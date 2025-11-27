Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Investidor é vítima de um "crime" financeiro

Jorge calazans - Advogado

Jorge calazans - Advogado

27/11/2025 - 07h30
A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada este mês, somada à Operação Compliance Zero da Polícia Federal (PF), abriu uma ferida incômoda no setor financeiro brasileiro. Não se trata apenas de um episódio isolado de desvio de conduta. O que veio à tona foi um esquema industrial de falsificação de carteiras de crédito, emissão de títulos sem lastro e operações estruturadas para inflar artificialmente o patrimônio de uma instituição que captava bilhões de reais de investidores de varejo. É o tipo de fraude que, por muito tempo, imaginou-se restrita ao submundo das pirâmides financeiras. Agora, ela desembarca em um banco regulado.

Apesar da gravidade, o caso vem sendo tratado, até aqui, pelo roteiro confortável de sempre: crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Um enquadramento que, embora correto, empobrece a discussão. Ele transforma os investidores em figurantes de luxo, afetados apenas porque estavam no caminho de uma violação à higidez do sistema. É como se o prejuízo concreto de milhares de credores fosse um detalhe colateral numa narrativa tecnocrática sobre estabilidade bancária.

É justamente por isso que o art. nº 171-A do Código Penal precisa entrar na mesa. O dispositivo, introduzido pela Lei nº 14.478/2022, tipifica a fraude envolvendo ativos virtuais, valores mobiliários e outros ativos financeiros. Ele não protege uma abstração chamada mercado. Ele protege patrimônio privado. Ele dialoga com quem tem CPF, contrato assinado e dinheiro aplicado. É um tipo penal que desloca a lente e devolve ao investidor algo que, historicamente, foi negado a ele: centralidade.

Quando observamos o caso Banco Master por esse prisma, o enquadramento se impõe. Não estamos diante apenas de gestão fraudulenta. Estamos diante de uma arquitetura sofisticada para ofertar operações com ativos financeiros inexistentes, com o objetivo direto de obter vantagem ilícita às custas de um grupo identificável de credores. É exatamente o gesto típico contemplado pelo art.nº171-A. Para fatos posteriores à vigência da Lei nº 14.478/2022, esse dispositivo não é acessório. Ele é essencial para compreender o que aconteceu.

E, quando o art. nº 171-A entra no jogo, muda tudo. Investidores deixam de ser danos colaterais e passam a ser vítimas diretas. Isso abre espaço para que, no processo penal, se pleiteie a fixação de valores mínimos de reparação com base no art. nº 387, IV, do Código de Processo Penal. O debate sobre o proveito do crime, previsto no art. nº 91, II, do Código Penal, ganha densidade: bloqueios patrimoniais deixam de ser apenas um gesto simbólico de repressão e passam a ser tratados como instrumentos prioritários de ressarcimento. A narrativa deixa de ser sobre restabelecer a confiança no sistema e passa a ser sobre devolver aos lesados o que lhes foi tomado.

Esse é o ponto central. O caso do Banco Master é mais do que a falência de um banco. É o choque entre uma fraude gigantesca e a presunção, quase dogmática, de que instituições reguladas são imunes ao tipo de golpe que destrói a vida de pequenos investidores pelo País. Se o sistema de Justiça insistir na leitura tradicional, a mensagem transmitida será a de sempre: proteger a estrutura importa mais do que reparar quem colocou dinheiro nela confiando justamente na existência dessa estrutura.

Mas se o art. nº 171-A for incorporado de forma consequente, o sinal muda. O Estado deixa claro que, mesmo dentro do sistema regulado, fraude é fraude, e vítima é vítima. Significa reconhecer que o patrimônio de quem investiu não é um dano periférico de uma crise bancária, mas o núcleo do problema.
Em um país traumatizado por pirâmides financeiras, o caso do Banco Master é o primeiro grande teste para saber se aprendemos alguma coisa. Recolocar o investidor no centro da discussão não é um capricho conceitual. É o único caminho para dar ao episódio a resposta jurídica proporcional à fraude que o originou.

Cláudio Humberto

"Se não vier, a sabatina vai ter que ficar para o ano que vem"

Senador Otto Alencar (PSD-BA), da CCJ, ainda sem comunicação oficial de 'Bessias' ao STF

27/11/2025 06h30

Oposição vê Lula enfraquecido após fiasco do IR

A oposição torce para ser irreversível o afastamento do Congresso da influência do Planalto, evidenciado no boicote dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), e Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ao factoide de Lula (PT), ontem (26), na sanção sobre isenção do imposto de renda, que a rigor só beneficia 20% dos trabalhadores que recebem até R$5 mil. Lula colocou na mesma foto os inimigos Arthur Lira (PP-AL) e Renan Calheiros (MDB-AL), mas nada de Motta e Alcolumbre.

 

Tem mais

A ausência caiu como uma bomba no Planalto, que ainda precisa do Congresso para andar com a indicação de Jorge Messias e Orçamento.

 

Já deu

À coluna, o deputado Capitão Alden (PL-BA) avalia que a desgastada relação de Lula com o Congresso está “marcada por falta de confiança”.

 

Arruinou de vez

Como estava previsto, a nomeação de Gleisi Hoffmann arruinou de vez a “articulação política”, que já era ruim demais com Alexandre Padilha.

 

Pode piorar

“O Planalto precisará readequar sua articulação se quiser evitar uma escalada de tensões”, sugere o opositor Alden.

 

Sintomas de doença de Heleno apareceram em 2018

O pedido de prisão domiciliar humanitária para o general Augusto Heleno revela que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de Jair Bolsonaro já enfrentava desde 2018 os sintomas da Doença de Alzheimer e de demência vascular. A “demência mista”, que não tem cura e é progressiva, começou como transtorno misto de depressão e ansiedade. Isso provoca perda de memória recente, funções motoras, linguagem e orientação temporal, e foi comprovada através de laudos médicos, que acompanharam a deterioração rápida na saúde do general.

 

Na cadeia não dá

Heleno é monitorado por geriatra e psiquiatra, que recomendam atenção especial e individual. A esposa Sonia tem sido sua cuidadora.

 

Evolução rápida

Laudos médicos encaminhados ao Supremo, sob segredo de Justiça, comprovam o diagnóstico de Heleno, cujo estado piorou desde 2024.

 

Na prática, perpétua

Heleno, de 78 anos, foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado por participar de suposta tentativa de “golpe de Estado”.

 

Atitude estranha

Fernando Haddad passou a atacar a Refit, ex-Refinaria de Manguinhos, rival da Raízen. Curiosamente, seu filho atuava no escritório de Vinícius Carvalho, hoje na CGU, que advogava para a Raízen contra a Refit.

 

Banqueiro na área

Haddad passou a hostilizar a Refit quando o banqueiro André Esteves, do BTG, vira o maior acionista individual da Cosan, de Rubens Ometto, que atua nos setores energia e logística, mas anda super-endividada.

 

Só piora

Para piorar a vida de Jorge Messias no Senado, que tenta uma vaga no STF, a tese de doutorado do indicado de Lula foi a defesa do ativismo judicial como “parte da institucionalidade brasileira”.

 

O dinheiro sumiu

A equipe da Fazenda de Lula corre contra o tempo para fechar as contas em 2026. O secretário-executivo, Dário Durigan, deixou escapar a jornalistas que ainda faltam R$30 bilhões no orçamento do próximo ano.

 

Nossa conta

A CCJ do Senado resolveu triplicar um acréscimo no salário de analista do judiciário com especialização e mandar a conta para quem paga impostos. Anote aí: o relatório é do senador Eduardo Braga (MDB-AM).

 

Empurra

Ficou para terça-feira (2) a votação no Senado que pode avançar com o aumento da taxação de bets e fintechs. No caso das fintechs, hoje taxadas em 9%, a alíquota sobe para 15% (2028). Para as Bets, 18%.

 

Zero chances

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) duvida de fuga de Jair Bolsonaro, monitorado 24 horas por tornozeleira e agentes da Polícia Federal plantados na porta dele: “seria o MacGayver”.

 

Rosa com outro nome

Parte do ‘pacote de ajuda internacional’, o Fundo Monetário Internacional (FMI) celebrou ontem com a Ucrânia o que manchetes chamam de “programa” de US$8,2 (R$44) bilhões. É empréstimo e precisa ser pago.

 

Pensando bem...

...“pauta-bomba” seria Alcolumbre tirar da gaveta um dos muitos pedidos de impeachment de ministros do STF.

 

PODER SEM PUDOR

Chimarrão e rapadura

Para quebrar o gelo na CPI dos Correios, que investigava a roubalheira do mensalão no primeiro governo Lula (PT), o então senador e presidente da comissão, Delcídio Amaral (PT-MS), brincou com o senador Ney Suassuna (PMDB-PB) quando o viu experimentar o chimarrão do deputado Onyx Lorenzoni (PFL-RS). “É meio amargo... “, reagiu Suassuna. Ideli Salvatti (PT-SC) não gostou da observação do colega: “Esse aí só gosta de água de coco e rapadura...”

Giba Um

"Vou ser um novo Davi para o Palácio do Planalto"

Vou mostrar ao governo o que é não ter o presidente do Senado como aliado. E não me procure mais", de Davi Alcolumbre a Jaques Wagner, companheiro de Senado, que apoiou Jorge Messias ao STF antes mesmo do anúncio de Lula

27/11/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Acusado pela CPMI do INSS de inspirar o  esquema que roubou inativos a fim de substituir a famosa "contribuição" obrigatória, o sindicalismo brasileiro virou negócio rentável e proliferou: 17 mil caiu para 15 mil, incluindo federações e confederações após a Reforma Trabalhista. Na China, 1,4 bilhão de habitantes, são 1.713.

MAIS:  nos EUA, braço do capitalismo selvagem, 7 mil e na Alemanha, não passam de 100. A CLT de Vargas, que permitia um sindicato por categoria e base territorial, gerou um Frankenstein burocrático que rouba até aposentado. Hoje, está deixando de ser um ótimo negócio: sobram os paralelos.

Giba Um

Um lado desconhecido

A cantora Dua Lipa, que esteve no Brasil recentemente com dois shows, em São Paulo e Rio e que deixou muitos brasileiros encantados com sua simplicidade e alegria tem um lado que pouca gente conhece: o de leitora assídua dos mais diversos tipos de livros. Esta paixão fez com que fundasse um clube do livro junto a seus amigos mais próximos em 2019. Dois anos depois, ela introduziu o Service95, que abrange um clube de leitura com sua seleção de títulos. Todo mês, ela sugere e distribui livros de diversos gêneros. Esses incluem best-sellers, clássicos e autores desconhecidos em ascensão. E Dua Lipa ainda foi além, no início do ano começou entrevistar autores dos livros e dividir esta experiência em suas redes sociais. Entre muitos que já entrevistou está a polonesa Olga Tokarczuk, que conquistou o Nobel de Literatura, a canadense Margaret Atwood e o francês Vincent Delacroix. E para completar é super elogiada pelos próprios entrevistados e foi aplaudida pelo crítico literário Joel Snape, do jornal britânico The Guardian pela forma e profissionalismo que conduz as entrevistas. Mais: Dua Lipa lançou sua coleção de produtos de cuidados com a pele em parceria com a marca de luxo Augustinus Bader, batizado de DUA by Augustinus Bader Science, composta por apenas três produtos: um limpador facial, um sérum e um hidratante.  Segundo a cantora esta linha foi criada para ser um item essencial no dia a dia, visando tornar a rotina de cuidados com a pele mais eficaz, limpa, poderosa e simples.  “ É item essencial no dia a dia - uma rotina de cuidados com pele limpa, eficaz e descomplicada" Os preços dos produtos variam entre £32 e £60 mais ainda não está disponível para o Brasil.

Empresários querem Messias no Supremo

Emissários da Fiesp e da CNI vêm rondando o advogado-geral da União, Jorge Messias, escolhido por Lula para ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Messias herdará de Barroso a relatoria da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.548, um dos temas sob análise do STF que mais interessam ao meio empresarial. A ADI discute o voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), uma questão nevrálgica para os grandes contribuintes. As empresas questionam a prerrogativa da Fazenda Nacional de ter o voto de minerva em caso de empate, com o argumento de que esse preceito tem desequilibrado julgamentos no Carf a favor da Receita. Para grupos empresariais, há muito em jogo: desde previsões contábeis e impacto em balanços até incentivo (ou desincentivo) à judicialização de autuações fiscais de alto valor. Mesmo em conversas reservadas, Messias mantém um super silêncio.

Abraço de apoio

Um dia depois de ter sido indicado para a vaga do STF por Lula, o advogado-geral da União, Jorge Messias, foi recebido pelo ministro da Corte André Mendonça na Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, em São Paulo. Ao subir ao palco, foi abraçado por Mendonça, indicado por Bolsonaro na condição de "terrivelmente evangélico". Messias já participara do encontro entre Lula e lideranças da Assembleia de Deus Madureira, do Planalto, Mendonça apoia Messias para o Supremo e até promete batalhar seu nomes junto às lideranças evangélicas que podem atuar no Senado contra Davi Alcolumbre e seus seguidores.

Giba Um

Virou negócio

A modelo e dançarina Gracyanne Barbosa agora virou empresária. Ela que ficou conhecida  por fazer parte do grupo Tchakabum (1999 a 2008) e ganhar maior notoriedade após casar-se com o cantor Belo (2011 a 2024), está transformando uma dieta no negócios dos ovos de ouro, fazendo um trocadilho com sua alimentação no qual consumia 40 ovos diariamente.  O empreendimento que foi divulgado está semana nas redes sociais, segundo a modelo é a realização de um sonho. “Gracyovos, é um sonho antigo que se tornou realidade! Graças a muuuito trabalho e aos pedidos de vocês, meus amores. Um sonho que nasceu da minha paixão por ovos e da minha vontade de criar algo inédito no mercado. Estou muito orgulhosa de ver esse projeto nascer e animada pra ver cada um de vocês experimentando. Em breve na sua geladeira! Ovos finos, shape giganteeeeeee”, escreveu Gracyanne ao divulgar a novidade. Ainda sem divulgação de preços  os ovos serão vendidos através do site como se fossem joias: serão seis unidades em uma caixa  de veludo azul-royal, acabamento e logotipo dourado.

Giba UmEscreva a legenda aqui

Bem-humorado

Interlocutores contam que  Jair Bolsonaro toma banho de sol no pátio da Polícia Federal no DF, assiste televisão quase o dia todo (especialmente noticiosos para ver como andam falando dele na TV), vê jogos de futebol, refeições e lanches são levados por familiares (devido a problemas de dietas especiais), caminha pela sala foi reformada para esse uso) e pela manhã, quando đá, gosta de pão com ovo e café com leite. No segundo dia recebeu de um auxiliar escova e pasta de dente, xampu, desodorante e outros artigos de higiene. E mantém  e -  para surpresa de alguns -  grande dose de bom humor.

Ablação para Caiado 

O governador de Goiás e pré-candidato ao Planalto no ano que vem, Ronaldo Caiado, acaba de passar por cirurgia de coração para tratar de arritmia. O procedimento foi no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, logo depois de Caiado apresentar um quadro de arritmia cardíaca. A intervenção ocorreu sem intercorrências, com restauração de ritmo cardíaco normal. O procedimento foi uma ablação, recomendada para corrigir alterações do ritmo do coração. É minimamente invasiva Não há cortes: pequenos tubos chegam ao órgão, identificam o ponto exato que provoca arritmia e o eliminam usando energia (por radiofrequência).

Pérola

“Vou ser um novo Davi para o Palácio do Planalto. Vou mostrar ao governo o que é não ter o presidente do Senado como aliado. E não me procure mais"

de Davi Alcolumbre a Jaques Wagner, companheiro de Senado, que apoiou Jorge Messias ao STF antes mesmo do anúncio de Lula. 

Lava Jato espanhola 1

No entorno do governador Tarcísio de Freitas há uma preocupação com a escalada de denúncias de corrupção contra a Acciona da Espanha. O Palácio dos Bandeirantes monitora o avanço das investigações conduzidas pela justiça espanhola e assessores de Tarcísio temem o impacto dessa espécie de "Lava Jato ibérica" sobre negócios do grupo em São Paulo, onde virou "rainha das empreiteiras". A empresa tem à frente uma das principais obras de Tarcísio: a expansão da Linha 6-Laranja do metrô, um projeto de R$ 18 bilhões. Além disso, a companhia espanhola é a principal candidata à PPP para a construção do Novo Centro Administrativo Campos Elíseos (obra de R$ 6 bilhões). 

Lava Jato espanhola 2

E mais: de quebra, a Acciona deverá disputar também a licitação das obras do túnel Sena Madureira, na capital, projeto estimado em R$ 800 milhões. Em termos práticos, a preocupação de Tarcísio, desde já, é que as investigações e eventuais punições impostas à empreiteira venham a atingir as decisões de investimentos da empresa no Brasil e o andamento de suas obras em São Paulo. A infraestrutura é o grande canteiro no qual foi construída a imagem do governador. As investigações na Espanha aumentam e despontam como risco político ao pré-presidencial Tarcísio.

Agro: suicídios 1

Audiência pública no Senado expôs a crise humanitária no agro gaúcho, com denúncias de suicídios, depressão e destruição de mais de 30 famílias desde 2020. Produtores rurais do Rio Grande do Sul acusam as instituições financeiras de práticas abusivas em meio a perdas estimadas em R$ 320 bilhões, metade do PIB estadual. Juros de até 25% ao ano, venda casada ilegal e apropriação indevida de terras e produção foram relatados por representantes da Aper, Ab-drago e Farsul.

Agro: suicídios 2

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), queridinha de Michelle Bolsonaro e presidente de Direitos Humanos, avisa: "Não é só a economia, há suicídios", estimando-se que possa haver até suicídios coletivos. Claudio Filgueiras, do Banco Central, garante nunca ter visto instituição receber pagamento em soja, contradizendo relatos de produtores. E Francisco Erismá, da Fazenda, alegou dinheiro curto só que a arrecadação bate recordes, conforme lembrou Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul.

Inimigo nº 1 -  1

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que queria emplacar Rodrigo Pacheco para o STF e Lula indicou Jorge Messias, da AGU, sem avisá-lo - tem tido momentos fora de si quando avança em ameaças que até mesmo alguns senadores rotulam de "vingança". Ele já começou a desengavetar projetos que aumentaram os gastos públicos, além de propostas que desagradam Lula. A "pauta bomba" prevê mudanças no orçamento para estabelecer um calendário obrigatório de pagamento de emendas parlamentares no primeiro semestre de 2026, ano eleitoral.

Inimigo nº 1 - 2

Nesses dias, poucos conseguiram ter uma conversa mais calma com Davi Alcolumbre. Todas as vezes, ele sobe o tom. Também já avisou que vai criar dificuldades para o governo na CPI do INSS e tirou da prateleira o projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial de agentes de saúde e de combate as endemias. O impacto social ultrapassaria R$ 20 bilhões em 10 anos. De quebra, vai analisar mais de 50 vetos de Lula que passaram pelo crivo do Legislativo, entre eles o que afrouxa normas do licenciamento ambiental. Traduzindo: quer ser o "inimigo número um" de Lula.

Mistura Fina

Foi só apagar as luzes da COP30 que a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará voltou para a penúria. O governo paraense turbinou o orçamento da pasta para 2024, ano seguinte à confirmação de Belém como sede da cúpula e a secretaria viu mais de R$ 1 bilhão nos cofres. Em 2023 era muito pouco, só R$ 207,2 milhões. Sem os gringos em campo, o recurso minguou outra vez, nos padrões que fizeram o Pará campeão do desmatamento.
 
Ainda Pará: este ano, a pasta já sentiu o impacto e o orçamento recuou 34%. Foram R$ 674,8 milhões para a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Para o próximo ano,  outro corte, este de 41% comparado com 2025. Serão R$ 397,9 milhões na conta da secretaria. Considerando o  R$ 1 bilhão de 2024, o desfalque em 2026 fica ainda pior, é menos 61% em dinheiro nos cofres públicos. A verba para investimento também voou os R$ 328,7 milhões separados para o ano da COP viraram R$ 77,1 milhões em 2026.
 
Exaltado nas redes sociais, como deve ser mesmo depois do heroico trabalho que evitou tragédia maior no incêndio da COP30, o Corpo de Bombeiros dos Para viver situação menos glamurosa na vida real e, sobretudo, no Orçamento do Estado do Pará, definido pelo governador Helder Barbalho (MDB). Justamente no ano da conferência para a qual foram reservados quase R$ 1 bilhão dos cofres públicos, Helder meteu a tesoura e cortou R$ 55 milhões do orçamento reservados para a corporação em 2024. No ano da COP30 o orçamento também foi menor: R$ 430,6 milhões contra R$ 485,8 milhões reservados em 2024. 
 
Durante o tradicional beija-mão que pretensos ministros do STF cumprem no Senado, Jorge Messias terá de convencer senadores quanto  à sua atuação em processos que tramitam na Primeira Turma, como o que investiga a morte de Marielle Franco. Outro processo é a investigação sobre "emenda pix", relatado por Flávio Dino. E Messias ainda pode votar em outra ação em alta: a decisão do Supremo que praticamente inviabiliza operações policiais em favelas.

In – Educação online
Out – Educação híbrida

