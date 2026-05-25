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Giba Um

"Flávio Bolsonaro tem que ser investigado, como estou sendo. Se for inocente, que seja...

...sua inocência. Se for culpado, tem que pagar exemplarmente", de Ciro Nogueira, que já foi cotado para vice de Flávio e que recebia de R$ 300 mil a R$ 500 mil de Vorcaro, mensalmente.

Giba Um

Giba Um

25/05/2026 - 06h00
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Mesmo separada de Vinicius Junior, Virginia Fonseca não deixará de ir à Copa do Mundo. Fará um quadro semanal durante o torneio para o “Domingão com Huck”, na Globo. Virginia pensou em desistir da atração, mas foi convencida por Huck a continuar. A mulher do apresentador, Angélica, ajudou a convencer Virginia.

Mais: Angélica e Virginia ficaram amigas nos últimos meses. Huck acha que isso pode ser muito bom para Virginia, trazendo novos frutos profissionais. Ela mostrará o clima das torcidas e as curiosidades das cidades-sede da competição. Vale lembrar que Virginia já tem experiência em apresentação de um programa.

“Eu tenho a força”

Na semana passada, Davi Alcolumbre resolveu mostrar “quem tem a força” (um senador chegou a lembrar do personagem das aventuras infantis na TV, o “He-Man”) durante uma sessão do Congresso, quando parlamentares do governo e da oposição esperneavam e, num raro momento de consenso, todos cobravam a instalação da CPI do Master. “Vossa Excelência não vai conseguir ficar sentado em cima dessa CPI”, bradou Lindbergh Farias. Depois de hora e meia de tumulto, Alcolumbre avisou que queria fazer um “esclarecimento” e disse que não leria os requerimentos de abertura da CPI. Também afirmou que a decisão seria “um ato discricionário da Mesa do Congresso”, ou seja, dele mesmo. Alcolumbre teria suposto envolvimento em um episódio do Master na Amprev (Amapá Previdência), de R$ 400 milhões.

A farra dos cartões

A farra dos cartões corporativos no governo Lula já ultrapassou R$ 172,92 milhões este ano. O cobiçado item foi distribuído para 3.762 servidores do Executivo federal, que não têm dó de esbanjar à vontade. O servidor Henrique Araujo Hohne, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é quem mais gastou: R$ 357,3 mil. Colado em Henrique está Wander Kija Carvalho, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que torrou R$ 343,4 mil. A Presidência da República não fica atrás: torrou mais de R$ 2,4 milhões em 2.770 pagamentos realizados com cartões. No ano passado, a gastança alcançou R$ 434,48 milhões.

“Passado perturbador”

Analistas de plantão dizem que, enquanto Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro trocam elogios “numa verdadeira comédia” (a observação é do jornalista e escritor Tom Farias), no fundo há uma realidade nua e crua. Escondem-se laços que podem vir de um passado ainda mais perturbador: a campanha presidencial do chefe do clã, Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas. Se comprovados, trariam novas turbulências para a já turbulenta campanha do parlamentar-candidato, a poucos meses das eleições. Ao financiar um filme de um político decadente, Vorcaro, preso por fraudes bilionárias, estaria tentando comprar sua posteridade por meio da filantropia, abrindo portas para novas investidas.

Marchas para Jesus

Em meio à turbulência que assola sua campanha presidencial, o senador Flávio Bolsonaro quer demonstrar que a candidatura segue de pé. Antes de ir aos Estados Unidos, participou da Marcha para Jesus no Rio, no domingo (23), e participar da marcha de São Paulo, no dia 4 de junho. Também quer anunciar ao menos um integrante da futura equipe de governo, provavelmente na área econômica. Por conta das revelações da “amizade” com Vorcaro, Flávio mudará a estratégia de “jogar parado” e começará a ser mais explícito sobre as propostas.

Fase especial

A atriz Erika Januza vive uma fase especial na carreira, e a semana passada foi mais uma prova disso. Ela chamou atenção ao apresentar, ao lado do jornalista Tino Marcos, a cerimônia de convocação da Seleção Brasileira masculina. Sobre o momento, resumiu: “É uma honra para mim apresentar a cerimônia de convocação da Seleção Brasileira, porque o esporte, assim como a arte, modifica vidas”. Além de estar na capa da ELLE View, Erika está em franco crescimento tanto na televisão quanto nas plataformas de streaming, fazendo parte de produções como Dona Beja, A Nobreza do Amor, Arcanjo Renegado, além do programa Saia Justa. Na entrevista, falou sobre autoestima, liberdade e autocuidado. “Precisei desaprender que o meu cabelo era ‘ruim’. Acho que mulheres negras passaram muito por isso. Eu usava mega hair e cabelo alisado como um escudo protetor. Hoje, tenho consciência de que o meu cabelo crespo e cacheado, do jeito que está, é bonito. E, se quiser usar curto e liso também, eu uso. A diferença é que hoje faço isso sem medo, com liberdade, porque sei quem sou e qual é a minha identidade”. E, olhando para o futuro, revela dois grandes sonhos: “Sonho em fazer a Elza Soares no audiovisual. Sonho muito com uma biografia dela. E sonho em ser vilã. Quero viver muitas coisas ainda. Atuar é um trabalho que não tem idade, basta ter oportunidade”. 

Flávio em inglês: “Lula não entende”

O pré-candidato à Presidência (ainda) e “irmão” de Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro, protagonizou uma cena cômica na semana passada, quando anunciou que viajaria para os Estados Unidos, garantindo que ninguém pediu um encontro com Donald Trump, e falou em inglês: “Nobody asked” (“Ninguém pediu”). E emendou, novamente em inglês: “I'm speaking like this because Lula cannot understand what I'm talking about” (“Estou falando assim porque Lula não consegue entender o que estou dizendo”). Alguns jornalistas acharam que era piada e deram risada (não era piada). Neste começo de semana, Flávio tenta uma reunião com Trump com ajuda de aliados que possuem interlocução direta com o presidente americano. O filho “01” não antecipou o que quer conversar na Casa Branca, onde, há dias, Trump recebeu Lula e lhe dedicou diversos elogios. O irmão Eduardo poderá estar ao lado de Flávio: ele e Mário Frias estavam no Bahrein (Frias disse que, em “missão oficial” de Hugo Motta), longe da crise Flávio-Vorcaro sobre o filme de Bolsonaro. Dudu Bananinha hoje tem menos intimidade com Trump. O Bahrein é um pequeno país insular, formado por 30 ilhas, entre Arábia Saudita e Catar.

“Parecia ser o mais santo”

No final da semana passada, Lula voltou a falar sobre o que Flávio anda fazendo. “Aquele menino que parecia ser o mais santo da família Bolsonaro estava pegando milhões para fazer um filme do pai. Isso é apenas o que a gente sabe agora. Vai aparecer muito mais coisa”, (em referência à relação entre o senador e o dono do Banco Master). “Nós nunca vamos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro”. Lula estava em Aracruz, anunciando ações para a cultura.

Fora da mídia

Maria Paula brilhou por mais de 15 anos no programa humorístico Casseta & Planeta, Urgente!, onde mesclou suas competências de apresentação e atuação, permanecendo no elenco de 1994 a 2010. Antes de embarcar nessa jornada, ela deu início à carreira na MTV Brasil, rapidamente se tornando uma figura conhecida na televisão. Durante sua trajetória, fez parte de séries, filmes e uma variedade de programas. Seus trabalhos mais recentes nas telas incluem sua participação em Dancing Brasil, exibido pela Record em 2019, e no filme “De Pernas pro Ar 3”. Fora da mídia, Maria Paula construiu uma carreira consistente no campo da Psicologia. Ela se graduou pela Universidade Paulista, completou um mestrado na Universidade de Brasília e dedicou-se à saúde mental, à inteligência emocional e a iniciativas humanitárias. Atualmente, trabalha como palestrante e Embaixadora da Paz, recebendo reconhecimento por suas contribuições, inclusive do Governo Federal. Ela se considera uma “artivista” e recentemente participou de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que discutiu a formação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial. Na vida pessoal, vive desde 2020 com o mestre de kung fu Leo Imamura. 

Jatinhos: 400 viagens

Entre janeiro e abril, autoridades do governo Lula realizaram 400 viagens em jatinhos da FAB. Somente no mês passado, eles voaram 117 vezes nos jatinhos, recorde do ano até agora. Mesmo sem voar em abril, o ministro Camilo Santana (Educação) é o recordista de 2026: 52 viagens. Hugo Motta (Câmara) voou 43 vezes, o mesmo número de viagens dos ministros do STF. Quem mais viajou em abril foi o ministro Alexandre Padilha (18 voos). Hoje, 60 autoridades do governo podem pedir para usar jatinhos: presidentes de Poderes, ministros de Estado, ministros do STF e chefes militares.

“Forasteira” Simone 1

Veteranos do PSB, principalmente os filiados ao partido em São Paulo, mal escondem a irritação com Lula e Geraldo Alckmin. Esses socialistas, ligados a Márcio França (ele aparece em quinto lugar nas pesquisas para o Senado em São Paulo) e a Tabata Amaral, falam cobras e lagartos da “forasteira” Simone Tebet, que não tem história no PSB e muito menos na estrada política do Estado. Não se elegeria nem mesmo em Mato Grosso do Sul, seu estado, mas obteve a bênção de Lula e Alckmin para o Senado, sacrificando os “veteranos”.

“Forasteira” Simone 2

Por outro lado, a chamada “forasteira” Simone Tebet está em segundo lugar nas pesquisas ao Senado em São Paulo, praticamente colada na primeira colocada, a ex-ministra Marina Silva. As duas carregam as maiores intenções de voto do levantamento. Desde 2024, o PSB vivia a expectativa da candidatura de Márcio França ao governo ou ao Senado, mas a própria cúpula do partido recebeu Simone e acertou a candidatura. França tentou uma solução amigável, despachando Tebet ou Marina para vice de Fernando Haddad ao governo: tudo inútil.

Mistura Fina

A reação de Michelle Bolsonaro à crise envolvendo o senador Flávio Bolsonaro abriu um novo foco de tensão dentro da própria família. Carlos e Eduardo Bolsonaro reclamaram da ausência de uma defesa pública da ex-primeira-dama, que disse que perguntas sobre o tema deveriam “ser feitas ao próprio Flávio”. A fala provocou irritação entre aliados próximos dos filhos do ex-presidente, que esperavam uma abordagem de Michelle em solidariedade a Flávio.

Ainda Michelle vs. clã Bolsonaro: o desconforto aumentou porque Michelle, no mesmo dia, se referiu ao ministro Alexandre de Moraes (STF) como “irmão em Cristo”. Ao comentar a autorização dada para que Jair recebesse um cabeleireiro na prisão domiciliar, Michelle não deixou por menos: “Vou profetizar aqui porque Deus transformou Saulo em Paulo. Nosso irmão em Cristo, Alexandre de Moraes, liberou o cabeleireiro”.

É do deputado Carlos Veras (PT-PE) o título de gabinete que mais torrou dinheiro do pagador de impostos este ano, até agora. Levantamento aponta que o petista já queimou R$ 260.130,54. Em ano eleitoral, a maior despesa do parlamentar foi com “divulgação da atividade parlamentar” — e lá se foram R$ 78.912,00. Com aluguel de carrões, outra pequena fortuna: R$ 60 mil por conta do contribuinte. O irmão de Veras controla a Contag, entidade acusada na CPMI do INSS de ter subtraído R$ 3,4 bilhões de aposentados sem autorização.

A “manutenção do escritório” do deputado, que custou R$ 42.753,40, beirou o que foi gasto com combustível por Veras: R$ 40.454,87. Um trocado atrás, o ranking segue com Zé Adriano (PP-AC), que gastou R$ 260.119,08. Só com propaganda do mandato, foram R$ 126,7 mil. Entre as lideranças partidárias, o PT também aparece esbanjando. É o partido que mais gastou: mais de R$ 112 mil entre janeiro e meados de maio.

In — Chicória ao forno com creme branco

Out — Chicória refogada com alho-poró

Cláudio Humberto

"Quem ele está protegendo?"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), sobre Davi Alcolumbre não instalar a CPMI do Master

23/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Justiça italiana reconhece perseguição a Zambelli

Os seis juízes da Corte de Cassação, última instância judicial da Itália, negaram a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A Corte reconheceu, de forma explícita, os argumentos centrais da defesa: Zambelli é vítima de perseguição política no Brasil. Isso representa duro revés para o governo Lula (PT) e o ministro do STF Alexandre de Moraes, principal artífice das acusações. A prisão de Zambelli virou teste internacional sobre a credibilidade do Judiciário brasileiro. Perdeu, mané.

Constrangedor

A decisão italiana expõe, com clareza, o que vem sendo denunciado há anos: a judicialização da política e a politização da Justiça no Brasil.

Criminalização

Os juízes negaram extradição e validaram a alegação de que, no Brasil, dissidência política é criminalizada pelo aparato repressivo do Estado.

Perseguir não pode

Contaminar justiça com política viola princípios fundamentais do direito internacional que impedem extraditar em caso de “persecuzione politica”.

Cantando a bola

Recebeu tratamento de precedente incômodo o governo e STF insistirem em classificar opositores como “golpistas” ou “ameaças à democracia”.

Vorcaro gastou com advogados, mas não os tem

Com a delação rejeitada e a prisão mantida, Daniel Vorcaro acionará a defesa em busca de alternativas para enfrentar as acusações. Mas, que defesa? Após dispensar os serviços do criminalista José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, especialista em delações premiadas, Vorcaro dá sinais de que a ficha caiu. Não é para menos: é acusado de gestão fraudulenta, organização criminosa, lavagem de dinheiro, ligação a milícia privada, interferências no Banco Central, corrupção de autoridades e etc.

Deleção seletiva

Vorcaro contratou Juca disposto a entregar tudo. Só que não. Com medo da rebordosa, calou sobre relações com ministros do STF, por exemplo.

Embromation recusada

A PF se preparou para negociar a delação, avançou na investigação e descobriu que a colaboração Vorcaro não seria suficientemente ampla.

Dinheiro não é tudo

Vorcaro apostou alto, como R$129 milhões para o escritório da esposa de Alexandre de Moraes. E não encontra advogado que o livre da cadeia.

Coleção de derrotas

O caso Zambelli fragiliza ainda mais a imagem internacional do governo Lula. Estados Unidos, Espanha e Argentina adotaram atitude idêntica, em proteção a brasileiros que alegaram perseguição política.

Pressentimento

Não por acaso, o ministro Moraes já cobrava providências do Itamaraty e do Ministério da Justiça para acelerar a extradição de Carla Zambelli. Parecia pressentir que negativa italiana era iminente.

Menos por mais

Rogério Marinho (PL-RN) alertou que as promessas vendidas por Lula não chegaram ao bolso da população: “O povo vai ao supermercado e volta com menos sacolas”, destacou o líder da oposição no Senado.

Contraste

Na Marcha dos Prefeitos, em Brasília, Lula (PT) nem sequer apareceu. O substituto Geraldo Alckmin foi recebido sob vaias, enquanto Flávio Bolsonaro foi ovacionado por prefeitos de todo o País ao subir ao palco.

Lacração no SUS

Carol de Toni (PL-SC) cobrou explicações do Ministério da Saúde, que trouxe termos lacradores na caderneta da gestante. A deputada diz que o governo tenta empurrar a pauta ideológica no documento.

Tá é bem

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) recebeu bem os números do Datafolha sobre Flávio Bolsonaro, sob intensa fritura. Diz que o Zero Um contina plenamente viável e altamente competitivo.

Crime ostentação

Internautas voltaram a viralizar vídeo da petista Deolane Bezerra, “amiga de Lula”, presa por ligação ao crime organizado, cozinhando em sua mansão, enquanto aparecem malas cheias de dinheiro vivo na bancada.

Estranha tara

Segundo o senador Sergio Moro (PL-PR), os diversos escândalos das eras petistas só teriam uma explicação: “O PT tem fetiche por corrupção! Só isso explica a sucessão de escândalos dos governos Lula”.

Pergunta na coerência

É estranho outros países não verem “golpe”?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Contra o crédito

Ministro da Fazenda do governo JK, José Maria Alkmin andava preocupado com a escalada da inflação e decidiu adotar medidas para combatê-la. Fez mais: iniciou uma campanha contra o crediário, para ele, inflacionário. A Associação Comercial do Rio de Janeiro não gostou, claro, queixando-se ao presidente. JK convocou Alkmin, que logo se explicou: “Mas, presidente, a minha campanha é contra as compras a prestação e não contra as vendas...”

Cláudio Humberto

"Alcolumbre reincidente: não ler CPMI hoje é rasgar o regimento"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) sobre não instalação da CPMI do Banco Master

22/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Oposição vê Lula protegendo o PCC de Trump

A oposição está mais convencida que nunca de que Lula age para proteger a organização criminosa PCC da classificação de “terrorista”, como deseja o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A prisão da influenciadora lulista Deolane Bezerra, ontem (21), acusada pelo Ministério Publico e a Polícia Civil de ser caixa do PCC e lavar dinheiro sujo, reforçou essa suspeita: “Esse desgoverno é omisso por conveniência”, acusa o deputado Messias Donato (União-ES).

Tudo suspeito

“A prisão escancarou o que muitos já sabiam: aliada direta do presidente, envolvida com lavagem de dinheiro do PCC”, destacou Messias.

Coladinhos

"Olha a proximidade do crime organizado com a República”, apontou estarrecido o deputado e ex-promotor de Justiça Alfredo Gaspar (PL-AL).

Coisa estranha

O deputado Kim Kataguiri (Missão-SP) também reagiu à prisão da amiga de Lula: “Deolane virou símbolo da normalização do absurdo”.

Crime toma conta

Para Evair de Melo (Rep-ES), a prisão “escancara a podridão que tomou conta do país”. “E Lula ainda se recusa a tratar facção como terrorismo”.

Vorcaro integra grupo seleto de delatores rejeitados

Desde a oficialização do instituto da colaboração premiada no Brasil, em 2013, são poucos os casos de delações que acabaram rejeitadas pelas autoridades responsáveis na negociação, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Em 2018, a 1ª Turma do STF rejeitou o acordo proposto pelo ex-deputado José Riva, alvo da Operação Ararath, condenado a mais de 70 anos de prisão. Em 2021, foi a vez de a Corte Suprema rejeitar o acordo do ex-governador do Rio Sergio Cabral.

Polêmico

Cabral denunciara políticos e juízes em acordo que não contou com a participação do Ministério Público. Foi negociada com a Polícia Federal.

Tática

À época, o STF avaliou que o ex-governador, preso na Lava Jato, usou de má-fé na negociação do acordo, após não obter sucesso com o MPF.

Memória

Condenado a mais de 400 anos, Cabral foi preso por 6, mas acabou solto para “aguardar a conclusão dos recursos”. Não se falou mais nisso.

Carne e unha

Rodou no Congresso, nesta quinta-feira, o book de fotos de Deolane Bezerra, ao lado de Janja e Lula, que deu até beijinho na testa da influenciadora. Foi presa como caixa do crime organizado.

In english

Ao negar que tenha pedido audiência a Donald Trump, Flávio Bolsonaro reagiu em inglês, arrancando risadas dos jornalistas: “Estou falando [em inglês] porque assim o Lula não consegue entender o que estou falando”.

Governo das trevas

Autor do projeto de lei para suspender o decreto de Lula (PT) que “regulamenta” as redes sociais, Rogério Marinho foi taxativo: “Esse é o governo da censura, do retrocesso, das trevas, que impede a crítica”.

Olho no olho

Mario Frias (PL-SP) não esperou as 48h que Flávio Dino (STF) deu à Câmara e o próprio deputado explicou a viagem ao exterior. Disse que chega dia 25 e está a disposição até para encontro ao vivo.

Eleições livres?

Rosângela Moro (PL-SP) denunciou conflito de interesse no órgão que vai fiscalizar publicações na internet, em ano eleitoral, e é vinculado ao Ministério da Justiça. Tudo armado para dar controle ao governo.

Nem se acanham

Entre as obscenidades contra Neymar na Seleção esteve a crítica à publicação em suas redes sociais de miniatura da bandeira e declaração de amor ao Brasil. Sugeriram que ele seria saudosista do regime militar. O menino Ney nasceu mais de uma década depois do fim da ditadura.

O que importa

Esta coluna revelou ontem que a dona da produtora do filme sobre Jair Bolsonaro é sócia de agência que atuou na campanha do deputado Mario Frias (PL-RJ), produtor da cinebiografia. O Globo reproduziu isso sem citar a fonte, mas, tudo bem, importante é difundir a notícia correta.

Aldo no páreo

Apesar da decisão do Democracia Cristã de tentar expulsá-lo do partido, Aldo Rebelo afirmou que mantém sua pré-candidatura a presidente “até a convenção partidária”, disse ele, “instância autorizada” a decidir.

Pensando bem...

...não existe delação discreta.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Um vovô esperto

Paulo Maluf não entregava os pontos nem na derrota. Em 1990, após perder a disputa pelo governo de São Paulo, ele recebeu repórteres que cobriram sua campanha para uma bem-humorada entrevista. Depois propôs uma foto com todos. Uma repórter, conhecida militante do PT, ficou injuriada com o beijo que Maluf aplicou-lhe na bochecha. Ele brincou: “O que é isso, minha filha? Eu sou apenas um vovô. Eu até já estou meio...” parou no meio da frase, olhou para os lados e gargalhou, e recuou: “...não, não estou, não!”

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