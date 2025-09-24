Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Foi uma frase infeliz"

Ministro Luiz Roberto Barroso (STF) sobre se jactar "nós derrotamos o Bolsonarismo"

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

24/09/2025 - 07h00
Lula na ONU já nos custa mais de R$3,2 milhões

A fatura total ainda não está fechada, mas a passagem de Lula (PT), Janja e sua comitiva por Nova York, sob pretexto de participarem da Assembleia Geral da ONU, já impôs ao pagador de impostos a salgada fatura que supera os R$3,2 milhões. Esse gasto, para bancar dois dias de Lula nos Estados Unidos, é só para custear o belíssimo hotel da comitiva, para além da frota de limusines igualmente luxuosas usada para os aspones zanzarem por aí. Tudo, é claro, por nossa conta.

Coisa de granfino

Parte da turma de Lula escolheu o estrelado Grand Hyatt New York para desfrutar o passeio aos EUA. Mais de R$1,7 milhão só em pernoites.

Esbanjam mesmo

A coluna conseguiu orçar alguns quartos que ainda estavam disponíveis nesta quarta-feira (24). Há diárias que superam os R$21,8 mil.

Lula ostentação

Sempre optando pela opulência por onde passa mundo afora, a comitiva de Lula torrou sem piedade R$1,5 milhão no aluguel de carrões.

Torneira aberta

Só o cafezinho petista custou R$16,1 mil. Para alugar impressoras e mesinhas para “escritório de apoio”, lá se foram mais R$13,4 mil.

Governo Lula gastou R$66,3 milhões com cartão

O pagador de impostos já foi obrigado a bancar, só este ano, mais de R$66,3 milhões em cartões de pagamento do governo Lula (PT). São os chamados “cartões corporativos” cujas contas Lula tornou secretas quando se descobriu ministro usando esse tipo de cartão até em gastos pessoais, até salão de beleza. Os infames cartões bancam aluguel de carros, jantares, gasolina, tudo. Os 11 cartões da Presidência torraram R$4,3 milhões. Tudo em segredo “por razões de segurança”. 

Uso X uso

O Ministério da Justiça lidera esse tipo de despesa no governo Lula, este ano: R$22 milhões gastos com impressionantes 362 cartões.

Teve até CPI

Cartões corporativos ganharam notoriedade no segundo governo Lula, com a revelação dos gastos do então ministro do Esporte Orlando Silva.

Memória

Atual deputado do PCdoB, Silva colocava tudo na conta do pagador de impostos; dos seus hotéis e restaurante e até mesmo tapioca.

O que Alcolumbre esconde?

Revoltou o senador Jorge Seif (PL-SC) a decretação pelo Senado de sigilo de 100 anos nos vídeos do “Careca do INSS” visitando certos gabinetes no Congresso. “É um escândalo vergonhoso”, disse.

Tolas narrativas

É tão tola a pretensão americana de fazer o STF recuar de condenações políticas, ainda que as considere pura perseguição, quanto a fantasia de que Trump se vale de outras fontes sobre o Brasil senão o seu próprio corpo diplomático e o mais fabuloso serviço de espionagem do mundo.

Prazer e tchau

Petistas que só atacavam Donald Trump celebraram fala do presidente dos Estados Unidos sobre Lula e o rápido encontro na entrada do plenário da ONU. Tão rápido que, diz Trump, durou “uns 20 segundos”.

Só no sapatinho

Janja até quis lacrar com vídeo em rede social explicando casaco com bordado tradicional palestino na assembleia da ONU, mas faltou explicar o novíssimo (mais um) calçado Zegna de R$8,5 mil do marido.

Faltam adultos na sala

Porta-voz de Trump, Karoline Leavitt estranhou que domingo (21) o Times “brincadeira” funcionários da ONU para desligar escadas rolantes e elevadores na chegada do presidente americano. Não deu outra.

Olha o golpe

Filipe Barros (PL-PR) lembrou que a oposição votou e aprovou o “PL da Anistia” e rechaçou essa conversa de Dosimetria. “A vontade do plenário, de 311 deputados, foi muito clara”, afirmou o deputado.

Arrependimento supremo

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, diz agora que se arrepende do “perdeu, mané”. Pero no mucho: “me arrependi depois de ter sido xingado por três dias na rua, em Nova York”.

Tarifa é o principal

O Copom, do Banco Central controlado por indicados de Lula, atribuiu a “movimentos de curto prazo da política monetária americana” impacto maior na taxa de juros no Brasil que outros temas “desafiadores”.

Pensando bem...

...não mais do que de repente, elogio de Trump vale muito.

PODER SEM PUDOR

A lição do seu Francisco

Lula vira gozação sempre que afirma não existir alguém “mais ético e honesto” que ele. Esquece exemplos de honestidade de verdade, como mostrou Francisco Basílio, humilde servidor da Infraero que devolveu US$10 mil deixados por um turista no aeroporto de Brasília. Levado ao Planalto para um factóide, seu Francisco ouviu Lula dar vexame: “...o normal era ficar com o dinheiro!” Do alto de sua dignidade, seu Francisco deu uma lição no petista: “Não, senhor... Eu não quero nada que não seja meu.” Quanta diferença.

Giba Um

"Deus está em todo lugar e sabe quem fala a verdade e quem mente. E espero que Deus passe na...

cabeça das pessoas para entenderem quem fala a verdade e quem está mentindo", de Lula, numa entrevista ao podcast Papo de Crente

23/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Depois de quase dez anos com o registro da OAB cancelado, José Dirceu reabilitou sua carteira na seccional de São Paulo e voltou ao jogo. Abriu um escritório em Brasília em maio, tem secretária.

Mais: e está registrado numa pequena sala de um antigo condomínio comercial. O capital social é de R$ 20 mil. Ainda não tem clientes mas já tem uma grande estante com livros de Direito para impressionar.

Giba Um

"47 e avante"

Foi com a frase “47 e avante” que atriz e ilustradora Carolina Dieckmmann (na foto com o marido Tiago Worcman comemorou seus 47 anos nas redes sociais. Como está em plena gravações no remake de Vale Tudo que irá chegar ao fim no próximo dia 17, Carol conseguiu reunir parte do elenco, amigos e familiares para festejar a nova primavera no domingo (21). Em meio as comemorações uma pequena pausa para homenagear a amiga falecida há dois meses,  Preta Gil, onde cantou ao lado de Feyjão "Sinais de Fogo",  e se declarou para a amiga: “Viva Preta Gil. Eu te amo”. Com um look prateado e exibindo sua barriga trincada, a intérprete de Leila recebeu entre tantos, os amigos Luciano Huck e Angélica, Débora Bloch, Taís Araújo, Alice Wegmann, Paola Oliveira, Sheron Menezzes, Ingrid Guimarães, Malu Galli e o marido, Afonso Tostes, Klebber Toledo e Camila Queiroz, Renato Goes e Thaila Ayala, João Vicente de Castro, Marina Moschen, Andréia Sadi, Flora Gil, Lucas Leto, Humberto Carrão, Amora Mautner. Mais: desde junho deste ano Carolina colocou mais um “m” no seu sobrenome após se consultar com um numerólogo e explica o motivo: “Ele identificou uma trava, uma sequência numérica que se relaciona com a maneira que as letras estão no seu nome, e tinha uma sequência que dava uma travada. Pode ser na maneira que eu me comunicava, ou na maneira que eu entendia as coisas".

Clubes-empresa: menos impostos

AS SAFs (Sociedades Anônimas de Futebol) montaram uma linha ofensiva em Brasília na tentativa de virar o jogo da reforma tributária. Traduzindo: querem atenuar o impacto do novo arcabouço sobre os clubes-empresa. Entre os investidores que partiram para o ataque estariam o BTG, à frente da criação da SAF do Fluminense, XP Investimentos, parceira da Portuguesa de Desportos e o empresário mineiro Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH e do Cruzeiro. Trata-se de uma partida disputada em dois gramados. No Congresso, as articulações passam pela apresentação de um projeto de lei complementar estabelecendo a redução das alíquotas fixas dos impostos federais e a exclusão da base da incidência de receitas específicas, como cessão de atletas e prêmios de performance. Os principais interlocutores são os senadores Carlos Portinho (PL-RJ), relator da Lei das SAFS e Eduardo Braga (MDB-AM). As Sociedades e os bancos ligados a elas enxergam uma margem de negociação com os parlamentares.

Recorrer à Justiça

Ainda os clubes-empresa: além da negociação política, os  investidores discutem a possibilidade de recorrer à Justiça, questionando a mudança do marco tributário do futebol por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade ou Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental. Por ora, as SAFs estão perdendo o jogo por um a zero. Sua carga tributária aumentará gradativamente a partir de 2027 até chegar a 8,5% da receita bruta em 2033, com a inclusão a Contribuição sobre Bens e Serviços, 1.5% e do Imposto sobre Bens e Serviços, 3%.

Giba Um

De volta ao teatro

A atriz Natália do Vale, depois de 20 anos está de volta ao palco do teatro com a peça Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, protagonizado por ela e Herson Capri, ambos colegas de longa data da atriz. Natália foi casada três vezes, só que nunca teve filho. Ao falar sobre esta escolha à revista Marie Claire Brasil ela garante que nunca teve vontade de engravidar, e só se arrepende de não ter tido um filho por conta de seu pai que adorava crianças. “Acredito que se eu tivesse um desejo de ter filho, seria por conta do desejo que ele tinha, e eu não pude fazer isso por ele. Se eu tivesse que me arrepender, seria pelo meu pai, a quem não pude dar um neto. Ele adorava crianças, sempre brincava com elas na calçada. Hoje, penso muito nisso: que pena que não tenho um filho. Talvez o espetáculo tenha me levado um pouco para esse lugar de querer ter um filho, já que falamos o tempo inteiro deles na peça”. Aos 72 anos revela que o “avanço da idade”, não é boa, mas também não é um peso. “Sinto o peso da idade no meu físico, sempre foi assim, não é de agora. Não me entristece envelhecer, me olhar e me ver com uma ruga ou um cabelo branco. Ganhei muitas coisas com maturidade. Não vou dizer que é uma maravilha, porque não é. Para mim, é uma merda. Mas não é um peso”.

Giba Um

117 SAFs

Hoje, as Sociedades Anônimas pagam o equivalente a 5% do faturamento bruto nos cinco primeiros anos e 4% a partir do sexto ano. Ou seja: o custo do recolhimento de gravames vai mais que duplicar. As SAFs alegam que o novo regime tributário vai dificultar consideravelmente a entrada de novos players no setor e provocar a desistência de investidores já presentes no futebol brasileiro. Hoje, existem 117 SAFs no Brasil. Cinco delas disputam a Série A do Campeonato Brasileiro - Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Todas foram substituídas com base em um regime tributário prestes a ser jogado para escanteio.



Mais farpas

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Eduardo Bolsonaro estão trocando novas farpas. Primeiro, o cacique sugere que, se Eduardo concretizar o plano de se candidatar a presidente à revelia de Bolsonaro, "ajudará a matar o pai" e a declaração ser chamada de "canalhice", Valdemar afirmou que Dudu Bananinha não tem votos e não respeita o ex-presidente. Se Tarcísio concorrer ao Planalto, Eduardo deixa o PL e concorre também à Presidência por outra legenda (Valdemar não acredita que ele faça isso). O presidente do PL ainda disse que "ele pensa que tem votos, os votos são de seu pai, não seus. Mas, se teu pai te escolher terá o apoio do partido".

Pérola

"Deus está em todo lugar e sabe quem  fala a verdade e quem mente. E espero que Deus passe na cabeça das pessoas para entenderem quem fala a verdade e quem está mentindo", 

de Lula, numa entrevista ao podcast Papo de Crente.

Elogio a Paes

Para deixar Eduardo Bolsonaro mais irritado ainda, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, vem trocando figurinhas com o prefeito Eduardo Paes (PSD-RJ), hoje o nome mais cotado para o governo do Rio de Janeiro. E ainda também irritou o vereador Carlos Bolsonaro, dizendo que "Paes é um prefeito muito bom" e que "a gente deve reconhecer as coisas, mesmo sendo de outro partido" Valdemar "tem muita simpatia" pela candidatura de Paes ao governo do Rio e nosso pessoal também tem".

Segurança da Marinha

Ainda o aumento da segurança feita pela Marinha nos rios da Região Amazônica durante a COP30: teve também uma operação no alto rio Juruá de forma conjunta com a Polícia Federal e o Grupo Especial de Operações em Fronteiras do Governo do Estado e a operação combinada de controle fluviais na região da Tríplice Fronteira, junto com as Marinhas da Colômbia e do Peru. Teve ainda a Operação Ágata, coordenando tropas da Marinha, Exército, Força Aérea e representantes de 10 agências governamentais dos níveis federal e estadual. Ressaltou o prejuízo de R$ 225 milhões ao crime organizado, destacando-se e neutralização de 34 dragas de garimpo ilegal na região fronteiriça Brasil-Colômbia.

Senadora por São Paulo

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, tem ganhado força como um possível nome para a disputa do Senado por São Paulo, apoiada por Lula. A alternativa pode levar a uma eventual mudança de partido da ministra, além de estar condicionada ao nome do candidato da esquerda ao governo estadual. Além de Tebet, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin também são candidatos para o cargo pela esquerda. Uma ala do PT defende que eles são nomes melhores para o governo de São Paulo: só que aí tem de enfrentar Tarcísio de Freitas em busca da reeleição.

Passivo tributário

Há um problema de forte preocupação entre os interessados na compra da participação do Casino no Pão de Açúcar: o elevado risco fiscal da companhia. Eles estão com um pé atrás (Supermercados BH, Cencosud e Roldão) em relação à elevada dívida tributária da rede varejista e aos contenciosos em torno dela. A maior preocupação é a pendência com a Receita Federal referente à dedução do ágio em aquisições feitas entre 2007 e  2013. O Pão de Açúcar recebeu uma multa de R$ 2,5 bilhões. A direção do Pão de Açúcar diz que até dezembro estará negociada a maior a compra dos 22,5% em poder do Casino. E tem mais: a rede já acumulou uma dívida de R$ 3,6 bilhões de recolhimento do ICMS em São Paulo (com o programa Acordo Paulista a conta caiu para R$ 794 milhões - e não foi paga).

"Quase pastor" 1

Nome cotado da direita para a eleição presidencial (ele tem repetido que disputará a reeleição do governo paulista), Tarcísio de Freitas tem incluído referências bíblicas em seus discursos para tentar estreitar seus laços com o eleitorado evangélico. Ele tem fluência bíblica superior a qualquer um de seus adversários e não apenas cita versículos como os comenta. Na Marcha para Jesus citou a parábola do mordomo infiel, que associou tanto a Lula quanto a Pablo Marçal. Outra das suas passagens favoritas é um versículo da Carta de Paulo aos Romanos: "Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração".

"Quase pastor" 2

Admiradores evangélicos de Tarcísio acham que ele é "quase um pastor", embora sempre se apresente como católico. Foi com sua mãe que aprendeu "coisas de Deus". Ele reforça o tempo todo que "nada é impossível para Deus" e narra dois episódios de sua vida: teve um câncer quando estudava no Instituto militar de Engenharia e para um concurso na Câmara para o qual não tinha a menor chance, acabou ganhando o primeiro lugar. E sua mãe disse: "Deus vai te abençoar, não é pelo seu merecimento".

Mistura Fina

A posse do ministro Edson Fachin na presidência do Supremo no próximo dia 29 não terá grande festa depois da sessão da Corte. Ele não aceitou patrocínio para o coquetel depois da cerimônia. Há dois anos, Luís Roberto Barroso escolheu Maria Bethânia para cantar o Hino Nacional. Fachin escolheu o Coral do STF para a apresentação e quem fará o discurso em nome do Supremo será a ministra Carmen Lúcia, única mulher entre onze ministros.

Após seu não-depoimento, o advogado milionário Nelson Willians, aos olhos da CPMI, passou a figurar com Antônio Antunes, o "Careca do INSS", entre os principais suspeitos do roubo bilionário aos aposentados. Ele perdeu o rumo, segundo observadores lúcidos, quando o relator Alfredo Gaspar (União-AL) indagou sobre suas relações com José Dirceu, que atua à sombra do poder petista, a quem é atribuída sua contratação pelo Banco do Brasil, que o tornou rico (seu escritório é o maior do país).

Nelson Willians passou a ignorar as perguntas, repetindo que nada teve a ver com o roubo aos aposentados. "O senhor mente", acusou frontalmente Marcel van Hatten (Novo-RS), "tem a ver com tudo que é investigado", citando que a Polícia Federal o considera suspeito. Negou-se até a confirmar que é investigado e que sua prisão preventiva foi solicitada pela Polícia Federal ao ministro André Mendonça (STF), que o liberou.

A CPI Mista que apura a roubalheira das aposentadorias do INSS deverá apertar o cerco em cima da Orleans Viagens e Turismo, empresa que é suspeita de ter recebido R$ 5,2 milhões da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura (Contag). A entidade controlada pelo PT, suspeita de "passar o rodo" em R$ 3,7 bilhões de aposentados, era presidida por Aristides Veras, irmão do deputado petista Carlos Veras. Apesar de citada no esquema, a Orleans recebeu generosos repasses e ainda tem contrato com o governo Lula.

A agência já recebeu R$ 12.398.310,05 do governo federal e tem ao menos seis contratos ativos. Outro expirou há poucos dias. Os sócios Silas Bezerra Alencar e Wagner Ferreira Moita estão na fila da convocação. É pedido do deputado  Marcel van Hatten (Novo-RS). Até uma beirada de emenda parlamentar choveu na empresa, R$ 2,6 mil em uma "ação de manejo de espécies da fauna silvestre". O contrato mais alto, R$ 2,6 milhões, foi assinado em fevereiro deste ano. O segundo mais vantajoso, R$ 2,2 milhões, em novembro de 2023.

In –  Quibe assado recheado
Out –  Quibe de peixe

CLAÚDIO HUMBERTO

"Eu não vou esmorecer. Vou continuar"

Marcel van Hattem (Novo-RS), após descobrir da possível suspensão do mandato

22/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

CPMI: doações de Nelson Wilians têm de PT a Dória

Com tons de deboche e principalmente a escolha pelo silêncio quando questionado sobre José Dirceu, homem de negócios do PT, o advogado Nelson Wilians tem muito a explicar. Ao menos desde 2016, Wilians tira o escorpião do bolso e injeta grana em campanhas de políticos. A primeira doação foi para João Dória, que disputou e ganhou a Prefeitura de São Paulo. A campanha do então tucano levou um cheque de R$10 mil. Em 2018, o extravagante advogado repetiu doações aos tucanos, R$20 mil.

Tucanos em alta

Foi uma TED de R$10 mil para Antônio Anastasia, hoje no PSD, e outros R$10 mil para Rogério Marinho, hoje no PL, via cartão de crédito.

Olha o PT aí

Em 2020, os tucanos ficaram sem a grana do advogado, que preferiu variar os depósitos entre o PSD e o PT de Lula.

Liberou geral

Marco Bertaiolli (PSD-SP), candidato a deputado federal, ganhou uma transferência de R$5 mil. O mesmo para o petista Emídio de Souza.

Vai aparecer

Como ficou de bico fechado, a CPMI agora mira na empresa do advogado e na esposa e sócia, Anne Carolline Wilians Vieira Rodrigues.

Investigados por fraude e vazamento atacam a OAB

O advogado Eugênio Krushewsky, que está sendo processado pela OAB da Bahia por fraude processual e vazamento de informações, e as advogadas Ana Patrícia Dantas Leão e Michele Santos (essas por fraude processual), agora estão atacando a OAB nos corredores do Tribunal de Justiça da Bahia. Alegam que o fato de estarem sendo investigados pela entidade dos próprios advogados é uma tentativa de prejudicar o tribunal. A OAB não abriria processos assim sem razões que considerasse fortes.

Cuidados

Corporativa e defensora de prerrogativas, a OAB não investiga colegas sem elementos de prova sólidos.

Não é brincadeira

Afinal de contas, os processos abertos na OAB podem levar à suspensão da certeira profissional dos processados.

Só piora

Atacar a OAB, para tentar confundir experientes desembargadores, só torna tudo pior para o trio.

Quadrilha sindical

A CPMI do INSS ainda está no começo, mas o senador Rogério Marinho (PL-RN) já tem ao menos uma conclusão: “O PT desmontou controles antifraude para favorecer aliados e sua quadrilha sindical”.

Fila sumindo

Nada como gestão pública eficiente. Caiu de 81 de espera para sete dias a fila de oncologia clínica na rede pública do Distrito Federal. A redução já foi de 91%, mas o governador Ibaneis Rocha (MDB) mandou zerar.

Subiu

Tem um novo bancão na posição de terceiro maior da América Latina. O BTG Pactual deixou Bradesco e Banco do Brasil para trás e assumiu a posição. Tem valor de mercado estimado em R$179,8 bilhões.

Jogadinha marota

A ficha ainda custa a cair na oposição: mal acredita que a escolha de Paulinho da Força foi produto de uma jogada de Hugo Motta, presidente da Câmara. Ele “cedeu à pressão” para pautar a anistia, mas atendeu a Lula e STF designando um relator capaz de melar o projeto. 

Sob nova direção

Vai ser na quinta (25) a posse da cúpula do Tribunal Superior do Trabalho (TST), com o ministro Vieira de Mello Filho na presidência. O vice será Caputo Bastos e José Roberto Pimenta o corregedor-geral.

Longo processo

Apesar da recomendação da Corregedoria da Câmara, eventual suspensão do mandato dos deputados pelo protesto na Mesa Diretora não é automática, depende ainda do Conselho de Ética e do plenário.

Dinheiro no lixo

Virou um mico o palco de R$30 milhões que o governo Lula montou para o show de abertura da COP30. Em formato de flor de vitória régia, bastou uma chuva para inundar tudo e queimar equipamentos eletrônicos. 

Tarifa é ficar

Tido como sucessor de Lula, Fernando Haddad (Fazenda) não foi à ONU para articular a isenção do IR no Congresso. Não é como se existissem temas caros à economia brasileira a serem discutidos nos EUA.

Pensando bem...

...Trump cria o inédito: fez diminuir a comitiva de Lula em viagem internacional.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Mala sequestrada

Em visita ao interior de Minas, o governador Milton Campos iria pernoitar em Bocaiúva, e os líderes políticos locais começaram a brigar para hospedá-lo, sinal definitivo de prestígio. Campos era da UDN, por isso o normal seria abrigar-se em casa de um udenista, mas ninguém contava com a astúcia do deputado José Maria Alkimin (PSD), amigo do governador: “Você não dorme mais de pijamas? Não gosta de roupa limpa pela manhã?”. Milton Campos estranhou: “É claro que eu gosto, por que essas perguntas?” Alkmin: “Porque sua mala já está lá em casa...”

