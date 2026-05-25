"Flávio Bolsonaro tem que ser investigado, como estou sendo. Se for inocente, que seja...

Mesmo separada de Vinicius Junior, Virginia Fonseca não deixará de ir à Copa do Mundo. Fará um quadro semanal durante o torneio para o “Domingão com Huck”, na Globo. Virginia pensou em desistir da atração, mas foi convencida por Huck a continuar. A mulher do apresentador, Angélica, ajudou a convencer Virginia.

Mais: Angélica e Virginia ficaram amigas nos últimos meses. Huck acha que isso pode ser muito bom para Virginia, trazendo novos frutos profissionais. Ela mostrará o clima das torcidas e as curiosidades das cidades-sede da competição. Vale lembrar que Virginia já tem experiência em apresentação de um programa.

“Eu tenho a força”

Na semana passada, Davi Alcolumbre resolveu mostrar “quem tem a força” (um senador chegou a lembrar do personagem das aventuras infantis na TV, o “He-Man”) durante uma sessão do Congresso, quando parlamentares do governo e da oposição esperneavam e, num raro momento de consenso, todos cobravam a instalação da CPI do Master. “Vossa Excelência não vai conseguir ficar sentado em cima dessa CPI”, bradou Lindbergh Farias. Depois de hora e meia de tumulto, Alcolumbre avisou que queria fazer um “esclarecimento” e disse que não leria os requerimentos de abertura da CPI. Também afirmou que a decisão seria “um ato discricionário da Mesa do Congresso”, ou seja, dele mesmo. Alcolumbre teria suposto envolvimento em um episódio do Master na Amprev (Amapá Previdência), de R$ 400 milhões.

A farra dos cartões

A farra dos cartões corporativos no governo Lula já ultrapassou R$ 172,92 milhões este ano. O cobiçado item foi distribuído para 3.762 servidores do Executivo federal, que não têm dó de esbanjar à vontade. O servidor Henrique Araujo Hohne, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é quem mais gastou: R$ 357,3 mil. Colado em Henrique está Wander Kija Carvalho, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que torrou R$ 343,4 mil. A Presidência da República não fica atrás: torrou mais de R$ 2,4 milhões em 2.770 pagamentos realizados com cartões. No ano passado, a gastança alcançou R$ 434,48 milhões.

“Passado perturbador”

Analistas de plantão dizem que, enquanto Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro trocam elogios “numa verdadeira comédia” (a observação é do jornalista e escritor Tom Farias), no fundo há uma realidade nua e crua. Escondem-se laços que podem vir de um passado ainda mais perturbador: a campanha presidencial do chefe do clã, Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas. Se comprovados, trariam novas turbulências para a já turbulenta campanha do parlamentar-candidato, a poucos meses das eleições. Ao financiar um filme de um político decadente, Vorcaro, preso por fraudes bilionárias, estaria tentando comprar sua posteridade por meio da filantropia, abrindo portas para novas investidas.

Marchas para Jesus

Em meio à turbulência que assola sua campanha presidencial, o senador Flávio Bolsonaro quer demonstrar que a candidatura segue de pé. Antes de ir aos Estados Unidos, participou da Marcha para Jesus no Rio, no domingo (23), e participar da marcha de São Paulo, no dia 4 de junho. Também quer anunciar ao menos um integrante da futura equipe de governo, provavelmente na área econômica. Por conta das revelações da “amizade” com Vorcaro, Flávio mudará a estratégia de “jogar parado” e começará a ser mais explícito sobre as propostas.

Fase especial

A atriz Erika Januza vive uma fase especial na carreira, e a semana passada foi mais uma prova disso. Ela chamou atenção ao apresentar, ao lado do jornalista Tino Marcos, a cerimônia de convocação da Seleção Brasileira masculina. Sobre o momento, resumiu: “É uma honra para mim apresentar a cerimônia de convocação da Seleção Brasileira, porque o esporte, assim como a arte, modifica vidas”. Além de estar na capa da ELLE View, Erika está em franco crescimento tanto na televisão quanto nas plataformas de streaming, fazendo parte de produções como Dona Beja, A Nobreza do Amor, Arcanjo Renegado, além do programa Saia Justa. Na entrevista, falou sobre autoestima, liberdade e autocuidado. “Precisei desaprender que o meu cabelo era ‘ruim’. Acho que mulheres negras passaram muito por isso. Eu usava mega hair e cabelo alisado como um escudo protetor. Hoje, tenho consciência de que o meu cabelo crespo e cacheado, do jeito que está, é bonito. E, se quiser usar curto e liso também, eu uso. A diferença é que hoje faço isso sem medo, com liberdade, porque sei quem sou e qual é a minha identidade”. E, olhando para o futuro, revela dois grandes sonhos: “Sonho em fazer a Elza Soares no audiovisual. Sonho muito com uma biografia dela. E sonho em ser vilã. Quero viver muitas coisas ainda. Atuar é um trabalho que não tem idade, basta ter oportunidade”.

Flávio em inglês: “Lula não entende”

O pré-candidato à Presidência (ainda) e “irmão” de Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro, protagonizou uma cena cômica na semana passada, quando anunciou que viajaria para os Estados Unidos, garantindo que ninguém pediu um encontro com Donald Trump, e falou em inglês: “Nobody asked” (“Ninguém pediu”). E emendou, novamente em inglês: “I'm speaking like this because Lula cannot understand what I'm talking about” (“Estou falando assim porque Lula não consegue entender o que estou dizendo”). Alguns jornalistas acharam que era piada e deram risada (não era piada). Neste começo de semana, Flávio tenta uma reunião com Trump com ajuda de aliados que possuem interlocução direta com o presidente americano. O filho “01” não antecipou o que quer conversar na Casa Branca, onde, há dias, Trump recebeu Lula e lhe dedicou diversos elogios. O irmão Eduardo poderá estar ao lado de Flávio: ele e Mário Frias estavam no Bahrein (Frias disse que, em “missão oficial” de Hugo Motta), longe da crise Flávio-Vorcaro sobre o filme de Bolsonaro. Dudu Bananinha hoje tem menos intimidade com Trump. O Bahrein é um pequeno país insular, formado por 30 ilhas, entre Arábia Saudita e Catar.

“Parecia ser o mais santo”

No final da semana passada, Lula voltou a falar sobre o que Flávio anda fazendo. “Aquele menino que parecia ser o mais santo da família Bolsonaro estava pegando milhões para fazer um filme do pai. Isso é apenas o que a gente sabe agora. Vai aparecer muito mais coisa”, (em referência à relação entre o senador e o dono do Banco Master). “Nós nunca vamos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro”. Lula estava em Aracruz, anunciando ações para a cultura.

Fora da mídia

Maria Paula brilhou por mais de 15 anos no programa humorístico Casseta & Planeta, Urgente!, onde mesclou suas competências de apresentação e atuação, permanecendo no elenco de 1994 a 2010. Antes de embarcar nessa jornada, ela deu início à carreira na MTV Brasil, rapidamente se tornando uma figura conhecida na televisão. Durante sua trajetória, fez parte de séries, filmes e uma variedade de programas. Seus trabalhos mais recentes nas telas incluem sua participação em Dancing Brasil, exibido pela Record em 2019, e no filme “De Pernas pro Ar 3”. Fora da mídia, Maria Paula construiu uma carreira consistente no campo da Psicologia. Ela se graduou pela Universidade Paulista, completou um mestrado na Universidade de Brasília e dedicou-se à saúde mental, à inteligência emocional e a iniciativas humanitárias. Atualmente, trabalha como palestrante e Embaixadora da Paz, recebendo reconhecimento por suas contribuições, inclusive do Governo Federal. Ela se considera uma “artivista” e recentemente participou de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que discutiu a formação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial. Na vida pessoal, vive desde 2020 com o mestre de kung fu Leo Imamura.

Jatinhos: 400 viagens

Entre janeiro e abril, autoridades do governo Lula realizaram 400 viagens em jatinhos da FAB. Somente no mês passado, eles voaram 117 vezes nos jatinhos, recorde do ano até agora. Mesmo sem voar em abril, o ministro Camilo Santana (Educação) é o recordista de 2026: 52 viagens. Hugo Motta (Câmara) voou 43 vezes, o mesmo número de viagens dos ministros do STF. Quem mais viajou em abril foi o ministro Alexandre Padilha (18 voos). Hoje, 60 autoridades do governo podem pedir para usar jatinhos: presidentes de Poderes, ministros de Estado, ministros do STF e chefes militares.

“Forasteira” Simone 1

Veteranos do PSB, principalmente os filiados ao partido em São Paulo, mal escondem a irritação com Lula e Geraldo Alckmin. Esses socialistas, ligados a Márcio França (ele aparece em quinto lugar nas pesquisas para o Senado em São Paulo) e a Tabata Amaral, falam cobras e lagartos da “forasteira” Simone Tebet, que não tem história no PSB e muito menos na estrada política do Estado. Não se elegeria nem mesmo em Mato Grosso do Sul, seu estado, mas obteve a bênção de Lula e Alckmin para o Senado, sacrificando os “veteranos”.

“Forasteira” Simone 2

Por outro lado, a chamada “forasteira” Simone Tebet está em segundo lugar nas pesquisas ao Senado em São Paulo, praticamente colada na primeira colocada, a ex-ministra Marina Silva. As duas carregam as maiores intenções de voto do levantamento. Desde 2024, o PSB vivia a expectativa da candidatura de Márcio França ao governo ou ao Senado, mas a própria cúpula do partido recebeu Simone e acertou a candidatura. França tentou uma solução amigável, despachando Tebet ou Marina para vice de Fernando Haddad ao governo: tudo inútil.

Mistura Fina

A reação de Michelle Bolsonaro à crise envolvendo o senador Flávio Bolsonaro abriu um novo foco de tensão dentro da própria família. Carlos e Eduardo Bolsonaro reclamaram da ausência de uma defesa pública da ex-primeira-dama, que disse que perguntas sobre o tema deveriam “ser feitas ao próprio Flávio”. A fala provocou irritação entre aliados próximos dos filhos do ex-presidente, que esperavam uma abordagem de Michelle em solidariedade a Flávio.

Ainda Michelle vs. clã Bolsonaro: o desconforto aumentou porque Michelle, no mesmo dia, se referiu ao ministro Alexandre de Moraes (STF) como “irmão em Cristo”. Ao comentar a autorização dada para que Jair recebesse um cabeleireiro na prisão domiciliar, Michelle não deixou por menos: “Vou profetizar aqui porque Deus transformou Saulo em Paulo. Nosso irmão em Cristo, Alexandre de Moraes, liberou o cabeleireiro”.

É do deputado Carlos Veras (PT-PE) o título de gabinete que mais torrou dinheiro do pagador de impostos este ano, até agora. Levantamento aponta que o petista já queimou R$ 260.130,54. Em ano eleitoral, a maior despesa do parlamentar foi com “divulgação da atividade parlamentar” — e lá se foram R$ 78.912,00. Com aluguel de carrões, outra pequena fortuna: R$ 60 mil por conta do contribuinte. O irmão de Veras controla a Contag, entidade acusada na CPMI do INSS de ter subtraído R$ 3,4 bilhões de aposentados sem autorização.

A “manutenção do escritório” do deputado, que custou R$ 42.753,40, beirou o que foi gasto com combustível por Veras: R$ 40.454,87. Um trocado atrás, o ranking segue com Zé Adriano (PP-AC), que gastou R$ 260.119,08. Só com propaganda do mandato, foram R$ 126,7 mil. Entre as lideranças partidárias, o PT também aparece esbanjando. É o partido que mais gastou: mais de R$ 112 mil entre janeiro e meados de maio.

In — Chicória ao forno com creme branco

Out — Chicória refogada com alho-poró