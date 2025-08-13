Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Há 16 meses esconde as despesas com diárias e passagens"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o STF não informar gastos dos ministros

13/08/2025 - 07h00
Na estatal Correios, presidente não larga o osso

Mesmo após o termino do mandato, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, não larga a generosa boquinha. Foi eleito para um mandato de dois anos, encerrado dia 6 e marcado por denúncias de ineficiência e pelos prejuízos bilionários na estatal que antes registrava lucro. No governo, a informação é de que Lula ainda não sabe se o reconduz ou substitui, e ele vai ficando entre o expediente e happy hour regados a cerveja e churrasco, como registra foto enviada à coluna.

Ganha tempo

O estatuto dos Correios permite a permanência de Fabiano no cargo “até a efetiva investidura dos novos membros”.

Cargo cobiçado

O comando dos Correios é cobiçado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), caçador profissional de cargos no governo.

Não comove

Aliados do presidente dos Correios chegaram a espalhar que ele teria pedido demissão, mas foi apenas o mandato que chegou ao fim.

Vai ficando

À coluna, os Correios não comentaram a foto, mas disseram que Fabiano “trabalha normalmente” e que está “à disposição” de Lula.

Derrotados no DF, Lula e PT tentam extinguir Fundo

Gleisi Hoffmann atacou a carta do governador Ibaneis Rocha (MDB) ao presidente Donald Trump, na qual ele esclareceu que os indicadores de violência no Distrito Federal são os menores do Brasil e quase quatro vezes inferiores aos de Washington. Ibaneis deixou claro, na carta, suas diferenças com Lula e a esquerda, enfurecendo Gleise et caterva. Sem saber o que diz, ela disse que o Fundo Constitucional “banca a segurança” do DF. Na verdade, indeniza os gastos com a segurança de pessoas como a ministra, que vive e trabalha na capital dos brasileiros.

Vingança frustrada

Desde sua derrota nas urnas do DF em 2022, Lula já tentou por duas vezes acabar com o Fundo Constitucional. Foi barrado pelo Congresso.

PT detesta Brasília

Em dezembro de 2024, enquanto o governo petista atacava o Fundo, Ibaneis chegou a dizer que “a turma do PT não gosta de Brasília”.

Recompensa justa

O FCDF foi criado para ressarcir o DF dos altos custos com segurança pública, saúde e educação com integrantes dos Três Poderes federais.

Taxxad reprovado

No e-Cidadania, site do Senado de avaliação popular de projetos de lei, a medida provisória aumentando impostos sobre aplicações financeiras tem 94% de rejeição: 9,7 mil dos 10,3 mil votos são contrários.

Ser ministro pega mal

O Ministério de Portos e Aeroportos, por ora, pouco tem ajudado Silvio Costa Filho (Rep) no sonho de virar senador em Pernambuco. Ele aparece em último nos três cenários apurados pelo Paraná Pesquisas.

Fora da casinha

Lula disse que recorrerá contra o tarifaço na Organização Mundial do Comércio (OMC), o que só mostra como ele vive em um mundo de vinte anos atrás. A OMC já não tem relevância, nem poder, para nada.

Há pouco tempo

Segundo entendimento do STF, mensagens entre juiz e acusação que revelam viés na atuação do magistrado é motivo de suspeição e anulação do processo. Pelo menos foi assim com Sergio Moro.

Fim do ano

Azedou mesmo o clima para votações na Câmara: até projetos que não devem ter resistência estão se arrastando. Aumento do teto de isenção do IR, prevê o relator Arthur Lira (PP-AL), só lá para dezembro.

Povo na rua

Brasília registrou mais um dia de protestos contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Os manifestantes, com buzinas e camisa da Seleção Brasileira, concentram-se nas imediações da Torre de TV.

Na espera

Não entrou na pauta da Câmara desta semana a votação do fim do foro privilegiado. O tema até foi discutido na reunião de líderes com o presidente da Casa, Hugo Motta (Rep-PB). Sem acordo, ficou de fora.

Melancia no pescoço

A ativista Greta Thunberg avisou que planeja outra viagem de veleiro até a Faixa de Gaza. Será a segunda do tipo. Da última vez acabou capturada, alimentada e transportada por forças israelenses.

Pensando bem…

…poderiam sim “regular” gastos públicos.

PODER SEM PUDOR

Cavalo militante

Em campanha para deputado no Paraná, Mário Pereira e Luiz Henrique Bonaturra foram a Guaraniaçu para falar no salão paroquial. Pereira discursou primeiro e Bonaturra foi precedido de grande foguetório. Reza a lenda que, no final do barulho, ele já ia falar quando um homem entrou esbaforido: “Mataram meu cavalo!” Todos saíram à rua, e o cavalo saiu em disparada. Aquilo gerou muita conversa e todos ficaram lá fora, enquanto Bonaturra permanecia diante de cadeiras vazias. Retornou somente o homem do cavalo: “Desculpe, doutor. Vai ver, ele só desmaiou de susto com o foguetório...” Bonaturra sempre desconfiou que a história do cavalo foi armação do concorrente.

"Existem parlamentares que são chantageados por ministros do STF"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) faz denúncia durante a obstrução na Câmara

11/08/2025 07h00

Dino mantém processo de desafeto e alivia Rui Costa

Causou estupefação na política maranhense a decisão de Flávio Dino, que mandou para o Superior Tribunal de Justiça ação envolvendo Rui Costa no escandaloso caso dos respiradores, quando o ministro da Casa Civil era governador da Bahia e chefe do “Consórcio Nordeste”. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Já ação contra o desafeto e governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), segue no Supremo.

Aqui comigo

Contra Brandão, a ação é sobre cobiçada nomeação ao Tribunal de Contas estadual. Aliado de Dino que queria a cadeira foi ignorado.

Esse desce

Com Costa, Dino acatou curiosa manifestação da PGR que considerou que como o petista era governador, à época, o caso deve ir para o STJ.

Duas medidas

Com o ex-aliado, que é governador e cujo foro é de fato o STJ, Dino ignora alegação semelhante da PGR e da Advocacia-Geral da União.

Fora da lei

A presidente da Assembleia maranhense, deputada Iracema Vale (PSB), criticou o imbróglio, acha que a intervenção não tem base legal.

Lula cita ‘propostas’ e ‘mesa’ que não existem

Sempre que mostra seu desinteresse em negociar com o governo dos Estados Unidos, chegando ao constrangimento de confessar medo de ser “humilhado” por Donald Trump, Lula (PT) conta a lorota de que haveria “propostas” sobre a “mesa de diálogo” ou “negociação” que na verdade não existem. A mentira cessa quando ele resolve envergonhar Geraldo Alckmin, afirmando que o vice “não consegue falar com ninguém” e joga a toalha: “não existe interlocução” com a Casa Branca.

Oportunismo bolorento

Lula vive a fantasia anos 1970 de “lutar” contra o americano malvadão e “imperialista”, como forma de tentar reverter pesquisas desfavoráveis

Diplomacia de férias

Lula adotou a jogada eleitoral após receber a carta de Trump em 9 de julho. Já no dia 10, mandou o chanceler Mauro Vieira sumir do mapa.

Omissão vexatória

Enquanto Lula subia no palanque do tarifaço, afetando quem produz e exporta, Mauro Vieira flanava na Croácia e Irlanda até o dia 17.

Presidente fraquinho

Visto como um presidente de Câmara fraco, sem liderança e sem coragem de enfrentar o governo ou o STF, Hugo Motta (Rep-PB) tenta mostrar alguma força punindo deputados de oposição. Mesmo assim passou a bola para a Corregedoria. Haverá resistência.

Caso Glauber

O barraqueiro Glauber Braga (Psol-RJ), que agrediu um cidadão na Câmara, está com processo de cassação parado. Promessa de Hugo Motta, que assim o convenceu a suspender a “greve de fome”.

Alô, Xandão

Buscando um lugar ao sol após ser esquecido pelo eleitor, o ex-deputado petista Sibá Machado (AC) resolveu compartilhar fake news sobre punição a deputados que se rebelaram na Câmara. Vexame.

Meteu o bedelho

Pegou mal a decisão de Lula que achou uma boa ideia se meter em outro Poder e defender cassação de deputados. Zucco (PL-RS), diz que a fala só reforça o perfil “autoritário e truculento” do petista.

Novidade no TRF4

O TRF-4 está com uma nova desembargadora, é a juíza federal Ana Paula de Bortoli, que assumiu a função na sexta-feira (8). A magistrada foi promovida pelo critério de merecimento.

Veto é retrocesso

A Federação das Indústrias de Minas Gerais criticou o afronte de Lula, que ignorou o Congresso e vetou pontos da Lei de Licenciamento Ambiental. A FIEMG classificou o veto como “grave retrocesso”.

A ver

Tanto o Senado, quanto a Câmara dos Deputados têm sessões plenárias e reuniões de diversas comissões agendadas a partir desta segunda-feira (11), mas a oposição continua em pé de guerra.

Pensando bem...

...tem confusão e “confusão” no Congresso.

PODER SEM PUDOR

Políticos mãos-de-vaca

Um grupo de políticos discutia certa vez sobre colegas avarentos. Alguém lembrou o dia em que o deputado Hugo Rodrigues da Cunha decolava do aeroporto de Uberaba quando viu pela janela um homem montando “Cinco Estrelas”, seu cavalo favorito. Ele pegou o primeiro vôo de volta só para dar uma bronca no capataz da sua fazenda. O senador Heráclito Fortes, na época filiado ao PFL-PI, arrancou gargalhadas ao brincar com outro mão-de-vaca conhecido: “Ouvi dizer que Tancredo era careca para não ter que emprestar o pente...”

giba um

"Quero ver como o presidente está sendo tratado"

de Damares Alves, que "já viu Cristo na goiabeira", ao pedir autorização para visitar Bolsonaro  na prisão domiciliar, onde mora com sua mulher Michelle, ex-cabo eleitoral da senadora

11/08/2025 06h00

Continue Lendo...

O secretário do Governo da gestão de Tarcísio de Freitas e seu consultor político 24 horas por dia, Gilberto Kassab, presidente do PSD, afirma que condena a posição americana, tanto do ponto de vista das sanções econômicas quanto da aplicação da Lei Magnitsky.

Mais: acha que Tarcísio só pode concorrer ao Planalto com sinais efetivos de que seria eleito. E se for dessa maneira, Kassab disputará o governo de São Paulo. Considerado uma "raposa política", diz que o apoio de Bolsonaro deverá ser total, embora ele ache que, hoje, Lula é que seria eleito.

Capa número 1

O sucesso nos negócios costuma acompanhar quem tem talento e visão estratégica, e Nati Vozza é um exemplo disso. Influenciadora digital, empresária, diretora criativa e agora chefe da revista NV Mag, ela segue crescendo em diversos setores. Nati começou como vendedora na Daslu, criou o blog Glam4You, fundou a marca ByNV e mais tarde vendeu a grife ao Grupo Soma. Este mês, apresenta sua nova coleção juntamente com a estreia da primeira edição da NV Mag, que traz ninguém menos que Shirley Mallmann na capa. A revista representa uma síntese das diferentes facetas profissionais de Nati e, segundo ela, também realiza um sonho de 1996.

Sobre Shirley Mallmann, a capa da edição inaugural celebra uma fase especial da supermodelo, que agora consegue equilibrar escolhas mais seletivas na carreira com momentos preciosos ao lado da família. A tradicional ideia de que uma carreira de modelo tem prazo de validade foi reavaliada, e Shirley prova que o tempo não é um impeditivo. Aos 48 anos, ela continua brilhando e consolidando sua posição como primeira modelo brasileira a alcançar sucesso internacional.

Shirley relembra que, em seu primeiro trabalho, foi fotografada por Ellen von Unwerth e expressa gratidão por aqueles que contribuíram para sua trajetória. Em uma entrevista recente, ela compartilha sua preferência por momentos tranquilos com a família e confessa não ser adepta de grandes festas. “Gosto de ler, ouvir música, praticar boxe, curtir praias e ficar em casa, assistindo televisão e relaxando”.

Além de inspirar novas gerações de modelos, Shirley destaca a importância do engajamento de figuras públicas na proteção ao meio ambiente. “Todos temos responsabilidade em manter o planeta saudável. Se cada pessoa fizer sua parte, podemos avançar nessa missão”. Ela revela adotar práticas sustentáveis no dia a dia, como reutilizar peças do guarda-roupa, reciclar materiais e evitar produtos nocivos. 

Terras raras são objeto de desejo

O domínio chinês na área de terras raras é total. O Brasil é o segundo colocado nesse ranking, empatado com a Rússia e a Índia em terceiro. Por aqui, terras raras já foram tratadas como assunto de Segurança Nacional. A história do pantagruélico interesse dos EUA pelos minérios críticos nacionais vem dos tempos de Matusalém. Dois acordos estranhamente redigidos, o primeiro em 1945 e  o segundo em 1952, organizavam a exportação de monazita em grandes quantidades, sem compensação para o Brasil.

Documentos dos governos brasileiro e norte-americano comprovam o envio de areia monazítica de Guarapari e outros municípios capixabas, do Rio e da Bahia, para os EUA além de França, Alemanha e Inglaterra desde o fim do século XIX até a década de 60. Muitas vezes, "a preço de banana" ou de forma clandestina. Em 1946, o Conselho de Segurança Nacional pediu que o primeiro acordo fosse denunciado, mas as exportações continuaram, além do contrabando.  Hoje, a regulamentação de terras raras está sob jurisdição do Ministério de Minas e Energia, sob controle do ministro Alexandre da Silveira.

Maior reserva

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, a maior reserva de terras raras do Brasil está em Serra Verde, em Goiás. A empresa Serra Verde Pesquisa e Mineração fincou seus pés em Minaçu, região norte do estado e é a única mineradora fora da Ásia a produzir em escala comercial quatro elementos magnéticos essenciais: disprósio (Dy) e térbio (Tb), além de neodímio (Nd) e praseodímio (Pr).

A Serra Verde se apresenta como brasileira, mas tem entre investidores o fundo americano Deham Capital Management e exporta a maior parte de sua produção para a China (!).

Atiçando os seguidores

A atriz Letícia Colin, recém-saída da novela “A garota do momento” há dias atiçou seus seguidores com fotos publicadas apresentando uma nudez quase inocente, onde as partes mais intimas eram cobertas por grandes antúrios vermelhos ou por seus cabelos em cliques feitos por André Nicolau. Na legenda atiçou outros tipos de seguidores.

“Tenho carinho pelos meus novos sonhos: aulas de kung fu, banhos em lagos quentes, cheiro de grama e neve em seguida. Me tornar quem eu sou me deixa em paz e em chamas. Tem muita coisa boa vindo aí… Fica pra ver". E para não deixar ninguém na curiosidade já se sabe que Letícia, voltará a interpretar “Raquel”, na terceira temporada de “Os outros”, agora não se sabe se será apenas uma participação, ou se a personagem ficará até o final da temporada. Enquanto as gravações não começam a atriz aproveitou um pouco para descansar e cuidar mais de si e também do filho Uri de 5 anos. 

Para anotar

Depois que o deputado esquerdista Guilherme Boulos (PSol-SP) pedir corte de salário a deputados que ocuparam o plenário, Marcel van Hattem (Novo-ES) tripudiou: “Vivi para ver Boulos contra a ocupação". Por outro lado, ambulantes faturam no centro de Brasília vendendo camisetas com as estampas "Fora, Xandão" e "Impeachment já", durante buzinaço na noite de terça-feira (5), com design caprichado. E na Câmara já começam a comparar Hugo Motta e outro presidente da Casa, Rodrigo Maia, que não era conhecido exatamente pela coragem e independência.

Lula tem medo

A recusa de Lula de cumprir seu dever como chefe de governo, de telefonar para Donald Trump e tentar uma negociação tem um motivo bizarro: ele tem medo. Depois de declarar apoio a Kamala Harris, chamar Trump de "nazista" e de fazer pregação contra o dólar, o medo do petista é ouvir o que não gostaria, tomar uma invertida do líder republicano.  E Lula já confessou que “presidente não pode ficar se humilhando para o outro".

Diz que “só ligaria se a intuição falasse mais alto”: lorota pura. Essas conversas são negociadas, elimina-se os riscos. Ele também falou que Alckmin “está negociando”, mas não há nada em andamento. E como Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores) estariam “tentando negociar” - e isso não existe

Pérola

"Quero ver como o presidente está sendo tratado", 
de Damares Alves, que "já viu Cristo na goiabeira", ao pedir autorização para visitar Bolsonaro 
na prisão domiciliar, onde mora com sua mulher Michelle, ex-cabo eleitoral da senadora.

Homenagem a Alexandre

A cerimônia de entrega do Colar do Mérito de Justiça de Contas ao ministro Alexandre de Moraes (STF) acontece hoje no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A presença do governador Tarcísio de Freitas é incerta e o compromisso não consta na agenda oficial.

Moraes vai abrir a 23ª edição da Semana Jurídica do TCE que ganha destaque em meio à tensão dos EUA e prisão domiciliar de Bolsonaro. Os convites estão esgotados. Até agora, a palestra do ministro já gerou mais de 3 mil comentários nas redes sociais do tribunal. 

Famoso TACO 1

Quando Trump antecipou o tarifaço a ser aplicado no Brasil houve um imenso suspiro coletivo ao verificar que centenas de produtos   haviam sido isentados da taxa adicionais de 40%. Caso contrário, o país enfrentaria um embargo comercial jamais visto.

Como a Casa Branca havia impedido qualquer tratativa tarifária com autoridades brasileiras, apesar dos esforços de Geraldo Alckmin, grandes lobbies americanos trabalharam em silêncio e tiveram êxito em evitar prejuízos significativos.

Famoso TACO 2

Se não fosse assim, eles também sofreriam com o resultado da punição aplicada ao Brasil. Para tanto, se valeram do conhecimento da personalidade de seu presidente e de seu comportamento habitual nessa área: Trump canta de galo, proclama uma vitória arrasadora e depois volta atrás ou mitiga o efeito das medidas anunciadas.

Trata-se do já famoso TACO (Trump Always Chickens Out), só que, dessa vez, embutido no decreto que nenhum de seus seguidores vai ler. E mais uma vez, ele usa de leis de exceção quando invoca "emergência nacional" para driblar a Constituição”.

Famoso TACO 3

"Trump Always Chickens Out" é uma sigla que alguns analistas financeiros passaram a chamar as ações intermitentes de Trump no comércio TACO ou teoria TACO - uma sigla que pode ser traduzida por "Trump sempre se acovarda" ou "sempre amarela".

Surgiu por força de memes depois dos EUA imporem novas sanções a Alexandre de Moraes e a aproximação do início do tarifaço contra produtos brasileiros. Enxurrada de piadas e montagens transformou TACO num dos termos mais usados no X (antigo Twitter).100 anos de Brasil e a Coca-Cola tem aqui a quarta maior operação do mundo.

Um e outros

Depois de visitar Bolsonaro em sua casa em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que não vai bem nas pesquisas para a Presidência, no ano que vem, diz que "a primeira medida que adotarei depois de minha posse será uma anistia "ampla, geral e irrestrita", incluindo a figura do ex-presidente inelegível.

Na semana passada, pesquisa do Datafolha, registravam que 61% dos brasileiros não votariam em candidato ao Planalto que prometesse anistia geral, incluindo Bolsonaro. Apenas 19% fariam o contrário, mas, certamente, com outro vitorioso.

Sem dose extra

No final da semana passada, Bolsonaro recebeu um grupo de médicos autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. E rejeitou pedido dos advogados da defesa ao negar, em sua casa, dentro e fora de sua casa - e prisão domiciliar- cinco agentes de segurança, prerrogativa de ex-presidentes.

O condomínio onde mora em Brasília já tem equipe de segurança circulando em toda a área e ele prefere não ter dose extra. Fora de casa, à propósito, onde quer que vá (podia, nesse novo período) nunca abriu mão do uso de colete a prova de balas, sob uma grande jaqueta. Nem numa missa.

Mistura Fina

O ainda deputado federal Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, voltou a falar que pode ser candidato à Presidência da República em 2026. Diz que a decisão dependerá do apoio de seu pai e do afastamento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Não voltará ao Brasil enquanto não houver mudanças políticas. Segundo o "Zero 3", ele só retornaria ao país com uma anistia ampla aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e com a saída de Moraes do cenário político. Os mais severos, se referem a Eduardo como "um moleque". 
 
O Brasil voltou à alça de mira dos EUA depois de Trump impor tarifa adicional de 25% à Índia, em represália à importação de petróleo da Rússia, apesar do embargo global ao país de Vladimir Putin, após a invasão à Ucrânia. Desde 2023, quando assumiu o terceiro governo, Lula passou a bajular Putin e aumentou em mais de 6.000% a importação de óleo diesel da Rússia. Só em 2024, importou US$ 5,4 bilhões (R$ 29,4 bilhões) em diesel russo.
 
Em 2022, o diesel importado no Brasil era oriundo dos EUA. Em 2024, o diesel americano representou apenas 17% do total importado. Ainda em 2022, o Brasil comprava 101 mil toneladas de diesel russo e explodiu para 6,1 milhões de toneladas em 2024. Nesse ano, o Brasil importou só US$ 77,5 milhões em petróleo bruto da Rússia, mas bateu recorde na importação do diesel. A Federação do Comércio de Combustíveis aponta que 65% de todo o diesel importado no Brasil vem da Rússia. 
  
A Agência Nacional de Mineração deverá realizar ainda neste ano um leilão de áreas minerárias. O adiamento do certame para 2026 já era dado como favas contadas após o corte de verbas das agências reguladoras. Agora, o governo anunciou o descontingenciamento de R$ 22,8 milhões em recursos da ANM, reabrindo a possibilidade de licitação ocorrer até dezembro. Há dúvidas sobre a oferta de mais de sete mil novas áreas. Talvez o pacote colocado sobre o balcão tenha de ser menor, reduzindo o potencial arrecadatório. No ano passado, a União levantou quase R$ 400 milhões com a oferta de cinco mil licenças.

In – Mochila executiva
Out - Mochila de bug-out

