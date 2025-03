Fim dos tempos

Giba Um

Seguirei dialogando com partidos, governanças e lideranças políticas", de Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) sobre o que ninguém acredita que fará no novo cargo.

O cantor Roberto Carlos e a Globo ainda não conseguiram se acertar para a renovação do contrato para o especial do Rei exibido na emissora nos finais de ano. As conversas financeiras desagradam os dois lados. A Globo vinha pagando R$ 10 milhões anuais, agora quer pagar metade disso.

Mais: Roberto Carlos não aceita receber metade . A emissora ainda permitiria que ele se apresentasse em programas dos concorrentes como a Record e o SBT. Roberto, até pensaria na mesma verba anual se continuasse com sua tradicional apresentação perto das festas.

De volta com tudo

A super modelo Adriana Lima, 43 anos, está gradualmente retomando sua rotina de trabalho, após uma breve pausa para cuidar de seu terceiro filho, (Cyan, de 2 anos e meio). Ela confessou que sua terceira gestação foi a mais desafiadora para recuperar sua forma (e foi bastante criticada por isso). Além de retornar com elegância às passarelas, onde esteve presente no retorno do desfile da Victoria's Secrets, este ano já marcou presença em duas semanas de moda (Paris e Nova York), a modelo também retorna à capa da 'Vogue Brasil' após um intervalo de nove anos. A supermodelo, clicada em Nova York, integra o editorial intitulado "Vale Tudo", que ocupa 13 páginas da publicação de março. Adriana já revelou alguns segredos de como mantém sua boa forma física: Pratico boxe desde os 19 anos. Para mim, é um ótimo momento de reflexão. Algumas pessoas encontram isso na ioga ou na meditação, no entanto, quando estou praticando no boxe, não percebo isso. Portanto, te amo. Também é vantajoso para a minha pele e cabelo, já que transpiro muito, o que impulsiona a circulação do sangue. É impressionante, todos ficam admirados com o resultado do treino!”. Adriana Lima também pratica treino com corda de batalha. Em relação aos cuidados com a pele e os cabelos, Adriana afirma que utiliza apenas produtos naturais para a pele, incluindo maquiagem e produtos para removê-la, e que uma vez por semana procura fazer uma máscara capilar.

Estilo “conto da carochinha”

Tem jeito de “conto da carochinha. No Houaiss, aparece como “uma história tão vem contada, que todo mundo acaba acreditando nela”. Os mais irônicos acham que é nisso que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, quer que os brasileiros acreditem. Ele anunciou que, em abril, anunciará sua candidatura à Presidência da República, mas sozinho: a seu lado, o campeão sertanejo Gusttavo Lima. E não como vice: os dois concorreriam, lado a lado, à sucessão de Lula, sem que sejam rotulados, de saída, como “cabeça de chapa” e “vice”, o que será decidido praticamente às vésperas do pleito em 2026. Caiado é do União Brasil e Gusttavo não tem ainda partido. Os mais lúcidos, contudo, não acreditam na “carochinha”. Caiado, com 75% de aprovação, acha que será ele o escolhido e Gusttavo com seus 45 milhões de seguidores e fortuna de R$ 1 bilhão aposta que será ele (é muito mais conhecido no país do que Caiado). Cada um deles acha que o vice será o outro. Nessa história, ninguém acredita, nem a famosa “Dona Carochinha”.

Estratégia

Ninguém também acredita nessa estratégia criada por Ronaldo Caiado, que quase convenceu Gusttavo Lima (há três semanas, ele deu entrevista, avisou que está fora da política e só ia se dedicar à carreira) a aceitar convite. O governador de Goiás, todavia, acredita que com o sertanejo ao seu lado, suas intenções de votos cresçam muito, mesmo se, lá na frente, o cantor pular fora. Eles são amigos, Gusttavo porque enquanto finge acredita na ideia. A partir de abri, Caiado quer começar seu ‘tour’ pelo país e sabe que terá de coincidir datas com os shows do cantor sertanejo.

Quase brasileira

A atriz britânica Annabelle Wallis foi flagrada em festa pela vitória de 'Ainda Estou Aqui'. A expressão da artista, de vestido azul no palco do teatro, despertou a curiosidade dos internautas brasileiros, que já brincam que ela deveria ter "um CPF" (documento válido em todo o território nacional) por ter festejado tanto. Alguns chegaram a pensar que ela pertencia à comissão brasileira ou à produção do filme, devido à sua empolgação. Só que não é bem assim. Ela provavelmente foi uma das poucas que não precisou assistir ao filme com legendas, um desafio constante para produções de idiomas não-inglês para conquistar Hollywood e, consequentemente, ganhar um Oscar. "Eu penso em inglês, mas escrevo muito em português. É uma língua muito mais descritiva. Você pode descrever algo usando uma palavra, enquanto no inglês, você precisaria de uma frase e meia", afirmou ela em uma conversa com a mídia internacional. Wallis possui fluência em espanhol e francês.

Bilionário

Ainda o “conto da carochinha”: Ronaldo Caiado acha que será o escolhido do seu partido. O União Brasil terá dinheiro e ele conseguirá muitos apoios do empresariado de sua terra, incluindo do agronegócio. Mas sabe que o sertanejo Gusttavo Lima terá maior poder de fogo, com uma fortuna estimada em R$ 1 bilhão. No rol, somam três fazendas em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás; mansão construída à imagem da Casa Branca; coleção de carros luxuosos; jatinho Bombardier Global 600; Iate Falcon 11 (custou R$ 25 milhões e era de Roberto Carlos), para começo de conversa. Se bem que já esteve envolvido em polêmica sobre jogos ilegais..

‘Presidenciável’

Camilo Santana, ministro da Educação, está começando uma temporada de visitas a universidades públicas federais. A peregrinação deverá começar pelo Nordeste. O objetivo é se reunir com reitores para discutir questões de ordem orçamentaria e novos critérios da Pasta para o processo de avaliação de cada Pasta. Vai inaugurar também obras de instalação e ampliação de campi previstas no PAC. É uma agenda com potencial para reavivar rumores sobre o futuro de Santana. É o que ele quer: o ministro vem tendo seu nome cotado entre os petistas como candidato à Presidência, caso Lula não se candidate.



PÉROLA

Desembarque ameaçado

Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro e presidente do PP quer que o partido caia fora do governo Lula – e muito rapidamente. Teme ser atingido pelas pesquisas e vem encontrando resistência em nomes que ocupam posições na gestão do petista. Um é André Fufuca, ministro do Esporte; outro é Fernando Marcondes Leão, diretor do Departamento Nacional de Obras contra a Seca; e o terceiro é Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal. Nogueira ainda quer definir logo a possibilidade do PP selar uma federação com o União Brasil.

Deve R$ 1 mil

Depois de prometer na campanha de 2022 tirar o nome de 63 milhões de devedores do SPC, o ex-ministro Ciro Gomes entrou na lista dos inadimplentes do Serasa, por não quitar uma dívida de R$ 1 mil. Em outubro de 2023, Ciro perdeu um processo contra o jornalista Felipe Hermes da Silva e foi condenado a pagar os honorários advocatícios, o que não fez. O processo que levou Ciro ao Serasa correu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 2021, ele processou o jornalista por um texto intitulado “Das ideias malucas de Ciro Gomes que vão acabar fazendo o país parar no SPC”. E perdeu.

Lula-Paes

O vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, tem defendido em Brasília e em círculos da política fluminense que Lula convide o prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) para a vice de sua chapa à reeleição em 2026. Quaquá acredita que esse movimento tiraria Geraldo Alckmin do posto e levaria o PSD de Gilberto Kassab para a coligação petista e até poderia atrair o MDB. Ninguém leva muita a sério a ideia – e menos ainda o próprio Eduardo Paes, reeleito no ano passado e candidato ao governo do Estado. Petistas de alto nível (coisa rara) também não acredita na pretensão.

Pró-reeleição

Gleisi Hoffmann, nova ministra de Relações Institucionais, de uma entrevista ao G1 na semana passada, dizendo que fará ruído “para garantir 2026”. Traduzindo: é a reeleição de Lula. Os analistas, inspirados pela forma com que Gleisi atuou nos dois primeiros anos do governo Lula 3, acha que ela vê na política econômica defendida por Fernando Haddad o maior obstáculo à reeleição do presidente. Em 2022, para quem tem memória curta, ela foi a grande organizadora do acordo entre vários partidos de apoio à candidatura do petista, que venceu.

Sócio de Paiva

O jornalista Marcio Pinheiro está escrevendo a biografia do empresário e político Fernando Gasparian, morto em 2006. Ele e seu amigo Rubens Paiva chegaram a ser sócios em 1953 no antigo ‘Jornal de Debates’. No filme ‘Ainda estou aqui’, Gasparian é vivido pelo ator Charles Fricks. Ele foi deputado constituinte e dono da América Fabril, a maior fábrica têxtil da América Latina. Fundou, com o AI-5, um seminário em resistência à ditadura, chamado “Opinião”. Também foi dono da Editora Paz e Terra, enquanto sua mulher criou a Livraria Argumento, no Rio (ela aparece também no filme de Salles). Gasparian era um dos grande amigo de Ulysses Guimarães.

Agora, são três

Homenageada pelo filme ‘Ainda estou aqui’, de Walter Salles e vivida nas telas por Fernanda Torres, Eunice Paiva deverá ressurgir em breve nos cinemas. Ela contou sua história no documentário de Joatan Vilela Berbel, em 1978 e o depoimento está em ‘Eunice, Clarice, Thereza’, que acaba de ganhar versão digital e deverá estar nos cinemas. No filme falam três mulheres vítimas da ditadura militar: Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva; Clarice Herzog, viúva de Vladimir Herzog; e Thereza de Lourdes Martins Fiel, viúva do operário Manoel Fiel Filho.

Mistura Fina

Está nas redes sociais: a Câmara Federal abriu licitação na qual aceita pagar 133% a mais pelo quilo do café neste ano. No ano passado, a Casa pagou R$ 27,36 e agora desembolsará R$ 63,78 o quilo. No total, a Câmara pretende gastar até R$ 1,8 milhão para servir deputados, servidores e visitantes por seis meses. No mercado, o café subiu 50,35% no acumulado dos 12 meses anteriores a janeiro, de acordo com o IPCA.

O governo resolveu zerar as tarifas de importação de produtos como café, azeite, carne, milho e outros. Alguém esqueceu de avisar Lula que, se a ideia era estimular a concorrência com produtos brasileiros, não vai dar certo. Só uma fatia muito pequena do mercado brasileiro vem do exterior, a redução não terá, praticamente, nenhum efeito. Durante o ano, alguns preços podem cair por causa da safra recorde, avaliam os economistas.

Valdemar Costa Neto, ‘dono’ do PL, ficou de fora da lista de denunciados pela PGR por envolvimento na trama golpista. Ele não topou, ainda em 2022, financiar os “kids pretos” (tropa de elite do Exército) para acabar com Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, conforme proposta de Walter Braga Netto. Valdemar, agora, até ficou mais inspirado: está pedindo na Justiça para revogar a restrição de não se comunicar com Bolsonaro, “presidente de honra” do PL e eventual futuro preso.

O ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) tenta convencer o secretário da Pasta, Manoel Carlos de Almeida Neto, a permanecer no cargo. Desde o fim do ano passado, ele está cotado para assumir a vice-presidência da Vale. O secretário-executivo é o braço direito e esquerdo de Lewandowski no Ministério. Toca todos os projetos da Pasta e divide com o chefe o trabalho de articulação política no Congresso. Almeida Neto é amigo do ministro, já foi seu assessor e é considerado como “vice-ministro”.

