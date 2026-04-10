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CLAÚDIO HUMBERTO

"O Brasil precisa, com urgência, de uma reforma do Judiciário"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), ao citar 'alinhamento' entre o Planalto e o STF

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

10/04/2026 - 07h00
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Ministros do STF e Vorcaro na mira de nova CPI

A proposta de nova CPI no Senado, desta vez para investigar relações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com grupos criminosos, assim, direto e reto, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), já conta com 40 assinaturas, quase metade de toda a Casa. Vieira está convencido de que o Master não era banco e sim uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro, estelionato, corrupção e fraudes. E que manteve relações impróprias com ministros do STF.

Vínculos na lupa

Com a CPI, Vieira quer apurar a natureza e a extensão de eventuais vínculos pessoais, financeiros ou institucionais de ministros com Vorcaro.

Casos concretos

O senador citou Dias Toffoli e Alexandre de Moraes como ministros cujos vínculos com o ex-dono do Banco Master devem ser investigados.

Até que ponto?

A CPI, diz oponente, deverá esclarecer se as relações entre esses personagens influenciaram decisões dos Poderes da República.

Zero chance

O desafio será combinar com Alcolumbre, o zagueiro, que não permitirá a CPI. Por medo ou pacto, ele veta investigações contra ministros do STF.

Governo vê armadilha para Messias em dosimetria

Governistas foram pegos de surpresa com a decisão do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), de pautar para apreciação no Parlamento do veto do presidente Lula à redução de pena dos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. São duas as certezas entre os apoiadores do petista: que o veto vai cair e que a questão vai parar no Supremo Tribunal Federal (STF), endereço pleiteado por Jorge Messias (AGU), que atuou contra os envolvidos na quebradeira em Brasília.

Aquele é outro

Messias, que ajuizou quase 40 ações cobrando grana preta dos arruaceiros, vai ter a dura missão de convencer que é isento no caso.

Esquenta

Até entre aliados do AGU o clima não é de otimismo. A apreciação do veto, reivindicação da oposição, será um dia após a sabatina de Messias.

Ausência sentida

O assunto nos corredores do Senado nesta quinta (9) foi o jantar para Messias na noite anterior. Alcolumbre fez questão de não dar as caras.

Tacacá no STF

Quem organizou o regabofe para Jorge Messias, o Bessias, indicado de Lula para o STF, foi um conterrâneo pouco conhecido de Davi Alcolumbre, senador Lucas Barreto (PSD).

Ficou chato

O clima não é dos melhores no Supremo, com o julgamento do mandato tampão para o Governo do Rio de Janeiro. É que já tem decisão do TSE sobre isso e três dos ministros efetivos da Justiça Eleitoral são do STF.

A ficha do distinto

Relator da indicação de Jorge Messias, Weverton Rocha (PDT-MA), amigo pessoal do “Careca do INSS”, está na lista de indiciados no relatório da CPMI do INSS. Também é usuário de jatinhos de Vorcaro.

Governistas na lista

Três senadores do PSD assinaram o pedido de CPI para investigar relações de ministros do STF com o Master, assim como dois do PSB, partido do vice Geraldo Alckmin: Jorge Kajuru (GO) e Flávio Arns (PR).

Pendurado na brocha

Edegar Pretto agora espera para ver se e onde vai ser encostado por Lula. Deixou a chefia da Conab para disputar o governo do Rio Grande do Sul, mas Lula mandou cancelar tudo: o PT apoiará o PDT no Estado.

Tomado e devolvido

Vale tudo mesmo em ano eleitoral. A grana que o governo vai liberar para reduzir o endividamento dos trabalhadores, cerca de R$7 bilhões, é dos próprios trabalhadores. Vem do confisco mensal do FGTS.

Tipo INSS

O senador Rogério Marinho (PL-RN) denunciou tentativa do governo de financiar sindicatos autorizando parceria com os pelegos para “apoiar” pescadores a receber o seguro-defeso. A proposta acabou rejeitada.

Tapete puxado

Marina Silva, que já tomou rasteira do PT, não aprende: a vaga para disputar o Senado já começa a subir no telhado. Outro ex-ministro de Lula, Márcio França (PSB), quer a vaga na chapa petista em São Paulo.

Pensando bem...

...tem astronauta retornando à Terra e País indo pro espaço.

PODER SEM PUDOR

Empate deu nocaute

Os deputados Íris de Araújo (GO) e Cezar Schirmer (RS) disputavam no PMDB a última vaga de suplente na bancada brasileira do Parlamento do Mercosul, e a votação deu empate. Pelo regimento, idade é critério de desempate: o mais velho fica com a vaga. Schirmer foi logo declarando a idade na época 55 anos. A deputada olhou para um lado, para outro, e jogou a toalha: “Abro mão da disputa em favor do deputado Cezar Schirmer. Não revelo a minha idade por nada neste mundo!”

GIBA UM

"Parlamentares erram e devem responder por seus erros. Gestores públicos erram e devem responder..."

por seus erros. Gestores públicos erram e devem responder porseus erros. Juízes também erram, e nós vamos responder por nossos erros, ou às críticas, ou às consequências de nossas ações ou omissões", de Edson Fachin em seus primeiros seis meses à frente

09/04/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Depois do final da janela partidária, o desenho das pré-candidaturas à Presidência não inclui, até o momento, nenhuma mulher na disputa. Confirmando-se, será a primeira vez desde 2002 em que a corrida ao Planalto
contará apenas com homens, com Lula e Flávio Bolsonaro encabeçando a contenda.

MAIS: analistas dizem que o cenário de ausência de candidaturas femininas reflete as estruturas partidárias, que dificultam o aumento da representatividade em cargos do Executivo. A propósito, isso é um sonho que Michelle Bolsonaro não tira da cabeça: disputar a presidência.

Giba Um

Primas de sexto grau

No dia 30 de abril estreia nos cinemas, após um intervalo de 20 anos, um dos mais aguardados lançamentos
do ano: “O Diabo Veste Prada 2”.

O elenco principal continua o mesmo: Meryl Streep, como a icônica editora de moda Miranda Priestly; Anne Hathaway, como Andy Sachs; Emily Blunt (Emily Charlton); e Stanley Tucci (Nigel Kipling).

A sinopse desta vez mostra a editora-chefe da Runway se aproximando da aposentadoria e se unindo
a Andy para enfrentar sua ex-assistente Emily, que virou rival e executiva de alto escalão em uma marca de luxo, tomando decisões publicitárias da grife.

Fonte de inspiração, segundo muitos, para a personagem de Meryl, a jornalista e escritora Anna Wintour (que ocupou o cargo de editora-chefe da Vogue por 37 anos) divide capa e recheio da publicação norte-americana com a atriz.

Anna, apesar de não citar nem por um instante se realmente se parece com a personagem, garante que gostou
do primeiro filme e que certamente assistirá ao segundo.

“O que eu gostei no primeiro filme foi que ele mostrou ao mundo o quão gigantesco é o negócio da moda. É
uma verdadeira força econômica global, e o primeiro filme reconheceu isso. Muita coisa mudou. Mas gosto
de pensar que estamos evoluindo em vez de nos desintegrando. Ainda estamos aqui. Todos estamos fazendo
nosso trabalho — de maneiras diferentes e em múltiplas plataformas, em vez de apenas uma, mas como isso é maravilhoso? Estamos alcançando muito mais pessoas”.

Independentemente das comparações, o fato é que descobriu-se que Meryl Streep e Anna Wintour são primas
de sexto grau. Segundo o Ancestry.com, plataforma especializada em genealogia, ao analisar bilhões de registros históricos e árvores genealógicas públicas, determinou que a atriz e a editora, ambas de 76 anos, compartilham tataratataravós: Thomas Smith e Elizabeth Kinsey.

Ancelotti: contrato prorrogado até 2030

O presidente da CBF, Samir Xaud, quer antecipar o anúncio da renovação do contrato do técnico Carlo Ancelotti. Planeja divulgar formalmente a extensão do acordo antes da convocação final para a Copa do Mundo, marcada para 18 de maio.

O contrato do treinador originalmente vence em julho e agora será prorrogado até 2030. Com isso,
o presidente da CBF pretende reforçar a mensagem de continuidade do trabalho de Ancelotti, independentemente do desempenho da seleção brasileira na Copa. As negociações estão praticamente concluídas, com troca de minutas de alinhamento entre as partes.

O novo contrato manterá a espinha dorsal do atual, que já posiciona Ancelotti como o técnico mais bem pago do mundo, com remuneração na casa dos 10 milhões de euros por ano (equivalente a R$ 5 milhões mensais).

Haverá ajustes relevantes na estrutura de incentivos. A tendência é de ampliação dos bônus por desempenho, com gatilhos não apenas para o título mundial (cinco milhões de euros), mas também para metas intermediárias, como classificação, campanha e melhor ranking da FIFA.

Questão de imagem

Levantamento nacional realizado pelo Paraná Pesquisas entre os dias 25 e 28 de março mostra que 42,3% dos brasileiros qualificam o trabalho do STF como "ruim ou péssimo". A atuação do Supremo é "regular" para 27,9%.

A fatia que considera o trabalho dos ministros "ótimo ou bom" é de 24,4%; 5,3% não responderam. Foram ouvidos 2.080 eleitores no país. Nacionalmente, a propósito, trabalhos do Paraná Pesquisas são discutíveis.

Giba Um

Muita exigência

A modelo e atriz Bruna Inocêncio, famosa por seu papel como a filha mais velha da personagem de Grazi
Massafera na novela Bom Sucesso (2019), decidiu dar um passo significativo em sua vida.

Após uma trajetória de 15 anos nas passarelas e em campanhas de renomadas marcas, ela revelou que está se afastando de sua carreira como modelo. Atualmente com 31 anos, Bruna compartilhou essa decisão em sua conta do Instagram.

De forma honesta, mencionou que os padrões impostos pelo mercado da moda influenciaram sua escolha. “Eu desisti de ser modelo depois de quinze anos de carreira. E queria agradecer a todos que cruzaram meu caminho durante esses anos. Não tenho mais corpo para ser modelo. Basicamente, para trabalhar com lookbook, E-commerce e, principalmente, passarela, é preciso ter uma medida de quadril muito específica ”.

Bruna também contou que, tentou adaptar-se a esses padrões de maneira pouco saudável. A fim de evitar acumular quadril, alterou hábitos que acabaram prejudicando seu bem-estar.

Diante da escolha entre continuar a buscar se moldar às demandas da profissão ou priorizar sua saúde, optou
pelo que considera essencial: a manutenção do equilíbrio físico e mental.

Dessa maneira, com sinceridade e coragem, Bruna encerra um capítulo de sua vida para dar início a um novo. Fora do mundo da moda, trabalhando na TV, além da novela, também atuou na série Mundo da Luna, no filme Carnaval, na novela Reis e na série Santiago. A carreira de atriz segue a todo vapor.

Giba Um

Duplo crachá

Gleisi Hoffmann deverá acumular um duplo papel nas eleições: candidata ao Senado pelo Paraná e responsável pela coordenação da campanha de Lula na região Sul.

Trata-se de um pedaço do Brasil notoriamente resistente ao petista. Nas pesquisas mais recentes, Lula aparece em empate técnico com Flávio Bolsonaro no Rio Grande do Sul e perde no Paraná e em Santa Catarina.

A rigor, a escolha de Gleisi passa menos por desempenho eleitoral e mais por fatores internos de poder. A ex-ministra de Relações Institucionais mantém uma posição de alinhamento absoluto, para não dizer subserviência, com Lula.

Some-se a isso a proximidade com Janja, que ampliou sua influência no círculo mais próximo do presidente.

Trocar avião, não

Com receio de desgaste eleitoral às vésperas da campanha, o presidente Lula decidiu recuar dos planos de
comprar uma nova aeronave presidencial. Apesar de já ter em mãos orçamentos de aviões, o Planalto deixará o assunto de lado para evitar o impacto político negativo que a compra provocaria no ano em que o petista buscará o quarto mandato (Janja está inconsolável).

O avião que tem sido usado, o Airbus A319CJ, vem sofrendo sucessivas panes. Em uma delas, no México, uma turbina apresentou falha e o avião ficou cinco horas voando em círculos para consumir o combustível. Lula não esquece: 

"Eu pensei na minha vida, porque fiquei 4 horas e meia dentro de um avião, sabe, esperando um milagre de
Deus para que o avião não caísse".

Pérola

Parlamentares erram e devem responder por seus erros. Gestores públicos erram e devem responder por seus erros. Juízes também erram, e nós vamos responder por nossos erros, ou às críticas, ou às consequências de nossas ações ou omissões”,

de Edson Fachin em seus primeiros seis meses à frente do Supremo.

Ainda Lulinha 1

Após atender à expectativa de Lula de deletar a CPMI do INSS, além de vetar prorrogação e sepultar a quebra de sigilo de seu filho, o Supremo Tribunal Federal enfrenta outra cobrança: derrubar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Lulinha, ordenada pelo ministro André Mendonça a pedido da Polícia Federal. O petista estava enfurecido, sem saber como reagir à CPMI, quando o STF resolveu o problema para ele.

Ainda Lulinha 2

Lula comemora o que chama, na intimidade, de "parceria", mas quer mais e estranha quando ponderam que seria "excessivo" desautorizar André Mendonça. Muito nervoso nas últimas semanas, Lula comandou pessoalmente, e aos gritos, o plantão de políticos do PT para derrubar o relatório da CPMI.

A pose constrangedora de petistas celebrando o fim das investigações foi enviada a Lula ainda na madrugada, tipo "missão dada, missão cumprida". A mentira contra o relator Alfredo Gaspar é uma velha estratégia petista na política e nos sindicatos: ofender para tumultuar e tentar virar a votação.

"Não sabia de nada" 1

De repente, o senador e candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) resolveu dizer que nunca soube do escândalo das "rachadinhas", que acontecia nos tempos em que era deputado estadual (e mesmo federal), apoiado nas operações pelo assessor Fabrício Queiroz, que chegou a confirmar o sistema de corrupção na Polícia Civil.

Diz que "nunca respondeu criminalmente por isso, que Queiroz é quem tratava de tudo, que havia pessoas que ele contratara e que cobravam parte do salário e que ele é inocente nessa história".

"Não sabia de nada" 2

Os governistas ironizam o que Flávio fala e dizem que "desse jeito, ele ainda acaba canonizado". Num inquérito da época, comprovou-se que as "rachadinhas" (crime de peculato) chegaram a 1.803 ocorrências, além de 263 atos de lavagem de dinheiro.

Sem contar outras tantas "travessuras" do filho "01" de Bolsonaro, como a loja de chocolates; a Abin paralela (que monitorava inimigos do clã Bolsonaro que serviam de pasto em suas redes sociais) e grande movimentação atípica de dinheiro, que servia para atuar na área de imóveis.

Vetos presidenciais 1

Existem 78 vetos presidenciais pendentes de votação no Congresso. Desses, 75 estão "sobrestando a pauta", ou seja, extrapolaram o prazo de 30 dias para análise e são incluídos automaticamente na pauta de votação.

Quase todos (77) os vetos foram feitos pelo atual presidente Lula, mas um deles está na gaveta desde junho de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro vetou partes da lei que proibia companhias aéreas de cobrar pelo despacho de bagagens.

Vetos presidenciais 2

Há quatro vetos de Lula desde 2023; 16 desde 2024; 41 vetos de 2025 parados; e 16 realizados em 2026 também estão na gaveta.

Lula vetou totalmente 13 projetos do Congresso, incluindo a isenção de IPI sobre móveis e eletrodomésticos para vítimas de desastres. Lula também vetou por completo o "PL da Dosimetria", além da lei que aumentava o número de deputados federais de 513 para 531.

O "Placar do Congresso" aponta apenas 154 deputados federais que fazem oposição de verdade e votam contra o governo Lula em ao menos 70% das votações. Outros deputados são do Centrão (ao menos 50% dos votos contra o governo). O resto todo é governista.

Mistura Fina

Está na última edição da revista "Problemas Brasileiros": uma lâmina de barbear com cabo cor-de-rosa custa mais do que o mesmo produto com cabo azul. 

Xampus, desodorantes e outros itens de higiene e beleza também são mais caros quando têm fragrâncias associadas ao universo feminino.

Ou seja, mesmo ganhando menos, as mulheres pagam mais caro por itens direcionados a elas — a chamada pink tax ou taxa rosa.

No varejo online brasileiro, 28% dos produtos voltados às mulheres apresentaram sobretaxa, segundo estudo da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV. Essa incidência começa na infância: mochilas para meninas chegavam a ser 67% mais caras, segundo o estudo.

No vestuário adulto, camisetas femininas custavam, em média, 24% mais. Em higiene pessoal e aparelhos de depilação, os preços estavam 14% mais caros para mulheres. No estudo da FGV, 97% das brasileiras não deixaram barato: "Ser mulher é mais caro".

Lula pediu à Fazenda e ao BC medidas para reduzir os juros cobrados no rotativo do cartão: "Olha, como é que pode  um juro que é uma Selic por mês em crédito rotativo? Não tem justificativa".

Melhor seria olhar dentro de casa. No cartão de crédito parcelado, o BB tem uma taxa de 194% ao ano, mais alta do que as de Bradesco, Safra e BTG; para desconto de duplicatas, exige uma taxa anual de 22%, mais elevada que as de Itaú, Bradesco, Santander, BTG e Safra. Só para começo de conversa.

Em julho de 2019, quando Flávio Bolsonaro era filho do presidente da República e Dias Toffoli presidente do Supremo, o ministro da Corte suspendeu todas as investigações sobre corrupção de Flávio baseadas em dados sigilosos compartilhados pelo Coaf e pela Receita com o Ministério Público sem autorização prévia da Justiça (não havia essa exigência). Quatro meses depois, Gilmar Mendes usou o argumento de Toffoli para anular os relatórios do Coaf que embasaram a denúncia contra Flávio, que não deve nada à Justiça (pela intervenção de Toffoli). 

IN - Cinema: O Drama
OUT - Cinema: O Mago do Kremlin

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CLAÚDIO HUMBERTO

"Família Moraes agradece"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) sobre eventual fim da CPI do Crime Organizado

08/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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PL vê vantagem para Flávio após trocas estaduais

Concluído o prazo para renúncia de governadores e demais ocupantes de cargos do Executivo, além da janela do troca-troca partidário, a cúpula do PL avalia que o resultado foi positivo para Flávio Bolsonaro, que enfrentará Lula este ano. Nos governos, pouco muda com os vices no poder, mas o reforço pesa nas composições para o Senado. O Distrito Federal, com a governadora Celina Leão (PP), amiga de Michelle Bolsonaro, candidata ao Senado, é um palanque celebrado pelo PL.

Direita liderando

No eleitorado conservador do DF, a chapa Celina/Michelle puxa votos para Flávio, com apoio de Ibaneis Rocha (MDB), que disputa o Senado.

O que importa

Lula larga com mais governadores do que Flávio, que irá receber apoio de estados com mais eleitores: 57,3 milhões x 53 milhões.

Segundo turno

No PL, é certo um segundo turno com Flávio e Lula. O partido espera alta do senador em estados como Paraná, Goiás e Minas Gerais.

Cabos eleitorais

Os liberais ainda planejam somar mais votos após a janela partidária ter turbinado a bancada do PL na Câmara, acrescentando 10 deputados.

Gastos do governo superam R$1,5 trilhão no ano

Os gastos do governo superaram ontem R$1,5 trilhão em 2026, segundo a plataforma Ga$to Brasil, da Associação Comercial de São Paulo e da Confederação da Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). O governo federal é responsável pela maior parte das despesas: R$620 milhões. Os 27 governos estaduais custaram R$432 milhões e as mais de 5,5 mil administrações municipais, R$476 milhões.

Rombo crescente

O Impostômetro registra que foram tomados mais de R$1,1 trilhão em tributos dos pagadores de impostos; rombo de mais de R$400 milhões.

Pessoal federal

Os gastos do governo federal com pessoal e encargos somam R$80 bilhões. É a maior conta bancada pelo pagador de impostos, em 2026.

Outros poderes

O Ministério Público Federal consumiu R$2 bilhões com pessoal; o Legislativo, R$1,2 bilhão; e o Judiciário, R$43 milhões.

Almoço de granfino

Para quem ficou curioso e quer experimentar a carne de paca, que Janja cozinhou para Lula na Páscoa, vai ter trabalho para encontrar a iguaria legalizada. E prepare o bolso, no Mercado Municipal de São Paulo, por exemplo, o quilo do requintado quitute não sai por menos de R$250.

Se a moda pega

Palestrante de convescote bancado pelo Master, o ministro do STJ Benedito Gonçalves se declarou impedido de julgar os processos do banco. No Supremo, convidados de Daniel Vorcaro ainda estão inertes.

Redirecionamento

A campanha de Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência deve realinhar o discurso do pré-candidato e direcionar para o eleitor mais ao centro. O diagnóstico é que o eleitor mais à direita já definiu o voto em Flávio (PL).

Correlação?

O senador Carlos Viana (MG), que presidiu a CPMI do INSS, revelou que a pressão contra a investigação da comissão foi tão grande que chegou a ser ameaçado de “não ter partido” para concorrer nas eleições deste ano. Após encerrada a CPMI, ele deixou o Podemos e se filiou ao PSD.

Blá, blá, blá político

Para justificar intervenção no diretório gaúcho do partido, o PT citou “ascensão do fascismo global”, “ofensiva da ultradireita”, “violência internacional” e... forçou que o PT se alie ao PDT de Juliana Brizola.

Sempre na nossa

A ONG Ranking dos Políticos chama atenção para as 37 medidas de Lula de aumentar ou criar impostos desde 2023: “Quem paga a conta? Você no posto de gasolina, na loja online e na folha de pagamento”.

Dono desconhecido

Líder da oposição na Câmara, Gilberto Silva (PL-PB) informou que não houve resposta do requerimento enviado ao presidente do STF, Edson Fachin, para identificar o telefone vinculado à Corte flagrado nas investigações sobre o caso Banco Master. “O Brasil tem direito de saber”.

Escudos

“Será que a ONU irá se posicionar contra [o Irã] usar crianças como escudo humano?”, questiona deputado principe Luiz P. de Orleans e Bragança (PL-SP), “ou será que a ONU não condena mais terrorismo?”.

Pensando bem...

...cozinhe a paca, mas não importune a baleia.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

A Justiça no reino do Céu

O ministro Rafhael Barros Monteiro presidia o STJ e almoçava em Madri, com juízes do Supremo Tribunal do Reino da Espanha, entre eles Afonso Lopes Sena e a brasileira Maria Elisa Berenguer, secretária-geral da Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado. Conversavam sobre o interesse espanhol em casos fora de sua jurisdição (o juiz Baltazar Garzón processou Augusto Pinochet). Bem-humorada, ela perguntou a Lopes Sena: “Vocês também atuam no reino do Céu?” O magistrado espanhol respondeu de bate-pronto: “Não, no reino do céu só tem pessoa física...”.

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