"O governo esconde"

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Kassab vice de Caiado tenta evitar implosão do PSD

Beneficiado de chapa puro-sangue, decorrente da falta de aliança com outro partido, Gilberto Kassab (PSD) deve ser oficializado nesta quarta-feira (1º) como vice na chapa de Ronaldo Caiado. No partido também havia o temor de que apoio obrigatório ao ex-governador goiano levaria a traições e debandada após a campanha. Liderança forte do PSD, Kassab resolveu preencher a vaga que persistia aberta, aglutinar o partido e coordenar negociações para eventual apoio no 2º turno para presidente.

Diz que não estou

Caiado só teve apoio público de Ratinho Jr, governador do Paraná. Já o gaúcho Eduardo Leite, preterido por Caiado, faz corpo mole.

Inconfidência

Em Minas Gerais, importante colégio eleitoral, o cenário é ainda pior. Mateus Simões deve pedir votos para Romeu Zema, do Partido Novo.

Chegou tarde

Kassab até tentou atrair partidos como PP e União Brasil, que pendem mais para apoiar Flávio Bolsonaro (PL), e as tratativas não avançaram.

Vice não dá

Zema também foi sondado, mas a aliança empacou porque Caiado e o mineiro bateram o pé e ninguém quis ser o vice na chapa.

Hang é mais um que poderá investir no Paraguai

O Paraguai não tem empolgado só pelo futebol na Copa. A exemplo de outros grandes empreendedores brasileiros, que buscam a porta de saída do ambiente asfixiante de negócios imposto pelo governo Lula (PT), o empresário Luciano Hang poderá estrear sua rede de lojas Havan no Paraguai. Ele diz que mais de 250 empreendedores brasileiros, muitos deles seus fornecedores, já se mudaram para o país vizinho, onde impostos são tão reduzidos quanto a burocracia.

Atraindo investidores

O ex-presidente Horacio Cartes foi quem primeiro convidou Hang, anos atrás, mas investir em outro país nunca lhe passou pela cabeça.

Governo não atrapalha

Hang contou em entrevista a definição marcante de Cartes sobre seu país: “aqui, o empresário não paga pela ineficiência do governo”.

Tapete vermelho

Em seguida, Hang recebeu ligações do presidente Santiago Peña e do ministro Javier Giménez, reforçando o convite. Resolveu ir conferir.

É fria

Começou mal a pré-campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo. A primeira agenda após anunciar a chapa já teve desfalque. Vice do petista, Márcio França (PSB) não deu as caras no evento.

Prioridades

Rápido para definir e confirmar penduricalhos no Judiciário, o STF deve deixar para agosto a retomada do julgamento no STF do mandato-tampão para o governo do Rio de Janeiro, onde ignora-se a Constituição e se mantém interino o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto.

Toga pendurada

O Supremo Tribunal Federal abre a temporada de recesso de meio de ano em Brasília. A Corte passa o cadeado nos portões já nesta quinta-feira (2) e só retoma os trabalhos em agosto, já que dia 31 é sexta-feira.

Na vaquinha

Com R$3,3 milhões do fundo eleitoral, merreca para o padrão brasileiro, Renan Santos, pré-candidato do Missão, aposta em vaquinha para colocar a campanha na rua. Já arrecadou mais de R$1,1 milhão.

Conversa mole

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho falou, falou e não passou disso sobre a tal “festa das astronautas”, de Daniel Vorcaro, cujos vídeos ele diz ter visto. Se os vídeos existissem, já teriam vazado.

Save the date

Políticos de todos os lados já reservam 27 de agosto para o lançamento e Brasília de “O Parnaíba tem feitiço”, livro de memórias de Hugo Napoleão, ex-governador do Piauí, ex-ministro de Estado e ex-senador.

Votação só depois

Será realizada amanhã (1º) a primeira sessão de “debates temáticos” no Senado sobre a Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6 por 1. Não há previsão para votar o projeto.

Limites

Não há expectativa de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, este semestre. Por lei, deveria ser analisada e aprovada até 17 de julho e o recesso parlamentar suspenso, se não houver análise.

Pensando bem...

...penduricalho virou salário.

PODER SEM PUDOR

Conversa de bêbado

Sebastião Paes de Almeida fazia campanha para o governo de Minas Gerais, quando, no interior, viu-se diante do presidente da Liga Contra o Álcool da cidade. O homem da Liga foi logo metendo a “faca”: “Dr. Sebastião, além da nossa sede, precisamos que o senhor nos compre cinco carros. É para ensinar o povo a deixar de beber”. O candidato respondeu na bucha: “Meu amigo, por acaso você está bêbado?”