"Judiciário deve se aproximar do sentimento do povo"

Ministro Luiz Fux, do STF, defende que a independência do juiz deve ser a favor do povo

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

26/10/2025 - 07h00
Efeito Tarcísio’ enterra fusão MDB-Republicanos

Ao menos no MDB, é tido como certo que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai mesmo disputar a reeleição em 2026. Para emedebistas, com Tarcísio fora da disputa pelo Planalto, o Republicanos perde o principal ativo que atraía o partido para uma possível federação partidária. Se largar o osso agora, o MDB tem mais a perder do que a ganhar. A conversa entre os partidos começou no início do ano para enfrentar a mega federação União Progressistas.

 

Bloco Porcina

Se fechasse a federação, o grupo MDB-Republicanos teria hoje uma robusta bancada com 16 senadores e 87 deputados federais.

 

Direita, volver!

Com Tarcísio, a federação daria “guinada conservadora” e contaria até com apoio de Jair Bolsonaro. Há grande resistência no MDB do Senado.

 

Nó de marinheiro

Estados como Pernambuco, Piauí, Paraíba e Bahia são alguns com negociações travadas; sem acordo entre MDB e Republicanos.

 

Boquinhas garantidas

Como o tema esfriou, no MDB nem mesmo se cogita a possibilidade de entrega dos três ministérios que o partido ocupa na Esplanada de Lula.

 

Deputados torram R$185 milhões com o ‘cotão’

Sem piedade do pagador de impostos que bancam a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, chamada de “cotão”, deputados impuseram aos brasileiros a amarga fatura de R$184.997.259,38; até agora. A verba banca mordomias como jatinhos, lanchas, belos carrões, combustíveis, segurança privada e diversas outras despesas menores. Este mês, com números ainda em atualização, o custo das benesses supera os R$2,6 milhões. O pico foi em julho, mais de R$22,5 milhões.

 

Gastam mesmo

Em janeiro, que é um parto para achar uma alma viva na Câmara, já que está todo mundo em recesso, o custo do cotão foi de R$17,7 milhões.

 

Topo da gastança

Quem impôs a maior fatura ao pagador de impostos foi Helena Lima (MDB-RR), torrou R$485,4 mil. Só com propaganda foram R$256,6 mil.

 

Prata cara

Roraima tem outro representante no pódio da gastança. O deputado Gabriel Mota (Republicanos) é o segundo colocado, torrou R$482,9 mil.

 

Alma do negócio

Ao todo, este ano, deputados federais destinaram a maior parte dos gastos do “cotão parlamentar” com a propaganda dos próprios mandatos: R$72,6 milhões, 39,3% do total de quase R$185 milhões (até agora).

 

Curioso

Lula levou para a Ásia Mauro Vieira (Itamaraty), Carlos Fávaro (Agr.), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Gabriel Galípolo (Banco Central). Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, “integra a comitiva a partir da Malásia”, diz o Planalto.

 

Até isso

Segundo as pesquisas divulgadas desde a condenação de Bolsonaro no STF, elaboradas por quatro institutos diferentes, Lula venceria de acordo com dois institutos e Bolsonaro venceria segundo os outros dois.

 

Anote para cobrar

Deputado e ex-ministro de Lula, Orlando Silva (PCdoB-SP) avalia que aumentou a chance do petista “levar no primeiro turno” a eleição de 2026, após pesquisa positiva. Não mencionou o estado onde se elege.

 

Michelle senadora

Nas visitas que tem tido com aliados, Jair Bolsonaro tem sinalizado que eventual participação da ex-primeira-dama Michelle na eleição do ano que vem deve ser para disputar vaga no Senado, pelo Distrito Federal.

 

Pouco a mais

Foi aprovado no Senado e o projeto relatado por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que aumenta o tempo de internação de adolescente autores de atos infracionais, de três para cinco anos. O texto, agora, está na Câmara.

 

Em alta

Aeroportos do Nordeste estão bombando e seis já bateram recorde de movimentação na última década: Recife (PE), Maceió (AL), Porto Seguro (BA), São Luís (MA), João Pessoa (PB) e Aracaju (SE).

 

Memória rápida

O Planalto comemorou pesquisa Atlas Intel que prevê vitória de Lula oito pontos à frente de Bolsonaro no 2º turno, em 2026. Mas foi lembrado que o mesmo instituto previu vitória por sete pontos na última pesquisa do 2º turno, em 2022. No final, foi 1,8 ponto contra Bolsonaro em crise.

 

Pensando bem...

...é mais fácil xingar o adversário de longe.

 

PODER SEM PUDOR

Orgulhosos carecas

Duas carecas ilustres se encontraram em uma solenidade no Supremo Tribunal Federal, em 1983. O então governador catarinense Esperidião Amin abraçou o ex-governador mineiro e banqueiro Magalhães Pinto, que tentou explicar a excitação dos fotógrafos que registravam o encontro: “Não se incomode, governador. Afinal, nunca vi careca pedindo esmolas...”. Amin retrucou: “Nem nunca vimos um japonês careca...”.

Giba Um

"Anistia a golpistas é inconstitucional, não tem respaldo constitucional. A articulação em favor...

...dela, contudo, não constituir ilícito penal, está dentro da liberdade de expressão", de Paulo Gonet, procurador-geral da República

24/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

MPF acionou a Justiça com a finalidade de invalidar a autorização que o Ibama deu à Petrobras para a perfuração de um poço localizado  na Margem Equatorial, em águas profundas do Amapá. A ação civil pública foi protocolada antes que a estatal tornasse pública a sua aprovação, mas ainda aguarda uma decisão da 1ª Vara Federal Cível.

MAIS: o Plano de Emergência Individual apresenta falhas que podem comprometer tanto a proteção da biodiversidade marinha quanto a prevenção de vazamentos de óleo. O MPF propõe que um novo exercício simulado para resposta a emergências ocorra na região antes que as operações tenham início, uma solicitação que foi ignorada pelo Ibama.

Giba Um

Quebrando tabu

A atriz, produtora, roteirista e apresentadora brasileira Ingrid Guimarães é  uma das figuras mais conhecidas do cinema nacional atual, a atriz possui o histórico de maior bilheteira do Brasil neste século, atraindo 23 milhões de espectadores em suas produções cinematográficas. Ingrid revelou estes dias que demitiu uma equipe inteira ao notar o clima hostil no set: "Eu entro de sola. Eu falo mesmo. A misoginia está no dia a dia. Quando tem uma diretora mulher, a gente se junta. No último, a gente demitiu todo mundo. Vamos demitir todo mundo. Você não pode deixar passar. Se você deixa passar, se você fica com medo, ferrou, porque a pessoa repete”. Ingrid também mencionou que várias mulheres que ocupam posições de liderança continuam a encontrar resistência e desconfiança apenas por estarem em cargos de poder. Em entrevista a Harper’s Bazaar Brasil, disse que o mundo cria uma rivalidade “imaginária” entre as mulheres. “A indústria tenta nos colocar em disputa, mas escolhemos parceria. Quando uma conquista a capa, campanha ou desfile, abre precedente para as outras. Essa política do ombro compartilhado tem efeito real de carreira”. E completa: “Amigas lembram quem eu sou quando o dia está torto e celebram quando dá certo. É uma engrenagem invisível que segura a gente, nossa autoestima e os “nãos” que a gente ainda leva”. No seu último trabalho “Perrengue fashion” (com mais de 200 mil espectadores) revelou que a principal mensagem é sobre “pertencimento”. “Pertencimento. A pergunta é: quem pode ocupar este espaço e em que condições? Tem uma cena no programa da Blogueirinha tirando sarro de influenciadora 50+ e eu devolvo com outra questão: existe idade para influenciar? O Brasil está envelhecendo e as mulheres consomem com critério”.

Para não ser eletrocutada

Entre o ideal e o possível, a Enel já admite se contentar com a segunda opção. Pressionado pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo prefeito Ricardo Nunes, o grupo já trabalha com a hipótese de venda da Enel São Paulo. Candidatos não faltam. A CPFL e Equatorial Energia teriam sinalizado ao governo paulista o interesse em assumir a empresa, com a promessa de um volume de investimentos superior ao da Enel. Apesar de todos os problemas, a distribuidora é um ativo dos  mais cobiçados. Está encostada no maior PIB do país, atendendo a cidade de São Paulo e outros 23 municípios. Tem uma receita líquida acima de R$ 20 bilhões.

Risco maior

Por enquanto, a alienação do ativo ainda é tratada pela Enel no campo das conjecturas. Entre os italianos, contudo, cresce a percepção de que a transferência do controle da Enel São Paulo funcionaria como um plano de mitigação do risco  maior: a decretação da caducidade do contrato e sua consequente saída do negócio sem qualquer compensação financeira. Trata-se de uma ameaça cada vez mais presente, sobretudo após a prefeitura de São Paulo ter conseguido na Justiça suspender o processo de renovação antecipada da concessão da distribuidora.

Giba Um

Muito significado

A jornalista e apresentadora Tati Machado, explicou porque  optou pela fantasia de Fênix um traje cheio de simbolismo para uma celebração de Halloween da Sephora. Fênix, que representa renascimento e força diante das adversidades e exatamente como se sente agora  depois de passar pela perda de seu filho. “É dessa maneira que eu venho: com esse renascimento, no meu tempo, do meu jeito. Porque às vezes a gente se cobra para renascer das coisas que acontecem na nossa vida de uma hora pra outra, e a gente sabe que não é assim. E que bom que a gente está conseguindo, cada vez mais, nomear os nossos sentimentos. Porque quando a gente entende o que sente e se permite sentir, na hora certa a gente renasce de verdade”.  Tati ainda comemorou sua nova fase profissional, ao substituir Ana Maria Braga durante as férias. “Mudou muito o meu profissional, porque eu pude aprender demais. Sabe quando você pensa ‘será que ainda dá pra aprender mais alguma coisa?’ Sempre dá. Então foi isso que aconteceu comigo: eu aprendi muito nesses 20 dias que fiquei ali. E aprendizado, ninguém tira da gente. Essa é a melhor parte”.
 

Giba Um

Dilma custa caro 

Instalada na boquinha que Lula lhe arrumou como presidente do banco dos Brics, em Xangai (China), Dilma Rousseff não alivia para os contribuintes que ficaram no Brasil e sustentam sua estrutura de ex-presidente. Mesmo no ócio, custou R$ 1.694.114,57 só entre janeiro e setembro deste ano. As despesas incluem R$ 94,1 mil em diárias, além de R$ 7,2 mil em combustível e R$ 14,9 mil na manutenção dos carros oficiais que ela não usa. Assessores e seguranças de Dilma que ficam no Brasil, custaram R$ 742,6 mil desde janeiro. Em "seguro", mais R$ 18,2 mil. Ainda que não seja obrigada a viver na China, recebe gorda "indenização" por estar no exterior: R$ 87,7 mil. Por estar fora, mais auxílio-moradia, outros R$ 249 mil, este ano. Entre 2021 e o mês passado, o "custo Dilma" ficou em R$ 8.421.075,05.

Chineses miram saneamento

O governo de Pernambuco mantém conversações com investidores chineses dispostos a disputar os leilões de saneamento no estado. Entre os candidatos estaria a China Gezhouba Group Company (CGGC). A entrada da CGGC no setor faria parte de um acordo  maior com o governo chinês, que se espraiaria por outros investimentos em infraestrutura. A  governadora Raquel Lyra já mencionou  a possibilidade da chinesa CRRC  (China Railway Rolling Stock Corporation), maior fabricante de trens de metrô do mundo assumir a operação do sistema metroviário de Recife. No caso do setor de saneamento, a concessão será dividida em dois blocos. No total, os investimentos chegam a R$ 20 bilhões. 

Pérola

"Anistia a golpistas é inconstitucional, não tem respaldo constitucional. A articulação em favor dela, contudo, não constituir ilícito penal, está dentro da liberdade de expressão"

de Paulo Gonet, procurador-geral da República.

Alegria com moderação 1

Analistas de plantão acham que a conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio que vem sendo  festejada é mesmo incomum. Afinal, dois ministros de Relações Exteriores se reúnem na Casa Branca com a participação do US Trade Representative, divulgando, ao final, nota que  menciona "conversas muito positivas".  E anunciando programa de tratativas que incluirá  encontro em breve entre os dois presidentes. A reunião a sós durou 20 minutos, seguido de almoço também na Casa Branca. Nada é casual, tudo é muito simbólico e significativo.

Alegria com moderação 2

Segundo o ex-diplomata Jorio Dauster, a primeira observação suscitada pelo encontro é que não houve qualquer referência a Bolsonaro, usado inicialmente como pretexto de Trump para impor tarifaço ao Brasil e aplicar medidas punitivas a autoridades brasileiras, em especial a Lei Magnitsky no caso de Alexandre de Moraes e sua mulher. Essa foi a quarta oportunidade de diálogos entre os dois países em que o tema deixou de ser mencionado. Se houver mudanças e exigências pelo caminho, Lula terá de repensá-las por conta  de sua candidatura no ano que vem.

Doações de ditador

Está nas redes sociais: Hugo "El Pollo" Carvajal, ex-chefe em da inteligência do falecido Hugo Chávez, teria confessado em um tribunal dos Estados Unidos, que a ditadura venezuelana teria financiado ilegalmente, por mais de 15 anos, políticos e partidos da esquerda em vários países e supostamente, incluindo Lula. No Brasil, é proibido por lei financiamento político-eleitoral de origem estrangeira e prevê punições como cassação de mandato e prisão. A proibição é para "preservar a soberania nacional". Aliados veteranos de Lula dizem que essa história, vira e mexe, reaparece e consideram-na fake news.

Inocentes

Na terça-feira, (21), o juiz Tiago Fernandes de Barros, que atua na 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, proclamou a inocência dos sete acusados de incêndio culposo no Centro de Treinamento Presidente George Helal, popularmente chamado de Ninho do Urubu, que pertence ao Flamengo. Durante o incêndio, dez jovens perderam a vida enquanto dormiam em um contêiner que foi consumido pelas chamas. Conforme informações da prefeitura do Rio de Janeiro, o Ninho do Urubu não tinha licença de funcionamento regular. O juiz justificou a decisão citando a "ausência de evidência de culpa penalmente significativa e a dificuldade em estabelecer um vínculo causal seguro entre as ações de cada réu e a ignição.

Mesmos donos

Conforme um estudo realizado pela Controladoria Geral da União, mencionado por Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, o advogado Daniel Fireano e o contador Mauro Concilio Palombo foram os responsáveis pela formação de quatro "entidades" sindicais, que, desviaram R$ 714 milhões de aposentados. No entanto, a dupla Fireano-Palombo deixou evidências: nos quatro estatutos das entidades, cometeram o mesmo erro de digitação ao trocar a palavra "efetivo" por "efeito". As quatro entidades implementaram 14,5 milhões de descontos fraudulentos, sem o consentimento dos aposentados, resultando na retirada de R$ 714 milhões. A entidade chamada “Amar Brasil” subtraiu R$ 324,6 milhões dos aposentados; a "Master Prev" recebeu R$231,7 milhões através de 4,5 milhões de descontos; a "Anddap" obteve R$ 94,4 milhões.  A dupla Fireano-Palombo também esteve envolvida na criação de uma Aasap, que desviou cerca de R$ 63,2 milhões dos idosos.

Equipe formada

No ano que vem a Globo voltará transmitir a Fórmula 1 e sua equipe de transmissão já está formada. Everaldo Marques, conhecido por sua habilidade em narrar diversos esportes com energia e paixão, será o novo locutor das corridas de Fórmula 1 na Globo. Rafael Lopes, famoso por seu trabalho como jornalista esportivo e apresentador do programa "Na Ponta dos Dedos", trará seu amplo conhecimento técnico para as transmissões ao lado de Marques. Luciano Burti, ex-piloto de Fórmula 1, completa a equipe, proporcionando uma perspectiva única sobre os acontecimentos nas pistas e oferecendo análises que somente um ex-piloto poderia oferecer.

Mistura Fina

Os movimentos de aproximação entre Lula  e Trump parecem  não  sensibilizar a indústria de máquinas agrícolas no Brasil. O setor tem adotado medidas contracionistas como resposta aos impactos do tarifaço sobre a cadeia do agronegócio. Que o diga John Deere, líder do mercado no país. Os norte-americanos discutem cortes em seus planos de investimento no Brasil. Um dos projetos colocados em stand-by é a expansão da fábrica de tratores de Montenegro (RS).
 
No ano passado, a companhia comprou dois terrenos contíguos à unidade para a ampliação da produção e da área de armazenagem, como parte de um desembolso de R$ 230 milhões. A boca miúda, fala-se em mais uma leva de demissões no Brasil. Em setembro, foram dispensados 150 funcionários da fábrica de Horizontina (RS). Segundo a empresa, a medida foi tomada "para adaptar o volume de produção à demanda atual do mercado."
 
A oposição a Lula tem um "problema": excesso de candidatos com viabilidade eleitoral para enfrentar o petista em 2026. No páreo, figuram os governadores Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Ratinho Junior e Romeu Zema. Como ainda não há consenso sobre quem deve ser ungido ao posto de candidato da direita, há uma discussão entre lançar apenasum candidato ou todas as  candidaturas. 
 
A fragmentação da oposição, na prática, obrigaria o PT e puxadinhos a dividir os ataques que destroem reputações durante a campanha eleitoral. Os postulantes costuram apoio em torno de quem tiver melhor performance e seguir para o segundo turno, caso Lula também avance. E antes de fechar o plano, a turma ainda busca a chancela de Jair Bolsonaro, com disputado apoio no pleito. As chances de fechar em um único nome no primeiro turno não estão fechadas.

In – Drinques sem álcool (e sem metanol)
Out – Drinques com álcool

CLÁUDIO HUMBERTO

"Será a candidatura da suprema-extrema-esquerda"

Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, sobre candidatura de Lula em 2026

23/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Conta d'água de palácios de Lula é R$13 milhões

Desde que Lula se aboletou na Presidência, as contas d'água dos seus palácios dispararam: em apenas dois anos e oito meses, superaram o valor gasto nos quatro anos em que Jair Bolsonaro (PL) era o inquilino.

De janeiro de 2023 a agosto de 2025, as contas de água dos palácios Alvorada, Planalto, Granja do Torto e Pavilhão das Metas somaram R$13 milhões.

Já na temporada bolsonarista, entre 2019 e 2022, totalizaram R$12.459.635,64. Os dados são oficiais, da Casa Civil do Planalto.

Olho no hidrômetro

As contas são dos palácios da Alvorada, Planalto, Granja do Torto, Pavilhão das Metas e Gabinete de Segurança Institucional, o GSI.

Liberou geral

No ano da posse de Lula, a conta d'água passou de R$3,9 milhões, subiu para R$5,3 milhões em 2024 e já supera R$3,7 milhões este ano.

Piscinas, banheiras...

Só o Alvorada, onde Lula repousa quando não está desfrutando hotéis de luxo mundo afora, a conta foi R$822,3 mil em oito meses.

Ema sedenta

Este ano, até agosto, só os gastos com água no viveiro do Alvorada custaram o valor de um apartamento: mais de R$401,7 mil.

PT aposta na filiação de Boulos já para 2026

Com Guilherme Boulos instalado no ministério, crescem os petistas apostando que o agora ministro da Secretaria-Geral da Presidência irá deixar o puxadinho Psol e se bandear para a matriz, o PT de Lula.

O movimento, avaliam internamente, tem chance de ocorrer em 2026. A discussão é se isso vai ocorrer antes ou depois das eleições.

Por ora, Boulos diz por aí que não pretende disputar nada no próximo ano. É lorota: ele sonha com indicação para disputar a sucessão de Lula.

Haddad dançou

O próprio Lula já chamou Boulos para o partido em 2020. O convite foi refeito em 2022 para a disputa pelo governo de SP.

Tem o pedágio

É perto de zero a chance de o PT apoiar um candidato ao Palácio do Planalto que não seja um nome filiado ao partido.

Dipirona

Fora da disputa pelo Executivo de São Paulo em 2026, Lula também se livra de uma baita dor de cabeça: o apoio é prometido ao PSB.

Mandato no STF

O deputado e ex-ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira (Rep-RS) propõe mandato de 16 anos para ministros do STF e vagas ocupadas por eleição na magistratura, ministério público ou OAB. Sua entrevista ao podcast Diário do Poder vai ao ar nesta quinta (23), 18h, no YouTube.

Resposta da Câmara

Foi tranquila a votação pelo arquivamento do pedido de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), que está nos Estados Unidos. O placar final foi de 11 a 7. Deu em nada.

Crime de lesa-Pátria

O Ibama atrasou ao menos em uma década a exploração da fabulosa reserva petrolífera na Margem Equatorial, impondo sofrimento e grandes privações ao povo da região Norte. O crime de lesa-Pátria ficará impune?

Não se mexe

O senador Rogério Marinho (PL-RN) e o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) levaram um bolo com velinha de 1 ano para lembrar o aniversário da representação contra o delegado Fábio Shor (PF).

Repeteco

Com filiação ao PSDB oficializada, não é a primeira vez que Ciro Gomes se cobre com plumagem tucana. Ciro já foi um quadro do partido por sete anos, entre 1990 e 1997. Saiu para se filiar ao PPS de Roberto Freire.

Motta decide

Caso decida recorrer contra o arquivamento do pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o PT precisa juntar 50 assinaturas pelo recurso. E quem decide se vota é o lulista-sem-ser-chamado Hugo Motta.

Soberania!

"Maior empregadora do Brasil", a JBS tem 151 mil funcionários. Lorota. Apenas as estatais BB, Caixa, Correios e Petrobras empregam 400 mil. Já nos EUA, só o Walmart tem mais de 2,1 milhões de funcionários.

Almirante lidera 

A plataforma Polymarket já registra quase US$1 milhão em apostas na eleição para presidente de Portugal, em janeiro. O almirante Henrique Gouveia e Melo, que lidera desde agosto, tem 52% de chance de vitória.

Pensando bem...

...há Malásias que vêm para o bem.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Pergunta mais besta

O jornalista Newton Pedrosa, que foi secretário de Imprensa de Adauto Bezerra no governo do Ceará, lembra que, derrotado por Tasso Jereissati, seu ex-chefe foi nomeado superintendente da Sudene pelo então presidente Fernando Collor.

Tasso e Ciro Gomes minimizaram a nomeação, dizendo que a autarquia estava esvaziada, e espalhavam boatos sobre sua iminente demissão.

Adauto desembarcava em Fortaleza nesse clima, quando foi indagado pelo jornalista Bezerrinha: "É verdade que o senhor vai ser demitido da Sudene?" Adauto respondeu: "Foi a pergunta mais besta que eu já ouvi em minha vida..."

