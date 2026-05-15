"Temos que conversar com o Poder Judiciário. Há muita queixa dos governadores de que a polícia...

Ainda não foi dimensionado o estrago do escândalo do Master sobre as campanhas de Flávio Bolsonaro e de Lula. Quanto mais atingir congressistas e governadores do Centrão, mais difíceis serão as explicações de Flávio.

MAIS: e quanto mais holofotes sobre ministros do STF, pior para Lula. A operação da PF sobre o mensalão de Vorcaro para o senador Ciro Nogueira indica que, depois de meses revirando o Supremo, as investigações estacionarão no Congresso nas próximas semanas.

Fase mais leve

A nova edição da Revista Glamour Brasil apresenta Anitta em um estado de calma, maturidade e uma conexão mais profunda consigo mesma. A artista aborda suas reflexões sobre autoconhecimento, espiritualidade e a satisfação que encontra em sua criatividade. Todas as manhãs, Anitta lê o livro Mitologia dos Orixás, de Reginaldo Prandi, escolhendo uma página aleatoriamente para mergulhar na história de um orixá. Esse hábito exemplifica bem a fase que a artista atravessa: mais tranquila e com paz interior. Essa evolução pessoal resultou no álbum Equilibrivm, que foi gravado em sua residência, no Rio de Janeiro, e está cheio de elementos da cultura brasileira e referências ao candomblé. “Nem tinha como dar ruim, porque fui curtindo os momentos em que fizemos aquilo acontecer. O processo já foi a parte boa”, contou a cantora. Anitta revelou que, anteriormente, sua atenção estava apenas focada nos resultados, números e nas pressões externas. “Eu já acordava tensa porque o resultado ainda não tinha chegado.” Contudo, após se dedicar a retiros, estudos e práticas de autoconhecimento, Anitta aprendeu a encontrar felicidade e leveza em seu trabalho. “Passei a trabalhar nesse prazer, nessa alegria.” Além do ensaio impactante, não foram só as palavras da entrevista que provocaram agitação na internet. A capa da Glamour também reacendeu os rumores sobre um possível romance entre Anitta e Alice Carvalho. A atriz deixou um comentário na postagem da cantora poucos minutos após a publicação, deixando fãs em polvorosa. As duas já haviam sido vistas juntas em festas, no carnaval e até no cinema, aumentando ainda mais as especulações sobre o affair.

Plano Safra vira palanque de Lula

Há uma discussão no entorno de Lula sobre a possibilidade de o lançamento do Plano Safra 2026/27 sair do Palácio do Planalto, onde é feito tradicionalmente, e ser levado para o “campo”. Leia-se: uma cidade representativa do agronegócio, notadamente no Centro-Oeste. O principal defensor da proposta é o ministro-chefe da Secom, Sidônio Palmeira. A ideia é transformar um anúncio de governo em um ato de campanha. Seria uma forma de Lula capitalizar os efeitos do programa e fazer um aceno direto ao agro, território historicamente hostil a ele. O ministro da Agricultura, André de Paula, já indicou que o Plano Safra deve ser apresentado em junho e com números vitaminados em relação ao ciclo anterior, de R$ 516 bilhões. O pleito da CNA é de R$ 623 bilhões em crédito, dos quais R$ 518,2 bilhões para médios e grandes agricultores. Também está sobre a mesa uma frente de negociação de dívidas rurais, no valor de até R$ 80 bilhões.

“Sete mandantes”

A ministra do STF, Cármen Lúcia, mantém paralisada, desde o começo do ano, uma ação de flexibilização da Lei da Ficha Limpa. Não julga nem suspende as alterações que afrouxaram regras para condenados por improbidade, como no caso da Lei da Dosimetria, o que gera incertezas para a eleição de outubro. Por outro lado, Paulinho da Força (SD-SP), relator do projeto da Lei da Dosimetria, acredita que o Supremo vai acabar por “homologar” a lei e que condenados do 8 de janeiro serão soltos, com exceção dos “sete mandantes”.

Segredos de Cate

Enquanto muitas personalidades famosas dedicam várias horas do dia a treinos rigorosos na academia, Cate Blanchett, que completa hoje 57 anos, adota uma estratégia mais prática e realista. Durante um bate-papo com a The Cut, a atriz revelou que encontrou no Pilates a maneira perfeita de cuidar de seu corpo de forma equilibrada, conciliando a exigência de sua carreira com suas obrigações como mãe. “Eu adoro Pilates. Acho que foi feito sob medida para o corpo de atores. Para mim, preciso de aulas individuais. Percebo que, em aulas grandes, preciso de alguém para me orientar”. No entanto, o Pilates não é a única atividade que ela realiza. Cate também utiliza um aparelho elíptico em sua residência para exercícios de baixo impacto e mantém o hábito diário de se alongar antes de iniciar suas atividades de trabalho. Para ela, esses cuidados já são fundamentais para manter um corpo ativo e uma sensação geral de bem-estar. Cate também expressou seu interesse em integrar a meditação à sua rotina de cuidados pessoais. Essa ideia surgiu após uma conversa com um colega ator, que destacou como essa prática pode aumentar a presença e a expressividade emocional no palco. Apesar de seu ceticismo inicial, ela decidiu experimentar a prática. “Tudo bem, vou dar uma chance”, mostrando que até as estrelas estão em busca de formas de desacelerar.

Saia na vice

Presidente do Solidariedade, Paulinho da Força ainda sonhava em ser candidato a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes (PSDB) ao Planalto, como já aconteceu nas eleições de 2002. Ciro já avisara que não aceitaria o convite de Aécio Neves para disputar a Presidência, preferindo permanecer como candidato ao governo do Ceará, onde aparece na liderança das pesquisas. No próximo sábado, haverá em Fortaleza o evento de lançamento oficial da candidatura de Ciro. Ainda não há definição de vice. Ciro e o partido examinam dois nomes: o da vereadora Priscila Costa (PL) e o de Amanda Bezerra, vice-prefeita de Ocara (Republicanos).



Brecha eleitoral

Gilberto Kassab, presidente do PSD, já enxerga a possibilidade de o partido eleger um senador a mais na esteira do escândalo do Master. A brecha vem da ofensiva policial sobre Ciro Nogueira, que é pule de dez para se reeleger ao Senado pelo Piauí, caso possa concorrer. As investigações da PF podem alterar as condições de temperatura e pressão. Se Nogueira ficar privado do jogo eleitoral, aumentariam as chances do candidato do PSD ao Senado pelo Piauí, Júlio César. Hoje, ele é o terceiro nas pesquisas, com 11%, atrás de Marcelo Castro (MDB), com 29%. Ciro, líder absoluto da última enquete, tem 52%.

Pérola “Temos que conversar com o Poder Judiciário. Há muita queixa dos governadores de que a polícia prende os bandidos e, uma semana depois, os bandidos estão soltos. É uma coisa que, se a gente não fizer, continuará sendo uma grande falha no combate ao crime organizado”, de Lula, no lançamento de pacote para segurança pública.

Na vice de Flávio 1

A maior parte do PL não quer escantear o PP na estratégia eleitoral de Flávio Bolsonaro, ideia ventilada no partido depois de a PF realizar busca e apreensão na mansão do senador Ciro Nogueira (PP-PI). Há até uma costura para que a vaga de vice seja de um quadro do Progressistas. O núcleo mais próximo de Flávio quer insistir em Romeu Zema (Novo) para o posto, mas o ex-governador mineiro insiste em manter sua candidatura à Presidência.

Na vice de Flávio 2

Zema é citado pelo perfil liberal (embora tenha menos de 2% nas pesquisas), por ter boa aprovação em importante colégio eleitoral, além de atrair eleitor antipetista e não bolsonarista. O PL conta com uma rica máquina política da Federação União Progressista em estados e municípios do Nordeste. No União Brasil, há movimentação para que Ciro se afaste da presidência. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) não quer ser vice de Flávio, mas poderia assumir a presidência do PP.

Mais “amigos de vida” 1

A investigação do Banco Master terá o desafio de identificar parceiros ou “amigos de vida” que usavam cartões ilimitados em nome de Daniel Vorcaro e expedidos pelo seu próprio banco. A suspeita é de que, entre 2019 e 2025, foram “distribuídos” mais de R$ 104 milhões a agentes públicos por meio de 80 a 90 cartões de crédito de Vorcaro, que recebiam para gastar à vontade. Rastrear compras de investigados, como carrões, pode ser um começo.

Mais “amigos de vida” 2

Eles usavam cartões e senhas do banqueiro e podiam gastar como quisessem, do aluguel de jatinhos a jantares e viagens de luxo. Os gastos de Vorcaro com cartões chamaram a atenção da CPMI do INSS, mas a maioria governista barrou a investigação. Suspeitos negam que Vorcaro tenha pago seus cartões: ele pagou boletos em seu nome, mas os gastos foram feitos pelos “amigos”. Conversa vazada de Vorcaro com Léo Serrano, seu operador financeiro, trata do pagamento de cartões com Ciro Nogueira, por exemplo.

“Terras raras” 1

O Planalto insiste que a visita de Lula a Trump é para reiterar a “soberania mineral” nas reservas brasileiras de terras raras (a conversa foi pouca, todavia), mas a oposição sente cheiro forte de defesa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS. Trump mandou investigar a JBS por prática abusiva de preço quando o petista chegava a Washington. Não é a primeira vez que Lula é acusado de governar com o dedo no gatilho dos interesses privados dos seus empresários favoritos.

“Terras raras” 2

Joesley e Wesley Batista têm investido pesado em minerais críticos, via LHG Mining, incluindo o tema “terras raras”, que Lula teria colocado na mesa de Trump. Por isso, falar em terras raras quando a JBS é investigada nos Estados Unidos, para a oposição, soa como troca de favores disfarçada de “política de Estado”. Para deputados da oposição, a visita a Trump não foi sobre “soberania mineral” brasileira, mas para proteger e viabilizar o império da J&F.

Mistura Fina

O documento enviado pela defesa de Vorcaro à PF foi intencionalmente fraco para forçar um recurso à 2ª Turma do STF. Traz, no entanto, um novo nome: o do investidor Nelson Tanure, que se notabilizou desde os anos 1990 por comprar grandes empresas em crise nos setores de energia, saúde, telecomunicações, petróleo, infraestrutura e mídia. De acordo com a PF, Tanure colocou pelo menos R$ 1,6 bilhão no Banco Master por meio de complexas operações em múltiplas empresas, dificultando o rastreio.

Em janeiro, Tanure já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão em operação policial ligada ao caso Master. O que reforça uma tese que ganha força na PF: a de que Vorcaro terceirizava parte de sua rede de contatos políticos. Intermediava eventuais acordos entre empresários e políticos, usando o Master para quitar o pagamento de propinas, evitando contato direto entre as duas partes.

Foco da operação deflagrada na semana passada pela Polícia Federal, a influência do ex-banqueiro Daniel Vorcaro no Congresso tinha como pano de fundo, de acordo com as investigações, o interesse em projetos que poderiam impactar seus negócios. A apuração identificou que a agenda legislativa dele incluía uma proposta que regulamentou o mercado de carbono no Brasil, área na qual Vorcaro possuía investimentos, e outra que tratava sobre transição energética.

O governo Lula já pagou R$ 2,7 bilhões de emendas parlamentares apenas este ano. Enquanto usou como munição política o “empenho” (reserva) de R$ 12 bilhões às vésperas da votação da sabatina de Jorge Messias, rejeitado pelo Senado, a administração petista distribuiu, de fato, cerca de R$ 200 milhões nos últimos dias. As informações são da Transparência do Tesouro Nacional.

Até agora, em 2026, emendas individuais custaram R$ 1,52 bilhão ao contribuinte e emendas de bancada, outros R$ 1,19 bilhão. Em abril, o governo Lula pagou quase R$ 437 milhões em emendas, mas o recorde foi em fevereiro de 2026, quando distribuiu R$ 1,13 bilhão. O total distribuído por Lula não inclui emendas parlamentares que já começaram a ser pagas em maio.

In – Coquetel de maçã verde com limão

Out – Mocktail de abacaxi com pepino