"Imagem de pessoa mandada prejudica autoridade do presidente"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com IOF, governo Lula toma 122% a mais do cidadão

Ao aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o governo Lula (PT) e Fernando Haddad (Fazenda) vão provocar reação em cadeia que, na prática, fará com que o governo arranque 122% a mais do bolso dos pagadores de impostos somente com esse tributo. Segundo estimativas da empresa de consultoria de Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES, o mais grave é que o aumento do IOF fará disparar em 31,5% o custo efetivo do financiamento no Brasil.

Um terço a mais

A RC Consultores mostra a taxa efetiva do crédito no Brasil vai saltar de 26,4% para 34,7%, quase um terço a mais.

Alteração irregular

De acordo com o estudo, o IOF é tributo regulatório e não pode ser usado para reforço do caixa do Tesouro, como Haddad confessou.

Maior carga da História

A carga tributária no governo Lula já subiu para 34,2% em 2024, segundo outro levantamento, da FGV. É a maior das últimas décadas.

Brasileiro esfolado

Para o professor Paulo Rabello de Castro, “o contribuinte seguirá sendo esfolado, se depender do governo Lula”

Motta vira garoto de recados sem consequências

Em geral medroso na relação com Lula (PT), mas uma vez, o presidente da Câmara, Hugo Motta, garantiu as manchetes, ao afirmar que o Brasil “não precisa de mais imposto" e sim de “menos desperdício”. Referia-se ao aumento do IOF, decretado de surpresa sexta (23), que condena à morte empresas de varejo, de margem apertada, que não sobrevivem sem crédito, e prejudica muito, entre outras, as seguradoras. Apesar da súbita valentia, não se espera de Hugo Motta iniciativas concretas.

Na corda bamba

Empresas de varejo como Magalu, com margem de lucro de apenas 1,14%, sobrevivem com muitas vendas e crédito farto. Ou quebram.

Apenas palavras

Motta nem menciona possível apoio ao projeto de decreto Legislativo do deputado André Fernandes (PL-CE), que suspende o decreto do IOF.

Perderam o juízo

Além de atentar contra setores importantes da economia, o decreto de Lula converte imposto de regulação em um truque para arrecadar mais.

Farra recorde

O governo Lula se lambuza nas viagens: torrou R$32 milhões em quatro dias, de 19 a 23 deste mês. A Controladoria-Geral da União (CGU), que parece nada controlar, atualiza esses gastos a conta-gotas, no Portal da Transparência. Foram R$17 milhões nos quatro dias anteriores .

Viajar é Esporte

O ministro André Fufuca (Esporte) é o servidor que mais gastou com viagens este ano, segundo o Portal da Transparência. Foram R$158 mil em passagens e outros R$10 mil embolsados a título de diárias.

Depende do freguês

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se defendeu do inquérito aberto pela PGR, mesmo com a procuradoria tendo dito primeiramente que ele tinha uma atividade lícita. Diz que no Brasil, “a justiça depende do cliente".

Imagina na França

O tapa da primeira-dama da França no marido Emmanuel foi o assunto mais comentado do X (Brasil) e o 4º tema mais buscado no Google Brasil. Só perdeu para a convocação da Seleção de Carlo Ancelotti.

Censura progressiva

Para o senador Carlos Portinho (PL-RJ), estamos a um passo da instituição da censura de fato e reconhecida no Brasil: “A Advocacia-Geral da União, Lula e Supremo Tribunal Federal trabalham nisso”.

PE: mais energia

A Eletrobras entregou nova linha de transmissão de 25km entre Escada, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca (PE). O investimento de mais de R$260 milhões foi autorizado pela Aneel em 2019, governo anterior. A empresa projeta faturamento de R$23 milhões anuais.

PT de fora

Comendo poeira no diálogo com trabalhadores de aplicativos, o governo Lula ficou de fora, na Câmara, dos cargos de comando da comissão sobre o tema. A presidência é do PL e a relatoria do Republicanos .

Trocou

Chegou ao fim o longo período de filiação do deputado Osmar Terra (RS) ao MDB, quase 40 anos. Ele vai mudar para o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem foi ministro da Cidadania.

Pensando bem...

…na França, pelo menos o tapa na cara não é na população.

PODER SEM PUDOR

Tribunal da beleza

O então presidente do Tribunal Superior do Trabalho Francisco Fausto conduzia uma reunião quando chegou um grupo de alunos da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia. Como alguns portavam máquinas fotográficas, o ministro brincou: “Escolham os melhores ângulos, quero os ministros bem bonitos nas fotos.” Ante o pipocar de flashes, sem alterar a sisudez no julgamento dos processos, alguns ministros ajeitaram discretamente as gravatas, as togas e – quem ainda os tinham – até os cabelos.