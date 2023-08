“Gasta horrores com diárias em hotéis e sofás”

GIBA UM

de VOLODYMYR ZELENSKY // elogiando o Brasil, mas criticando Lula por concordar com as narrativas de Putin

Os advogados de Bolsonaro recomendaram a ele e ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que mantenham o máximo possível distância de tudo que possa, estar ligadas às façanhas da deputada Carla Zambelli, a tiracolo com o hacker Walter Delgatti Neto.

Mais: acham que a operação da PF é potencialmente mais perigosa do que as anteriores relacionadas a Bolsonaro porque ainda não se sabe exatamente o conteúdo das mensagens dela com Delgatti. Também não se sabe a conversa do hacker, levado por Zambelli, até o então presidente.

In - Salada de frutas de forno

Out - Crumble de banana

Super segurança

A cerimônia do 7 de Setembro em Brasília contará com um esquema de segurança praticamente igual ao da posse de Lula, em 1º de janeiro.

A entrada do público será controlada na Esplanada dos Ministérios, onde acontecerá o tradicional desfile militar – e nada de manifestações próximas ao evento. Exército e Ministério da Defesa não acreditam que possa haver risco de manifestações bolsonaristas e eventuais protestos não poderão ser realizados perto do local do desfile, onde estará Lula.

A organização do 7 de Setembro, este ano, será coordenada pelo ministro Paulo Pimenta (Secom).

GANHANDO FORÇA

O PGR Augusto Aras está ganhando força no governo federal, nos últimos dias, para ser reconduzido ao cargo que ocupa há dois mandatos.

Indicado por Jair Bolsonaro e com resistência entre petistas, Aras tem a vantagem de ter sido avaliadoe aprovado duas vezes no Congresso, onde o governo derrapa.

O senador Jaques Wagner teria dito que Aras pode ajudar em situações complicadas: “É bom de gavetas”. Detalhe: quem é contra Aras são mesmo os ministros do STF que gostariam de fazer a indicação.

Com a Petrobras

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, além da montagem de um centro de transmissão energética no país, estuda também montar um hub de hidrogênio verde no estado. Neste caso, Fátima conta com handicap: a possibilidade da Petrobras entrar no projeto.

Nascido no Rio, Jean Paul Prates, presidente da estatal, fez carreira política no Rio Grande do Norte. Um de seus primeiros atos no cargo, foi engavetar projeto da Petrobras de encerrar suas operações no estado, decisão de Jair Bolsonaro. Detalhe: Fátima é próxima de Lula e foi coordenadora de sua campanha no Nordeste.

“VAZAMENTOS"

Arthur Lira, presidente da Câmara, tem sido assediado para apoiar uma “lei dos vazamentos”, que é um negócio difícil de pegar, mesmo considerando que, hoje em dia, cada vez mais os vazamentos são oficiais, por assim dizer.

O Coaf, por exemplo, assina a quebra de sigilos financeiros, ignorando que os inquéritos ainda estão em andamento.

Nos tempos da Lava Jato, a pressão da mídia ajudava a evitar que processos fossem para a gaveta. Agora, o próprio Sérgio Moro batalha para não ser vítima de sua criatura.

Assim não dá

Representantes dos trabalhadores no Codefat, conselho responsável pela gestão do FAT deverão se reunir nos próximos dias com a ministra Simone Tebet (Planejamento) para conversar sobre o uso de recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador para cobrir buracos da Previdência Social.

Querem pedir que o Orçamento da União de 2024 não repasse o dinheiro do FAT para essa finalidade. A alegação é que os recursos disponíveis do Fundo de apoio ao trabalhador é cada vez menor.

No orçamento deste ano, aprovado por Paulo Guedes, está previsto o repasse de R$ 21 bilhões ao INSS – desse total, já foram empenhados R$ 14 bilhões.

Fotos: Fotos:

Preferindo os de 50 anos

Prestes a completar 81 anos, a atriz Susana Vieira, fez recente declaração de que agora estava preferindo homens com mais de 50 anos.

Todos os relacionamentos da atriz foram com homens mais jovens, e apesar da tendência continuar ela acredita que a nova geração está muito ligada no mundo digital (que segundo ela também está afetando a teledramaturgia).

Em plena forma ela diz que o Brasil é muito desrespeitoso com pessoas mais velhas. “Acredito que ficar mais velha é algo natural. Todos envelhecem. No Brasil existe uma falta de educação enorme da juventude. Falo especificamente daqui porque viajo para o exterior e não vejo esse comportamento sendo repetido.

O meu filho mora nos Estados Unidos, e é impressionante a normalidade com que as pessoas vão à praia, por exemplo.

Aqui, um corpo maduro é tratado como ofensa. Honestamente, a palavra ‘velha’ é usada como xingamento. Acho pesado.

Desproporcional.” Ela revelou também que desejou a morte de um ex-marido. E garante: “A minha vida não tem tristezas. É óbvio que tenho dores, acertos e erros, mas, na real, o drama não compõe o roteiro escrito para mim. Sou mais apaixonada pela minha profissão do que pelos homens”.

‘Desenrola’ quer desenrolar mais

O ‘Desenrola’ vai virar um novo Bolsa Família. De acordo com discussões no Ministério da Fazenda, a ideia do governo Lula é transformar o programa de renegociação de dívidas em uma iniciativa permanente e não somente uma medida de tiro curto.

Há um entendimento que o Desenrola vai gerar uma espécie de modo contínuo. A limpeza do nome sujo na praça permitirá que o beneficiado volte a ter crédito e retome seu poder de compra, o que, automaticamente, à medida em que mais pessoas forem favorecidas, trará a reboque o risco de um repique na inadimplência.

É um efeito colateral, um custo marginal para a equipe econômica, notadamente no consumo de bens duráveis, e o fomento da economia.

O governo poderá gerir o intervalo entre consumo e inadimplência, até mesmo dosando o alcance do benefício.

A comparação do ‘Desenrola’ com o Bolsa-Família é alimentada pelo peso político do programa de renegociação de dívidas.

Os futuros governos, segundo analistas estarão quase sempre algemados à iniciativa. A exemplo do Bolsa-Família, estima-se que dificilmente um presidente, seja lá quem for, assumirá o custo de arcar com o programa de limpeza do nome.

O ‘Desenrola”, por outro lado, é um presente para os bancos e o varejo. Em sua largada, mais de seis milhões foram desnegativados. O único problema para dívidas maiores são os juros da banca.

Escreva a legenda aqui

O lado de fã

Quem vê a Renata Lo Prete à frente do Jornal da Globo, não imagina um lado mais descontraído. Apesar de estar mudando o jornalismo em si, antigamente, exigia uma postura séria do jornalista (dentro e fora do trabalho). E ainda bem que a “regra” está mudando.

No sábado ao participar do Altas Horas, que também estava no clima do Criança Esperança Lo Prete pode mostrar seu lado descontraído e fã, cantando e vibrando com Glória Groove. E claro, que vários vídeos se espalharam pelas redes sociais, viralizando e arrancando aplausos para esse lado divertido da jornalista.

Mulher na vaga

Para o lugar que a ministra Rosa Weber deixará no STF daqui a dois meses, o presidente Lula está mais convencido à ideia de escolher uma mulher para a Corte. Ele quer manter ao menos duas magistradas entre os 11 integrantes do tribunal.

Até agora, contudo, não encontrou nenhuma jurista que possa se considerar favorita. Alguns nomes são cotados, mas o Chefe do Governo não tem a menor proximidade com elas: Dora Cavalcanti, advogada; Regina Helena Costa, ministra do STJ, Simone Schreiber, desembargadora do TRF-2 e Carol Proner, advogada que, no passado, foi sócia de Márcio Thomaz Bastos.

Prefere ficar

Nas últimas semanas, o vice-presidente Geraldo Alckmin acompanhou a hipótese de que poderia sair do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para dar espaço à gula do Centrão (ou dar lugar a Márcio França, que passaria a Pasta do Portos e Aeroportos ao pessoal de Arthur Lira).

Alckmin poderia ir para uma nova Pasta que cuidaria unicamente do novo PAC. Na semana passada, Alckmin não foi à posse de Celso Sabino no Turismo.

Na mesma noite, Lula conversou com o vice por quase uma hora e sentiu que ele preferia ficar no ministério.

Fantástica

Na série especial sobre os 50 anos do Fantástico, Isadora Ribeiro, na época casada com o designer Hans Donner, aparecia com pouca roupa saindo da água, numa cena marcante da vinheta. Depois apareceu nua na abertura de Tieta e participou de várias novelas.

No ano passado, participou da comédia Plantão sem fim, no canal Multishow. Para ajudar nas contas, aos 58 anos, vendeu roupas, joias e até obras de arte pela internet, também fazendo palestras sobre qualidade de vida. Agora, quer se dedicar ao site Only Fans, de conteúdo adulto (ela pareceu na revista Playboy em 1988 e 1991).

CHOCOLATE

A Nestlé não acredita muito na adoção do “imposto do pecado”, que oneraria os produtos intensivos em açúcar.

A multinacional suíça já anunciou um investimento de R$ 2,7 bilhões em suas operações de chocolate e biscoito, com destaque para a fábrica de chocolate em Caçapava (SP).

E estuda negociar uma publicidade nas embalagens alertando para o consumo excessivo do produto (perto da linha do que fazem os cigarros). Defende também um escalonamento tributário – e o açúcar é o insumo essencial da companhia.

MISTURA FINA

JÁ está dando sinal de que a taxa de juros Selic vai cair, a questão – e isso movimenta analistas de uma porção de setores – é para quanto.

Um maior volume de experts arrisca uma taxa de 7,5% a 8% em novembro de 2024, quando se encerra o atual mandato de Roberto Campos Netto no Banco Central. Corresponde a um juro real na faixa de 2,5%.

O que ninguém sabe até agora é de onde o boletim Focus extraiu sua projeção de taxa básica de 12% ao final do ano. Analistas acham que teria que haver um repique inflacionário totalmente fora do radar.

O PSDB, que durante a última década perdeu o posto de principal partido de oposição do PT, tem a terceira menos taxa de governistas da Câmara dos Deputados em 2023.

Os tucanos votaram com o Planalto em 61% das votações em Plenário no primeiro semestre deste ano. Apenas dois partidos foram oposição maior: PL de Bolsonaro (ainda assim votou com o governo em 26% dos projetos) e o Novo, com apenas 23%.

O quarto lugar fica com União Brasil e Cidadania: votaram com o governo 62% das vezes. Já o PP e Republicanos votaram com o Planalto, respectivamente com 65% e 71% das vezes.

NO final de semana, lideranças do PT na Baixada Fluminense discutiram os primeiros nomes cotados para a prefeitura de 11 cidades da região.

Para Nova Iguaçu, a legenda pretende lançar a candidatura do deputado federal Lindbergh Farias. Em Duque de Caxias, a sigla pretende apoiar José Camilo Zito, pré-candidato do PV, integrante da federação que tem, além do PT, o PCdoB. A reunião aconteceu em Nova Iguaçu, com a presença da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que apoia Farias: afinal, são namorados.

QUANDO veio a público o rombo da Americanas, muita gente tratou de especular que Miguel Gutierrez, que comandou durante 20 anos a empresa, iria se mandar para a Espanha, onde tem familiares.

Na semana passada, ele não foi à CPI, alegando “tratamento médico emergencial na Espanha”, decorrência de uma “complicação renal”. Gutierrez tem dupla cidadania e também um apartamento lá em nome de uma de suas empresas, a Sarmiento Consultores. Por enquanto, ele avisa que “não tem data para voltar”.

NO livro O que vi dos presidentes – Fatos e versões, escrito por Cristiana Lobo e finalizado por Diana Fernandes, terá lançamento póstumo dia 29.

Entre os chefes de Governo retratados, Fernando Henrique Cardoso é definido como “um sedutor”, sabia construir pontes e agradar aliados.

O ex-deputado Inocêncio de Oliveira disse: “Você podia entrar no gabinete odiando Fernando Henrique, mas saia de lá apaixonado”.