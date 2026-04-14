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CLAÚDIO HUMBERTO

"Há algo de muito podre no Brasil"

Adriana Ventura (Novo-SP) reage ao 'toma-lá-dá-cá" por aprovação de Messias no STF

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

14/04/2026 - 07h00
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Lula manda apressar projetos, após pesquisa

Foi com irritação que Lula (PT) recebeu os números do Datafolha no fim de semana, com Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do petista em um eventual segundo turno. A crise fez o presidente mandar os ministros adiantarem os projetos com algum apelo popular para estancar a sangria na popularidade. A previsão é que um programa que mira o endividamento familiar seja antecipado e saia já na próxima semana. O fim da escala 6x1 também deve encorpar dentro do governo.

Vai piorar

A estratégia é reverter a maré para Lula e mitigar o estrago eleitoral da inflação, que ainda deve aparecer, em razão da alta dos combustíveis.

Ligou o alerta

Um dos pontos que mais preocupam a turma petista é que Flávio superou numericamente Lula antes mesmo de anunciar o vice na chapa.

Segundo turno

No Planalto, a leitura é de cenário mais favorável para o herdeiro de Jair Bolsonaro, que naturalmente deve herdar votos da direita no 2º turno.

Fica, ainda

Apesar da alteração que coloca Flávio em vantagem, Lula ainda tem dito que segue na disputa e espera melhora no segundo semestre.

Filas persistentes derrubaram presidente no INSS

O ministro Wolney Queiroz (Previdência) decidiu demitir o presidente do INSS ao perceber a falta de melhorias operacionais efetivas e uma certa “escalada” na questão filas, e de oferecer respostas a milhões de demandas de todos os tipos, incluindo pedidos de aposentadoria. Ele avaliou que era momento de assumir a presidência do INSS alguém de carreira, experiente. Por isso sugeriu a Lula a nomeação de Ana Cristina Viana Silveira, sua secretária-executiva adjunta, para presidir o INSS.

Só pensa naquilo

Waller Jr, o ex-titular, pertence aos quadros da Controladoria Geral da União (CGU) e não tinha o viés operacional que o ministro impunha.

Cumpriu o papel

Queiroz não fala sobre o assunto, mas acha que Gilberto Waller Jr cumpriu o papel relevante na crise do roubo bilionário aos aposentados.

Burocracia anda

Entre amigos, o ministro registra que, apesar de tudo, o INSS bateu recorde na resposta a 1,6 milhão de requerimentos de todos os tipos.

Posição marcada

Novo ministro da articulação política de Lula, José Guimarães (Relações Institucionais) foi quem garantiu, no início do ano, que, “se dependesse dele” não haveria CPI ou CPMI do Banco Master no Congresso.

Marca do pênalti

O embaixador Luís Cláudio Gomes dos Santos não deve gostar da vida em Taipei. Chefe do escritório do Brasil, ele conseguiu ofender o governo local dizendo em entrevista que Taiwan não é um país, e que faz parte da China continental. Sua permanência no posto ficou insustentável.

Ele se arranjou

Demitido do ministério de Direitos Humanos de Lula após escândalo sexual, Silvio Almeida arrumou uma boquinha na prefeitura petista de Maricá (RJ). O convite foi de Washington Quaquá.

Fim melancólico

Chega ao fim hoje (14), com votação do relatório final, a esvaziada CPI do Crime Organizado. É mais uma que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), enterrou e não quis prorrogar as investigações.

Hungria é direita

Apesar de Viktor Orbán ter perdido a eleição na Hungria, não foi eleito nenhum representante da esquerda. O novo premier era seu fã e todos os parlamentares eleitos são oriundos de três partidos conservadores.

Tudo atrasado

O Senado prevê instalar a Comissão de Orçamento até o fim de abril, já com um mês de atraso. A lei manda o governo enviar o projeto do orçamento ao Congresso até 15 de abril, que deve ser analisado até 17 de julho. Mas eleição e até Copa vão empurrar tudo para o fim do ano.

Contra Messias

Já passou das 12 mil assinaturas na plataforma Change.org o abaixo-assinado contra a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) do advogado-geral da União, Jorge Messias.

De volta

Romário (PL-RJ) reassumiu o mandato no Senado nessa segunda (13), após quatro meses de licença. O afastamento tinha sido combinado com o partido. Bruno Bonetti (PL) foi quem assumiu a cadeira no período.

Pergunta nas manchetes

Agora a atuação do ICE é positiva?

PODER SEM PUDOR

Palocci falando mal de Mantega

Segunda-feira o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), presidente da Força Sindical, cruzou com o ex-ministro Antônio Palocci no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Paulinho lia nos jornais que o ministro Guido Mantega (Fazenda) preparava medida provisória garfando R$ 2,2 bilhões do FAT para pagar dívidas de agricultores com multinacionais.

- Que absurdo! – resmungou Paulinho.

- Claro que é um absurdo, eu jamais faria isso! – concordou Palocci.

E, diante de um Paulinho cada vez mais surpreso, o ex-ministro observou:

- E você, Paulinho, vivia pedindo minha cabeça!...

CLAÚDIO HUMBERTO

"O Brasil precisa, com urgência, de uma reforma do Judiciário"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), ao citar 'alinhamento' entre o Planalto e o STF

10/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Ministros do STF e Vorcaro na mira de nova CPI

A proposta de nova CPI no Senado, desta vez para investigar relações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com grupos criminosos, assim, direto e reto, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), já conta com 40 assinaturas, quase metade de toda a Casa. Vieira está convencido de que o Master não era banco e sim uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, estelionato, corrupção e fraudes. E que manteve relações impróprias com ministros do STF.

Vínculos na lupa

Com a CPI, Vieira quer apurar a natureza e a extensão de eventuais vínculos pessoais, financeiros ou institucionais de ministros com Vorcaro.

Casos concretos

O senador citou Dias Toffoli e Alexandre de Moraes como ministros cujos vínculos com o ex-dono do Banco Master devem ser investigados.

Até que ponto?

A CPI, diz oponente, deverá esclarecer se as relações entre esses personagens influenciaram decisões dos Poderes da República.

Zero chance

O desafio será combinar com Alcolumbre, o zagueiro, que não permitirá a CPI. Por medo ou pacto, ele veta investigações contra ministros do STF.

Governo vê armadilha para Messias em dosimetria

Governistas foram pegos de surpresa com a decisão do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), de pautar para apreciação no Parlamento do veto do presidente Lula à redução de pena dos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. São duas as certezas entre os apoiadores do petista: que o veto vai cair e que a questão vai parar no Supremo Tribunal Federal (STF), endereço pleiteado por Jorge Messias (AGU), que atuou contra os envolvidos na quebradeira em Brasília.

Aquele é outro

Messias, que ajuizou quase 40 ações cobrando grana preta dos arruaceiros, vai ter a dura missão de convencer que é isento no caso.

Esquenta

Até entre aliados do AGU o clima não é de otimismo. A apreciação do veto, reivindicação da oposição, será um dia após a sabatina de Messias.

Ausência sentida

O assunto nos corredores do Senado nesta quinta (9) foi o jantar para Messias na noite anterior. Alcolumbre fez questão de não dar as caras.

Tacacá no STF

Quem organizou o regabofe para Jorge Messias, o Bessias, indicado de Lula para o STF, foi um conterrâneo pouco conhecido de Davi Alcolumbre, senador Lucas Barreto (PSD).

Ficou chato

O clima não é dos melhores no Supremo, com o julgamento do mandato tampão para o Governo do Rio de Janeiro. É que já tem decisão do TSE sobre isso e três dos ministros efetivos da Justiça Eleitoral são do STF.

A ficha do distinto

Relator da indicação de Jorge Messias, Weverton Rocha (PDT-MA), amigo pessoal do “Careca do INSS”, está na lista de indiciados no relatório da CPMI do INSS. Também é usuário de jatinhos de Vorcaro.

Governistas na lista

Três senadores do PSD assinaram o pedido de CPI para investigar relações de ministros do STF com o Master, assim como dois do PSB, partido do vice Geraldo Alckmin: Jorge Kajuru (GO) e Flávio Arns (PR).

Pendurado na brocha

Edegar Pretto agora espera para ver se e onde vai ser encostado por Lula. Deixou a chefia da Conab para disputar o governo do Rio Grande do Sul, mas Lula mandou cancelar tudo: o PT apoiará o PDT no Estado.

Tomado e devolvido

Vale tudo mesmo em ano eleitoral. A grana que o governo vai liberar para reduzir o endividamento dos trabalhadores, cerca de R$7 bilhões, é dos próprios trabalhadores. Vem do confisco mensal do FGTS.

Tipo INSS

O senador Rogério Marinho (PL-RN) denunciou tentativa do governo de financiar sindicatos autorizando parceria com os pelegos para “apoiar” pescadores a receber o seguro-defeso. A proposta acabou rejeitada.

Tapete puxado

Marina Silva, que já tomou rasteira do PT, não aprende: a vaga para disputar o Senado já começa a subir no telhado. Outro ex-ministro de Lula, Márcio França (PSB), quer a vaga na chapa petista em São Paulo.

Pensando bem...

...tem astronauta retornando à Terra e País indo pro espaço.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Empate deu nocaute

Os deputados Íris de Araújo (GO) e Cezar Schirmer (RS) disputavam no PMDB a última vaga de suplente na bancada brasileira do Parlamento do Mercosul, e a votação deu empate. Pelo regimento, idade é critério de desempate: o mais velho fica com a vaga. Schirmer foi logo declarando a idade na época 55 anos. A deputada olhou para um lado, para outro, e jogou a toalha: “Abro mão da disputa em favor do deputado Cezar Schirmer. Não revelo a minha idade por nada neste mundo!”

Giba Um

"Nós não vamos ficar nessa polarização entre Lula e Flávio. Tenho certeza, como médico...

e cirurgião, de que vou estourar essa bolha. Se amanhã vai ser 15% ou mais, eu só tenho uma certeza: vou para o segundo turno, vou ganhar do Lula e governar o Brasil", de Ronaldo Caiado (PSD), apostando na vitória

10/04/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Gracyanne Barbosa, Edmundo, Silvia Abravanel e Rico Melquiades, entre outros, poderiam estar em uma escalação para um reality show, mas compõem uma lista de famosos que estarão disputando cargos nas urnas em outubro. Gracyanne, que já esteve no BBB25, anunciou sua filiação ao Republicanos, mas ainda não sabe qual cargo disputará.

MAIS: Val Marchiori, que anunciou candidatura a deputada federal em São Paulo pelo mesmo Republicanos. Silvia Abravanel está no PSD, também concorrendo a uma vaga de deputada federal em São Paulo. Rico Melquiades está no PSDB e sua bandeira é “cirurgia plástica pelo SUS”. Edmundo, no PSDB, disse querer “representar o Vasco nessa aventura”.

Giba Um

Semelhante ao brinquedo

Construir, errar, desmontar e recomeçar. Pode parecer um guia de usuário, mas, na verdade, é simplesmente o novo passatempo de Iza: montar miniaturas. A confissão foi feita pela cantora em entrevista à revista Vogue Brasil, da qual é capa. Para a artista, essa atividade proporciona relaxamento e também possui um significado simbólico. Afinal, sua trajetória nos últimos dez anos tem sido semelhante: construindo pedaço por pedaço, tentando e aprendendo. Hoje, aos 35 anos, Iza reflete sobre sua jornada e observa o quanto tudo evoluiu. Em 2016, a carioca de Olaria fez a escolha de deixar a carreira na publicidade para se dedicar integralmente à música. Antes disso, já postava covers no YouTube, acumulando milhões de visualizações e recebendo comentários de admiradores que reconheciam seu talento. E eles estavam corretos. A cantora obteve indicações ao Grammy Latino, ganhou reconhecimento internacional e se estabeleceu como uma das grandes figuras da música brasileira. Contudo, essa trajetória também trouxe desafios pessoais, expostos ao olhar do público. Em 2024, enquanto esperava sua filha Nala, lidou com uma traição que se tornou tema de discussão nas redes sociais. Esse episódio desencadeou um período de introspecção sobre quem ela era antes de viver sob constante vigilância. Entre maternidade, carreira e recomeços, Iza optou por realizar algo simples: reencontrar a si mesma. Ela decidiu diminuir a agitação das redes, reorganizar seu cotidiano e relembrar da Isabela que existia antes da fama. Hoje, afirma viver com mais liberdade para fazer escolhas, cometer erros e tentar novamente. Assim como nas miniaturas que monta pacientemente, Iza continua a reconstruir seu próprio caminho — peça por peça.

Nível de endividamento suspende "bet da Caixa"

plano da Caixa Econômica de criar sua própria plataforma de bets já tomou chá de sumiço. A direção do banco estatal colocou o projeto na geladeira. Os trabalhos foram suspensos e a equipe que se dedicava ao assunto foi praticamente desmobilizada. As gestões com possíveis parceiros tecnológicos também foram interrompidas. O recuo se deu por pressão política do próprio Planalto. Basta lembrar a reação de Lula, em outubro do ano passado, quando a instituição financeira anunciou o lançamento da "bet da Caixa". O presidente petista cobrou explicações do nº 1 da Caixa, Carlos Vieira, que quase perdeu o cargo. Lula não foi uma voz isolada. O agora ex-ministro Fernando Haddad também fez carga dentro do governo contra o projeto. Seria um contrassenso estimular a jogatina por meio de um banco estatal no momento em que o governo faz uma cruzada pré-eleitoral para reduzir o elevado nível de endividamento das famílias brasileiras.

Três marcas

Ainda a "bet da Caixa": seja no Lula 4, seja no Flávio 1, se, por acaso, o próximo governo quiser a plataforma de bets da Caixa, encontrará um projeto praticamente pronto. O banco chegou até a definir três marcas para atuar no segmento das apostas online: BetCaixa, MegaBet e XBet Caixa. Entre outros pontos, o plano formatado previa a possibilidade de parceria com players do mercado. Estabeleceria ainda operação simultânea com canais digitais e físicos, incluindo as próprias casas lotéricas. Isso aumentaria a capilaridade do serviço e aplacaria a resistência na rede de loterias da Caixa, que considerava a plataforma de bets uma ameaça ao próprio negócio.

Giba Um

Sem qualquer envolvimento

Na quarta-feira (8), a modelo e influenciadora Martha Graeff divulgou um vídeo em suas redes sociais para compartilhar sua versão sobre o relacionamento com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master (detido por suspeitas de envolvimento em um esquema de gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro). Embora não tenha qualquer conexão com as irregularidades investigadas, Martha se tornou um dos nomes mais mencionados no caso após a divulgação de conversas que teve com seu ex-noivo, nas quais ele fazia referência a compromissos diários e encontros com autoridades. A influenciadora relatou que foi alvo de ataques e se sentiu humilhada e desrespeitada, afirmando ter enfrentado uma violência incalculável. Ela também contou que conheceu Vorcaro após o término de um relacionamento de 13 anos, em um período em que ainda buscava se recuperar emocionalmente. Martha disse ter ficado surpresa com o escândalo financeiro, afirmando que soube de tudo através da mídia, assim como qualquer outra pessoa. Destacou ainda que não está sendo investigada e negou ter recebido bens valiosos do ex-noivo, assegurando que seu patrimônio permanece inalterado nos últimos dois anos. “Não comprei mansão, carro ou barco”, afirmou. Ao final, Martha criticou o vazamento de suas mensagens privadas, dizendo que se tornou parte de uma narrativa que, segundo ela, não lhe diz respeito.

Giba Um

Prudência maior

Durante evento em que recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo na Assembleia Legislativa de São Paulo, o ministro André Mendonça (STF) defendeu que magistrados precisam ter um grau elevado de contenção em suas relações para preservar a credibilidade da Justiça. “O magistrado precisa ter um grau de contenção a mais, um grau de prudência maior. O bom magistrado precisa ser prudente e íntegro. Precisamos estar imunes a ações que comprometam, de forma substancial, de forma voluntária, de forma consciente, a credibilidade que a sociedade espera de um bom magistrado".

Temas de segurança em campo

As eleições de outubro devem ter como um dos temas centrais a violência. Responsáveis por coordenar o combate à criminalidade deixaram seus cargos nas últimas semanas com o objetivo de alçar voos políticos. Pelo menos 15 secretários de Segurança ou chefes das polícias Militar e Civil anunciaram suas candidaturas. Um deles é Guilherme Derrite (PL), ex-secretário de Segurança de São Paulo, que tem a bênção de Jair Bolsonaro. Os candidatos estão espalhados por 12 estados, quase metade das 27 unidades da federação.

Pérola

"Nós não vamos ficar nessa polarização entre Lula e Flávio. Tenho certeza, como médico e cirurgião, de que vou estourar essa bolha. Se amanhã vai ser 15% ou mais, eu só tenho uma certeza: vou para o segundo turno, vou ganhar do Lula e governar o Brasil",

de Ronaldo Caiado (PSD), apostando na vitória.

Substituição de Lula 1

Perder a eleição é um dos maiores medos de Lula. - e não só dele. Assessores petistas em geral também temem pesquisas que o colocam empatado ou atrás do principal adversário pela primeira vez desde a primeira vitória, em 2002. De lá para cá, Lula liderou pesquisas meses antes da disputa, mesmo quando não poderia concorrer. Mas seu desempenho hoje faz lembrar o de Jair Bolsonaro em 2022 — o primeiro presidente a perder a reeleição.

Substituição de Lula 2

Lula liderou pesquisas em 2002, 2006 e até em 2010, quando não poderia concorrer ao terceiro mandato, e em 2018, quando estava preso. A taxa de rejeição do governo Lula gira em torno de 52%. A de Bolsonaro, em 2022, era de 54%, a mais de seis meses da eleição. Os resultados alimentam a expectativa de desistência de Lula, que poderia ser substituído por petistas como Fernando Haddad e Camilo Santana. Nos EUA, Joe Biden foi substituído por Kamala Harris em 2024. Alberto Fernández, na Argentina, cedeu lugar a Sergio Massa.

Carlucho vs. Esperidião 1

Está difícil para o bolsonarismo fechar uma equação eleitoral em Santa Catarina, especialmente no que diz respeito à disputa no Senado. A ordem da campanha de Carlos Bolsonaro é bombardear Esperidião Amin, adversário direto na corrida à Casa Alta do Congresso. Agora circulam, em grupos de WhatsApp e canais de Telegram ligados ao bolsonarismo, ataques a Amin. A maior parte tenta colar no ex-governador a pecha de “traidor”, sob a narrativa de que, na eleição de 2022, apesar de declarar apoio à reeleição de Jair Bolsonaro, ele não se envolveu na campanha.

Carlucho vs. Esperidião 2

O problema é como sincronizar a estratégia de "Carlucho" com a campanha de Flávio Bolsonaro. O senador já disse que apoia a campanha do "01" e que palanque não se nega a adversário do irmão nas urnas. São encaixes que Flávio terá de fazer em Santa Catarina, onde há três nomes fortes da direita na disputa pelo Senado, além de Carlos e Amin: a líder nas pesquisas, Carol de Toni. A descoordenação e as rusgas familiares ficaram ainda mais evidentes quando Michelle Bolsonaro repostou um vídeo favorável a Amin, gesto interpretado como uma provocação ao enteado — notório desafeto — Carlos Bolsonaro.

Paca no prato 1

Enquanto Lula discursa sobre teses que nem compreende, como “transição ecológica”, o vídeo de domingo (5) expõe o abismo entre a fala e a prática. Janja preparou e serviu carne de paca, roedor silvestre cuja caça é proibida pela Lei de Proteção à Fauna, de 1967, e pela Lei de Crimes Ambientais (1998). Lula saboreou o prato e não aguentou: “Divina”, disse, depois de prová-la. Ele também faz discursos sobre “biodiversidade”, que igualmente não sabe direito o que é, e põe no prato um animal cuja captura configura crime ambiental.

Paca no prato 2

Há ainda outros contrastes protagonizados por Lula — e por sua mulher, Janja — diante da negligência com a exploração racional de riquezas como bilhões de barris de petróleo na Margem Equatorial. O Brasil importa cerca de 80% do que precisa para fertilizantes, mesmo tendo reservas de grande escala de fosfato e potássio na Amazônia e no Mato Grosso. O governo fala - e nem sabe exatamente o que está falando - sobre o agronegócio “devastar” a Amazônia e dificulta produzir insumos que reduziriam a pressão por novas áreas de cultivo. No domingo, quem pagou o pato foi a paca.

Mistura Fina

Apesar de ainda não haver nenhuma definição para ele na chapa de Fernando Haddad em São Paulo, o ex-governador e ex-ministro do Empreendedorismo, que até hoje luta por mesas e cadeiras em seu gabinete, Márcio França (PSB) acaba de anunciar sua candidatura ao Senado por São Paulo. A primeira vaga na chapa de Haddad já foi acertada: será de Simone Tebet, ex-ministra do Planejamento, bem colocada nas pesquisas. De quebra, Márcio gravou um vídeo ao lado de Rubens Furlan, ex-prefeito de Barueri, que seria seu suplente.

O MPF enviou ao Ministério Público Militar uma investigação sobre corrupção, fraude e direcionamento de licitação contra militares do Exército, envolvendo contrato do Batalhão da Guarda Presidencial do Planalto — ou seja, bem perto do presidente da República. Por outro lado, em três meses, o governo Lula puniu 203 servidores envolvidos em irregularidades na máquina federal. Segundo dados da CGU, nesse universo, 79 servidores investigados foram expulsos e 97 acabaram suspensos.

A montadora chinesa (é a terceira) XPeng está conversando com os governos de São Paulo e Goiás em torno do projeto de instalação de uma fábrica no Brasil. O movimento ocorre em paralelo à instalação de sua operação comercial no país. A partir do segundo semestre, deve começar a vender seus automóveis, importados da China. Listada nas bolsas de Nova York e Hong Kong, a XPeng tem a Volkswagen como um de seus acionistas minoritários. Em 2025, vendeu 429 mil veículos em todo o mundo, crescimento de 126% na comparação com o ano anterior.

A abertura de uma fábrica no Brasil é considerada uma peça-chave para competir com outras chinesas instaladas no país, como BYD e GWM, notadamente no segmento de veículos elétricos. A XPeng só produz veículos eletrificados. E agora avança para carros sem motorista. Em março, conseguiu autorização na China para testar táxis com a chamada autonomia nível 4, ou seja, automóveis que se deslocam sem qualquer interferência humana.

In — Mojito de Maracujá
Out — Mojito de Coco

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