguntas serão convidados que também podem ser entrevistados. Nada de perguntas difíceis, apenas "perguntas inteligentes" — se possível — com pequenas doses de humor.

In - Coxinha tradicional (frango)
Out - Coxinha Hot Roll (salmão e cream cheese)

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3655, terça-feira (07/04)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3655, terça-feira (07/04)

2

Obras da ponte da Rota Biocêanica entram na reta final para unir Brasil e Paraguai
binacional

/ 2 dias

Obras da ponte da Rota Biocêanica entram na reta final para unir Brasil e Paraguai

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6995, terça-feira (07/04)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6995, terça-feira (07/04)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6994, segunda-feira (06/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6994, segunda-feira (06/04): veja o rateio

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2908, segunda-feira (06/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2908, segunda-feira (06/04): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 1 hora

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
Invalidez permanente no seguro de vida
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Invalidez permanente no seguro de vida
Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 27/03/2026

Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias