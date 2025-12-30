Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Há estimativas que este escândalo é pior que a Lava Jato"

Deputado Marcos Pollon (PL-MS), após pedir impeachment de Alexandre de Moraes por envolvimento no caso do Banco Master

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

30/12/2025 - 07h00
Intimidação do BC pode não impedir vazamentos

Tentativa de intimidar o liquidante do Banco Master nomeado pelo Banco Central reforça expectativas de suposta “lista” de autoridades ligadas a negócios do banqueiro Daniel Vorcaro ou por ele beneficiadas. O temor é que Eduardo Félix Bianchini, funcionário de carreira do BC, liquidante do Master, informe seus achados à cúpula do BC ou, pior, que os vaze à imprensa. Nesse vale-tudo, a defesa de Vorcaro “acusa” o BC de usar Bianchini para obter informações do Master, tal o temor de vazamentos.

Naufrágio inevitável

“Parece a velha piada do náufrago que não tem dedos suficientes para tapar os muitos buracos no casco”, ironiza um ex-secretário do Tesouro.

Buraco no casco 1

Os segredos do Master poderiam surgir da quebra de sigilo na CPMI do INSS, mas Dias Toffoli impediu o acesso dos parlamentares aos dados.

Buraco no casco 2

A pedido dos investigados, o STF ordenou acareação de Ailton Aquino Santos, diretor de Fiscalização do BC, com aqueles que investigou.

Buraco no casco 3

No TCU, o ministro Jhonatan Santos também estaria agindo, segundo fontes do BC, para restringir a atuação de auditores nessa área.

Sob Lula, dívida pública fecha ano em R$10 trilhões

Pela primeira vez na História, o governo federal vai fechar o ano com a dívida pública acima dos R$ 10 trilhões. Ou seja, sob a batuta de Lula e cia., a dívida astronômica do setor público brasileiro supera, em 2025, o Produto Interno Bruto de 180 países, segundo dados do Banco Central. Para piorar, a dívida do governo brasileiro representa quase 80% do PIB nacional e, segundo projeção do Instituto Fiscal Independente (IFI) do Senado, o comprometimento do PIB deve superar os 82% em 2026.

Buraco federal

A “Dívida Bruta do Governo Geral” inclui também governos municipais e estaduais, mas o governo federal é responsável por 80% do rombo.

Doença crônica

Diretor do IFI, Marcus Pestana compara gastos do governo federal com doença crônica: “O desequilíbrio contamina e limita o horizonte do País”.

Por fora

A oposição lembra: em só três anos, Lula torrou R$ 324,3 bilhões fora do teto das regras fiscais, inclusive aquelas que ele e seu governo criaram.

Bagagem tem

Eduardo Bianchini, funcionário de carreira do BC liquidante do Master, tem experiência no assunto: também foi nomeado liquidante da “Um Investimentos S/A”, corretora liquidada pelo Banco Central em 2019.

Anota aí

Os salários dos servidores públicos do governo federal custam mais de R$ 416 bilhões por ano aos pagadores de impostos. O valor é 50% a mais que tudo distribuído pelo governo a título de Bolsa Família e BPC.

Agora vai?

Marcel van Hattem (Novo-RS) protocolou ontem pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, assinado por mais de 50 parlamentares, por crime de responsabilidade do ministro do STF no caso do Banco Master.

Detalhe

O novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes feito ao Senado pelo envolvimento no caso Master, pede a perda do cargo do ministro e “inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública”.

Espera sentado

Em 2019, início do governo Bolsonaro, os Correios anunciaram programa de demissão voluntária para 7,3 mil empregados. Só 4,8 mil aderiram. Agora, sob o PT, diz que vai “estimular” 15 mil demissões em dois anos...

Lógica ao contrário

O governo Fátima Bezerra (PT) vai pagar R$500/mês por até um ano a menores que cumpram “medidas socioeducativas” no Rio Grande do Norte. Diz que não é bolsa crime, nem incentivo ao crime, mas a grana é exclusiva para infratores. Quem não é menor infrator, não ganha bolsa.

Crime organizado

O senador Rogério Marinho (PL-RN) alerta para o avanço de facções no Rio Grande do Norte, que agora paga “bolsa” exclusiva para menores infratores. O número de presos faccionados cresceu 222% só em 2025.

Abrasileirado

Envolve até Tim Waltz, candidato derrotado a vice na chapa de Kamala Harris, o desvio de bilhões de dólares para creches, nos EUA. Parece até desconto associativo do INSS no Brasil: “creches” foram criadas, sem funcionários e sem atender crianças, receberam bilhões... e tudo sumiu.

Pensando bem...

...prejuízo em estatal no Brasil não é incompetência, é meta.

PODER SEM PUDOR

Existe jantar grátis

O falecido deputado Maurício Fruet (PR) era mesmo um gozador. Nomeado prefeito de Curitiba em 1983, ele cedeu a vaga na Câmara ao suplente Dílson Vanchin, marinheiro de primeira viagem. Fruet aplicou-lhe uma “peça”, dizendo que era praxe vender tudo o que havia no gabinete. Vanchin nem desconfiou dos valores irrisórios que pagou. Contou a amigos: “Dizem que o Fruet é esperto. Que nada! Fiz o melhor negócio da vida!”. Convidado para um jantar com a bancada, na despedida de Fruet, Vanchin soube então que o dinheiro era para pagar a conta do restaurante...

Claudio Humberto

"Sem a CPMI, a corrupção no INSS teria sido abafada pelo PT"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre as investigações da comissão mista

27/12/2025 06h02

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

“Sem a CPMI, a corrupção no INSS teria sido abafada pelo PT”
Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre as investigações da comissão mista

Decisão inédita pode anular liquidação do Master


Brasília assiste a movimento sem precedentes na história institucional brasileira: o Supremo Tribunal Federal (STF) sinaliza que pode interferir em decisão técnica do Banco Central e anular a liquidação do Banco Master, suspeito de irregularidades graves, demonstrando o poder de influência do banqueiro Daniel Vorcaro. Atos recentes do ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF, e ações do Tribunal de Contas da União (TCU) põem em xeque a autonomia do BC como regulador bancário.

Sem precedentes


O STF nunca antes questionou decisão técnica do Banco Central, órgão independente, por lei, para garantir a estabilidade financeira do país.

Sinalização


Toffoli reforçou a expectativa de reversão após ordenar acareação entre Daniel Vorcaro (Master) e o diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino.

BC virou alvo


Na acareação de terça (30), também com o ex-presidente do BRB, Vorcaro tentará desqualificar o trabalho de Aquino e seus auxiliares.

Caminho aberto


O TCU questiona a “velocidade” e até os fundamentos da decisão de liquidar o banco Master, pavimentando o caminho para sua reversão.

Rouanet vai pagar ‘homenagem a Lula’ no Carnaval


O Ministério da Cultura liberou captação de R$5,1 milhões para a escola de samba Acadêmicos de Niterói, do Rio de Janeiro, bancar desfile para o carnaval de 2026 que promete homenagear o presidente Lula. O enredo é dedicado “à trajetória pessoal e política do Presidente da República”, destaca ofício da oposição que cobra explicações da ministra Margareth Menezes, titular da pasta que liberou o caminhão de dinheiro.

Enredo conhecido


Quem cobra o ministério é o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que fala em preocupação quanto a “impessoalidade e moralidade”.

Data marota


A autorização foi publicada em 15 de dezembro, quando o Congresso se debruçava em esforço concentrado.

Desafinou


O nome do samba-enredo é “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A escola é a primeira a se apresentar.

Volta ao batente


Magno Malta (PL-ES) pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a suspensão do recesso parlamentar para “escrutínio público” dos fatos envolvendo o Master, o Banco Central e o Supremo.

Holofote


Dois ministros do Supremo figuraram nos assuntos mais comentados do “X”, ontem (26). Não foi exatamente pela atuação na corte, mas fora dela, que rendeu destaque a Dias Toffoli e Alexandre de Mores.

Juiz auxiliar


Apesar da pressa na acareação envolvendo agentes no escândalo do enroladíssimo Banco Master, marcada para terça-feira (30), o ministro Dias Toffoli (STF) não deve participar da sessão.

Nem aí


Pelegos que não têm dó dos Correios, beirando a falência, sofreram revés na Justiça e deverão manter ao menos 80% da força de trabalho durante a greve. Próxima audiência de conciliação será na segunda (29).

Em observação


O ex-presidente Jair Bolsonaro está sob observação e ainda pode ser submetido a outro procedimento cirúrgico. A equipe médica analisa o caso dos incessantes soluços do ex-presidente.

Expulsão direta


Não precisou de pedido de extradição do ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques, preso na madrugada de ontem (26) no Paraguai. A legislação paraguaia prevê a expulsão imediata de quem entra ilegalmente no país.

Barrados


Os dois barrados por Alexandre de Moraes (STF), impedidos de visitar Jair Bolsonaro, internado após procedimento cirúrgico, são irmãos de Michelle Bolsonaro. Um deles levava comida ao ex-presidente na PF.

6x1


O fim da escala 6x1 vai entrar no debate da Câmara no próximo ano, ao menos é o que garante o presidente da Casa, Hugo Motta (Rep-PB). Motta quer ainda pautar a regulamentação da inteligência artificial.

Pensando bem...
...para ter sucesso no STF, Silvinei Vasques deveria contratar certa banca de advocacia.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto


Os feitos de Mem de Sá


O ex-prefeito de Curitiba Gustavo Fruet (PSDB-PR) era candidato a vereador em 1996, na cidade, e visitou escolas com o pai, o saudoso deputado Maurício Fruet. Numa delas, um estudante resolveu testar o candidato, fazendo-lhe perguntas sobre vultos históricos como Juscelino, Getúlio Vargas, Jango etc. Até que, finalmente, atacou: “E Mem de Sá, o que ele fez pelo Brasil?” Maurício resolveu intervir, encerrando o papo e a insistência do pirralho: “Ele fez o que pôde, meu filho. Fez o possível! Bom dia, até mais!

Claudio Humberto

"Fatos dessa relevância têm que ser apurados"

Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), ao defender investigação do elo Master-Moraes

25/12/2025 06h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

“Fatos dessa relevância têm que ser apurados” 
Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), ao defender investigação do elo Master-Moraes 

Ala do PL acredita em Flávio candidato ao Senado


Nem todo o PL tem a certeza de que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) levará até o fim a candidatura ao Palácio do Planalto, em 2026, apesar de o senador garantir que sim. O cancelamento da entrevista à imprensa que Jair Bolsonaro havia marcado para ontem (23) suscitou desconfiança e boato, sempre à boca miúda. No partido, há quem tenha recebido o cancelamento como uma maneira de ainda não tornar pública a indicação do “zero um” para encabeçar a chapa presidencial.

Mala e cuia


Engrossa a teoria a mudança de domicílio eleitoral do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), que trocou o Rio de Janeiro por Santa Catarina.

Tem vaga


Com Flávio disputando mesmo a Presidência, avaliam alguns liberais, a vaga “garantida” do primogênito facilmente seria preenchida por Carlos.

Sobrenome é grife


O PL vê chance de levar as duas cadeiras do Senado no Rio, desde que um dos nomes seja de familiar do ex-presidente.

Castro na prancha


A segunda cadeira tem grande chance de ser de Cláudio Castro, mas há temor de inelegibilidade do governador carioca.

Deputados acumulam 4320 faltas ao longo de 2025


Com a já nada dura vida em Brasília, deputados federais acumularam mais de 4 mil faltas este ano. Nos registros da Câmara, a palavra “falta” é malandramente substituída por “ausência”, para não pegar tão mal. Na liderança das “ausências não justificadas” está Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que até foi cassado. No total geral está o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), 93 ausências, mas todas abonadas ou “justificadas”

Religiosamente


Líderes de presença são três: Zucco (PL-RS), Tadeu Veneri (PT-PR) e Socorro Neri (PP-AC). São 121 presenças e zero ausências.

Segue a lista


Seguindo o ranking dos faltosos: Carla Zambelli (PL-SP), com 28; Pedro Lupion (Rep-PR) e Daniel Barbosa (PP-AL), ambos com 15.

Só isso


Apenas 71 parlamentares tiveram algum respeito com o pagador de impostos, que sustenta tudo isso, e não registraram qualquer falta.

Hermanos


A Argentina é o País com maior movimentação de passageiros com o Brasil em 2025, 4,3 milhões. Na sequência, Estados Unidos (4,2 milhões), Chile (3,1 milhões) e Portugal (2,6 milhões).

Filme conhecido


É dar fim de ano que a turma dos aeroportos ameaça greve. Quando não é controlador de voo, são os pilotos e comissários, como é o caso. Estão em “estado de greve”, com assembleia marcada para segunda-feira (29).

30 de fevereiro


Entrevista coletiva dos Correios para explicar a reestruturação da falida empresa, que pediu R$12 bilhões em crédito, foi cancelada em cima da hora. A estatal alegou “problemas de agenda” e vai divulgar nova data.

Só Michelle


Apenas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pode visitar o enfermo marido durante tratamento cirúrgico. A defesa de Jair Bolsonaro tentou liberar dois filhos, mas Flávio e Jair Renan só com liberação judicial.

Milagre natalino


É perto de zero a chance de Rebeca Ramagem conseguir o desbloqueio das contas bancárias. Sem conseguir sacar o salário, a esposa de Alexandre Ramagem não tem como sustentar as duas filhas menores.

Impacto trilionário


O debut da reforma tributária, no próximo ano, com a substituição do PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS pelos IBS e CBS deve movimentar R$2,2 trilhões por ano. Por ora, o contencioso tributário ultrapassa os R$5,6 trilhões.

Hi, Mickey


Muitos ministros do STF não podem, já que o visto foi suspenso, mas o governador de São Paulo escolheu os Estados Unidos para passar as férias de fim de ano. O afastamento deve começar amanhã (26).

Feliz Natal


A coluna agradece aos estimados leitores e a companhia até esta reta final de 2025. Agradecemos pela confiança e desejamos um ano novo repleto de esperança e grandes histórias.

Pergunta no Polo Norte


Ainda podemos confiar no velho que usa vermelho?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto


Disque Márcio Fortes


Habituado a tratar pessoalmente assuntos do trabalho sem rodeios e diretamente tanto com políticos quanto com populares, o então ministro das Cidades no governo Lula, Marcio Fortes, se empolgou durante entrevista a um jornal carioca e autorizou a publicação do seu celular para qualquer dúvida de interesse público. O jornal publicou o número com destaque. Dias depois, durante reunião em Brasília, o ministro recebeu ligação a cobrar de uma senhora esbaforida, que se identificou como moradora de Duque de Caxias (RJ). “Ministro, pelo amor de Deus, estou passando mal aqui na rua, me chame uma ambulância porque ninguém me ajuda.” Marcio Fortes interrompeu a reunião e ligou para o Samu da cidade, que socorreu a idosa.

