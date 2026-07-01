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CLAÚDIO HUMBERTO

"O governo esconde"

Rogério Marinho (PL-RN) e consequências do fim da jornada 6x1, como alta de preços e inflação

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

01/07/2026 - 07h00
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Kassab vice de Caiado tenta evitar implosão do PSD

Beneficiado de chapa puro-sangue, decorrente da falta de aliança com outro partido, Gilberto Kassab (PSD) deve ser oficializado nesta quarta-feira (1º) como vice na chapa de Ronaldo Caiado. No partido também havia o temor de que apoio obrigatório ao ex-governador goiano levaria a traições e debandada após a campanha. Liderança forte do PSD, Kassab resolveu preencher a vaga que persistia aberta, aglutinar o partido e coordenar negociações para eventual apoio no 2º turno para presidente.

Diz que não estou

Caiado só teve apoio público de Ratinho Jr, governador do Paraná. Já o gaúcho Eduardo Leite, preterido por Caiado, faz corpo mole.

Inconfidência

Em Minas Gerais, importante colégio eleitoral, o cenário é ainda pior. Mateus Simões deve pedir votos para Romeu Zema, do Partido Novo.

Chegou tarde

Kassab até tentou atrair partidos como PP e União Brasil, que pendem mais para apoiar Flávio Bolsonaro (PL), e as tratativas não avançaram.

Vice não dá

Zema também foi sondado, mas a aliança empacou porque Caiado e o mineiro bateram o pé e ninguém quis ser o vice na chapa.

Hang é mais um que poderá investir no Paraguai

O Paraguai não tem empolgado só pelo futebol na Copa. A exemplo de outros grandes empreendedores brasileiros, que buscam a porta de saída do ambiente asfixiante de negócios imposto pelo governo Lula (PT), o empresário Luciano Hang poderá estrear sua rede de lojas Havan no Paraguai. Ele diz que mais de 250 empreendedores brasileiros, muitos deles seus fornecedores, já se mudaram para o país vizinho, onde impostos são tão reduzidos quanto a burocracia.

Atraindo investidores

O ex-presidente Horacio Cartes foi quem primeiro convidou Hang, anos atrás, mas investir em outro país nunca lhe passou pela cabeça.

Governo não atrapalha

Hang contou em entrevista a definição marcante de Cartes sobre seu país: “aqui, o empresário não paga pela ineficiência do governo”.

Tapete vermelho

Em seguida, Hang recebeu ligações do presidente Santiago Peña e do ministro Javier Giménez, reforçando o convite. Resolveu ir conferir.

É fria

Começou mal a pré-campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo. A primeira agenda após anunciar a chapa já teve desfalque. Vice do petista, Márcio França (PSB) não deu as caras no evento.

Prioridades

Rápido para definir e confirmar penduricalhos no Judiciário, o STF deve deixar para agosto a retomada do julgamento no STF do mandato-tampão para o governo do Rio de Janeiro, onde ignora-se a Constituição e se mantém interino o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto.

Toga pendurada

O Supremo Tribunal Federal abre a temporada de recesso de meio de ano em Brasília. A Corte passa o cadeado nos portões já nesta quinta-feira (2) e só retoma os trabalhos em agosto, já que dia 31 é sexta-feira.

Na vaquinha

Com R$3,3 milhões do fundo eleitoral, merreca para o padrão brasileiro, Renan Santos, pré-candidato do Missão, aposta em vaquinha para colocar a campanha na rua. Já arrecadou mais de R$1,1 milhão.

Conversa mole

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho falou, falou e não passou disso sobre a tal “festa das astronautas”, de Daniel Vorcaro, cujos vídeos ele diz ter visto. Se os vídeos existissem, já teriam vazado.

Save the date

Políticos de todos os lados já reservam 27 de agosto para o lançamento e Brasília de “O Parnaíba tem feitiço”, livro de memórias de Hugo Napoleão, ex-governador do Piauí, ex-ministro de Estado e ex-senador.

Votação só depois

Será realizada amanhã (1º) a primeira sessão de “debates temáticos” no Senado sobre a Proposta de Emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6 por 1. Não há previsão para votar o projeto.

Limites

Não há expectativa de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, este semestre. Por lei, deveria ser analisada e aprovada até 17 de julho e o recesso parlamentar suspenso, se não houver análise.

Pensando bem...

...penduricalho virou salário.

PODER SEM PUDOR

Conversa de bêbado

Conversa de bêbado

Sebastião Paes de Almeida fazia campanha para o governo de Minas Gerais, quando, no interior, viu-se diante do presidente da Liga Contra o Álcool da cidade. O homem da Liga foi logo metendo a “faca”: “Dr. Sebastião, além da nossa sede, precisamos que o senhor nos compre cinco carros. É para ensinar o povo a deixar de beber”. O candidato respondeu na bucha: “Meu amigo, por acaso você está bêbado?”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Já estão roubando até facção criminosa?"

Nikolas Ferreira (PL-MG), após investigação apontar que vereador do PT roubou o PCC

27/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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PT protela expulsão de vereador ligado ao PCC

Passados três dias da prisão do vereador Senival Moura (PT), o partido de Lula enrola, enrola, e não abre qualquer processo de desligamento do criminoso. O petista foi preso por integrar esquema de lavagem de dinheiro do PCC por meio da empresa de ônibus Transunião. Ele mandava na empresa, mas prestava obediência ao PCC, facção classificada como terrorista pelos EUA. O caso mostra, de forma clara, por que o PT tem dificuldade de combater gangues como o PCC.

Empurra com a barriga

O PT limitou-se a anunciar que encaminharia caso à comissão de ética, mas sem presa ou qualquer sinal de ruptura clara com o ativista preso.

Mão em cumbuca

A investigação revela que o PCC condenou Senival à morte, por desviar R$15 milhões do seu indicado para presidir a Transunião.

Quem rouba ladrão...

Senival acabaria “perdoado” pela facção, em razão do seu capital e influência política. Afinal, é filiado ao partido do presidente da República.

Estabilidade no PT

Mesmo preso, Senival influi no PT. Em 2014, em escândalo semelhante, seu irmão foi expulso do PT, ele, não. Há 12 anos não era incomodado.

Metade do governo Lula está entregue a SP e PE

São Paulo e Pernambuco não têm governadores filiados ao PT, mas ocupam quase metade de todo o ministério de Lula, ou sejam, 17 dos 38 existentes. São paulistas ou fizeram carreira no Estado nove dos atuais ministros, enquanto oito deles são pernambucanos, incluindo a pernambucana Tereza Leitão, nova Líder do Governo no Senado, que tem status e mordomias de ministra. Estado governado pelo PT, a Bahia tem só dois ministros, mesmo número de cargos do Rio de Janeiro.

Os esquecidos

Não há ministros do Norte, do Centro-Oeste ou do Sul no governo e ou de Estados como Alagoas, Espírito Santo e Maranhão de Flavio Dino.

Latifúndio paulista

São de SP, por exemplo, Casa Civil (Miriam Belchior), Fazenda (Dario Durigan), Saúde (Alexandre Padilha) e Trabalho (Luiz Marinho).

PE no poder

Pernambucanos, até conhecidos, têm Agricultura, Ciência e Tecnologia Comunicações, Defesa, Empreendedorismo, Previdência e AGU.

Invenção brasiliense

Inventaram em Brasília que Tereza Leitão (PT-PE) virou líder do governo por sua “ligação” ao presidente do Senado. Nada mais falso. Davi Alcolumbre se dá com todo mundo... só não se dá com Lula.

Chão goiano

Flávio Bolsonaro tem aproveitado os fins de semana para lançar pré-candidaturas pelo Brasil. Hoje (27) será em Goiânia, às 9h, no Tatersal de Elite do Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, Vila Nova.

Lá longe

Anunciado como vice de Fernando Haddad (PT) este ano, a última vez em que Márcio França (PSB) venceu uma eleição foi em 2014, como vice de Geraldo Alckmin, então no PSDB, ao governo paulista. Perdeu em 2018 para governador de São Paulo e perdeu para o Senado, em 2022.

Teto é o céu

Foram três meses de barulho até o STF começar a desenhar a fim dos penduricalhos, que não é exatamente fim. A Corte caminha para liberar benesses, mas com limite de 35%. O julgamento termina segunda (29).

Décadas de PT

O vereador Rubinho Nunes (União-SP) não deixou passar fala de que “o único erro” de Jaques Wagner foi “cuidar dos pobres” e ironizou, “cuidou tanto dos pobres que a Bahia segue pobre, insegura e abandonada”.

Debutou

O TSE deu vitória unânime ao PL contra post falso, com foto montada, em evento que nunca aconteceu... tudo com inteligência artificial para atacar Flávio Bolsonaro. É a primeira decisão anti-IA da eleição 2026.

Sol quadrado

Para Carlos Viana (PSD-MG), é correto o retorno de Daniel Vorcaro ao presídio: “É assim que tem que ser. Banqueiro que frauda, lesa o sistema e mete a mão na previdência vai para a cadeia como qualquer um”.

Rio de curiosidades

Curioso o Rio de Janeiro: é o único estado com mais pré-candidatos confirmados ao governo (11) do que ao Senado (7). Também é a única unidade da federação onde todos os governadores eleitos nos últimos 30 anos acabaram presos... incluindo alguns dos atuais pré-candidatos.

Pergunta na estratégia

Atacar o líder da maior potência mundial é interferência nas eleições?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Diálogo de raposas

Magalhães Pinto era deputado federal e, no dia do aniversário de José Maria Alkmin, seu rival na política mineira e nos talentos de raposa, resolveu não enviar mensagem alguma. Mas o destino colocou os dois frente a frente, naquele dia. Magalhães fingiu contentamento: “Parabéns, Alkmin, muitos anos de vida! Recebeu meu telegrama?”. Alkmin foi tão insincero na resposta quanto o adversário na saudação: “Mas é claro, Magalhães. Aliás, de todos que eu recebi, o seu foi o que mais me emocionou”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Mais um petista ligado ao crime organizado. Zero surpresa!"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), após prisão de vereador petista ligado à facção criminosa

26/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Desafio de Flávio é atrair até quem lhe faz sombra

Não é só Michelle Bolsonaro. Os problemas de Flávio Bolsonaro (PL), que o colocam a dois ou três pontos de Lula (PT), têm a ver com políticos importantes da direita mantidos à distância da pré-campanha. Caso do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e até do governador de São Paulo. Os três, aliás, têm a mesma queixa de hostilidades dos “herdeiros naturais” da dinastia. Até Michelle é tratada como “intrusa”. Os três fazem falta no palanque e isso se reflete nas intenções de voto em Flávio.

Entorno fraco

Presidente de instituto de pesquisa disse à coluna que é o entorno fraco de Flávio e não áudios a Vorcaro que dificultam resultado nas pesquisas.

Olho no futuro

Tarcísio está longe da campanha de Flávio porque precisa cuidar da sua própria. Além disso, ele já pensa em ser eleito presidente em 2030.

Rumo ao Senado

Michelle não se engaja na campanha do enteado porque, sentindo-se excluída, prefere se proteger e cuidar da própria campanha ao Senado.

À distância

Nikolas também foi repelido pelo núcleo duro bolsonarista em razão dos ciúmes do seu protagonismo. Para evitar polêmica, é outro que caiu fora.

Itamaraty troca trabalho na diplomacia por lacração

Após o governo Lula (PT) não fazer parte das audiências públicas nos Estados Unidos que discutirão tarifas sugeridas contra o Brasil, sobrou para o Ministério das Relações Exteriores apelar para a lacração. O perfil oficial do Itamaraty, que era responsável por fazer diplomacia, resolveu fazer politicagem eleitoral: tentou justificar a própria incapacidade negociadora, que resultou na recomendação do tarifaço, aos “traidores da pátria” e à “tentativa de interferência externa na justiça brasileira”.

Aqui é repartição

Em publicação secundária, o Itamaraty ainda defende a lorota de que as audiências seriam apenas para o setor privado e a sociedade civil.

Mentira ativista

O Itamaraty diz ter participado “ativamente” do caso: duas defesas escritas e uma reunião “com delegação de alto nível”, em Washington.

Imitar é melhor

O Itamaraty deveria se envergonhar de ficar fora de importante debate, ainda mais no Congresso dos EUA, que pode nos livrar de tarifaço.

Itamaraty destruído

Estarrecido com o nível baixo e o aparelhamento ideológico e partidário do Itamaraty, ex-chanceler muito admirado pelos diplomatas brasileiros desabafou: “Destruíram uma bicentenária instituição de Estado...”

Diplomacia aparelhada

O vídeo vazado do chanceler decorativo Mauro Vieira tomando bronca humilhante no G7 expôs todo desprezo de Lula (PT) pelo Itamaraty, que ele trata como departamento do PT. E a chefia do Itamaraty gosta.

Crise instalada

“A saída de Jaques Wagner da liderança do governo não apaga o escândalo do Banco Master. Pelo contrário: escancara o tamanho da crise instalada dentro do Planalto”, diz o senador Carlos Viana (PSD-MG)

Honraria gaúcha

O deputado Zucco (PL-RS) será homenageado com a Medalha do Mérito Farroupilha, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa gaúcha. Distinção foi proposta pelo Capitão Martim (Rep).

Objetivo comum

Líder da oposição a Lula, o senador Rogério Marinho (PL-RN) descarta afastamento sobre a picuinha de Michelle e Flavio Bolsonaro e garante: “seguimos juntos para livrar o Brasil das garras do PT”.

Planalto vem aí

Ex-governador do Rio de Janeiro e ensaiando retorno à política, Anthony Garotinho analisou vídeo de Michelle Bolsonaro sobre desentendimento com Flávio e concluiu que é um pré-anúncio à Presidência da República.

Um sopro

Durou só 100 dias a prisão de Daniel Vorcaro na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O banqueiro foi preso na Compliance Zero no início de março e, após duas semanas, foi enviado à PF.

Quem importa se cala

Independente da conclusão da PGR sobre a arma de Jair Bolsonaro, a defesa do ex-presidente ainda aguarda análise pelo ministro Alexandre de Moraes (STF) do pedido de prorrogação da domiciliar, feito terça (23).

Pensando bem...

...roupa suja se lava em domicílio.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

É duro ser secretário...

Atual ministro do governo, José Múcio é paciente e bem-humorado. Provou isso quando foi secretário do governador de Pernambuco, Roberto Magalhães. Certa vez, no Programa Geraldo Freire, da rádio Jornal, Magalhães pediu seu testemunho para uma afirmação: “Meu governo já fez mais de 12 mil quilômetros em eletrificação rural!”. José Múcio não deixaria o governador mentindo sozinho: “É verdade, foram mais de 12 mil quilômetros...”. Magalhães exclamou, desistindo da lorota, “É mentira! Não posso mentir ao povo. Na verdade, foram só 8 mil!”.

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