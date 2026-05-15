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Giba Um

"Temos que conversar com o Poder Judiciário. Há muita queixa dos governadores de que a polícia...

...prende os bandidos e, uma semana depois, os bandidos estão soltos. É uma coisa que, se a gente não fizer, continuará sendo uma grande falha no combate ao crime organizado", de Lula, no lançamento de pacote para segurança pública

Giba Um

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15/05/2026 - 06h00
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Ainda não foi dimensionado o estrago do escândalo do Master sobre as campanhas de Flávio Bolsonaro e de Lula. Quanto mais atingir congressistas e governadores do Centrão, mais difíceis serão as explicações de Flávio.

MAIS: e quanto mais holofotes sobre ministros do STF, pior para Lula. A operação da PF sobre o mensalão de Vorcaro para o senador Ciro Nogueira indica que, depois de meses revirando o Supremo, as investigações estacionarão no Congresso nas próximas semanas.

Fase mais leve

A nova edição da Revista Glamour Brasil apresenta Anitta em um estado de calma, maturidade e uma conexão mais profunda consigo mesma. A artista aborda suas reflexões sobre autoconhecimento, espiritualidade e a satisfação que encontra em sua criatividade. Todas as manhãs, Anitta lê o livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, escolhendo uma página aleatoriamente para mergulhar na história de um orixá. Esse hábito exemplifica bem a fase que a artista atravessa: mais tranquila e com paz interior. Essa evolução pessoal resultou no álbum Equilibrivm, que foi gravado em sua residência, no Rio de Janeiro, e está cheio de elementos da cultura brasileira e referências ao candomblé. “Nem tinha como dar ruim, porque fui curtindo os momentos em que fizemos aquilo acontecer. O processo já foi a parte boa”, contou a cantora. Anitta revelou que, anteriormente, sua atenção estava apenas focada nos resultados, números e nas pressões externas. “Eu já acordava tensa porque o resultado ainda não tinha chegado.” Contudo, após se dedicar a retiros, estudos e práticas de autoconhecimento, Anitta aprendeu a encontrar felicidade e leveza em seu trabalho. “Passei a trabalhar nesse prazer, nessa alegria.” Além do ensaio impactante, não foram só as palavras da entrevista que provocaram agitação na internet. A capa da Glamour também reacendeu os rumores sobre um possível romance entre Anitta e Alice Carvalho. A atriz deixou um comentário na postagem da cantora poucos minutos após a publicação, deixando fãs em polvorosa. As duas já haviam sido vistas juntas em festas, no carnaval e até no cinema, aumentando ainda mais as especulações sobre o affair.

Plano Safra vira palanque de Lula

Há uma discussão no entorno de Lula sobre a possibilidade de o lançamento do Plano Safra 2026/27 sair do Palácio do Planalto, onde é feito tradicionalmente, e ser levado para o “campo”. Leia-se: uma cidade representativa do agronegócio, notadamente no Centro-Oeste. O principal defensor da proposta é o ministro-chefe da Secom, Sidônio Palmeira. A ideia é transformar um anúncio de governo em um ato de campanha. Seria uma forma de Lula capitalizar os efeitos do programa e fazer um aceno direto ao agro, território historicamente hostil a ele. O ministro da Agricultura, André de Paula, já indicou que o Plano Safra deve ser apresentado em junho e com números vitaminados em relação ao ciclo anterior, de R$ 516 bilhões. O pleito da CNA é de R$ 623 bilhões em crédito, dos quais R$ 518,2 bilhões para médios e grandes agricultores. Também está sobre a mesa uma frente de negociação de dívidas rurais, no valor de até R$ 80 bilhões.

Sete mandantes”

A ministra do STF, Cármen Lúcia, mantém paralisada, desde o começo do ano, uma ação de flexibilização da Lei da Ficha Limpa. Não julga nem suspende as alterações que afrouxaram regras para condenados por improbidade, como no caso da Lei da Dosimetria, o que gera incertezas para a eleição de outubro. Por outro lado, Paulinho da Força (SD-SP), relator do projeto da Lei da Dosimetria, acredita que o Supremo vai acabar por “homologar” a lei e que condenados do 8 de janeiro serão soltos, com exceção dos “sete mandantes”.

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Segredos de Cate

Enquanto muitas personalidades famosas dedicam várias horas do dia a treinos rigorosos na academia, Cate Blanchett, que completa hoje 57 anos, adota uma estratégia mais prática e realista. Durante um bate-papo com a The Cut, a atriz revelou que encontrou no Pilates a maneira perfeita de cuidar de seu corpo de forma equilibrada, conciliando a exigência de sua carreira com suas obrigações como mãe. “Eu adoro Pilates. Acho que foi feito sob medida para o corpo de atores. Para mim, preciso de aulas individuais. Percebo que, em aulas grandes, preciso de alguém para me orientar”. No entanto, o Pilates não é a única atividade que ela realiza. Cate também utiliza um aparelho elíptico em sua residência para exercícios de baixo impacto e mantém o hábito diário de se alongar antes de iniciar suas atividades de trabalho. Para ela, esses cuidados já são fundamentais para manter um corpo ativo e uma sensação geral de bem-estar. Cate também expressou seu interesse em integrar a meditação à sua rotina de cuidados pessoais. Essa ideia surgiu após uma conversa com um colega ator, que destacou como essa prática pode aumentar a presença e a expressividade emocional no palco. Apesar de seu ceticismo inicial, ela decidiu experimentar a prática. “Tudo bem, vou dar uma chance”, mostrando que até as estrelas estão em busca de formas de desacelerar.

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Saia na vice

Presidente do Solidariedade, Paulinho da Força ainda sonhava em ser candidato a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes (PSDB) ao Planalto, como já aconteceu nas eleições de 2002. Ciro já avisara que não aceitaria o convite de Aécio Neves para disputar a Presidência, preferindo permanecer como candidato ao governo do Ceará, onde aparece na liderança das pesquisas. No próximo sábado, haverá em Fortaleza o evento de lançamento oficial da candidatura de Ciro. Ainda não há definição de vice. Ciro e o partido examinam dois nomes: o da vereadora Priscila Costa (PL) e o de Amanda Bezerra, vice-prefeita de Ocara (Republicanos).
 

Brecha eleitoral

Gilberto Kassab, presidente do PSD, já enxerga a possibilidade de o partido eleger um senador a mais na esteira do escândalo do Master. A brecha vem da ofensiva policial sobre Ciro Nogueira, que é pule de dez para se reeleger ao Senado pelo Piauí, caso possa concorrer. As investigações da PF podem alterar as condições de temperatura e pressão. Se Nogueira ficar privado do jogo eleitoral, aumentariam as chances do candidato do PSD ao Senado pelo Piauí, Júlio César. Hoje, ele é o terceiro nas pesquisas, com 11%, atrás de Marcelo Castro (MDB), com 29%. Ciro, líder absoluto da última enquete, tem 52%.

Pérola

“Temos que conversar com o Poder Judiciário. Há muita queixa dos governadores de que a polícia prende os bandidos e, uma semana depois, os bandidos estão soltos. É uma coisa que, se a gente não fizer, continuará sendo uma grande falha no combate ao crime organizado”,

de Lula, no lançamento de pacote para segurança pública.

Na vice de Flávio 1

A maior parte do PL não quer escantear o PP na estratégia eleitoral de Flávio Bolsonaro, ideia ventilada no partido depois de a PF realizar busca e apreensão na mansão do senador Ciro Nogueira (PP-PI). Há até uma costura para que a vaga de vice seja de um quadro do Progressistas. O núcleo mais próximo de Flávio quer insistir em Romeu Zema (Novo) para o posto, mas o ex-governador mineiro insiste em manter sua candidatura à Presidência.

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Zema é citado pelo perfil liberal (embora tenha menos de 2% nas pesquisas), por ter boa aprovação em importante colégio eleitoral, além de atrair eleitor antipetista e não bolsonarista. O PL conta com uma rica máquina política da Federação União Progressista em estados e municípios do Nordeste. No União Brasil, há movimentação para que Ciro se afaste da presidência. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) não quer ser vice de Flávio, mas poderia assumir a presidência do PP.

Mais “amigos de vida” 1

A investigação do Banco Master terá o desafio de identificar parceiros ou “amigos de vida” que usavam cartões ilimitados em nome de Daniel Vorcaro e expedidos pelo seu próprio banco. A suspeita é de que, entre 2019 e 2025, foram “distribuídos” mais de R$ 104 milhões a agentes públicos por meio de 80 a 90 cartões de crédito de Vorcaro, que recebiam para gastar à vontade. Rastrear compras de investigados, como carrões, pode ser um começo.

Mais “amigos de vida” 2

Eles usavam cartões e senhas do banqueiro e podiam gastar como quisessem, do aluguel de jatinhos a jantares e viagens de luxo. Os gastos de Vorcaro com cartões chamaram a atenção da CPMI do INSS, mas a maioria governista barrou a investigação. Suspeitos negam que Vorcaro tenha pago seus cartões: ele pagou boletos em seu nome, mas os gastos foram feitos pelos “amigos”. Conversa vazada de Vorcaro com Léo Serrano, seu operador financeiro, trata do pagamento de cartões com Ciro Nogueira, por exemplo.

Terras raras” 1

O Planalto insiste que a visita de Lula a Trump é para reiterar a “soberania mineral” nas reservas brasileiras de terras raras (a conversa foi pouca, todavia), mas a oposição sente cheiro forte de defesa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS. Trump mandou investigar a JBS por prática abusiva de preço quando o petista chegava a Washington. Não é a primeira vez que Lula é acusado de governar com o dedo no gatilho dos interesses privados dos seus empresários favoritos.

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Joesley e Wesley Batista têm investido pesado em minerais críticos, via LHG Mining, incluindo o tema “terras raras”, que Lula teria colocado na mesa de Trump. Por isso, falar em terras raras quando a JBS é investigada nos Estados Unidos, para a oposição, soa como troca de favores disfarçada de “política de Estado”. Para deputados da oposição, a visita a Trump não foi sobre “soberania mineral” brasileira, mas para proteger e viabilizar o império da J&F.

Mistura Fina

O documento enviado pela defesa de Vorcaro à PF foi intencionalmente fraco para forçar um recurso à 2ª Turma do STF. Traz, no entanto, um novo nome: o do investidor Nelson Tanure, que se notabilizou desde os anos 1990 por comprar grandes empresas em crise nos setores de energia, saúde, telecomunicações, petróleo, infraestrutura e mídia. De acordo com a PF, Tanure colocou pelo menos R$ 1,6 bilhão no Banco Master por meio de complexas operações em múltiplas empresas, dificultando o rastreio.

Em janeiro, Tanure já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão em operação policial ligada ao caso Master. O que reforça uma tese que ganha força na PF: a de que Vorcaro terceirizava parte de sua rede de contatos políticos. Intermediava eventuais acordos entre empresários e políticos, usando o Master para quitar o pagamento de propinas, evitando contato direto entre as duas partes.

Foco da operação deflagrada na semana passada pela Polícia Federal, a influência do ex-banqueiro Daniel Vorcaro no Congresso tinha como pano de fundo, de acordo com as investigações, o interesse em projetos que poderiam impactar seus negócios. A apuração identificou que a agenda legislativa dele incluía uma proposta que regulamentou o mercado de carbono no Brasil, área na qual Vorcaro possuía investimentos, e outra que tratava sobre transição energética.

O governo Lula já pagou R$ 2,7 bilhões de emendas parlamentares apenas este ano. Enquanto usou como munição política o “empenho” (reserva) de R$ 12 bilhões às vésperas da votação da sabatina de Jorge Messias, rejeitado pelo Senado, a administração petista distribuiu, de fato, cerca de R$ 200 milhões nos últimos dias. As informações são da Transparência do Tesouro Nacional.

Até agora, em 2026, emendas individuais custaram R$ 1,52 bilhão ao contribuinte e emendas de bancada, outros R$ 1,19 bilhão. Em abril, o governo Lula pagou quase R$ 437 milhões em emendas, mas o recorde foi em fevereiro de 2026, quando distribuiu R$ 1,13 bilhão. O total distribuído por Lula não inclui emendas parlamentares que já começaram a ser pagas em maio.

In – Coquetel de maçã verde com limão
Out – Mocktail de abacaxi com pepino

CLAÚDIO HUMBERTO

"O Brasil real é bem diferente do discurso oficial!"

Deputado Bibo Nunes (PL-RS) ao afirmar que Lula quebrou o Brasil

13/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Custo de factoide de Lula é 0,73% do lucro do crime

O “Programa Brasil contra o Crime Organizado”, que Lula lançou ontem (12) para ter o que dizer nas eleições de outubro, não deve produzir nem mesmo cócegas nas organizações criminosas. O investimento prometido por Lula para o “combate a facções”, no valor de R$1,065 bilhão, é uma enganação. Essa quantia, a ser aplicada em inteligência e capacidade operacional das forças policiais, é uma gota no oceano dos bandidos: o lucro anual das organizações criminosas é estimado em R$146,8 bilhões.

Dados

O lucro anual foi apontado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no documento “Follow the Products”, de fevereiro de 2025.

Ponta o iceberg

A grana dos bandidões é muito maior. Os R$146,8 bilhões somam só quatro pilares de produtos explorados e não inclui tráfico de drogas.

Quase agiotagem

Se estados e municípios quiserem uma fatia dos R$10 bilhões a mais do programa, aí terão de pagar financiamento a cargo do BNDES.

Juntando poeira

A desconexão de Lula com o tema é tão grave que a PEC da Segurança está na gaveta de Davi Alcolumbre há dois meses. Nem relator tem.

Governo já conseguiu torrar mais de R$2 trilhões

O governo brasileiro já conseguiu torrar mais de R$2 trilhões, este ano, segundo a plataforma Ga$to Brasil, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB), que contabiliza os gastos das esferas dos governos municipais, estaduais e federal. A administração federal de Lula (PT) é, de longe, o maior gastão: torrou mais de R$912 bilhões, até o momento.

Executivo federal

Só o Poder Executivo federal, sob responsabilidade direta do governo petista, gastou R$117 bilhões com pessoal e encargos, este ano.

Comparação

O Legislativo federal, que inclui o Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União, gastou pouco mais de R$2 bilhões no mesmo período.

Quase metade

As 27 administrações estaduais gastaram somadas R$531 bilhões e os mais de 5,5 mil governos municipais, R$542 bilhões.

Antes só

No evento dos 200 Anos da Câmara dos Deputados, Michel Temer, filiado histórico do MDB, foi visto acompanhado de um único emedebista ilustre, o ex-deputado Darcisio Perondi. Nenhum outro correligionário se apresentou para ciceronear o ex-presidente. Ele achou ótimo.

Sempre eles

Exala os piores odores a ação contra o detergente Ypê em presumível retaliação aos diretores que fizeram doação à campanha de Bolsonaro. Felizes mesmo ficaram os irmãos Batista, donos do rival Minuano.

É só vale-tudo

Soou como confissão de culpa a Anvisa retirar a proibição de venda do detergente Ypê já no primeiro recurso da empresa. Afinal, se houvesse ameaça real a consumidores, não havia por que liberar a venda.

Digam que morri

Uma ausência no factoide da segurança mostrou bem o azedume entre Lula e o Parlamento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não deu as caras no evento do petista no Planalto.

Chá de sumiço

Jorge Messias (AGU) também não apareceu no factóide de Lula. Rejeitado para o STF, ele não tem agenda pública desde 6 de abril, na homenagem ao ministro do STF André Mendonça, em São Paulo.

Poste no cachorro

Sem pesquisas mostrando ser um candidato efetivamente competitivo, Romeu Zema (Novo) falou sobre a chapa para Presidência da República. Disse que convidou Flávio Bolsonaro (PL) para ser seu vice.

Tudo em família

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) não foi muito longe para achar o novo advogado que substituiu Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. Conrado Gontijo, que assumiu a defesa, é sobrinho do antigo advogado.

Tudo a ver

Após a escolha do deputado Leo Prates (Rep-BA) como relator do projeto que acaba com a escala 6x1, o partido Republicanos anunciou que apoia o projeto do governo Lula (PT).

Pensando bem...

...nada como o calor das pesquisas na nuca para um governo falar em “combater o crime” após mais de 20 anos no poder.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Fratura exposta

Foi acalorada a discussão na Assembleia Legislativa do Rio sobre a “ponte Rosinha Garotinho”, em Campos, anos atrás. O deputado tucano Luiz Paulo alertava para o “erro” do então governador do Rio Sérgio Cabral batizando logradouros públicos com nome de pessoas vivas, e o da ex-governadora por aceitar a homenagem. O deputado Paulo Melo (MDB-RJ) reagiu: “Em Saquarema todos conhecem a avenida da praia como Avenida Luiz Paulo, porque foi V. Exa. quem me ajudou a fazer”.

Giba Um

"Eu disse: 'Não quero guerra com você. Eu sei que você tem o melhor navio do mundo, o melhor caça...

...do mundo, o melhor... Eu sei de tudo isso. É preciso disputar comigo na narrativa. Quero discutir fatos, não quero guerra'", de Lula, contando outro trecho de sua conversa com Trump

13/05/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Gilberto Kassab, presidente do PSD, repete, mais uma vez, que a candidatura de Ronaldo Caiado ao Planalto é para valer e não tem volta, mesmo sem aliados na coligação e sem tempo de TV. Ele lembra que Bolsonaro se elegeu sem grande propaganda eleitoral e diz que “vai acontecer de novo”.

MAIS: o PSD começou a colocar no ar vídeos sobre a história de Caiado, seus feitos na economia, segurança e educação em Goiás e, por enquanto, devido à lei, sem citar que ele é candidato ao Planalto. No domingo (10), o primeiro vídeo entrou no “Fantástico”.

Giba Um

Ritmo intenso

Desde 2024, Marina Ruy Barbosa não aparece mais na televisão aberta e vem direcionando sua atenção para projetos mais desafiadores no cinema e nas plataformas de streaming. Sua agenda está bastante cheia. A atriz vai interpretar Nice, a primeira esposa de Roberto Carlos, em uma cinebiografia que vai explorar a vida do cantor. As filmagens estão previstas para começar em setembro e prometem retratar momentos importantes da trajetória de Roberto, desde o acidente na infância até o auge da carreira, na década de 1970. Além disso, Marina está mergulhada em outro papel polêmico: o de Suzane von Richthofen, na nova temporada da série Tremembé. O projeto examina o cotidiano do conhecido presídio paulista e as interações entre detentos envolvidos em crimes célebres. A atriz revela que retornar ao universo da série, após o impacto da primeira temporada, tem sido uma experiência ainda mais enriquecedora e intrigante. Com longas horas de gravação e uma rotina intensa, Marina aprendeu a valorizar pequenos momentos de autocuidado para manter o equilíbrio. Entre uma produção e outra, dedica-se a rituais simples, como começar o dia de forma tranquila, cuidar do cabelo, hidratar a pele e reservar alguns minutos para si mesma. Para ela, esses hábitos são essenciais. “São gestos que parecem pequenos, mas mudam completamente a forma como eu passo o meu dia. Quando a rotina acelera demais, esses momentos me ajudam a voltar para o eixo”.

Cavalo de Troia” de Ciro: ficou na porta

Ainda que todas as atenções estivessem voltadas para o encontro com Donald Trump, na semana passada, assessores de Lula celebravam, aliviados, que as tentativas de reaproximação do senador Ciro Nogueira (PP-PI) com o presidente da República tenham morrido “de morte morrida”, para usar uma expressão popular. Foram ao menos duas conversas na virada de 2025 para 2026, uma delas na Granja do Torto, com a presença do presidente da Câmara, Hugo Motta. Agora, alguns auxiliares de Lula se referem ao movimento de Nogueira como uma espécie de “Cavalo de Troia”. A metáfora ganhou força com o mandado de busca e apreensão contra o senador. No entorno de Lula, a interpretação é de que o ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro tentou levar para dentro do Palácio do Planalto o escândalo do Banco Master, que ele já sabia, de antemão, que, mais cedo ou mais tarde, explodiria em seu colo, dada sua relação com Daniel Vorcaro.

Um pêndulo”

Analistas dizem que Ciro Nogueira “é um pêndulo”. Sempre soube se mover entre polos antagônicos sem perder a capacidade de negociação — já foi aliado de Lula e, depois, tornou-se o principal operador político de Bolsonaro. Em tese, uma reconexão com o Planalto poderia abrir uma fresta importante para Lula no campo da centro-direita, ajudando a atrair partes do PP, reduzir resistências no Congresso e ampliar a base de sustentação do governo. No encontro das contas, contudo, a leitura entre assessores mais próximos do presidente é de que, valor presente, essa reaproximação sairia cara demais.

Giba Um

Chuvas de elogios

Aos 38 anos, Rihanna voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais ao aparecer radiante na nova campanha da Savage X Fenty. Sete meses após dar à luz Rocki Irish, sua filha mais nova com o rapper A$AP Rocky, a artista exibiu conjuntos florais cheios de personalidade, reafirmando seu status de ícone da moda. Nas fotos, RiRi aparece com lingeries de cortes modernos, sapatos de salto vermelho e poses marcantes, dentro de uma estética elegante e minimalista. Na legenda, resumiu a essência da campanha com humor: “Verão selvagem carregando”. O resultado foi uma enxurrada de elogios de fãs e celebridades, incluindo brasileiras como Majur e Linn da Quebrada. A nova coleção, chamada Cotton Essentials, reforça a missão da Savage X Fenty de promover conforto, sensualidade e autenticidade. As peças de algodão macio foram criadas para valorizar diferentes silhuetas e estilos, mantendo a proposta inclusiva lançada por Rihanna em 2018, que se transformou em um verdadeiro império, além de sua carreira musical. Enquanto os fãs seguem ansiosos por um novo álbum — o último, Anti, foi lançado em 2016 —, Rihanna mostra que continua brilhando em qualquer área que decida explorar.

Giba Um

Ainda em Washington

Depois da reunião com Trump, na semana passada, Lula distribuiu farpas contra o presidente americano: “Ele acha que a guerra no Irã acabou. Não é real”, disse o petista, quando estava sozinho. Ao citar a conversa sobre facções criminosas com Trump, problema para o qual sugeriu criar um “grupo de trabalho” com vários países, Lula afirmou que “parte das armas que chegam ao Brasil sai dos Estados Unidos” e que “tem lavagem de dinheiro que é feita em estados americanos”. Também disse a jornalistas que “esqueceu” de levar uma foto de Trump com o então presidente do Corinthians, Vicente Matheus, em um cassino que achava ser do americano e que “quebrou”. De quebra, afirmou que o presidente “tem prazo de validade, data para entrar e sair, e, se nós temos quatro anos de mandato, as coisas têm que acontecer”.

A vez de Alcolumbre

O próximo grande alvo a surgir nas apurações da Polícia Federal será, segundo investigadores, Davi Alcolumbre. Dois ministros de Lula — José Múcio Monteiro (Defesa) e José Guimarães (Relações Institucionais) — quando estiveram com o presidente do Senado há poucos dias, em uma antecipação, disseram que o presidente Lula não tem nada a ver com o que virá. Alcolumbre tem certeza de que será alvo de retaliação do PT depois da derrota de Jorge Messias: “Todo dia aparece alguém me avisando de alguma delação”. Enquanto isso, Alcolumbre trabalha para indicar Rodrigo Pacheco para a vaga de Bruno Dantas no TCU — Tribunal de Contas da União. Embora ainda tenha 27 anos garantidos no TCU, Dantas deve aceitar convite da iniciativa privada. Caberá ao Senado designar seu substituto.

Pérola

“Eu disse: ‘Não quero guerra com você. Eu sei que você tem o melhor navio do mundo, o melhor caça do mundo, o melhor... Eu sei de tudo isso. É preciso disputar comigo na narrativa. Quero discutir fatos, não quero guerra’”,

de Lula, contando outro trecho de sua conversa com Trump.

Material “velho”

A contribuição de Daniel Vorcaro para as investigações do Banco Master, considerada “velha” e “requentada” na visão da PF e da PGR, fará com que tudo o que apresentou até agora não seja aceito e que, muito provavelmente, o ex-banqueiro volte à Papuda. Os investigadores consideram que a maioria das “novidades” da delação já foi encontrada nos celulares de Vorcaro — basta ver a ação contra o senador Ciro Nogueira. É mais do que esperado que o relator do processo do Master no STF, André Mendonça, não homologue a delação.

Quem orientou

André Mendonça tem informações de que quem orientou Vorcaro nos passos de sua delação foi seu advogado, José Luis Oliveira Lima, o “Juca”, e já mandou avisá-lo de que, doravante, só falará com ele nos autos. O advogado também mandou um recado a Mendonça: caso não homologue a delação, recorrerá para que essa decisão fique com a Segunda Turma do STF. Lá, além de Mendonça, apenas mais três ministros votam — Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques —, uma vez que Dias Toffoli se declarou suspeito para votar em assuntos envolvendo o Banco Master.

Lembrando a Lava Jato

Uma das preocupações de André Mendonça, uma vez mapeada a fortuna de Daniel, no país e no exterior, é que o pagamento seja feito à vista aos lesados pelas fraudes do Master. Um parcelamento a perder de vista prejudicaria o pleno ressarcimento, caso a delação seja homologada e haja alguma reviravolta no caso, como ocorreu com os acordos de leniência da Operação Lava Jato. Já Vorcaro teme que parte do dinheiro evapore enquanto ele estiver preso. A PF e a PGR apostam que Vorcaro tem muito dinheiro escondido no exterior, com acesso restrito a ele e a, no máximo, outras duas pessoas.

Crime contra a democracia”

A suspensão da Lei da Dosimetria pelo Supremo aumentou os ataques de presidenciáveis da direita contra o ministro Alexandre de Moraes, repetindo críticas que já fazem a ele. Lideranças da oposição avaliam reagir no Congresso, articulando, mais uma vez, uma Proposta de Emenda Constitucional que proponha anistia “ampla, geral e irrestrita” aos condenados pelos atos petistas. Não seria uma tarefa fácil, razão pela qual a ideia já foi deixada de lado inúmeras vezes. A anistia é concedida pelo Congresso por meio de lei federal. Apaga o crime e seus efeitos penais e pode ser aplicada a casos coletivos. Exceção: não pode ser concedida a crimes hediondos ou equiparados. O STF inclui “crimes contra a democracia”.

Inspiração em Brasília

Em represália às medidas de austeridade do governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto — como cortar gastos, auditar contratos e limitar a 10% os cargos comissionados, afastando cerca de 1.400 servidores comissionados —, a Assembleia Legislativa quer mudar a Constituição Estadual para quadruplicar despesas com emendas impositivas. Neste ano, o valor deve ficar em R$ 370 milhões. Se a proposta for aprovada, passará para R$ 1,5 bilhão. Ou seja: restringiria o poder do Executivo, a exemplo do que faz o Congresso Nacional.

Mistura Fina

A proposta de delação encaminhada pela defesa de Daniel Vorcaro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República não estipula o valor da multa a ser paga pelo dono do Banco Master. Contudo, Daniel se compromete a apontar a rota para os bilhões de reais ainda retidos por ele no Brasil e no exterior, de maneira direta ou indireta — ou seja, valores mantidos em seu nome e no de suas empresas, ou ocultos em contas de companhias, pessoas laranja ou fundos obscuros. Pessoas que tiveram contato com as cifras do grupo estimam que ele ainda detenha cerca de R$ 10 bilhões.

A Federação das Indústrias de Minas Gerais endossou o coro do empresariado contrário ao fim da escala 6x1 e considera que o novo projeto proposto pelo governo Lula ignora as repercussões da medida na economia e na geração de empregos no país. Para a entidade, a negociação coletiva é o melhor caminho para encontrar soluções que equilibrem as necessidades dos trabalhadores e a saúde financeira das empresas.

Um estudo da Federação aponta que o fim da escala 6x1 pode gerar impacto de até 16% no PIB brasileiro. Ainda mais alarmante, diz a Fiemg, seria a indicação de que reduções na carga horária sem compensação, como propõe o governo, poderiam gerar um corte de 18 milhões de postos de trabalho no país.

Ministro do Superior Tribunal de Justiça e responsável pela inelegibilidade de Bolsonaro no TSE, Benedito Gonçalves será sabatinado no Senado, dentro de poucos dias, para assumir o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Há quem aposte que senadores bolsonaristas, especialmente, além de outros parlamentares da oposição, prometem ir à forra contra o magistrado, também pelo fato de ele ser amigo do presidente Lula.

In — tênis sapatilha
Out — tênis papete

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