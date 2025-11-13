Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Homens que fazem guerra se estivessem aqui, iam perceber que é muito mais barato colocar...

US$ 1,3 trilhão para acabar com o problema climático do que colocar US$ 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado", de Lula, na abertura da COP30

Giba Um

Giba Um

13/11/2025 - 06h00
Será lançado no primeiro semestre de 2026 um dos livros mais comentados nos Estados Unidos este ano: "O Império da IA" (Rocco) narra os bastidores da Open AI, a criadora do ChatGPT, hoje liderada por Sam, empresa que teve em seus primeiros tempos participação direta de Elon Musk.

MAIS: escrito pela jornalista Karen Hao, o livro mostra as disputas corporativas entre bilionários do Vale do Silício e na corrida das gigantes digitais pelo protagonismo na tecnologia. Previsão de Hao no livro: "Governar a IA é governar o futuro da humanidade".

O poder da escolha

Com mais de 40 anos de carreira e prestes a completar 52 anos (próximo dia 30), a apresentadora e empresária Angélica revelou em entrevista ao Gshow, que a maturidade e o crescimento dos filhos lhe deram o poder de escolher os trabalhos, mas o ritmo continua praticamente o mesmo, ela só direciona sua energia para aquilo que considera positivo e autêntico em sua visão. “Abre um espaço na cabeça da gente porque não adianta querer acumular coisas, né? Aquela famosa frase ‘tudo não terás’, não dá pra você achar que consegue tudo. Então, se você se dedica a uma coisa, aquela coisa vai sair muito bem-feita. E eu me dediquei muito aos meus filhos, eles saíram bem-feitos. Hoje tenho mais tempo. Eles nem querem muito que eu fique no pé deles, ao contrário. Mas tenho muito mais tempo para a minha cabeça”. Com um novo programa na GNT e ao vivo, está feliz com a repercussão. “Estou muito feliz por essa ideia que saiu da minha cabeça ter se tornado realidade desta forma, porque podia também ter sido um surto. Fazer um programa ao vivo, em que as pessoas comem, conversam, bebem, trocam ideia. São pessoas diferentes, que não se conhecem. Podia ter dado errado, até por ser ao vivo. Todo mundo mais tenso. Porque todos estão acostumados com a edição”. Mas, para manter o ritmo, semelhante aos de tempos atrás, dedica-se ao muay thai, à musculação e ao pilates — este três vezes por semana, todos ligados à meditação, prática iniciada após um acidente de avião em 2015. “Medito todos os dias. Tem dia que consigo meditar meia hora,  em outro uma hora e meia. É um processo que vai fazendo a vida mudar para você. Vira um vício bom. O corpo pede, a mente pede e vira uma coisa tranquila para fazer”.

É o Brasil que dorme em serviço

O funcionalismo público, por muitas vezes, é o principal detrator de sua imagem - entre pobres ou ricos. Um exemplo foi dado, sábado passado, no hangar da Líder Taxi Aéreo, no Rio de Janeiro, nas proximidades do Galeão. Donos de jatos, indo para distantes e diversas paragens, se enfileiravam na sala que antecedia a fiscalização da bagagem de mão pela Receita Federal. O agente da Polícia Federal, também na sala, esperava com a expressão de que não era com ele. Alguns perguntaram onde estavam os homens da Receita. Funcionários da Líder responderam baixinho que eles estavam dormindo e pediram para não serem chamados de madrugada. Um dos donos de jatinho esperneou e o funcionário da Líder avisou: "Não adianta, meu padrão! Eles dormem sempre".

Água de Alckmin

Mais discreto do que o esbanjador casal Lula-Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também empurra amarga fatura nos pagadores de impostos para bancar o custeio do Palácio do Jaburu, residência oficial do socialista e da esposa, Lu Alckmin. A conta de água do palacete que tem a família Alckmin como inquilina já passou dos R$ 124 mil apenas este ano. Mês de seca em Brasília, julho registrou o maior consumo e maior fatura: R$ 25,6 mil. A conta do vice nem coça os gastos de Lula. Entre janeiro e julho, o Alvorada gastou R$ 334,4 mil só com água. O vice soma as quatro maiores contas de água do palácio, entre R$ 18,9 mil e R$ 25,6 mil.

Inspirado no 007

A matriarca do clã Kardashian-Jenner, Kris Jenner, completou 70 anos na última quarta-feira (5), mas a comemoração só aconteceu no final da semana, numa festa inspirada nos filmes do 007, do personagem James Bond. E fez uma brincadeira com o logo usando o 0070. Para entrar no clima, até um minicassino foi montado na mansão de Jeff Bezos e Lauren Sanchez, que cedeu o local e claro,  eram  um dos convidados. Entre tantos presentes, além do “marido” Corey Gamble (não são casados oficialmente) e das famosas filhas (Kourtney, Kim, Khlóe, Kendall e Kylie), a festa contou com convidados para lá de ilustres como o príncipe Harry e Meghan Markle, Oprah Winfrey, Paris Hilton, Mark Zuckerberg e sua esposa, Priscilla Chan, Hailey e Justin Bieber, Vin Diesel, Adele, Selma Blair, Tommy Hilfiger, Mariah Carey, Stevie Wonder, Sarah Paulson, Naomi Watts, Gayle King e Tristan Thompson, entre outros .  Ao compartilhar algumas fotos da festa, descreveu: “Me sinto tão abençoada por ter a minha preciosa família e todos os meus lindos amigos reunidos para uma noite para celebrar e fazer estas memórias incríveis juntos!”. Uma festa bem grandiosa que contou com show exclusivo de Bruno Mars.

Dando um tempo

Mateus Simões se filiou ao PSD de Minas Gerais, ganhou até festa de recepção à sua nova legenda e praticamente demonstrava que Gilberto Kassab o escolhera para disputar o governo do estado. Ao mesmo tempo, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e também do PSD, sentia-se afastado da disputa, mesmo sendo o favorito de Lula. A partir daí, resolveu dar um tempo: de um lado, espiava se poderia disputar o Planalto por outro partido; de outro, se não for escolhido para o STF, deixaria a política quando terminar seu mandato de senador.

Rebelião silenciosa

Há um ano em tramitação no gabinete do ministro Cristiano Zanin, o inquérito sobre a venda de sentenças está no centro de uma rebelião silenciosa no STJ contra o STF. Alguns ministros se dizem constrangidos em julgar no STJ casos de escritórios de advocacia de parentes de ministros do STF. Há pouco tempo, o STJ mudou o rumo de um julgamento porque uma das partes era defendida por advogados do escritório de Valeska, mulher de Zanin, o que "provocava desconforto em alguns pares". Do seu lado, Zanin tem conduzido o caso com total discrição e de forma séria.

Pérola

"Homens que fazem guerra se estivessem aqui, iam perceber que é muito mais barato colocar US$ 1,3 trilhão para acabar com o problema climático do que colocar US$ 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado",

 de Lula, na abertura da COP30, em Belém. 

Embrapa conhece o solo 1

A Embrapa vai dar uma de suas valiosas contribuições ao agronegócio no Brasil. A estatal deverá levar à COP30 novos mapeamentos de solo que prometem trazer avanços significativos para a produção rural. O sistema congrega dados sobre a erodibilidade dos solos, aptidão agrícola das terras e estoque de carbono orgânico. No Ministério da Agricultura, o mapeamento já é visto como importante subsídio para a formulação de políticas públicas e a destinação de recursos com base em informações técnicas sobre as melhores regiões para o plantio. 

Embrapa conhece o solo 2

O mapa da erodibilidade expõe as áreas mais suscetíveis à perda de solo e à degradação, fornecendo base para decisões sobre o uso e conservação. Já o de aptidão agrícola, produzido em parceria com o IBGE e o Ministério da Agricultura, oferece uma leitura precisa do potencial produtivo das terras brasileiras, cruzando geografia, clima e sustentabilidade. Mas é o mapeamento de estoques de carbono que traduz com mais nitidez o alcance desse trabalho. Ele permite mensurar, com precisão inédita, o papel dos solos na captura e armazenamento de carbono. É o dado essencial para a consolidação do país como protagonista do mercado global de créditos de carbono. 

Mais um fundo

Enquanto tenta arrancar algum dinheiro dos ricaços com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), Lula não abre a boca sobre o Fundo Amazônia, lançado por ele mesmo em 2018 e sob a administração do BNDES. Este ano, o Fundo Amazônia ainda viu pingar doações, uma da Suíça, CHF 5 milhões, e outra da Irlanda, US$ 5,8 milhões. Ao longo de 17 anos, as doações somaram R$ 4,5 bilhões. Esse TFFF é uma cópia do Acordo de Paris, firmado em 2015, prometendo US$ 100 bilhões por ano (nunca rendeu um tostão). Enquanto o governo chora no Congresso, Lula promete US$ 1 bilhão no TFFF.

Mercosul ignora

As ausências de países do Mercosul e principalmente do Brics, muito festejados por Lula, expuseram ao mundo o fracasso da reunião de cúpula que antecedeu debates do COP30. O caso mais grave foin do Mercosul, justo quando Lula ocupa a presidência rotativa do organismo. Diplomatas apostam que o boicote foi liderado e até organizado pelo argentino Javier Milei. Os parceiros da China, Rússia, Índia e África do Sul também não vieram. E até o uruguaio Yamandu Orsi, esquerdista eleito no continente, não deu as caras.

Convocação

Se dependesse só da Polícia Federal, Jair Bolsonaro cumpriria sua pena em casa. Alguns acham que ele poderia repetir a prisão de Lula na PF de Curitiba. Outros não querem o ex-presidente nas dependências da PF em Brasília. Alegam que não possuem condições para obrigá-lo, devido às duas doenças, e recomendam prisão domiciliar. Mais: o que muitos bolsonaristas querem de Bolsonaro é um tipo de manifesto, de ordem ou até bilhete. Nas redes, tem aparecido uma convocação de Bolsonaro "à lua", mas é "criação de computador" e dura segundos.

Deixado de lado

À medida em que se aproxima sua prisão em regime fechado, Bolsonaro tem sido deixado de lado, segundo levantamento no sistema  do STF, que aponta uma redução de 74% de agosto para cá, no número de pedidos para visitá-lo. Nas primeiras quatro semanas de sua prisão domiciliar, ainda segundo o mesmo levantamento, foram 123 pedidos de visitas. Nos últimos 30 dias, esse total caiu para 32. Em novembro, até agora, foram 12 solicitações. A propósito: Alexandre de Moraes tem vetado, seguidamente, três pedidos de visitas de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Não esquece o processo que ele enfiou na Justiça sobre fraude no processo eleitoral brasileiro.

Mistura Fina

Inimigos bolsonaristas dos ministros do Supremo estão estampando nas redes fotos de Luís Roberto Barroso, agora aposentado, chorando por ter suspenso seu visto de entrada nos Estados Unidos. Perdeu uma boa temporada em sua casa de R$ 22 milhões em Miami e as aulas que daria em Harvard. Em janeiro, dará um curso na Sorbonne, em Paris, para onde tem viajado com frequência. O ex-ministro pode até lamentar essas medidas, mas acredita que, em pouco tempo, serão revogadas. Mais: Barroso já começou a planejar seu livro de memórias, não apenas no Supremo, mas dos 15 anos até agora.
 
No PT e entre aliados mais chegados, há uma certeza do que Lula fará, com grande ênfase na campanha que fará para disputar sua reeleição (quarto mandato) no Planalto: vai prometer recriar o Ministério da Segurança Pública. É uma promessa velha, já constava de seu programa para 2022, mas Flávio Dino foi convidado para o Ministério da Justiça e convenceu Lula a manter Segurança Pública na pasta. Também Ricardo Lewandowski, para aceitar a Justiça, pediu que a Segurança viesse junto.

A defesa de Bolsonaro já prepara novo recurso para a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) contra a condenação do ex-presidente por suposto golpe de Estado após as eleições de 2022. No primeiro, o voto (seguido pelos demais da 1ª Turma de Alexandre de Moraes era rápido: "Não assiste razão ao Embargante, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração". Para o próximo recurso, o ministro Flávio Dino poderá declará-lo "protelatório" e acabar com a festa.
 
A ausência de governantes na cúpula da COP30 foi constrangedora: apenas 17 chefes de Estado e de Governo apareceram. O Planalto espera outros e poderão ser 29 no total. A presença desses signatários em versões anteriores variou entre 75 e 120, A Cúpula da Terra na Rio-92, atraiu 108. Dos 17 em Belém, três deles são chefes de Estado, não governam: os reis da Suécia, o príncipe de Mônaco e o presidente da Finlândia.

In – Ergométrica horizontal
Out – Ergométrica vertical
 

CLAÚDIO HUMBERTO

"O instituto CPMI está sendo desmoralizado"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre STF blindar suspeitos e dificultar investigação

11/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Gilmar desdenha do Congresso e revolta CPMI

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Pode-MG), protestou ontem (10) contra o ministro do STF Gilmar Mendes, acusado de desdenhar do Congresso no habeas corpus usado para blindar Igor Delecrode, suspeitíssimo no roubo bilionário a aposentados. O relator Alfredo Gaspar (União-AL) disse que, aos 28 anos, Igor ficou milionário com dinheiro roubado. “Isso não pode ficar assim”, protestou Viana. Ele diz que, para Gilmar e STF, o Congresso “não vale absolutamente nada”.

R$1,4 bi roubados

Convocado para depor como testemunha, Igor Dias Delecrode é acusado de participar do esquema que roubou R$1,4 bilhão de aposentados.

Mudança ‘artificial’

Gilmar disse que a condição de investigado “não pode ser artificialmente modificada” para testemunha, que o obrigaria a respondera às perguntas.

Impondo limites

O senador Rogério Marinho (PL-RN) cobrou da Câmara que vote projeto do Senado impondo limites ao poder cada vez mais exacerbado do STF.

Desmoralização

“A investigação da CPMI é autônoma e não se confunde com a da Polícia Federal”, diz Marinho, que vê o STF tentando desmoralizar o Congresso.

Estudo indica que 84% da Amazônia é preservada

Estudo da Embrapa Territorial apresentado na COP30, em Belém (PA), desfaz mutas mentiras repetidas exaustivamente sobre “destruição da Amazônia”. Esse levantamento aponta que está “protegida, preservada ou conservada” 83,7% da vegetação nativa do Bioma Amazônia no Brasil. As áreas não-preservadas incluem a hidrografia (todos os rios), que toma 1,7% da região, e todas as terras produtivas. O “agro”, tão criticado por Lula, o PT e ONGs brasileiras e estrangeiras, consumiram apenas 14,1% de todas as terras da região.

Seis vezes

Para cada hectare de uso agropecuário há quase seis (5,9) hectares de área destinada à proteção e preservação, aponta o estudo da Embrapa.

É obrigatório

Produtores rurais dedicam 27,4% dos imóveis à preservação, aponta o estudo da Dra. Lucíola Magalhães, da Embrapa Territorial.

Responsabilidade direta

O estudo da chefe adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento aponta: um terço da vegetação nativa está sob responsabilidade de imóveis rurais.

Poder agonizante

“O Senado precisa ter coragem de se levantar e dar resposta”, disse o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, indignado com palavras de Gilmar Mendes desdenhando do Poder Legislativo.

Impedir a investigação

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) avalia que não se trata mais de habeas corpus do STF para ladrões evidentes não respondam perguntas. “Isso avançou para impossibilitar a investigação”, disse ele.

Raposa no galinheiro

O suspeitíssimo depoente Igor Dias Delecrode, o blindado do dia do STF na CPMI, é especialista em auditoria e controladoria, tem até pós-graduação. Caso típico de raposa que sabe o que fazer no galinheiro.

Pai de primeira viagem

O deputado Maurício Marcon (Pode-RS) reapareceu na CPMI do INSS. Pai de primeira viagem, estava cuidando a filha. Disse que irá educá-la para que não vire uma ladra, como o blindado do dia, Igor Delecrode.

Embromation office

É muito curiosa a reação agressiva de funcionários do Nubank contra a obrigatoriedade de aparecer apenas dois dias por semana no local de trabalho. Antes disso, o Itaú desnudou a turma do “embromation office”.

Bye, bye, NY

Após a vitória em Nova York de um tipo de esquerda que odeia os EUA, o ator Sylvester Stallone irá sair da cidade onde viveu por 40 anos. Citou a degradação de uma cidade que, diz ele, já foi “o melhor lugar da Terra”.

Blindar não dá

Relator da CPMI da gatunagem do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), voltou a criticar a “vergonhosa blindagem” a depoentes no colegiado e questionou a regalia concedida a Igor Delecrode, ex-dirigente da Aasap.

Vítima e julgador

Carlos Jordy (PL-RJ) criticou Alexandre de Moraes por tornar réu Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor que o denunciou. Ele lembrou que Moraes é, ao mesmo tempo, acusado, acusador e julgador”.

Pensando bem...

...evento ruim afugenta até o anfitrião.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Presente de aniversário

Carlos Sodré, secretário particular do então prefeito de Salvador, João Henrique, reuniu os amigos em uma churrascaria, na noite de terça, para comemorar o aniversário. Na hora do discurso, falou demais, reclamou do emprego. “Você está se demitindo?” disparou João Henrique. “Estou”, blefou Sodré. “Então, o senhor está demitido” finalizou o prefeito. A festa seguiu e dias depois o Diário Oficial publicou a demissão de Sodré.

Giba Um

"A Amazônia não é feita só de fauna e flora. Não adianta ficar de romantismo e achar que vamos...

...preservar a floresta se o povo que vive nela estiver passando fome", de Helder Barbalho, governador do Pará, endossando discurso de Lula na COP30, em Belém

11/11/2025 06h00

Giba Um

Giba Um

O deputado federal Tiririca (Francisco Everardo Oliveira Silva) saiu do PL e se filiou ao PSD. E também trocou São Paulo pelo Ceará, seu estado. E está avisando que fará "um mandato sensacional "com apoio do novo partido Tiririca foi eleito pela primeira vez em 2010.

MAIS: na época se tornou o deputado mais votado do país, com mais de 1,3 milhão de votos. Manteve sua atuação política durante anos em São Paulo, mas agora quer fortalecer a legenda no Ceará. É uma conquista de Gilberto Kassab: Tiririca é "um puxador de votos”

Giba Um

Celebridades na pista

No domingo (9) aconteceu o 21º Grande Prêmio de Fórmula 1,  da temporada de 2025, no  Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os protagonistas da temporada de 2025 são praticamente os mesmos do ano passado (Max Verstappen, da Red Bull; Lando Norris, Mclaren; Charles Leclerc, Ferrari; Oscar Piastri; Mclaren; George Russell, Mercedes; Lewis Hamilton- Ferrari) com alteração de um ou outro nome e de posição.  Numa corrida onde Lando Norris (McLaren) praticamente liderou de ponta a ponta, teve como companheiros de pódio Kimi Antonelli (Mercedes) em segundo lugar e Max Verstappen (RBR) em terceiro. Infelizmente o brasileiro estreante Gabriel Bortoleto (Sauber), não conseguiu nem completar uma volta. Um dos pilotos mais queridos Lewis Hamilton (tem título de cidadão honorário do Brasil desde novembro de 2022), também abandonou a corrida na 37ª volta. O Hino Nacional deste ano foi conduzido pelo cantor Thiaguinho. Se na pista o quase previsível aconteceu, uma legião de celebridades movimentava os bastidores dos boxes e da área vip também, com encontro até de ex-casais. Entre tantos presentes estavam  Kelly Piquet, Di Ferrero e Isabeli Fontana, Virginia Fonseca, Cauã Reymond, Bruna Biancardi, Pedro Scooby, Rayssa Leal, Caio Castro, Bruna Marquezine, Giulia Buscaccio, Jade Picon, Giovanna Lancellotti, Bella Campos, Mariana Goldfarb,  Monique Alfradique, entre outros.

Quem sobe, quem desce

Às vésperas da reunião do Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, protagonizou uma comédia de erros, segundo os analistas. Em sua fala no evento Bloomberg Green 30, na semana passada, Haddad estava irreconhecível. Com a feição cansada e longe de sua habitual serenidade, Haddad literalmente fuzilou Galípolo, como se o Banco Central fosse só de seu ex-secretário executivo na Fazenda e não de um colegiado, afirmando que era "inadmissível" a manutenção de uma taxa de juros de 15%, o que significava uma taxa real de 10%. A cena mostra inflação com tendência de baixa, segundo o boletim Focus, os recursos externos retornam ao país; o câmbio apreciou; os indicadores antecedentes da atividade econômica apontam para cima; e até a farra fiscal foi (na margem) contida. A indústria vinha se recuperando e voltou a descer a ladeira. Haddad poderia até ter razão. Mas o tom usado e o timing desastroso politizaram de tal forma a deliberação do Comitê que a decisão não poderia ser outra a não ser manter os juros, sob pena de desmoralizar o BC independente.

Contra a banca

Fernando Haddad abriu fogo contra a banca, afirmando que essa taxa somente serve às instituições financeiras, que as defendem com radicalidade. Para valer, Haddad simplesmente vocalizou Lula e não monologou tratados sobre política monetária. Ela sabia da decisão: o ministro e Galípolo se falam dia sim, dia não. O momento é que foi mal. A dura intervenção sinaliza uma possível fissura nas relações entre eles (foi Haddad que levou Galípolo para o BC). Foi uma derrota para o próprio Haddad, especialmente as apostas são de mais seis meses de 15% de Selic.

Giba Um

Um beleza especial

Dandara Queiroz, que é de Araçatuba, no interior de São Paulo, e foi criada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, fez história na edição da São Paulo Fashion Week ao apresentar-se para dez marcas diferentes, tornando-se a modelo que mais desfilou durante esse evento. Além de sua carreira como modelo, Dandara atua como atriz, tendo participado da novela “No Rancho Fundo” e do especial “Falas da Terra”, veiculado pela TV Globo; ela também percorre o Brasil interpretando Maria Cabocla no musical “Torto Arado”. Agora, ela está dando os primeiros passos na música, trabalhando em seu álbum de estreia. Apesar de sua origem indígena, Dandara se sente um pouco desconfortável com esse rótulo. “Ninguém me chama de atriz e modelo. Todo mundo fala atriz indígena, modelo indígena”. Por esse e outros motivos  se tornou ativista de causas indígenas: “Quero contribuir para o mundo, não quero status. Mas com liberdade financeira, para poder viajar para onde quiser. Sou assim, sou do mundão”. Em uma conversa com a revista Ela, Dandara compartilha que desenvolveu compulsão alimentar e bulimia após uma experiência profissional que não teve sucesso. Atualmente, está se tratando com terapia e acompanhamento médico.

Giba Um

Como funciona

Hoje, a equipe econômica funciona como Haddad , pensa com exatidão igual a ele. Não há choques, assim como não há no BC. Só que a gangorra é implacável: Gabriel Galípolo sobe,  Fernando Haddad desce. Como funciona: o Copom tem nove membros: um presidente do BC e oito diretores. Desses oito, Lula indicou seis diretores. Tem, portanto, maioria. Só que esses oito têm sido unânimes em suas decisões e não deverão mudar. Nos tempos de Bolsonaro, eram quatro indicados pelo Capitão, quatro, não, mais Roberto Campos Neto.

"Pulinho"

O presidente Lula adora momentos especiais que sirvam para fotógrafos de plantão em eventos: na semana passada, na hora de retratar todos os governantes que participariam da COP30 entrelaçou mãos com os que estavam mais próximos mas a "corrente" parou depois uns três ou quatro. De quebra, levantou polegares, uma de suas marcas. Em outra ocasião, quando foi cumprimentar Daniel Chapo, presidente de Moçambique, deu um "pulinho": o visitante tem 2,04m de altura e Lula, 1,68m. Já o francês Emmanuel Macron faz outro estilo: jantou ao lado de Daniela Mercury, conversou durante uma hora e avisou: "E já marcamos um encontro em Paris".

Pérola

"A Amazônia não é feita só de fauna e flora. Não adianta ficar de romantismo e achar que vamos preservar a floresta se o povo que vive nela estiver passando fome",

de Helder Barbalho, governador do Pará, endossando discurso de Lula na COP30, em Belém.

Cemitério de lei

Presidente da Comissão que discute a PEC da Segurança, o deputado Aluísio Mendes (Rep-MA) revelou que, só neste ano, a Câmara aprovou 40 projetos para reforçar o combate à criminalidade, mas encaminhado ao Senado, foram para a gaveta. Especialista em segurança e policial federal por 35 anos, Mendes destacou que os projetos seriam muito úteis e endureceriam penas. " Senado tem sido um cemitério de leis de combate ao crime". E lembrou que a PEC da maioridade penal, aprovada pela Câmara em 2016 por 399 votos, é ignorada pelo Senado até hoje.

Filho escolhido

Malgrado o governador Tarcísio de Freitas continue repetindo, publicamente, que concorrerá à sua reeleição em São Paulo, depois da guerra das 121 mortes, há quem aposte que ele voltou a falar sobre a disputa presidencial com os mais chegados para desespero dos governadores pré-candidatos ao Planalto. Tarcísio também tem falado com o Centrão e com o senador Flávio Bolsonaro, especialmente depois dos novos ataques de Eduardo Bolsonaro. Tarcísio estaria bem-informado sobre a decisão de Bolsonaro para bater o martelo no nome escolhido para a disputa presidencial: nada menos do que o próprio Flávio, antes cotado para ser vice do governador de São Paulo.

"Duas vezes"

O veterano jornalista bolsonarista Augusto Nunes tem se esforçado no que se pode chamar de "campanha com exemplo", nas redes sociais. Defende que Bolsonaro, depois de terminados os recursos, não pode ir cumprir pena na Papuda, "tanto por ser ex-presidente, quanto a seus problemas de saúde", acrescentando que seus inimigos "gozam de seu intermitente soluço" que considera um sofrimento. De outro lado, usa o exemplo da prisão de outro ex-presidente da época: "Lula ficou numa sala da Polícia Federal com cama, mesa para comer, chuveiro quente, TV e namorada duas vezes por semana".

Mais um

Não é apenas o iate luxuoso Iana 3 que a comitiva de Lula usa para curtir a temporada no Pará. Como a comitiva é enorme - o que não chega a ser novidade - a tropa conta ainda com outro iate de apoio, o Paiva Neto, com mais suítes. E assim como aluguel e mais gastos do Iana 3 são classificados como “sigilosos", também a festa do Paiva Neto está sendo direcionada igualmente para o bloco de "gastos confidenciais".

Segunda mais quente 1

Belém, sede da primeira COP na Amazônia, enfrenta há duas décadas temperaturas 1,5°C acima de sua média, segundo estudo publicado pela Universidade Federal do Pará. Esse aumento de temperatura foi o limite estabelecido pelo Acordo de Paris para a média global a fim de evitar impactos mais severos das mudanças climáticas. A cúpula, portanto, não será apenas da floresta, mas de uma imersão literal que a COP30 tem o desafio de esfriar.

Segunda mais quente 2

"Belém está mais quente e menos ventilada. É um exemplo de mudança climática. Ficou mais difícil até dormir para a maioria da população, que não tem ar-condicionado", diz Everaldo Barreiros, da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal do Pará. E esse presente tórrido deverá ser seguido por um futuro infernal. Uma pesquisa da ONG International CarbonPlan já havia projetado que Belém será a segunda cidade mais quente do mundo em 2050, atrás apenas de Pekanbaru, na Indonésia.

Mistura Fina

Gilberto Kassab, dono do PSD, que continua dizendo que Lula pode surpreender em 2026, ou seja, teria chance de vencer, ainda não definiu quem seu partido vai apoiar, mas deixa claro que "não será Lula". Diz que o PSD está entre Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Jr. (PSD) e Eduardo Leite (PSD). Observadores mais lúcidos acham que Kassab fala "para inglês ver": ainda quer ser vice de Tarcísio.

Nem mesmo a blindagem aos convocados pela CPMI que investiga a roubalheira do INSS fez o relator, Alfredo Gaspar União-AL) perder tração na apuração da gatunagem. Promotor experiente, acelerou a condução dos trabalhos e protocolou, em quatro dias da semana passada, 160 novos requerimentos. Gaspar cita nomes ligados ao "Careca do INSS" e ao irmão de Lula, Frei Chico, com suspeita proteção. "Todos têm padrinhos políticos", ele garante.

Alfredo Gaspar diz ainda que a nova leva de requerimentos vai trazer novas novidades para as investigações mostrando que "estamos no caminho certo" E mais: Em alguns casos, já na quarta camada de afastamento de sigilo bancário e fiscal", explica o relator. Além de pedidos de convocação e convite, quebras de sigilos de comunicação e bancário, há até aquisição de jatinhos. As apurações indicam um estruturado esquema de desvio e lavagem de dinheiro, com consultorias, sindicatos, Bancas de advocacia e outros.

Nem tudo são contratempos para as delegações de estrangeiros na COP30: alguns imprevistas viram até alegria. A sede da Cúpula não ficou pronta e as reuniões bilaterais foram transferidas para o Museu Goeldi. Os visitantes se extasiaram com a exuberância do parque zoobotânico, habitado por aves raras, tamanduás e jacarés. E posaram sorridentes aos pés de uma sumaúma de 120 anos e 70 metros de altura.

Sumaúma é uma árvore gigante da Amazônia, chamada pelos indígenas de "Rainha da Floresta" ou "Mãe das Árvores". Tem raízes profundas que armazenam água que ajuda a irrigar vizinhos. Seus frutos contêm fibra leve usada para almofadas e colchões. Tem seiva usadas no tratamento de conjuntivite e malária e as folhas jovens podem ser consumidas em saladas. Em Belém, tem até um shopping center batizado de sumaúma.

In – Espaguete à carbonara
Out – Macarrão à putanesca

